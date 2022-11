Lepsza mapa podróży pomoże Ci zrozumieć, jak konsumenci wchodzą w interakcję z Twoimi produktami i innymi kanałami. Zrozumiesz niezbędne zmiany z mapowaniem, aby użytkownik mógł łatwo dotrzeć do informacji, których szuka. Posiadanie lepszej podróży klienta działa jako narzędzie dla projektantów UX.

Aby stworzyć lepszą podróż mapowania, musisz mieć jasność co do swoich celów biznesowych i usług. Poza tym musisz przestrzegać wielu protokołów UX, aby stworzyć podróż klienta, która da ci cenne dane. Te protokoły mapowania UX są wymienione poniżej:

Wybór odpowiedniej aplikacji do podróży użytkownika

Wiele rodzajów map jest używanych, aby skupić się na konkretnym wglądzie. W większości przypadków wynik każdej mapy będzie wyglądał podobnie, więc upewnij się, że rozumiesz koncentrację, na której tworzona jest mapa podróży klienta. Poniżej przedstawiamy najczęściej stosowane mapowanie UX:

Stan obecny

Podobnie jak nazwa, daje ci aktualne informacje o twojej stronie. To mapowanie jest używane, aby zobaczyć luki na stronie, które można poprawić. Innym powodem jest zrozumienie, jak konsument wykorzystuje platformę.

Persona Based

To mapowanie UX jest używane do analizy podróży związanej z dedykowaną personą. W większości przypadków, mapowanie oparte na osobach jest wykorzystywane do zaspokojenia specyficznych potrzeb klientów.

Stan przyszły

To mapowanie pomaga zrozumieć, jak konsumenci będą postrzegać Twoją stronę. Zadaje pytania o Twoich klientów i podaje statystyki dotyczące perspektyw klientów na temat Twojej witryny. Ponadto, to mapowanie pomaga przeprojektować i zaplanować stronę internetową lub zbudować aplikację mobilną.

Wybór zakresu strony internetowej

Istnieją dwa rodzaje zakresu dla strony internetowej. Jeden to szeroki widok, w którym patrzysz na wszystkie aspekty witryny. Drugi to skupienie się na konkretnym wyniku. Na przykład możesz wybrać zakres dla logowania, tworzenia konta itp. Ten rodzaj zakresu pomaga w rozwiązywaniu problemów z platformą. Zrozumiesz, jak konsument będzie się czuł podczas korzystania z konkretnej funkcji witryny.

Duży zakres da Ci pojęcie o ogólnym doświadczeniu użytkownika w podróży po aplikacji mobilnej. Jest to skomplikowany i długotrwały proces, ale warto to zrobić, gdy skupiamy się na doświadczeniu użytkownika.

Persona użytkownika

Persona konsumenta jest jedną z ważnych rzeczy w mapowaniu podróży klienta. Podczas budowania strategii aplikacji mobilnej, musisz zbadać swoją docelową grupę odbiorców dla lepszego UX. Zbadaj upodobania i niechęci swoich odbiorców. To sprawi, że rzeczy będą łatwe dla Ciebie i Twoich klientów. Niektóre podstawowe badania UX to:

Wykonaj badanie konsumenckie i przeanalizuj je

Informacje zwrotne z zapytania kontekstowego

Zadaj pytania swoim potencjalnym klientom na temat Twojej aplikacji mobilnej.

Oczekiwania użytkowników i scenariusz

Podróż klienta wykorzystuje scenariusz, aby zająć się sytuacją Twojej strony lub aplikacji mobilnej. Ten scenariusz, który podajesz, może być prawdziwy lub prawdopodobny.

Załóżmy, że zamawiasz jedzenie z aplikacji do dostarczania żywności. Platforma przeanalizuje scenariusz i da ci przewidywania dotyczące dostawy żywności. Na przykład, że Twoje jedzenie zostanie dostarczone za 15 minut.

Wysiłek na touchpointach

Punkty dotykowe są kluczową częścią każdego urządzenia mobilnego. Punkty dotykowe to aktywność konsumenta w celu interakcji z danym produktem lub kanałem. Upewnij się, że rozumiesz, jakie są punkty dotykowe Twojej aplikacji mobilnej lub strony i jakie kanały są związane z tymi punktami dotykowymi.

Emocjonalny wpływ

Upewnij się, że dodasz emocjonalny dotyk do swojej aplikacji mobilnej podczas tworzenia aplikacji podróży. W ten sposób stworzysz specjalną więź ze swoimi klientami.

