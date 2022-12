Rozwój technologii w różnych branżach i sektorach sprawił, że dla wszystkich rodzajów firm, organizacji i agencji niezbędne jest posiadanie niezawodnych i wydajnych aplikacji mobilnych. Zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju aplikacje mobilne gwałtownie rośnie wraz z upływem czasu.

Na przykład aplikacje e-commerce stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej po pandemii COVID-19 i gwałtownym wzroście firm internetowych. Duża liczba narzędzi do tworzenia aplikacji jest wykorzystywana do tworzenia aplikacji dla handlu, logistyki, finansów, produkcji i innych obszarów gospodarki.

Wszystko czego potrzebujesz to pomysł na aplikację, a możesz go urzeczywistnić z pomocą konstruktora aplikacji. Proces tworzenia aplikacji mobilnych stał się dostępny jak nigdy dotąd. Różne aplikacje są wykorzystywane do generowania leadów dla nowych konsumentów, jak również. Ten artykuł ma na celu omówienie nowoczesnych trendów procesu rozwoju aplikacji i pomóc Ci dowiedzieć się, jak stworzyć aplikację, nawet jeśli jesteś budowniczym po raz pierwszy lub nietechnicznym użytkownikiem. Do końca tego artykułu będziesz znał ważne umiejętności i wiedzę wymaganą do stworzenia aplikacji, więc czytaj dalej!

Znaczenie tworzenia aplikacji mobilnych

Zanim zagłębisz się w szczegółowe kroki tworzenia aplikacji mobilnej, poznajmy znaczenie poznania procesu tworzenia aplikacji mobilnych dla systemów iOS i Android.

Ogromne przychody z aplikacji mobilnych

Według badań przeprowadzonych przez Dział Badań Statista, przychody generowane przez aplikacje mobilne mają wzrosnąć do ogromnej kwoty 613 miliardów dolarów do 2025 roku. Poniższy wykres przedstawia wynik badania:

Zwiększone uzależnienie od smartfonów

Nie trzeba dodawać, że prawie każdy z nas używa swoich smartfonów bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Istnieje wiele powodów, dla których jesteśmy coraz bardziej zależni od naszych smartfonów. Wiele procedur pracy przeniosło się teraz do nowoczesnych aplikacji.

Szeroki zakres sieci mediów społecznościowych, takich jak Instagram i Snapchat, również przyczynia się do "uzależnienia od smartfonów". Niezależnie od przyczyny, badanie pokazuje, że duża liczba osób korzysta ze swoich telefonów przez około 5 do 6 godzin dziennie.

Większe wykorzystanie smartfonów oznacza, że wciąż jest dużo miejsca dla nowych aplikacji i platform, które mogą pojawić się w branży aplikacji mobilnych i przyciągnąć konsumentów. Dlatego jest to idealny czas zarówno dla programistów, jak i użytkowników nietechnicznych, aby polegać na twórcach aplikacji bez kodu do szybkiego rozwoju aplikacji i zaimponować użytkownikom.

Rzeczy do rozważenia przed stworzeniem aplikacji

Po rozpoczęciu zainteresowania nauki, jak zrobić aplikację, należy zapoznać się z pewnymi ważnymi rzeczami przed przejściem do rzeczywistego procesu rozwoju.

Najważniejsze rzeczy, które musisz wziąć pod uwagę przed tworzeniem aplikacji to:

Explore App Ideas

Wiele osób chce zrobić aplikację, ale nie mają jasnej wizji, aby spełnić swoją wizję. Dlatego ważne jest, aby zbadać różne pomysły na aplikacje, aby znaleźć konkretny pomysł na aplikację, która Cię interesuje i sprawia, że przechodzisz przez cały proces tworzenia aplikacji i marketingu.

Idealnie, każdy powinien przejść przez ważną fazę planowania i eksploracji pomysłów na aplikacje, aby upewnić się, że są na właściwej ścieżce. Pomaga to również określić ogólny cel aplikacji, jej funkcje i układ. Zadaj sobie pytanie, dlaczego tworzysz aplikację. Wszystko się liczy! Faktem jest, że ogromna liczba aplikacji już istnieje w sklepach z aplikacjami, takich jak iOS App Store i Google Play Store. Codziennie pojawia się też wiele nowych aplikacji. Nie chcesz ryzykować, że zostaniesz przyćmiony w tej konkurencyjnej branży, więc musisz podejmować mądre decyzje na każdym kroku w procesie tworzenia aplikacji mobilnych.

Rozumiemy, że możesz być onieśmielony tworzeniem aplikacji na tak nasyconym rynku. Ale można to zrobić łatwiej! Doskonała koncepcja twórcy aplikacji powinna odpowiadać na jeden lub dwa pilne problemy, jeśli tworzysz ją dla firmy o ugruntowanej pozycji. Specyficzni użytkownicy biznesowi mogą preferować stronę internetową lub aplikację mobilną dla Twojej firmy e-commerce, lub możesz wybrać aplikację do przyjmowania i organizowania spotkań z klientami.

Badania rynku

Badania rynku odgrywają integralną rolę w sukcesie produktu, w tym aplikacji na smartfony. Istnieje wiele aspektów kompleksowego badania rynku, takich jak znalezienie informacji o konkurencji, analiza różnych modeli biznesowych i identyfikacja cech popytu klientów.

Przed rozpoczęciem tworzenia aplikacji powinieneś mieć pełne zrozumienie swojej niszy i jasną wizję tego, w jaki sposób aplikacja dostarczy wartości użytkownikom. Kompleksowe badania rynku pomogą Ci uniknąć błędów popełnianych przez konkurentów i opracować aplikację, która spełnia wymagania ludzi. Możesz również przeczytać recenzje swoich konkurentów, aby uzyskać jasny obraz opinii użytkowników na temat istniejących aplikacji.

Jeśli zrobisz aplikację bez znaczących badań rynku, cały projekt może się nie udać i spowodować, że zmarnujesz znaczną ilość pieniędzy, czasu i energii. Ostatecznym celem badań rynku jest upewnienie się, że produkt / usługa, którą zamierzasz sprzedać ma rynek do zaspokojenia.

Jest to niezbędne, ponieważ jeśli można studiować produkt na rynku i ustawić je jako punkt odniesienia, będzie można wykonać lepiej i znacznie w początkowej fazie uruchomienia. Początkowa faza wymaga wiele badań, a twój własny sklep z aplikacjami jest najlepszym miejscem do rozpoczęcia.

Jeśli zdecydujesz się stworzyć aplikację, aby rozwiązać problem podobny do twojego, oznacza to, że twój produkt ma własny rynek. Zawsze upewnij się, że aktywnie robisz notatki, zwłaszcza gdy budujesz aplikację skierowaną na rynek niszowy. Ich docelowa publiczność i funkcje są skierowane do konkretnego potencjalnego klienta. Co musisz zauważyć z tych aplikacji niszowych jest to, co czyni je odpowiednimi. Gdzie im brakuje? I jak dobrze możesz wyprzedzić ich postęp?

Właściwe badanie rynku dla Twoich konkurentów powinno, co najmniej, zająć się następującymi pytaniami:

Kim są moi bezpośredni i pośredni konkurenci?

Jakich cech im brakuje, których oczekują klienci?

Jak mogę ulepszyć obecne rozwiązanie dostarczane przez moich konkurentów?

Jakie modele biznesowe stosują i na ile są one skuteczne?

Ostrożna uwaga

Pamiętaj, że badania rynku nie powinny być ograniczone przy wyborze sklepu z aplikacjami. Aby naprawdę uzyskać nastrój wokół klientów docelowych, konieczne jest, aby również mówić bezpośrednio z nimi podczas tworzenia aplikacji. Zrób to poprzez reklamy skierowane do ich demografii, prosząc ich o udział w ankiecie w zamian za kartę podarunkową lub jakąś nagrodę o wartości.

Zdefiniuj cele aplikacji

Teraz nadszedł czas, aby określić cel tworzenia aplikacji. Dobrze byłoby, gdybyś znalazł powód, dla którego właśnie istnieje potrzeba stworzenia dedykowanej aplikacji dla Twojego biznesu. Postępowanie w ten sposób pozwoli Ci opracować plan, jakie funkcje chcesz zaoferować w swojej aplikacji. Może również określić, jakie problemy planujesz rozwiązać poprzez aplikację. Użytkownicy aplikacji i ich cele biorą pod uwagę wszystko, od sytuacji po Twoją strategię.

Rozważ następujące kwestie, aby pomóc Ci ustalić cel urządzenia aplikacji instalacyjnej:

Dlaczego wymagasz aplikacji (jaki problem jest w stanie rozwiązać?).

Jak zdecydowałeś się na docelową publiczność?

Jak twórca aplikacji może pomóc tej publiczności w rozwiązaniu ich problemów?

Jakie funkcje są wymagane dla użytkowników, aby rozwiązać te problemy?

Ostrożna uwaga

Spróbuj skupić się na tym, że sekcja z informacjami, które są "nice-to-have" jest pełna funkcji, które są skierowane na doświadczenie klienta. Dzieje się tak dlatego, że zamierzonym celem budowania aplikacji jest utrzymanie zaangażowania odbiorców w biznesie.

