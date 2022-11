JavaScript jest językiem programowania stron internetowych, który pomaga twórcom stron internetowych zdynamizować statyczne strony internetowe dla lepszego doświadczenia użytkownika. W ostatnich latach, frameworki JavaScript są na wysokim poziomie, który zapewnia mapę drogową dla budowania aplikacji klienckich. Te frameworki stały się popularne w rozwoju sieci, ponieważ zapewniają lepsze doświadczenie użytkownika dzięki systemom separacji kodu.

Podczas projektowania frontu aplikacji internetowych, kluczowe jest, aby wiedzieć, jak kodować te frameworki JavaScript. Pracując jako web developer, możesz potrzebować wiedzy na temat bibliotek takich jak React, Angular czy Svelte. Być może zastanawiasz się, który framework jest najlepszą opcją dla aplikacji internetowych. W tym artykule omówimy, czym jest JavaScript, funkcje frameworków JavaScript i najlepsze frameworki JavaScript w 2022 roku, abyś mógł dokonać wyboru. Zagłębmy się w szczegóły:

JavaScript to wieloplatformowy język programowania dla aplikacji internetowych sterowanych zdarzeniami, zorientowanych obiektowo i opartych na prototypach. Początkowo kod JavaScript był skierowany tylko na stronę klienta, ale w ostatnich latach był również używany jako strona serwera w sieci.

Obecnie JavaScript jest popularnym językiem programowania w sieci. Jest to jedyny język w sieci z kilkoma dostępnymi frameworkami. Frameworki JavaScript pozwalają użytkownikom budować skalowalne aplikacje internetowe za pomocą standardowych narzędzi. Posiadają one wiele bibliotek kodu JavaScript z szablonami kodu JS, które pomagają wykonać standardowe zadania programistyczne. Większość ludzi myli frameworki internetowe z bibliotekami ze względu na ich funkcje, ale różnią się one zadaniami i zakresem.

Biblioteka JavaScript zawiera spakowany kod, klasy, metody i funkcje, które mogą być ponownie wykorzystane do tworzenia aplikacji internetowej. Biblioteki te oferują kod JavaScript, który programiści mogą ponownie wykorzystać. W przeciwieństwie do kodu JavaScript przez biblioteki JavaScript, frameworki JavaScript definiują projekt aplikacji internetowych, wywołują bibliotekę JS i używają kodu w niej zawartego do ukończenia aplikacji. Te frameworki oferują kompletną mapę drogową do budowania aplikacji internetowych zamiast pojedynczego rozwiązania. Programiści dodali te frameworki do swojego zestawu narzędzi podczas tworzenia rozwiązań internetowych dla swoich klientów. Korzyścią z używania tych frameworków jest to, że można zaprojektować wiele stron internetowych przy użyciu ich komponentów wielokrotnego użytku.

Przed przeniknięciem nowoczesnych frameworków, jQuery było popularną biblioteką używaną przez programistów do pisania kodu JavaScript, który był kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi. Wszystkie funkcje zostały wyabstrahowane w prostą i łatwą do nauczenia się bibliotekę, którą programiści wykorzystywali na swoich stronach internetowych.

jQuery wyznaczyło nową drogę dla nowoczesnych frameworków, takich jak React, Backbone, Angular i Ember, które zapewniają architekturę do budowania nowych aplikacji internetowych z dynamicznymi stronami.

Rola szkieletów JavaScript w aplikacjach internetowych

Ramy JavaScript zapewniają układ, który pomaga programistom budować aplikacje szybciej i taniej. Używając tych frameworków, można uruchomić kod bez błędów.

Z pomocą ich układów można budować aplikacje internetowe i budować różne części interfejsu użytkownika, aby ponownie wykorzystać te komponenty niezależnie, tworząc wysoce interaktywne i eleganckie aplikacje internetowe.

