Szybkie rozwiązania programistyczne stały się w ostatnich latach istotną częścią tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej. Przedsiębiorstwa poszukują szybkiego rozwoju aplikacji dla cyfrowej transformacji. Te podejście do rozwoju oprogramowania zastąpiły tradycyjny rozwój w celu tworzenia aplikacji do zarządzania procesami biznesowymi i promowania idei "Citizen Developers". Ponadto te narzędzia programistyczne oferują interfejsy wizualne w celu optymalizacji programowania. Rozwój aplikacji za pomocą tych narzędzi pozwala właścicielom firm na automatyzację operacji biznesowych poprzez rozwój wizualny.

Rozwój z no-code jest na prosperuje na budowanie społeczności deweloperów obywatelskich, którzy tworzą aplikacje, nawet jeśli nie mają umiejętności kodowania. Według globalnego badania, prawie 70% firm przenosi swoje procesy biznesowe na rozwiązania typu low-code. Oznacza to, że planując budowę aplikacji, trzeba napisać linię kodu.

Przed przeniknięciem platform programistycznych no-code do budowania aplikacji, profesjonalni programiści spędzili znaczną ilość czasu na pisaniu kodu dla aplikacji klasy korporacyjnej. To był czas, kiedy tworzenie tych aplikacji wymagało rozległego programowania i czasu. W tamtym czasie proces tworzenia aplikacji bez wiedzy programistycznej nie był możliwy. W ostatnich latach platformy no-code zastąpiły tradycyjny proces rozwoju. Ze względu na te szybkie zmiany, profesjonalni deweloperzy zaczęli zależeć od tych narzędzi, ponieważ pozwalają im wykonywać zadania biznesowe bez większych kłopotów i poświęcać czas na bardziej krytyczne zadania.

Ludzie zazwyczaj myślą, że budowanie aplikacji jest zawsze pracochłonne, czasochłonne, wyczerpujące i wymaga umiejętności kodowania profesjonalnych programistów, aż do momentu pojawienia się tych platform rozwojowych. Rozwiązania te obiecują uproszczenie i przyspieszenie procesów biznesowych za pomocą narzędzi wizualnych. Co więcej, te platformy low-code oferują niezbędne narzędzia do automatyzacji przepływu pracy w przedsiębiorstwach. Czy chcesz tworzyć aplikacje bez zatrudniania profesjonalnych programistów z rozległą wiedzą programistyczną? Jeśli tak, nie szukaj dalej!

W tym artykule odsłonimy korzyści płynące z rozwoju wizualnego, różnicę między tymi dwoma rozwiązaniami programistycznymi oraz interesujące fakty dotyczące rozwoju za pomocą no-code lub less code. Zagłębmy się w szczegóły.

Czy Low-Code No-Code to przyszłość rozwoju oprogramowania?

Platformy low-code/no-code są przyszłością rozwoju aplikacji internetowych lub rozwoju mobilnego ze względu na różnorodność opcji drag and drop. Twórcy aplikacji będą bardziej polegać na tych zautomatyzowanych narzędziach, aby zapewnić niedrogie rozwiązania biznesowe. Jednak początkujący może również przeprowadzić proces programowania bez szukania pomocy od profesjonalnych programistów po przeniknięciu tego szybkiego rozwoju. Ze względu na przystępność i szybki rozwój aplikacji, następna era to era rozwoju niskiego kodu.

Również zapotrzebowanie na platformy rozwojowe bez kodu masowo wzrosło podczas pandemii, gdy firmy przeniosły swoje działania do świata cyfrowego. Powodem masowego wykorzystania narzędzi opartych na sztucznej inteligencji (AI) była dostępność prostego w obsłudze interfejsu użytkownika, który umożliwiał tworzenie aplikacji w ciągu kilku kliknięć. W pewnym momencie tworzenie aplikacji biznesowych wymagało zatrudnienia zespołu programistów z rozległą wiedzą z zakresu kodowania. Przechowywanie danych w centralnym miejscu było skomplikowanym procesem, który miał zautomatyzować przepływ pracy w przedsiębiorstwach. Ale dzięki rozwiązaniom rozwojowym no-code, które pomagają programistom aplikacji tworzyć aplikacje bez straty czasu i konieczności posiadania dużej wiedzy specjalistycznej w zakresie rozwoju rozwiązań biznesowych.

