Czy jesteś hardcorowym deweloperem? Być może jesteś przyzwyczajony do tworzenia aplikacji od podstaw, co wymaga umiejętności platformy kodowania. Ale co jeśli jesteś nowicjuszem bez doświadczenia w kodowaniu aplikacji? Rozumiemy, że chcesz wyróżnić się wśród innych 3 milionów aplikacji na Androida, a testowanie swoich pomysłów przy niskich zasobach może być trudne. Jeśli nie masz umiejętności tworzenia aplikacji internetowej, ale masz fantastyczny pomysł, ten artykuł jest dla Ciebie.

Najlepsze platformy, które można wykorzystać do tworzenia aplikacji na Androida, są skompilowane tutaj, dla których nie jest wymagane doświadczenie w kodowaniu ani umiejętności. Jest to o wiele tańsze i łatwiejsze dla Ciebie, aby stworzyć aplikację na Androida za pośrednictwem aplikacji takiej jak AppMaster. Jeśli używasz tej aplikacji, zrobisz swoją aplikację biznesową w ciągu kilku dni bez żadnego kodowania ekspertów!

Podstawowe kroki w rozwoju aplikacji na Androida

AppMaster jest koniecznością, jeśli musisz stworzyć aplikację bez kodowania. To narzędzie zawiera wstępnie zaprogramowane szablony i łatwe w użyciu funkcje, które można wykorzystać do dostosowania i edycji aplikacji. Android App Developing Flash Form to zestaw wstępnie zaprogramowanych narzędzi do szablonów. Są one w stanie zapewnić funkcje, dzięki którym można edytować i dostosować swoją aplikację, jak na swoje wymagania. Każdy biznesmen startup może stworzyć aplikację android za pomocą czterech kroków.

Wybierz swój szablon aplikacji:

Przekonasz się, że każdy szablon służy funkcji, która jest wykonana, aby skorzystać z rodzaju biznesu, który produkujesz. Jeśli znajdziesz szablon, aby być doskonałym na platformach, ale to nie zapewni Ci funkcję, można dostosować go do smaku. Podstawową rzeczą, która sprawia, że te szablony zabawa jest ich zdolność do dostosowywania do tworzenia aplikacji android. Oznacza to, że nie można znaleźć funkcji, która pasuje do rozwoju aplikacji. Możesz je dodać, postępując zgodnie z prostą metodą.

Budowanie aplikacji. Spektrum ułatwiło ludziom tworzenie aplikacji androidowych od podstaw. Platformy kodowania udało się umieścić stronę funkcji alarmowych. Oznacza to, że zawsze znajdziesz szablon pasujący do Twojej działalności. Jeśli nie, można dostosować go jak na swoje potrzeby.

Wybierz swój Branding biznesowy:

Następnie wszystko, co musisz zrobić, to wstępnie połączyć swoją stronę z budowniczym. Kolory, których już używasz są pokazane w palecie dla Ciebie na platformie aplikacji. To pomoże Ci zbudować dopasowaną paletę do Twojego obecnego brandingu.

W każdym razie, nie mamy już strony internetowej. Wówczas należałoby wybrać kolory. Jeśli jednak nie jesteś zdecydowany, jaki kolor chcesz, możesz na razie pominąć ten krok. Na tym etapie proponujemy podać numer telefonu, abyśmy mogli wysłać Ci podglądy, gdy tylko będą potrzebne. Kolory nie są jedynymi środkami do marki aplikacji android. Dostosowanie aplikacji za pomocą obrazów jest również ułatwione dzięki platformie aplikacji.

Dodaj treść:

Zawsze znajdziesz wstępnie załadowane treści dla platform kodowania aplikacji. To jest, aby zapewnić Państwu łatwość z edycji. Na przykład, masz możliwość zmiany tekstu wyświetlanego na stronie o, lub można również dodać obrazy z opisami. Informacje mogą się różnić w każdym miejscu, czy kontakt i informacje społeczne lub blogi. Zawsze jesteś na wolności, aby dostosować projekt, jak to pasuje do wyboru.

Zawsze łatwiej jest ustawić back end dla funkcji. Nie tylko to, ale jesteś również w stanie utrzymać ograniczony dostęp. To pozwala na dostęp do niektórych stron tylko do użytkowników, którzy oficjalnie zalogowali się.

Opublikuj swoją aplikację:

Teraz, że masz ewoluował swój czas w projektowaniu na platformach. Teraz nadszedł czas, aby dodać treść i pragną obszary swojej aplikacji. Pierwszą rzeczą, której wymagasz jest potwierdzenie, że nie będzie naruszać żadnego z ostrzeżeń, które zostały wskazane do Ciebie. Ostatnią rzeczą, którą musisz zrobić, to zarejestrować się na konto Google i android app developers. Jest to wymóg dla osób, które wchodzą na rynek jako deweloperzy.

Top 20 no-code Platforms to Consider:

Platformy, które nie są w stanie zatrudnić programistów Android mogą łatwo skorzystać z usług w AppMaster. Zapewniamy wszystko, od uruchamiania stron internetowych po automatyzację przepływu pracy. Poniżej znajduje się 20 rozwiązań notebooków, które pomagają nowym wejściom na rynek lepiej zrozumieć środowisko.

AppMaster:

AppMaster to platforma, która nie wymaga żadnego kodowania, abyś mógł tworzyć aplikacje androidowe. Jest to jedna z najpotężniejszych aplikacji no-code. Nawet duże przedsiębiorstwa polegają na AppMaster dla swoich projektów. Zobaczysz, że zapewnia on aplikację na poziomie produkcyjnym. Obszary, które są objęte obejmują backend, web, i natywne aplikacje. Przekonasz się, że otrzymujesz miliony zgłoszeń, stając się MVP z pomocą platformy App master. Wszystkie funkcje mogą być dodawane z łatwością przeciągania i upuszczania.

