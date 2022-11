Ponieważ aplikacje internetowe stają się coraz bardziej popularne i coraz ważniejsze w naszym życiu, programowanie i tworzenie staje się również coraz łatwiejsze.

Eksperci mówią o "demokratyzacji kodowania i technologii", co oznacza, że o ile jeszcze kilka lat temu kodowanie i programowanie było dostępne tylko dla tych nielicznych, którzy mieli solidną i długą edukację na ten temat, dziś coraz więcej osób - z mniejszą wiedzą szczegółową - jest w stanie tworzyć oprogramowanie.

Jest to możliwe, ponieważ, po prostu, tworzenie oprogramowania staje się łatwiejsze: do dyspozycji programistów jest dziś wiele narzędzi, które ułatwiają pracę zarówno początkującym, jak i ekspertom. Backendowe frameworki internetowe są jednymi z najważniejszych narzędzi programistycznych, na jakie mogą dziś liczyć deweloperzy. W tym artykule nie tylko przechodzimy przez to, czym jest backend web framework i jak może ułatwić i przyspieszyć proces programowania, ale także jakie są 10 najlepszych backend web frameworków w 2022 roku.

Co to jest backend web framework?

Backend web framework to narzędzie programistyczne, które może zautomatyzować niektóre aspekty procesu tworzenia stron internetowych, czyniąc go łatwiejszym i szybszym. Dokładniej, backend web framework to biblioteka modeli i narzędzi, które mogą pomóc deweloperowi w budowaniu architektury jego strony internetowej, aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej lub oprogramowania.

Aby to wyjaśnić, możemy posłużyć się przykładem: pomyśl o backendowym frameworku jak o szablonie dla projektu graficznego. Bez frameworka, masz białe płótno, na którym musisz zbudować każdy element, ręcznie zaprojektować każdy element, wybrać dowolny kolor i pozycję, i upewnić się, że wszystko może działać razem. Z szablonem (lub frameworkiem), masz połowę pracy już wykonanej: masz daną strukturę, którą możesz dostosować jak chcesz, a także masz wstępnie zbudowane elementy, które możesz wykorzystać i zintegrować razem, zamiast budować je jeden po drugim, a następnie integrować.

Z backend web framework, praca programisty jest łatwiejsza w ten sam sposób: zamiast kodować każdą linię w różnych językach programowania, programista może wykorzystać daną strukturę i dane narzędzia i moduły do budowy swojej aplikacji.

Korzyści z używania backendowego web frameworka

Korzyści z używania backendowego frameworka wykraczają poza łatwość i szybkość procesu programowania. Tak, używanie frameworka oszczędza czas i tak, ułatwia pracę zarówno ekspertom, jak i początkującym programistom, ale backend web framework również zapewnia:

Bezpieczeństwo : framework zapewnia bezpieczeństwo z wielu punktów widzenia. Bezpieczeństwo od zewnętrznych ataków i problemów, awarii, powolności i innych negatywnych aspektów, które mogłyby obniżyć jakość aplikacji, którą budujesz.

: framework zapewnia bezpieczeństwo z wielu punktów widzenia. Bezpieczeństwo od zewnętrznych ataków i problemów, awarii, powolności i innych negatywnych aspektów, które mogłyby obniżyć jakość aplikacji, którą budujesz. Skalowalność : frameworki są bardzo elastyczne. Kiedy już wybierzesz odpowiedni framework backendowy dla swojego projektu - a w tym artykule pomagamy Ci w wyborze - możesz używać tego samego frameworka podczas budowania aplikacji internetowej od bardzo prostego. narzędzia programistycznego do najbardziej złożonej platformy internetowej.

: frameworki są bardzo elastyczne. Kiedy już wybierzesz odpowiedni framework backendowy dla swojego projektu - a w tym artykule pomagamy Ci w wyborze - możesz używać tego samego frameworka podczas budowania aplikacji internetowej od bardzo prostego. narzędzia programistycznego do najbardziej złożonej platformy internetowej. Integracje: frameworki ułatwiają również integracje, ponieważ zapewniają wstępnie zbudowane narzędzia do obsługi również tego aspektu.

