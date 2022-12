Z każdym rokiem rośnie liczba aplikacji mobilnych. Pandemie, światowe kataklizmy i wojny stają się impulsem do rozwoju technologii. Dziś jesteśmy gotowi na kieszonkowe całe nasze życie: w pierwszym kwartale 2022 roku w App Store dostępnych jest do pobrania 2 110 063 aplikacji, a w Google Play Market 3 298 329 - wynika z danych statista.com. Statista Digital Market Outlook szacuje, że przychody w większości segmentów będą rosły w ciągu najbliższych kilku lat, osiągając około 613 miliardów dolarów do 2025 roku.

Czy jesteś gotowy na stworzenie swojej aplikacji mobilnej? Aby zacząć, przeczytaj ten artykuł.

Rodzaje aplikacji mobilnych

Na początkowym etapie firmy i klienci indywidualni, którzy decydują się na stworzenie aplikacji mobilnej na potrzeby biznesu lub swoich potrzeb, stają przed wyborem rodzaju aplikacji - natywnej, webowej lub hybrydowej. Ten artykuł pomoże Ci uporać się z tym zagadnieniem i skupi się na aplikacjach natywnych i ich różnicach od wszystkich innych.

Aplikacje natywne

Natywna aplikacja mobilna to aplikacja, która jest tworzona na konkretną platformę. Natywna aplikacja mobilna jest napisana w natywnym języku programowania danej platformy: dla Androida - Kotlin i Java, dla Apple iOS - Objective-C i Swift. Natywna aplikacja mobilna ma dostęp do wszystkich natywnych technologii i możliwości sprzętowych danej platformy. Natywne aplikacje mobilne muszą być pobrane i zainstalowane na urządzeniu, np. poprzez oficjalny Google Play Market i App Store.

Pros:

dostęp do sprzętu urządzenia (geolokalizacja, kamera, mikrofon, akcelerometr, czujniki światła, kalendarz, powiadomienia push) i szeroka funkcjonalność dzięki temu;

możliwość zaspokojenia większej ilości różnych żądań klientów i użytkowników;

dane o użytkownikach mogą być łatwo gromadzone i analizowane;

zazwyczaj stabilniej i wydajniej współpracują z dowolnymi urządzeniami używanymi na ich OS;

nie ma ograniczenia funkcjonalności szybkością i jakością połączenia internetowego - aplikacja może działać bez dostępu do sieci;

lepiej nadają się do aplikacji z niestandardowymi interfejsami i złożoną logiką biznesową.

Cons:

drogi rozwój;

rozwój zajmuje dużo czasu;

każdy sklep z aplikacjami musi weryfikować aplikacje natywne;

obejmują niewiele platform i są niekompatybilne z innymi systemami operacyjnymi;

nawet niewielkie zmiany wymagają regularnych aktualizacji.

Aplikacje internetowe

Działają poprzez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Są to niestandardowe strony internetowe, które wyglądają jak prawdziwe aplikacje, ale nie są hostowane na urządzeniu użytkownika. Użytkownik otwiera z telefonu, tabletu, laptopa czy komputera stacjonarnego (aplikacja webowa niekoniecznie jest przeznaczona tylko dla urządzeń mobilnych) stronę w Internecie, która "kosi się" pod aplikacją. Jest to podobne do przechowywania danych w chmurze lub na dysku twardym komputera. Często aplikacja webowa uzupełnia mobilną aplikację natywną i odwrotnie. Przy dobrej jakości rozwoju, aplikacje webowe działają prawie jak natywne. Zrozummy to "prawie", na czym polega różnica.

Pros:

aplikacje webowe mogą działać na platformie z dowolnym systemem operacyjnym;

deweloperzy nie muszą zatwierdzać aplikacji w sklepach;

cykl rozwoju CSS, HTML i JavaScript przebiega wielokrotnie szybciej.

Cons:

nie ma dostępu do hardware'u urządzeń użytkownika, co znacznie ogranicza funkcjonalność aplikacji webowych (np. nie da się zrobić aplikacji webowej, która wykorzystuje akcelerometr w urządzeniu lub włącza kamerę);

korzystanie z nich jest możliwe tylko za pośrednictwem Internetu i zależy od jego dostępności, szybkości i stabilnego działania;

aplikacje nie są skatalogowane w jednym miejscu i trudniej je znaleźć.

