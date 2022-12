Lista nowoczesnych narzędzi i technologii dostępnych do tworzenia aplikacji mobilnych jest nieskończona, ponieważ branża deweloperska szybko się rozwija, a kolejne platformy pojawiają się regularnie. Znalezienie odpowiedniego narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych jest wyzwaniem dla początkujących i dość przytłaczające dla doświadczonych programistów, ponieważ muszą odkrywać różne technologie i uczyć się ich. Ten artykuł zawiera kompleksowy przewodnik po najlepszych narzędziach do tworzenia aplikacji mobilnych zarówno dla Androida, jak i iOS w 2022 roku.

Top 4 czynniki do rozważenia przy wyborze narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych

Zanim przejdziemy przez różne narzędzia do rozwoju dostępne na rynku, omówmy 4 najlepsze czynniki, które należy rozważyć przy wyborze narzędzia do tworzenia aplikacji.

Czynnik 1 - Użyteczność

Interfejs narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych powinien być przyjazny dla użytkownika i działać sprawnie zgodnie z oczekiwaniami dewelopera. Większość programistów wymaga również funkcji współpracy w takich narzędziach, ponieważ duże zespoły często pracują nad aplikacjami mobilnymi na dużą skalę. Dlatego też, ogólne funkcje i użyteczność narzędzia do tworzenia aplikacji powinny być na pierwszym miejscu w twoim umyśle, aby ocenić narzędzie.

Czynnik 2 - Budżet

Budżet może być czynnikiem decydującym o wyborze najlepszego narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych dla Twoich potrzeb. Tworzenie aplikacji mobilnych ma wiele różnych aspektów, takich jak licencjonowanie, budowanie infrastruktury lub backendu i wdrażanie aplikacji. Te zmienne sprawiają, że proces rozwoju jest kosztowny.

Klasyczne podejście do rozwoju aplikacji mobilnych polega na tym, że zatrudniasz programistę lub zespół programistów, aby zbudować aplikację dla Ciebie od podstaw. Jest to drogie podejście do rozwoju, ponieważ wymaga płacenia profesjonalnym programistom, którzy często pobierają dużo pieniędzy.

Alternatywnym niezawodnym podejściem do rozwoju jest poleganie na wydajnej platformie bez kodu, która pozwala na szybkie budowanie aplikacji w przystępnej cenie. Co więcej, platformy rozwojowe bez kodu są przydatne zarówno dla programistów, jak i nie-programistów. To pomoże Ci w zmniejszeniu zarówno krótko- i długoterminowych kosztów rozwoju.

Czynnik 3 - Bezpieczeństwo i integracja

Niezawodny rozwój aplikacji mobilnych zapewnia różne wbudowane narzędzia i funkcje bezpieczeństwa, aby zapewnić, że aplikacja jest bezpieczna podczas procesu rozwoju i po wdrożeniu. Większość nowoczesnych narzędzi do tworzenia aplikacji dla systemów Android i iOS kładzie nacisk na funkcje bezpieczeństwa, ponieważ deweloperzy wymagają obecnie maksymalnego bezpieczeństwa, aby proces tworzenia aplikacji był bezpieczny i wydajny.

Ponadto, integracja narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych z innymi systemami i usługami jest równie istotna, aby stworzyć przyjazny dla użytkownika frontend i bezpieczny backend. Dlatego oprogramowanie do tworzenia aplikacji powinno wspierać szybką i łatwą integrację z innymi narzędziami i systemami.

Czynnik 4 - Wdrożenie

Skalowalność, wydajność i dostępność narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych wpływa na wdrożenie. Powinieneś wiedzieć, jak narzędzie do tworzenia aplikacji pozwala na utrzymanie aplikacji i wprowadzanie aktualizacji, które zazwyczaj wymagają znacznych zasobów.

Integracja z narzędziami i usługami firm trzecich również ma wpływ na wdrożenie, wpływając na wydajność aplikacji. Dlatego należy określić, ile kontroli chcesz nad aplikacją i jak bardzo możesz dostosować proces wdrażania.