Rodzaje backendowych frameworków webowych

Istnieją dwa główne typy backendowych frameworków webowych:

Client-side web framework

Są to frameworki, które są bardziej ściśle skoncentrowane na interfejsie użytkownika. Jak zapewne wiesz, strona kliencka obejmuje wszystkie aspekty związane z tym, co użytkownik widzi, wizualizuje i jak może wchodzić w interakcję z aplikacją.

Framework webowy po stronie serwera

Ramy po stronie serwera są natomiast wykorzystywane do funkcjonalności backendu: manipulacji bazą danych, zarządzania danymi, zarządzania serwerem internetowym i tak dalej. Istnieją również inne sposoby klasyfikacji frameworków internetowych: jednym ze sposobów identyfikacji różnych typów jest na przykład uwzględnienie języków programowania, na których są oparte: Python, Javascript, PHP i .NET są najbardziej popularne, ale jest też inna alternatywa: daje ją podejście no-code. Platformy takie jak AppMaster mogą zapewnić framework no-code dla Twojej aplikacji mobilnej lub webowej. O co chodzi?

Frameworki no-code: czym są?

Platformy no-code, takie jak AppMaster, zapewniają bardzo solidne, a jednocześnie elastyczne ramy: solidne, ponieważ zapewniają bezpieczeństwo i ponieważ pozwalają na korzystanie i integrowanie wstępnie zbudowanych elementów, które mogą być bardzo złożone; elastyczne, ponieważ AppMaster zapewnia najwyższy poziom swobody i dostosowania.

Ale, zróbmy krok wstecz: jak możesz rozwijać swoją aplikację internetową z AppMaster?

Dzięki AppMasterowi otrzymujesz architekturę i wstępnie zbudowane elementy, które możesz zintegrować i użyć za pomocą interfejsu wizualnego. Dzięki temu możesz stworzyć aplikację bez pisania jednej linii kodu. Nie musisz znać ani uczyć się języków programowania i nie musisz. Proces programowania jest szybszy i łatwiejszy.

Co więcej, AppMaster automatycznie generuje kod backendu. Zapewnia również dostęp do kodu źródłowego, dzięki czemu możesz wyeksportować, zapisać, edytować lub zrobić z nim wszystko, co chcesz. Działając na samym kodzie, możesz mieć pełną kontrolę nad tworzonym oprogramowaniem.

Najlepsze backendowe frameworki internetowe w 2022 r.

Teraz, gdy wiesz, czym jest backendowy framework webowy, jak może ułatwić twoją pracę jako deweloper i jakie są różne typy frameworków, możemy przejść do rekomendowania 10 najlepszych webowych frameworków backendowych.

Django

Jeśli potrzebujesz zbudować stronę internetową, zwłaszcza jeśli jest ona szczególnie złożona, możesz zdecydować się na Django. Jest to framework internetowy oparty na Pythonie, który skupia się na budowaniu stron internetowych napędzanych bazą danych i złożonych. Jeśli posiadanie wydajnej strony internetowej jest dla ciebie priorytetem, to powinieneś zdecydować się na Django.

Zalety używania Django

Django jest znany z tego, że jest bardzo skalowalny. W szczególności jego cecha code-reusability ułatwia programistom dostosowanie się do rosnącego ruchu na stronie.

Django jest zorientowany na SEO, co oznacza, że strony internetowe oparte na nim są łatwiejsze do optymalizacji i uczynienia przyjaznymi dla SEO. Jednym z głównych powodów jest to, że można utrzymywać aplikacje oparte na Django na serwerach poprzez adresy URL, a nie adresy IP.

Będąc bardzo popularnym frameworkiem backendowym, Django może liczyć na dużą społeczność gotową zapewnić wsparcie każdemu, kto wykorzystuje to narzędzie.