Te rozwiązania rozwojowe są czymś, gdzie technologia i projektowanie aplikacji idą w parze, aby Twoja aplikacja biznesowa była bardziej interaktywna i dawała nowe królestwo doświadczenia low-code / no-code. Świat szybko przyjmuje erę low-code, nowy początek, a wkrótce będzie etap, w którym tradycyjny rozwój będzie częścią historii. Wraz z dostępnością narzędzi low-code / no-code, rozwój aplikacji drastycznie przesunął się w kierunku innej ery.

Dlaczego warto zdecydować się na rozwój bez kodu/niskiego kodu?

Według badania Gartnera, do 2025 roku 65% rozwoju aplikacji będzie odbywać się za pomocą platformy low-code. Ponadto, idea promowania koncepcji "Citizen Developers" sprawiła, że technologia ta stała się bardziej popularna.

Istnieje kilka powodów przyjęcia rozwoju aplikacji low-cod / no-code do tworzenia interaktywnych aplikacji, które są następujące:

Technologia chmury uczyniła wszystko dostępnym

Były dni, kiedy tylko duże firmy mogły rozwijać aplikacje poprzez zakup sprzętu, aż do momentu pojawienia się tych narzędzi. Ale narzędzia typu no-code/low-code, takie jak AppMaster, SeaTable, Mendix i OutSystems, umożliwiły tworzenie aplikacji w chmurze, aby spełnić potrzeby biznesowe. Przed przeniknięciem platform low-code, małe firmy poważnie cierpiały, ponieważ nie mogły zakupić sprzętu z powodu braku funduszy. Jednak rozwój oprogramowania w technologii chmury, takiej jak Searchable, Mendix, OutSystems, AppMaster itp. ułatwił sprawy wszystkim rodzajom firm.

Wystarczy mieć silne połączenie internetowe, aby tworzyć aplikacje bez martwienia się o infrastrukturę lub koszty, korzystając z platform o niskim kodzie do budowania aplikacji. Napływ tych narzędzi rozwojowych, takich jak AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems itp. jeszcze bardziej ułatwił proces rozwoju przy użyciu platformy low-code. Technologia chmury jest technologią opartą na danych, która zapewnia centralny serwer do przechowywania danych biznesowych bez konieczności posiadania sprzętu lub dodatkowych kosztów utrzymania. Technologia ta pomaga firmom w tworzeniu aplikacji klasy korporacyjnej. Aplikacje te pomagają firmom w automatyzacji przepływu pracy w celu spełnienia określonych potrzeb biznesowych. Podczas korzystania z tych narzędzi, nie trzeba pisać linii kodu do budowy aplikacji.

Spełnienie rosnącego zapotrzebowania na aplikacje firmowe

Niewątpliwie popyt na rozwój aplikacji bez kodu rośnie 5x szybciej niż tradycyjny rozwój aplikacji. Te platformy aplikacji low-code przejęły potrzebę języków programowania i zatrudniania profesjonalnych programistów do tworzenia aplikacji biznesowych dla zautomatyzowanych przepływów pracy. Z pomocą tych narzędzi do tworzenia aplikacji low-code, takich jak Mendix, OutSystems, SeaTable i AppMaster, możesz zautomatyzować przepływy pracy, aby przyciągnąć więcej klientów.