Ponadto, chcesz, aby transakcja biznesowa dla obu stron. Stąd chcesz zapewnić, że twój klient nie zawaha się odwiedzić twojej strony internetowej. Kiedy już odpowiesz na wszystkie pytania dotyczące tego dlaczego, kto, co i jak, możesz zacząć definiować swoje cele i założenia.

Poznaj opcje monetyzacji

Istnieje wiele sposobów monetyzacji aplikacji, aby zapewnić sobie możliwość generowania zdrowego dochodu z niej. Dokładna metoda monetyzacji zależy od konkretnego typu i funkcjonalności aplikacji mobilnych, więc nie ma jednej idealnej metody.

Przed rozpoczęciem procesu tworzenia aplikacji, jako twórca aplikacji powinieneś zbadać te opcje monetyzacji aplikacji, aby zapewnić, że projekt będzie udany i dochodowy.

Freemium

Aplikacje mobilne Freemium są przydatne w przyciąganiu użytkowników i przekształcaniu ich w lojalnych, płacących klientów za pomocą wydajnych i niezawodnych funkcjonalności. Takie aplikacje są dostępne w sklepach z aplikacjami dla użytkowników do pobrania za darmo.

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich funkcji za darmo. Zamiast tego muszą zapłacić określoną kwotę opłaty, aby odblokować niektóre funkcje i treści aplikacji mobilnej. Jeśli zamierzasz stworzyć aplikację freemium, upewnij się, że zapewnia ona wystarczającą wartość dla klientów, aby zaangażować ich i zmusić do płacenia za dodatkowe funkcjonalności.

Uruchom reklamy

Uruchamianie reklam to z pewnością najpopularniejsza metoda monetyzacji aplikacji. Występuje ona we wszystkich typach aplikacji i gier mobilnych. In-app advertising staje się jeszcze bardziej efektywny, gdy masz ogromną bazę danych użytkowników, dzięki której możesz wyświetlać użytkownikom ukierunkowane reklamy bez negatywnego wpływu na ich user experience.

In-App Purchases

In-app purchases są bardzo popularne wśród użytkowników, zwłaszcza graczy. Być może grałeś w popularne gry, takie jak Clash of Clans lub Candy Crush, w których istnieją różne opcje zakupu dodatkowych funkcji.

Aplikacje i gry, które zapewniają atrakcyjne zakupy w aplikacji, są w stanie wygenerować znaczną ilość przychodów. Costumers, dodatkowe funkcje, pieniądze w grze i codzienne punkty nagrody są niektóre z głównych rzeczy, które można zaoferować użytkownikom wewnątrz aplikacji.

Ważne jest, aby rozważyć włączenie tych zakupów przed rozpoczęciem procesu rozwoju aplikacji. Pomogłoby to, gdybyś skupił się na zwiększeniu doświadczenia użytkownika i umieszczeniu zakupów strategicznie, więc użytkownik będzie nimi zainteresowany.

Subskrypcje

Model subskrypcji to kolejny popularny rodzaj monetyzacji aplikacji. Jeśli wybierzesz ten model, powinieneś zaoferować bezpłatny okres próbny przez kilka dni lub tygodni. Po zakończeniu okresu próbnego, użytkownik może zostać przekształcony w płatne członkostwo. Wiarygodną alternatywą dla tego jest to, że możesz zaoferować darmową aplikację z ograniczonymi funkcjami i poprosić użytkownika o zapłatę, aby uzyskać dostęp do wszystkich innych funkcji.

Jeśli aplikacja oparta na modelu subskrypcji zostanie pomyślnie wdrożona, może być niezwykle dochodowa, ponieważ oferuje stały i powtarzający się dochód. Upewnij się, że użytkownicy oczekują więcej treści i funkcji od tych aplikacji poprzez regularne aktualizacje. Dlatego też, jako twórca aplikacji, będziesz musiał szybko naprawiać błędy i regularnie aktualizować aplikację.

Partnerstwa

Współpraca z reklamodawcami i marketerami jest metodą monetyzacji Twojej aplikacji. Z czasem staje się ona popularna, zwłaszcza wraz z rozwojem strategii influencer marketingu. Sponsorzy aplikacji będą oferować pewne korzyści i nagrody dla użytkownika, jeśli wykona on działania zapisane w aplikacji.

Interfejs użytkownika (UI) i doświadczenie użytkownika (UX)

Interfejs użytkownika to sposób, w jaki aplikacja wygląda i jest odczuwana, jest bardzo ważny dla jej sukcesu. Mobilny interfejs użytkownika, który jest zbiorem wizualnych komponentów ekranu dotykowego, określa sposób, w jaki konsumenci wchodzą w interakcję z Twoją aplikacją.

Niektóre z nich to menu, ikony, skróty do nawigacji, elementy zwrotne (dźwięki, światła i komunikaty), kolory i kroje pisma. Interfejs użytkownika powinien być tak prosty i stały, jak to tylko możliwe w całym programie.

Doświadczenie użytkownika to sposób, w jaki użytkownicy postrzegają rzeczy. Doświadczenie użytkownika to całkowity poziom doskonałości i głębi podróży użytkownika. Obejmuje to jakość interfejsu użytkownika, a także inne czynniki, takie jak szybkość ładowania, złożoność struktury aplikacji, objętość informacji i czas potrzebny na przejście gdzieś lub odkrycie czegoś. Ich postrzeganie Twojej marki będzie miało wpływ. Pamiętaj również, że użytkownicy Twojej aplikacji widzą ją na małym ekranie (Apple zaleca rozmiar ekranu dotykowego około 44 pikseli kwadratowych).

Jak wybrać najlepszą metodę tworzenia aplikacji?

Teraz, gdy rozważyłeś wszystkie ważne rzeczy przed projektowaniem, rozwijaniem i wdrażaniem aplikacji, ważne jest, abyś zapoznał się z różnymi platformami do tworzenia aplikacji i jak możesz ich użyć do zbudowania wydajnej aplikacji.

Nawet jeśli nie znasz języka programowania, możesz polegać na przyjaznych dla użytkownika konstruktorach aplikacji, aby zastosować podejście do rozwoju bez kodu.

Niektóre z najważniejszych pytań, które powinieneś rozważyć, aby wybrać najlepsze podejście do rozwoju, to:

Który sklep z aplikacjami rozwijasz dla sieci, aplikacji iOS lub aplikacji na Androida?

Czy chcesz mieć natywną aplik ację lub hybrydowego twórcę aplikacji?

Jaka jest Twoja sytuacja finansowa?

Jakie platformy no-code można wykorzystać, aby osiągnąć swój cel?

Sugerujemy, abyś wypróbował AppMaster do stworzenia własnej aplikacji mobilnej, ponieważ pozwala on na stworzenie przyjaznego dla użytkownika frontu z potężnym backendem. W rezultacie, jesteś w stanie stworzyć niezawodną aplikację szybko i sprawnie. Korzystając z narzędzi do programowania wizualnego, takich jak AppMaster, możesz zintegrować je ze swoimi aplikacjami stworzonymi przez Bubble lub Adalo!

Rodzaje tworzenia aplikacji

Dokładny typ podejścia do rozwoju, który wybierzesz, jest również uzależniony od rodzaju aplikacji, którą chcesz stworzyć. W dzisiejszych czasach aplikacje hybrydowe są dość popularne, ponieważ pozwalają programistom z ograniczonym budżetem zbudować aplikację zarówno dla platformy iOS, jak i Android.

Natomiast tworzenie aplikacji natywnych oznacza, że aplikacja jest budowana dla konkretnej platformy. Na przykład, jeśli docelową grupą odbiorców aplikacji są użytkownicy Androida, to zostanie ona zbudowana dla platform Android i opublikowana w Google Play Store.

Poznajmy te rodzaje tworzenia aplikacji.

Natywny rozwój aplikacji

Tradycyjnie, w procesie tworzenia aplikacji natywnych wymagane były umiejętności kodowania na niskim poziomie. Jednak pojawienie się popularnych konstruktorów aplikacji bez kodu, takich jak AppMaster, umożliwiło każdemu stworzenie aplikacji natywnej. Oznacza to po prostu, że nie musisz się martwić o wynajęcie drogich usług profesjonalnego dewelopera aplikacji.

Dobrą rzeczą w przypadku konstruktorów aplikacji jest to, że pozwalają one budować natywne aplikacje zarówno dla Androida, jak i urządzeń. Będziesz także mógł wdrożyć natywne aplikacje zarówno w sklepie iOS, jak i Google Play Store, aby dotrzeć do swoich docelowych odbiorców.

Ważną korzyścią z budowania aplikacji natywnej jest to, że będziesz miał większą kontrolę nad doświadczeniem użytkownika i elastycznością aplikacji. Pomoże Ci to w uzyskaniu pełnej kontroli nad projektem i strukturą aplikacji, dzięki czemu będziesz w stanie zadowolić użytkowników aplikacji.

Rozwój aplikacji hybrydowych

Jak sama nazwa wskazuje, aplikacje hybrydowe są budowane zarówno dla platformy iOS, jak i Android, więc możesz je publikować w różnych sklepach z aplikacjami. JavaScript jest podstawowym językiem programowania używanym do tworzenia aplikacji hybrydowych i wdrażania ich na różnych platformach.