Jak podróż klienta wspomaga aplikację mobilną

Branża aplikacji mobilnych z dnia na dzień staje się coraz większa. Z tego powodu konkurencja w branży strategii aplikacji mobilnych jest bardzo duża. Każda firma stara się stworzyć unikalną i atrakcyjną platformę. Oprócz wszystkich faktów technicznych w strategii aplikacji mobilnej, musisz wziąć pod uwagę czynnik ludzki. Element ludzki da Ci informację zwrotną o tym, jak klienci będą angażować Twój produkt lub kanały związane z produktami.

Możesz zobaczyć swoją platformę z perspektywy klienta, gdy używasz mapowania podróży klienta. To daje ci informacje zwrotne na temat tego, jak dotrzeć do określonych produktów lub informacji na twojej stronie. Dlatego podczas tworzenia customer journey konieczne jest podejście klientocentryczne.

Opracowanie strategii klientocentrycznej

Upewnij się, że otrzymujesz całą podróż klienta swojej platformy z punktu widzenia klientów. Od wyszukania platformy w sklepie z aplikacjami, uznania jej za atrakcyjną, pobrania i zakupu funkcji w aplikacji. To wszystko będzie niesamowicie korzystne przy tworzeniu strategii aplikacji mobilnej.

Tworzenie lepszej aplikacji mobilnej

Załóżmy, że Twoja aplikacja ma atrakcyjne funkcje i narzędzia mocy z podejściem zorientowanym na klienta. W takim przypadku, stworzysz bardzo wydajną strategię aplikacji mobilnej, która stworzy emocje i spełni potrzeby klientów.

Pozyskiwanie nowych klientów

Zdobywanie nowych klientów jest głównym celem całego rynku strategii aplikacji mobilnych. Jeśli masz lepszą strategię aplikacji mobilnej, Twój klient będzie wielokrotnie korzystał z Twojej aplikacji. W ten sposób nie tylko zyskasz lojalnych klientów, ale także zdobędziesz nowych, ponieważ lojalni klienci będą polecać Twoją aplikację swoim znajomym i rodzinie.

Tworzenie kampanii marketingowych

Kampanie marketingowe stają się niesamowicie skuteczne, gdy masz lepsze mapowanie. Aplikacja pomaga podejmować mądrzejsze decyzje, które poprawiają strategię docelowych odbiorców.

Kroki w mapowaniu podróży klienta

Przyjrzymy się szczegółowo krokom tworzenia lepszego mapowania podróży klienta.

Zachowanie klienta

Pierwszą rzeczą w podróży klienta jest to, jak konsumenci znajdują twoją aplikację mobilną lub witrynę. Tak więc kroki, które klienci wiedzą o Twojej aplikacji, jak będą z niej korzystać i jaki rodzaj doświadczenia użytkownika otrzymają, mają dużą wartość dla Ciebie i konsumentów.

Zachowanie klientów nie jest takie samo, ale generalnie podąża za tymi samymi krokami w zakupie produktów Twojej platformy. Jednak konsumenci, którzy wiedzą o Tobie, mogą zainteresować się Twoją aplikacją i rozpocząć customer journeys.

Kiedy się zainteresują, zazwyczaj oceniają Twój produkt. To doprowadzi ich do blogów, postów i recenzji. Jeśli masz lepsze recenzje, informacyjne blogi i posty, będziesz w stanie je przyciągnąć. Ten krok jest kluczowy, ponieważ albo zdobędziesz konsumentów, albo stracisz klienta. Szybko dokonają zakupu, jeśli zdecydują się zostać klientem. Upewnij się, że wysyłasz im wiadomość powitalną lub zniżkę na ich pierwszy zakup.

Potrzeby klienta

Aby atrakcyjnie zbudować strategię aplikacji mobilnej, powinieneś upewnić się, że Twoja aplikacja zaspokaja podstawowe potrzeby klientów. Poniżej omówimy te podstawowe potrzeby klientów.

Funkcjonalnie

Funkcjonalność aplikacji ma znaczącą rolę. Analizujesz, czy Twoja platforma rozwiązuje problem klienta, czy go pogarsza. Możesz znaleźć platformę lub sklep play, który rozwiązuje problem, ale musisz wykonać wiele dodatkowej pracy, aby uzyskać rozwiązanie. To nie jest idealny sposób na zdobycie konsumentów, a najprawdopodobniej stracisz konsumentów.

