Nos últimos anos, temos observado o encerramento de muitas escolas e faculdades em todo o mundo como o aumento da pandemia da COVID-19. Todo o sistema educacional foi transferido para a aprendizagem em linha durante esse período. Tanto professores como estudantes utilizam plataformas de e-learning para os seus estudos e cursos. Assim, pretende aprender como criar uma plataforma de aprendizagem electrónica ligando professores e estudantes digitalmente.

Estas plataformas de aprendizagem virtual já não são exclusivas dos cursos em linha. As empresas estão agora a utilizar cursos online para formar os seus empregados. De acordo com alguns inquéritos e relatórios, verifica-se que as empresas de ensino online terão uma valorização de 300 mil milhões de dólares. Agora vêm aí as perguntas como como construir uma plataforma de e-learning? Quais são os benefícios de criar uma plataforma de e-educação, e quais são os passos a seguir para construir uma plataforma de aprendizagem virtual?

Antes de responder a estas perguntas, vejamos o que é uma plataforma de eLearning. Para simplificar, o e-learning é um método de ensino digital com a ajuda de dispositivos electrónicos tais como computadores portáteis, smartphones, tablets, etc. Neste método, os estudantes não são obrigados a apresentar-se fisicamente na aula. Podem assistir às aulas a partir de qualquer lugar. E podem aprender o curso à sua velocidade. Há diferentes tipos de sistemas de aprendizagem disponíveis actualmente, tais como MOOCs (Massive Open Online Courses), plataformas de transmissão de vídeo, e fóruns de discussão são alguns exemplos. Agora vejamos os passos a dar para a construção de uma plataforma de e-learning.

Construir uma Plataforma de E-Learning: Passos a implementar

Construir uma plataforma de e-learning é um processo moroso com vários passos. E se é uma pessoa que não conhece codificação ou tecnologia, então será complicado para si fazer uma plataforma de ensino online. Assim, para criar uma plataforma educativa, é necessário seguir os passos que são mencionados abaixo:

Find Your Idea
Para criar uma plataforma de aprendizagem virtual, é necessário primeiro desenvolver um conceito que aborde um problema e beneficie as pessoas. Pode tomar a referência de vários relatórios e análises para descobrir a sua ideia. De acordo com vários relatórios, prevê-se que o mercado global de eLearning atinja 300 mil milhões de dólares até 2025. Assim, para ter sucesso nesta indústria de aprendizagem virtual, tem de fazer um produto que seja eficaz e acessível. Pode também discutir com outros os seus problemas na aprendizagem virtual e encontrar uma solução para os seus problemas. Ao fazê-lo, compreenderá melhor o seu público-alvo e a forma como este responderá ao seu conceito.

Pesquisar o seu nicho
Após ter encontrado uma solução para um problema específico, terá de encontrar o seu nicho. Analisando a sua ideia, terá uma compreensão do seu nicho de mercado. Pode concentrar-se em categorias populares, tais como negócios e empreendedorismo, saúde e fitness, crescimento pessoal, artes e ofícios, e informática e tecnologia. Pode contar com a ajuda da demografia do seu aprendiz (idade, sexo, e outros detalhes relacionados com vendas). Obter a ideia dos seus utilizadores-alvo pela sua idade, sexo e formação, dar-lhe-á uma vantagem durante a evolução da plataforma.

Isto ajudá-lo-á a compreender a idade do seu público e o seu sexo, para que possa desenvolver alguma qualidade de acordo com eles, a fim de captar a sua atenção e aumentar o seu negócio. Poderá também considerar os seus objectivos-chave e preferências de aprendizagem. Pode validar a sua ideia e encontrar facilmente o seu nicho fazendo todas estas coisas.

Escolha um modelo de negócio
Antes de escolher a abordagem de desenvolvimento, a primeira coisa que deve fazer é escolher um modelo de negócio. Este modelo de negócio decidirá como a sua plataforma de aprendizagem irá gerar receitas. Pode ver abaixo alguns dos modelos de negócio populares.

Subscription-Based - Neste modelo de negócio, os utilizadores compram uma subscrição mensal ou anual que lhes dá acesso ilimitado ao conteúdo ou cursos do website.

Affiliate Model - Neste modelo de negócio, pode fornecer links de afiliação integrados juntamente com os cursos. Que as pessoas podem partilhar para promover os cursos. Além disso, podem também ganhar uma comissão sempre que alguém se juntar à plataforma, utilizando os seus links.

Certificados pagos - Neste modelo de negócio, pode também fornecer certificados aos utilizadores após a conclusão dos cursos. Observa-se que os utilizadores pagam por um certificado validado pela plataforma.

Corporate Partnership - Neste modelo de negócio, pode trabalhar com empresas para desenvolver cursos personalizados e cobrá-los em conformidade.

Cursos pagos - Neste modelo de negócio, pode fornecer cursos pagos. E quando os estudantes compram qualquer curso, o dinheiro vai para o instrutor e para o proprietário do website.