Przede wszystkim, platforma low-code pomaga profesjonalnym programistom uwolnić się od presji pracy i skupić się na innych krytycznych zadaniach. Co więcej, te platformy programistyczne pozwalają na szybkie rozwiązania rozwojowe, aby przenieść biznes na medium cyfrowe. Oprócz szybkich aplikacji biznesowych, platformy low-code pomagają programistom zwiększyć ich dostawy produktów, oferując funkcje "przeciągnij i upuść", interaktywne interfejsy i komponenty wielokrotnego użytku.

Zmniejszona zależność od IT

Przed szumem związanym z technologią low-code w tworzeniu aplikacji, tradycyjne tworzenie aplikacji wymagało obszernego kodowania w każdej fazie rozwoju, aby stworzyć aplikację, która najlepiej spełnia potrzeby biznesowe. Przedsiębiorcy i właściciele małych firm zawsze szukają niedrogich rozwiązań biznesowych, aby skalować swoje firmy na dużą skalę. Ale kilka lat wstecz, firmy na napięty budżet nie mógł dostać szansę na skalowalność swoich produktów i usług. Dzisiaj, rzeczy drastycznie zmieniły się na korzyść właścicieli małych firm. Dostępność różnych narzędzi programistycznych typu low-code i cloud przesunęła firmy w kierunku szybkiego rozwoju aplikacji i zmniejszyła zaangażowanie specjalistów od programowania IT. Być może zastanawiasz się nad przyszłością programistów z doświadczeniem w kodowaniu i wiedzą programistyczną. Faktem jest, że te narzędzia programistyczne nie wycisną możliwości specjalistów od oprogramowania IT.

Mimo to technologia low-code pomoże specjalistom od programowania w przyspieszeniu procesów i szybkim wykonaniu procesu rozwoju. Nie tylko to, z pomocą low-code, każdy może zostać deweloperem. Możesz rozpocząć swoją karierę jako programista aplikacji, nawet jeśli nie masz technicznego wykształcenia. Te narzędzia mogą pomóc Ci wyróżnić się w karierze w programowaniu aplikacji za pomocą kilku kliknięć. To jest właśnie piękno technologii low-code. Co więcej, platformy bez kodu, takie jak AppMaster, zapewniają również backend dla aplikacji, a nawet możesz wziąć kod źródłowy swojej aplikacji, jeśli go potrzebujesz.

Przynosi zwinność

Rozwój low-code dodaje elastyczność i zwinność do firm. Narzędzia te mogą pomóc firmom zastąpić starsze systemy i stworzyć bardziej nowoczesne, aby sprostać ciągle zmieniającym się potrzebom klientów i warunkom biznesowym. Te platformy low-code pozwalają użytkownikom biznesowym tworzyć aplikacje biznesowe łatwo i szybko bez znajomości kodowania/programowania. Z pomocą tych rozwiązań rozwojowych aplikacje biznesowe są zaledwie kilka kliknięć od rozwoju aplikacji o niskim kodzie bez zatrudniania zespołów programistycznych.

Strategia rozwoju bez kodu wymaga prostego przeciągania i upuszczania, aby przeprojektować i zaktualizować aplikacje bez wysiłku. Solidne funkcje narzędzi no-code są bardzo pomocne dla każdej aplikacji, dewelopera lub przedsiębiorcy. Te rozwiązania rozwojowe pozwalają tworzyć aplikacje, które mogą działać na wielofunkcyjnych platformach i urządzeniach. Przede wszystkim, te platformy oferują wiele funkcji na technologii chmury, które pozwalają użytkownikom na dostęp do tych danych w krótkim czasie.

Obniżenie kosztów

Kilka lat wstecz, tradycyjny rozwój aplikacji oferował rozwiązania biznesowe dla przedsiębiorstw przy zwiększonych kosztach. Tradycyjny proces rozwoju miał wiele faz, a każda faza wymagała dużej ilości budżetu na ukończenie. Co więcej, zespoły programistów były zaangażowane w każdą iterację rozwoju.