Otrzymujesz ograniczoną elastyczność i kontrolę nad projektem aplikacji w porównaniu z procesem rozwoju aplikacji natywnej. Z drugiej strony, pomoże Ci to zaoszczędzić pieniądze i czas, ponieważ możesz wdrożyć tę samą aplikację zarówno dla użytkowników Androida, jak i iOS.

Rapid App Development

Rapid app development (RAD) to popularna metoda tworzenia aplikacji wśród użytkowników nietechnicznych. Microsoft stoi za tym projektem, aby wspierać użytkowników z zerowymi umiejętnościami kodowania w budowaniu aplikacji. Podstawowa praca RAD polega na tworzeniu aplikacji z istniejących narzędzi za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu online.

Chociaż nie potrzebujesz żadnych znaczących umiejętności kodowania, aby użyć tego podejścia do rozwoju, musisz mieć pewną wiedzę techniczną, aby zapewnić odpowiednie funkcje w aplikacji. Należy zauważyć, że RAD ma ograniczone cechy i funkcje do tworzenia aplikacji, co pokazuje, że nowoczesne konstruktory aplikacji bez kodu są znacznie bardziej wydajne niż RAD, ponieważ zapewniają szeroki zakres opcji dostosowywania.

Konstruktory aplikacji mobilnych typu "przeciągnij i upuść

Tworzenie aplikacji o niskim kodzie z pomocą konstruktorów aplikacji takich jak AppSheet i AppMaster jest obecnie najbardziej realnym podejściem do rozwoju. Dzięki nim możesz tworzyć aplikacje mobilne bez wcześniejszego doświadczenia w kodowaniu. Twoja aplikacja na Androida lub iPhone'a będzie gotowa w krótkim czasie, jeśli tylko wybierzesz szablon lub przeciągniesz i upuścisz elementy na miejsce.

Jesteś wolny, aby stworzyć swoją aplikację, jak chcesz na tych platformach. Możesz zdecydować, czy chcesz mieć stronę docelową, czy nie. Nie trzeba czekać miesiącami ani wydawać dziesiątek tysięcy dolarów na rozwój aplikacji. Jednak wybór odpowiedniej platformy rozwoju aplikacji no-code ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o uzyskanie najlepszych wyników. Na rynku działa wiele konstruktorów no-code.

Ale powinieneś polegać na platformie, która pozwala budować zarówno frontend, jak i backend aplikacji bez żadnego kodowania. Właśnie dlatego konstruktor aplikacji AppMaster stał się popularną nazwą w branży rozwoju aplikacji, ponieważ buduje potężny backend i przyjazny dla użytkownika interfejs dla aplikacji internetowych i mobilnych.

Chociaż łatwo jest się pomylić między różnymi rodzajami podejść do tworzenia aplikacji i twórców aplikacji, powinieneś wybrać najnowocześniejsze podejście do rozwoju przy użyciu no-code app builders. Platformy te spełniają Twoje wymagania, pomagając Ci szybko i łatwo stworzyć aplikację w Twoim pomyśle na aplikację.

Top 7 kroków do stworzenia aplikacji

Po wybraniu najlepszego podejścia do rozwoju dla siebie, następnym krokiem jest zbudowanie udanej aplikacji, która przyciągnie docelowych odbiorców.

Krok 1 - Wybierz nazwę i skup się na brandingu

Według oficjalnych statystyk, istnieje ponad 2,65 miliona aplikacji w Google Play Store i 4,75 miliona aplikacji w Apple App Store.

Widać więc, że branża aplikacji mobilnych jest już ogromna, więc kiedy jesteś w trakcie tworzenia aplikacji, musisz pomyśleć o wszystkich czynnikach, które mogą sprawić, że wyróżni się ona na tle konkurencji i stanie się udaną aplikacją.

Wybieranie odpowiedniej nazwy dla swojej aplikacji jest jedną z najważniejszych strategii, aby upewnić się, że Twoja aplikacja nie zginie w sklepie z aplikacjami, a zamiast tego przyciągnie dużą liczbę osób. Upewnij się, że wybrana przez Ciebie nazwa jest unikalna, zapadająca w pamięć i angażująca.

Nie musisz brać odpowiedzialności za wybranie nazwy samodzielnie. Zamiast tego możesz przeprowadzić małe badania z przyjaciółmi i rodziną, aby wybrać nazwę, która zainteresuje ludzi. Ogólnie rzecz biorąc, należy odnieść nazwę aplikacji z jego podstawowych funkcji, ale nie ma twardych i szybkich zasad, więc należy rozważyć wszystkie twórcze opcje.

Ten krok staje się łatwiejszy, jeśli masz już markę lub stronę internetową. Jednak jeśli dopiero zaczynasz, musisz skupić się na ogólnym brandingu aplikacji, jak również. Branding bezpośrednio wpływa na strategie marketingowe aplikacji i ogólny sukces projektu.

Niektóre ogólne wskazówki, które powinieneś rozważyć podczas nadawania nazwy aplikacji to:

Nazwa powinna być związana z ogólną marką.

Upewnij się, że nazwa aplikacji jest unikalna i łatwa do wymówienia.

Wybierz odpowiednią nazwę, która jest istotna dla Twojej grupy docelowej.

Spróbuj wybrać nazwę, która ma globalny urok.

Wybór odpowiedniej mieszanki kolorów, które wzajemnie się uzupełniają, jest ważny dla sukcesu aplikacji. Idealny schemat kolorów, jak na swojej marki może wywołać pewne nastroje i uczucia wśród użytkowników aplikacji.

Ponadto, różne kolory mają swoje własne cechy artystyczne, więc należy wybrać schemat, który pasuje do Twojej aplikacji. Nie zawsze konieczne jest używanie wielu kolorów. Zamiast tego, można również użyć prostych gradientów lub jednolitych kolorów, jeśli budujesz prostą aplikację.

Krok 2 - Finalizacja funkcjonalności

Finalizowanie funkcji i funkcjonalności aplikacji jest jednym z krytycznych etapów procesu tworzenia aplikacji. Na tym etapie, byłby już burza mózgów różnych pomysłów i funkcji, które chcesz włączyć do aplikacji. Ponadto, mamy już zdefiniowane dokładne cele aplikacji przez ten krok, więc należy stworzyć ostateczny projekt funkcjonalności aplikacji wokół celów, które zdecydowałeś się wcześniej. Twoim pierwszym krokiem powinno być zdefiniowanie i zidentyfikowanie podstawowych funkcjonalności aplikacji, które sprawią, że będzie się ona różnić od innych platform. Zapisz wszystkie funkcjonalności i cechy, które chcesz zobaczyć w swojej aplikacji.

Upewnij się, że na tym etapie uwzględniasz wynik kompleksowych badań rynku i opinie użytkowników. Wyrafinowane funkcje, takie jak śledzenie na żywo, integracja bramek płatniczych, protokoły bezpieczeństwa wykrywania twarzy, moduły rejestracyjne i inne takie funkcjonalności stają się coraz bardziej powszechne w różnych typach aplikacji.

Po spisaniu wszystkich funkcji, kolejnym krokiem jest wyeliminowanie nieistotnych funkcjonalności z listy. Pamiętaj, że dodanie nieistotnych funkcji w ostatecznej wersji aplikacji nie przyniesie Ci żadnych korzyści. Zamiast tego, będzie negatywnie wpływać na wydajność aplikacji.

Kiedy masz jasny pomysł na aplikację, możesz przejść przez proces tworzenia aplikacji z maksymalną wydajnością i zapewnić jej sukces. Projektowanie strategii marketingowych aplikacji, która rozwiązuje konkretny problem ze skoncentrowanymi funkcjami jest znacznie łatwiejsze, dzięki czemu może łatwo połączyć się z publicznością.

Dobrą rzeczą w no-code app builders jest to, że pozwalają one wyeliminować lub dodać funkcje na różnych etapach rozwoju aplikacji. Nie musisz zatrudniać profesjonalnego dewelopera aplikacji, aby dokonać zmian dla Ciebie ponownie i ponownie. Zamiast tego będziesz tworzyć minimalny realny produkt (MVP) najpierw, aby zintegrować różne funkcje i przeanalizować ogólną pracę aplikacji. Pozwala to również uzyskać informacje zwrotne od użytkowników i wprowadzić odpowiednie zmiany.

Krok 3 - Tworzenie szkieletu i makiety aplikacji

Wiele osób błędnie zakłada, że tworzenie makiety jest skomplikowanym zadaniem. Jednak jest to w zasadzie przybliżony projekt aplikacji mobilnej. Używanie skomplikowanego oprogramowania i narzędzi do tworzenia projektu nie jest konieczne. Zamiast tego, możesz po prostu stworzyć wireframe na kartce papieru lub przyjaznym dla użytkownika narzędziu do tworzenia wireframe.

Istnieje wiele różnych sposobów na stworzenie makiety. Ostatecznym celem tego kroku jest zilustrowanie funkcji i układu aplikacji mobilnej. Jeśli budujesz osobno aplikację na iPhone'a i aplikację na Androida, możesz stworzyć kilka makiet. Pamiętaj, że głównym celem makiety powinna być struktura i przepływ aplikacji. Jeśli uda Ci się osiągnąć ostateczny wygląd aplikacji, to świetnie, ale nie jest to główny cel wireframe.