Estes são alguns dos melhores e mais utilizados modelos de negócios. Isso ajudá-lo-á a gerar os seus rendimentos e a tornar o seu negócio um negócio on-line rentável.

Escolha A Abordagem de Desenvolvimento
Desenvolver uma plataforma de aprendizagem virtual líder requer planeamento, estruturas, tecnologia, e manutenção. Há dois tipos de métodos disponíveis no mercado para o desenvolvimento destas plataformas. O primeiro é o Software Personalizado, e o segundo é o Ready-Made. Falemos sobre eles em detalhe:

Desenvolvimento Ready-Made

A segunda opção é Desenvolvimento Ready-Made, Moodle, Joomla, e Canvas são alguns exemplos de software de código aberto ou pronto a usar com ferramentas básicas de administração de estudantes e muitos plugins gratuitos. No entanto, implementar uma característica específica ou importar temas personalizados nestes métodos pode ser difícil. Se quiser destacar-se da multidão do seu sítio web, então terá de seleccionar a melhor tecnologia, design único, e atributos interessantes. Isso chamará a atenção do utilizador e dará ao nosso sítio web um aspecto diferente dos outros. A simplicidade é crucial em UI (User Interface) e UX (User Experience). O website de eLearning deve ser simples de navegar e operar. Além disso, uma vez que os dispositivos móveis se tornaram parte integrante das nossas vidas, o programa de aprendizagem deve ser capaz de funcionar correctamente em diferentes dispositivos.

Adicionar Características Interessantes
O núcleo de uma plataforma prática de eLearning consiste em várias qualidades. Estudantes, instrutores e o painel de administração podem ser classificados em três categorias. A construção de um MVP (Minimum Viable Product) com apenas a propriedade mais essencial é um método fantástico para validar a utilidade da sua ideia com utilizadores do mundo real.

Algumas características básicas das três categorias são:

Características do Perfil do Estudante

Search and Filter - Estas opções básicas permitem-lhe procurar certas palavras-chave e cursos classificados em categorias baseadas no assunto, preço, e nível de experiência.

Sugestões - Esta funcionalidade ajudará a exibir cursos apropriados dependendo do interesse do utilizador ou da história dos cursos em que o aluno já está inscrito.

Simples Opções de Pagamento - Os perfis dos alunos devem ser ligados a um portal de pagamento para compras fáceis e seguras. Além disso, cada perfil deve incluir informação básica sobre o indivíduo, o seu histórico de compras, e as definições do perfil.

Teacher Profile Features

Teacher's Dashboard - Uma característica básica para os professores acompanharem os cursos que carregaram, o número de pessoas que participaram, a retenção dos alunos, e um painel de discussão onde o professor pode discutir com outros alunos.

Criação e actualização de cursos - Os instrutores devem ser capazes de modificar e editar os seus cursos sempre que precisarem.

Admin Profile Features

Algumas propriedades básicas que um administrador deve ter, estão a adicionar, editar, remover os cursos, relatórios estatísticos, e gerir notificações. Considere o envio de subscritores para pressionar e enviar notificações por e-mail sobre novos cursos, recomendações, eventos, etc. Estas são algumas propriedades básicas e importantes para um administrador do curso.

Testar a sua ideia sobre os utilizadores
Depois de todos estes pontos, deve dar a conhecer a sua marca às pessoas, comercializando-a. Adquirir o primeiro cliente é difícil, mas pode atrair os seus primeiros clientes, estudantes, e/ou professores com um plano e execução adequados. Outro aspecto chave para testar o seu produto é obter o feedback dos primeiros utilizadores. Aprenderá o que funciona melhor para os seus clientes e onde pode fazer melhorias. Esta informação útil pode ajudá-lo a ampliar a sua plataforma, fazendo-a sobressair, e responder eficazmente às necessidades dos seus alunos. Isto leva-nos ao passo final.

Engage With Your Users
Pode envolver-se com os seus utilizadores relativamente à sua experiência com os seus produtos. Pode também fornecer tutoriais ou guias para lhes ensinar como utilizar o programa e ajudá-los a resolver os seus problemas a tempo. Isto aumentará a sua relação com os seus clientes, e os seus clientes também promoverão a sua marca e também partilharão as suas opiniões positivas com os outros.

Use Feedbacks To Improve Your Product
Quando receber feedback dos seus utilizadores, pode utilizá-los para melhorar o seu produto. Isto irá ajudá-lo a manter o seu produto actualizado para satisfazer as necessidades dos seus utilizadores. Ao implementar os pontos por utilizador, o seu produto destacar-se-á facilmente no mercado em comparação com outros.