Znaczenie wyboru odpowiedniego narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych

Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych jest kluczowy dla sukcesu każdej aplikacji mobilnej. W przeciwnym razie, wiele aplikacji mobilnych zawodzi z powodu niskiej jakości i złego doświadczenia użytkownika.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych czynników, dla których warto zapoznać się z najnowszymi narzędziami do tworzenia aplikacji mobilnych i wybrać odpowiednią platformę zgodnie z wymaganiami:

Oferowanie doskonałego doświadczenia użytkownika

Ważne jest, aby oferować doskonałe doświadczenie użytkownika dla docelowych odbiorców za pośrednictwem aplikacji. Według badań, 80% użytkowników prawdopodobnie porzuci aplikację po około trzech próbach, jeśli nie jest ona przyjazna dla użytkownika. Możesz zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika tylko wtedy, gdy narzędzie rozwoju jest wystarczająco odpowiednie, aby stworzyć przyjazny dla użytkownika interfejs. Wspólne cechy, które można zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika to łatwa i szybka rejestracja, łatwa nawigacja, szybkie ładowanie stron i łatwy dostęp do głównych funkcji aplikacji.

Przeznaczenie aplikacji

Niezależnie od tego, czy aplikacja jest tworzona z powodów zawodowych czy w celach rozrywkowych, powinna być na tyle angażująca, aby przekształcić docelową grupę odbiorców w lojalnych użytkowników. Posiadanie jasnej wizji i programu dla aplikacji oraz próba rozwiązania realnego problemu użytkownika jest ważna. Kiedy już w pełni poznasz wymagania aplikacji i będziesz miał jasną agendę w głowie, będziesz w dobrej pozycji, aby wybrać odpowiednie narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych.

Na rozwój każdej aplikacji mobilnej składa się wiele różnych czynników. Dobrą rzeczą jest to, że nowoczesne narzędzia i technologie tworzenia aplikacji mobilnych ułatwiają wszystkim użytkownikom i firmom szybkie i efektywne tworzenie aplikacji mobilnych. Poniżej przedstawiamy 21 najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, o których powinieneś wiedzieć w 2022 roku.

21 najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych

1. AppMaster

Jeśli nie masz umiejętności kodowania i chcesz stworzyć atrakcyjną wizualnie i przyjazną dla użytkownika aplikację, możesz w pełni polegać na AppMaster, aby wykonać pracę za Ciebie. Wydajna platforma bez kodowania pozwala budować aplikacje internetowe i natywne aplikacje mobilne za pomocą wizualnego konstruktora typu "przeciągnij i upuść".

Co więcej, możesz również użyć AppMaster, aby stworzyć prawdziwy backend generowany przez AI. Jest to bardzo unikalna funkcja, ponieważ większość innych konstruktorów aplikacji mobilnych często koncentruje się na tworzeniu frontu, podczas gdy AppMaster pozwala zbudować zarówno frontend, jak i backend za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

2. Jamf

Jamf to narzędzie do tworzenia aplikacji na iOS. Obecnie nie zapewnia wsparcia dla aplikacji na Androida, ponieważ jego główną funkcją jest ułatwienie użytkownikom łączenia, zarządzania i rozwijania aplikacji Apple. Zapewnia różne pakiety, które są przeznaczone do celów edukacyjnych i biznesowych. Funkcjonalności Jamf pokazują, że jest to znacznie więcej niż narzędzie do tworzenia aplikacji. Oferuje zaawansowane funkcje, takie jak inna konfiguracja VPN, zarządzanie ścieżkami urządzeń iOS oraz szybka integracja z pocztą elektroniczną i kalendarzem. Istotną wadą Jamf jest to, że jest ograniczony do aplikacji na iOS, ponieważ w tej erze cross-platformowy rozwój mobilny jest ważny dla programistów, aby zaoszczędzić czas i zbudować usprawnioną aplikację zarówno dla Androida, jak i iOS.

3) Appery.io

Appery to nowoczesna platforma do tworzenia aplikacji mobilnych, która jest oparta na technologii chmury. Innymi słowy, pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych bez konieczności pobierania jakiegokolwiek zewnętrznego narzędzia na swój system. Dlatego proces tworzenia aplikacji z Appery jest szybszy i łatwiejszy. Funkcja drag-and-drop w Appery sprawia, że jest ona odpowiednia zarówno dla początkujących, jak i profesjonalnych programistów. Jedną z najbardziej korzystnych cech korzystania z Appery jest to, że jest to narzędzie do rozwoju międzyplatformowego. Dlatego nie musisz poświęcać czasu, pieniędzy i energii na budowanie aplikacji na Androida i iOS osobno. Zamiast tego możesz użyć tej samej platformy do zbudowania aplikacji, która działa na wszystkich typach telefonów komórkowych.

