Typografia to styl tekstowy lub sztuka używania słów, symboli i znaków pisanych do komunikacji. Sztuka pisania w celu nawiązania kontaktu ewoluowała od prostych symboli graficznych do wymyślnego pisma ręcznego z szerokim zakresem znaków i stylów. W dzisiejszych czasach sztuka typografii stała się cyfrowa, a osoby polegające na tych cyfrowych tekstach, czcionkach i znakach komunikują się z innymi online. Typografia cyfrowa stała się najczęstszym narzędziem komunikacji online, a miliony osób używają tych czcionek i znaków w aplikacjach mobilnych i internetowych. Użytkownicy polegają na aplikacjach mobilnych i internetowych oraz ich systemie czcionek i tekstów, aby się komunikować. Ze względu na dzisiejszą popularność aplikacji mobilnych i internetowych ważne jest, aby upewnić się, że ich elementy projektowe zapewniają doskonałe wrażenia użytkownika.

Nic dziwnego, że twórcy aplikacji mobilnych i internetowych, takich jak Note, użyli tej opisowej nazwy dla swojej aplikacji. Ta mobilna aplikacja do sporządzania notatek upraszcza proces tworzenia tekstu i jest dostępna na Androida, iOS oraz w sieci. Note jest jedną z najpopularniejszych aplikacji, ponieważ zapewnia bezproblemowe doświadczenie użytkownika i jest załadowany przydatnymi elementami tekstowymi. Jeśli zdecydujesz się stworzyć podobną aplikację mobilną lub internetową, jakie są najlepsze czcionki, tekst i elementy projektu, aby poprawić wrażenia użytkownika? Jakie proste wskazówki i sztuczki możesz wykorzystać do stworzenia czcionek w swoich aplikacjach mobilnych i internetowych?

Jaki jest najlepszy rozmiar czcionki dla aplikacji mobilnych?





Jeśli chodzi o tekst i czcionki, doświadczenie użytkownika zależy od tego, jak łatwo jest być w stanie je przeczytać. Tak, czytelność jest bardzo ważna, jeśli chodzi o czcionki. Użytkownicy powinni być w stanie wygodnie czytać słowa, a rozmiar tekstu powinien być czytelny. Użytkownicy powinni być w stanie czytać tekst na swoich urządzeniach bez mrużenia i nadwyrężania oczu. Projektanci aplikacji, którzy zwracają uwagę na ten element, pozwolą ludziom mieć bardziej komfortowe doświadczenie użytkownika.

Rozmiar czcionki nie powinien być zbyt duży lub pogrubiony, więc tekst zaczyna wyglądać na przytłaczający dla użytkownika. Jednak nie powinien być również tak mały, że czcionka staje się trudna lub niemożliwa do wygodnego czytania. Oznacza to, że w projektowaniu czcionek projektanci aplikacji mobilnych i internetowych powinni zachować równowagę podczas tworzenia tych elementów. Istnieją również ogólnie przyjęte uniwersalne standardy, których projektanci aplikacji powinni przestrzegać podczas określania najlepszego rozmiaru czcionki dla aplikacji mobilnych.

Istniejący standard projektowania wielkości czcionki w aplikacjach mobilnych to minimum 16 pikseli, co może stwarzać problem dla osób z wadami wzroku. Dla projektantów aplikacji mobilnych wymaga to, aby rozmiar tekstu nie był mniejszy niż 16 pikseli, aby zapewnić optymalne doświadczenie użytkownika. Aplikacje mobilne dla systemu Android używają minimalnego rozmiaru czcionki 12 pikseli, podczas gdy iOS używa minimalnego rozmiaru czcionki 11 punktów. Te standardy projektowania aplikacji zapewniają czytelność i są najbardziej zalecanym rozmiarem czcionki dla głównego tekstu ciała w aplikacjach mobilnych. Sugeruje się również, aby zachować stosunek 90/10 rozmiaru czcionki tekstu głównego do nagłówków.

Jak wybrać czcionkę dla mojej aplikacji?

Dostępność

Czcionki aplikacji mobilnych powinny być czytelne i spójne na wszystkich typach urządzeń, bez względu na ich rozmiar. Krój czcionki powinien być łatwy do odczytania i wygodny nawet dla użytkowników, którzy spędzają długi czas przed ekranem. Czcionki powinny być również uniwersalnie dostępne na różnych platformach, aby tekst renderował się tak samo, bez względu na to, z jakiego urządzenia się korzysta. Na przykład czcionka Times New Roman jest jednym z najpopularniejszych krojów pisma używanych przez projektantów aplikacji mobilnych. Jest również najbardziej rozpoznawalny i dostępny dla użytkowników aplikacji mobilnych i internetowych na wszystkich platformach.

Waga czcionki

Waga czcionki lub szerokość danego tekstu lub czcionki jest ważna w tworzeniu dobrego doświadczenia użytkownika. Preferencje dotyczące wagi czcionki w aplikacjach mobilnych i internetowych różnią się w zależności od użytkownika. Jeden może preferować czytanie lub pisanie w pogrubionym, grubym kroju czcionki, podczas gdy inny może preferować szczuplejszą wersję tej samej czcionki. Projektanci aplikacji powinni zapewnić użytkownikom aplikacji łatwe opcje dostosowania tekstu do preferowanej wagi czcionki. Ta cecha projektu bezpośrednio wpływa na poziom komfortu użytkowników Twojej aplikacji mobilnej i internetowej.

Czytelność

Czytelność tekstu odnosi się do poziomu jasności, łatwości i komfortu czytania danej czcionki. Projektanci aplikacji muszą zwracać dużą uwagę na elementy projektu, aby zapewnić czytelność czcionek dla użytkowników. Trudny do odczytania krój pisma będzie irytował użytkowników aplikacji i sprawi, że będą oni mniej skłonni do interakcji z jakąkolwiek treścią używającą tej konkretnej czcionki. Czytelne czcionki są schludne, mają dobre odstępy, są wystarczająco duże, by można było je odczytać i wystarczająco wyraźne, by można je było zobaczyć bez pomocy. Dekoracyjne elementy projektu tekstu i wyrównanie odstępów powinny być stosowane z umiarem. Mogą one sprawić, że czcionka będzie wyglądać bardzo fantazyjnie, ale sprawią, że tekst będzie nieczytelny dla użytkowników.

Inne względy

Najlepsze czcionki dla aplikacji mobilnych mają wyraźne cechy, które są uniwersalne dla wszystkich użytkowników. Projekty czcionek powinny być łatwo dostępne, konfigurowalne i zwiększać doświadczenie dla szerokiej gamy użytkowników aplikacji. Projekt czcionek powinien być integracyjny i pomagać zwykłym użytkownikom oraz użytkownikom o zmniejszonych zdolnościach fizycznych lub poznawczych.

Dostosowanie do potrzeb użytkownika

Ponieważ możliwości użytkowników są różne, rozmiar czcionki i projekt tekstu w aplikacjach mobilnych i internetowych powinien być możliwy do dostosowania. Użytkownicy z wadami wzroku skorzystają z możliwości dostosowania rozmiaru tekstu, koloru, wagi i kroju czcionki. Powinni również mieć możliwość dostosowania tła tekstu i podświetlenia, aby zmniejszyć zmęczenie oczu. Dostosowanie czcionki jest bardzo pomocne dla użytkowników aplikacji, którzy mają problemy z nauką, zaburzenia poznawcze lub problemy ze wzrokiem.

Który typ czcionki jest lepszy dla stron internetowych?

Helvetica

Czysty, wyraźny, klasyczny wygląd tej czcionki sprawił, że jest ona popularnym wyborem od 1957 roku. Jest wszechstronny, czytelny i widoczny nawet w warunkach słabego oświetlenia. Ten krój pisma jest preferowany ze względu na swoją przejrzystość, minimalistyczną estetykę i wszechstronność.

