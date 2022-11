Low-code i No-code to najnowszy sposób tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych bez wiedzy technicznej i tła. Nie musisz mieć umiejętności programowania ani tła, aby pracować na tych platformach no-code. Pomaga to zaoszczędzić czas i pieniądze oraz zapewnia wygodę dla niekoderów. Możesz zatrudnić programistę no-code dla tych platform, jeśli chcesz profesjonalnego zasięgu. Możliwości są ogromne, ale wiedza o tym, jak wybrać i co przesłuchać, zanim zatrudnisz dewelopera bez kodu z umiejętnościami technicznymi, jest trudna.

Uznana agencja i startupy skupiają się na rozwoju witryn i aplikacji bez kodu, mając nadzieję na dostarczenie aplikacji bez doświadczenia w kodowaniu i różnorodnych umiejętności wymaganych do zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Jednak, aby uzyskać najlepszego dewelopera no-code dla swojej firmy, musisz wiedzieć, jak przeprowadzić wywiad z kandydatami przed ich zatrudnieniem.

Zanim zanurzysz się w procesie wywiadu z deweloperami no-code, dowiedz się, co przesłuchać dla w kandydatów i jak to znaleźć. Ten artykuł wyjaśnia jasne punkty: musisz wiedzieć i przesłuchać kandydatów przed przesłuchaniem tych programistów no-code do wynajęcia.

Czy Web Developerzy mają wywiady z kodowaniem?

Tak, web developerzy mają wywiady kodowania, zanim jakakolwiek agencja może zatrudnić ich jako pełnoetatowych lub no-code deweloperów. W tym wywiadzie, organ zatrudniający pyta o zdolność programistów do oceny umiejętności miękkich, wiedzy technicznej i umiejętności komunikacyjnych. Zazwyczaj testowanie dla części technicznej zawiera praktyczny test lub patrząc po poprzedniej pracy dewelopera. Reszta wywiadu jest zazwyczaj słowna i będzie miała dostęp zgodnie z kryteriami kwalifikacyjnymi firmy.

Jak podejść do rozmowy kwalifikacyjnej z programistą?

Wywiad programistyczny jest podzielony na dwie części; jedna zawiera umiejętności techniczne, a druga umiejętności miękkie.

Dla miękkich umiejętności, wywiad jest słowny, w którym umiejętności komunikacyjne, zachowania, kreatywność, itp., będą oceniane i analizowane.

Doświadczenie techniczne jest analizowane, jak również mały test do analizy kompetencji dewelopera.

Czego szukają ankieterzy w wywiadzie dotyczącym kodowania?

Po zanotowaniu swoich wymagań lub istotnych punktów, kolejną rzeczą jest rozmowa kwalifikacyjna. Tak więc, wybierz spośród programistów no-code kilku kandydatów. I przed inking umowy, zapewnić do wywiadu kandydatów. Poprzez to, będziesz w stanie zrozumieć ich kwalifikacje. Pozwala to również na osobistą rozmowę z tymi, którzy są kluczowe dla sukcesu projektu.

Dobrze zorganizowany wywiad pomoże Ci zrozumieć sprawność dewelopera, zwłaszcza w delikatnym etapie tworzenia stron i aplikacji bez kodu. Dodatkowo, będziesz w stanie odróżnić autentycznych i przeciętnych kandydatów. Jest to możliwe dzięki temu, że podczas rozmowy posłuchasz, jak opisują swoje zaangażowanie w różne projekty. Najlepsi kandydaci będą odpowiadać na pytania profesjonalnie i spokojnie.

Prowadzący rozmowę o kodowaniu oczekują na kandydatów do agencji, którzy spełniają ich wymagania co do roli i będą w stanie spełnić swoje zadania. Większość ankieterów przepytuje programistów o kilka konkretnych rzeczy.

Poniżej znajdują się ogólne kryteria agencji top, gdy pytają kogoś na wywiad kodowania. Jednak to może się różnić od agencji do agencji, ale większość ogólnie szuka:

Umiejętności technicznych

Umiejętności komunikacyjne

Umiejętności rozwiązywania problemów

Wcześniejsze doświadczenie i projekty

Jakie są pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dla programistów?

Zatrudnienie dewelopera dla Twojej firmy jest kluczowe, zwłaszcza jeśli budujesz markę cyfrową. Agencja poszukuje umiejętności miękkich i technicznych zarówno podczas inicjowania zatrudniania na to stanowisko.

