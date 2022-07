Vivemos em tempos em que usamos nossos dispositivos móveis para quase tudo e queremos usá-los para qualquer coisa! Queremos comunicar, comprar, vender e pagar com eles, e também queremos viajar com eles! O desenvolvimento de aplicativos é, sem dúvida, um setor em crescimento e uma excelente oportunidade para empreendedores. Falando em viagens, muitos tipos diferentes de aplicativos móveis tornaram-se um ótimo recurso para os viajantes, ainda mais do que sites móveis: a qualquer momento, eles podem garantir que não se percam, podem reservar um hotel, podem reservar qualquer atividade (compre ingressos para um show ou museu, reserve uma mesa em um restaurante) ou chame um táxi. Os aplicativos de viagem também são uma oportunidade para todos os serviços e negócios de hospitalidade de viagens. O que isso significa para os empreendedores digitais? Que o setor de aplicativos de viagens é uma grande oportunidade!





Existem muitas necessidades diferentes que podem ser atendidas com um aplicativo, e todos esses são nichos de mercado que você pode preencher com um aplicativo de viagem. No entanto, é claro, existem muitos parâmetros que você precisa levar em consideração para seu projeto de desenvolvimento de aplicativos: orçamento, recursos, usuários direcionados e muito mais. Neste artigo, vamos nos aprofundar no mundo do desenvolvimento de aplicativos de viagens para que você possa ter uma ideia melhor de que tipo de oportunidade é e como explorá-la.

O que um aplicativo de viagem precisa?

Antes de considerar quanto pode custar um aplicativo de viagem e como você pode torná-lo bem-sucedido, você precisa se concentrar no que um aplicativo de viagem precisa. Quais são os recursos que você e sua equipe de desenvolvimento precisam implementar para que qualquer viajante possa ter tudo o que precisa na palma da mão pelo celular enquanto viaja? Como você pode disponibilizar seu serviço com um aplicativo diferente dos sites móveis tradicionais, mas menos utilizáveis? Quando você tiver claro todos os recursos que precisa colocar em um aplicativo, poderá passar a considerar custos, marketing, contratação de equipe de desenvolvimento e outros aspectos.

Os aplicativos de viagem são uma espécie de intermediário entre os serviços de hospitalidade de viagens e os viajantes. Esse é um aspecto importante a ser considerado: na maioria dos casos, seu aplicativo não funcionará a menos que envolva serviços de hospitalidade de viagens, bem como usuários comuns. As principais características de um aplicativo de viagem são as seguintes:

Transporte

A primeira coisa que qualquer viajante faz quando viaja é se mudar de um lugar para outro. Viajar significa mover-se; Quando você pensa em um lugar para visitar, a primeira coisa que você pensa é como chegar lá. Por todos esses motivos, o primeiro recurso que identifica aplicativos de viagem ou sites móveis para viajar é a possibilidade de reservar transporte. O transporte é um guarda-chuva que pode incluir vários serviços diferentes:

compra de passagens aéreas,

compra de passagens de trem e ônibus

compra de passagens de transporte da cidade (metrô, ônibus da cidade)

chamando um táxi

O mundo dos transportes está mudando e oferecendo novas oportunidades até mesmo para trabalhadores de desenvolvimento de aplicativos de viagem. Scooters e bicicletas elétricas são cada vez mais comuns nas estradas das cidades em todo o mundo: os aplicativos de viagem também podem incluir recursos que permitem aos usuários alugar um desses meios de transporte sustentáveis ou recursos de planejamento de viagem. Para tornar este aplicativo utilizável, ele exigirá recursos de integração de mapas: certifique-se de que sua equipe de desenvolvimento inclua um especialista nessa área. Também exige acordos com hotelaria de viagens relacionados ao setor de transporte.

Reserva

A segunda coisa que os usuários precisam quando viajam é um lugar para passar a noite. Os aplicativos de viagem que permitem aos usuários reservar um hotel ou qualquer outro tipo de quarto diretamente de seu celular fazem muito sucesso, embora a concorrência seja muito alta. No entanto, quando se trata de reservas, você não deve se concentrar apenas em hotéis e quartos; os viajantes também reservam visitas a museus ou outras atividades.

Reserva

Além de um lugar para dormir, os viajantes precisam de um lugar para comer. Desenvolver um aplicativo que permita aos usuários reservar uma mesa para seus jantares e almoços pode se tornar muito bem-sucedido: não seria direcionado apenas aos viajantes, pois as pessoas usariam aplicativos de viagem como esse também para fazer reservas nos restaurantes de sua cidade natal.

Avaliações

Há muita concorrência por aplicativos de viagem que lidam com avaliações. No entanto, incluir recursos de revisão em seu aplicativo de viagem pode tornar o desenvolvimento de seu aplicativo mais completo.

