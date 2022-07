As criptomoedas ganharam enorme popularidade desde o seu início como moeda digital em 2009. Empreendedores e candidatos a oportunidades estão ansiosos para tirar proveito dessa indústria empolgante lançando um produto de criptografia e executando uma plataforma de negociação de troca de criptomoedas. Será uma excelente opção desenvolver uma exchange de criptomoedas com toda a emoção que podemos experimentar?

A negociação de criptomoedas tem sido a forma mais lucrativa do modelo de negócios desde 2017. Muitas pessoas podem não ter ideia sobre a troca de criptomoedas e como elas usam vários aplicativos de troca de criptomoedas. Os empreendedores podem ganhar muito dinheiro atuando como intermediários e concluindo transações com rapidez e precisão por meio de trocas de criptomoedas. Construir um software de troca de criptomoedas de alta qualidade faz mais sentido do que encontrar métodos para minerar tokens digitais.

As exchanges de criptomoedas estão ficando mais populares

Empresas de todo o mundo procuram métodos para trocar criptomoedas desde que se tornaram famosas. O mercado de troca de criptomoedas abriu muitas oportunidades para pessoas interessadas em desenvolver trocas de criptomoedas. É fácil comprar ou vender criptomoedas em uma plataforma, possibilitando que qualquer pessoa obtenha ganhos rápidos e de longo prazo. As trocas criptográficas também facilitam o uso de moedas fiduciárias para comprar moedas criptográficas.

Recursos mais importantes do câmbio de criptomoedas:

Os compradores esperam características específicas de uma exchange de criptomoedas quando desejam comprar uma moeda digital.

Integração

Para iniciar uma conta de troca de criptomoedas e negociar criptomoedas, o consumidor deve primeiro criar uma conta. Uma opção de login social não é suficiente para troca de criptografia, infelizmente. Seu procedimento KYC (Know Your Customer) precisará que você adquira o ID do usuário de criptografia e outras informações exigidas pelos requisitos de AML. Em vez de exigir qualquer entrada do usuário (talvez apenas um endereço de e-mail), o procedimento KYC para transações de troca de criptografia pode ser iniciado quando o usuário procura executar um negócio de criptografia por meio da troca.

Carteira de criptografia

Se você estiver trabalhando em um ativo digital centralizado, precisará construir uma carteira de troca de criptomoedas no aplicativo para que os clientes mantenham suas moedas. O recebimento e a movimentação de criptomoedas para dentro e para fora de seus saldos de contas de câmbio serão feitos usando a carteira na plataforma de criptomoedas. Gerenciar várias carteiras de criptografia (ou endereços) para várias moedas digitais é difícil, pois cada uma requer carteiras diferentes em uma troca.

Gráficos

Os clientes passarão a maior parte do tempo no aplicativo móvel de troca de criptomoedas para negociar e pesquisar preços de criptomoedas, tendências e outros gráficos geralmente exibidos no painel principal do aplicativo de troca de criptomoedas.



Um livro pode ser adquirido aqui

O aplicativo móvel usado para troca de criptomoedas exibirá uma lista de lances e ofertas atuais de compradores e vendedores de criptomoedas em sua tela de exibição, o livro de pedidos. Os usuários da plataforma criptográfica esperam que o aplicativo móvel de troca de criptomoedas exiba a oferta e a demanda geral de cada moeda criptográfica. Isso não é algo que recomendamos para usuários de aplicativos de troca de criptografia. Na antiga interface do usuário da Kraken, os clientes de criptografia ficaram assustados na primeira vez que viram esse gráfico de criptografia. Apesar disso, vários comerciantes de criptomoedas e usuários de criptomoedas ainda não dominam a arte dos livros de pedidos de criptomoedas.

Histórico de transações

Uma lista de todas as transações de criptografia, talvez detalhes divididos por valor real e taxas relacionadas, deve estar disponível para os usuários de criptografia ao criar uma troca por dinheiro criptográfico. Os usuários de criptografia estão entusiasmados em verificar gráficos de pizza no painel do aplicativo. O gráfico pode ajudar a entender quanta criptomoeda eles possuem, qual valor de ativos de criptomoedas das exchanges aumentou mais e quaisquer outras informações que possam ajudar os usuários a lidar com uma determinada criptomoeda e concluir um negócio.