No-code oriented: Django NIE JEST frameworkiem bez kodu, ale ma pewne funkcje bez kodu; istnieją pakiety, które deweloper może wykorzystać bez użycia jakiegokolwiek kodu.

Wszechstronność: jak wspomniano, Django jest szczególnie odpowiedni dla stron internetowych opartych na bazach danych, ale mimo to jest bardzo wszechstronny. Możesz go użyć do stworzenia każdego rodzaju strony internetowej.

Do czego najbardziej nadaje się Django?

Jeśli tworzysz stronę internetową opartą na bazie danych, to Django jest jednym z najlepszych frameworków do tego celu.

AppMaster

Wspomnieliśmy już AppMaster jako przykład frameworka do tworzenia stron bez kodu. W rzeczywistości, jeśli chodzi o no-code i low-code, AppMaster jest prawdziwym punktem odniesienia dla wielu programistów.

AppMaster zapewnia architekturę ramową dla twoich projektów, która pozwala ci, jeśli chcesz, w ogóle uniknąć używania kodu i języków programowania. Dzięki wizualnemu interfejsowi, będziesz mógł stworzyć swoją aplikację internetową lub mobilną, dodać funkcjonalności, opublikować ją i wiele więcej.

Zalety korzystania z AppMaster

AppMaster jest idealny dla początkujących, ponieważ nie wymaga od dewelopera bycia ekspertem w używaniu języków programowania.

AppMaster jest również pomocny dla doświadczonych programistów: pomaga im ułatwić i przyspieszyć pracę, ponieważ mogą zautomatyzować niektóre procesy (na przykład mogą generować kod automatycznie podczas korzystania z interfejsu wizualnego, co jest zawsze szybsze niż ręczne pisanie każdej linii kodu za pomocą różnych języków programowania).

AppMaster automatycznie generuje kod źródłowy i pozwala programiście na jego edycję. Możesz edytować kod zaplecza, jeśli znasz języki programowania deweloperskiego.

AppMaster zapewnia również funkcje, które pomagają podczas procesu uruchamiania, gdy musisz ostatecznie opublikować aplikację mobilną lub aplikację internetową i następujące aktualizacje.

Dla kogo AppMaster jest odpowiedni?

AppMaster to platforma no-code przeznaczona do tworzenia aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych. Jeśli potrzebujesz stworzyć jedną z tych dwóch, AppMaster będzie idealnym wyborem, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, amatorem, czy profesjonalnym deweloperem.

Express.js

Express.js to framework do tworzenia aplikacji internetowych w technologii Node.js. Podobnie jak AppMaster, jest on nastawiony na tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych, ale nie jest to platforma no-code, więc jeśli nie jesteś obeznany z programistycznymi językami programowania, to Twój wybór nadal powinien paść na AppMaster. Wśród obeznanych deweloperów Express.js jest jednak bardzo popularnym frameworkiem backendowym i został wykorzystany do stworzenia znanych aplikacji internetowych, takich jak MySpace czy Uber.

Zalety korzystania z Express.js

Dostępnych jest wiele standardowych funkcji Node.js, które mogą ułatwić pracę dewelopera.

Express oferuje kilka szablonów, które pomagają w tworzeniu stron internetowych.

Debugowanie jest łatwiejsze w Express.js, ponieważ łatwiej jest zidentyfikować dokładne części kodu, które zawierają błędy.

Express.js jest bardzo skalowalnym frameworkiem; jak już wspomnieliśmy, skalowalność pozwala na pozostanie przy tym samym frameworku w miarę wzrostu projektu i potrzeb.

Ponieważ Express.js jest bardzo popularnym frameworkiem backendowym, deweloperzy mogą liczyć na dużą społeczność, która wspiera wzajemną pracę i zapewnia pomoc w razie potrzeby.

Dzięki Express.js używasz tego samego języka programowania (JavaScript) zarówno do tworzenia stron internetowych typu frontend, jak i backend.

Dla kogo jest odpowiedni Express-js?

