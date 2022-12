W tym zaawansowanym świecie z rozwijającą się technologią projektowania na co dzień, pojawiają się również nowe trendy projektowania UX. Doświadczenie użytkownika (UX) i projekt interfejsu użytkownika (UI) są najważniejszymi czynnikami, które odgrywają swoją rolę w gromadzeniu większej ilości osób na stronie internetowej poprzez UX. Istnieją nowe pojawiające się trendy w projektach UX (user experience) na całym świecie. UX design to efekt wizualny, który przedstawia Twoją markę przed publicznością w taki sposób, że za chwilę stanie się ona klientem. Pierwszy wyraz produktów jest bardzo ważny dla marki, ponieważ przewiduje doświadczenie użytkownika poprzez projekt UX.

Nieważne, czy Twój produkt jest wartościowy i przydatny, nadal jeśli projekt UX/UI jest słaby i przestarzały, nie uzyskasz pożądanego ruchu. Na wschodzącym rynku nowoczesnego designu, konieczne jest, aby uzyskać aktualizację zgodnie z trendami projektowania. Bez śledzenia i adaptowania nowych trendów projektowania UX/UI, nie będziesz w stanie skutecznie konkurować z konkurencją. Tutaj w tym artykule omówimy kilka trendów projektów UX, na które należy zwrócić uwagę w 2022 roku. Pomoże Ci to zrozumieć, który trend UX będzie lepiej pasował do Twojej marki, aby uzyskać więcej ruchu od użytkowników i zdefiniować doświadczenie użytkownika.

Life Design

Projekty UX/UI w przeszłości były projektami skoncentrowanymi na użytkownikach, ale rosnące trendy globalnego ocieplenia i kwestii środowiskowych przesunęły trend UX zgodnie z doświadczeniem użytkownika. Trendy UX/UI w dzisiejszych czasach i w przyszłości zmierzają w kierunku projektów UX skoncentrowanych na życiu. Projekty UX/UI skoncentrowane na życiu to takie, które skupiają się bardziej na efektach środowiskowych produktu. Użytkownicy, którzy są bardziej przyjaźni środowisku, łatwo przyciągają się do tego typu projektów.

Wizualizacje 3D

Unikalne i nowe projekty UX/UI zawsze przyciągają użytkowników i sprawiają, że trzymają się oni Twojej marki. Czas obrazów 2D już minął, a projekty trendów UX zmierzają w kierunku hipnotyzujących doświadczeń 3D, aby dodać więcej do doświadczenia użytkownika. Doświadczenia 3D są bardziej wciągające ze względu na głębię i przejrzystość w projekcie, który zapewnia użytkownikom. Cienie, animacje i efekty warstwowe mogą być wykorzystane w prezentacji 3D projektu. Projekty 3D nie są ograniczone tylko do zdjęć i obrazów, ale także zmierzają w kierunku opowiadania historii, aby złapać więcej ruchu poprzez wciągający projekt.

Sterowanie za pomocą gestów powietrznych

Jest to nowy trend w projektowaniu mobilnym w UX, który umożliwia gesty ciała do wykonywania czynności. Na przykład selfie może być uchwycone poprzez pokazanie gestu dłoni przed aparatem. Rzeczy zmieniły się bardzo wraz z pojawieniem się ekranów dotykowych i wysokim współczynnikiem proporcji interfejsów mobilnych. Technologia zyskała więcej mocy dzięki trendowi UX kontroli gestów powietrznych, ponieważ pozwala użytkownikom na korzystanie z telefonu komórkowego bez dotykania ekranu poprzez pokazywanie dłoni, machanie ręką lub szczypanie palców.

Animacje

Animacje wyzwalane przewijaniem odgrywają niesamowicie ekscytującą rolę w chwytaniu użytkowników i dodawaniu niesamowitego efektu do doświadczenia użytkownika poprzez UX. UX wyraża treść jak storytelling i utrzymuje klientów w stanie zawieszenia. Firma Apple również wykorzystuje ten trend UX, aby uzyskać więcej atrakcji i sprawić, że użytkownicy poczują się częścią marki i historii.

Podejście Mobile-first

W dzisiejszych czasach ludzie wybierają bardziej poręczne produkty i preferują telefony komórkowe zamiast komputerów. Więc z tym rosnącym trendem w UX, trzeba również przejść do tworzenia projektów UX User Experience, które są nie tylko odpowiednie dla komputera, ale również wyglądają chwytliwie na ekranie telefonu komórkowego. Projektanci stron internetowych preferują to podejście mobile-first ze względu na rosnące wykorzystanie telefonów komórkowych. Ludzie wolą rezerwować bilety, kupować towary i rezerwować stoły w restauracjach za pośrednictwem swoich telefonów komórkowych. Co więcej, preferencje te zmieniają się również dlatego, że projektowanie UX jest najłatwiejszym sposobem na uchwycenie większej liczby użytkowników i klientów.

Typografia

Typografia jest jednym z krytycznych czynników w przyciąganiu uwagi konsumentów i zwiększaniu doświadczenia użytkownika. Mądry wybór stylu czcionki i jej odpowiednie użycie do przedstawienia treści na stronie internetowej jest istotną rzeczą w projektowaniu UX. Ludzie zazwyczaj szukają informacji na stronach, które można łatwo zeskanować, a styl czcionki może im w tym pomóc. Wiele stron potencjalnie opiera się na typografii, aby uzyskać większy ruch od użytkowników.

