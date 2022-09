Você está procurando um aplicativo de alerta de emergência? Ou você está ansioso para o desenvolvimento de seu aplicativo de alerta de emergência por meio da tecnologia sem código . Se SIM, este artigo pode fornecer uma solução. Uma emergência é uma situação séria, imprevisível e geralmente destrutiva que exige ação imediata. Essas emergências podem ocorrer em qualquer lugar e em qualquer lugar, seja em casa, no escritório, ou pode ser uma situação coletiva de uma área. Eles podem ser qualquer coisa, desde um desastre natural a condições climáticas extremas, uma criança perdida, uma pandemia, uma queda de energia, uma emergência familiar ou outras crises situacionais. Tudo com um aplicativo pode ser gerenciado com apenas um clique de botão.

Independentemente da situação, sempre que ocorrer uma emergência, um aplicativo simples pode fornecer uma solução com um objetivo natural é tomar alguma ação em reação a essa emergência. A ação é muitas vezes referida como uma resposta de luta ou fuga. Sempre que alguém está em uma situação de alerta, pode ser uma ameaça à segurança geral. É por isso que ocorre essa situação de luta ou fuga ou ansiedade que desenvolve ainda mais uma descarga de adrenalina (um hormônio do estresse liberado em uma ameaça) e a necessidade de fazer algo.

Um aplicativo de emergência é para fins de segurança e proteção e no caso de as coisas ficarem fora de controle no trabalho, em casa ou em um local público. Existem algumas circunstâncias vulneráveis que levam a uma emergência, ou uma emergência pode vir sem ser convidada.

De acordo com as estatísticas a cada ano, a proporção de pessoas que enfrentam ataques violentos ou emergências violentas continuou aumentando ano a ano em todo o mundo. Isso inclui ataques, invasões sexuais, roubos, etc. Nessas circunstâncias, ter um aplicativo de emergência em um telefone celular seria uma ótima opção para ajudar a si mesmo com o apertar de um botão. Aqui não estamos falando apenas dos contratempos acima, mas também dos desastres naturais, emergências de saúde e outras emergências pessoais para fins de segurança e proteção.

O que o aplicativo de alerta de emergência faz?

O objetivo de um desenvolvimento de aplicativo de alerta de emergência ou desenvolvimento de aplicativo de alerta de segurança é transmitir uma mensagem de emergência ou notificações de botão para seus entes queridos, seus funcionários ou qualquer outra pessoa na lista para notificá-los com um botão sobre a extrema necessidade de ajuda. O aplicativo de alerta de emergência compartilhará informações vitais e as transmitirá ao ponto de seu contato.

Um aplicativo de método de aplicativo de notificação de emergência ajudará você a transmitir os detalhes necessários com um clique de botão para o seu ponto de contato em uma emergência, violação de segurança ou circunstâncias de desastre. Uma notificação de emergência ou botão no aplicativo de segurança e proteção será gerado em caso de ameaça para que a pessoa relevante possa ser informada imediatamente.

É semelhante ao sistema de alerta de código de cores ou sistema de botão de sirene usado em hospitais ou organizações em caso de emergência. Ele fornece detalhes simultaneamente, mesmo que a internet esteja fora do ar, e esse sistema de botões leva segundos para notificar o contato apropriado.

Tipos de alertas e notificações de emergência

O principal objetivo deste aplicativo de emergência e aplicativo de alerta de segurança é notificar em caso de emergência com um simples botão, evitar contratempos e melhorar a qualidade de vida e a segurança em geral. Esses aplicativos funcionam com base no botão de coordenadas GPS e mantêm você seguro em qualquer lugar e em qualquer lugar. Estes são os tipos mais comuns de emergência que ocorrem com frequência e durante os quais o aplicativo de emergência será o mais benéfico:

Segurança pessoal

Segurança pessoal e proteção são os principais motivos para usar um desenvolvimento de aplicativo de alerta de emergência. Uma pessoa sozinha é vulnerável a muitas ameaças, como roubos, sequestros, estupros, abuso doméstico e perdas no caso de visitar um novo lugar. Esses aplicativos podem ajudá-lo a se conectar com pessoas conhecidas, familiares ou a polícia para receber ajuda imediatamente. Você só precisa pressionar os aplicativos do botão de pânico e um aplicativo de notificação será enviado ao ponto de contato de forma eficaz para garantir sua segurança.