Ponadto, te frameworki pomagają również programistom do:

Wdrażać komponenty interfejsu użytkownika na danych

Złagodzić problemy związane z frontendem

Napisz kod, który jest wielokrotnego użytku i łatwy do odczytania

Ponowne wykorzystanie przyrostów do budowania aplikacji

Abstrakcja pomysłów w zrozumiały język

Standaryzuj elementy dla interfejsu użytkownika, takie jak schemat kolorów, przyciski i styl czcionki, aby stworzyć lepsze doświadczenie użytkownika

Ponadto te ramy pomagają programistom używać języków, które są specyficzne dla domeny, aby utrzymać kod w bardziej zrozumiałym formacie. Języki te mogą obejmować JSX i Handlebars. Wszystkie te funkcje sprawiają, że rozwój jest łatwy dla programistów za pomocą narzędzi integrujących do testowania i debugowania kodu. Poza tym, te frameworki JavaScript pomagają programistom zautomatyzować instalację, aktualizację i konfigurację bibliotek bez błędów.

Dlaczego warto używać frameworków JavaScript?

Bez wątpienia, frameworki JavaScript są popularne, ale wciąż istnieją zadania, w których nie trzeba ich używać. Powiedzmy, że tworzenie aplikacji internetowej jest łatwe i nie wymaga skomplikowanych funkcji. W takich przypadkach korzystanie z frameworka nie jest zalecane. Frameworki oferują wiele funkcji, ale wszystkie z nich mają politykę cenową. Te frameworki niewątpliwie zapewniają więcej deklaratywnego kodu, ale możesz skończyć z aplikacją o wyższym koszcie obliczeniowym niż zwykły JavaScript.

Jeśli pracujesz nad małym projektem, który wymaga interaktywności od użytkownika, zalecamy, aby nie używać frameworka. W tym przypadku możesz po prostu przejść z JavaScriptem do budowania aplikacji. Po przejściu przez nasz przewodnik poznasz różne frameworki JavaScript i będziesz mógł zdecydować, który jest najlepszą opcją dla Twojego projektu.

Korzyści z używania frameworków JavaScript

Jako twórca stron internetowych, warto używać frameworków JavaScript z kilku powodów. Wymieniamy korzyści z używania frameworków do budowania aplikacji internetowych. Zaczynajmy:

Zapewniają silne wsparcie społeczności

Ponieważ te frameworki stały się popularne wśród web developerów, niektórzy z nich mogą już napotkać problem, z którym Ty się borykasz. Tak więc, łącząc się ze społecznością programistów, możesz znaleźć rozwiązanie konkretnego problemu.

Oferowanie możliwości ponownego wykorzystania

Ponieważ te frameworki mają wbudowane metody, możesz ponownie wykorzystać szablon do tworzenia aplikacji bez pisania jednej linii kodu.

Szybkie tworzenie

Korzystanie z frameworka JavaScript pozwala użytkownikom na szybsze budowanie i uruchamianie aplikacji dzięki oszczędności czasu.

Obniżenie kosztów

Większość frameworków JavaScript jest wolna w użyciu i obniża koszty rozwoju. Używanie tych frameworków jest ekonomiczne, szczególnie dla właścicieli małych firm.

Które frameworki JavaScript wybrać dla swojego projektu?

Podczas tworzenia aplikacji internetowej, musisz używać nowoczesnych frameworków. Możesz nie mieć jasności co do najlepszej opcji do wykorzystania w aplikacjach internetowych. Nie martw się! Istnieje wiele frameworków dostępnych dla programistów do budowania aplikacji, ale my wymieniamy siedem najbardziej popularnych frameworków w 2022 roku:

React

Svelte

Vue

Angular

Ember

Backbone

NextJS

Przed wyborem jakiegokolwiek frameworka upewnij się, że:

framework posiada tutoriale i przewodniki dla początkujących.

Wybierz framework przyjęty przez deweloperów na przestrzeni lat.

Wybierz framework, który ma silną społeczność i dokumentację.

W tym artykule omówimy najpopularniejsze frameworki JavaScript w 2022 roku. Zagłębmy się w szczegóły:

React JS

React to framework open-source, którego właścicielem jest Facebook (Meta). React to darmowy i deklaratywny framework szeroko stosowany do projektowania intuicyjnych interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych. Możesz użyć tego frameworka, aby szybciej budować skalowalne aplikacje. Ponadto React ma małe pakiety, więc jest łatwy do nauczenia dla początkujących. Możesz użyć frameworka React do tworzenia aplikacji internetowych na dużą skalę przy użyciu różnych danych. React był początkowo używany na Facebooku i byłby używany do kanałów Instagram. Co więcej, możesz użyć tego frameworka do dużych projektów internetowych z małym zespołem.

