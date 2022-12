Był czas, kiedy ludzie używali do wynajęcia dewelopera, aby stworzyć przyjazną dla użytkownika użyteczność strony internetowej. Jednak zmieniające się czasy doprowadziły do wynalezienia oprogramowania low-code wymagającego minimalnej wiedzy programistycznej do tworzenia aplikacji. Doświadczenie użytkownika może być teraz kierowany z witryny bez konieczności zatrudniania dewelopera.

No-code platformy pozwoliły przedsiębiorcom stworzyć przyjazną dla użytkownika stronę internetową, jak chcą. To również upoważnia ich do tworzenia aplikacji przy niskich kosztach. Przedsiębiorcy mogą tworzyć aplikacje, strony mobilne i aplikacje biznesowe, czy to rozwiązanie wewnętrzne, czy aplikacja SaaS. Wszystko jest objęte platformą narzędziową no-code, która obejmuje wszystkie doświadczenia użytkownika.

Nasz krótki przewodnik obejmie istotne aspekty każdej platformy no-code/low-code. Odpowiadamy również na wszystkie twoje zamieszanie dotyczące no-code i użyteczności strony internetowej. Naszym celem jest pokazanie Ci słynnej aplikacji bez kodu i projektu strony internetowej.

Konstruowanie przyjaznej dla użytkownika strategii internetowej dla Twojej aplikacji internetowej

Krok 1: Najpierw wybierz odpowiednią aplikację do budowania stron internetowych

AppMaster jest jedną z wiodących platform dla deweloperów bez kodu. Nawet jeśli są użytkownicy bez wiedzy technicznej, nadal możesz polegać na platformie, aby stworzyć przyjazny dla użytkownika panel administracyjny dla swojej witryny.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, gdy wchodzisz do swojej firmy, jest wymyślenie dla niej nazwy. Po umieszczeniu wyrażenia swojej pożądanej strony internetowej, musisz zdecydować się na kategorię, która najlepiej pasuje do rodzaju działalności i osiągnąć użyteczność strony. Następnie należy zaprojektować logo i wyrównać jego kolory. Jeśli posiadasz już symbol biznesowy, możesz go zaimportować z systemu.

Dedykowana platforma, na której chcesz przetestować swoją stronę. Musisz zrozumieć, że Twój wybór nie powinien zależeć od Ciebie, ale od preferencji Twojej grupy docelowej.

Możemy teraz sięgnąć głębiej, aby przyjrzeć się ważnej kwestii zasad użyteczności.

Krok 2: Wybierz właściwą nazwę aplikacji

Nazwa Twojej strony powinna być skierowana do docelowej grupy odbiorców. Upewnij się, że twój klient łączy się z nazwą i znajduje ją w odniesieniu do swojej potrzeby. Przypadkowo, jeśli masz firmę, która jest już znana wśród ludzi, sugerujemy zachować tę nazwę.

Dzięki niej łatwiej będzie Ci dotrzeć do konsumentów, a oni będą mogli znaleźć Cię w Internecie. Jeśli jednak nadal masz wpływ na to, aby wybrać nazwę od podstaw. Mamy kilka propozycji dla Twojej strony internetowej:

Nazwa powinna pasować do obrazu, który chcesz zaprojektować.

Wybierz nazwę wyrazistą, ale prostą do zapamiętania i wymówienia

Nazwa Twojej aplikacji powinna być wybrana z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla Twoich klientów.

Unikaj używania żargonu i przekazuj korzyści z aplikacji.

Nazwa aplikacji powinna mieć ogólnoświatowy wydźwięk, nawet jeśli obsługujesz klientów lokalnie.

Krok 3: Wybierz odpowiednie urządzenie testowe

Powszechne jest, że ludzie naturalnie martwią się o to, jak stworzyć przyjazną dla użytkownika stronę internetową. Nie tylko ci ludzie często dbają o to, jak ich strona wyglądałaby dla ich odbiorców.

Powodem jest to, że użytkownik dostaje możliwość zobaczenia wyniku całego wysiłku. Podstawową metodą jest zaprojektowanie kodu QR lub linku, który kieruje ludzi w stronę aplikacji lub strony internetowej. Po wygenerowaniu linku, będziesz mógł kierować ludzi w stronę aplikacji na wybranym przez siebie urządzeniu. Jest to jedna z zasad użyteczności, którą musisz przestrzegać.

Krok 4: Poprawnie zainstaluj aplikację

Gdy uczysz się procesu budowania aplikacji lub strony internetowej, często zdarzają się ciekawostki i możesz chcieć sprawdzić, jak przebiega nawigacja.

Sugerujemy, abyś uzyskał funkcjonalność kodu QR. Rodzaj funkcji i krok bezpieczeństwa można łatwo zainstalować w swojej aplikacji, która jest połączona z pożądanymi urządzeniami. W czasie, gdy zainstalujesz funkcjonalność aplikacji, wtedy łatwo zobaczysz i zmienisz układ swojej aplikacji internetowej.