Segurança do funcionário

As organizações devem ter esses aplicativos de alerta de emergência por botão ou sistemas de aplicativos de alerta de segurança conectados ao aplicativo que garantirão a segurança e a proteção do local de trabalho para seus funcionários. Isso se aplica a qualquer trabalho e fornece uma solução única para todos os problemas da organização. Basta colocar o botão e ser notificado. Mas alguns empregos precisam deles mais do que outros, como ofertas policiais, seguranças ou seguranças, mineiros, bombeiros, etc.

Emergências de saúde

Emergências de saúde também não são incomuns e, se ocorrerem, você pode obter benefícios por meio de notificações de botão por meio do desenvolvimento de aplicativos de alerta de emergência ou desenvolvimento de aplicativos de alerta de segurança de qualquer lugar. Esses aplicativos de alerta de emergência notificarão o hospital ou uma ambulância em caso de doença, acidente ou emergência de saúde. Ao mesmo tempo, sua família e amigos serão notificados e terão acesso à sua localização.

Segurança familiar

Os aplicativos de emergência também são projetados para manter você e sua família seguros com um simples clique de um botão. Especialmente se você tiver pais ou filhos idosos em casa enquanto estiver no trabalho ou fora de casa, esses aplicativos de alerta de segurança e segurança o notificarão sempre que precisarem de você com um botão.

Segurança ao dirigir

Os motoristas têm um grande benefício com esses aplicativos de alerta de segurança. Estes incluem motoristas de táxi, motoristas de caminhão ou dirigir um veículo pessoal. Os aplicativos de alerta de segurança permitem que eles apertem botões e sejam mais confiantes e seguros enquanto estão na estrada. Isso evitará assaltos, roubos, acidentes e outras emergências por meio de coordenadas de GPS e notificações ou botões para as famílias e autoridades relevantes.

Segurança de deficientes

As pessoas com deficiência têm dificuldade em realizar algumas tarefas comuns, como buscar algo. Esses aplicativos de alerta de segurança e aplicativos de alerta de emergência os ajudam com um simples clique no botão quando você está ausente ou o zelador está ausente. Ou mesmo se estiverem morando sozinhos, esses sistemas de desenvolvimento de aplicativos de alerta notificarão os órgãos relevantes que podem ajudá-los em seu momento de necessidade. Isso fornecerá segurança mesmo quando estiver sozinho com apenas um botão.

Existe um aplicativo para o sistema de alerta de emergência?

Sim, existem muitos aplicativos populares para manter em caso de emergência que funcionam apenas pressionando o botão. Alguns aplicativos estão todos em um sistema de alerta de segurança. Os outros são para fins específicos de alerta de emergência. Em uma situação emergencial, você deve ter um aplicativo de alerta de emergência instalado e conectado ao seu telefone e um sistema de botão quando necessário. Essas emergências incluem roubo, acidente, inundação, incêndio, terremoto ou doença. Esses aplicativos de alerta de emergência garantem que você obtenha uma solução rápida e ajuda relevante logo após clicar no botão.

Muitas vezes, as emergências chegam inesperadas e sem aviso prévio e às vezes são fatais. Aqui está uma lista de diferentes aplicativos de alerta de emergência que você pode usar apenas pressionando um botão quando houver uma necessidade extrema e em diferentes cenários, incluindo:

Primeiros socorros - aplicativo de prontidão para desastres (emergência de saúde)

Este aplicativo de emergência de saúde e desastres é desenvolvido pela cruz vermelha e está disponível para iOS e Android. É uma das melhores soluções entre os aplicativos de alerta de emergência de saúde que existem. Ele contém as informações e instruções relevantes para os momentos em que você não consegue acessar as imediações de saúde e precisa de ajuda. Coisas como como realizar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), ou fazê-lo durante sangramento profuso, asfixia, queimadura, ataque alérgico ou fratura óssea.

Não apenas isso, mas também compartilhar as informações e notificações de botão para desastres naturais ou emergências como inundações, terremotos, deslizamentos de terra ou secas. Os aplicativos de primeiros socorros têm dados e listas de verificação do que fazer antes, durante ou depois de uma emergência. Você terá perguntas e respostas para testar seu nível de informação sobre o tópico e orientações ou o número de telefone do corpo docente do hospital mais próximo.

