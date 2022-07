Os comerciantes do mercado de ações agora estão interessados nos aplicativos e páginas da web que lhes permitem negociar usando alguns toques ou cliques em seus telefones celulares e outros dispositivos. A criação de um aplicativo de comércio eletrônico fornecerá ao mercado uma solução e facilidade para negociação. É uma excelente oportunidade para desenvolver um aplicativo de negociação porque o mercado e os usuários não viram um aplicativo de negociação completo. Você deve criar um aplicativo de comércio eletrônico se tiver ótimas ideias relevantes para o desenvolvimento de aplicativos do mercado de ações. Pensando em construir um aplicativo de comércio eletrônico, siga o artigo e você terá todo o conhecimento básico necessário para criar um aplicativo de negociação no mercado de ações.

Precisa de um aplicativo de negociação?

As pessoas estão interessadas em fornecer aos usuários soluções de negociação robustas no mercado. Antes de criar um aplicativo de investimento comercial, você deve entender por que há a necessidade de um aplicativo na negociação. O aplicativo foi projetado para ajudar o usuário a realizar sua tarefa com o mínimo de esforço. Tente projetar o programa de negociação de tal maneira que ajude os usuários a seguir sua própria estratégia enquanto gastam a quantia mínima de dinheiro.

Os comerciantes de mercado são de dois tipos. Aquele que queria fazer um investimento de longo prazo e os outros interessados em investimento de curto prazo. Certifique-se de que os desenvolvedores de aplicativos projetem a rede de negociação, mantendo ambos os tipos de usuários em mente.

Tipos de plataforma de negociação

Com o tempo o mercado se desenvolve e se adapta a diferentes mudanças. Devido a isso agora, existem dois tipos diferentes de plataformas de negociação. A seguir estão os tipos de redes ou plataformas de negociação que as pessoas usam:

Orientado para o tradicional

Orientado para criptomoedas

Envolve a antiga forma tradicional de negociação, como moedas, metais preciosos, ETFs e muitos outros tipos tradicionais de coisas. Este tipo de negociação é bem utilizado e confiável no mercado. Como as pessoas estão muito mais familiarizadas com as ações tradicionais, elas se sentem seguras ao investir nelas.

A negociação tradicional beneficia o desenvolvedor do aplicativo de negociação, pois ele pode adicionar vários ativos ao aplicativo.

Este tipo de software de negociação é novo no mercado e muito popular entre os usuários. Você já deve ter ouvido falar de nomes como Bitcoin, Ethereum, etc. Em criptomoedas, você precisa ficar atento a muitas coisas, como comprar e vender ativos e gerenciar ativos com apenas alguns cliques no aplicativo. O ativo criptográfico pode ser trocado em duas opções, centralizado e descentralizado.

Muitos traders, assim como usuários, estão interessados no comércio de aplicativos de criptomoedas, portanto, criar um aplicativo eficaz para o comércio de criptomoedas fará a diferença no mercado.

Trabalhando no aplicativo de negociação e investimento

A ideia por trás de cada aplicativo de negociação é quase a mesma. Fornecer aos usuários um modelo prático que os ajude a manusear, armazenar, gastar, investir, proteger e emprestar seu dinheiro. A aparência do aplicativo depende do segmento da indústria que você deseja usar. Alguns dos elementos essenciais para atrair usuários da plataforma em tempo real estão listados abaixo:

Mercados capitais

Serviços de seguro

Financiamento e crowdfunding

Gestão de patrimônio e patrimônio

Pagamentos

Recursos importantes dos aplicativos do mercado de ações

A seguir estão os recursos importantes dos aplicativos de mercado que você deve ter em mente:

