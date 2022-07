No passado, os serviços de uma equipa de desenvolvimento de aplicações eram obrigados a criar uma aplicação móvel. Normalmente, seria demorado e levaria semanas, meses, ou mesmo anos a aperfeiçoar. Hoje em dia, não temos de depender de um processo complicado de desenvolvimento de aplicações para construir as nossas próprias aplicações móveis. Com o desenvolvimento de aplicações sem código, de baixo código, um desenvolvedor ou utilizador cidadão pode construir uma aplicação em minutos! Esta opção de criação de aplicações pode ser muito útil no caso de pessoas que desejem criar a sua própria dieta móvel e aplicação de nutrição.

Como fazer uma aplicação de dieta e nutrição?

Google Android Studio

>p>P>Ponham já pensaram em criar uma aplicação de dieta e nutrição móvel? O desenvolvimento de uma aplicação de nutrição de dieta móvel seria muito útil para utilizadores conscientes da saúde que desejam beneficiar de informação nutricional em viagem. Com base no número crescente de utilizadores de aplicações de nutrição em dieta móvel, existe claramente uma procura saudável para o desenvolvimento de aplicações de dieta móvel. Quer a aplicação requeira o desenvolvimento sem código ou de baixo código, há passos a dar para criar uma aplicação de dieta e nutrição que irá beneficiar os seus utilizadores.p>Android Studio é uma ferramenta de software de desenvolvimento de aplicação criada pelo gigante tecnológico Google, que pode ser utilizada para criar aplicações de dieta e nutrição móveis para os utilizadores. O software de desenvolvimento de aplicações é gratuito, pelo que custará pouco ou nada para iniciar a criação de aplicações de nutrição de dieta móvel. Esta ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis é versátil porque pode interagir com Windows, macOS, Linux, e ChromeOS.

Passo 1: Descarregar o Android Studio a partir do site de desenvolvimento de aplicações Android a partir da consola de desenvolvimento de aplicações do Google.

Passo 2: Quando o download estiver terminado, assumindo que os utilizadores estão a utilizar Windows, abra o ficheiro .exe para instalar o programa no seu dispositivo. Na janela exibida no painel de tarefas, dê permissão para executar o programa clicando em "sim" e siga as instruções para completar a instalação. Se o programador cidadão for um utilizador macOS, o download aparecerá como um ficheiro .dmg. Basta arrastar o ícone do Android Studio para o menu de aplicação Mac. Clique com o botão direito do rato sobre ele e seleccione Abrir para iniciar o download e instalação do programa Android Studio.

Passo 3: No ecrã, seleccione a opção "iniciar outro projecto Android Studio" para escolher o módulo a partir do qual os utilizadores planeiam começar a criar a aplicação de dieta e nutrição.

Passo 4: Atribuir um nome adequado à aplicação de dieta e nutrição em desenvolvimento. Seria melhor se o nome conceptualizado fosse único, significativo para os seus utilizadores finais, e fácil de pronunciar e soletrar. Isto asseguraria que o nome da sua aplicação móvel de nutrição de dieta seria fácil de localizar e de classificar mais alto no Google SEO.

>forte>Step 5: Seleccionar o tipo de Kit de Desenvolvimento de Software (SDK) a ser utilizado. Escolher de entre os formatos de desenvolvimento de aplicações pré-definidos disponíveis. Um SDK é uma compilação de ferramentas de desenvolvimento de aplicações de nutrição de dieta móvel.

> forte>Passo 6: Usando o painel de controlo do gestor do programa, seleccionar as características de desenvolvimento de aplicações a serem criadas para a aplicação de dieta e nutrição. Esta secção da consola de desenvolvimento de aplicações inclui as características de design, barras de menu e elementos. Os utilizadores podem incorporar objectos, inserir peças de código, e fazer outras funções de desenvolvimento de aplicações aqui.

Passo 7: Finalizar o desenvolvimento das características da aplicação móvel de dieta nutricional, e guardar as alterações à aplicação de dieta e nutrição. Os utilizadores podem consultar o manual de desenvolvimento do software Android Studio para a resolução de quaisquer problemas que surjam durante o processo de desenvolvimento da aplicação.

> forte> Passo 8: Teste de experiência do utilizador da aplicação de nutrição de dieta móvel para garantir que as funcionalidades beneficiarão os utilizadores.

forte> Passo 9: Depuração e resolução de problemas para erros, atrasos, resultados de pesquisa lentos, bugs, e outros problemas de desenvolvimento da aplicação que irão afectar a experiência do utilizador. Actualizar e fazer desenvolvimento adicional das funcionalidades da aplicação de dieta móvel, se necessário.

> forte>passo 10: Promover e lançar a sua aplicação de dieta móvel e nutrição aos utilizadores!

>>img src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/xyA4QGWZ3C25Zg5UQKMczH/download/" title="thumbs-up" width="500" height="331" alt="Você lança a sua aplicação" data-mce-src="https://cdn.appmaster.io/api/_files/xyA4QGWZ3C25Zg5UQKMczH/download/">

Como posso criar uma aplicação de nutrição sem codificação?

AppMaster

Este construtor de aplicações permite aos utilizadores construir funcionalidades de aplicação Windows, iOS, e Android diet e nutrição. Não há restrições quanto ao número de diferentes aplicações de dieta e nutrição que os utilizadores podem criar. Além disso, não há restrições quanto à sua escalabilidade, uma vez que os utilizadores podem adicionar ou actualizar qualquer número de funcionalidades de aplicações móveis de dieta e nutrição. Permite aos utilizadores criar aplicações de dieta e nutrição saudáveis, independentemente da experiência de programação. Esta aplicação de nutrição dietética ocupa um lugar muito alto e está entre os melhores criadores de aplicações móveis de dieta e nutrição devido às suas muitas características.

