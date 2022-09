Você está ansioso para criar seu aplicativo de rastreamento de menstruação com tecnologia sem código? Se SIM, este guia pode ser para você. O mercado de hoje é onde os aplicativos móveis dominam. Com o crescente uso de telefones celulares diariamente, todos têm acesso instantâneo a qualquer tipo de aplicativo na ponta dos dedos. Do relógio à câmera, ao entretenimento, listas de tarefas diárias, jogos, educação e saúde, todos os tipos de aplicativos estão prontamente disponíveis com muitos recursos para competir. Em uma época em que as vidas e rotinas diárias se tornaram ocupadas, os aplicativos móveis podem oferecer soluções instantâneas e acessíveis aos usuários finais de acordo com suas necessidades, e é por isso que são tão populares.

Os aplicativos de rastreamento de período são mais do que apenas um aplicativo

Os aplicativos móveis são os que lideram o mercado quando o assunto é saúde. A maioria das pessoas não tem tempo em suas agendas lotadas para cuidar de sua saúde. Os diferentes aplicativos relacionados à saúde os lembram e os ajudam a manter seus cuidados de saúde nos trilhos. Por exemplo, o aplicativo de lembrete de água lembra o usuário de beber água ao longo do dia. O aplicativo de exercícios ajuda os usuários a fazer exercícios diários em casa de acordo com seu nível de conforto. Alguns dos aplicativos ajudam a registrar as calorias que você come. Da mesma forma, alguns aplicativos relacionados à saúde são específicos de gênero, como os aplicativos de rastreamento de período de saúde das mulheres que ajudam a rastrear as datas precisas dos rastreadores de período e a saúde menstrual.

Femtech - tecnologia de saúde da mulher

Femtech é um termo que significa um tipo de tecnologia que ajuda as mulheres de alguma forma, especialmente do ponto de vista da saúde, então os aplicativos de rastreamento de menstruação precisos são o tipo de femtech que é benéfico para a saúde das mulheres. A Femtech é introduzida pela primeira vez no mercado por Ida Tin, Chief Executing Officer - CEO e fundadora de um dos três principais aplicativos de rastreamento de menstruação, o Clue.

Assim, a femtech dirige-se a qualquer geração que visa melhorar a forma física e a vida das mulheres. Portanto, os aplicativos de rastreamento de período também estão abaixo dessa vasta categoria. Também é emocionante que, além das mulheres, esses aplicativos possam até ser utilizados por seus médicos. As estatísticas apresentadas com o uso desses aplicativos permitem que as médicas tenham maior conhecimento da condição física de suas pacientes. O casal pode ter desejado ajudar seu relacionamento por meio desses aplicativos.

Como os aplicativos de rastreamento menstrual ajudam a saúde das mulheres?

Como muitas mulheres no mercado, se você já usa aplicativos precisos de rastreamento de menstruação, deve conhecer seus benefícios e como isso a ajudou. Mas, se você é novo nisso e está procurando um motivo para começar a usá-lo ou está confuso sobre usar ou não o aplicativo de rastreamento de período de saúde da mulher? A resposta simples é que é benéfico para as mulheres em todos os sentidos. O uso de aplicativos de rastreamento de menstruação para rastrear seu período permitirá que você acompanhe não apenas seu período, mas também permita que você entenda seu próprio corpo de uma maneira melhor.

Um rastreador de período não é apenas um aplicativo, mas mais do que isso. Ele ajuda a rastrear a saúde geral das mulheres, e o aplicativo fornece rastreadores menstruais precisos que fornecem informações sobre suas mudanças de humor, hormônios, rastreamento do período de fertilidade, controle de natalidade, etc.

Um bom aplicativo rastreador de período para mulheres ajuda a acompanhar o seguinte:

Saúde da Mulher

Saúde menstrual

Rastreadores de período precisos

Acompanhamento do período de fertilidade

Controles de natalidade

Mudanças de humor

Padrões de sono

Dor relacionada ao período (dismenorreia)

Lembrete de medicação

vida sexual

Anticoncepcionais

Desejos de comida

Exercício

Corrimento vaginal

Dias de ovulação

Os rastreadores menstruais ajudam na análise de um ciclo e de uma variedade de fatores relacionados. A maioria dos rastreadores possui uma contagem regressiva e uma representação gráfica dos dados relacionados aos seus períodos e informações relacionadas, facilitando a compreensão e o uso do usuário final.

Qual é o melhor aplicativo para rastreamento de menstruação?