Check-in: Criar uma opção de login fácil e segura é muito importante para seu aplicativo. Você pode usar muitas opções, como contas de e-mail e redes sociais e, hoje em dia, pode até adicionar verificações biométricas para os novos dispositivos. Se você adicionar opções de login complexas e de alta segurança, os usuários do seu aplicativo terão acesso a qualquer pessoa com muita frequência. Certifique-se de que suas APIs de negociação mantenham um bom equilíbrio entre segurança e opções de login suaves. Monitoramento de negociações: Certifique-se de que, quando o usuário do aplicativo estiver fazendo uma negociação, ele possa editar e visualizar os dados do mercado de ações para tomar a decisão certa. Dados pessoais do usuário: deve ser adicionada uma página onde o usuário do aplicativo pode inserir seus dados pessoais. Certifique-se de que o usuário do aplicativo possa editar seus dados pessoais. Transações e pagamentos: As transações e pagamentos usando APIs de negociação permitem que o usuário do aplicativo as compre e monitore o financiamento. Depósito: O usuário deve poder verificar o status de seus depósitos a qualquer momento. Se você deseja um aplicativo padrão, essas APIs de negociação são necessárias. Barra de pesquisa: A criação de uma barra de pesquisa eficiente permite que o cliente procure as informações de mercado desejadas de forma conveniente. Analytics: Se o usuário puder observar suas estatísticas e o resultado de cada transação no software de negociação, os usuários poderão tomar uma decisão melhor. Portanto, certifique-se de que sua rede de negociação tenha uma ferramenta analítica. Feed de notícias: você pode estar se perguntando o que o feed de notícias tem a ver com os recursos do aplicativo de investimento. Quem entende de mercado sabe muito bem que receber as notícias na hora certa é benéfico, pois permite comprar as ações a preços baixos pelo app. Digamos que uma indústria famosa foi pega fazendo algo ilegal. Os preços vão cair, o que será um excelente momento para comprá-los. A melhor opção será adicionar a opção de feed de notícias em seu aplicativo junto com as opiniões dos especialistas do mercado e alguns relatórios financeiros. Adicionando os filtros na barra de pesquisa: Filtros principalmente em ações ajudam o usuário a navegar pelas ações que deseja pesquisar. Dessa forma, os usuários podem acessar facilmente o que desejam pesquisar. Adicionar os filtros em suas APIs de negociação facilita muito a vida do usuário. Notificação por push: a notificação por push tem importância em todos os aplicativos, assim como nas APIs de negociação. A notificação por push é a melhor maneira de informar seu usuário sobre novos recursos ou atualizações. Portanto, certifique-se de que seu aplicativo de mercado ou APIs de negociação tenham um botão de notificação por push.

Funções importantes em um aplicativo do mercado de ações

O software ou aplicativos de negociação que ganharam a confiança do público têm dois tipos de recursos: recursos básicos e recursos premium. Os recursos básicos do software de negociação fornecem todas as ferramentas necessárias para fazer uma negociação eficaz. Mas com os recursos premium do software de negociação, o usuário terá ferramentas adicionais no aplicativo que o ajudam a tomar decisões mais informadas sobre sua negociação.

Alguns dos recursos básicos do aplicativo de negociação que são usados em todos os softwares ou aplicativos de negociação são discutidos abaixo:

Painel on-line

O painel de negociação de ações foi projetado para fornecer ao usuário dados classificados do mercado de ações para rastrear facilmente seus objetivos e fazer e aprender com seus experimentos de plataforma.

Screeners de ações ou scanners de ações

Os algoritmos que fornecem a triagem de estoque se mostram muito eficazes. Esses algoritmos de negociação de ações fornecem saída que ajuda o usuário a comparar e entender as ações.

Transmissão em tempo real de casacos e gráficos de ações

Você pode encontrar a função no painel dos aplicativos de negociação mais usados. As funções atualizam os dados do mercado de ações a cada segundo, o que ajuda o usuário a fazer uma melhor estratégia.

Portanto, esses são os recursos do aplicativo de investimento que você deve incluir no desenvolvimento da sua plataforma de negociação. Além disso, faça com que o desenvolvimento da sua plataforma de negociação cubra serviços financeiros de conformidade regulatória.

Diretrizes para criar o desenvolvimento de aplicativos de negociação de ações

Ter uma equipe integrada para o design e desenvolvimento do aplicativo de ações é muito necessário. Três pessoas importantes devem liderar o aplicativo de negociação de ações, a equipe de desenvolvimento. Um deles é o gerente de projeto especialista que tem experiência em finanças e outros problemas relacionados. O outro é um arquiteto de TI profissional no desenvolvimento de seu aplicativo comercial. Você precisa de um analista de negócios que tenha muita experiência no setor financeiro. Durante o desenvolvimento do aplicativo de negociação, você precisa ficar de olho em suas finanças.

Comece a trabalhar na plataforma de negociação; em primeiro lugar, decida qual produto você oferecerá em sua plataforma. Primeiro, você precisa realizar pesquisas no aplicativo de negociação de ações. Isso lhe dará a compreensão da expectativa do usuário de um novo aplicativo de negociação. Tendo várias reuniões com sua equipe nas pesquisas, você terá uma visão clara do que seu aplicativo de negociação fornecerá.

Antes de suas APIs de negociação de design, defina quais aspectos seu aplicativo de negociação de ações cobrirá. É para as pessoas que entendem inglês ou outro idioma? A plataforma de negociação é compatível com Android e IOS? Seu aplicativo de negociação de ações tem um site? Todos esses tipos de aspectos devem ser abordados antes de iniciar o desenvolvimento da negociação.