Dobrze zaprojektowany wireframe to ten, który zajmuje się ogólną podróżą użytkownika i różnymi powiadomieniami i wyskakującymi ekranami, które pojawią się po kliknięciu na konkretny przycisk. Zbadaj alternatywy dla tego, co się stanie, jeśli użytkownik kliknie na różne przyciski. Wireframes są również ważne, gdy nad aplikacją pracuje wiele osób. Zapewnia to ramy dla wizji aplikacji i pomaga wszystkim być na tej samej stronie o strukturze i pracy aplikacji.

Jedną z ważnych rzeczy, którą musisz zdecydować przed rozpoczęciem pracy nad interfejsem aplikacji jest tworzenie układu. To właśnie tutaj Twoja wyobraźnia przybiera odpowiednią formę. Wszystko, co miałeś w swoim umyśle, ma znaleźć się w aplikacji. Jest to intensywna część całej Twojej aplikacji.

Ponieważ nie chcesz zepsuć niczego, co zaplanowałeś, ponieważ cokolwiek zostanie wyprodukowane na tym etapie, będzie trwało przez długi czas. Początkową rzeczą, na której musisz się skupić, jest wireframe, który odnosi się do białego i czarnego układu przeznaczonego do zgrubnego tworzenia. Chodzi o to, aby utrzymać niezbędne funkcje wyrównane i zaplanowane dla makiety.

Celem każdej makiety jest uczynienie jej realistyczną, ale statyczną. Nie chcesz wkładać dodatkowego wysiłku, ale chcesz zobaczyć, jak Twoja aplikacja wyglądałaby dla użytkownika. Możesz użyć obrazów, ikon, logo i wszystkiego, co możliwe, aby wyglądał realistycznie bez wkładania wysiłku w to, aby aplikacja była funkcjonalna.

Ostrożna uwaga

Jednym z kluczowych czynników, które musisz opracować, jest projekt makiety, który chcesz umieścić w perspektywie. Jeśli stworzysz aplikację, okaże się, że będzie ona podobna do makiety. Dlatego odpowiednio dobieraj kolory, style czcionek i typy ikon.

Chcesz się upewnić, że wygląda to przyjemnie dla oczu z perspektywy klienta. Powszechne jest to, że ludzie często idą po prototyp, aby byli w stanie wejść w interakcję z aplikacją. To pozwala im zrozumieć, jakie przyciski i funkcje są w stanie działać poprawnie. Stąd, mają tendencję do być w stanie rozwiązać każdy brak wydajności.

Krok 4 - Tworzenie projektu aplikacji

Istnieje wiele rzeczy, aby zwrócić uwagę na dokładnym projekcie aplikacji, jak to ma do czynienia z ogólnym projektem wyglądu i jego interfejs użytkownika. Jest to znacznie więcej niż tylko wybór odpowiedniego schematu kolorów. Zamiast tego, należy skupić się na tworzeniu przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej, która będzie wyróżniać się na platformach aplikacji i odwołania do potencjalnych użytkowników.

Skuteczny twórca aplikacji bez kodu, taki jak AppMaster, pozwala budować przyjazne dla użytkownika aplikacje zarówno dla telefonów z systemem iOS, jak i Android, bez posiadania jakiejkolwiek wiedzy technicznej na temat procesów tworzenia aplikacji. Ważne jest, aby eksperymentować z różnymi projektami i strukturami, aby zwiększyć estetykę aplikacji.

Skup się na kolejnych elementach aplikacji, jeden po drugim:

Ikona aplikacji i Splash Screen

Ikona Twojej aplikacji jest pierwszą rzeczą, którą Twoi docelowi odbiorcy zobaczą wchodząc w interakcję z aplikacją. Istotne jest, aby mieć atrakcyjną ikonę, tak aby ludzie klikali na nią w Google Play lub iOS App Store.

Jeśli masz już logo firmy, możesz użyć go jako ikony swojej aplikacji, ponieważ pomoże to również w budowaniu świadomości marki. W przeciwnym razie możesz samodzielnie stworzyć logo z łatwych w użyciu narzędzi do projektowania graficznego, takich jak Canva.

Ponadto powinieneś wybrać odpowiednie tło, aby zwiększyć widoczność. Ogólnie rzecz biorąc, wybór prostego koloru bloku jako tła jest wystarczający, ponieważ będziesz umieszczać logo firmy lub aplikacji przed nim. Upewnij się, że projekt nie jest przepełniony, ponieważ źle wpływa na doświadczenie użytkownika.

Ekran rozbryzgowy aplikacji to ekran, który wyskakuje po kliknięciu na aplikację. Jest to wprowadzenie użytkowników do Twojej aplikacji, więc powinieneś stworzyć skuteczny splash screen, który zachęci użytkowników do dalszego korzystania z aplikacji. Stwórz atrakcyjne grafiki dla splash screenu i włącz je do swojego projektu.

Układ aplikacji

Układ aplikacji odnosi się do ogólnego projektu i struktury aplikacji. Polega na sposobie rozmieszczenia elementów i funkcji aplikacji. Oprócz estetyki aplikacji, powinieneś skupić się na tym, aby interfejs był łatwy w użyciu dla wszystkich użytkowników.

Przyjazny dla użytkownika interfejs będzie miał świetne wrażenie na użytkownikach. W rzeczywistości projekt UI / UX może być czynnikiem decydującym o sukcesie aplikacji mobilnej. Możesz skorzystać z dużej biblioteki motywów dostępnych na platformach no-code i dostosować te układy do własnych wymagań i oczekiwań.

Czcionki i kolory

Podczas tworzenia aplikacji mobilnych, Twoim priorytetem powinno być upewnienie się, że aplikacja jest dostępna dla każdego. Oznacza to użycie odpowiednich czcionek i kolorów, które każdy może odczytać i zrozumieć. Możesz użyć różnych czcionek dla tekstu, nagłówka i stopki. Unikaj jednak używania zbyt kreatywnych lub kursywnych czcionek, ponieważ zmniejszy to czytelność i może spowodować, że użytkownik przestanie korzystać z Twojej aplikacji.

Na tym etapie powinieneś mieć ogólny układ aplikacji, więc powinieneś zacząć umieszczać tekst i różne opcje strategicznie. Zamiast myśleć jak deweloper, powinieneś przyjąć rolę swojego docelowego klienta, aby określić, czy może on łatwo korzystać z aplikacji.

Krok 5 - Zbuduj MVP

Zawsze powinieneś tworzyć MVP - minimalny wykonalny produkt - w miarę jak zaczynasz tworzyć oprogramowanie. Główną zaletą MVP jest to, że popycha Cię do rozważenia najbardziej kluczowych funkcji Twojej aplikacji. Jest to kluczowy element projektu aplikacji, który należy rozważyć, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Co jest naprawdę wymagane, aby Twoja aplikacja działała? Zbuduj te funkcje w pierwszej kolejności, a następnie skup się na pozostałych.

Z aplikacji można zrobić prawie wszystko. Podczas procesu budowy łatwo jest zejść na boczny tor i stracić orientację w swoich celach. Pomysły będą po prostu kosztować Twój projekt więcej czasu i pieniędzy. Nawet podstawowe działanie Twojego programu może na nich ucierpieć.

Dodawanie rzeczy później jest zawsze możliwe, zwłaszcza w no-code app builder. Upewnij się, że MVP zawiera niezbędną funkcjonalność wymaganą do spełnienia najbardziej podstawowych funkcji i przypadków użycia. Nie przejmuj się dokładnością, ponieważ nie jest ona tak znacząca na tym etapie. Pamiętaj, że nawet jeśli MVP nie jest kompletną aplikacją, jest to znacznie więcej niż aplikacja testowa.

Krok 6 - Zbuduj aplikację

Teraz zakończ projektowanie i planowanie swojej aplikacji. W końcu możesz wprowadzić ją w życie. Początkowym krokiem jest zaprojektowanie stron, które będą ekranami wyświetlania w aplikacji. Po ustaleniu projektu ekranu, musisz zaprojektować proces, który będzie przydzielał nawigację Twojej aplikacji.

W tym celu sugerujemy, abyś utrzymał go w stanie naturalnym i prostym oraz unikał używania jakichkolwiek krzykliwych treści, które zabierają oczy z głównej treści. Jest to potężny krok podczas tworzenia aplikacji. Kiedy już ukończysz układ swojej aplikacji, musisz określić dla niej treść. Wszystko od linków marki, treści, artykułów, reklam i kulis jest niezbędne.

Podejście do rozwoju bez kodu jest z pewnością najlepszą opcją dla Ciebie, aby stworzyć aplikację, ponieważ jest przyjazny dla kosztów i pozwala każdemu, w tym użytkownikom nietechnicznym, tworzyć zaawansowane aplikacje z niezawodnym interfejsem użytkownika i potężnym backendem.