Notificações

Quase todos os aplicativos de troca de criptomoedas online ou móveis têm esses recursos. Quando tudo tem que ser feito pelo usuário, uma dica visual deve estar lá na plataforma de criptografia para lembrá-los de fazer isso será ideal para ter no aplicativo móvel de troca de criptografia. Ao criar um site de criptografia para a troca, deve ter o recurso de notificação típico. Ele incentiva os consumidores a usar mais medidas de segurança ou desbloquear novos níveis de troca de criptomoedas de conta solicitando informações adicionais para verificação. Para ganhar a confiança dos usuários, é obrigatório incluir nos recursos de troca de criptomoedas.

Recursos avançados de segurança

Por fim, nenhum aplicativo móvel de troca de criptomoedas para negociação pode sobreviver sem recursos de segurança robustos. Sem recursos de segurança, você não pode obter o suporte de usuários de criptomoedas. Se o aplicativo móvel de criptomoeda tiver melhores recursos de segurança, isso atrairá mais usuários por um longo período. A autenticação biométrica e de dois fatores não são suficientes para o aplicativo de troca. O recente problema de autenticação multifator comprometido da CoinBase ainda permanece na mente do público. Portanto, recursos avançados de segurança são essenciais em uma troca que lida com criptografia.

Funcionalidades Avançadas Troca de Criptomoedas

Aqui estão algumas opções avançadas adicionais que você pode incluir em seu projeto de desenvolvimento de troca de criptografia que se destaca do resto do pacote.

Compartilhamento de código

A criptomoeda de staking é semelhante a um depósito bancário, pois permite bloquear uma quantidade definida de moedas e começar a acumular juros sobre o valor. As tarifas não estão nem perto das outras alternativas DeFi em termos de valor. Portanto, a plataforma de criptografia deve ter um recurso de compartilhamento de código, que será uma ótima opção de backup para quem não deseja negociar o tempo todo.

A Integração de Áreas Muradas a Frio

Seria bom se indivíduos com experiência em tecnologia pudessem vincular suas carteiras de criptomoedas online a carteiras de hardware offline, permitindo que armazenassem grandes quantidades de criptomoedas na carteira. Enquanto suas salvaguardas estiverem ativadas, os hackers não poderão acessar nenhuma aposta criptográfica ou outra moeda digital inativa em sua troca de criptomoedas.

Integração de Cartões de Crédito

Os clientes das principais exchanges de criptomoedas podem usar seus cartões de crédito para pagar compras diárias com moeda eletrônica. Crypto cashback e outros benefícios devem ser incluídos como parte do pacote.

Comércio de criptomoedas P2P

Seu programa de desenvolvimento de troca de criptomoedas pode ser um intermediário para o comércio direto de troca de criptomoedas entre usuários. Os usuários acreditam que a alternativa faz sentido no contexto de valores criptográficos raros que as pessoas podem salvar em suas carteiras eletrônicas. Você será encarregado de congelar pagamentos em sua função até que ambos os lados concordem e forneçam uma troca com classificações de usuários, críticas e outras informações. Como proprietário, você deve entender a arquitetura da troca de criptografia. Você deve perceber que fornecer ou não opções de negociação de criptografia p2p aos usuários por meio do aplicativo de criptografia não é uma escolha para você - é um requisito para a vantagem funcional que os usuários adorariam ter.

O que considerar ao desenvolver uma exchange de criptomoedas:

A capacidade de uma organização de cumprir sua missão e definir o escopo de operação para resolver as respostas relacionadas às questões de desenvolvimento de troca de criptomoedas é imperativa. A capacidade operacional determina que você precisará obter as permissões necessárias para a troca da plataforma de criptografia. Você precisará registrar e licenciar a troca de criptografia pela legislação local ou mundial.