Tenha um sistema de segurança de inteligência de ameaças em tempo real para sua negociação em plataformas como as dos aplicativos bancários móveis. O procedimento de desenvolvimento do aplicativo de negociação deve ser seguro como os aplicativos de banco móvel, pois manterá os dados confidenciais dos usuários e certas autoridades verificarão a segurança do aplicativo de negociação de ações. Use ferramentas modernas no desenvolvimento de aplicativos de negociação, como criptografia de nível bancário, autenticação multifator e muito mais.

Site para dispositivos móveis x aplicativo para dispositivos móveis

A criação de um aplicativo de negociação de ações ou software de negociação requer uma compreensão completa de como ele funcionará em diferentes dispositivos móveis.

Se você deseja que sua plataforma de negociação de ações seja utilizável em dispositivos móveis, não precisa adicionar novos recursos, pois os recursos de um site funcionam bem em todos os dispositivos móveis.

No entanto, se você estiver disposto a criar um aplicativo móvel completo, poderá adicionar recursos que forneçam assistência adicional aos clientes. O aplicativo também facilita a interação com seus usuários.

Hoje em dia todo mundo tem celular. Essa é a razão pela qual todos os aplicativos de negociação de investimentos mudaram para aplicativos bancários móveis. Portanto, quando você iniciar a plataforma de negociação, certifique-se de que será melhor se você tiver um aplicativo de negociação de ações em vez de um software de negociação que funcione em um desktop.

Processo de desenvolvimento de aplicativos de negociação

Agora que todos os problemas básicos do aplicativo foram resolvidos, vamos para o desenvolvimento do aplicativo comercial. Há três coisas principais que você precisa abordar com sua equipe de desenvolvimento de aplicativos de negociação.

Desenvolvimento móvel: você precisará de desenvolvedores de aplicativos IOS e Android para seu aplicativo de negociação de ações, pois ambos entendem diferentes linguagens de programação. Para aplicativos iOS, você precisa de um desenvolvedor que entenda objetivo C e swift. O desenvolvedor de aplicativos Android deve entender Java ou Kotlin.

Desenvolvedor de back-end: O desenvolvedor de back-end é a pessoa que lida com o servidor, negociando APIs e a tecnologia de aplicativo necessária para o servidor. O desenvolvedor tem conhecimento de diferentes linguagens como Ruby, Python, Java, MYSQL, .NET, Oracle e muito mais. O desenvolvedor do aplicativo tem muita responsabilidade, pois será ele quem garantirá que o servidor e o banco de dados estejam funcionando corretamente em sua plataforma de negociação de investimentos. Seu trabalho é fundamental para iniciar os recursos da plataforma móvel, como login, transações e alertas.

Desenvolvedor front-end: os desenvolvedores front-end lidarão com o design de aplicativos da web e a interferência na web. O desenvolvedor front-end geralmente é contratado quando você está criando o aplicativo da web. O desenvolvedor front-end é responsável por lidar com a parte do lado do cliente. Um bom desenvolvedor front-end entende CSS, JavaScript e HTML, bem como pode construir plataformas complexas usando linguagens como Angular ou React. Outra coisa em que ele precisa ser bom é a tecnologia Ajax. Isso permite o acesso ao servidor sem reinicializar a página.

Engenheiros e designers de controle de qualidade: o designer é responsável pela UI/UX do aplicativo. Certifique-se de que o banner de desenvolvimento de aplicativos da Web e o banner de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis sejam os mesmos.

Projeto do sistema de negociação

Os algoritmos do sistema de negociação de investimento são muito sensíveis. Quando você inicia uma plataforma de negociação, cada passo deve ser preciso e calculado. Abaixo estão alguns fatores que você deve considerar ao projetar os algoritmos do aplicativo.

Lembre-se da UI/UX da plataforma web e móvel quando estiver trabalhando em sua ideia e verificando os requisitos de seus produtos.

Faça o aplicativo passar por testes de usabilidade, pois isso ajudará você a tornar o produto inconsistente com o plano original.

A UI/UX da plataforma deve suportar o mercado de negociação de ações. Existem muitas outras ferramentas que auxiliam os desenvolvedores em como o aplicativo irá interagir com os usuários.

Questões legais

Ao criar o aplicativo, você não é novo no desenvolvimento do aplicativo e das plataformas de ações. Há algumas coisas que devemos lembrá-lo de verificar novamente em sua plataforma web e aplicativo móvel. Esses são:

Certifique-se de que seu aplicativo tenha uma autorização do país com o qual você está negociando ações. Em suma, você precisa de uma licença do país em que está lançando seu aplicativo de negociação de ações. Certifique-se de que seu aplicativo web e móvel siga as regras das diretrizes de serviços financeiros de conformidade regulatória que monitorarão suas ações.