Tworzenie aplikacji natywnych z AppMasterem

AppMaster to potężny kreator aplikacji, który pozwala tworzyć natywne aplikacje na strony internetowe i urządzenia mobilne bez pisania jakiegokolwiek fragmentu kodu przez siebie. Zamiast tego, tworzy kod z pomocą algorytmów AI, które zapewniają funkcjonalności zgodnie z wymaganiami użytkowników.

Budowanie aplikacji natywnych jest bardzo przydatną strategią, ponieważ technologie natywne zawsze były wiodącym trendem w branży rozwoju mobilnego. Oferują one wysoką niezawodność i wydajność za pomocą różnych interfejsów API i funkcji.

Omówmy szczegółowo różne składniki oprogramowania do budowania aplikacji.

Projekt

W procesie projektowania należy podjąć decyzję o wielu różnych czynnikach. Obejmuje on dodanie ogólnego schematu kolorów aplikacji, projekt nagłówka, format nawigacji, logo aplikacji na ekranach głównych i w sklepach, ekran rozbryzgowy i inne ikony.

To zwykle dobry pomysł, aby utrzymać wygląd dość spójny z każdym aktualnym projektem swojej marki już ma, że wyróżnia. Elementy takie jak logo, kolory, czcionki i ikony powinny pozostać spójne we wszystkich typach firm, w tym w aplikacjach mobilnych. Dlatego wybierając szablon, powinieneś pamiętać o tych czynnikach.

Strona główna aplikacji będzie uzyskiwała największy ruch, więc upewnij się, że jest ona atrakcyjna i angażująca dla użytkowników. Nawigacja ze strony głównej do innych ekranów powinna być łatwa i szybka. Jeśli zaprojektowałeś dokładny wireframe, będziesz w stanie szybko zakończyć proces projektowania aplikacji.

Dodawanie treści

Kiedy projekt aplikacji jest już gotowy, kolejnym krokiem jest rozpoczęcie dodawania treści. W niektórych przypadkach, zawartość aplikacji zostanie dodana wraz z projektem. Jednak zaleca się, aby najpierw skupić się na projekcie, a następnie dodać treść, aby upewnić się, że wszystko jest na właściwym miejscu.

Dodawanie treści to znacznie więcej niż tylko dodawanie tekstu lub zdjęć. Obejmuje również dodanie nowoczesnych funkcji łączenia kont mediów społecznościowych, integracji kanału na żywo i wielu innych takich funkcji, które różnią się w zależności od aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, należy zachować prostą strukturę, włączyć łatwą nawigację i uczynić tekst łatwy do odczytania, aby zapewnić, że każdy może korzystać z aplikacji.

Dodatki

Większość aplikacji obecnie zapewnia wybór dodatków, aby zwiększyć funkcjonalność aplikacji w oparciu o wymagania i linii pracy. Te dodatki poprawiają jakość interfejsu i doświadczenia użytkownika, jak również.

Na przykład, jeśli tworzysz aplikację dla sklepu detalicznego, dodatki do kuponów i kart lojalnościowych mogą pomóc Ci utrzymać zainteresowanie klientów i rozpoznać ich oddanie. Możesz udostępniać informacje o nowych przedmiotach, nadchodzących wydarzeniach itp. za pomocą powiadomień push.

Dodatki do czatu i społeczności mogą pomóc w budowaniu poczucia wspólnoty i ułatwić prosty kontakt między użytkownikami, niezależnie od tego, czy oprogramowanie jest wymagane do pomocy lokalnej organizacji, czy jest używane wewnętrznie przez pracowników firmy.

API

Korzystanie z różnego rodzaju APIstaje się coraz bardziej popularne dla różnych aplikacji i stron internetowych, zwłaszcza aplikacji eCommerce. W prostszych słowach, API to most programowy, który działa jako przewodnik informacji z jednego kawałka oprogramowania do drugiego. Korzystanie z API w aplikacjach eCommerce pozwala na dostęp do pewnych najnowocześniejszych funkcji, które pozwalają na odzyskanie ustawień i dalsze dostosowanie aplikacji.

Krok 7 - Przetestuj aplikację

Po zakończeniu projektowania aplikacji, musisz zobaczyć, że to stoi bez zarzutu na rynku. I trzeba zrozumieć, że wszelkie luki są objęte. Musisz sprawdzić dla interfejsu użytkownika na podstawie preferencji, które zostały określone przed projektowaniem aplikacji.

Nikt nie chce błędy, błędy i różne rodzaje wad w ich aplikacji, gdy są one zwolnienie go do publicznej wiadomości. Dlatego ludzie mają tendencję do testowania swojego produktu wiele razy, zanim uznają go za produkt końcowy. Nie tylko to, ale nawet po utworzeniu, programiści wolą testować go regularnie.

Testowanie

Po zebraniu wszystkich elementów procesu produkcji aplikacji (pomysł, projekt, technologia) razem, dojdziesz do wersji, która jest prawie gotowa do wydania. Najpierw jednak przeprowadź szereg testów, aby upewnić się, że wszystko działa tak, jak sobie tego życzyłeś, zanim wypuścisz swoją nową aplikację na rynek.

Musisz przetestować aplikację na wszystkich platformach, aby sprawdzić, czy będzie ona dostępna przy użyciu różnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Upewnij się również, że zaciągnąłeś kilku beta-testerów; inny punkt widzenia zwróci twoją uwagę na części lub problemy, które mogłeś przeoczyć lub możesz mieć stronniczą opinię na temat.

Szybkość i czas ładowania aplikacji.

Nic się nie zawiesza, gdy podejmujesz jakieś działania.

Wydajność, gdy połączenie jest niskie lub niedostępne.

Projekt jest estetycznie piękny i odpowiednio skalowany dla wszystkich wyświetlaczy, a każda funkcja i interakcja reaguje na cel, który ma wykonać.

Interfejs użytkownika i nawigacja są proste i skuteczne.

Krok 8 - Wdrożenie aplikacji

Wszyscy wiemy, że jesteś podekscytowany tym, że Twój projekt aplikacji dobiega końca. Jednak to jeszcze nie koniec. Podstawowy krok jest tuż przed Tobą! Sugerujemy, abyś przed publikacją przejrzał wytyczne, dzięki czemu będziesz miał pewność, że spełniasz wymagania. Wypełnij również informacje o swojej aplikacji. To tutaj umieszczasz takie elementy jak nazwa programu, opis, tytuł, napisy, tekst, zrzuty ekranu aplikacji, intro wideo, logo/ikonę i tak dalej. Można również umieścić słowa kluczowe, które będą wykorzystywane do rankingu użytkownika w tej sekcji.

Wreszcie, należy wysłać ostateczną kopię aplikacji w odpowiednim formacie pliku. Musisz zrozumieć, że otrzymanie odrzucenia jest oczekiwane, gdy tworzysz aplikację; nie powinieneś panikować. Przyjrzyj się szczegółowo, gdy otrzymasz odmowę i spróbuj poprawić swoje luki, a także uniknąć ponownego popełnienia tych samych błędów.

Po zakończeniu procesu tworzenia aplikacji i dokładnym przetestowaniu jej, następnym krokiem jest wdrożenie aplikacji. Oznacza to publikację aplikacji mobilnej w różnych sklepach, takich jak Apple App Store i Google Play Store. Rozpocznij wdrażanie aplikacji od przesłania jej do odpowiedniego sklepu z aplikacjami. Upewnij się, że prawidłowo przestrzegasz zasad obowiązujących w obu sklepach, takich jak Google Play Store i Apple App Store. Powinieneś być bardzo ostrożny z tymi zasadami, aby zapewnić, że jesteś w stanie uruchomić aplikację na rynku z maksymalnym sukcesem.

Według raportu CNBC, iOS App Store odrzuca ponad 40% aplikacji każdego roku. W tym samym czasie, co najmniej 55% zgłoszeń aplikacji zostało odrzuconych przez Play Store. Istnieje kilka przyczyn tego odrzucenia, w tym problemy z kompatybilnością oprogramowania, awarie, błędy, zasady prywatności i mała użyteczność.

Ogólnie rzecz biorąc, gdy polegasz na profesjonalnym konstruktorze aplikacji, takim jak AppMaster, nie będziesz musiał stawić czoła takim problemom, ponieważ szczególny nacisk kładzie się na budowanie natywnych aplikacji, które są zgodne z globalnymi standardami rozwoju aplikacji. Twórcy aplikacji przeprowadzili dokładne badania dotyczące dokładnych uprawnień i specyfikacji, które aplikacja klienta musi spełniać i zapewniają im odpowiednie wskazówki.

Krok 9 - Promuj swoją aplikację

To powszechne błędne przekonanie, że udane towary nie potrzebują marketingu, ale to nieprawda. Marketing to głos, który komunikuje klientom, kim jesteś, w co wierzysz i jak różnisz się od konkurencji.

W dzisiejszych czasach firmy często mają duże wydatki na marketing i reklamę.

Ale jeśli dopiero zaczynasz, możesz po prostu zadać sobie trzy pytania:

Jaki problem rozwiązuje Twoja aplikacja?

Do kogo próbujesz dotrzeć?

Jak się z nimi skontaktować?

Możesz rozpocząć marketing aplikacji niezależnie od tego, czy została ona umieszczona w sklepie z aplikacjami, czy nie. Wykorzystaj baner na swojej stronie internetowej, napisz wpis na blogu specjalnie o aplikacji. Możesz stworzyć atrakcyjny landing page aplikacji, aby zapewnić sobie większą liczbę użytkowników.

Ponadto, wysyłanie wiadomości e-mail do obecnych klientów, tworzenie interaktywnych filmów dla Facebooka, umieszczanie obrazów lub filmów na YouTube i tweetowanie na Twitterze to kilka typowych metod reklamowania aplikacji. Dodatkowo, jeśli chcesz przyciągnąć więcej użytkowników, zachęcaj influencerów do udostępniania zdjęć lub filmów z Twojej aplikacji mobilnej na swoich portalach społecznościowych.

App Store Optimization (ASO)

Praktyka zwiększania ekspozycji aplikacji w platformach aplikacyjnych, podnoszenia współczynników konwersji aplikacji i zwiększania ilości pobrań jest znana jako App Store Optimization (ASO). Apple App Store dla aplikacji iOS i Google Play Store dla aplikacji Android to dwa główne sklepy z aplikacjami, więc powinieneś skupić się na wdrożeniu praktyk ASO dla obu sklepów, aby zdobyć maksymalną liczbę klientów dla swojej aplikacji mobilnej.

Niektóre z wielu korzyści z ASO, które uzyskasz, to:

Lepsza widoczność

Jeśli ludzie nie mogą zlokalizować Twojej aplikacji, nie będą mogli jej pobrać i używać. Niezależnie od tego, jak wspaniała jest Twoja aplikacja mobilna i pomysł na nią, nie będziesz w stanie zwiększyć liczby instalacji, jeśli trudno będzie ją znaleźć.

Więcej pobrań

Twoje organiczne instalacje wzrosną dzięki solidnej kampanii ASO, a długoterminowy sukces jest gwarantowany. Twoja aplikacja pojawi się w wynikach wyszukiwania, gdy konsumenci wpiszą terminy związane z Twoją aplikacją. Regularne ulepszanie ASO zagwarantuje Ci utrzymanie dobrych pozycji.

Obniżenie kosztów płatnych reklam

Możesz zmniejszyć wydatki na pozyskiwanie użytkowników koncentrując się na rozwoju organicznym za pomocą ASO, zamiast inwestować pieniądze w reklamy. Zapewnia to stały rozwój, a jednocześnie pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Większe przychody i współczynnik konwersji

Możesz monetyzować swoje aplikacje na wiele sposobów, w tym reklamy w aplikacji, zakupy w aplikacji i usługi subskrypcyjne. W konsekwencji, wielu z Was może zdecydować się na uruchomienie reklam, aby przyciągnąć więcej osób, a tym samym więcej pieniędzy.

Jednak Twoje wydatki marketingowe będą bezużyteczne, jeśli Twoja strona z listą sklepów z aplikacjami nie konwertuje i nie przekonuje konsumentów do pobrania Twojego oprogramowania. Pamiętaj, że poprawa współczynnika konwersji i zachęcanie użytkowników do kliknięcia i pobrania aplikacji to obie części optymalizacji aplikacji mobilnych.

Dotrzeć do szerszej publiczności

Możesz przyciągnąć konsumentów z całego świata, aby znaleźć swoją aplikację poprzez udostępnienie jej w innych językach poprzez proces lokalizacji aplikacji, która jest techniką optymalizacji aplikacji mobilnych. Możesz zwiększyć zasięg swojej aplikacji za pomocą ASO.

Ważne funkcje, które możesz dodać do swojej aplikacji

Teraz, gdy znasz już podstawowe kroki związane z tworzeniem aplikacji, poznajmy najważniejsze i najbardziej lubiane aspekty niezawodnej aplikacji mobilnej. Na tym etapie, jesteś w stanie zbudować aplikację. Jednak konkurencja staje się wysoka w branży tworzenia aplikacji mobilnych, więc musisz rozważyć dodanie kilku unikalnych funkcji, które przyciągną ludzi i sprawią, że będą lojalnymi użytkownikami Twojej aplikacji.

Jak stworzyć aplikację, z której klienci będą chcieli korzystać, to właściwe pytanie, które należy zadać w tej chwili. Kluczowe jest, aby zawrzeć w swojej aplikacji odpowiednie cechy, cechy, które ją uzupełniają, a także są niezbędne, abyś mógł zapewnić jak największą obsługę klienta. Oczywiście zależy to od celu aplikacji, którą tworzysz, ale istnieją pewne ogólne cechy, które użytkownicy we wszystkich typach aplikacji uwielbiają. Niektóre z popularnych funkcji aplikacji to:

Blog

Blog jest fantastycznym narzędziem do rozpowszechniania swoich pomysłów, a istnieje wiele różnych rodzajów blogów, które można rozpocząć. Niezależnie od obszaru wiedzy - technologia, biznes, finanse, kulinarne, fotografia, lub cokolwiek innego pod słońcem - blog jest najlepszą platformą dla Ciebie, aby podzielić się swoją wiedzą z tysiącami ludzi, którzy szukają go.

Jest jedna wada: jeśli masz bloga na stronie internetowej, twoi czytelnicy będą musieli wbić swój adres URL za każdym razem chcą przeczytać to, co napisałeś, lub będziesz musiał polegać na nich, aby otworzyć biuletyny lub e-maile, które wysyłasz. To wyjaśnia, dlaczego opcja bloga jest tak cenna.

Kiedy przekształcasz swój blog w aplikację, zapewniasz swoim gościom możliwość łatwego dostępu do wszystkich przydatnych informacji, które dostarczasz. Największą korzyścią jest to, że zasadniczo zwalniasz miejsce na ich cennych urządzeniach, co zwiększa prawdopodobieństwo, że będą nadal korzystać z Twojej aplikacji.

Najnowsze wydarzenia

Wszystko wymaga przygotowania, od skandalicznej imprezy w college'u po duże spotkanie biznesowe. Nawet najmniejsze niuanse mogą spowodować, że wszystko się rozpadnie. Dla planisty wydarzeń sensowne jest poleganie na czymś niezawodnym, jak aplikacja z fantastyczną funkcją Events.

Za jej pomocą możesz precyzyjnie zaplanować swoje wyjazdy, nie pozostawiając możliwości popełnienia błędów. Łącząc tę funkcjonalność z Kalendarzem i Powiadomieniami Push, możesz zagwarantować, że wszyscy użytkownicy Twojej aplikacji będą informowani o wszelkich aktualizacjach lub nowych informacjach.

Możesz również wykorzystać tę opcję do wysyłania powiadomień w dni międzynarodowe lub święta. Powszechną praktyką wśród użytkowników urządzeń mobilnych jest to, że często mają tendencję do zapominania o aplikacji po jej zainstalowaniu. Jeśli jednak wyślesz im powiadomienia z odpowiednią częstotliwością, mogą nadal korzystać z Twojej aplikacji przez długi czas.

Aplikacja do nauki

Aplikacje uczące i edukacyjne są niezwykle popularne w branży aplikacji mobilnych. Ich popularność wzrosła jeszcze bardziej po pandemii, ponieważ koncepcja zdalnej nauki i zdalnej edukacji staje się powszechna na całym świecie.

Nie musisz ograniczać się do dzieci, do których możesz dotrzeć tylko dlatego, że jesteś ograniczony do określonej lokalizacji geograficznej. Dodaj funkcję Edukacja do swojej aplikacji, aby podzielić się swoją wiedzą z użytkownikami z całego świata.

Komponent edukacyjny pozwala na dołączenie słownika, zapewnienie kursów wideo, produkcję e-booków i sprzedaż ich za pośrednictwem aplikacji. Edukacja stanie się w rezultacie bardziej integracyjna, otwarta i wygodna.

Nawigacja

Jeśli masz tradycyjny brick-and-mortar, musisz dodać dokładną lokalizację swojego biznesu w aplikacji. Pisanie tylko adresu nie wystarczy w tej cyfrowej erze, kiedy wszyscy korzystają z narzędzi nawigacyjnych, takich jak Google Maps.

Masz moc, aby zapewnić użytkownikom aplikacji konkretne, krok po kroku instrukcje do swojej lokalizacji za pomocą funkcji Mapy w aplikacji mobilnej. Pomyśl o tym przykładzie. Ustawiłeś swój gabinet lekarski idealnie, i masz fantastyczną aplikację, której ludzie mogą użyć, aby umówić się z tobą od razu.

Ludzie po prostu nie wydają się być w stanie zlokalizować twojej kliniki, gdy próbują się tam udać, jednak. Jest to nieskuteczne i kompletna katastrofa z komercyjnego punktu widzenia. Po skonfigurowaniu funkcji Mapy, użytkownicy Twojej aplikacji mogą z niej skorzystać, aby otrzymać dokładne instrukcje bez wychodzenia z aplikacji i dostać się do Twojej lokalizacji na czas!

Najnowsze aktualizacje

Kula ziemska jest nienasycona ciekawością, czy chodzi o giełdę, najnowszy rozwój polityczny, wiadomości biznesowe, rynek kryptowalut czy wiadomości o celebrytach na całym świecie. Są chwile, kiedy ty, jako reporter, po prostu nie możesz się doczekać, aby poinformować świat o tym, co dzieje się na całym świecie.