FEMA - agência federal de gerenciamento de emergências (alerta de desastre)

A FEMA faz parte do Departamento de Segurança Interna nos Estados Unidos da América e está disponível para iOS e Android . É a melhor solução para um aplicativo de alerta de emergência em tempo real sobre desastres. Neste aplicativo, você pode controlar totalmente o tipo de botão de alertas e os alertas sobre os quais deseja ser notificado. Os desastres como inundações, trovoadas, furacões, chuva e condições meteorológicas extremas podem ser facilmente monitorados pela FEMA.

A FEMA funciona fornecendo alertas de emergência para desastres que também é ótimo para fornecer opções de evacuação, alertas de sequestro, riscos civis, tumultos, interrupções de telefone, perigos radiológicos, problemas com usinas nucleares, explosões e muito mais.

AccuWeather (alerta meteorológico)

O AccuWeather fornece alertas meteorológicos, como o nome sugere, e está disponível para iOS e Android. É a melhor solução para um aplicativo de alerta climático em tempo real, pois a maioria dos desastres está relacionada ao clima. É famoso por notificações de botão oportunas sobre eventos climáticos e informações gerais relacionadas ao clima. É um grande furacão, inundação e rastreador de clima extremo. Ele mostra a temperatura esperada no próximo dia ou semana e menciona se haverá vento, neve ou sol.

Além disso, é ótimo para todos os locais e fornece previsões detalhadas relacionadas ao clima diárias, semanais e mensais. O mapa de radar sustenta várias sobreposições para mostrar temperaturas extremas, tempestades destrutivas, ciclones tropicais, queda de neve e muito mais.

Life 360 (alerta e rastreador familiar)

O Life 360 oferece rastreamento familiar e facilidade de alerta para quem precisa. Está disponível em iOS e Android. Ele fornece uma solução de rastreamento de localização para sua família que será necessária durante emergências. O Life 360 pode ajudá-lo a descobrir a localidade de seus entes queridos, incluindo seus amigos e familiares. Este aplicativo irá notificá-lo quando seus familiares chegarem e partirem dos locais mencionados.

Ele fornecerá opções de botão de monitoramento de localização constante para seus familiares e amigos, para que possam ser rastreados em caso de emergência. Por exemplo, se houver uma crise escolar ou uma tempestade, você poderá rastreá-los e ajudá-los instantaneamente, chegando lá ou enviando outras opções de ajuda relevantes.

O Life 360 tem uma opção integrada de texto para todos, onde você pode enviar uma mensagem para todos os membros do grupo privado que você adicionou. Além disso, uma opção tudo-em-um chamada Alerta de Ajuda ligará, enviará mensagens e enviará e-mails simultaneamente para as pessoas confinadas nesse grupo.

Zello - aplicativo walkie-talkie (chamadas de emergência)

Zello é um aplicativo de walkie-talkie para chamadas de emergência e está disponível para iOS e Android. Este aplicativo oferece uma opção de chamada de emergência para as pessoas e grupos de pessoas que você deseja contatar em caso de emergência. Ele fornece contato entre você e sua família e amigos. Você pode criar grupos privados e enviar mensagens e chamadas para pessoas específicas ou formar grupos públicos que qualquer pessoa pode acessar e participar com base em seu interesse em ver uma atualização.

O que considerar durante o desenvolvimento de aplicativos de segurança?

Se você decidiu criar um aplicativo de alerta de segurança ou alerta de emergência, deve ficar de olho nas 3 principais coisas para desenvolver seu aplicativo e fazê-lo funcionar com sucesso. Sem isso, é difícil concluir o projeto de desenvolvimento do aplicativo de segurança. Estes incluem:

Redação inicial

Um aplicativo de alerta de emergência deve ser suficientemente projetado para permitir aos usuários uma entrada simples e instantânea para a assistência de segurança. De acordo com as disposições, o design do aplicativo de alerta de emergência deve ser fácil de usar e fácil de usar.

O próximo passo é criar um código com a ajuda de desenvolvedores ou usar uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código, como AppMaster, se você optar por um método mais fácil. Isso dará vida a esses designs.

Durante a redação inicial, você deve ter uma visão clara de seus usuários-alvo e da emergência que você terá como alvo.

Inventar um aplicativo de alerta de segurança exige avaliar possíveis emergências e como isso ajudará os usuários necessitados.

Fundamentos do projeto

Descreva os requisitos claros para seus aplicativos.

Você deve saber quantos desenvolvedores ou equipes você deve contratar.

