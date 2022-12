Google Play i Apple App Store to zdecydowanie dwie największe platformy do dystrybucji i promocji aplikacji. Nie ma znaczenia, czy tworzysz aplikację samodzielnie, zamawiasz u profesjonalnych programistów, czy budujesz ją za pomocą narzędzi no-code, proces publikowania aplikacji do sklepów jest taki sam dla wszystkich i ważne jest, aby spełnić pewne wymagania, aby Twoja aplikacja pomyślnie przeszła moderację i została opublikowana.

Aby uniknąć problemów i ewentualnych odmów publikacji aplikacji, zebraliśmy listę wymagań, które muszą być spełnione, aby pomyślnie opublikować aplikację w każdym ze sklepów.

Sklep Google Play

Google Play pozostaje główną platformą dystrybucji aplikacji na Androida, chociaż istnieje wiele innych alternatywnych sklepów.

Aby opublikować i umożliwić użytkownikom Androida pobranie i korzystanie z Twojej aplikacji na swoich smartfonach i tabletach, musisz wykonać poniższe kroki i upewnić się, że Twoja aplikacja spełnia wymagania.

Krok 1: Utwórz konto programisty Google

Utwórz konto Google Developer Account. Podczas rejestracji pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 25 dolarów, po czym będziesz mógł publikować aplikacje w sklepie.

Krok 2: Dołącz opis swojej aplikacji

Wprowadź tytuł i opis dla swojej aplikacji. Nazwa powinna być unikalna i odzwierciedlać istotę Twojej aplikacji. Zalecana długość tekstu:

nazwa aplikacji: nie więcej niż 30 znaków;

krótki opis: nie więcej niż 80 znaków;

pełny opis nie więcej niż 4000 znaków.

Krok 3: Prześlij materiały marketingowe

Wgraj ikonę aplikacji: 512x512 pikseli, 32-bitowy format PNG, z kanałem alfa, dopuszczalna waga: 1024 KB.

Prześlij od 2 do 8 zrzutów ekranu aplikacji: od 320px do 3840px o proporcjach nie większych niż 2:1. Format JPG lub 24-bitowy PNG bez kanału alfa. Aby zrobić piękne zrzuty ekranu bezpośrednio z ekranu, użyj czystego paska stanu.

Prześlij grafikę funkcji: 1024px x 500px, JPEG lub 24-bitowy PNG (bez kanału alfa). Jest to niezbędne do umieszczenia w Google Play, jest to pierwsza rzecz, którą użytkownicy widzą, gdy otwierają stronę Twojej aplikacji w sklepie.

Ważne: Jeśli Twoja aplikacja jest dostępna na tablety, prześlij dodatkowe zrzuty ekranu dla nich.

Wskazówka: Biblioteka Google Play jest pełna różnych aplikacji. Konkurencja jest ostra, ponieważ w każdej kategorii aplikacji jest co najmniej 100 aplikacji. Upewnij się, że Twoje wizualizacje i treść są angażujące, aby przyciągnąć użytkowników.

Krok 4: Polityka prywatności i informacje ogólne

Ustaw limit wieku. Aby to zrobić, zaloguj się do Google Play Developer Console i wypełnij kwestionariusz dla każdej ze swoich aplikacji. Programy bez przypisanego ograniczenia mogą zostać zablokowane dla użytkowników lub krajów.

Dodaj politykę prywatności, aby powiedzieć, jak obsługujesz wrażliwe dane użytkowników i urządzeń.

Krok 5: Prześlij plik swojej aplikacji

Prześlij plik swojej aplikacji w formacie APK (.apk) lub ABB (.abb). Jest to wymagane, aby uruchomić swoją aplikację na urządzeniu z systemem Android. Od sierpnia 2021 roku Google zaczął przechodzić na ABB, ponieważ ten format jest o 15% mniejszy i można go szybciej pobrać. ABB wkrótce stanie się głównym formatem i całkowicie zastąpi APK.

Krok 6: Moderacja

Teraz musisz już tylko czekać. Jeśli Twoja aplikacja przejdzie moderację, wtedy stanie się dostępna w Sklepie Google Play w ciągu kilku godzin do kilku dni.