Organizacje informacyjne mogą nie tylko cenzurować materiał, ale mogą również wydrukować twój kawałek bez podania kredytu. Nie musisz już polegać na nikim! Zrób swoją aplikację, a następnie skorzystaj z sekcji News, aby opublikować własne artykuły pod własnym nazwiskiem. Bez interwencji przełożonego, redaktora lub zarządu, to oprogramowanie pomoże Ci w podkreśleniu problemów, które są dla Ciebie ważne.

Czat

Dodanie opcji czatu i budowanie społeczności na aplikacji jest jednym z najszybszych sposobów na przyciągnięcie ludzi i zwiększenie liczby użytkowników. Jednak na rynku jest już wiele komunikatorów, więc jeśli zdecydujesz się dodać opcję "Czat", postaraj się, aby różniła się od innych, aby więcej osób zaczęło preferować Twoją aplikację od innych.

Ostrożna uwaga

Po rozpoczęciu rozwoju, złapanie się w potrzebie więcej jest łatwe. Zaczynasz zauważać inne funkcje, które mogą poprawić doświadczenie użytkownika aplikacji. Nie chcesz jednak działać zgodnie z nimi. Zawsze, gdy tworzysz aplikację, staraj się, aby była ona łatwa i prosta.

Omówienie tych różnych potencjalnych funkcji jest tylko po to, aby dać ci różne pomysły na aplikację. Nie oznacza to, że musisz wykorzystać wszystkie z nich. Zamiast tego możesz również zdecydować się na skupienie się na jakiejś jednej konkretnej niszy, takiej jak robienie aplikacji z wiadomościami,

Pamiętaj, że celem jest jak najszybsze zaangażowanie użytkownika Twojej aplikacji. Trzymaj się strategii. Wszelkie inne funkcje, które przewidujesz, mogą być dodane do listy życzeń i zbudowane później. Nie komplikuj swojego rozwoju poprzez włączanie zbędnych funkcji. Aplikacje mobilne, które rozwiązują problemy użytkowników lub dostarczają im wartości, mają większą szansę na przyciągnięcie użytkowników i odniesienie sukcesu.

Co zrobić po opublikowaniu aplikacji?

Proces tworzenia udanej i dochodowej aplikacji nie kończy się na etapie jej tworzenia czy wprowadzania na rynek. Jest to raczej ciągły cykl, zwłaszcza w pierwszych miesiącach lub latach funkcjonowania aplikacji, aż do momentu, gdy uda Ci się stworzyć udaną markę. Powinieneś zastosować strategie po opublikowaniu i wprowadzeniu na rynek aplikacji, aby zapewnić, że ludzie nadal będą nią zainteresowani.

Strategia 1 - Zdobądź opinie użytkowników

Bezpośredni wkład użytkowników jest bardzo ważny, jeśli chodzi o zwiększanie funkcjonalności Twojej aplikacji. Nawet po opublikowaniu aplikacji, nadal mogą być wprowadzane aktualizacje. W rzeczywistości, gdy użytkownicy zaczną korzystać z Twojego oprogramowania, będziesz wiedział, co o nim sądzą.

Możesz uzyskać informacje zwrotne na temat swojej aplikacji od swoich użytkowników. Wyślij krótki e-mail do wszystkich, pytając na przykład, co podoba im się w aplikacji i co można poprawić. Dodatkowo możesz sprawdzić, jak konsumenci oceniali i recenzowali różne produkty.

Co więcej, możesz angażować się z użytkownikami na stronach Facebooka lub Instagrama i zapewnić im platformę do wyrażania siebie. Klienci mogą zawsze ewoluować i ulepszać dzięki wkładowi użytkowników. Korzystanie z App analytics jest dodatkową strategią.

Możesz zbadać informacje o użytkownikach, takie jak przedział wiekowy, lokalizacja lub obszar, w którym znajduje się większość docelowych użytkowników, aby odkryć, jak popularna stała się Twoja aplikacja. Oczekiwania odbiorców są dla Ciebie jasne.

Strategia 2 - Utrzymanie

Uzyskanie informacji zwrotnej od użytkowników jest ważne, ponieważ pomaga Ci zarządzać Twoim oprogramowaniem. Możesz przygotować się do aktualizacji swojej aplikacji przede wszystkim na trzy sposoby.

Wnioski o funkcje: Możesz zająć się obawami użytkowników lub dodatkowymi potrzebami aplikacji, jeśli zostały one zgłoszone przez odbiorców. Jeśli Twoi klienci poproszą o dodatkowe funkcje, możesz dodać je do aplikacji. Poprawki błędów: Gdy Twój program zostanie udostępniony, wiele osób będzie go używać. Możesz odkryć, że program ma pewne problemy. Na przykład, ładowanie niektórych ekranów trwa nieco dłużej. Możesz utrzymać aplikację i rozwiązać te wady, jak również wszelkie inne w nadchodzących wersjach. Główne aktualizacje oprogramowania: Musisz zaktualizować swoją aplikację, gdy Apple lub Google wyda nową aktualizację oprogramowania. W związku z tym, musisz nadążyć za swoją aplikacją tutaj.

Strategia 3 - Śledź kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

Czy Twoja aplikacja jest popularna? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy ustalić i monitorować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI). Poza miarami wydajności aplikacji, takimi jak szybkość i czas działania, analityka aplikacji i wskaźniki KPI muszą być kompleksowe (chociaż oba te elementy są oczywiście dobre do posiadania w zakresie wydajności i niezawodności). Obserwuj swoje KPI i oceniaj, jak dobrze ludzie korzystają z Twojej aplikacji. Czy użytkownicy pobierają aplikację? Jaka jest jej liczba? Użytkownicy albo zachowują program, albo go usuwają. Jak często użytkownicy ponownie używają aplikacji?

Aby zobaczyć analitykę dla nowych użytkowników, powracających użytkowników, ilość czasu spędzonego w aplikacji i gdzie spędza się najwięcej czasu, musisz mieć system w miejscu. Trudno jest ocenić wydajność aplikacji bez takich danych. Nie możesz prowadzić udanej firmy na spekulacjach, potrzebujesz twardych danych, które poprą Twoje założenia. Możesz dowiedzieć się, które części Twojej aplikacji przynoszą największe rezultaty, a które wymagają jeszcze pracy, monitorując wskaźniki KPI na swoim koncie App Store Connect.

Wyobraźmy sobie, dla ilustracji, że funkcja Twojego oprogramowania, której początkowo nie postrzegałeś jako jego kluczowego elementu, jest używana przez zdecydowaną większość użytkowników. Korzystając z takiej informacji, możesz sprawić, że funkcja będzie łatwiej dostępna na wszystkich wyświetlaczach. Umieść ją wyżej w menu bocznym lub dodaj do strony głównej.

Strategia 4 - Ciągłe aktualizacje i ulepszenia

Żadna aplikacja nie jest pozbawiona wad. Nawet najbardziej znane na rynku aplikacje są często aktualizowane. Aktualizacje Twojej aplikacji powinny być uzależnione od wkładu użytkowników, który omówiliśmy w poprzednim kroku. Te same procedury, których używałeś podczas rozwoju, powinny być przestrzegane, gdy wracasz i dokonujesz aktualizacji programu. Zawsze wykonuj kontrole jakości aplikacji przed jej upublicznieniem. Testy regresji to kolejne rozważania, które powinieneś przeprowadzić podczas aktualizacji aplikacji.

Nowe problemy, które nie istniały wcześniej, mogą pojawić się przy kolejnych wdrożeniach nowych funkcji lub aktualizacji. Innymi słowy, modyfikacje dokonane podczas aktualizacji nie spowodowały, że coś, co było funkcjonalne w poprzedniej wersji, przestało działać.

Dlatego musisz powtórzyć proces QA za każdym razem, gdy wprowadzane są modyfikacje w Twojej aplikacji, niezależnie od tego, jak małe by one nie były. Jedynym sposobem na zagwarantowanie, że regresja nie miała miejsca i nie doprowadziła do powstania nowego punktu awarii w aplikacji, jest wykonanie tej czynności.

Nigdy nie lekceważ znaczenia publikowania świeżych iteracji swojego oprogramowania. Użytkownicy dostarczają Ci informacji zwrotnych i oczekują poprawek. Jeśli nie będziesz wprowadzał poprawek do swojego programu, użytkownicy mogą całkowicie zrezygnować z jego używania.

Podsumowanie

Rozumiemy, jak dużą odpowiedzialnością jest samodzielne tworzenie aplikacji. Staje się to skomplikowane, nawet jeśli jest tworzone za pomocą platformy no-code. Zawsze trzymaj listę kontrolną, abyś był w stanie podążać za dedykowaną procedurą.

Postępując zgodnie z krokami omówionymi powyżej, będziesz w bardzo dobrej pozycji, aby stworzyć skuteczną aplikację mobilną z pomocą AppMaster. Możesz szybko spełnić swoje potrzeby rozwojowe i osiągnąć pożądane rezultaty w krótkim czasie. Pozwala również na ponowne zaprojektowanie aplikacji od czasu do czasu, więc nie będziesz miał żadnych problemów z aktualizacją i procedurami konserwacji.

