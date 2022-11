Utrzymanie oprogramowania jest drogie. Okres. Bez względu na to, jaki rodzaj oprogramowania prowadzisz, koszty utrzymania będą rosły wraz z rozwojem firmy i dodawaniem nowych funkcji do oprogramowania. Nie jest więc zaskoczeniem, że każda firma szuka sposobów na obniżenie kosztów utrzymania oprogramowania, niezależnie od tego, czy uaktualnia wersję oprogramowania, czy używa nowego. Dobrą wiadomością jest to, że istnieje wiele sposobów na obniżenie kosztów utrzymania oprogramowania bez pisania jakiegokolwiek kodu. W tym wpisie na blogu poznamy kilka strategii pozwalających na obniżenie kosztów utrzymania, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i zgodności programów ze standardami branżowymi.

Czym jest oprogramowanie bez kodu/o niskim poziomie kodu?

Oprogramowanie no-code/low-code to platforma, która umożliwia użytkownikom lub programistom tworzenie własnych aplikacji lub oprogramowania z niewielką ilością kodu (low-code) lub bez żadnego kodu (no-code). Platforma zapewnia interfejs typu "przeciągnij i upuść" oraz wbudowane narzędzia do rozwoju, testowania i wdrażania. Ten typ oprogramowania doskonale nadaje się do tworzenia aplikacji mobilnych lub aplikacji internetowych.

Popularność tego typu oprogramowania wynika z jego prostoty i faktu, że może być używane przez programistów wszystkich poziomów do tworzenia dowolnych aplikacji na potrzeby biznesowe. Dodatkowo, platformy te oferują szeroki zakres funkcji, w tym wsparcie dla uwierzytelniania użytkowników i przechowywania danych.

Korzyści wynikające z oprogramowania typu low-code i no-code

Oprogramowanie low-code i no-code stają się coraz bardziej popularne w świecie rozwoju. Oferują one szereg korzyści, w tym:

Niższe koszty rozwoju.

Oprogramowanie low-code i no-code są często znacznie tańsze w tworzeniu niż tradycyjne aplikacje.

Skrócony czas wprowadzania na rynek

Oprogramowanie typu low-code i no-code można opracować szybko, co może pomóc w szybszym wprowadzeniu produktu na rynek i dotarciu do szerszej grupy odbiorców.

Większa elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta

Ponieważ oprogramowanie low-code i no-code są bardzo elastyczne, można je łatwiej dostosować do stworzenia dokładnego rozwiązania aplikacji, którego potrzebujesz, bez konieczności kodowania od podstaw. Oznacza to, że możesz szybko stworzyć wersje swojej aplikacji dla różnych odbiorców lub platform bez konieczności całkowitego porzucenia pierwotnej wizji.

Oprogramowanie low-code i no-code pozwala na bardziej usprawniony proces i może być bardziej opłacalne, nie tylko w przypadku mniejszych projektów.

Ile kosztuje utrzymanie oprogramowania?

Koszty utrzymania są często obliczane na podstawie liczby pełnoetatowych programistów potrzebnych do obsługi Twojego oprogramowania. Standardowym sposobem na obliczenie tego jest zbadanie, ile kosztuje jedna godzina pracy dewelopera. Jednak niektóre firmy mają nadmiar mocy przerobowych w swoim zespole programistów, a inni pracują na kontraktach tymczasowych.

Jako przykład, jeśli zespół 5 programistów zapewnia utrzymanie i wsparcie dla 3-miesięcznego projektu ze stawką godzinową 25$, to będzie to koszt około 20 000$ za te 3 miesiące.

Ile kosztuje low-code?

Platformy oprogramowania o niskim kodzie mogą kosztować w dowolnym miejscu od 5 USD miesięcznie do 1000 USD miesięcznie z nieograniczonym rozwojem aplikacji. Koszt platformy low-code lub no-code zwykle różni się w zależności od konkretnych funkcji i możliwości, które są zawarte. Ogólnie rzecz biorąc, platforma low-code lub no-code, nawet z najwyższym poziomem, jest znacznie tańsza niż tradycyjne metody tworzenia oprogramowania.

Jakie czynniki wpływają na koszty utrzymania oprogramowania?

Utrzymanie oprogramowania może być kosztowne z dwóch głównych powodów: wymaga dużo czasu i wysiłku, aby utrzymać aktualną wersję oprogramowania, a często trudno jest wyśledzić, co kosztuje, gdy wszystko jest uruchamiane przez zautomatyzowany proces. Jeśli masz rosnącą liczbę użytkowników, stale dodajesz nowe funkcje lub działasz w wysoce regulowanej branży, takiej jak bankowość, gdzie każda linia kodu musi być dokładnie skontrolowana przed wydaniem, to priorytet utrzymania systemów oprogramowania będzie kosztował więcej niż gdybyś działał w mniej złożonym sektorze z mniejszą liczbą przepisów.