Aplikacje hybrydowe

Aplikacje hybrydowe to kompromis pomiędzy aplikacjami natywnymi a webowymi. Umieszczone są wewnątrz aplikacji natywnej i działają poprzez WebView. Mają dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika.

Wyglądają i działają jak aplikacje natywne: można je pobrać ze sklepu i zainstalować na urządzeniu. Instalacja może być nominalna, ponieważ takie aplikacje mają dostęp do danych użytkownika, ale często same nie przechowują swoich danych bezpośrednio na urządzeniu użytkownika.

WebView to komponent systemowy, który otwiera strony internetowe wewnątrz innych aplikacji. Kiedy otwieramy dany link w sieci społecznościowej lub kliencie poczty elektronicznej, zaczyna się on w interfejsie samej sieci społecznościowej lub klienta poczty, zamiast przechodzić do przeglądarki. To jest właśnie zadanie WebView.

Pros:

wszechstronna funkcjonalność i duży stopień dostosowania do potrzeb użytkownika;

można stworzyć aplikację, która będzie działać na wielu platformach;

obniżają koszty i przyspieszają tworzenie MVP lub prostego, gotowego produktu dla klientów;

są rozwiązaniem pośrednim pomiędzy funkcjonalnością i wydajnością aplikacji natywnej a niskim kosztem aplikacji webowej.

Cons:

aplikacje zbyt skomplikowane lepiej tworzyć natywnie, podobnie jak aplikacje z uciążliwymi rozwiązaniami wizualnymi, np. gry;

rozwój będzie wymagał więcej czasu i wysiłku, aby aplikacja hybrydowa wyglądała i czuła się jak natywna;

sklepy odrzucają aplikacje, które nie działają wystarczająco dobrze, a spełnienie standardów jakości jest niezbędne.

Aplikacje wieloplatformowe

Tworzenie aplikacji cross-platformowych oznacza, że aplikacja jest tworzona w technologii/języku/framework, który pozwala na używanie jej na kilku różnych systemach operacyjnych - Android, iOS, Windows, Linux itp. Na przykład, aplikacje React-Native mogą działać na Androidzie i iOS.

Hybrydowy rozwój aplikacji oznacza, że aplikacja jest rozwijana przy użyciu multiяяя języków / technologii, ale nie zawsze oznacza, że będzie to cross-platforma. Aplikacje mogą być hybrydowe, ale niekoniecznie będą uważane za cross-platformowe.

Aplikacja może być uważana za wieloplatformową, ale nie musi być hybrydowa. Może to być aplikacja internetowa lub nawet natywna (na przykład framework React Native wykorzystuje runtime JavaScript do renderowania kodu JavaScript, a następnie publikuje aplikację zarówno w Google Play Market, jak i App Store).

Podobnie, aplikacje mogą być hybrydowe i cross-platformowe jednocześnie (np. React-Native + język platformy natywnej).

Podejścia w tworzeniu aplikacji mobilnej można łączyć. Na przykład tworzyć ekrany krytyczne pod względem wydajności na technologiach natywnych, a drugorzędne na cross-platformowych.

Plusy:

rozwój cross-platformowy jest znacznie szybszy niż tworzenie natywnych aplikacji mobilnych na kilka różnych platform jednocześnie;

świetny dla startupów, które muszą szybciej wejść na rynek z MVP do testowania teorii;

odpowiedni do tworzenia aplikacji eventowych, na przykład na konferencje biznesowe, targi itp. ze względu na szybkość tworzenia;

rozwój cross-platformowy często przyczynia się do bardziej efektywnego rozwoju programistów, ponieważ obejmuje pracę z kilkoma technologiami i środowiskami, a także stymuluje umiejętności rozwiązywania problemów;

cross-platform jest przydatny podczas pisania prostej aplikacji z niewielką liczbą ekranów na wiele platform (prosta gra mobilna jest idealna dla cross-platform).