Obecnie, wraz z pojawieniem się narzędzi programistycznych typu low-code, nie trzeba długo czekać na wprowadzenie zmian w aplikacjach ani wydawać znacznej ilości pieniędzy na zakodowanie projektu. Co więcej, tworzenie aplikacji o niskim kodzie nie wymaga wiedzy programistycznej i zmniejsza okres cyklu rozwoju oprogramowania, zmniejsza potrzebę zatrudniania drogich programistów i podejmuje niskie koszty utrzymania aplikacji.

Czym są Low-code i No-code a przewodnik po platformach programistycznych?

Chociaż platformy low-code zyskały ogromną popularność, nie są najlepszym rozwiązaniem do tworzenia systemów legacy dla wszystkich rodzajów firm. Być może zastanawiasz się, kiedy wybrać rozwój za pomocą tych platform. Rozwój aplikacji o niskim kodzie jest idealny dla startupów, które chcą szybko uzyskać oprogramowanie dla swoich projektów i są napięte w budżecie. Oprogramowanie bez kodu pozwala firmom szybko przyjąć pomysł w minimalnym czasie, aby uruchomić produkt na żywo. Oprogramowanie low-code dalej pomaga konstruktorowi uzyskać niedrogą alternatywę do stworzenia zespołu programistów i projektantów.

AppMaster jest jednym z popularnych narzędzi, które pozwala zbudować unikalny ekosystem aplikacji bez umiejętności kodowania, podobnie jak szablony SeaTable. Piękno AppMaster polega na tym, że zapewnia backend dla aplikacji, a nawet możesz użyć kodu źródłowego tego. Te rozwiązania rozwojowe zostały zaprogramowane, aby pomóc użytkownikom zaprojektować, zbudować i uruchomić aplikacje łatwo i szybko, nie martwiąc się o stopnie podstawowych wymagań skalowalności lub systemów operacyjnych.

Ponadto, te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pozwalają użytkownikom na wykorzystanie istniejących modeli danych do uruchomienia produktów online szybko. Aby zrozumieć zakres tych narzędzi, możesz uzyskać wgląd w sekcję dokumentacji AppMaster. Najważniejsze cechy narzędzia AppMaster są następujące:

Dołączony kod źródłowy.

Te rozwiązania aplikacyjne wykorzystują zaawansowane funkcje AI i oferują kod źródłowy dla konstruktora; dlatego użytkownicy nie muszą mieć umiejętności technicznych i wiedzy programistycznej. Kod źródłowy jest podstawą każdego programu/strony/aplikacji i ilustruje, jak program jest zbudowany. W aplikacji opracowanej za pomocą tych rozwiązań, kod źródłowy będzie czytelny i opracowany w zwykłym tekście dla zrozumienia przez programistów. Co więcej, AppMaster dostarcza kod źródłowy do konstruktora aplikacji, ułatwiając rzeczy, więc programiści nie muszą ścigać swoich mózgów do kodowania projektu.

Prawdziwy backend generowany przez AI

Rozwój aplikacji o niskim kodzie przeprowadza czystą generację kodowania przy użyciu najlepszych praktyk bez udziału ludzi. Aplikacje te są opracowywane przy użyciu najnowszej technologii AI, aby zwiększyć wsparcie dla programu, abyś mógł wygodnie korzystać z platformy AppMaster bez kodu.

Tylkonarzędzia do edycji wizualnej

Był czas, kiedy ukończenie aplikacji programowych trwało miesiące i lata. Zespoły programistów były zaangażowane w rozwój, aby ukończyć iteracje projektu, i był to proces czasochłonny. Dziś rozwój tych narzędzi to kwestia godzin. Te platformy rozwojowe no-code zawierają narzędzia do edycji wizualnej, i mogą dbać o wszystko bez ryzyka, kłopotów, i używać do swojego projektu z niezbędnymi zmianami dopasowanymi do potrzeb biznesowych. Większość narzędzi no-code pochodzi z łatwymi do nawigacji funkcjami drag-and-drop, dzięki czemu rozwój aplikacji jest łatwy dla właścicieli małych firm.