W przeszłości wersja oprogramowania była często kojarzona ze zwiększonymi kosztami utrzymania. Jednak to założenie nie jest już zawsze prawdziwe: jeśli organizacja decyduje się na podejście typu no-code lub low-code, zmniejsza ręczną pracę wymaganą do aktualizacji oprogramowania i koszty utrzymania. Podsumowując, następujące czynniki wpływają na koszty utrzymania oprogramowania:

Wielkość przedsiębiorstwa

Typ oprogramowania lub wersja, którą uruchamiasz

Liczba i rodzaje funkcji (funkcjonalność aplikacji), które posiada

Jak często użytkownicy korzystają z programu (ruch)

Ile czasu zajmuje opracowanie i wdrożenie danej funkcji.

Jak kontrolować koszty utrzymania oprogramowania?

Pierwszym krokiem do zmniejszenia kosztów utrzymania oprogramowania jest określenie konkretnych zadań, które są wymagane do utrzymania oprogramowania na co dzień. Zwykle dzieli się to na trzy kategorie:

Utrzymanie czystości danych i zapewnienie aktualności systemów

Upewnienie się, że oprogramowanie działa prawidłowo, jeśli zostanie zaktualizowane do nowej wersji

Śledzenie problemów, które się pojawiają lub wymagają wprowadzenia zmian

Oprogramowanie no-code lub low-code to rozwiązanie programistyczne, które pozwala programistom budować i wdrażać projekty bez pisania kodu. Proces ten można przyspieszyć, korzystając z szablonów, co może pomóc w skróceniu czasu potrzebnego na opracowanie tych projektów.

Nie poświęcając czasu na pisanie kodu, można zaoszczędzić godziny każdego miesiąca, podczas gdy zespół koncentruje się na funkcjonalności aplikacji. Oprogramowanie typu no-code lub low-code zmniejsza również koszty utrzymania oprogramowania, ponieważ nie musisz płacić komuś innemu za pisanie kodu dla Ciebie. Pomaga to również w utrzymaniu aktualności systemów zgodnie z najnowszymi zmianami w standardach regulacyjnych. Używając oprogramowania bez kodu i o niskim kodzie, jesteś w stanie utrzymać zgodność z normami branżowymi, jednocześnie zmniejszając całkowity koszt związany z utrzymaniem oprogramowania.

Dlaczego potrzebujesz systemu zarządzania opartego na regułach?

Reguły są niezbędne do regulowania kosztów utrzymania oprogramowania w każdej firmie, ponieważ bez nich istniałby wysoki stopień niespójności w tym, jak różne organizacje utrzymują swoje oprogramowanie lub aplikacje. Prowadziłoby to do zwiększenia kosztów, ponieważ różne organizacje musiałyby zatrudniać wiele osób, aby utrzymywać swoje oprogramowanie w ten sam sposób.

Dodatkowo, niektóre organizacje mogą zdecydować się nie utrzymywać funkcjonalności swoich aplikacji w ogóle ze względu na koszty z tym związane. Korzystanie z zarządzania opartego na regułach pomaga firmie w długim okresie, w którym używa zestawu konkretnych instrukcji (reguł) regulujących, jak oprogramowanie powinno być używane i utrzymywane. Instrukcje te są zazwyczaj przechowywane w formie podręcznika lub elektronicznej i wykorzystywane przez administratorów systemu lub innych ekspertów, gdy muszą dokonać zmian lub napraw. Przestrzegając tych zasad, administratorzy mogą zapewnić, że aktualizacje i naprawy są wykonywane prawidłowo, a w dłuższej perspektywie oszczędzają czas i pieniądze.

Jak rozpocząć pracę z oprogramowaniem typu low-code/no-code

Jeśli chcesz rozpocząć pracę z low-code lub no-code, zdecyduj, jaki typ aplikacji uruchamiasz i ilu ma ona użytkowników. Rozważ również wszystkie funkcje, których Twoja aplikacja może potrzebować, zanim przejdziesz do projektu. Istnieje wiele sposobów, w jaki możesz zmniejszyć koszty utrzymania oprogramowania, korzystając z platform low-code lub no-code. Na przykład, jeśli używasz platformy oprogramowania bez kodu, takiej jak AppMaster, będziesz potrzebował bardzo mało czasu i wysiłku, aby utrzymać swoją aplikację.

Ta platforma bez kodu ma najpotężniejszy backend wśród wszystkich platform. Tak więc, czy chcesz rozwijać aplikacje internetowe lub aplikacje mobilne, lepiej zacząć od AppMaster, co oznacza, że w dłuższej perspektywie, będziesz w stanie zaoszczędzić ogromnie na rozwoju, prawidłowo utrzymać lub zapewnić funkcjonalność aplikacji jest najwyższej klasy z żadnych usterek i ostatecznie zmniejszyć koszty utrzymania.