4) Buddy

Buddy to przyjazne dla użytkownika narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych, które pozwala łatwo wdrażać różne typy aplikacji, polegając na jego wstępnie skonfigurowanych funkcjach i usługach. Automatyzacja funkcji tworzenia i wdrażania aplikacji jest skutecznym sposobem na przyspieszenie procesu rozwoju. Buddy zapewnia również różne opcje testowania aplikacji przeznaczonej dla systemu Android lub iOS. To narzędzie do rozwoju samo w sobie ma czysty UI, który pozwala wykonać ponad 120 działań, aby zbudować przyjazną dla użytkownika aplikację. Obsługuje również różne języki programowania i frameworki, takie jak React Native, Flutter, Fastlane, Cordova i wiele innych.

5) Kobiton

Kobiton to skuteczne narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych, które koncentruje się na dokładnym testowaniu aplikacji przed jej wdrożeniem. W rezultacie jest to przydatne, aby zapobiec błędom przed zakończeniem fazy testowania. Niektóre z najważniejszych cech Kobiton obejmują testy funkcjonalne, poprawę wydajności i automatyzację testów wizualnych, aby rozwiązać błędy i problemy przed wdrożeniem aplikacji.

6) AppMakr

AppMakr to popularne wieloplatformowe narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych, które zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs typu "przeciągnij i upuść", aby pomóc osobom fizycznym i firmom w tworzeniu aplikacji, które mogą spełnić wymagania i dotrzeć do grupy docelowej. Darmowa wersja AppMakr jest zazwyczaj wystarczająca do spełnienia wymagań większości deweloperów. Jednakże, jeśli szukasz dodatkowych funkcji i chcesz eksperymentować z bardziej zaawansowanymi funkcjami rozwoju, możesz również kupić jeden z pakietów premium AppMakr.

7) AppyPie

Appypie szybko staje się popularnym oprogramowaniem do tworzenia aplikacji mobilnych, ponieważ obiecuje budować skalowalne i przyjazne dla użytkownika aplikacje bez żadnego kodowania. Możesz także zintegrować media społecznościowe i inne narzędzia stron trzecich, takie jak SoundCloud i Shoutcast, bez żadnych problemów. Jedną z najbardziej popularnych funkcji AppyPie jest to, że pozwala budować wielojęzyczne aplikacje, więc jeśli celujesz w globalną publiczność ze swoją aplikacją, możesz polegać na AppyPie. Zapewnia również możliwość dodania lokalizacji GPS do śledzenia w aplikacjach wykonanych przez AppyPie.

8. BizinessApps

Jak sama nazwa wskazuje, BizinessApps jest przeznaczony dla firm, które chcą stworzyć niezawodną aplikację dla swoich klientów. Firmy o nowoczesnych modelach biznesowych zdają sobie sprawę ze znaczenia polegania na przyjaznych dla użytkownika aplikacjach w celu zwiększenia zaangażowania społecznego i zwiększenia zysków. Jeśli jesteś właścicielem firmy, który chce stworzyć aplikację dla swojej firmy, możesz użyć BizinessApps, ponieważ oferuje on dużą automatyzację procesów rozwoju. Co więcej, ułatwia również wdrażanie produktu końcowego.

9) Swiftic

Swiftic to oprogramowanie do tworzenia aplikacji na iOS z przyjaznym dla użytkownika interfejsem pozwalającym każdemu na zbudowanie aplikacji od podstaw. Ma wiele innych funkcji, które są przydatne w tworzeniu aplikacji mobilnych zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych programistów. Możesz użyć Swiftic, aby stworzyć unikalną i niestandardową aplikację i opublikować ją w sklepie Apple. Ponadto oferuje kilka szablonów powiadomień push, aby zapewnić, że użytkownicy nie zignorują Twojej aplikacji po jej zainstalowaniu. Ogólnie rzecz biorąc, Swiftic to przydatne narzędzie programistyczne, które możesz wykorzystać, gdy chcesz opracować aplikację tylko dla systemu iOS.