Benefícios da Criação de uma Plataforma de E-Learning

No presente, após a covid, os motores de busca em toda a web relataram um aumento gradual dos termos de pesquisa como - Escolaridade digital, plataforma educacional, e MOOCsall em todo o mundo. A evolução do sistema de ensino de um ambiente de aprendizagem tradicional para um digital tem um grande impacto na aprendizagem dos estudantes. O ambiente de aprendizagem on-line tem muitas vantagens; aqui estão algumas delas:

Flexibilidade: Pode simplesmente combinar emprego e estudo com eLearning, e não está limitado a uma sala de aula, cidade, ou mesmo à sua nação. Se as aulas estivessem online, os alunos poderiam assistir às suas aulas de qualquer lugar.

Aprenda à sua própria velocidade: Este é um dos factores surpreendentes das plataformas virtuais de aprendizagem: pode aprender coisas à sua velocidade. Pode entrar nos cursos desejados sempre que lhe for conveniente para aprender. Para esclarecer qualquer coisa que lhe tenha escapado, volte a palestras ou aulas anteriores.

Controlo sobre investigação: Os estudantes em aulas digitais aprendem ao seu próprio ritmo e, segundo a IBM, podem adquirir cinco vezes mais material do que os estudantes em cursos tradicionais.

Time-efficiency: De acordo com Brandon Hall, o ensino online exige que um estudante se comprometa 40-60 por cento menos tempo do que uma sala de aula tradicional.

Estas são algumas das vantagens das plataformas e aplicações de ensino virtual, bem como a necessidade crescente das mesmas, que são garantidas para despertar o interesse de empresários e empresas em início de actividade. Agora vamos discutir algumas questões comuns que lhe virão à mente ao criar um sistema de aprendizagem virtual. Como - Quanto tempo demora a construção de uma plataforma de eLearning? O que é que a aprendizagem baseada na web precisa? Porquê construir as suas aplicações de ensino online connosco?

Perguntas Frequentemente Feitas

Quanto tempo leva a criar uma plataforma de eLearning?

Segundo algumas pesquisas, o tempo mínimo necessário para os cursos de interactividade média será de aproximadamente 180 horas na sua programação se trabalhar a cada 1 hora. Assim, de acordo com estes cálculos, um curso de 20 minutos demoraria aproximadamente 60 horas a produzir. Se trabalhar uma semana de 40 horas, terá feito um esforço de cerca de uma semana e meia. Mas para reduzir toda esta dor, pode escolher os nossos serviços. AppMaster fornece serviços como - Mobile Apps Builder, Web Apps Designer, Data Models Designer, e muito mais.

O que é que uma plataforma de e-learning precisa?

Algumas qualidades básicas são necessárias para a aprendizagem virtual. Algumas delas são:

Uma interface de intelecto fácil de usar e intuitiva

Uso de uma concepção reactiva

Uma vasta gama de recursos de ensino

Uso de uma variedade de ferramentas de ensino em tandem

Que tipo de plataformas de e-learning se pode construir?

On AppMater podemos construir Aplicações Móveis, Aplicações Web, Designers de Modelos de Dados, e Editor de Processos de Negócios. Também podemos integrar todas as suas marcas comerciais personalizadas no seu programa de ensino baseado na Web ou Mobile desejado. Pode explorar todos estes aspectos e preços dos nossos serviços em AppMaster Pricing.

Porquê construir as suas aplicações de aprendizagem online connosco?

Se procura Como construir uma plataforma de aprendizagem virtual, então AppMater é uma opção pronta a usar. Porque lhe forneceremos ferramentas incríveis e prontas a usar, web, e aplicações móveis. Temos uma equipa de programadores muito talentosos que o ajudarão a trazer a sua ideia para uma realidade. Se tiver alguma dúvida ou quiser comunicar connosco, pode contactar-nos.

Conclusion

Due a uma maior procura de aprendizagem on-line, o mercado das plataformas virtuais de aprendizagem tem vindo a crescer constantemente. Numerosas opções de desenvolvimento de aplicações estão disponíveis para satisfazer os requisitos da sua estratégia empresarial. Algumas ferramentas de desenvolvimento de aplicações MVP de aprendizagem virtual são mais rentáveis, prontas para o mercado, e mais rápidas a construir soluções.

Outras aplicações de aprendizagem electrónica personalizadas oferecem características mais avançadas de aplicações, pilhas de tecnologia, e mais funcionalidade, mas custam mais. O tipo de aplicação de e-learning que constrói é determinado pelo que o desenvolvimento de aplicações é óptimo para os seus utilizadores. Quanto mais amigável for a sua aplicação de aprendizagem virtual, mais oportunidades terá de rentabilizar a sua característica. A capacidade da sua equipa de programação para criar aplicações de aprendizagem virtual de sucesso é igualmente importante.

Desenvolvimento de Software Personalizado

Desenvolvimento de Software Personalizado é a melhor opção se desejar entregar características especializadas a um grande número de pessoas. Embora a edição ou modificação de algo neste método demore mais tempo, permite implementar qualquer funcionalidade desejada e escalá-la simplesmente.