Powody odrzucenia przez Google Play

Ograniczona zawartość. Twoja aplikacja nie zostanie zatwierdzona, jeśli zawiera nieodpowiednie treści związane z przemocą, zastraszaniem, nękaniem, nielegalną działalnością i wyraźną nienawiścią, które mogą potencjalnie zagrażać dzieciom lub zagrażać ogółowi użytkowników.

Twoja aplikacja nie zostanie zatwierdzona, jeśli zawiera nieodpowiednie treści związane z przemocą, zastraszaniem, nękaniem, nielegalną działalnością i wyraźną nienawiścią, które mogą potencjalnie zagrażać dzieciom lub zagrażać ogółowi użytkowników. Skradziona własność intelektualna. Twoja aplikacja zostanie usunięta, jeśli odwołujesz się lub kopiujesz jakąkolwiek markę, która nie należy do Ciebie.

Twoja aplikacja zostanie usunięta, jeśli odwołujesz się lub kopiujesz jakąkolwiek markę, która nie należy do Ciebie. Kwestie bezpieczeństwa i prywatności. Google dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników. Jeśli zostanie wykryte podstępne, złośliwe lub zamierzone nadużycie prywatnych danych użytkownika - Twoja aplikacja zostanie surowo zabroniona.

Google dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników. Jeśli zostanie wykryte podstępne, złośliwe lub zamierzone nadużycie prywatnych danych użytkownika - Twoja aplikacja zostanie surowo zabroniona. Ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA) nie jest przestrzegana.

(COPPA) nie jest przestrzegana. Wytyczne dotyczące rozliczeń nie są przestrzegane. Po włączeniu monetyzacji w swojej aplikacji, upewnij się, że podajesz wszystkie opłaty w opisie.

Po włączeniu monetyzacji w swojej aplikacji, upewnij się, że podajesz wszystkie opłaty w opisie. Reklamy nie są zgodne ze wszystkimi zasadami Google.

ze wszystkimi zasadami Google. Zepsuta funkcjonalność. Niskiej jakości aplikacje z licznymi awariami i zamrożeniami są banowane ze Sklepu Play.

Apple App Store

Jeśli chodzi o publikację, Apple jest dość wybredne i znacznie utrudnia niż Google wydanie swojej aplikacji. Jednak nadal istnieje możliwość udostępnienia swojej aplikacji dla użytkowników IOS.

Oto jak wygląda wgrywanie iOS do App Store w 2021 roku.

Krok 1: Apple Developer Portal

Tak samo jak w Google Play Store, musisz stworzyć Apple Developer Account i zapłacić 100$ opłaty rejestracyjnej. Tam jednak trzeba będzie stworzyć kilka dodatkowych elementów, takich jak Distribution Certificate i skonfigurować App ID.

Krok 2: Wypełnij dane o swojej aplikacji

Stwórz unikalny tytuł i opis dla swojej aplikacji. Tytuł nie może przekraczać 30 znaków. Opis powinien być szczegółowy i wspominać o funkcjonalności aplikacji - liczba znaków nie powinna przekraczać 4000.

Krok 3: Prześlij materiały marketingowe

Upewnij się, że Twoja aplikacja jest zbudowana z Xcode 12 i iOS 14 SDK.

Prześlij ikony aplikacji. Ikona powinna być bez filetów i przezroczystości. Dla każdego urządzenia są inne parametry:

- iPhone: 180px×180px lub 120px×120px. Format PNG lub JPEG;

- iPad Pro: 167px x 167px;

- iPad, iPad mini: 152px x 152px;

- App Store: 1024px x 1024px.

- iPhone: 180px×180px lub 120px×120px. Format PNG lub JPEG; - iPad Pro: 167px x 167px; - iPad, iPad mini: 152px x 152px; - App Store: 1024px x 1024px. Prześlij do 5 zrzutów ekranu na każdą rozdzielczość ekranu. Zrzuty ekranu nie powinny być przezroczyste.

