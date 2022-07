Existe alguma razão comercial para criar uma aplicação de fitness em 2022? Existem aplicações de fitness suficientes no mercado? Qual é o público alvo de uma aplicação de fitness moderna? Como fazer uma aplicação de fitness e obter sucesso? Tentámos responder a estas questões no artigo.

Porquê que as aplicações de fitness ainda são populares?

Aandemia mudou o mundo. As pessoas compreendem que a saúde é a prioridade, e precisa de atenção todos os dias, mas não apenas uma vez quando você ou um membro da sua família já se encontram num hospital. Durante o primeiro trimestre de 2020, as aplicações de saúde e fitness foram descarregadas 593 milhões de vezes.

Gyms were closed, so people needed "a pocket fitness trainer" to work out at home. A situação pandémica ainda é actual em alguns países. Ainda assim, mesmo sem pandemia, uma aplicação de fitness dá aos utilizadores muitos bónus, ao contrário de uma inscrição num ginásio ou de frequentar um instrutor de fitness. O principal deles:

o preço de uma aplicação de fitness é muito inferior ao preço da subscrição de um ginásio ou de frequentar um instrutor de fitness privado;

uma aplicação de fitness é muitas vezes mais compreensível do que uma prática de fitness ao vivo em grupo - a velocidade de um treinador num grupo muitas vezes não permite fazer exercícios correctamente e repeti-los tantas vezes quantas as necessárias para se lembrar deles ou fazê-los correctamente;

o progresso numa aplicação de fitness é fácil de seguir - as pessoas não têm tempo, por isso ter uma aplicação de fitness que registe as suas actividades e resultados de fitness é uma obrigação. Graças à análise constante dos dados que são registados pela aplicação de fitness, as pessoas podem fazer os seus horários diários e corrigir a sua rotina;

um objectivo de fitness fácil de definir e alcançar - as pessoas podem facilmente definir os seus próprios objectivos nas aplicações de fitness. A pessoa que conhece melhor o seu corpo estabelece objectivos que podem ser alcançados.

uma oportunidade de fazer exercício quase a qualquer hora e em qualquer lugar (em vagas, durante viagens, em casa, na rua da sua região, no trabalho);
a escolha massiva de práticas desportivas - pode estudar yoga, qigong, exercícios de reabilitação, fitness clássico, danças desportivas, e quase tudo o que quiser e o que não estiver disponível na sua região;

Construir uma aplicação de fitness a partir do zero não é fácil. Pode ser dividida nas tarefas principais:

Fitness App Development

para detectar o público alvo;
para analisar os concorrentes;
para definir características para uma aplicação;
para seleccionar o melhor algoritmo a utilizar;
para escolher a pilha de tecnologia para uma aplicação de fitness;
para definir o orçamento;
para criar um plano de monetização e escalonamento.
vamos rever todos estes pontos com precisão. Se decidir ocupar um lugar no nicho das aplicações de fitness, prepare-se bem e complete estes passos.

O processo de desenvolvimento da aplicação requer uma boa preparação. Antes de desenvolver uma aplicação de fitness real, verifique e faça os seguintes passos.

Detecting the target audience

Detecting the target audience for your fitness app means who will use your future fitness app? Para segmentar correctamente o público, pode utilizar formas psicométricas e/ou demográficas.

Demográficas e estatísticas ajudam a criar uma persona de utilizador médio, enquanto que a psicografia guia-o para o algoritmo de correspondência.

P>Conhece as características demográficas da sua futura persona de utilizador, tais como idade, sexo, estatuto familiar, educação, profissão, localização, principais passatempos. Esta informação pode ser introduzida pelos utilizadores durante o registo.

Tente também detectar os principais problemas com a saúde e estado corporal de um futuro utilizador de aplicações com indicadores físicos:
peso;
altura;
medidas de pulso e anca;
pressão de pulso;
açúcar no sangue;
consumo de água por dia;
dieta típica ou tipo de nutrição;
ingestão de calorias;
doenças crônicas, e assim por diante.

e também, tente detectar parâmetros psicométricos:

estilo de vida;
opiniões;
valores;
fitness/objectivos de saúde.
Estes parâmetros ajudá-lo-ão a compreender como os seus futuros utilizadores se comportam e porque agem de tal forma. Pode construir a sua aplicação mais envolvente, ergonómica e valiosa, e, também, pode criar campanhas de marketing eficazes utilizando estes dados. Crie um retrato pessoal do seu futuro cliente antes de utilizar a sua aplicação, e faça um retrato pessoal do seu cliente após a utilização da sua aplicação. As imagens iniciais e finais do seu utilizador ajudá-lo-ão a construir passos entre esses estados.