Według badania State of JavaScript, React jest najczęściej używanym frameworkiem. React.js zapewnia szybkie interfejsy użytkownika do natychmiastowego budowania aplikacji internetowych z komponentami, zamiast aktualizować poszczególne części, jak to robi biblioteka. Ten framework umożliwia przyrostowe użycie komponentów w celu dodania szybszych aktualizacji do stron internetowych. React zapewnia również interfejs użytkownika o nazwie JSX dla lepszego doświadczenia użytkownika. Przyjrzyjmy się cechom frameworka React:

Cechy

Pozwala na przyrostowe użycie komponentów

React pozwala użytkownikom podzielić stronę internetową na wiele komponentów. Każda część należy do UI, ma swój własny kod i strukturę, i pomaga programistom budować aplikacje internetowe z kodem wielokrotnego użytku.

Praca z wirtualnym modelem obiektu dokumentu (DOM)

React zapewnia wirtualny model obiektu dokumentu (DOM) do reprezentacji danych w strukturze drzewa. Co więcej, React kategoryzuje również dane na komponenty zawierające kod dla każdego niezależnego elementu interfejsu użytkownika w dokumencie. Dostępność DOM w frameworku React odświeża tylko część strony internetowej, a nie całą witrynę.

Obsługa JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) jest podobny do osadzania HTML w wywołaniach JavaScript. Wywołania te pomagają twórcom stron internetowych osadzać moduły JavaScript wewnątrz elementów HTML.

Zapewnia dynamiczny interfejs użytkownika (UI)

JavaScript pozwala kontrolować wygląd i przepływ aplikacji za pomocą składni JSX w stylu HTML. Wybór architektury sieciowej pomaga zdecydować, jak powinna wyglądać Twoja aplikacja internetowa.

Svelte

Svelte to framework JavaScript o otwartym kodzie źródłowym, który pomaga programistom internetowym przekształcić surowy kod statycznych aplikacji internetowych w intuicyjne i interaktywne interfejsy użytkownika. Ten framework, stworzony przez Richa Harrisa, wzbogacił ekosystem JavaScript. Podobnie jak React, Svelte jest czymś więcej niż frameworkiem; działa jako kompilator, aby przekształcić kod Svelte w waniliowy JavaScript, aby uzyskać szybsze rozwiązania internetowe niż VueJS i React.

Uwaga: Jeśli jesteś zainteresowany budowaniem aplikacji za pomocą frameworka Svelte, powinieneś przejść przez SvelteKit. Svelte kompiluje kod jako niezależne komponenty JavaScript i ładuje aplikacje szybciej bez małego zadania przez przeglądarkę. Przyjrzyjmy się właściwościom Svelte:

Cechy

Praca bez wirtualnego DOM-u

W przeciwieństwie do React, framework Svelte bezpośrednio pracuje z kodem bez modułu obiektu dokumentu (DOM) i przesuwa większość kodu do kompilacji osiągając szybsze wyniki niż inne frameworki.

Zapewnia reaktywność

Framework Svelte przekształca moduły w funkcje DOM, które reagują na zmiany danych i renderują modyfikacje jako kod JavaScript.

Wymaga minimalnego kodu od programisty

Framework svelte wymaga minimalnej ilości kodu niż React i Vue, pomagając web developerom spędzić więcej czasu na zadaniach innych niż kodowanie.

Zapewnia modułową stylizację stron internetowych

Svelte zapewnia spójny przepływ projektu na wszystkich stronach internetowych aplikacji poprzez dodanie unikalnych stylów i tworzenie unikalnych nazw dla klas.

Vue

Vue zostało opracowane w 2014 roku przez Evana You i korzystało z licencji MIT. Evan jest byłym pracownikiem Google i nadal pomaga zespołowi utrzymać ten framework. Jest to framework open-source, który pomaga budować intuicyjne interfejsy użytkownika. Ten framework łączy w sobie popularne cechy Angulara i Reacta. Wykorzystuje szablony Angulara i wiązanie danych, a także rekwizyty Reacta.

