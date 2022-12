Brak kodu wymaga mniej formalnej wiedzy programistycznej, co pomaga zlikwidować lukę informatyczną, z którą boryka się wiele firm, bez konieczności zatrudniania większej liczby ekspertów IT do swojego zespołu. Platformy bez kodu umożliwiają również programistom obywatelskim tworzenie aplikacji bez udziału działu IT, co zmniejsza zaległości IT, jednocześnie minimalizując kosztowne zasoby.