Cons:

iOS i Android różnią się znacząco, a to powoduje trudności w rozwoju i wiele lagów w pracy gotowej aplikacji (częściej dotyczą one elementów interfejsu i ich renderowania, wskaźniki Animation FPS, Animation RAM mogą się różnić 3-5 razy);

aplikacje cross-platformowe częściej się crashują i spowalniają;

trudniejsze jest utrzymanie kodu cross-platformowego - aktualizacja systemów prowadzi do częstej aktualizacji interfejsów programistycznych, co wymaga więcej czasu;

w świecie cross-platform istnieje mała społeczność i często trzeba rozwiązywać problemy na własną rękę. Istnieje duże ryzyko natrafienia na problem, o którym wie niewiele osób;

rozwój aplikacji międzyplatformowych może znacznie ułatwić życie i zaoszczędzić pieniądze klientowi i właścicielom firm, którzy są ograniczeni zasobami finansowymi, a deweloperowi może przysporzyć bólu głowy;

ale aplikacja międzyplatformowa może wymagać ogromnego wysiłku programistów i znacznych inwestycji klienta przy przechodzeniu od MVP do gotowego produktu oraz przy skalowaniu produktu;

aplikacja międzyplatformowa może zużywać więcej baterii urządzenia użytkownika, a nawet półtora raza, co jest niewygodne, jeśli aplikacja jest często używana.

Tak więc cross-platform jest bardziej właściwością niż typem aplikacji mobilnej. Różne typy aplikacji mobilnych mogą być zarówno cross-platformowe, jak i nie-cross-platformowe. Wiele źródeł myli i używa tych terminów ("aplikacja cross-platform" i "aplikacja hybrydowa") jako synonimów, chociaż istnieje między nimi różnica.

Jak wybrać typ aplikacji dla swojego projektu?

Niezbędne jest zrozumienie rodzajów i cech aplikacji mobilnych, aby szybko określić i zdecydować, która z nich przyniesie maksimum korzyści zarówno klientowi aplikacji, jak i jej użytkownikom końcowym.

Przy wyborze rodzaju aplikacji weź pod uwagę kilka czynników jednocześnie:

budżet na rozwój - mały budżet przekieruje Cię na aplikację internetową, średni budżet pozwoli Ci skupić się na różnych opcjach aplikacji hybrydowych z możliwościami cross-platformowymi, a wysoki budżet pozwoli Ci stworzyć natywną aplikację mobilną o maksymalnej szybkości i wydajności; cele projektu i etap projektu - jeśli chcesz jedynie przetestować pomysł na startup i wypuścić MVP, nie powinieneś od razu wydawać pieniędzy na cały cykl rozwoju aplikacji natywnej; czy potrzebujesz cross-platform i z pomocą jakich technologii będzie Ci łatwiej zaimplementować ją w projekcie; docelowi odbiorcy produktu i ich rzeczywiste potrzeby versus ich możliwe oczekiwania. Czy użytkownicy będą często korzystać z tej aplikacji? Czy potrzebujesz grafiki i animacji? Czy potrzebujesz dużej szybkości działania aplikacji dla użytkownika? Czy potrzebujesz możliwości pracy dla wielu użytkowników lub dostępu do funkcji sprzętowych urządzenia? Ile ekranów otrzyma aplikacja? szybkość wydania produktu - pełny cykl rozwoju natywnej aplikacji mobilnej może trwać miesiące; aby szybko wydać produkt, należy wdrożyć aplikację hybrydową lub aplikację webową; plany dotyczące skalowania produktu - czy możliwe jest skalowanie produktu na początkowo wybranym typie aplikacji (webowej lub hybrydowej), czy też w przyszłości trzeba będzie przejść na rozwój natywny.

Wszystkie te odpowiedzi pomogą odpowiednio rozpocząć początek projektu i zmierzać we właściwym kierunku.

Czy istnieje sposób, aby zachować najlepsze cechy wszystkich aplikacji?

Podsumowanie

Istnieje kilka rodzajów aplikacji mobilnych. Wybór aplikacji mobilnej zależy od potrzeb klienta i przyszłych użytkowników. Również ten wybór jest dokonywany z uwzględnieniem wad i zalet każdego typu aplikacji mobilnej dla przyszłego projektu.

Załóżmy, że można jasno zdefiniować aplikację w pełni natywną i w pełni webową. W takim przypadku stopień hybrydowości aplikacji można przedstawić jako spektrum - może ona grawitować w kierunku aplikacji natywnej lub opierać się na funkcjonalności webowej.

Już teraz możesz spróbować stworzyć swoją pierwszą aplikację różnego typu na platformie no-code AppMaster.io bez pisania ani jednej linijki kodu, jedynie z pomocą wygodnego edytora wizualnego.