Deweloper musi mieć wielodyscyplinarne podejście, zróżnicowane umiejętności rozwiązywania problemów i świetne umiejętności komunikacyjne, ponieważ będą pracować z właścicielami firm, analitykami, grafikami itp.

Oto kilka podstawowych pytań z wywiadu dla programistów, zwłaszcza programistów no-code, podczas zatrudniania ich w firmie:

How Do You Organize Your Project?

Rozpocznij wywiad z kandydatami na temat tego, jak organizują projekt na bity przed rozpoczęciem. Na przykład, jak rozwiązują problemy, odpowiadają na recenzje, zapewniają jakość i pracują w otoczeniu zespołu.

Dlaczego zdecydowałeś się zostać No-Code Developer?

Wraz z rosnącą popularnością no-code, jest to obecnie uznane podejście do projektów tworzenia stron internetowych i aplikacji od zera do startu. Dlatego zapytaj swojego kandydata, dlaczego wybrał bycie no-code i jakie ma umiejętności.

Na jakich platformach bez kodu pracowałeś?

Powstało kilka platform no-coding. Zapytaj kandydata, na ilu platformach pracował i jaką ma wiedzę na ich temat.

Która platforma No Code / Low Code jest najlepsza?

Jedną z najlepszych platform No code i low-code jest AppMaster. Pozwól kandydatom opowiedzieć o swoich ulubionych platformach no-code i dlaczego.

Opowiedz mi o swoich doświadczeniach zawodowych w szczegółach

Pomimo wyeliminowania kodów, Twoi kandydaci powinni być biegli w pracy z kilkoma narzędziami, aby skonfigurować funkcjonalną aplikację. Nie sugeruję, że programiści no-code muszą obsługiwać tysiące narzędzi. Muszą jednak pokazać, że z dobrym skutkiem radzą sobie z więcej niż garstką z nich. Oprócz opanowania narzędzi, będziesz musiał zatrudnić no-code developera ze zróżnicowanymi umiejętnościami w zakresie tradycyjnego kodowania. Chociaż łatwiej jest skonfigurować dowolną stronę internetową lub aplikację za pomocą platformy no-code, ważne jest, aby mieć programistę no-code, który może pomóc, gdy potrzebne jest dostosowanie funkcjonalności niskiego poziomu.

Jaka jest struktura ostatniego projektu kandydata? Znając stan i budowę ich ostatnich stron internetowych lub aplikacji daje ci wyraźny wgląd w ich umiejętności niż okładka później. Zaangażuj ich w rozmowę, aby określić rodzaj pracowników, którymi są. To pomoże Ci znaleźć odpowiedniego kandydata do współpracy z resztą personelu.

Jak wytłumaczyłbyś projekt klientowi, który nie ma wiedzy?

Zatrudniony deweloper musi być w stanie skutecznie współdziałać z działami nietechnicznymi w firmie, takimi jak sprzedaż. Sprawdź ich zdolność i umiejętności do komunikowania się prostym językiem z kimś, kto nie ma żadnej wiedzy technicznej.

Jaka była Twoja najgorsza informacja zwrotna otrzymana do tej pory?

Deweloperzy muszą być w stanie poradzić sobie z negatywnymi recenzjami i opiniami, które mogą być zniechęcające. Idealny kandydat na to stanowisko musi wiedzieć, jak przyjąć taką informację zwrotną pozytywnie i poprawić się dzięki niej. Zapytaj, jak sobie z tym poradzą i jak dojdą do rozwiązania.

Czy potrafisz pracować pod presją i dotrzymywać terminów? Wyjaśnij sytuację

Zdolność do pracy pod presją, dotrzymywanie terminów i budżetu jest koniecznością dla dewelopera. Zapytaj ich, jak radzą sobie ze stresem podczas terminów, planowaniem czasu i jaką etyką pracy się kierują. Te różnorodne umiejętności pomagają kandydatowi spotkać się z wielkimi umiejętnościami technicznymi i interpersonalnymi, aby dostarczyć niesamowite cyfrowe doświadczenie.

Co myślisz o rozwoju bez kodu osobiście?

Zapytaj kandydata o jego poglądy na temat rozwoju bez kodu i jak według niego różni się on i jakie są jego zalety i wady w stosunku do rozwoju stron i aplikacji opartych na kodowaniu.

Jak myślisz, jaka będzie przyszłość tworzenia stron internetowych i aplikacji?