Najlepszą częścią urządzenia AppMaster install app jest to, że promuje brak ruchu kodu dla wydajnych procedur rozwoju aplikacji. Stąd nie potrzebujesz rozległych umiejętności programowania, aby opracować swoją pierwszą aplikację. Te kroki muszą być przestrzegane, ponieważ przewidują idealny interfejs użytkownika dla Twojego klienta i uruchomienie udanej aplikacji mobilnej na rynku.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tworzenia aplikacji

Istnieją pewne FAQ związane z procesem tworzenia aplikacji mobilnych. Czytaj dalej, aby uzyskać odpowiedzi na te ważne pytania.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji?

Dokładny koszt stworzenia aplikacji zależy w dużej mierze od Twoich specyficznych wymagań, złożoności aplikacji oraz strategii rozwoju, której używasz, aby spełnić swoje wymagania.

Ogólnie rzecz biorąc, tworzenie aplikacji może kosztować od 10 000 do 150 000 dolarów. Podczas gdy skomplikowane aplikacje mogą kosztować nawet 300 000 dolarów, proste aplikacje kosztują zazwyczaj około 50 000 dolarów. Funkcje i koncepcja aplikacji określić swój budżet.

Na przykład, aplikacja do śledzenia GPS w czasie rzeczywistym i komunikacji z użytkownikiem będzie kosztować więcej niż prosta aplikacja z treścią. Aplikacja, która zajmuje się spersonalizowanymi danymi i profilami, takimi jak czytanie e-booków lub flashcards, prawdopodobnie będzie kosztować znacznie mniej niż niektóre inne zaawansowane aplikacje.

Jeśli jednak zbierasz dane osobowe od użytkowników, będziesz musiał poświęcić czas i pieniądze na zbudowanie silnej bazy danych, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. W przeciwnym razie aplikacja będzie podatna na różne cyberataki.

Ponadto, czynniki takie jak to, czy budujesz aplikację na Androida, aplikację na iOS, czy obie, również wpływają na całkowity budżet projektu. To jest powód, dla którego powinieneś skupić się na podstawowych funkcjach aplikacji, które chcesz i wyeliminować wszelkie dodatkowe możliwości, które mogą nie zapewnić znaczącej wartości dla klientów.

Podejście do rozwoju, które wybierzesz, jest kluczowym czynnikiem zaangażowanym w określanie budżetu projektu rozwoju aplikacji na smartfony. Jeśli zatrudnisz profesjonalną firmę zajmującą się tworzeniem aplikacji do projektowania i tworzenia aplikacji, będziesz musiał przeznaczyć dużą ilość pieniędzy na opłacenie projektantów i programistów.

Jednak niezawodne i przyjazne dla kosztów alternatywą dla tradycyjnego podejścia do rozwoju i zatrudniania firmy rozwoju aplikacji jest platforma budowania aplikacji, gdzie można zbudować własną aplikację z pomocą konstruktorów aplikacji i wdrożyć go na różnych sklepach, takich jak iOS App Store dla aplikacji iOS i Google Play dla aplikacji Android.

No-code platformy takie jak AppMaster są przydatne zarówno dla doświadczonych programistów, jak i kompletnych nietechnicznych użytkowników do tworzenia aplikacji ich wyboru. Dlatego warto korzystać z takich platform, aby cieszyć się niezawodnym, wydajnym i niedrogim rozwojem aplikacji.

Czy mogę stworzyć własną aplikację?

Jak najbardziej! Możesz stworzyć własną aplikację, nie polegając na żadnej agencji rozwoju aplikacji. Wszystko, co musisz zrobić, to zbadać różne pomysły na aplikacje, aby wybrać odpowiedni temat dla aplikacji i przeprowadzić pełne badania rynku, aby upewnić się, że jesteś w stanie zbudować udaną aplikację mobilną.

Cały zespół programistów aplikacji był tradycyjnie potrzebny do rozwoju mobilnego. Ale w dzisiejszych czasach potrzeba deweloperów aplikacji zniknęła. Każdy może tworzyć własne aplikacje, nie znając żadnego kodu ani sposobu używania języka programowania.

Platformy rozwoju bez kodu sprawiają, że dla użytkowników nietechnicznych jest to proste, aby zbudować aplikację od podstaw bez żadnych umiejętności i wiedzy technicznej. Twórcy aplikacji dostarczają Ci interesujące szablony, które możesz dostosować do swoich potrzeb. Możesz dodać wtyczki i zmienić funkcje, aby dopasować je do swoich potrzeb.

Profesjonalni twórcy aplikacji również zwracają się w kierunku platform bez kodu, aby zrobić aplikację, ponieważ zapewniają one niezrównaną wydajność i niezawodność. Zatrudnianie dewelopera iOS, dewelopera Android, lub web developer do czynienia z różnymi typami aplikacji nie jest konieczne. Zamiast tego, konstruktorzy aplikacji są obecnie w stanie spełnić szeroki zakres wymagań dotyczących rozwoju aplikacji.

Dlatego też prościej jest stworzyć aplikację na własną rękę, korzystając z oprogramowania, które ma już przygotowaną infrastrukturę. Masz już dostęp do wszystkich swoich baz danych, serwerów analitycznych, serwerów kopii zapasowych i serwerów uwierzytelniania.

W rzeczywistości, żaden z tych szczegółów technicznych nie musi być dla Ciebie problemem. Można tylko skupić się na funkcjonalności aplikacji, projektowania i strategii marketingowych aplikacji. Wszystko inne zostanie załatwione za Ciebie przez platformę w tle.

Szczegółowy proces tworzenia aplikacji na własną rękę jest omówiony w tym artykule. Podsumowanie głównych kroków związanych z budową aplikacji to:

Stwórz koncepcję aplikacji.

Przeprowadzić analizę rynku konkurencyjnego.

Zarysuj charakterystykę swojej aplikacji.

Stwórz makietę aplikacji.

Stworzenie projektu graficznego aplikacji.

Opracuj strategię marketingową aplikacji.

Stwórz aplikację, korzystając z jednego z tych wyborów.

Wprowadź swoją aplikację do App Store.

Czy mogę stworzyć aplikację za darmo?

Na rynku jest wielu darmowych twórców aplikacji, a także platformy oferujące okres próbny, takie jak AppMaster. Aby tworzyć aplikacje na obie platformy mobilne, otrzymujesz całą moc znanej platformy do tworzenia aplikacji, takiej jak AppMaster.

Czy mogę samodzielnie stworzyć aplikację?

Platforma rozwoju aplikacji bez kodu, AppMaster umożliwiła wielu osobom poleganie na nich. AppMaster sprawił, że ludzie mogą korzystać i budować aplikację wszystko na własną rękę. Nie potrzebujesz wiedzy programistycznej poza okiem do sztuki!

Jak darmowa aplikacja może generować przychody?

Marketing, sprzedaż w aplikacji, sponsoring i marketing afiliacyjny są używane do zarabiania na darmowych aplikacjach i generowania przychodów.

Jak twórcy aplikacji zarabiają pieniądze?

Reklamy są najłatwiejszym i najpotężniejszym sposobem dla twórców aplikacji mobilnych, aby wyciągnąć pieniądze z darmowych aplikacji. Wszystko, co muszą zrobić, to osadzić reklamy w swoim produkcie i zbierać przychody z sieci reklamowej innej firmy.

Czy łatwo jest zbudować aplikację?

Tworzenie aplikacji jest proste, jeśli używasz no-code app builder jak AppMaster. Jeśli nie, będzie to zależało od twojej wiedzy technicznej i znajomości języka programowania. Łatwość tworzenia zależy od twojego zespołu, finansowania i techniki rozwoju, jeśli brakuje ci wiedzy technicznej i umiejętności kodowania. Wyobraź sobie, że chcesz zbudować swoje aplikacje od podstaw. W tym przypadku nie byłoby to takie proste. Aby opracować kod, musiałbyś stać się biegły w nowych językach programowania i zaangażować się w wiele prób i błędów.

Alternatywnie, jeśli używasz AppMaster, tworzenie aplikacji jest dość proste. Te narzędzia zostały stworzone z myślą o użytkownikach nietechnicznych. Możesz stworzyć aplikację za pomocą tej techniki, jeśli pewnie korzystasz z internetu.

Nadal istnieje niewielka, ale możliwa do opanowania krzywa uczenia się. Sama platforma jest wszystkim, czego potrzebujesz, aby nauczyć się wykorzystywać. Ponadto, większość no-code app builders obejmują bogactwo narzędzi i samouczków, które mogą być używane do nauki, jak osiągnąć cokolwiek. Twoje życie będzie znacznie uproszczone przez to. Wygląd aplikacji i czuć może być następnie modyfikowany w zależności od własnego brandingu. Wszelkie teksty placeholder, zdjęcia lub informacje zostaną zastąpione własną oryginalną kopią.

Następnie możesz zacząć wyposażać swoją aplikację w funkcje na zamówienie. Zazwyczaj instalowanie wtyczek z rynku funkcji zajmuje się tym. Na przykład, zainstalowanie wtyczki YouTube lub Vimeo ułatwiłoby dodawanie filmów do programu.