Audite seus concorrentes

Ao criar um aplicativo de negociação de investimento móvel, você deve passar pelo mercado. Para entender o que outras empresas estão oferecendo e quais recursos já estão disponíveis nos aplicativos de negociação de investimentos. Existem poucas webs e aplicativos de negociação móvel que ganharam uma boa reputação no mercado.

Robinhood

A plataforma de negociação de investimentos Robinhood oferece muitos recursos, como compilar uma lista pessoal de documentos de crédito financeiro e papéis de segurança, todas as ações de plataforma de empresas e obter cotações em tempo real. A monetização móvel do Robinhood vem ao custo de juros acumulados da conta dos usuários

Etoro

A plataforma de negociação de investimentos móveis Etoro tem a confiança de muitas pessoas. Ele permite que você entre em contato com traders conhecidos e até monitore suas transações. Este um dos melhores bancos de dados de aplicativos de negociação móvel tem as informações de milhões de pessoas em todo o mundo. Você pode monitorar facilmente sua negociação a partir do aplicativo móvel para determinar os riscos, carteiras, etc. O aplicativo móvel Etoro é muito útil para quem deseja aprender e ganhar simultaneamente.

Yahoo Finanças

O Yahoo cobriu todos os aspectos que um aplicativo de negociação de investimentos precisará. Sua plataforma móvel tem muitos recursos, como você pode acompanhar em tempo real as cotações das empresas, os usuários móveis podem aprender sobre o que está acontecendo no mercado de investimentos, os usuários podem monitorar as carteiras de investimentos, etc.

Stocktwits

Stocktwits é como o Twitter, mas no mundo do desenvolvimento do mercado de ações. Os usuários que instalam este aplicativo de investimento entendem o que os outros pensam sobre determinados documentos de segurança. Em suma, ajuda o usuário da plataforma móvel a entender o que está acontecendo no mercado de câmbio.

NetDania

O Netdania é uma plataforma compatível com dispositivos móveis que possui muitos recursos de flexibilidade com os quais você pode se destacar no mercado de aplicativos de negociação de investimentos. Capacidade de interagir com o mercado de moedas e ações, monitorar a taxa de câmbio em tempo real e muito mais.

Como faço para criar um aplicativo de negociação?

Os aplicativos de negociação de investimentos podem ser criados quando você tem uma equipe inteira de especialistas. Você precisa de um gerente de projeto, análise de negócios e arquitetura de TI para o aplicativo eventualmente. Além disso, você precisa de muitos desenvolvedores que irão desenvolver o seu programa. Os desenvolvedores de aplicativos móveis ajudarão você a desenvolver o aplicativo para Android e IOS. A equipe de desenvolvimento de back-end garantirá que o banco de dados e os servidores estejam coordenados e funcionando corretamente. A equipe de desenvolvimento Front-end fornece a interferência do cliente do aplicativo de investimento.

Em que devo investir agora, 2022?

A análise de aplicativos do mercado de ações é muito complexa para os usuários. É por isso que ninguém pode garantir o sucesso de uma determinada ação sobre os aplicativos de negociação de investimentos. Mas existem algumas ações de aplicativos de negociação que os usuários devem ter em mente.

Certificados de depósito de curto prazo

Fundos de títulos do governo de curto prazo

Títulos da Série I

Fundos de títulos corporativos de curto prazo

Qual aplicativo de negociação é o melhor em 2022?

Cada aplicativo de investimento comercial tem seu próprio recurso exclusivo que se adapta a um determinado tipo de pessoa. Por exemplo, se você quiser investir fazendo todas as análises, Robinhood ou yahoo finance podem ser adequados para você.

Como crio uma plataforma de negociação online?

Desenvolver um aplicativo de negociação online não é uma tarefa fácil. Requer muita compreensão do mercado e uma equipe dos especialistas certos. Você precisa de desenvolvedores fortes que entendam várias linguagens de programação para criar aplicativos de negociação online.

Os aplicativos de negociação são seguros?

A segurança dos aplicativos de negociação é muito importante para os desenvolvedores. Eles garantem que cobrem todos os aspectos para tornar seu aplicativo seguro. Eles usam as diferentes ferramentas e passam o aplicativo por vários testes para garantir que o aplicativo seja seguro para os usuários.

Além disso, o país que permite o comércio do aplicativo também garante que o aplicativo seja seguro para os usuários e funcione corretamente. Existem autoridades reguladoras que garantem que o aplicativo esteja funcionando corretamente.

Qual aplicativo de negociação é melhor para iniciantes?

Se você é um usuário iniciante e sabe muito pouco sobre aplicativos de negociação. Então o Etoro pode ser útil para você. Existem alguns outros aplicativos de negociação como Merrill Edge e Robinhood, que também podem ser muito úteis para usuários iniciantes.