Pisanie UI/UX

Ekspresja pisarska na stronie internetowej ma duże znaczenie, ponieważ użytkownicy zauważają ton głosu podczas skanowania treści. Styl czcionki i ton głosu są równie ważne dla uchwycenia użytkowników. Pisanie UI i UX powinno zawierać krótkie zdania. Dzięki temu użytkownicy łatwiej przyswajają informacje i miejsca, w których znajduje się polityka i produkty marki, wraz z pomocą, jaką może zapewnić marka. Po prostu można skutecznie wyrazić swój punkt w mniejszej ilości słów.

Kolorowe tło

Trendy projektowe w UX/UI polegające na stosowaniu rozmytego i kolorowego tła są coraz częstsze. Projektanci skupiają się na używaniu do 10 kolorów w tle zamiast używania 2-3 kolorów w liniowym gradiencie, który nadaje atrakcyjny wygląd projektowi UX.

Bezpieczeństwo i uwierzytelnianie

Utrzymywanie telefonów komórkowych i komputerów w stanie bezpiecznym i uwierzytelnionym jest konieczne, aby uniknąć wszelkich wpadek. Hasła są łatwo zapomniane, a osoba może mieć kłopoty. W dzisiejszych czasach ludzie wolą uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca lub blokady twarzy. Telefony komórkowe zapewniają interfejs użytkownika z blokadą twarzy lub odcisku palca, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.

Personalizacja

Trendy projektowania UX User Experience, które spełniają potrzeby odwiedzających i wyrażają spersonalizowany projekt UX, chwytają więcej uwagi. Jednak jeśli nie ma spersonalizowanego doświadczenia w projektowaniu UX, klienci łatwo odejdą od Twojej marki. Aby przyciągnąć i utrzymać przepływ klientów w kierunku Twojej marki, upewnij się, że użytkownicy otrzymają spersonalizowany projekt UX.

Projekty dla dużych ekranów

Projekty UX skupiają się nie tylko na tworzeniu projektów odpowiednich dla telefonów komórkowych, ale także na tworzeniu aplikacji odpowiednich dla większych ekranów i zwiększaniu doświadczenia użytkownika. Istnieją aplikacje mobilne, które nie są odpowiednie dla PCS lub tabletów. Wraz z pojawiającymi się trendami UX, podąża się również za tym, aby stworzyć projekt, który nie tylko będzie sprawnie działał na mobile, ale również na tabletach i składanych telefonach.

Doświadczenia VR i AR

Wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość rozwijają się globalnie i nie ograniczają się tylko do gier. W dzisiejszych czasach wykorzystuje się je do różnych celów, jak na przykład w handlu detalicznym, podróżach, przemyśle motoryzacyjnym i edukacji. Wdrożenie VR i AR do projektów UX może poprawić efektywność pracy i ograniczyć błędy.

Motion Design

Użytkownicy nudzą się patrząc na statyczne i nieruchome obrazy na stronie internetowej. Jednak ruchome obiekty i obrazy na ekranie dodają jej więcej uroku poprzez UX i UI. Użytkowników bardziej przyciągają animacje. Motion UX design nie tylko nadaje niesamowity wygląd interfejsowi, ale także pomaga w zdobywaniu informacji bez znudzenia.

Abstrakcyjne projekty i ilustracje

Animacje 3D przykuwają uwagę użytkowników, ale rosnące zapotrzebowanie na abstrakcyjne ilustracje i projekty UX/UI przyciąga więcej uwagi. Dodanie abstrakcyjnych i jasnych kolorów wraz z różnymi kątami daje wciągający wygląd do projektu UX. Używając abstrakcyjnych ilustracji i SVG w UX, możesz wyróżnić się wśród konkurencji i możesz zdobyć więcej tłumów.

Realistyczna tekstura

Marki używają realistycznych tekstur w projektach UX, aby doświadczenie było realistyczne dla użytkowników. Tekstury są nierówne, aby użytkownicy mogli doświadczyć obiektów. Obiekty na ekranie dają poczucie realności dla ludzkiego oka i wyglądają bardziej autentycznie.

FAQs

Jakie trendy UX w projektowaniu będą popularne w 2022 roku?

Popularnymi trendami UX w designie będą rzeczywistość rozszerzona i rzeczywistość wirtualna, która przyciąga więcej uwagi użytkowników. Ponadto, inne trendy UX w tej dziedzinie to gesty sterowania powietrzem i animacje 3D, które uzyskują większy ruch i mają zwiększony przepływ klientów. Animacje i ilustracje to kolejny trend UX, który dodaje funkcje opowiadania historii do strony internetowej, aby uczynić rzeczy interesującymi, złapać uwagę odwiedzających i uczynić ich stałymi klientami.

Jaki jest następny duży trend w projektowaniu UX?

Postęp technologiczny w dziedzinie sztucznej inteligencji i rozszerzonej rzeczywistości sprawił, że trendy w projektowaniu UX stały się bardziej wyspecjalizowane. Jednym z dużych trendów w projektowaniu UX będzie rzeczywistość rozszerzona i wirtualna.

Jaka jest przyszłość projektowania UI UX?

Przyszłość projektowania UX/UI jest jaśniejsza i bardziej wyspecjalizowana. Możliwości i wiedza projektantów UX rosną z dnia na dzień wraz z rosnącymi trendami w projektowaniu. Istnieje również wiele ofert pracy widocznych w dziedzinie biznesu dla projektantów UX.

Jakie są najnowsze trendy w projektach UI UX?

Jednym z najnowszych projektów w projektowaniu UX jest interakcja touch less. W tej pandemii dystans społeczny odegrał istotną rolę w zwróceniu uwagi na ten trend UX. Trendy w projektowaniu UX, w tym interfejs sterowania głosem i sterowanie gestami powietrznymi, są bardziej popularne wśród użytkowników i w branży UX/UI.