Jeśli jesteś bardzo zaznajomiony z JavaScriptem, ale czujesz się niepewnie z innymi językami programowania, Express.js może być idealnym frameworkiem backendowym dla Ciebie.

Flask

Od frameworka backendowego opartego na JavaScript, przejdźmy do frameworka backendowego opartego na Pythonie: jest to Flask. Flask to w szczególności framework WSGI: uruchamia serwer WWW, a nie przeglądarkę użytkownika. Wiele nowoczesnych aplikacji internetowych działa na Flasku, ponieważ pozwala im to tworzyć bardzo spersonalizowane projekty, które działają płynnie.

Zalety używania Flaska

Z Flask otrzymujesz wbudowany serwer do tworzenia stron internetowych: ułatwia to debugowanie i pozwala programistom na wdrożenie kodu Pythona w przeglądarce, gdy wystąpią błędy z żądaniem.

Będąc opartym na Pythonie, FLask pozwala na szybkie opracowanie aplikacji. Python jest znany z tego, że wymaga mniejszego kodowania niż inne języki programowania deweloperskiego.

Dzięki Flask możesz łatwo skonfigurować serwery internetowe.

Szybka krzywa uczenia się: Flask nie jest znany z tego, że jest łatwy do nauczenia; społeczność wokół Flask jest tak duża, że można znaleźć tony dokumentacji i samouczków. Wiele dokumentacji pochodzi od samych deweloperów Flask. Nawet początkujący mogą się szybko nauczyć.

Dla kogo jest odpowiedni Flask?

Każdy deweloper znający język programowania Python może z łatwością używać Flask. Ponadto, jeśli musisz skupić się na tworzeniu stron internetowych po stronie serwera, Flask jest idealnym frameworkiem backendowym.

Laravel

Z Pythona możemy teraz przejść do PHP. Jeśli szukasz frameworka opartego na PHP, to Laravel jest znany z bycia idealnym wyborem. Jest open-source i jest specjalnie zaprojektowany do tworzenia aplikacji internetowych opartych na Symfony, które podążają za architekturą MVC. Jeśli potrzebujesz skupić się na rozwoju backendu, eksperci twierdzą, że jest to idealny framework.

Zalety używania Laravel

Laravel oferuje wiele funkcji bezpieczeństwa. Używa również algorytmu (Bcrypt Hashing Algorithm) do tworzenia haseł, które czynią je bardzo bezpiecznymi.

Szablony: z Laravelem możesz wykorzystać mnóstwo wbudowanych szablonów do tworzenia układów i treści.

Poza PHP, Laravel dostarcza widżety z kodem CSS i JS.

Idealny do tworzenia złożonych projektów.

Jedną z najważniejszych cech Laravel jest obecność prostego API, które współpracuje z biblioteką SwiftMailer.

Dla kogo Laravel jest odpowiedni?

Laravel w ogóle nie jest odpowiedni dla początkujących. Jest również zbyt skomplikowany, jeśli potrzebujesz zarządzać prostym lub małym projektem. Laravel jest odpowiedni tylko dla doświadczonych programistów, znających wiele języków programowania i sposobów ich integracji, którzy muszą pracować nad złożonymi projektami.

Ruby on Rails

Ruby on Rails to framework do tworzenia stron internetowych oparty na języku programowania Ruby. Jest to również open-source. Ruby nie jest najpopularniejszym językiem programowania, jednak Ruby on Rails jest bardzo popularnym frameworkiem backendowym, ponieważ pomaga programistom podczas procesu programowania poprzez prostotę, automatyczne testy i biblioteki.

Zalety używania Ruby on Rails

Ruby on Rails uruchamia automatyczne testy kodu, który programiści piszą. To pomaga zaoszczędzić mnóstwo czasu!

Ruby on Rails jest również bardzo wszechstronny i elastyczny. Pozwala programistom na pełną kontrolę nad ich projektami: mogą oni zdecydować jak ma działać baza danych aplikacji. Następnie, framework stworzy kod automatycznie i zgodnie z instrukcjami programistów. Ponownie, jest to sposób na ułatwienie i przyspieszenie pracy.