Vue framework ma wyróżniającą się cechę z innych frameworków, ponieważ można go przyrostowo adoptować do budowania aplikacji. Przyrosty obejmują rozwiązanie routingowe, toolchain, Command-Line Input(CLI) i zarządzanie stanem.

Ten framework oferuje przyrostowo adoptowalne moduły, więc możesz kodować, aby dodać nowe przyrosty do swojego projektu internetowego. Architektura tego frameworka jest łatwa w użyciu i nie trzeba rozumieć wszystkich funkcji. Warto zauważyć, że Vue to lekki framework o wadze 23kb. Vue wymaga szerokiej wiedzy na temat JavaScript, HTML i CSS, aby budować aplikacje internetowe na dużą skalę i łączyć je w nowe lub już istniejące aplikacje z JSX. Przyjrzyjmy się zatem funkcjom:

Cechy

Zapewnienie interaktywności

Vue pozwala na dodanie efektów przejścia, aby wnieść więcej życia do stron internetowych. Co więcej, możesz dodać biblioteki animacji stron trzecich, aby uzyskać większą interaktywność aplikacji internetowych.

Wiązanie DOM z danymi obiektu za pomocą szablonów HTML

Framework Vue dostarcza szablony HTML do wiązania DOM z danymi obiektu. Ponadto, framework ten rozpoczyna kompilację szablonów jako HTML, kompatybilnych ze wszystkimi przeglądarkami.

Pozwala użytkownikom na szybszą nawigację

Routery Vue przełączają się pomiędzy stronami bez konieczności częstego odświeżania stron internetowych i sprawiają, że nawigacja jest szybsza dla użytkowników.

Zapewnia dyrektywy do integracji kodu

Dyrektywy to zestaw instrukcji do integracji kodu instancji Vue. Te wizualizacje zapewniają interaktywność do Twojej aplikacji dla lepszego doświadczenia użytkownika.

Angular

Angular, stworzony przez Google w 2010 roku, to framework open-source napisany w języku Typescript. Jest to framework oparty na przyrostach, który oferuje wiele zintegrowanych bibliotek i narzędzi do budowania, testowania i utrzymywania kodu dla aplikacji internetowych. Ten framework jest solidną opcją dla programistów internetowych do tworzenia interaktywnych aplikacji z kodem JavaScript.

Angular framework integruje interaktywne szablony i narzędzia integracji end-to-end, aby złagodzić wyzwania w projektach internetowych. Możesz użyć tego frameworka do budowania jednorazowych aplikacji internetowych. Ze względu na ogromną popularność tego frameworka, dostępnych jest wiele wersji Angular. Ten framework jest najlepszą opcją do tworzenia aplikacji na poziomie przedsiębiorstwa poprzez integrację złożonych funkcji. Często ludzie mylą Angular z AngularJS, ale istnieje różnica między tymi dwoma frameworkami. Angular jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami mobilnymi, podczas gdy wersja JS obsługuje tylko przeglądarki desktopowe.

Teraz głębiej zanurkujmy w cechy frameworka Angular:

Cechy

Wsparcie wiązania danych w dwóch wymiarach

Angular framework obsługuje dwukierunkowe wiązanie danych do reprezentowania warstwy modelu. Piękno tego frameworka polega na tym, że ma podgląd do monitorowania zmian w modelu. Tak więc użytkownicy mogą przeglądać zmiany w modelu automatycznie, skracając czas rozwoju aplikacji.

Zapewnia współzależność

Ten framework pozwala klasom, metodom, funkcjom i modułom pracować z modułami współzależnymi i utrzymywać spójność kodu poprzez redukcję zmian klas.

Zapewnij Architekturę Model-Widok-Kontroler(MVC)

Struktura tego frameworka oddziela kod aplikacji od interfejsu użytkownika, co pomaga web developerom zaoszczędzić czas poświęcony na tworzenie kodu.