No mercado de aplicativos, uma grande variedade de aplicativos de rastreamento de período está disponível como qualquer outro aplicativo. Muitos deles compartilham algumas características comuns e diferem em algumas coisas que os tornam únicos dos outros. Alguns são gratuitos, alguns têm alguns recursos pagos e o restante do aplicativo é gratuito. Abaixo está a lista dos principais aplicativos de rastreamento de 5 períodos disponíveis no mercado que têm a melhor taxa de download e experiência do usuário:

Flo

Este é o melhor do mercado e um dos rastreadores de saúde feminina amplamente utilizados com uma versão gratuita e premium para usuários de iOS e Android. A versão gratuita tem todos os itens básicos para um rastreador de fitness feminino, incluindo fluxo menstrual, mudanças de humor, corrimento vaginal e previsões de ovulação para mulheres dispostas a conceber. No entanto, a versão premium contém suporte ao cliente e compartilha a abordagem mais personalizada do rastreador.

Dica

O próximo da lista é Clue. Este novamente tem a versão gratuita e premium e não é apenas os aplicativos de rastreamento de fitness feminino, mas um controle de natalidade ou rastreador de gravidez com um histórico de saúde menstrual das mulheres. Mas durante o rastreamento do período, ele rastreia de A a Z das mudanças que seu corpo percebe desde as enxaquecas até a intensidade do fluxo menstrual.

FitrWoman

O terceiro na lista de rastreadores de período é o FitrWoman. É melhor para as mulheres que são amantes do fitness e gostam de se envolver em atividades físicas com mais frequência. Com um rastreador de período, este aplicativo contém dicas de nutrição, rastreamento de calorias e fitness para mulheres durante as fases do período. Geralmente é gratuito para você em ambas as versões do aplicativo, e você pode comprar o FitrCoach com ele se quiser ter a orientação de um treinador de fitness feminino.

Brilho

Outro rastreador de período popular é o Glow. Ele não apenas informa e acompanha a saúde menstrual das mulheres e a ovulação. Ainda assim, possui recursos adicionais mais inteligentes, incluindo rastreamento de seus sintomas físicos e mentais e atividade sexual, evitando gravidez ou tentando engravidar, até mesmo rastreamento de fertilização in vitro (FIV) e outros tratamentos de fertilidade, etc. versões do aplicativo e uma versão premium tem artigos baseados em conhecimento, suporte e mensagens pessoais se você quiser orientação especializada.

Véspera

A última da lista é Eve, que Glow também apresenta. Melhora o rastreamento de sintomas menstruais e atividade sexual com representação de gráfico. Com Eve você pode ter acesso à comunidade onde pode discutir e compartilhar suas experiências sobre saúde e menstruação. Dessa forma, as pessoas podem aprender umas com as outras de uma maneira melhor. Geralmente é gratuito para você em ambos os tipos de aplicativos.

Os melhores aplicativos de rastreador de período

O melhor aplicativo de rastreamento menstrual não é um, mas geralmente depende de sua preferência individual. Portanto, pode variar de pessoa para pessoa. Alguns aplicativos podem parecer mais fáceis de usar do que outros. Além disso, também depende de quais recursos você gostaria de ter em seu aplicativo de rastreamento menstrual.

De um modo geral, dois aplicativos são o vencedor claro com base na contagem de usuários ativos, e o aplicativo mais confiável fornece resultados precisos. De acordo com as pesquisas e reivindicações, os dois rastreadores de período mais populares são Flo e Clue. Os aplicativos de menstruação têm milhões de usuários para rastrear seus ciclos. No entanto, o Flo é o mais popular, com mais de 43 milhões de usuários ativos. O próximo da linha é o Clue, que tem usuários ativos de cerca de 12 milhões a cada mês e aumentando.

Posso criar meu próprio aplicativo móvel para rastrear meus períodos?

A resposta é sim; você pode, e adivinhem? Você não precisa ser um programador para fazer isso. Não é uma boa notícia? Com uma plataforma sem codificação como o AppMaster, agora é muito fácil para qualquer pessoa criar todos os tipos de aplicativos sem problemas. Plataformas sem código como o AppMaster permitem a criação de todo tipo de aplicativo da web e aplicativo móvel. Você também pode se inscrever no AppMaster e criar seus aplicativos para acompanhamento do período. No entanto, suponha que você precise desenvolver um aplicativo móvel tradicional para rastrear seus períodos. Nesse caso, será feito por meio de codificação, exigindo conhecimento completo de linguagens de programação e uma equipe de desenvolvedores. O desenvolvimento tradicional de aplicativos móveis será demorado e caro em comparação com plataformas sem código como o AppMaster.

Como faço para criar um aplicativo Android para acompanhamento do período?

O rastreamento do período ou qualquer tipo de aplicativo Android pode ser criado com a ajuda do Android studio. O desenvolvimento requer algum conhecimento de codificação de Java e/ou Kotlin. Kotlin é uma linguagem que será usada em mais de 60% dos aplicativos Android hoje em dia, pois é mais produtiva, segura e consome menos tempo para um desenvolvedor e usuário final. Mas se você é novo no desenvolvimento de aplicativos, mude para plataformas sem código como o AppMaster. Para criar aplicativos Android para rastreamento de período, siga estas etapas:

Instale e inicie o Android Studio na área de trabalho

Iniciar um novo projeto

Clique na atividade básica em vez do padrão

Nomeie os aplicativos a serem criados

Selecione o idioma como Kotlin (você também pode selecionar Java se tiver experiência e conhecimento)

Em seguida, clique em concluir e comece a construir por meio de um editor visual

Como você faz seu rastreador de período?

Criar seu próprio rastreador de período e lançar no mercado é melhor e mais fácil com plataformas sem código como o AppMaster. Eles são os melhores para todos, desenvolvedores e não desenvolvedores. Além disso, eles são eficazes em termos de custo e tempo. Com o AppMaster, você pode criar e comercializar facilmente seu rastreador menstrual sem problemas. No entanto, os recursos que devem incluir em seu rastreador de período estão listados abaixo. Alguns são básicos e devem ser incluídos; o resto é avançado ou opcional de acordo com o seu gosto.

Recursos básicos do rastreador de período

Os recursos obrigatórios de um aplicativo de rastreamento de período são:

Um perfil básico de saúde contém

Era

Peso

Altura

Alergias

Vícios

Data do período

Informações do período

Informações sobre atividade sexual

Ciclo menstrual:

Rastreamento

Dias para o próximo ciclo

Registro de sintomas

Registro do ciclo

Duração do ciclo

Alterações de peso

Registro de atividades durante o ciclo

Registro de humor

Notificações push para

Próximo período

Entradas de registro diário

Próxima fase do ciclo

Digite o humor

Tempo de medicação

Ovulação

Fertilidade

Sugestões e dicas

PMS

Informação médica

Dicas diárias de saúde

Representações gráficas de

Ciclo menstrual

Fertilidade

Ovulação

Sintomas

Vinculando com

rastreadores de fitness feminino

Mídia social

Recursos avançados do rastreador de período

Os recursos opcionais de um aplicativo de rastreamento de período antes do lançamento no mercado são:

Um perfil de saúde detalhado, incluindo detalhes de saúde detalhados e uma pesquisa ou uma opção para pular a inscrição e usar o aplicativo.

Uma abordagem de endereço de e-mail e senha para entrar / inscrever-se ou fazer login com mídia social ou google.

Fácil alternância de tela entre opções como integração.

O calendário de fertilidade dá previsões de ovulação e data do período.

Alerta possíveis problemas de saúde para os sintomas e determina as condições que os geram.

Compartilhamento de detalhes com os parceiros para que eles saibam sobre menstruação, TPM e ovulação e fertilidade.

Uma comunidade na qual os usuários podem compartilhar suas experiências, sintomas e problemas com outros usuários do aplicativo para obter ideias e comentários diferentes. Ele também será vinculado a sites de redes sociais e gerará um melhor envolvimento do usuário.

Consulta digital para o problema do usuário por um profissional de saúde, onde o usuário pode compartilhar seus sintomas e preocupações e obter sua consulta especializada por vídeo ou chamada de voz.

Recurso de contagem regressiva do nascimento do bebê, onde os usuários podem acompanhar sua semana de gravidez.

Receba insights personalizados com base nos sintomas do usuário.

Geração de relatórios mensais de saúde.

Como proprietário de um aplicativo, você pode estender a popularidade do seu aplicativo com o recurso de indicação e ganho, em que os usuários atuais receberão algum presente se indicarem aplicativos para outras pessoas.

Custo para criar seu próprio rastreador de período

O custo de um aplicativo não pode ser determinado exatamente, pois é baseado em vários fatores e também dependerá dos recursos que você deseja incluir em seu aplicativo. Para dar uma estimativa aproximada do custo do aplicativo de rastreamento de período (android e iOS), se ele contiver os recursos básicos, será em torno de ou entre 30k - 45k USD . Se os recursos avançados forem incluídos, o custo também aumentará para aproximadamente 50 mil a 65 mil dólares . Esse custo é para a criação de aplicativos tradicionais por meio de codificação.

Se você estiver criando um aplicativo de rastreamento de menstruação pelo método tradicional de desenvolvimento, o custo será o triplo ou mais do que em uma plataforma sem código como o AppMaster , pois há muitos fatores envolvidos, a saber:

Taxas de desenvolvedor que você pode precisar contratar por hora ou como pagamento fixo de projeto, além de mais de um desenvolvedor será necessário, pois os aplicativos não são criados em um único idioma, mas uma mistura de várias linguagens de programação.