AppMaster ajuda os novatos a criar aplicações de dieta e nutrição com a perícia de um programador experiente com a sua interface intuitiva de arrastar e largar. É uma das ferramentas de desenvolvimento de aplicações preferidas para a criação de aplicações móveis de nutrição dietética. Pode criar percepções nutricionais saudáveis e rastreio de dieta que ajudam os utilizadores a compreender o que funciona e o que não funciona. Outras características do criador de aplicações de dieta e nutrição incluem inquéritos aos utilizadores, programas de fidelização, layouts personalizados, interfaces de redes sociais, planos de refeições personalizados, e mensagens no sistema de mensagens. Os seus custos variam entre $5 a aproximadamente $165 cada mês.

Is There An App For Nutrition?

O benefício das aplicações de dieta e nutrição não pode ser enfatizado o suficiente! As aplicações de nutrição dietética são fundamentais para ajudar os seus utilizadores a manter e gerir o seu peso e a ingestão de calorias nutricionais saudáveis. Fornece-lhes dados de saúde valiosos que lhes permitem um rastreio preciso das suas calorias, nutrição, e objectivos de aptidão física para se manterem saudáveis. Vamos discutir as cinco melhores aplicações móveis de nutrição dietética disponíveis no mercado e as características mais benéficas para os seus utilizadores.

Aqualert: Water Tracker

>>/li>>li>BMI Calculator



Aqualert: Water Tracker

BMI Calculadora

>ul><>li>Edo>/li>>li>MyFitnessPal>>>/li>>Nuna>p>A nutrição saudável não se concentra apenas nos produtos alimentares que ingerimos, mas também se baseia na nossa hidratação ou ingestão de água. A água potável é possivelmente a forma mais fácil de manter a saúde e a forma física em geral; no entanto, muitos de nós precisamos da ajuda de aplicações de rastreamento de água para o fazer. Aqualert é compatível com Android e iOS e adapta-se constantemente às necessidades de hidratação do seu utilizador. Alerta os utilizadores para beberem num horário criado para assegurar a máxima hidratação. Desta forma, os utilizadores podem também utilizar esta aplicação de dieta como um diário interactivo de ingestão de água para acompanhar a sua ingestão de água ao longo do tempo.

BMI (Índice de Massa Corporal) As calculadoras ajudam os utilizadores a tornarem-se saudáveis com a sua forma inovadora de medir os dados de saúde dos utilizadores. Os utilizadores de calculadoras de IMC atingem objectivos de peso saudáveis verificando e rastreando o seu índice de massa corporal. Os utilizadores introduzem o seu peso, idade, altura e sexo, e o aplicativo irá calcular o seu IMC ideal. A calculadora de IMC incorporada é compatível com telemóveis com sistemas operativos Android e iOS e é uma aplicação valiosa que pode ser adicionada a diferentes aplicações de fitness.

Edo

MyFitnessPal

p>Edo é uma aplicação extremamente conveniente e informativa de dieta e nutrição que ajuda os utilizadores a estabelecer objectivos nutricionais saudáveis. Utiliza scanners de códigos de barras ou leitores para verificar os dados nutricionais nos rótulos dos produtos alimentares. Também facilita o rastreio sanitário e avalia as necessidades nutricionais actuais dos utilizadores e o perfil alimentar. Os utilizadores podem criar uma dieta personalizada e um perfil alimentar de acordo com as suas necessidades calóricas nutricionais, preferências pessoais, grupo etário, religião, e condições de saúde pré-existentes. Edo é compatível tanto com Android como iOS.

entre as melhores aplicações de nutrição de dieta móvel, MyFitnessPal é provavelmente a mais preferida por todos os utilizadores. A sua extensa base de dados nutricional contém dados precisos sobre mais de 6 milhões de produtos alimentares em todo o mundo e é constantemente actualizada. Esta aplicação de dieta utiliza leitores de códigos de barras para examinar produtos alimentares a partir da câmara da aplicação para aceder a dados sobre calorias e nutrição. Esta aplicação móvel de dieta é utilizada para criar um perfil de utilizador personalizado com base nos produtos alimentares consumidos. Os dados desta aplicação de dieta são acessíveis em numerosos dispositivos, tais como telemóveis e comprimidos. A aplicação MyFitnessPal diet utiliza também os perfis de saúde personalizados dos seus utilizadores e combina-os com objectivos e actividades de fitness relacionados. A aplicação gratuita é acessível em iOS e Android.

Nuna

How Do Diet and Nutrition Apps Work?

p>Nuna é mais do que uma aplicação de dieta e nutrição básica e mais do que um treinador de saúde. Foi desenvolvida para ensinar aos utilizadores bons hábitos alimentares e ajudá-los a escolher produtos alimentares nutritivos. É uma boa aplicação móvel de dieta e nutrição para rastrear objectivos nutricionais, ingestão calórica e saúde em geral. Nuna é compatível com iOS e Android e fornece aos utilizadores dados nutricionais completos dos produtos alimentares consumidos.

Os utilizadores de aplicações nutricionais devem descarregar a aplicação ou aceder à página de registos online, onde podem: