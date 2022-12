Wizualny kreator procesów biznesowych z zaawansowanymi funkcjami

Tryb transakcyjny dla realizowanych procesów biznesowych

Nawet mały problem z kontrolą jakości w danych może wymagać 500 linii kodu, stanowiących kilka tygodni wysiłku. Ale AppMaster Business Process Editor może zrobić to automatycznie. Transaction Logic to duży i ważny element systemów - idealny kandydat do automatyzacji Twoich procesów biznesowych.