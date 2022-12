To jest wizualne narzędzie do projektowania baz AppMaster.io. Każdy model bazowy jest reprezentowany jako blok, który można przesuwać po obszarze roboczym i uzupełnić o niestandardowe pola wskazujące typ. Jednocześnie można konfigurować relacje między modelami. AppMaster.io używa trzech typów relacji natywnych dla PostgreSQL: jeden do jednego, jeden do wielu, wiele do wielu. Zaprojektuj swoją bazę danych łatwo i całkowicie bez kodu za pomocą prostego przeciągania i upuszczania.