10. Google Apps

Poza technicznymi aspektami tworzenia aplikacji mobilnych, musisz również skupić się na zarządzaniu zespołem, śledzeniu kamieni milowych i dokumentacji aplikacji, aby zapewnić szybki i efektywny rozwój. Google Apps to jedno z takich narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, które pozwala na budowanie aplikacji i prowadzenie dokładnej dokumentacji całego procesu poprzez funkcje zarządzania.

11. Appian Quick Apps

Appian Quick Apps jest jednym z najbardziej niezawodnych narzędzi programistycznych dla początkujących. Posiada interfejs drag-and-drop, który jest odpowiedni dla początkujących i niedoświadczonych programistów. Appian zapewnia również szczegółowe podejście walkthrough, które prowadzi użytkowników na każdym kroku, aby zapewnić, że mogą oni stworzyć aplikację bez uciekania się do jakichkolwiek problemów. Wszystko, co musisz zrobić, to wypełnić informacje w odpowiednich polach, a narzędzie zbierze i przeanalizuje dane, aby zautomatyzować proces rozwoju. Po zakończeniu procesu rozwoju, otrzymasz aplikację mobilną ze wszystkimi żądanymi funkcjami.

12. Xamarin

Xamarin to popularne oprogramowanie do tworzenia aplikacji mobilnych dla aplikacji natywnych. Jest nieco bardziej techniczny niż inne narzędzia programistyczne. Niemniej jednak korzystanie z Xamarin jest bardzo korzystne, ponieważ pozwala budować aplikacje na iOS, Android i Windows. Stosuje wydajne ramy i procedury robocze dla szybkiej i łatwej komunikacji z API urządzeń mobilnych. Xamarin posiada również Component Store, w którym można znaleźć różne kontrolki UI, biblioteki cross-platformowe i biblioteki innych firm, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji rozwoju. Ogólnie rzecz biorąc, Xamarin jest znany z Component Store i szybkiego czasu rozwoju, co jest również przydatne w zmniejszaniu kosztów rozwoju.

13. Kony Visualizer

Kony Visualizer to narzędzie programistyczne, które skupia się na technologii wearables i pomaga firmom zwiększyć zaangażowanie klientów poprzez nowoczesne funkcje zawarte w urządzeniach wearables. To narzędzie robi krok dalej niż rozwój międzyplatformowy, ponieważ możesz budować aplikacje, nawet jeśli nie masz znaczącego doświadczenia w kodowaniu.

14. Appcelerator

Jeśli chcesz stworzyć aplikację bez pisania długich plików kodu, powinieneś używać Appceleratora. Pozwala on na budowanie aplikacji z bardzo małą ilością linii kodu. Co więcej, aplikacje zbudowane za pomocą Appceleratora są kompatybilne z systemami Windows, Android, iOS i aplikacjami opartymi na przeglądarce. Jednym z wyróżniających się aspektów Appceleratora, który odróżnia go od innych platform do tworzenia aplikacji mobilnych, jest to, że zapewnia większą pojemność chmury i obsługuje szybkie tworzenie aplikacji. Możesz tworzyć wielojęzyczne aplikacje z Appcelerator i wdrażać je w różnych regionach.

15. Perfecto Mobile

Perfecto Mobile to przede wszystkim narzędzie do testowania aplikacji mobilnych, które pomaga usunąć różne rodzaje błędów, błędów i problemów przed uruchomieniem ich publicznie. Dzięki opartemu na chmurze zautomatyzowanemu środowisku testowemu możesz przeprowadzić dokładne testy za pomocą Perfecto Mobile. Celem kompleksowego testowania jest zapewnienie, że aplikacja jest wolna od błędów i zapewnia niezawodne i łatwe do nawigacji doświadczenie użytkownika.

16. Ionic

Ionic to framework programistyczny, który jest przeznaczony głównie do tworzenia hybrydowych aplikacji mobilnych. Możesz użyć Ionic do tworzenia aplikacji mobilnych z popularnymi technologiami internetowymi, takimi jak SASS, HTML5 i CSS. Ionic jest dość popularny wśród profesjonalnych deweloperów, ponieważ ułatwia rozwój progresywnych aplikacji mobilnych web i natywnych aplikacji mobilnych zarówno dla Androida, jak i iOS. Możesz zbudować przyjazną dla użytkownika interaktywną aplikację z pomocą różnych funkcjonalności i usług Ionic.