Ember

Ember framework, stworzony w 2011 roku przez Yehudę Katz, który web developerzy szeroko wykorzystują do budowania aplikacji kompatybilnych z przeglądarkami desktopowymi i mobilnymi oraz aplikacji internetowych typu single-page. Ten popularny framework wykorzystuje szablon HTMLBars, który automatycznie aktualizuje zmiany w danych. Weźmy głębsze nurkowanie w cechy frameworka Ember:

Cechy

Zapewnienie języka szablonów

Składnia Handlebar należy do języka szablonów. Używa szablonu i danych wejściowych do tworzenia HTML lub innych formatów danych. Szablony te są podobne do zwykłego tekstu, który używa składni handlebars z nawiasami klamrowymi.

Zapewnienie narzędzia inspekcji

Ten framework zapewnia narzędzie inspekcyjne do sprawdzania ich kodu Ember, monitorowania wydajności aplikacji wykorzystujących Ember i szybszego debugowania błędów w aplikacjach.

Provide Authentication

Ten framework oferuje wzorce bezpieczeństwa do uwierzytelniania i autoryzacji aplikacji. Ponadto zapewnia abstrakcyjne wzorce i integruje się z innymi opcjami bezpieczeństwa dla bardziej rygorystycznych protokołów.

Zapewnienie inicjalizatorów aplikacji

Ten framework oferuje funkcję inicjalizatorów aplikacji, aby uruchomić i skonfigurować wstrzykiwanie zależności w Twojej aplikacji.

Backbone

Backbone to minimalistyczny framework JavaScript stworzony przez Jeremy'ego Ashkenasa w 2010 roku dla event-driven pozwala na projektowanie aplikacji po stronie klienta kompatybilnych ze wszystkimi przeglądarkami internetowymi. Ten framework oferuje moduły MVC do abstrakcji danych i łączy te komponenty, aby zbudować eleganckie interfejsy użytkownika (UI), pisząc kilka linii kodu.

Ten framework wykorzystuje programowanie imperatywne do budowania pożądanych aplikacji internetowych, podczas gdy inne frameworki oferują rozwój w stylu deklaratywnym. Zagłębmy się w cechy Backbone:

Cechy

Używanie metod i funkcji JavaScript

Framework Backbone używa funkcji i modułów JavaScript jako bloków konstrukcyjnych kodu JavaScript i zapewnia wiązanie modułów oraz niestandardowe wystąpienia.

Wolny i otwarty framework

Backbone jest darmowym, otwartym frameworkiem dla projektów internetowych oferującym 100 plus bibliotek do budowania aplikacji.

Wspieranie rozwoju aplikacji międzyplatformowych

Szkielet Backbone pomaga twórcom stron internetowych budować aplikacje kompatybilne z wszystkimi urządzeniami i przeglądarkami.

NextJS

NextJS to darmowy i open-source'owy framework do budowania statycznych aplikacji internetowych z React. Ten framework zapewnia lepsze wrażenia użytkownika, lepszą wydajność i szybszy rozwój aplikacji internetowych. Dziś ten framework jest na swoim wysokim poziomie dzięki silnemu wsparciu społeczności. Ten framework JavaScript pomaga rozwijać aplikacje z istniejących szablonów, zamiast pisać kod od zera. NextJS jest najlepszym frameworkiem dla firm ze względu na pełną kontrolę nad produktami takimi jak strony internetowe czy aplikacje. Używając tego frameworka, nie musisz polegać na wtyczkach jak w przypadku innych frameworków. Większość programistów woli ponownie używać komponentów React, ponieważ zmniejsza to czas i koszty rozwoju.

Końcowe przemyślenia

W ostatnich latach rozwój aplikacji dostał nowy kierunek, taki jak no-code. No-code to obiecujący kierunek, który pozwala programistom wyeliminować rutynowe zadania i robić bardziej złożone i ekscytujące rzeczy, takie jak projektowanie architektury. Ale niektórzy deweloperzy wciąż są sceptyczni wobec rozwoju bez kodu, wierząc, że jest to tylko poziom MVP, ale platformy przeszły długą drogę i mogą cię zaskoczyć.

Podobnie, frameworki JavaScript są rozszerzeniem rozwoju bez kodu, który oferuje szybsze i tańsze rozwiązania internetowe. JavaScript to popularny język skryptowy używany do tworzenia stron internetowych. Język ten umożliwia rozwój za pomocą bibliotek i frameworków. Zalecamy używanie dowolnych frameworków, aby zmniejszyć czas i koszt tworzenia aplikacji internetowych.