Krok 5: Dodaj funkcje, które chcesz (Kluczowa sekcja)

Przejdźmy do głębszej wiedzy i omówmy, jak możesz dodać wybitne zasady użyteczności stron internetowych do swojej witryny lub aplikacji.

Podstawowym i istotnym pytaniem, które sobie zadajesz jest to, co użytkownicy chcą zobaczyć w aplikacji lub witrynie? Każda idealna aplikacja musi mieć odpowiedni zestaw funkcji. Upewnij się, że idzie to w parze z Twoją aplikacją i stroną internetową. W każdym naturalnym scenariuszu cała ta perspektywa zależy od intencji nawigacji aplikacji. Nie tylko to, ale również to, dlaczego decydujesz się na stworzenie aplikacji ma znaczenie.

Krok 6: Testuj, testuj i testuj przed startem

Tylko dlatego, że uważasz, że stworzyłeś aplikację lub stronę internetową, nie oznacza, że jesteś gotowy, aby uczynić ją na żywo. Powszechnym faktem jest to, że ludzie często przeprojektowują swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Stąd, gdy projektujesz swoją aplikację lub stronę internetową, musisz również upewnić się, że jest ona doskonała przed wprowadzeniem jej na rynek. Upewnij się, że każda nawigacja, którą robisz w swojej aplikacji, jest wykonana sumiennie.

Czasami deweloper decyduje się na pominięcie tego kroku, co skutkuje ciężkim cierpieniem później. Możesz rzeczywiście być w stanie zaoszczędzić dużo czasu, jeśli pominiesz ten krok. Jednak będzie to skutkować wymagającymi sytuacjami dla Ciebie w przyszłości. Liczba błędów, na które będziesz musiał się natknąć po uruchomieniu nieprzetestowanej aplikacji lub strony internetowej na rynku jest wysoka.

Krok 7: Opublikuj swoją aplikację

Jednym momentem, którego każde doświadczenie użytkownika desperacko potrzebuje, jest uruchomienie strony internetowej/aplikacji. Możesz zauważyć, że pytanie o to, jak zrobić stronę internetową, zmieniło się na to, jak ją opublikować. To właśnie tutaj zaczyna się zabawa, abyś mógł przetestować użyteczność strony internetowej / aplikacji. Część, w której zamieszczasz swoją aplikację, różni się nieco od tego, jak jest ona wyświetlana w sklepie z aplikacjami.

Gdy Twoja aplikacja zostanie opublikowana w Google Play Store i iOS, Twoi użytkownicy mogą sprawnie skanować i testować jej użyteczność na stronie internetowej.

Jeśli jesteś zdezorientowany, jak przetestować użyteczność swojej aplikacji, możesz wykonać kroki wymienione w filmie, aby uzyskać lepsze wrażenia użytkowników. Skierujemy Cię przez procedurę projektowania stron internetowych w płynny sposób, aby nie pozostało żadne zamieszanie.

Krok 8: Promuj swoją aplikację

Żyjemy w świecie, który działa na marketingu. Stąd, tylko budowa strony internetowej nie jest w porządku do prowadzenia wielkiego biznesu w sieci. Sugeruje się, aby upewnić się, że jest to podłączenie właściwej publiczności. Po opublikowaniu aplikacji lub strony internetowej, to nie znaczy, że klient przyjdzie biegać w kierunku ciebie.

Ilekroć opracowujesz stronę internetową lub aplikację, aby zaoferować rozwiązanie już istniejącego problemu, główną rzeczą do zrozumienia jest to, że niektórzy ludzie mogą już zatrudniać klucz. Twoim celem jest przekonanie ludzi, że wymagają zmiany i poprowadzenie ich w kierunku Twojej strony.

Byłoby najlepiej, gdybyś zrozumiał, jak marketing nie jest liniowym podejściem do prowadzenia użyteczności strony internetowej. Każdy krok, który jest przetwarzany w handlu musi być wentylowany z progresywnie. Poniżej znajdziesz wideo wspierające listę pre i post marketingu aplikacji mobilnych. Observe the video to realize how you can construct your app visible to the world!

Rzeczy do rozważenia podczas budowania strony internetowej

Pobierz planowanie

Najważniejszą rzeczą w każdym procesie nawigacji aplikacji jest to, że kładziesz fundamenty pod przyszły sukces. Stąd plan zasad użyteczności jest tym, czego potrzebujesz!

Poznaj swoją publiczność

Twoja grupa docelowa i sposób, w jaki ją segmentujesz za pomocą użyteczności, to Twoje podstawowe podejście. Przeprowadź dokładne badania nad tym, jaki typ klientów chcesz obrać za cel i jak do nich dotrzesz. Ponadto, musisz być oczywisty, jeśli możesz rozwiązać jakikolwiek problem dla swojej docelowej publiczności, czy nie.

Pomyśl o pieniądzach

Teraz trzeba myśleć o pieniądzach, które będą zlokalizowane na stronie internetowej. Postaraj się, aby wszystko było w ramach przydzielonego budżetu, więc nie tracisz dodatkowych pieniędzy. Jeśli chcesz mieć udany biznes, musisz umieć zaprojektować dla niego model użyteczności strony internetowej. Zdecyduj, jaką wartość dodajesz do swojego produktu? Jak będziesz go sprzedawał? Gdzie będziesz go sprzedawał? Jakie będą twoje kanały? itp.