17. AppInstitute

AppInstitute to narzędzie do budowania aplikacji online, które zapewnia różne opcje budowania aplikacji i budowania marki. Jest przeznaczony głównie dla właścicieli firm, zwłaszcza tych, którzy prowadzą małą firmę bez doświadczenia w tworzeniu aplikacji.

18. Alpha Anywhere

Alpha Anywhere to nowoczesne narzędzie programistyczne, które wspiera szybkie tworzenie i wdrażanie aplikacji mobilnych. Może być używany do budowania międzyplatformowych aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych. Ponadto oferuje bezpieczeństwo danych premium, aby zapewnić ochronę aplikacji przed różnego rodzaju zagrożeniami cybernetycznymi.

19. Kinvey

Kinvey to potężna i skuteczna aplikacja do rozwoju mobilnego, która umożliwia korzystanie z mobilnego backendu jako narzędzia usługowego. Pamiętaj jednak, że Kinvey to drogie oprogramowanie do rozwoju, ponieważ jest przeznaczone dla dużych firm i profesjonalnych firm.

20. Mobincube

Mobincube to skuteczne narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych, które pozwala budować różne rodzaje aplikacji mobilnych od podstaw. Możesz go użyć do stworzenia aplikacji dla biznesu, edukacji, rozrywki lub jakiegokolwiek innego osobistego powodu. Zaletą korzystania z Mobincube jest to, że umożliwia integrację z wieloma rozwiązaniami innych firm, które pomogą Ci w rozwoju zaawansowanych funkcjonalności.

21. Longrange

Longrange to natywna platforma do tworzenia aplikacji mobilnych, która zapewnia różne komponenty, takie jak nawigacja, widoki formularzy, polecenia i zakładki. Jeśli szukasz natywnego narzędzia do tworzenia aplikacji, to Longrange może być jedną z najbardziej efektywnych opcji dla Ciebie. Jest to jednak drogie narzędzie do rozwoju, więc lepiej polegać na platformach rozwojowych bez kodowania, aby spełnić swoje wymagania w ramach ograniczonego budżetu i osiągnąć te same wyniki.

Powinieneś wiedzieć o tych najlepszych 21 narzędziach do tworzenia aplikacji mobilnych w 2022 roku, aby szybko budować wydajne, niezawodne i przyjazne dla użytkownika aplikacje.

Jaki jest najlepszy sposób na tworzenie aplikacji mobilnych?

Po wybraniu odpowiedniego oprogramowania do tworzenia aplikacji, następnym krokiem jest właściwe zaplanowanie i opracowanie aplikacji. Wykonaj sześć ogólnych kroków, aby stworzyć dowolną aplikację:

Krok 1 - Konceptualizacja aplikacji

Aby zakończyć proces tworzenia aplikacji szybko i sprawnie, powinieneś skupić się na właściwym planowaniu. Obejmuje ono stworzenie dokładnej koncepcji aplikacji w celu ustalenia celów, które chcesz osiągnąć za pomocą aplikacji mobilnej. Dobrze opracowana wizja projektu będzie działać jako przewodnik przez cały cykl rozwoju oprogramowania.

Krok 2 - Określenie strumienia przychodów

Ogólnie rzecz biorąc, deweloperzy i twórcy aplikacji określają, w jaki sposób strumień przychodów z aplikacji będzie się odbywał na późniejszym etapie. Jednak powinieneś zacząć myśleć o tym na początku procesu rozwoju, ponieważ może to wpłynąć na całkowity budżet aplikacji i projekt interfejsu użytkownika. Popularne sposoby generowania pieniędzy przez aplikację to zakupy w aplikacji, sklepy e-commerce, pliki pay-to-download i reklamy w aplikacji.