Documentação detalhada do projeto e as descrições de trabalho para cada indivíduo.

Atribua um gerente de projeto treinado para liderar sua equipe de desenvolvimento. Isso evitará mal-entendidos na comunicação.

Se você optar por uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código como o AppMaster para o desenvolvimento de seu aplicativo de segurança, seria uma ótima opção, pois você pode simplesmente evitar todos esses fundamentos e, se necessário, contratar apenas um desenvolvedor ou projeto sem código para ser feito por si mesmo sozinho.

Esquadrão de desenvolvimento qualificado

Quando a proteção dos usuários está em jogo, o aplicativo de alerta de segurança deve ser excelente em termos de confiabilidade. Não deve deixar de fornecer avisos e atualizações durante uma crise.

Ajudaria se você escolhesse a pilha de desenvolvimento dedicada de desenvolvedores e APIs.

Deve ser perfeitamente testado, implementar funcionalidades de ponta e permitir integrações precisas dentro do aplicativo.

No entanto, usar uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos sem código como o AppMaster pode fornecer facilmente todas essas pilhas de tecnologia em uma plataforma e desenvolvimento de aplicativos de segurança.

O que o aplicativo do botão de pânico deve incluir?

Se você tem uma organização com funcionários remotos ou vários escritórios, sua organização pode ter benefícios incríveis dos recursos de um aplicativo de alerta de emergência que pode salvar você, sua organização e seus funcionários de situações de risco.

Um aplicativo de alerta de emergência permite que os usuários enviem um aplicativo de notificação de emergência para outras pessoas para que obtenham ajuda em uma hora de necessidade. Com este aplicativo, você pode manter todos sãos e salvos. A seguir estão alguns recursos básicos que um aplicativo de botão de pânico deve incluir.

Rastreamento de coordenadas GPS

Como os funcionários são obrigados a visitar um local para outro. As coordenadas GPS podem fazer isso. Eles podem enfrentar qualquer situação de risco durante o horário de expediente e precisar de ajuda. Todos têm acesso a telefones celulares hoje em dia e podem usar vários recursos para entregar o aplicativo de notificação de emergência e sua localização para outros funcionários, amigos, familiares e a central de segurança.

Aplicativos de botão de pânico

Os aplicativos de botão de pânico devem ser facilmente acessíveis ao usuário. Um botão deve ser um simples aplicativo de botão de emergência que pode enviar notificações para a pessoa correta em segundos com apenas um clique nesse botão. Além disso, habilita imediatamente as configurações de coordenadas GPS. Ele pode enviar o compartilhamento de áudio para a pessoa que um usuário tentou coordenar em caso de emergência com apenas um clique de botão.

Notificações via push

Uma notificação por push ou botão é um recurso obrigatório que um aplicativo de emergência deve ter. Para transmitir a notificação de emergência ao centro de segurança, amigos ou familiares em caso de emergência. Para que as pessoas possam aprender sobre a situação alarmante e possam agir rapidamente.

Canais de notificação

Um aplicativo de emergência não deve depender apenas de uma única notificação para enviar pessoas, mas há uma lista de vários canais que você pode ter em seu aplicativo de emergência para transmitir seu alerta de emergência. A seguir estão algumas opções que os aplicativos de emergência podem ter.

Texto

Uma simples mensagem de texto é um ótimo canal para entregar mensagens críticas em uma situação alarmante.

Uma simples mensagem de texto é um ótimo canal para entregar mensagens críticas em uma situação alarmante. Chamadas de voz/telefone

Com esse recurso, o destinatário poderá receber uma notificação na forma de uma chamada de voz. O destinatário receberá uma ligação normal e receberá sua mensagem por meio de áudio.

Com esse recurso, o destinatário poderá receber uma notificação na forma de uma chamada de voz. O destinatário receberá uma ligação normal e receberá sua mensagem por meio de áudio. E-mail

O e-mail é um bom canal para enviar notificações sobre a situação alarmante, mas os e-mails são geralmente ignorados. Para superar esse problema, você pode personalizar o e-mail e permitir que ele seja enviado para a caixa de entrada do destinatário. Além disso, você também pode fazer uma notificação para este e-mail recebido na forma de uma mensagem de texto ou telefonema.