Para recolher estes dados, fazer pesquisas, conduzir sondagens, e inquéritos, analisar as audiências dos concorrentes. Quanto mais souber sobre os seus potenciais utilizadores da sua futura aplicação de fitness, melhor produto poderá propor-lhes.

Análise do concorrente

A análise do concorrente é um passo crucial no desenvolvimento da aplicação e na criação da estratégia de marketing. Olhe para os seus concorrentes e responda a tais perguntas:

Que características têm as suas aplicações de fitness? Que feedback deixam os seus utilizadores? Quais são as vantagens e desvantagens das suas aplicações de fitness?

P>É possível misturar e combinar características, criar novos mecanismos, e combinar diferentes funcionalidades para obter uma vantagem competitiva. Pode utilizar as falhas dos seus rivais para desenvolver aplicações de fitness ou saúde mais populares e úteis. Vamos rever alguns exemplos.

Strava

p>Strava pode estar mesmo ao seu lado se adora o sentimento de pertença e a ligação social que vem com a aptidão física. O programa foi concebido para corredores, ciclistas e nadadores que desfrutam de um pouco de rivalidade amigável enquanto trabalham para a sua melhor forma de sempre. Pode juntar-se aos desafios de exercício da Strava com outros utilizadores de outras aplicações de fitness, carregar fotografias dos seus treinos, e seguir as actividades de fitness dos seus amigos. Além disso, fornece algumas características essenciais como a monitorização da distância, velocidade e duração do seu treino.p>Strava Summit, a versão paga da aplicação, contém muitas das características que os utilizadores mais apreciam. Dentro da aplicação, pode criar os seus objectivos de treino de fitness ou corrida e receber programas de treino personalizados e feedback em tempo real para tornar os seus treinos mais eficazes.

Pode também competir com os seus colegas em segmentos, comparar os seus esforços anteriores, e obter uma compreensão mais profunda dos seus hábitos de treino e desempenho através de estatísticas avançadas de desempenho.

>forte>Pros:>

Fácil de mapear, registar, seguir e analisar treinos;
Grande assistência no treino de corridas;
Desafios de aptidão física mensais gratuitos mantêm-no motivado;
Descrição por um utilizador como meio de comunicação social para pessoas que querem ser activas.

>forte>Cons:

Freeletics

Falta de integração musical;
As características mais importantes requerem uma subscrição paga.

Se for fã de treinos curtos, suados e altamente eficientes, vai adorar a aplicação Freeletics fitness. Dá ênfase aos exercícios de musculação - tais como burpees, agachamentos e variações de sit-up - que são simples de fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Também inclui rotinas personalizadas de treino intervalado de alta intensidade (HIIT) com treino áudio instrutivo para o ajudar a ficar em forma rapidamente.

A edição gratuita do software inclui 20 exercícios de peso corporal HIIT, 25 treinos individuais, e 20 sessões de treino baseadas em áudio.

Freeletics Coach é um treinador pessoal com energia AI que reúne actividades baseadas na sua experiência, objectivos, nível de fitness, e preferências.

A versão premium do software abre um mundo de possibilidades para o seu regime de fitness e progresso pessoal. O treinador alimentado por IA combina o poder do treino HIIT, a atenção, os conhecimentos de fitness e a motivação para o ajudar a atingir os seus objectivos. Também é de fácil utilização para novatos e atletas experientes.

>forte>Pros:

5- a 30 minutos de treino que pode fazer em qualquer lugar, a qualquer hora;

Liderado por treinadores especializados que o motivam através de cada treino;
Treinos em vídeo de alta qualidade asseguram-lhe um treino adequado;
14 dias de garantia de devolução do dinheiro na subscrição do Freeletics Coach.

>forte>Cons:

Banco de conteúdo livre é limitado;

Os programas de treino livre carecem de personalização;
Os utilizadores dizem que a parte de alongamento do treino parece um pouco apressada.

MapMyRun é uma aplicação de longa duração. Tem mantido a sua popularidade devido às suas amplas capacidades e comunidade activa de utilizadores. Os mais de 70 milhões de rotas de corrida da aplicação garantem que tem um novo caminho para tentar a todo o momento, e rastreia com precisão a sua distância, velocidade, elevação, calorias queimadas, e outros dados à medida que corre. Pode também ouvir áudio em tempo real nas suas pistas GPS.