Mapa e navegação

Novamente, desenvolver um aplicativo de navegação e torná-lo bem-sucedido seria extremamente difícil, pois a concorrência do Google é quase impossível de vencer. Os recursos de navegação de integração de mapas também podem ser complicados de desenvolver. No entanto, você pode incluir recursos de mapa ou navegação em seu aplicativo (talvez até integrá-lo ao próprio Google Maps)

Serviço de emergência

Vamos começar a falar sobre mais recursos padrão menores. Por serem menos comuns, pode ser uma oportunidade mais significativa para qualquer empreendedor digital. Quando você está em um lugar fora do seu país, raramente é informado sobre como ligar para os serviços de emergência. Um aplicativo que permite ligar para serviços de emergência do seu celular, mesmo que você não saiba os números de emergência, seria uma ferramenta preciosa para qualquer viajante. Esse tipo de aplicativo precisaria de um recurso de integração de mapas.

Previsão do tempo

Qualquer viajante verificaria o clima mais de uma vez por dia; é por isso que os aplicativos de previsão do tempo podem ser bem-sucedidos. Ao criar um aplicativo de viagem, lembre-se disso e considere adicionar recursos de previsão do tempo ao seu aplicativo de viagem, integrar um site móvel para previsão do tempo ou criar um aplicativo apenas para essa finalidade.

Planejamento de viagem

Muitos viajantes precisam de aplicativos para planejar viagens. Todos eles escrevem seu plano em algum lugar, mas tê-lo com eles no celular com um aplicativo de planejamento de viagem seria mais conveniente. Você pode desenvolver um aplicativo de viagem que permita planejar sua viagem e continuar verificando seu plano mesmo durante a viagem em si.

Observe que nem todos os aplicativos de viagem são fornecidos com todos esses recursos. Vamos dar um exemplo famoso: booking.com é um aplicativo de viagem que não possui recursos de transporte ou previsão do tempo. No entanto, é uma das aplicações de maior sucesso para viajar no mundo. Ao desenvolver seu aplicativo de viagem, você pode se concentrar em um ou alguns recursos: no entanto, lembre-se de que os recursos selecionados determinarão o nicho de mercado em que você colocará seu aplicativo e seus usuários-alvo.

Como funciona um aplicativo de viagem?

Existem dois tipos principais de aplicativos de viagem: aplicativos para planejar viagens que os usuários usam para organizar suas viagens (que usam, ou seja, de casa, do hotel, do aeroporto) e os que usam em movimento.

Aplicativos de planejamento de viagem

Os aplicativos de planejamento de viagem são mais fáceis de desenvolver porque não precisam, por exemplo, de integração de mapa de geolocalização e navegação de integração de mapa. Esses tipos de aplicativos de viagens móveis são principalmente aplicativos de reserva de planejamento de viagens: eles permitem que os usuários naveguem pelos hotéis, restaurantes, museus e muito mais disponíveis em seus dispositivos móveis, mas também podem ser mais avançados do que isso. Sua equipe de desenvolvimento dedicada pode incluir em seu aplicativo de reserva de planejamento de viagem um recurso que permite aos usuários não apenas navegar, mas também reservar diretamente do aplicativo de viagem móvel. Outra maneira de atualizar esse tipo de aplicativo de planejamento de viagem seria integrar recursos de planejamento: recursos que permitem aos usuários salvar locais que desejam visitar, horários e muito mais.

Quando você cria um aplicativo de viagens como esse, há mais um desafio além do desenvolvimento de aplicativos: em muitos casos, você precisará encontrar acordos com o setor de hospitalidade de viagens. Em outras palavras, você precisa que empresas ativas no setor de hospitalidade se inscrevam no seu serviço. Você pode tornar essa passagem automática (as empresas do setor de hotelaria de viagens podem se inscrever diretamente no seu aplicativo), mas você precisa informá-los de que o aplicativo existe. Isso significa que o primeiro alvo para suas campanhas de marketing seria o próprio setor de hospitalidade de viagens.

Aplicativos em movimento

Para esses tipos de aplicativos, você pode precisar se tornar um intermediário entre os usuários e o setor de hotelaria de viagens também, mas, neste caso, o recurso mais importante seria a integração do mapa de geolocalização. O processo de desenvolvimento do aplicativo pode se tornar mais complexo, pois a partir do aplicativo, o usuário precisa ser capaz de geolocalizar seus dispositivos móveis e, por meio da integração do mapa, ver o serviço em seu paradeiro, sejam eles serviços de hotelaria de viagens, serviços de emergência, disponibilidade de transporte . Quando se trata de custos, esses últimos tipos de aplicativos móveis de viagem, principalmente se exigirem integração de mapas, custariam muito mais do que os primeiros, porque o processo de desenvolvimento de aplicativos é mais complicado e pode ser necessário contratar uma equipe de desenvolvimento dedicada maior.

O que torna um aplicativo de viagem bem-sucedido?





Como mencionamos, o setor de desenvolvimento de aplicativos está muito saturado, e o de desenvolvimento de aplicativos de viagem não é exceção. Isso significa que sua concorrência quando você decide criar um aplicativo de viagem é extremamente alta. Não devemos esquecer que além de vários tipos de aplicativos móveis, também existem muitos sites móveis que oferecem os mesmos serviços, então como você pode destacar seu aplicativo móvel da concorrência? Como sempre, a qualidade é fundamental em todos os setores e também nos aplicativos de viagens móveis. Então, a pergunta mais importante é: "como fazer um aplicativo de viagem móvel de qualidade"? O fator mais importante para o sucesso dos aplicativos de viagem seria a usabilidade. Os usuários precisam poder usar seu aplicativo com facilidade, mesmo que não sejam especialistas em tecnologia, mesmo que geralmente não usem aplicativos para esse tipo de coisa.