Zwróć uwagę na lukę

Kiedy już znajdziesz swoich docelowych użytkowników, musisz ich zidentyfikować. Gdzie pasujesz i jakie problemy jesteś w stanie targetować. Musisz znaleźć punkt, który możesz osiągnąć u konkurencji lub nie. To dodaje wartości do Twojego produktu i wyróżnia go spośród innych.

Get building

Przejdźmy od razu do nawigacji. Jaki jest najwspanialszy sposób na rozpoczęcie pracy dla użytkowników? Czy możliwe jest stworzenie aplikacji za darmo? No właśnie!!! Możesz urzeczywistnić swoje doświadczenie użytkownika dzięki naszej platformie do tworzenia aplikacji z użytecznością, bez kodu! Dzięki naszemu prostemu interfejsowi "przeciągnij i upuść" możesz eksperymentować z tworzeniem aplikacji, nawet jeśli nie znasz się na kodowaniu.

Umieściliśmy kolekcję filmów i samouczków, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, które możesz mieć i sprawić, że tworzenie aplikacji będzie tak proste jak ciasto!

Dlaczego warto wybrać No Code Web Builder?

Cały cel każdej platformy no-code jest umożliwienie Ci budowania stron internetowych, które są wysokiej użyteczności. Masz do dyspozycji klikanie i wybieranie, przeciąganie i upuszczanie oraz inne opcje, które ułatwią ci kodowanie.

Wyobraź sobie, że tworzysz stronę internetową bez potrzeby używania JavaScriptu lub czegokolwiek z nich. Ani nawet podstawowej wiedzy na temat programowania. Wszystko czego potrzebujesz to oko do wyobraźni i umiejętność jej interpretacji.

Dla użytkowników istnieją setki platform no-code, ale oczekuje się, że w najbliższych latach ta liczba będzie szybko rosła. Więcej aplikacji będzie musiało oferować narzędzia no-code, aby organizacje mogły wykorzystać istniejące rozwiązania, ponieważ zapotrzebowanie na programistów przewyższa podaż.

Werdykt końcowy

Platforma no-code pozwala na stworzenie przyjaznej dla użytkownika strony internetowej. Możesz wprowadzić każdą swoją wyobraźnię do rzeczywistości. Nie ma żadnych luk w procedurze użyteczności strony. Każda strona internetowa jest tworzona w odpowiedni sposób dla użytkowników.

Forum aplikacji jest żywe, osoby zadają pytania i oferują odpowiedzi, niezależnie od tego, czy są żółtodziobami w dziedzinie usability, czy ekspertami w dziedzinie sieci. Jesteśmy dumni z tego, że udało nam się zbudować przyjazną i otwartą społeczność ludzi, którzy chcą się wzajemnie wspierać w dziedzinie web usability.

Najczęściej zadawane pytania

Co sprawia, że strona jest przyjazna użytkownikowi?

Do istotnych i sprawdzonych wskazówek dotyczących użyteczności strony internetowej należy odpowiednie stosowanie tagów nawigacyjnych. Prawidłowe generowanie i kierowanie treści oraz strategiczne wykorzystanie wizualizacji są niezbędne

Jak stworzyć projekt przyjazny dla użytkownika?

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby opracować satysfakcjonującą stronę internetową:

Wykorzystaj strategicznie kolor i teksturę.

Skonstruuj świetną hierarchię i przejrzystość za pomocą typografii.

Przeglądaj, aby sprawdzić, czy system działa dobrze i szybko reaguj.

Zastanów się nad domyślną nawigacją.

Jakie jest pięć cech, które tworzą stronę z intuicyjnym układem?

Są atrakcyjne pod względem estetycznym.

Zasobne wykorzystanie wizualizacji.

Szybkie ładowanie.

Adaptacyjne formularze.

Przyjazny dla urządzeń mobilnych/responsywny.

Dlaczego Twoja strona musi być przyjazna dla użytkownika?

Będziesz w stanie stworzyć lepszą stronę internetową, jeśli jej celem będzie efektywna użyteczność. Zobaczysz wzrost sprzedaży, jeśli będziesz mógł ukierunkować stronę na swój biznes. To jest powód, dla którego dobra użyteczność jest kluczowa.

Co to jest aplikacja GUI?

Program z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) jest tworzony z elementów wizualnych, w tym okien, menu, okien dialogowych i innych przyjaznych dla użytkownika funkcji.

Co odróżnia stronę przyjazną dla użytkownika od takiej, która nie jest?

Oto wskaźniki, że Twoja strona nie jest przyjazna dla użytkownika:

Jeśli Twoja strona ma zepsute linki lub nawigację, która nie należy do tej strony lub do tego materiału pisanego, postaraj się je naprawić jak najszybciej. Wpływają one na użyteczność twojej strony. Zachowując te połączenia, sugerujesz, że nie przejmujesz się doświadczeniem online jako użytkownik.