Cena

Tak jak wszystko, co kupujesz na rynku, upewnij się, że cena Twojej aplikacji jest zgodna z funkcjonalnością, którą oferuje. Jeśli Twoja platforma ma wartość pieniężną, ludzie chętnie ją kupią; w przeciwnym razie nie będziesz w stanie dokonać wielkiego przełomu na rynku.

Doświadczenie

Doświadczenie użytkownika powinno być na tyle dobre, aby ludzie mogli polecić je innym. Przynajmniej powinieneś spełnić podstawowe doświadczenie, którego oczekuje klient. Więc jeśli możesz zadziwić swojego klienta wyjątkowym doświadczeniem użytkownika, to będzie to czynnik plusowy.

Niezawodność

Czy wydajność aplikacji jest spójna za każdym razem, gdy konsument z niej korzysta, czy też wyniki zmieniają się za każdym razem, gdy z niej korzysta. Upewnij się, że Twoja platforma ma spójność, aby zdobyć lojalnych i nowych konsumentów.

Kontrola

Czy klient kontroluje aplikację, czy też czuje się uwięziony? Klient powinien mieć możliwość zmiany swojego pakietu subskrypcyjnego. Ponadto, powinni szybko zwracać przedmioty. Dzięki temu chętniej Ci zaufają i staną się Twoim lojalnym konsumentem.

Podsumowanie

Aplikacja customer journeys to wizualizacja doświadczeń użytkownika. Musimy przestrzegać i zrozumieć podstawowe kroki, aby stworzyć lepszą platformę mapowania klienta. Te kroki obejmują wybór zakresu, tworzenie persony, zrozumienie oczekiwań konsumentów, zdefiniowanie swojego zakresu, znalezienie punktów kontaktowych i wzmocnienie ich. Dodanie emocjonalnego dotyku do swoich konsumentów będzie dodatkowym atutem. Naszkicuj całą podróż klienta i uzyskaj wyniki.

FAQ's

Jak zaplanować podróż użytkownika?

Możesz zaplanować podróż klienta, mając najpierw jasny umysł na temat swoich celów i biznesu. Następnie wybierz zakres strategii aplikacji mobilnej. Następnie stwórz persony konsumentów poprzez zrozumienie swoich odbiorców. Upewnij się, że Twoje produkty i funkcje zadowolą docelową grupę odbiorców. Po zakończeniu tworzenia persony konsumenta, zdefiniuj scenariusz i oczekiwania konsumenta. Stwórz listę punktów styku z klientem. Na koniec dodaj czynnik emocjonalny i upewnij się, że szkicujesz całą podróż klienta.

Jakie jest siedem kroków do stworzenia mapy podróży klienta?

Składa się ona z następujących siedmiu kroków:

1. Wybierz zakres

2. Stwórz persony konsumentów

3. Zdefiniuj scenariusz i oczekiwania konsumenta

4. Ulepszaj swoje touchpoints

5. Miej czynnik emocjonalny

6. Szkicuj mapowanie

7. Przeanalizuj lejek konsumenta

Jakie rzeczy służą do budowania mapy podróży klienta?

Sprzymierzeńcy i inspiracja

Integralne dochodzenie

Formowanie założeń

Badania zewnętrzne

Wizualizacja narracyjna

Jak powinieneś zorganizować swoją mapę podróży użytkownika?

Możesz ją zorganizować, wykonując podstawowe kroki:

Po pierwsze, wybierz zakres swojej aplikacji mobilnej lub strony internetowej.

Następnie wybierz persony. Zdefiniuj scenariusz swojej aplikacji i jakie będą oczekiwania konsumentów.

Następnie wymień swoje touch pointy i postaraj się je wzmocnić w jak największym stopniu.

Na koniec naszkicuj mapowanie, aby wszystko przeanalizować.

Jak wygląda podróż użytkownika?

Podróże klientów są wizualną reprezentacją doświadczenia użytkownika. Najczęściej występuje we wszystkich kształtach i rozmiarach, ale zazwyczaj ma oś czasu wszystkich punktów styku między konsumentem a produktem. Oś czasu posiada wszystkie niezbędne informacje na temat kanałów interakcji z produktami.

Co to jest mapa podróży użytkownika?

Mapa podróży klienta jest narzędziem z zestawu narzędzi UX, które każdy projektant UX może wykorzystać, aby zrozumieć, jak ich konsument dociera do swojego produktu. Co więcej, jest to sposób, aby dowiedzieć się, jak twój konsument napotka twoją platformę i jak będzie wchodził w interakcję z produktem twojej platformy. Daje wizualne statystyki doświadczenia, które będzie czuł twój klient.