A melhor parte de Map My Run é os magníficos mapas visuais que fornece. Pode construir um mapa de rotas com antecedência usando a ferramenta online fácil, e pode examinar cada elemento da sua corrida mesmo dentro do mapa depois de completar o seu treino. A adesão virtual também inclui rastreio GPS em tempo real, o que lhe permite partilhar a sua localização com a família e amigos em tempo real para protecção adicional.

Pros:

As características mais utilizadas são gratuitas;
Possibilita o rastreio de mais de 600 actividades para além da corrida;
Possibilita o rastreio da quilometragem dos sapatos, para que saiba quando é altura de os substituir;
Programas de treino liderados pela experiência estão disponíveis com a adesão ao MVP.

>forte>Cons:

Pode drenar a bateria do seu telefone em corridas mais longas;

Os utilizadores iniciam a sessão quando começam a utilizar as aplicações. Incluir login através de fontes populares como e-mail, redes sociais, e números de telefone para uma melhor experiência do utilizador;
Outro componente crucial é o perfil do utilizador. Os utilizadores devem ser capazes de manter a sua saúde e informação sobre o estado corporal desde o primeiro dia de exercício;
Ligação a dispositivos externos. A sua aplicação de fitness deve suportar o maior número possível de dispositivos de rastreio. Os produtores vestindo e as plataformas móveis proporcionam aos programadores a oportunidade de recolher e armazenar mais informação útil, como frequência cardíaca, calorias queimadas, tipo de exercícios, duração e intensidade da actividade física;
Rastreio de actividade segundo a segundo. Esta característica ajuda no cálculo de necessidades e requisitos de aptidão física mais precisos. Os utilizadores podem utilizar esta função para acompanhar várias actividades, o que os pode ajudar a comparar o progresso da sua aptidão física ao longo do tempo;
Geolocalização. A aplicação também pode ser utilizada para escolher uma rota e introduzi-la utilizando a interface baseada no toque. Esta funcionalidade permite aos utilizadores construir numerosos itinerários de caminhada, corrida, e ciclismo. Também ajuda na visualização e traçado da distância quando os corredores ou ciclistas utilizam o mapa fornecido pelo software. Para além de poder visualizar estes dados;
Notificações - não deixe os utilizadores perderem as suas rotinas de fitness e cuidados pessoais. Os utilizadores da aplicação devem receber informação atempada sobre actividades que precisam de ser completadas. No entanto, é fundamental que possam modificar as definições de notificação: activá-las e desactivá-las, e escolher sobre que tipos de exercícios devem ser notificadas;
Portais de pagamento são necessários para gerar receitas. Permitir que os clientes o façam convenientemente através de pagamentos pela Internet, se estiverem prontos para gastar dinheiro em rotinas nucleares ou de bónus na aplicação de fitness;
Considerar protecção. Os indivíduos revelarão muitas informações pessoais sobre a aplicação, portanto, utilizarão a verificação. Em vez de senhas, usar autenticação multi-factor.

Não suporta mais a integração musical;
Os utilizadores reportam problemas com a integração do Apple Watch.

Estas características fundamentais são a base mínima para uma aplicação de fitness ou bem-estar saudável bem sucedida.

Algoritmos de aplicações de fitness: melhores práticas

Um guia de treino é a característica essencial de qualquer software de fitness. Os algoritmos requerem dados iniciais de um utilizador para serem mais precisos na previsão de treinos.

baseados em abordagens de correspondência, as aplicações podem ser divididas em quatro categorias:
baseado em dados;
baseado em cálculos (algoritmo matemático);
análise do comportamento;
Implementação de IA e AR.

As várias características da aplicação, tais como conteúdo educacional sobre como manter-se saudável e em forma, formas de melhorar a sua atitude em relação ao treino, e até mesmo exercitar vídeos instrucionais, mantêm os utilizadores interessados.

Esta característica visa proporcionar mais incentivo e seduzir as pessoas a não deixarem de utilizar a sua aplicação. Dar recompensas, distintivos e concursos são métodos para os utilizadores terem uma mentalidade forte sobre como atingir os seus objectivos e permanecerem motivados.

Adicionar características de redes sociais à sua aplicação permite aos utilizadores publicitarem os seus resultados e fornece publicidade gratuita uma vez que podem partilhar os seus resultados nas suas contas de redes sociais. É também fundamental estabelecer páginas de redes sociais para a sua aplicação de modo a que as pessoas possam ver do que se trata enquanto se envolvem.