Krok 4: Dodaj informacje marketingowe

Umieść kilka słów kluczowych (tagów), aby Twoja aplikacja była wyszukiwana.

Support and Marketing URLs - adresy URL, pod którymi użytkownicy mogą znaleźć informacje marketingowe o aplikacji.

Sprawdź ceny i opisy zakupów w aplikacji.

Krok 5: Dodatkowe informacje

Informacje o aktualizacjach (przy przesyłaniu nowej wersji).

Dołącz nazwę właściciela + informacje kontaktowe.

Określ kategorię i limit wiekowy. W tym celu należy wypełnić kwestionariusz, określając pewne parametry, a system automatycznie przypisze kategorię wiekową.

Krok 6: TestFlight

Zgłoś swoją aplikację do testów beta TestFlight, aby upewnić się, że Twoja aplikacja spełnia wszystkie wytyczne Apple App Store. Przegląd aplikacji przed jej publikacją lub odrzuceniem zajmie od 24 godzin do tygodnia.

Przyczyny odrzucenia aplikacji przez App Store

Wielokrotne błędy. Twoja aplikacja zostanie odrzucona, jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek błędy lub wysypki. Upewnij się, że wcześniej przetestujesz swoją aplikację.

Twoja aplikacja zostanie odrzucona, jeśli wykryte zostaną jakiekolwiek błędy lub wysypki. Upewnij się, że wcześniej przetestujesz swoją aplikację. Niedokończona zawartość. Aplikacja, która nie ma sfinalizowanej zawartości, nie będzie dostępna w App Store.

Aplikacja, która nie ma sfinalizowanej zawartości, nie będzie dostępna w App Store. Słaby UI. Jeśli nie spełnisz wymagań dotyczących interfejsu, wymienionych w wytycznych dotyczących projektowania, otrzymasz odrzucenie od Apple.

Jeśli nie spełnisz wymagań dotyczących interfejsu, wymienionych w wytycznych dotyczących projektowania, otrzymasz odrzucenie od Apple. Broken links. Jeśli linki w aplikacji nie działają dobrze, może to zwiększyć szanse na odrzucenie.

Jeśli linki w aplikacji nie działają dobrze, może to zwiększyć szanse na odrzucenie. Niedbałe opisy. Niedokładność opisu i zrzuty ekranu, które utrudniają użytkownikom zrozumienie, co robi Twoja aplikacja lub obiecują niedostępną funkcjonalność, zostaną odrzucone.

Niedokładność opisu i zrzuty ekranu, które utrudniają użytkownikom zrozumienie, co robi Twoja aplikacja lub obiecują niedostępną funkcjonalność, zostaną odrzucone. Nieprawidłowe reklamy. Sprawdź, czy Twoja aplikacja poprawnie wyświetla reklamy na wszystkich urządzeniach.

Sprawdź, czy Twoja aplikacja poprawnie wyświetla reklamy na wszystkich urządzeniach. Duplikacja aplikacji. Jeśli zgłaszasz dwie podobne aplikacje, może to być podstawą do odrzucenia.

Jeśli zgłaszasz dwie podobne aplikacje, może to być podstawą do odrzucenia. Niska jakość i mała ilość funkcji. Jeśli aplikacja nie oferuje wystarczającej funkcjonalności lub treści albo dotyczy tylko małej niszy rynkowej, również może nie zostać zatwierdzona.

Ważne!!!

Od 31 stycznia 2022 roku aplikacje na iOS, w których użytkownicy mogą tworzyć konta, są zobowiązane do zapewnienia użytkownikom opcji usunięcia konta. Więcej szczegółów na temat nowej zasady z App Store znajdziecie tutaj.

Podsumowanie

To ekscytujące, aby w końcu wydać i zademonstrować swoją aplikację użytkownikom. Ale przed wysłaniem jej do App Store lub Google Play, upewnij się, że wykonałeś wszystkie instrukcje i że Twoja aplikacja jest zgodna z wszystkimi wymaganiami.

Więcej informacji na temat publikowania i testowania aplikacji znajdziesz w dokumentacji. Ponadto, jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz zwrócić się do deweloperów AppMaster.io na tym czacie.