Custo do design do aplicativo por um designer

Custo dos recursos pagos

Número de plataformas

Se você estiver criando um aplicativo de rastreamento de período sem código por meio do AppMaster, o custo será menos da metade e quase envolverá todos os recursos do seu agrado. O custo será menor se você puder usar apenas o AppMaster e nenhum desenvolvedor estiver envolvido. Você pode obter sua cotação personalizada agora do AppMaster.

Como o aplicativo rastreador de período ganha dinheiro?

De acordo com a pesquisa , a receita geral do setor de saúde da mulher on-line atingirá cerca de 75 bilhões de dólares até o final de 2025 .

A tecnologia Femtech permite que as mulheres sejam responsáveis pela saúde, alma e corpo de suas mulheres. Além disso, permite que as mulheres acessem e rastreiem facilmente as preocupações com a saúde de suas mulheres com a ajuda da tecnologia. Mesmo dentro da classificação dos aplicativos de saúde da mulher, a saúde da mulher é a segunda mais prevalente entre a saúde da mulher adolescente.

Aplicativos de monetização e rastreamento de período

Os aplicativos de monitoramento de fitness e menstruação para mulheres também podem ser usados de uma perspectiva de negócios. Eles podem ajudá-lo a ganhar muito dinheiro com eles. Este artigo deve ter esclarecido rapidamente uma coisa que o reconhecimento de quanto esses aplicativos de rastreamento de período é grande no momento e, ao voltar vezes, além disso, ele se desenvolverá mais. Então, há chance suficiente aqui para criar dinheiro; porém, como?

O modelo de monetização é o tipo mais favorável de ganhar dinheiro por meio de aplicativos e sites. Você pode simplesmente comercializar o aplicativo de rastreamento de saúde ou período menstrual de sua mulher nos negócios para obter receita e resultados consideráveis.

Anúncios no aplicativo

Você pode iniciar a promoção do anúncio nos aplicativos de rastreamento de condicionamento físico feminino. Será a forma mais eficaz de ganhar dinheiro através de aplicativos e sites é através do marketing, graças a começar a gerar receita ao ter a praticidade das promoções in-app integradas ao app. Você pode colocar o anúncio da empresa dentro do seu aplicativo e cobrar por isso. O outro método é que, se algum usuário começar a instalar o aplicativo anunciado e usá-lo, você também receberá algum compartilhamento por isso. No entanto, lembre-se de que os usuários do aplicativo podem ficar frustrados e simplesmente agravados com muitos anúncios. Portanto, tome cuidado com coisas como a variedade de anúncios, sua duração e também o local onde os anúncios serão exibidos.

Recursos de aplicativos pagos/aplicativos pagos

Se você tiver certeza de que seu aplicativo de rastreamento menstrual será ótimo, avance e preserve-o como um aplicativo de rastreamento menstrual pago desde o início. Esta instância funciona melhor com usuários de aplicativos iOS em vez de Android porque a remuneração julga o meio iOS é muito maior. Você também pode manter o aplicativo básico gratuito para download e uso e manter alguns dos recursos dentro dos aplicativos como pagos em vez de gratuitos.

Você pode oferecer a versão premium do seu rastreador menstrual para compras no aplicativo e comercializá-lo de forma eficaz. Em conjunto com recursos básicos comparáveis à personalização de perfil, transmissão individualizada de mudança de cor com mulheres profissionais de saúde, ou se cansar de anúncios, a versão premium não conterá anúncios para interromper o uso dos aplicativos.

Conclusão

Conclusivamente, o aplicativo rastreador de menstruação facilita a vida ao discutir a saúde da mulher, principalmente a saúde menstrual. Esses aplicativos são essenciais para acompanhar o período e determinar a saúde geral da mulher. Muitos rastreadores de menstruação precisos e aplicativos gratuitos e pagos estão disponíveis no mercado que rastreiam facilmente seu período. Mas se você deseja criar seus rastreadores de período, isso também é possível, mesmo que você não tenha experiência em programação. AppMaster permite que você crie quase todos os tipos de aplicativos que podem ser usados para diferentes propósitos na vida cotidiana.

A única coisa sobre AppMaster é que ele permite que você desenvolva um aplicativo com um método sem código com facilidade, mesmo sem conhecimento de codificação em segundo plano. Se você deseja criar seu próprio aplicativo de saúde feminino lucrativo para rastreamento de menstruação no AppMaster, isso pode ser feito facilmente com um método de programação visual ou de arrastar e soltar . Experimente-nos e crie seu próprio aplicativo de rastreamento de período pessoal e comercializável hoje.