Program partnerski dla deweloperów

Te narzędzia do tworzenia aplikacji, takie jak AppMaster, pozwalają użytkownikom zarabiać nagrody poprzez tworzenie aplikacji dla swoich klientów w krótkim czasie. Te narzędzia bez kodu są przyjazne dla klientów, deweloperów i partnerów w czasie rzeczywistym, aby zwiększyć swój rozwój zawodowy. Aby stać się częścią programu partnerskiego dla deweloperów, musisz odwiedzić oficjalną stronę AppMaster i kliknąć zakładkę"Zostań partnerem". Po dołączeniu do społeczności ekspertów No-Code, możesz cieszyć się następującymi przywilejami:

Zaawansowane narzędzia deweloperskie

AppMaster pozwala właścicielowi firmy na hostowanie swoich aplikacji w chmurze z dowolnego miejsca. Zestaw narzędzi programistycznych jest dostępny, aby wprowadzać zmiany w aplikacjach z dowolnego miejsca.

Kiedy Twoja firma jest już na żywo po zbudowaniu aplikacji z AppMaster, jesteś gotowy, aby kierować więcej ruchu do swoich aplikacji w chmurze i zwiększyć współczynnik konwersji.

Program partnerski dla deweloperów tej platformy do tworzenia aplikacji o niskim kodzie oferuje szkolenia i możliwość pokonania trudności napotkanych podczas tworzenia aplikacji.

Ta platforma deweloperska low-code pomaga właścicielom firm płacić konkurencyjną cenę za aplikacje low-code, nie powodując dodatkowego obciążenia budżetu.

Czy No-Code zastąpi deweloperów?

Po szumie wokół platform programistycznych no-code, wiele dyskusji dotyczy tego, czy technologia no-code/low-code zastąpi programistów, czy nie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Wybór pomiędzy wykorzystaniem platform low-code/no-code a zatrudnieniem profesjonalnych programistów zależy od charakteru aplikacji, którą zamierzasz zbudować.

Te oparte na bazie danych rozwiązania zostały zaprojektowane w celu tworzenia aplikacji o różnych funkcjach dla ludzi z różnych środowisk. Niewątpliwie te narzędzia no-code przeszły długą drogę, a firmy korzystają z tych rozwiązań, aby zwiększyć swój zasięg do potencjalnych klientów. AppMaster nie jest wyjątkiem! To rozwiązanie programistyczne no-code oferuje wbudowane elementy drag-and-drop. Podobnie, można znaleźć te same funkcje w SeaTable, szeroko stosowane do skalowania, używania, ponownego użycia i modyfikowania aplikacji na wymagania projektu.

Co więcej, platformy no-code mogą pomóc programistom w szybkim zakończeniu procesu rozwoju. Początkujący użytkownik może również rozwijać wszystko, co chce z łatwością równą SeaTable Mendix, OutSystems i innych narzędzi bez kodu. Zalecamy korzystanie z platform programistycznych bez kodu podczas tworzenia aplikacji z podstawowymi funkcjami.

Jednakże, jeśli chodzi o rozwój złożonego projektu, takiego jak tworzenie chatbota dla Twojej strony internetowej lub systemów CRM, ERP lub HRM, zalecamy zatrudnienie profesjonalnych programistów do budowy tych aplikacji lub możesz użyć AppMaster, ponieważ ta platforma wykorzystuje bazę danych i może pomóc w rozwoju aplikacji klasy korporacyjnej. Tak więc, istnieje związek między używaniem tych narzędzi i zatrudnianiem zespołu programistów do rozwoju.