Serif

Krój szeryfowy ma elegancki, formalny wygląd, który dodaje odrobinę wyrafinowania do każdego dokumentu. Łatwy do odczytania, jest jednym z najbardziej charakterystycznych fontów internetowych, z właściwą równowagą elementów dekoracyjnych i formalnych.

Calibri

Jest to świetny wybór dla aplikacji internetowych, ponieważ jego miękkie, zaokrąglone krawędzie tworzą wygodne doświadczenie czytania. Ze względu na te cechy jest to świetny font do czytania długich treści internetowych, które wymagają dłuższego czasu spędzonego na ekranie. Może jednak nie być widoczna dla użytkowników komputerów Mac na platformach internetowych i mogą oni zastąpić ją podobną czcionką.





Arvo

Krój Arvo to projekt czcionki o geometrycznej strukturze, który jest szeroko stosowany w aplikacjach internetowych i mediach drukowanych. Ta wszechstronna czcionka jest dostępna w wariantach 4 czcionek, które wahają się od Roman, Roman Bold, Italics i Bold Italics.

Ile różnych czcionek powinieneś użyć na stronie?

Ogólna zasada w projektowaniu aplikacji internetowych to nie więcej niż trzy różne czcionki lub kroje tekstu powinny być używane na stronach internetowych. Maksymalnie 3 czcionki są uniwersalne, wygodne do czytania, estetyczne i zmniejszają zamieszanie.

Która czcionka jest najbardziej przyjemna dla oka?

Helvetica

Helvetica wychodzi na szczyt po raz kolejny jako najpopularniejszy krój pisma do projektowania UI aplikacji! Jest wszechstronny i łatwo czytelny na stronach internetowych, ekranach i w mediach drukowanych. Jest uważana za czystą, neutralną czcionkę, która nie przeszkadza i łatwo wtapia się w środowisko projektowe. Helvetica jest "bezpieczną" czcionką dla projektantów aplikacji, którą można stosować zarówno podczas testowania projektów UI aplikacji, jak i podczas uruchamiania w pełni rozwiniętej aplikacji.

Raleway

Uproszczony, wykwintny font z czystym, lekkim jak serif projektem tekstu. Nowoczesny design. Jest łatwy do odczytania, wszechstronny i bardzo schludny. Odstępy i projekt tekstu sprawiają, że jest to czcionka wybierana przez projektantów aplikacji wszędzie.

Pacifico

Ta zabawna czcionka z pociągnięciami pędzla jest używana do treści mobilnych i internetowych, które są zabawne i figlarne. Jego zaokrąglone krawędzie, fantazyjny styl i waga czcionki sprawiają, że jest bardzo przyjemny dla oczu!

Lato

Zaokrąglony projekt czcionki Lato jest świetny dla marketingu i treści drukowanych, ponieważ jest bardzo przyjemny dla oka, łatwo czytelny i jest półformalny, ale zabawny. Ten tekst jest świetnym wyborem dla aplikacji mobilnych i internetowych ze względu na swoje piękno i klasyczną strukturę.

Która czcionka Google jest najlepsza?

Czcionki Google dostarczają mnóstwo inspiracji dla nowych czcionek, które programiści mogą włączyć do projektów UI aplikacji! Posiada obszerną bibliotekę setek darmowych czcionek, które nadadzą Twojej treści i tekstowi charakterystyczny wygląd. Google Fonts oferuje wiele możliwości projektantom aplikacji, niezależnie od wielkości projektu. Niezależnie od tego, czy musisz stworzyć napisy do projektu graficznego, tekst ciała, czy inną treść, te czcionki są świetne do uzupełnienia Twojej pracy.

Playfair Display



Ta czcionka jest świetna dla projektantów aplikacji, którzy potrzebują dodać klasyczny akcent do swoich projektów tekstowych. Playfair Display ma uniwersalne wagi czcionek i doskonałe odstępy i jest świetna do treści nagłówków.