Em segundo lugar, seu aplicativo de viagem precisa responder a uma necessidade. Antes mesmo de passar para a construção de um aplicativo de viagens, é importante identificar uma necessidade no segmento de viajantes e tentar fornecer uma resposta com um aplicativo. Antes de desenvolver um aplicativo de viagens, pergunte a si mesmo: o que os viajantes precisam antes de sair de casa, quando estão nos aeroportos quando desembarcam, quando estão em um país estrangeiro quando precisam ligar para os serviços de emergência quando precisam encontrar um lugar para comer ou dormir? Sua equipe de desenvolvimento não deve desenvolver o aplicativo que você ou eles gostam, mas o aplicativo que seu público-alvo precisa.

O terceiro elemento é o marketing. Muitas vezes, o aplicativo de maior sucesso não é o mais avançado; é aquele com a melhor estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing bem-sucedida atrairia a atenção do setor de hospitalidade de viagens e seus usuários. O número de empresas e usuários do setor de hotelaria de viagens que usam seu aplicativo é o fator mais importante para determinar seu sucesso. Por último, mas não menos importante, se você deseja que seu aplicativo móvel seja bem-sucedido e continue aprimorando-o para torná-lo um negócio lucrativo a longo prazo, você precisa ouvir o feedback de seus usuários. Assim que eles começarem a usar seu aplicativo de viagem em seus dispositivos móveis, eles apreciarão alguns recursos e reclamarão de outros. Atualize seu aplicativo de viagens de acordo com as necessidades e comentários de seus usuários.

Como lucrar com seu aplicativo de viagens

Uma coisa é fazer com que seu aplicativo de viagem seja bem-sucedido, e outra é criar um fluxo de renda a partir dele. No início, sim, sua prioridade é fazer com que as pessoas e as empresas do setor de hospitalidade os usem, mas depois você precisa encontrar uma maneira de monetizá-lo. O aspecto da monetização, no entanto, deve fazer parte do processo de desenvolvimento do seu aplicativo de viagem: evite desenvolver seu aplicativo e pense na monetização apenas no final. Nesta seção, exploraremos as maneiras de gerar receita com seu aplicativo de viagem.

Comissões de reserva e reservas



Uma das maneiras mais fáceis de monetizar seu aplicativo de viagem seria ganhar uma comissão de qualquer reserva ou reserva feita com seu aplicativo. Quando alguém reserva um quarto de hotel com seu aplicativo em seus dispositivos móveis, por exemplo, ele paga um valor ao hotel. Desse valor, você reteria uma pequena porcentagem. Certifique-se de comunicar essa porcentagem claramente aos hotéis e outras empresas que assinam seu aplicativo.

Propaganda



Você pode fornecer um serviço totalmente gratuito para seu aplicativo móvel (gratuito para usuários e gratuito para empresas) e pode ganhar dinheiro com anúncios digitais exibidos enquanto o usuário navega pelo aplicativo. Essa é uma maneira simples de monetizar aplicativos de viagem; no entanto, exibir muitos anúncios comprometeria a usabilidade e, como mencionado acima, a usabilidade é sua prioridade número um.

Inscrição



Você pode criar um plano de assinatura que permita aos usuários remover anúncios do seu aplicativo de viagens para celular se pagarem uma pequena taxa mensal. Aqueles que viajam muito podem pagar uma pequena taxa por um aplicativo móvel para viajar com mais facilidade e conforto. Observe que você não precisa escolher uma dessas opções de monetização: você pode usar mais de uma, mas sempre tome cuidado para que as opções de monetização não comprometam a usabilidade dos usuários.

Quanto custa criar um aplicativo de viagem?







O orçamento necessário para criar um aplicativo de viagem do zero pode depender da complexidade do processo de desenvolvimento do aplicativo de viagem e também de seus recursos. Por exemplo, se você precisa contratar toda a equipe de desenvolvimento, vai gastar mais do que se você mesmo for um desenvolvedor e só precisa contratar alguns colaboradores. Além disso, recursos como a integração de mapas são mais complicados de desenvolver e exigirão mais tempo e custos mais altos. Não podemos identificar um custo preciso para o desenvolvimento de um aplicativo de viagem, mas certamente podemos definir um intervalo: construir um aplicativo de viagem pode custar entre US$ 12.000 e US$ 50.000, incluindo os custos de marketing. Como você pode ver, construir um aplicativo de viagem não é o mais acessível dos projetos; no entanto, em um mundo onde as distâncias estão se tornando cada vez mais curtas, os aplicativos de viagem são essenciais para as pessoas. Não negligencie nenhum aspecto desta lista durante o processo de desenvolvimento do seu aplicativo e você aumentará suas chances de sucesso!