Ruby on Rails dostarcza wiele bibliotek, w których deweloperzy mogą znaleźć każde narzędzie potrzebne do budowy bazy danych.

Dla kogo Ruby on Rails jest odpowiedni?

Osoby początkujące mogą bardzo łatwo nauczyć się Ruby on Rails. Z tego powodu ten typ frameworka do tworzenia stron internetowych jest uważany za odpowiedni dla uczących się lub początkujących.

Spring

Spring to framework do tworzenia stron internetowych, który wykorzystuje Javę. Został on użyty do stworzenia wielu bardzo popularnych i dobrze funkcjonujących stron internetowych, takich jak Wix, kompleksowa platforma do budowania stron internetowych.

Zalety używania Springa

Będąc opartym na Javie, bardzo popularnym języku programowania, Spring jest bardzo popularny i może liczyć na wsparcie szerokiej społeczności.

Pochodzi z wielu siostrzanych projektów, które mogą zwiększyć wydajność Springa.

Spring jest bardzo skalowalny, szczególnie dzięki pobocznym projektom, które są z nim związane.

Dla kogo jest odpowiedni Spring?

Jeśli jesteś zaznajomiony z Javą, Spring może być dla Ciebie odpowiedni.

ASP.NET Core

ASP.NET to open-source'owy framework programistyczny używany do tworzenia aplikacji .NET. Wykorzystuje on kod C# i jest idealnym frameworkiem internetowym, jeśli Twoim priorytetem jest zapewnienie pozytywnych doświadczeń użytkownikom.

Zalety korzystania z ASP.NET core

Jest wysoce wyspecjalizowany.

Wykorzystuje JavaScript, który jest jednym z najpopularniejszych języków programowania.

Dla kogo asp.net core jest odpowiedni?

Jeśli potrzebujesz budować aplikacje mobilne lub internetowe i zapewnić płynne doświadczenie dla użytkowników systemu Windows, to ASP.NET Code jest idealną architekturą do pracy.

Fiber

Fiber to architektura rozwoju po stronie serwera dla programistów Go. Jak być może wiesz, Go jest językiem programowania o otwartym kodzie źródłowym, który może być używany do ogólnych celów i został opracowany przez inżynierów Google.

Zalety korzystania z Fiber

Jest to szczupły, ale potężny framework.

Będąc szczupłym, jest również uważany za wysoce skalowalny.

Może być łatwo zintegrowany z bibliotekami stron trzecich.

Dla kogo Fiber jest odpowiedni?

Jeśli potrzebujesz stworzyć ogólną aplikację internetową, wtedy możesz pracować bez problemu z Fiber.

CakePHP

CakePHP można uznać za alternatywę dla Ruby on Rails dla programistów PHP.

Zalety używania CakePHP

Nadaje się zarówno do prostych, początkujących projektów, jak i tych bardzo złożonych.

Jest wysoce skalowalny.

Przynosi zalety Ruby on Rails dla programistów PHP.

Szybka krzywa uczenia się.

Dla kogo CakePHP jest odpowiedni?

Jeśli znasz język programowania PHP, to CakePHP może zapewnić idealną architekturę, na której możesz zbudować swoją aplikację internetową na dowolnym poziomie.

Podsumowanie

Większość z tych frameworków jest napisana w popularnych językach programowania , oferując dużą funkcjonalność i cechy do realizacji Twojego projektu. Wybór odpowiedniego środowiska serwerowego zależy od unikalnych wymagań twojego projektu, a zadaniem jest rozważenie, które ramy serwerowe są najlepsze do użycia.

W końcu, jak rozumiemy cel ram rozwoju sieci jest zmniejszenie ilości kodu, który musisz napisać. A najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie ilości pisania kodu jest zwrócenie uwagi na platformę no-code AppMaster. Liczba linii kodu jest gwarantowana, że zostanie zredukowana do zera.