Ubuntu

Ubuntu jest jednym z najbardziej czytelnych fontów online i został zaprojektowany do optymalnego wykorzystania w aplikacjach internetowych i witrynach. Jest wszechstronny do stosowania jako tekst ciała i może być również używany do nagłówków.

Treat

Treat jest nieco kreatywnym krojem pisma w pakiecie Google Fonts, ponieważ, podobnie jak Pacifico, wykorzystuje fantazyjny brush lettering. Ma również umiarkowane odstępy, które sprawiają, że jest łatwy do odczytania. Ta przyciągająca uwagę czcionka zapewnia kreatywny akcent do treści mobilnych i internetowych.

Montserrat

Ten prosty bezszeryfowy krój czcionki Google Font jest klasycznym projektem tekstu ciała wykorzystywanym do szerokiej gamy treści. Do tej pory powstało 16 odmian kroju Monsterrat.

Hindu

Hindu jest idealnym krojem do projektowania korpusu strony internetowej ze względu na jego pogrubioną konstrukcję. Chociaż niedostępny w odmianie kursywnej, nadal jest popularnym wyborem dla treści, które muszą być pogrubione. Ten font jest często używany do tekstu nagłówkowego ze względu na jego niezwykłe cechy.

Raleway

Czcionka Raleway jest bardzo wszechstronna i jest jedną z najbardziej znanych w Google Fonts. Ta czcionka jest idealna do projektów i treści, które wymagają ogromnego tekstu, aby się wyróżnić.

Arvo

Ten font jest doskonale stworzony dla maksymalnej czytelności w sieci. Arvo jest również doskonałym wyborem dla mediów drukowanych. Dzięki szeryfowej konstrukcji jego elementy dekoracyjne są wykwintne i uderzające dla tekstu ciała, który musi się wyróżniać.

April Fatface

Ten projekt Google Fonts jest prosty do odczytania i dostępny w różnych wagach. Czcionka April Fatface jest używana głównie do treści reklamowych, aby nadać dramaturgii tekstowi głównemu Twoich projektów.

Karla

Ze względu na swoją przejrzystość i czytelność, Karla jest idealnym krojem pisma Google Fonts dla projektantów, którzy muszą nadać swoim projektom minimalistyczną estetykę.

Która czcionka jest używana w Androidzie?

Udane elementy projektowe w aplikacjach androidowych obejmują tła, symbole i kolory. Jednak nie ma nic tak wpływowego dla ogólnej treści jak przyciągające wzrok czcionki! Te ciągną razem całą estetykę projektu aplikacji mobilnej lub internetowej, nadając treści unikalny wygląd. Z wieloma opcjami dostosowywania tekstu, użytkownicy mogą wybrać swoje ulubione czcionki, aby zwiększyć ich komunikację i doświadczenie czytania.

Roboto

Roboto jest czcionką z wyboru w projektach UI aplikacji Google dla Androida ze względu na łatwość czytania i czysty design. Jego wyrównanie odstępów, zaokrąglone krzywe i lekki wygląd sprawiają, że ta aplikacja wyróżnia się jako jedna z najbardziej wszechstronnych aplikacji do wykorzystania dla zawartości tekstu w aplikacjach androidowych. Co ciekawe, ta czcionka została właściwie opracowana przez samego giganta technologicznego Google!

Open Sans

Czcionka Open Sans jest kolejnym popularnym wyborem dla aplikacji Android z powodu łatwości czytania. Jego płynność rozciąga się na treści mobilne, internetowe i drukowane, i jest to preferowana czcionka, ponieważ zwiększa spójność treści opartych na tekście. Ma zrównoważoną wagę czcionki, rozmiar i wyrównanie odstępów, co sprawia, że jest łatwy dla oczu użytkowników Androida.