Projekt z platformami rozwojowymi bez kodu pozwala właścicielom firm rozwijać aplikacje dopasowane do szablonów SeaTable bez kodowania. Programiści internetowi mogą polegać na rozwiązaniach o niskim kodzie, aby szybciej dostarczać wspaniałe produkty. Mimo to, no-code jest dopuszczalny w dużym stopniu, chyba że nie opracowujesz rozwiązań rozwojowych, które wymagają ręcznego kodowania. Warto zauważyć, że aplikacje bez kodu z różnymi funkcjami nie zostały zaprojektowane, aby zastąpić profesjonalnych programistów, ale aby pomóc ludziom z dowolnego środowiska stworzyć różne aplikacje za pomocą kilku kliknięć. Co więcej, te rozwiązania internetowe o niskim kodzie ułatwiają wysiłek programistów do pisania kodu programowania dla swoich projektów internetowych. Zespół rozwoju może dostać pomysł przez no-code platform takich jak AppMaster lub OutSystems, aby ułatwić budowanie aplikacji. Nie tylko profesjonaliści, ale te platformy pomagają również nawet początkującym użytkownikom w tworzeniu aplikacji, czy to aplikacji internetowych, czy mobilnych.

Platformy webowe no-code, takie jak AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems itp. są świetne dla właścicieli firm, aby tworzyć aplikacje z funkcjami chatbota bez pisania jednej linii kodu. Tak więc właściciele firm są bardziej skłonni do korzystania z tych budowniczych aplikacji, takich jak AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, itp. aby szybciej zakończyć projekty za pomocą tej technologii. To dodatkowo pomoże im uwolnić swój czas na podejmowanie zadań wyższego rzędu.

Czy mogę stworzyć aplikację bez znajomości kodowania?

Jest to dość łatwe dla każdego, aby przekształcić swoje pomysły aplikacji w rzeczywistość, również dla technicznie zainteresowanych pracowników za pomocą tych rozwiązań budowania aplikacji dla swoich projektów. Ponieważ istnieją różne no-code narzędzia rozwoju dostępne, jako nowy budowniczy, nie trzeba żadnej wcześniejszej wiedzy programistycznej lub doświadczenie w kodowaniu, aby włączyć swoje marzenie do rzeczywistości.

Platformy no-code zapewniają potężne funkcje rozwoju wizualnego, aby budować wybitne aplikacje biznesowe bez pisania jednej linii kodu. Narzędzia te pochodzą z wbudowanymi czytelnymi wstępnie napisanymi kodami. Ekscytującą rzeczą w rozwiązaniach programistycznych no-code, low-code jest to, że zostały one również wykonane dla początkującego budowniczego, nawet jeśli nie są one technicznie zainteresowane. Tak więc, osoby, które nie są technicznie zainteresowane nie muszą poświęcać czasu na ponowne wynalezienie koła, aby znaleźć odpowiednie klucze do projektu. Nadal AppMaster może być dla ciebie trochę wyzwaniem, jeśli masz nietechniczne tło, ponieważ jest to bardziej potężna platforma odpowiednia dla rozwiązań korporacyjnych. Ale możesz się go nauczyć, wkładając trochę wysiłku.

Narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu mogą zająć się każdą częścią twojego projektu, jak logika biznesowa, modele danych, web, backend, aplikacje mobilne i API. Ponadto narzędzia self-hosted no-code pozwalają zainteresowanym technicznie pracownikom i budowniczemu na automatyczne publikowanie projektu w AWS, Azure, chmurze prywatnej, chmurze AppMaster. Oprócz tego, te platformy hostowane w chmurze pozwalają połączyć przepływ pracy z setkami ulubionych usług i aplikacji lub uzyskać dostęp do treści za pomocą API programowo. Ponadto, jeśli chcesz dostosować aplikację, nie musisz dodawać niestandardowego kodu. Możesz dostosować te aplikacje w kilku kliknięciach bez programowania.

Analiza wydajności AppMaster vs Mendix, Out Systems, BettyBloks, Bubble i FlutterFlow

W tej sekcji przedstawiamy analizę wydajności różnych narzędzi no-code i low-code.