Musisz zapytać w wywiadzie o wiedzę i poglądy kandydata na temat przyszłości rozwoju opartego na kodowaniu i bez kodowania. Na przykład sztuczna inteligencja (AI), metaverse, itp. Dzięki temu dowiesz się, jak planują unowocześnić się na przyszłość i określić długoterminowe oczekiwania.

Czy masz jakieś doświadczenie w SQL?

Zapytaj o podejście kandydata do zarządzania bazami danych i weź pod uwagę tych, którzy są bardzo zainteresowani i chętni do zrobienia tego, co trzeba, aby do tego podejść. Kandydat musi rozumieć różnicę między bazami danych SQL i NoSQL.

Chciałbyś zatrudnić kogoś, kto wie, jak zbudować zarządzanie bazą danych i utrzymać ją w stanie funkcjonalnym i aktualnym, włączając podstawowe pytania dotyczące ich podejścia do zarządzania bazą danych w procesie wywiadu.

Jak wyjaśnić pracę zespołową i dlaczego jest ona ważna?

Chcesz przeprowadzić wywiad pod kątem ich doświadczeń interpersonalnych, pracy zespołowej i wiedzy technicznej, aby uzyskać przyjemną i produktywną osobę.

Wiele osób często pomija sprawdzanie referencji. Jest to jednak oczywisty krok. Odpowiedzi ostatnich klientów dają Ci jasny wgląd w to, jak łatwo było współpracować z kandydatem. Dodatkowo, daje to informacje dotyczące ich produktywności, odpowiedzi i jak doskonałe były z prośbami o zmiany, modyfikacje i korekty. Ponadto, ich inne cechy, które musisz wziąć pod uwagę to praca zespołowa, otwartość, brak ego i gotowość do przyzwyczajenia się do nowych sposobów wykonywania różnych czynności.

Czy umiejętności komunikacyjne są ważne? I dlaczego?

Tworzenie udanej witryny wymaga większej koordynacji z interesariuszami. Upewnij się, aby przesłuchać kogoś, kto może komunikować status projektu lub status każdej blokady drogowej mogą napotkać. Aby uniknąć tych problemów związanych z komunikacją, zbadaj swojego kandydata i ich język ciała i upewnij się, że mogą używać łatwych do zrozumienia terminów. Czy potrafią wyartykułować swoje podejście do budowania i jasno wyjaśnić proces?

Czy oferujecie jakieś inne dodatkowe usługi?

Zapytaj, czy Twój deweloper oferuje jakieś dodatkowe usługi, które zapewnią Ci kompletny pakiet zwiększający długoterminowe zaangażowanie i wysoki ROI. Sezonowi przedsiębiorcy zauważyli, że różne działania następcze mają znaczenie, w tym szybkie rozwiązywanie problemów, aktualizacje nowych funkcji i konsekwentne badania rynku. Dlatego przed rozmową należy ustalić, czy programiści no-code lub freelancerzy będą świadczyć dodatkowe usługi, czy nie. Jeśli tak, to będzie to punkt dodatni.

Czy są inne narzędzia, z którymi są doświadczeni?

Niektóre dodatkowe usługi mogą przyczynić się do wzrostu Twojego projektu. Zatrudnianie dewelopera z różnych narzędzi, aby dostarczyć dodatkowe usługi.

Czy są chętni do nauki?

Zapytaj o projekty, których deweloper obecnie się uczy lub z którymi pracuje. Projekty te mogą obejmować:

Przeskakiwanie do języka kodowania.

Zabawa z nowymi narzędziami doświadczenia, które zostały niedawno opracowane.

Zajmowanie się osobistym projektem.

Wskazane jest, aby przeprowadzić rozmowę z kandydatem doświadczonym z nowo opracowanymi narzędziami. Branża no-code stale się rozwija. W związku z tym trzeba być na bieżąco. Ważne jest więc, aby zatrudnić kogoś otwartego na nowe narzędzia doświadczenia, pomysły i bazę podejścia.

Chciałbyś pracować z deweloperem, który jest gotów pozostać w awangardzie i może utrzymać swoją aplikację lub stronę internetową na bieżąco. Stwierdzenie "Nie mam doświadczenia w tym narzędziu, ale chciałbym się nim pobawić" pokazuje, że kandydaci są chętni do korzystania z nowych narzędzi doświadczenia i pomysłów, aby rozwijać swoją stronę.

Czy są skuteczni w rozwiązywaniu problemów?