Najlepsze aplikacje do tworzenia czcionek dla Androida

HiFont

Wstrząśnij swoim androidowym doświadczeniem czcionki z HiFont! Ta wyjątkowa aplikacja jest jednym z najbardziej mind-blowing Android aplikacje czcionek i pochodzi z szeregiem kolorowych opcji dostosowywania dla użytkowników android. Ta aplikacja czcionki dla Androida ma szeroki wachlarz zabawy, nowoczesne aplikacje, które mogą być nawet dostosowane do przypominania zwierząt! Jest to bardziej interesująca alternatywa dla standardowych statycznych czcionek tekstowych, z których korzystaliśmy.

Fonty

Jeśli chcesz wyjątkowości tworzenia swoich czcionek, Fonty jest idealnym narzędziem! Pozwala użytkownikom tworzyć własne czcionki, które są oparte na ich własnym piśmie ręcznym z jego interfejsem tworzenia tekstu. Ta aplikacja pozwala użytkownikom rysować i tworzyć własne czcionki i znaki za pomocą szkicu dłoni. Szkic czcionki jest następnie konwertowany w aplikacji, aby dać użytkownikom unikalne czcionki oparte na ich tekście pisma ręcznego. Użytkownicy mają również możliwość dodania swoich elementów projektowych dla aplikacji androidowych, takich jak naklejki i znaki.

Ma również szeroki wachlarz wstępnie załadowanych czcionek, które można wybrać i zastosować do swoich aplikacji androidowych. Jego unikalny urok polega jednak na możliwości łatwego dostosowania pisma ręcznego, aby stworzyć swój unikalny styl krojów pisma dla swoich aplikacji.

Co to jest najłatwiejsza czcionka do czytania?

Historycznie słowo "czcionka" odnosi się do rzeczywistego kroju pisma używanego do tworzenia tekstu lub znaków drukowanych. Czytelność czcionki zależy od płynności znaków, różnorodności ustawień, projektu tekstu, wyrównania odstępów i innych elementów. Zasadniczo najłatwiejsze do odczytania są dwie kategorie czcionek: serif i inne bezszeryfowe.

Serif

Serif to termin typograficzny używany do przedstawienia ornamentyki tekstu i znaków. Pojawia się on na szczytach i dolach poszczególnych znaków, tworząc przeciwległą stopę. Do najbardziej czytelnych czcionek Serif należą Bookman Old Style, Courier, Garamond i Times New Roman. Czcionki Serif opierają się na sprawdzonych, tradycyjnych i klasycznych wzorach, które są półkursowe i ozdobione.

Czcionki bezszeryfowe

Czcionki sans serif oznaczają "bez upiększeń". W rezultacie te kroje czcionek nie mają elementów dekoracyjnych ani dodatkowych ozdób. Występują jako proste linie bez ozdób. Niektóre z nich mają klasyczne, schludne i minimalistyczne projekty, aby zwiększyć doświadczenie czytelnicze użytkowników. Do najbardziej czytelnych czcionek bezszeryfowych należą Arial, Calibri, Franklin Gothic i Helvetica. Czcionki bezszeryfowe są łatwiejsze do odczytania i mają czyste, nowoczesne linie, które sprawiają, że są bardziej atrakcyjne dla młodszych użytkowników lub twórców treści.

Rozmiar i odstępy między czcionkami określają również czytelność tekstu głównego Twojej aplikacji mobilnej. Rozmiar czcionki określa, jak duże lub małe litery lub znaki pojawiają się w tekście pisanym. Wyraźny, ogromny tekst na papierze jest najłatwiejszy dla oczu, ponieważ jest wygodniejszy do czytania. Im większy rozmiar czcionki serif i bezszeryfowej, tym lepiej jest czytać i rozumieć treść.

Wnioski

Stosując się do tych prostych wskazówek i trików, można się spodziewać, że projektowanie aplikacji zakończy się sukcesem w tworzeniu aplikacji mobilnych i internetowych. AppMaster zapewnia Ci najlepsze rozwiązania i wskazówki dzięki swojemu zespołowi ekspertów.