Reguladores e adesão às regras

Quase todos os países do mundo são rigorosos no uso de criptomoedas e na execução de trocas de criptomoedas, concentrando-se nos interesses dos usuários. Se você deseja criar um aplicativo de troca de criptomoedas, terá que seguir as diretrizes KYC para proteger os requisitos dos usuários. Isso implica que você precisará obter e manter o controle da documentação que verifica a identificação dos clientes durante o uso da bolsa. A troca de criptomoedas não pode ser permitida para lavagem de dinheiro. Portanto, o foco deve estar nas diretrizes de KYC e preencher as brechas que favorecem a lavagem de dinheiro, que deve ser uma característica inevitável da sua bolsa. O protocolo de troca deve incluir a API de verificação do cliente e desenvolver um banco de dados de back-end para manter registros precisos e cumprir as regras.

A troca de dinheiro

A arquitetura de troca de criptografia ajudaria se você tivesse um parceiro de processamento de pagamentos, como um banco, para converter pagamentos em moeda fiduciária em uma troca de criptomoedas. Esteja ciente dos ciclos de liquidação comercial dos bancos em várias nações para oferecer os melhores serviços aos usuários de criptomoedas. O aplicativo de negociação de criptografia deve permitir que os usuários adicionem e removam dinheiro conforme acharem adequado com um parceiro de processamento de pagamento eficiente e uma API de gateway de pagamento.

Controlando o fluxo de caixa

A capacidade de uma plataforma de criptografia de transferir fundos de maneira rápida e fácil é fundamental para sua viabilidade a longo prazo do ponto de vista dos usuários. Nenhuma plataforma de criptografia não pode prosperar sem um fluxo constante de transações. A posição de liquidez da sua plataforma de criptomoedas deve ser integrada com as de outras exchanges de criptomoedas se você quiser gerenciar a liquidez em sua plataforma de criptomoedas. Com a ajuda de uma interface de API moderna, duas exchanges de criptomoedas podem comunicar informações de liquidez e volume de negociação. Também é útil ser membro de uma rede de troca de criptografia.

Suporte para troca de criptomoedas

A quantidade de criptomoedas que uma exchange de criptomoedas suportará é crítica no ambiente competitivo de hoje. O CoinMarketCap estima que existam cerca de 1500 criptomoedas em circulação. O advento da troca Ethereum levou a um aumento no número de novas criptomoedas sendo lançadas, pois tornou mais fácil iniciar uma nova moeda, portanto, para novas trocas de criptomoedas. Se uma plataforma de arquitetura de troca de criptografia suportar mais do que algumas criptomoedas, investir em APIs para obter preços históricos, exibições em tempo real e colocação de ordens de compra e venda seria significativo.

Recursos mais essenciais de um aplicativo de troca de criptomoedas

É essencial que, depois de fazer todas as seleções vitais sobre sua empresa de arquitetura de troca de criptografia, você entenda os fundamentos da arquitetura de troca de criptografia. O software de troca de criptomoedas deve ser extremamente rápido, fácil de usar para os usuários e repleto de recursos. O aplicativo deve incluir os seguintes recursos para atender às expectativas e objetivos dos usuários.

Uma plataforma de troca de negociação

Interface do usuário no front-end

Carteira para criptomoedas

O painel de administração

O aplicativo de criptografia deve adicionar recursos adicionais para lidar com todas as moedas digitais para realizar as funções fundamentais com base na entrada ou análise dos usuários dos aplicativos de câmbio mais populares globalmente. Vamos dar uma olhada nas partes mais críticas do aplicativo:

Uma plataforma de negociação

O mecanismo de negociação é responsável por todas as atividades do dia-a-dia e é o coração de qualquer bolsa. Todas as transações de compra/venda de um negócio devem ser executadas, calculadas, acessadas a partir do livro de ordens e correspondidas; outros recursos críticos que você deve incluir no aplicativo de troca. A configuração de um mecanismo de negociação de troca de criptomoedas deve ser uma prioridade ao desenvolver um aplicativo. Um aplicativo de moeda digital nada mais é do que uma concha oca se não tiver uma máquina funcionando.

A interface do usuário no front-end

Uma excelente experiência de negociação só pode ser fornecida por uma interface simples, amigável e minimalista. Portanto, certifique-se de que seu aplicativo de troca de criptomoedas atenda a todos os requisitos. A interface que aparece no início de um programa é a principal responsável por como sua troca é visível para os usuários, ou seja, como eles a percebem. Mantenha a desordem ao mínimo, e será mais simples para os usuários fazerem negócios. Ao criar este componente, certifique-se de que ele tenha os seguintes recursos:

Login e registro para novos usuários

Depósito/retirada de fundos para todos os usuários

Para todos os usuários, o livro de pedidos, transações, saldo, estatísticas, gráficos, etc.