Różnica pomiędzy No-Code a Low-Code

Według badania Forrester, rozwój aplikacji bez kodu uderzy w rynek 21 miliardów dolarów w ciągu następnej dekady. Tak, dobrze słyszeliście. Właściciele firm będą korzystać z narzędzi o niskim kodzie, aby rozpocząć działalność. Jako przedsiębiorca, musisz zrozumieć różnice między no-code i low-code, ponieważ pierwszy celuje w profesjonalnych programistów, a później użytkowników biznesowych. Dobre zrozumienie różnic w funkcjach pomiędzy no-code i low-code pomaga dobremu koderowi uchwycić wiedzę techniczną na temat platform i szybko pracować nad projektami.

Platformy programistyczne low-code pozwalają przedsiębiorcom tworzyć aplikacje mobilne z funkcjami "przeciągnij i upuść" i minimalną logiką. Możesz wybrać narzędzia low-code do rozwoju aplikacji, jeśli jesteś na początkującym poziomie kodowania. Możesz porównać technologię low-code z uczeniem maszynowym, gdzie naukowiec danych buduje aplikacje internetowe lub aplikacje mobilne bez wyraźnego programowania tych aplikacji. Na przykład rozwój aplikacji za pomocą platformy programistycznej o niskim kodzie, która wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego (NLP).

Z drugiej strony, narzędzia no-code do tworzenia aplikacji pozwalają użytkownikom tworzyć aplikacje bez pisania jednej linii kodu. Tak więc, nawet początkujący bez umiejętności kodowania może rozwijać bezproblemowe aplikacje dla rozwoju Twojej firmy. Rozwój aplikacji z no-code app development ma niewielką różnicę z platformami do budowania aplikacji o niskim kodzie. Przede wszystkim te platformy do tworzenia aplikacji o niskim kodzie pomagają w rozwoju aplikacji przy użyciu opcji programowania wizualnego zamiast języków programowania. Ale platformy o niskim kodzie wymagają zrozumienia logiki programu do rozwoju aplikacji.

Pomimo niewielkiej różnicy, obie platformy równie zyskały ogromną popularność ze względu na szybkie rozwiązania biznesowe bez użycia tradycyjnych języków programowania. Dlatego właściciele firm wolą rozwijać rozwiązania programowe za pomocą tych platform programistycznych zamiast zatrudniać profesjonalnego programistę. Te rozwiązania programowe spełniają wszystkie potrzeby biznesowe i zautomatyzować przepływ procesu biznesowego.

Więc, czy jesteś gotowy na rozwój aplikacji bez wiedzy o kodowaniu? Czy nie jest to ekscytujące, aby zbudować swoją aplikację biznesową bez wydawania pieniędzy na koszty rozwoju? Jesteśmy pewni, że twoja odpowiedź będzie absolutne tak.

Platformy programistyczne low-code dają fantastyczne możliwości i role dla firm każdej wielkości. Jednak budowanie aplikacji jest łatwo możliwe tylko z odpowiednimi platformami, które mogą wykonać twoją pracę poprawnie. Więc przygotuj się do rozwoju aplikacji w krótkim czasie i przenieś swój biznes na wyższy poziom ze wsparciem AppMaster, dalej oszczędzając pieniądze i czas.

Końcowe przemyślenia

Mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w roli tych platform w automatyzacji procesu biznesowego. Możesz zdecydować się na przeniesienie swojej firmy do korzystania z technologii no-code/low-code. Jako przedsiębiorca, musisz zrozumieć różnice między tymi rozwiązaniami rozwojowymi. Możesz wybrać rozwiązania no-code, jeśli masz nietechniczne tło, ale wybór rozwiązań low-code wymaga podstawowego zrozumienia programowania.

Platformy rozwoju oprogramowania typu low-code/no-code dają fantastyczne możliwości i klucze dla firm każdej wielkości. Jednak tworzenie aplikacji jest łatwo możliwe tylko z odpowiednimi platformami no-code. Polecamy wypróbowanie narzędzia no-code AppMaster.