Krok 3 - Oceń wymagania

Nigdy nie powinieneś popełnić błędu dodając zbyt wiele cech i funkcjonalności do jednej aplikacji mobilnej, zwłaszcza w jej pierwszej wersji. Skutecznym rozwiązaniem przy tworzeniu aplikacji jest włączenie tylko niezbędnych funkcji w pierwszej wersji i dodanie innych funkcji w oparciu o opinie użytkowników. Proces oceny wymagań może stać się bardziej efektywny, jeśli stworzysz dokładne dokumenty, takie jak specyfikacja wymagań oprogramowania (SRS). Takie dokumenty są również przydatne w procesach aktualizacji, ponieważ jeśli jakikolwiek inny programista pracuje nad tą samą aplikacją, będzie mógł ją zrozumieć dzięki standardowym dokumentom.

Krok 4 - Projektowanie UI/UX

Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej jest jednym z najważniejszych kroków, ponieważ ogólne doświadczenie użytkownika wpływa na sukces każdej aplikacji. Ten krok obejmuje dodanie odpowiednich kolorów, grafiki, stylu i ogólnego projektu, aby zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie użytkownika. Profesjonalny projektant aplikacji tworzy wysokiej jakości makiety w tym kroku, aby pomóc Ci ocenić ogólny wygląd i odczucia z aplikacji. Makiety są również ważne w zapewnieniu dostępności i spójności projektu aplikacji. Niektóre z najbardziej popularnych narzędzi do projektowania makiet to Adobe XD, Placeit i Custom Scene.

Jeśli użytkownicy nie są zadowoleni z interfejsu aplikacji mobilnej, istnieje duża szansa, że przerzucą się na inną, podobną aplikację. Dlatego, nawet jeśli zaprojektowanie atrakcyjnego i angażującego UI/UX wymaga czasu, powinieneś być cierpliwy, ponieważ odpowiednie zaplanowanie i zaprojektowanie aplikacji sprawi, że jej rozwój i wdrożenie będzie znacznie łatwiejsze i szybsze.

Krok 5 - Rozwój i testowanie

Kiedy aplikacja jest już zaprojektowana, następnym krokiem jest jej rozwój. Powinieneś wybrać środowisko testowe do rozwoju, aby zapewnić, że aplikacja jest testowana w całej fazie rozwoju. Ważne jest, aby położyć szczególny nacisk na testowanie, aby usunąć liczne rodzaje błędów, błędów i problemów, które mogą pojawić się w pierwszej wersji każdej aplikacji. Ponadto, powinieneś być za pomocą narzędzia do zarządzania hasłami, aby utrzymać pliki kodowania bezpieczne i bezpieczne. To również pomaga w tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy, zwłaszcza gdy współpracujesz z deweloperami.

Krok 6 -Marketing i rozmieszczenie

Ostatnim krokiem jest marketing aplikacji do grupy docelowej za pomocą odpowiednich zdjęć, filmów i kanałów marketingowych, takich jak platformy mediów społecznościowych. Dobrą rzeczą jest to, że najlepsze narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych, takie jak te omówione w tym artykule, pozwalają programistom na szybki marketing i wdrażanie swoich aplikacji.

Podsumowanie - Który kreator aplikacji mobilnych jest najlepszy?

Szybkie, łatwe i przyjazne dla użytkownika narzędzia do tworzenia aplikacji stają się liderami w branży tworzenia aplikacji mobilnych. Większość nowoczesnych kreatorów aplikacji skupia się na dostarczaniu funkcji "przeciągnij i upuść", aby umożliwić każdemu zbudowanie aplikacji i dodanie pożądanych funkcji. Znaczenie app builderów rośnie, ponieważ użytkownicy, w tym profesjonalni deweloperzy, wymagają szybkich rozwiązań rozwojowych. Osoby fizyczne i firmy, zwłaszcza małe, nie mogą podjąć tradycyjnej drogi zatrudniania firmy deweloperskiej, ponieważ jest to drogi i długi proces. Musisz ocenić firmy rozwojowe na długim kryterium, aby ustalić, czy mogą spełnić Twoje wymagania.

Dobrą rzeczą jest to, że nowoczesne platformy rozwoju aplikacji, takie jak AppMaster, wyeliminowały potrzebę wydawania nadmiernych pieniędzy na tradycyjne podejście do rozwoju aplikacji mobilnych. Zamiast tego możesz polegać na funkcjach no-coding, aby szybko i sprawnie stworzyć przyjazną dla użytkownika aplikację mobilną zarówno dla Androida, jak i iOS w tym samym czasie.