Ordens de compra e venda para todos os usuários.

Características de atendimento, acessíveis a todos os usuários.

Uma carteira para dinheiro digital para todos os usuários.

A troca de moeda eletrônica não pode funcionar sem a capacidade de aceitar pagamentos por meio da carteira digital de um usuário. Tokens/moedas serão mantidos na carteira do usuário. A confiança entre os usuários e sua troca de moeda digital aumentará se sua solução de carteira for mais segura. Com um script ou API, a carteira da exchange pode se conectar ao aplicativo para trocar criptomoedas.

Estação de trabalho do administrador

Diferentes partes dos negócios de uma exchange de criptomoedas podem ser gerenciadas com mais eficiência usando uma interface de administração. É possível adequar as funções de um console de troca para atender às necessidades de uma determinada empresa, e provavelmente os usuários não estarão cientes disso. Ainda assim, em geral, cada console de administração de exchanges deve ter a capacidade de ajustar as taxas de negociação, gerenciar listagens de moedas eletrônicas, adicionar novas moedas, crédito/débito de dinheiro em carteiras e resolver problemas de suporte. Todos esses recursos devem estar abertos a todos os usuários. Um software de troca de criptomoedas com todos os recursos acima será uma conclusão inevitável. Os profissionais podem ajudar a responder a perguntas sobre o desenvolvimento de moedas digitais/criptomoedas. Então, descubra mãos experientes para atingir seus objetivos de negócios.

Confira a pergunta de desenvolvimento de troca de criptografia para mais clareza

Quais são os recursos de um aplicativo de troca de criptomoedas?

Como isso se relaciona com a questão do desenvolvimento do intercâmbio?

Quais são o banner e a negociação da pergunta de desenvolvimento?

Decida o aplicativo de negociação que você deseja usar e, em seguida, escolher uma jurisdição é vital para o banner da pergunta de desenvolvimento.

Pense na arquitetura, na pilha de tecnologia e nas APIs. Estas são vitais no que diz respeito às questões de intercâmbio.

A localização de um Provedor de Liquidez é uma preocupação primordial da questão da criação de bolsa.

Cuide da Segurança e da Transparência, fator vital para o banner de perguntas de desenvolvimento.

Confira sua plataforma de troca de criptografia.

Garantir que os processos de negócios sejam sustentáveis, um aspecto essencial do banner da questão do desenvolvimento.

Posso desenvolver uma troca de criptografia?

Será caro construir seu projeto de negociação de criptomoedas devido à situação desafiadora que você terá que superar se escolher a abordagem de desenvolvimento tradicional. Você precisará ter uma mente aberta e energia empreendedora abundante para colocar seu negócio de troca de criptomoedas nos trilhos.

Quanto custa construir uma exchange de criptomoedas?

Um mínimo de $ 135.000 é necessário para estabelecer e executar um desenvolvimento de troca de criptomoedas. Tecnologia, hospedagem, primeira consulta jurídica, registro do governo e publicidade inicial estão todos incluídos nesta faixa de preço. Mas você pode economizar muito no desenvolvimento se adotar a abordagem sem código e consultar a plataforma AppMaster.

Conclusão

Como criar um projeto de troca de criptomoedas? A questão está diretamente relacionada aos seus recursos, empreendedorismo, sustentabilidade para se manter no mercado e seu conhecimento em tecnologia de criptomoedas e blockchain. Todos os itens acima devem ser sincronizados com o planejamento de marketing adequado que possa realmente colocar o novo projeto de desenvolvimento de troca de criptomoedas em um reino de empreendimento bem-sucedido. Gerir com sucesso uma exchange de criptomoedas e torná-la independente não é apenas uma questão de dinheiro, mas uma mistura de todos os elementos típicos de negócios. Com um grupo de pessoas qualificadas e experientes, você pode fazer do seu projeto criptográfico dos sonhos, ter uma exchange de criptomoedas, um empreendimento de sucesso.