O e-mail é um bom canal para enviar notificações sobre a situação alarmante, mas os e-mails são geralmente ignorados. Para superar esse problema, você pode personalizar o e-mail e permitir que ele seja enviado para a caixa de entrada do destinatário. Além disso, você também pode fazer uma notificação para este e-mail recebido na forma de uma mensagem de texto ou telefonema. Notificações via push

Você deve enviar uma mensagem ou aplicativo de notificação de emergência ou pressionar o botão diretamente no aplicativo móvel. Para isso, seus familiares, amigos e funcionários devem ter o mesmo aplicativo para receber a notificação no mesmo aplicativo e responder imediatamente.

Você deve enviar uma mensagem ou aplicativo de notificação de emergência ou pressionar o botão diretamente no aplicativo móvel. Para isso, seus familiares, amigos e funcionários devem ter o mesmo aplicativo para receber a notificação no mesmo aplicativo e responder imediatamente. Alertas da área de trabalho

Isso é um pouco complicado, pois o destinatário receberá um aplicativo de notificação de emergência na tela do computador do usuário. E para ver este usuário não deve abrir nenhuma outra tela; caso contrário, ele desaparecerá.

Isso é um pouco complicado, pois o destinatário receberá um aplicativo de notificação de emergência na tela do computador do usuário. E para ver este usuário não deve abrir nenhuma outra tela; caso contrário, ele desaparecerá. Mídia social

A mídia social também é uma boa opção para enviar mensagens de emergência para as pessoas em sua conta de mídia social com apenas um clique de um botão. Ele entregará seu aplicativo de notificação de emergência para todos que o seguem, embora este não seja apenas um canal confiável, mas suporte quando necessário.

Quanto custa criar um aplicativo de alerta de emergência?

Fazer um alerta de emergência ou desenvolvimento de aplicativo de alerta de segurança custará de acordo com o método de desenvolvimento. Construir este desenvolvimento de aplicativo custará muito para o método de desenvolvimento tradicional. Você precisa pagar pela equipe do desenvolvedor e outras coisas no processo de criação desse desenvolvimento de aplicativo que, em média, custará pelos recursos básicos de 90 mil a 100 mil dólares ou até mais se você incluir os recursos avançados.

No entanto, sem plataformas de codificação como o AppMaster, o custo total de desenvolvimento será muito menor. Você pode economizar seu tempo e dinheiro optando por este método. Confira os preços do projeto de desenvolvimento de aplicativos de segurança.

Qual é o melhor aplicativo para alertas de emergência?

Declarar o melhor aplicativo de alerta de emergência ou aplicativo de alerta de segurança é difícil. Primeiro, vai depender do tipo de emergência que você precisa no app, então a escolha vai variar. No entanto, os aplicativos mencionados acima mostram a melhor lista de aplicativos de alerta de emergência entre a ampla variedade que visa diferentes cenários. Antes de escolher o melhor aplicativo de emergência, lembre-se de que ele deve incluir os recursos básicos mencionados acima. Se você precisa de um aplicativo de alerta de emergência ou alerta de segurança para sua escolha de recursos e nenhum no mercado atende às suas necessidades, desenvolva um com uma plataforma sem código do AppMaster que não exigirá conhecimento prévio ou programação.

A linha de fundo

Um alerta de emergência ou aplicativo de alerta de segurança é essencial em um mundo onde as taxas de criminalidade aumentam diariamente. Um alerta de segurança ou um aplicativo de alerta de emergência será uma ótima opção para segurança pessoal, atualizações meteorológicas ou qualquer notificação de desastre endêmico / pandêmico ou natural em caso de roubo, crime, criança perdida etc. Esses aplicativos de alerta de emergência e aplicativos de alerta de segurança garantirá a segurança de quem os usa e de seus entes queridos. Além disso, eles ajudarão a prevenir uma emergência ou acidente em primeiro lugar.

No entanto, o desenvolvimento de um aplicativo de alerta de emergência ou segurança exigirá imenso planejamento, recursos humanos, ótimas estratégias e um alto orçamento. A boa notícia está no uso de tecnologia sem código e plataformas como o AppMaster para criar esses aplicativos de alerta de emergência. O AppMaster permite que você crie um alerta de emergência ou desenvolvimento de aplicativo de alerta de segurança com uma interface de arrastar e soltar e zero conhecimento de programação. Não só isso, mas é econômico e eficiente em termos de tempo. Não espere mais para se inscrever hoje e comece a criar o desenvolvimento do seu aplicativo hoje mesmo.