Para fornecer os resultados de saúde mais significativos aos utilizadores da aplicação, todas estas características fundamentais e distintas devem ser consideradas.

Pilha de tecnologia para uma aplicação de aptidão física

Deve ser difícil encontrar e empregar pessoal competente e experiente. Para não mencionar que necessitará de fundos para o seu emprego. Se pretende contratar uma equipa de desenvolvimento, dedique algum tempo a aprender o máximo possível sobre potenciais empregados:

Leve em conta a sua carteira;
Estude a sua história profissional;
Analizem os termos de emprego e os prazos esperados.
Outra alternativa é contratar uma equipa de desenvolvimento interna ou um único desenvolvedor. Poupará dinheiro mas levará mais tempo a criar um programa de aptidão física.

Em ambos os casos, deve estar ciente das pilhas de tecnologia mais comuns utilizadas hoje em dia para o desenvolvimento:

Línguas de programação: Rápido para iOS, Kotlin para Android;
Base de dados: PostgreSQL, MySQL;

li>IDE: Xcode 11+, último Android Studio;

>li>li>Servidor Web: Nginx, Apache; Armazenamento em nuvem: Amazon S3, Heroku, Rackspace;

autorização social: Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Portais de pagamento: Stripe, PayPal;

General utilities: Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Como vai guardar muita informação e obtê-la, vai precisar de muita memória e poder de processamento.

Qual é o orçamento para o desenvolvimento de aplicações de fitness?

De acordo com fontes da Internet, o orçamento para o desenvolvimento de aplicações de fitness varia entre $30.000-70.000 e pode até ser superior a $100.000. Mas a receita combinada gerada tanto pela Apple App Store como pela Google Play aplicações de saúde e fitness aumentou para 837 milhões de dólares em 2020, contra o total de 592 milhões de dólares de 2019.

Estratégia de monetização

Existem pelo menos cinco fases de desenvolvimento para os seus investimentos enquanto criam uma aplicação de fitness:
Análise de negócios e marketing;
Gestão de projectos;
design UI e UX;
Desenvolvimento e testes;
Manutenção.
Cada fase requer a compensação de numerosos profissionais. A complexidade da aplicação influencia o custo de desenvolvimento. Claro que, se optar por se concentrar simplesmente no básico e utilizar um desenho simples, pode sem dúvida cortar despesas. É por isso que é geralmente preferível planear tudo antes do desenvolvimento.

Obviamente, é também fundamental assegurar que a aplicação de fitness que está a criar oferece resultados que valem a pena. Existem vários métodos para monetizar a sua aplicação. Pode utilizar várias formas de lucrar ou obter dinheiro do seu programa de exercícios:

Aplicações pagas - Os utilizadores devem adquirir o seu programa de fitness para obterem as vantagens. Oferecer um teste gratuito e depois cobrar ou encorajar os utilizadores a subscrever para continuar a utilizar a sua aplicação é uma abordagem que pode utilizar.
In-app Purchases - Se quiser desenvolver um software de fitness gratuito para utilizadores, pode ainda ganhar dinheiro encorajando as pessoas a comprar algo na sua aplicação, tal como uma configuração de funcionalidade extra poderosa ou conteúdo premium que só podem obter quando compram a funcionalidade em particular.
Advertisements - As empresas de Fitness podem estar interessadas em trabalhar consigo e realizar campanhas publicitárias através da sua aplicação, que pode cobrar com base no custo por quilómetro.
Aplicações gratuitas - Dê gratuitamente a aplicação com capacidades essenciais de rastreio de fitness e permita aos utilizadores pagar por funcionalidades extra. Os utilizadores serão encorajados a comprar funcionalidades premium que possam exigir para alcançar um melhor resultado de fitness a longo prazo.

Pensamentos finais

p> Sabemos que a pandemia tem uma data de expiração, mas é evidente que as aplicações de fitness irão perdurar. Criar uma nova é um conceito bom e potencialmente bem sucedido. Lembre-se de desenvolver um conceito único, identificar o seu público-alvo, e criar um plano de marketing. Se não puder pagar $40.000 para o desenvolvimento de aplicações, procure em nocode.AppMaster.io. Tem características que lhe permitem levar o seu produto aos clientes sem codificar nada. AppMaster.io tem uma funcionalidade backend pré-construída de base de dados PostgreSQL. Faça um protótipo da sua aplicação dentro de algumas semanas, e depois comece a trabalhar na versão final.