Programiści No-code lub freelancerzy często funkcjonują jako osoby rozwiązujące problemy. Pomogłoby to, gdybyś miał kogoś, kto może złamać złożone problemy i przekształcić je w kawałki do działania. Sprawdź więc ich umiejętności. Jeśli to możliwe, przeprowadź je przez studium przypadku, aby określić ich zdolność do identyfikacji i rozwiązywania problemów, jednocześnie ilustrując ich podejścia. Możesz również poprosić ich o wykonanie odpowiednich czynności, takich jak uzyskanie wglądu w złożony arkusz kalkulacyjny.

Jaką wiedzę posiadają na temat UX i UI?

Doskonały produkt software'owy musi być funkcjonalny i dostarczać funkcjonalności w przystępny, intuicyjny i przyjazny sposób. Chociaż nie oczekujemy, że programiści no-code lub freelancerzy będą ekspertami w dziedzinie projektowania, muszą oni rozumieć, co to znaczy dobry projekt i jak go uwzględnić w końcowym produkcie oprogramowania.

Aby sprawdzić zmysł projektowy kandydatów, dostarcz im hipotetyczne produkty i pozwól im naszkicować ich interfejs. Możesz również potrzebować informacji o tym, co im się podoba, a co nie. Ta praktyka daje ci jasny wgląd w zrozumienie przez programistów podstawowej cechy projektu.

Oprócz kwestii technicznych, deweloperzy no-code lub freelancerzy powinni być osiągalni. Projekty mogą być czasami naciskane, a uzyskanie odpowiedzi od twojego dewelopera nie powinno trwać długo.

Biorąc pod uwagę, że projekt może trwać długo, musisz być spokojny podczas prowadzenia dewelopera no-code. A to oznacza pracę z proaktywnymi i wrażliwymi deweloperami.

Komunikacja jest wzajemnym ustępstwem. Praca nad samymi wymaganiami nie wystarczy. Twoi deweloperzy no-code lub freelancerzy powinni włożyć trochę wysiłku, aby zapewnić sugestie w razie potrzeby. Na przykład, powinni zapewnić sposoby, aby uczynić projekty bardziej wydajnymi i pomóc ominąć różne przeszkody.

Czy mają cyfrowy

Każdy potencjalny deweloper no-code będzie prezentował swoje prace na swojej stronie internetowej. Większość deweloperów podzieliłaby się informacjami dotyczącymi aplikacji lub stron, które ostatnio zbudowali.

Twoi potencjalni programiści no-code mogą zebrać wiele atrybutów z ich ostatniej pracy. Ukończenie skomplikowanego rozwoju pokazuje zdolności kandydatów i wiedzę branżową. Daje to również jasny wgląd w to, jak będzie wyglądać Twoja przyszła aplikacja lub strona internetowa, jeśli zatrudnisz danego programistę no-code.

Jedną z głównych cech rozwoju no-code jest zbiór szablonów i wtyczek. Rozwinięty zespół, który używa modułów, stawia na pierwszym miejscu wydajność i elastyczność. Dobrym pomysłem jest dowiedzieć się, czy deweloper będzie w stanie zbudować takie aplikacje lub witryny w Twojej branży. Doświadczenie w tworzeniu podobnych aplikacji lub witryn może sprzyjać Twojej branży. Twój potencjalny deweloper może zdecydować się na użycie podobnych szablonów i innych narzędzi doświadczenia, aby katalizować proces.

Dolna linia

No-code wkrótce będzie przyszłością, a kodowanie będzie w pewnym momencie niechętne. Choć może się to wydawać rzeczywistością, kodowanie może być nadal konieczne i będzie uzupełniane rozwiązaniami typu low-code. Mimo to nie można ignorować popularności platform no-code, takich jak AppMaster. Jeśli szukasz łatwego nie, kodowania web development platformy AppMaster będzie twój numer jeden rozwiązanie. Jeśli zatrudnisz dewelopera bez kodu lub zrobić to samemu, AppMaster jest najłatwiejszą platformą do rozwoju aplikacji tam. Masz pytania? Skontaktuj się z nami, a nasz zespół ekspertów poprowadzi Cię przez nie.

Tak więc, to wszystko o rzeczach, które musisz wiedzieć przed rozpoczęciem procesu wywiadu dla programistów bez kodu. Powyższe punkty są dobrze zbadane i pomogą Ci zatrudnić odpowiedniego programistę no-code. Wybranie odpowiedniego dewelopera bez kodu jest pierwszym krokiem do stworzenia doskonałej aplikacji bez kodu przez AppMaster. Dzięki doskonałym platformom, takim jak AppMaster, możesz budować: