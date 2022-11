Czy jesteś gotów rozpocząć swój biznes z ograniczonym budżetem i rozważyć wprowadzenie go do Internetu w celu uzyskania lepszej sprzedaży? Jeśli TAK, można to łatwo zrobić w ramach budżetu z podejściem bez kodu. Brak kodu jest bang buck z gdzie rozwój jest uważany. Ideą no-code jest zmniejszenie siły roboczej i ogólny koszt projektu, a jednocześnie zwiększenie wydajności. Platformy takie jak AppMaster pozwalają budować koszty oprogramowania i aplikacje z no-code platform, które pozwalają na prostą metodę "przeciągnij i upuść " łatwo i efektywnie kosztowo. Koszt jest znacznie mniejszy niż tradycyjne budowanie aplikacji, ponieważ pozwala na jednoosobowe show i nie jest bardzo czasochłonne. Podczas gdy z tradycyjnym rozwoju aplikacji, zespół programistów i miesięcy ciężkiej pracy są zaangażowane, więc kosztuje więcej niż potrójne no-kod aplikacji i rozwoju oprogramowania.

Jak No-Code pomaga startupom zmniejszyć koszty oprogramowania

Tworzenie oprogramowania to metoda tworzenia dobrze działającej aplikacji, strony internetowej lub oprogramowania na zamówienie. To może być czas, pieniądze i energii pochłaniające zadanie dla osoby. Co jeśli powiem ci, jak zmniejszyć koszty pieniędzy, energii i czasu? Zaskoczony? Cóż, jest to możliwe dzięki platformom no-code. Koszty oprogramowania no-code są cięte z kosztów rozwoju oprogramowania i utrzymania.

Dodatkowo, można rozwijać swoje oprogramowanie znacznie szybciej niż i wymagają prostych wysiłków. Jeśli jesteś nowym startupem, możesz opracować skuteczne oprogramowanie za pomocą oprogramowania bez kodu i skutecznie prowadzić firmę.

W dzisiejszym świecie, bez wyglądu online, są mniejsze szanse na jego rozwój. Nadal, jeśli jest obecny online i ma stronę internetową lub aplikację dla tego dedykowanego biznesu, będzie to szeroko i łatwo dostępne dla użytkownika końcowego. Ale większość firm nie może dostać to zrobić, ponieważ rozwój aplikacji oprogramowania kosztuje dużo i jest poza ich budżetem. Tutaj przychodzi rola rozwoju aplikacji bez kodu. Jeśli jest to tylko twój startup i masz mniej funduszy, aby umieścić w i generować większą wydajność, trzeba wygląd online poprzez aplikację mobilną lub aplikację internetową. Nadal, jeśli jest to poza twoim budżetem, a następnie rozważyć próbę rozwoju aplikacji bez kodu i świecić swój biznes online skutecznie.

Co to są No-Code Startups?

No-code startupy są produkty lub oprogramowanie niestandardowe zbudowane bez kodu, wymagające żadnej wiedzy technicznej pisania kodu. Z pomocą platform no-code możesz po prostu zarządzać edytorem wizualnym, przeciągając i upuszczając funkcje, których potrzebujesz w kosztach oprogramowania dla swojej firmy. Musisz znać platformy no-code, aby szybciej i wydajniej rozwijać swoje oprogramowanie. Nawet użytkownicy techniczni używają podejścia no-code (gdzie jest elastyczność) do rozwijania oprogramowania, ponieważ może to pomóc programistom w szybkiej pracy i oszczędzaniu energii.

Kto potrzebuje narzędzi no-code?

Narzędzia no-code są bardzo przydatne dla każdego; ponieważ wszystko i biznes mają dziś aplikację, podejście no-code byłoby świetne. Dowiedzmy się i rzućmy trochę światła na ludzi, którzy mogą z nich korzystać i ich korzyści.

Przedsiębiorcy : Świetny sposób na rozszerzenie istniejącego biznesu na świat online poprzez rozwój oprogramowania no-code w opłacalny sposób.

: Świetny sposób na rozszerzenie istniejącego biznesu na świat online poprzez rozwój oprogramowania no-code w opłacalny sposób. Studenci : Mogą zapoznać się z narzędziami no-code i tworzyć oprogramowanie, dzięki czemu mogą poradzić sobie z zarabianiem miesięcznie jako praca w niepełnym wymiarze godzin.

: Mogą zapoznać się z narzędziami no-code i tworzyć oprogramowanie, dzięki czemu mogą poradzić sobie z zarabianiem miesięcznie jako praca w niepełnym wymiarze godzin. Przedsiębiorstwa : Przedsiębiorstwa są potencjalnymi klientami dla rozwoju oprogramowania no-code. Mogą tworzyć rozwiązania za miesięczną opłatą na potrzeby zarządzania projektami biznesowymi w korporacji.

: Przedsiębiorstwa są potencjalnymi klientami dla rozwoju oprogramowania no-code. Mogą tworzyć rozwiązania za miesięczną opłatą na potrzeby zarządzania projektami biznesowymi w korporacji. Deweloperzy : Nawet deweloperzy mogą używać narzędzi no-code do zarządzania projektami szybciej i taniej. Mogą mieć kilka projektów w toku, więc mogą korzystać z szybkiego podejścia do tworzenia aplikacji z rozwojem no-code. Mogą mieć miesięczny abonament na AppMaster i tworzyć swoje projekty.

: Nawet deweloperzy mogą używać narzędzi no-code do zarządzania projektami szybciej i taniej. Mogą mieć kilka projektów w toku, więc mogą korzystać z szybkiego podejścia do tworzenia aplikacji z rozwojem no-code. Mogą mieć miesięczny abonament na AppMaster i tworzyć swoje projekty. Projektanci : Udaje im się bawić narzędziami no-code i mogą pokazać swoją kreatywność, wdrażając je w niestandardowym rozwoju oprogramowania firmy. Najbardziej popularne i powszechne platformy no-code są obecnie używane przez projektantów.

: Udaje im się bawić narzędziami no-code i mogą pokazać swoją kreatywność, wdrażając je w niestandardowym rozwoju oprogramowania firmy. Najbardziej popularne i powszechne platformy no-code są obecnie używane przez projektantów. Startupy: Mogą testować swoje pomysły i tworzyć oprogramowanie za pomocą narzędzi no-code samodzielnie, bez wydawania dużych pieniędzy, a także sprawnie radzić sobie z zarządzaniem projektami. Początkowo miesięczna subskrypcja będzie świetnym rozwiązaniem na początek. Co więcej, w dzisiejszych czasach, gdy startupy nie mogą sobie pozwolić na wysoko opłacanych deweloperów, no-code pozwala startupom przetrwać.

Ile pieniędzy potrzebujesz na Software Startup?

Kiedy już podejmiesz decyzję o posiadaniu oprogramowania dla startupów biznesowych, musisz pomyśleć o kosztach startupu oprogramowania. Jak długi jest okres czasu na tworzenie oprogramowania i ile pieniędzy będzie cię to kosztować? Kiedy zapytasz dewelopera o koszty tworzenia oprogramowania dla Twojej firmy, musisz usłyszeć: "to zależy", ponieważ każdy projekt i niestandardowe oprogramowanie jest inne.

Jeśli twój projekt jest prosty, to będzie wymagać niewielkich kosztów, podstawowych narzędzi i procesów. Natomiast jeśli budujesz złożone i wysokiej klasy oprogramowanie dla swojej firmy, będziesz potrzebował dużo pieniędzy, zaawansowanych narzędzi i więcej czasu, aby zbudować w pełni funkcjonalne oprogramowanie.Istnieją 2 opcje rozwoju oprogramowania, budowanie niestandardowego oprogramowania z kodem i bez kodu.

Według Clutch, platformy bez kodu kosztują 37 913 USD, podczas gdy kodowanie niestandardowego oprogramowania kosztuje Cię 171 450 USD. Wybór platformy bez kodu to inteligentny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Możesz przejść na platformę bez kodu, taką jak AppMaster.io; koszt tego zaczyna się od 5 dolarów do 855 dolarów miesięcznie.

Jak utrzymać niskie koszty rozpoczęcia działalności?

Według badań, możesz zaoszczędzić do 80% kosztów, rozwijając niestandardowe oprogramowanie za pomocą platformy bez kodu. Główną zaletą no-code jest to, że nie wymaga żadnych drogich programistów, wykwalifikowany język programowania, lub zaawansowanych drogich narzędzi. Szybkość procesu rozwoju z narzędziami no-code jest bardzo kusząca. Programiści bez kodu mogą zbudować prototyp projektu dla Twojej firmy lub proof-of-concept w ciągu zaledwie kilku godzin.

Opłata dla programistów bez kodu jest mniejsza

Programiści bez kodu nie wiedzą, jak pisać kody i zarządzać nimi, ale używanie edytora wizualnego oszczędza ich energię, a oni żądają mniej pieniędzy od klientów. Plus, no-code deweloperzy są łatwiejsze do wynajęcia niż oprogramowanie do kodowania. Ponieważ jeśli zatrudniasz programistę oprogramowania kodującego dla swojej firmy, musisz zrozumieć, który język kodowania jest dobry dla twoich projektów i wielu innych rzeczy.

Narzędzia bez kodu oszczędzają czas

Niezależnie od tego, czy budujesz nowy projekt, czy dodajesz funkcje do istniejącego, główną zaletą narzędzi no-code jest to, że oszczędzają one czas programistów i pozwalają im skupić się na bieżących wymaganiach klientów. Deweloperzy mogą dodać dodatkową wartość do projektów, zamiast myśleć o logice i pisać kody.

Niski koszt utrzymania

Jeśli twoje oprogramowanie dostaje błąd lub błąd, to nie musi kosztować dużo pieniędzy, aby go naprawić, ponieważ platforma może to zrobić łatwo i przy niskich kosztach. Nie musisz przepisywać kodu, tylko wprowadzić zmiany w edytorze wizualnym.

W skrócie

Podsumowując, no-code pojawia się i jest również przyszłością rozwoju aplikacji. Platformy no-code wypełniły lukę między profesjonalnymi programistami i nie-programistami, aby stworzyć swoje pożądane aplikacje, nawet jeśli mają ograniczone fundusze i czas. W skrócie, jest to bang buck rozwoju. Oszczędza im pieniędzy, energii i czasu, co pomaga firmom i osobom prywatnym szybciej uruchomić swoje aplikacje i oprogramowanie. Z kolei poprzez obniżenie kosztów i zwiększenie wyglądu online, publiczność dociera do sprzedaży i wydajności.

Platformy No-code są łatwe w użyciu, nawet jeśli nie masz żadnej wiedzy i doświadczenia w zakresie programowania w tle. Jeśli myślisz o stworzeniu własnej aplikacji no-code w dowolnym celu, możesz łatwo stworzyć swoją aplikację i oprogramowanie za pomocą AppMaster.io. AppMaster pomógł startupom, firmom i osobom prywatnym zautomatyzować ich oprogramowanie biznesowe i zaoszczędzić niezliczone ilości pieniędzy i czasu. Dzięki AppMaster wszystkie typy i cele aplikacji desktopowych i mobilnych mogą być łatwo tworzone. Zarejestruj się i zacznij działać już dziś. Jeśli utkniesz lub potrzebujesz pomocy, nasz zespół ekspertów w AppMaster jest tutaj, aby pomóc Ci 24/7.