Smart Apps:

Jeśli również pragniesz zbudować własną aplikację bez kodowania, to Smart Apps Creator jest opcją. Platforma zapewnia obsługę plików multimedialnych.

Android Studio:

Wielu twórców aplikacji uważa, że włączenie Android Studio do listy może być złym wyborem. Jednak nadal jest w stanie wyprodukować pożądane wyjście. Drobną niedogodnością jest to, że będziesz musiał zrobić trochę kodowania na aplikacji, aby działała sprawnie.

Scapic:

Scapic udało się skanalizować potrzebę każdej strony internetowej na platformie eCommerce. Udało się zawrzeć wszystkie niezbędne wizualizacje dla każdej strony internetowej na platformie. Oprogramowanie rozumie, jak podpisać wpływ wizualizacji na każdej firmy online i jej stronie internetowej jest. Stąd pomagają menedżerom użytkowników wykorzystać swoje umiejętności i skutecznie stworzyć aplikację androidową.

Mailchimp:

Mailchimp umożliwił użytkownikom zbadanie ich publiczności. Mogą śledzić odwiedzających i ich interakcje z witryną. Jeśli jesteś nowym startupem, to kodowanie aplikacji jest dla Ciebie idealną opcją. Będziesz w stanie wyprodukować bazę klientów i skutecznie się z nimi komunikować.

Parabola:

Jednym z najbardziej męczących zadań dla dewelopera androida jest integracja i łączenie aplikacji po zaprogramowaniu. Parabola skutecznie rozwiązała ten problem dla swoich odbiorców za pomocą platformy. Nie ma sensu, jeśli twoje treści internetowe są połączone z zewnętrzną bazą danych. Strumienie w Parabola mogą połączyć je z najwyższą łatwością.

Voiceflow:

Wszyscy wiemy, jak znacząco technologia aktywowana głosem weszła na rynek. Co więcej, Siri i Alexa dla Androida jeszcze jakiś czas temu były dla nas zwykłymi nazwami. Teraz wszyscy polegamy na nich jako na naszych asystentach go-to. Dlaczego więc mielibyśmy ograniczać korzystanie z technologii aktywowanej głosem tylko do tych, którzy wiedzą, jak ją zaprogramować?

Bąbel:

Projektowanie oprogramowania stało się również bardziej dostępne dzięki technologii no-code. Nie trzeba rozumieć żadnego języka, aby pracować na Bubble. Twórcy aplikacji mają do dyspozycji szeroką gamę atrakcyjnych wizualnie komponentów. Będziesz mógł samodzielnie złożyć i uruchomić swoją aplikację.

Makerpad:

Jeśli nadal potrzebujesz lekkich informacji o aplikacji, to Nie martw się. Makerpad ma cię pokryte dla swoich problemów kodowania aplikacji! Znajdziesz tam mnóstwo tutoriali, w których możesz dowiedzieć się o aplikacji i stworzyć swoje projekty, stosując się do prostych procedur. Możesz również odkryć obszerny zakres studiów przypadku dla Twojej pomocy.

Airtable:

Wyobraź sobie, że masz skompilowany zestaw wszystkich ważnych aplikacji androidowych, takich jak Excel i arkusze Google. Będziesz mógł tworzyć programy, w których możesz łączyć, organizować i zarządzać danymi w jednym miejscu.

Coda:

Coda opracowała dedykowaną przestrzeń roboczą dla wszystkich użytkowników. Pominięto konieczność korzystania z różnych platform dla bazy danych. Coda doc tworzy medium łączące dla wszystkich Twoich programów. W ten sposób możesz osiągnąć wysoką produktywność bez uszczerbku dla wydajności.

Gumroad:

Często istnieje mit o startupach, które mają obsesję na punkcie technologii. Zapominamy jednak, że muszą polegać na swoich zarobkach, aby żyć. Stąd nie ma sensu, aby przyciągać się do sfery cyfrowej. Gumroad oferuje rozwiązanie dla osób, dla których osiągnięcie kreatywnych projektów w e-commerce stanowi wyzwanie. Oznacza to, że mogą one tworzyć swoje projekty na własną rękę. Artysta androidowy może w końcu mieć swój własny biznes.

Chatboty:

Chatboty są skutecznymi platformami dla firm, aby zaspokoić klientów, jeśli są zaprojektowane skutecznie z lub bez kodowania. Chatboty mogą zapewnić pozdrowienia i informacje o organizacji do klienta. Mogą one również dać użytkownikom zaradne informacje i rozwiązać ich pytania. Jednak nie można całkowicie polegać na nich. Ważne jest, aby mieć niestandardowe boty.

Zapier

Zapier jest dość znany z dostarczania ludziom wspólnej platformy dla aplikacji. Buduje krawat dla wielu aplikacji, które są uruchamiane pod parasolem Twojej organizacji. Będziesz w stanie zarządzać i upraszczać swoje podejście biznesowe bez kodowania.

Thunkable:

Jeśli chcesz iść na opcję zastępczą dla aplikacji Android, to thinkable jest drugą najlepszą opcją. Możesz znaleźć wiele projektów open source, co oznacza, że wszystkie projekty react-native są teraz płynnie tworzone przez zespoły w organizacji.

Typeform

Jeśli tworzenie formularzy i ankiet jest rutyną dla Twojej firmy. Nie musisz konstruować formularza dla każdej osoby. Typeform jest najlepszą alternatywą bez kodu dla Ciebie. Możesz znaleźć w pełni konfigurowalne formularze i ankiety z różnymi szablonami.

Quixey:

Jest to oparta na chmurze aplikacja biznesowa zaprojektowana, aby umożliwić organizacjom automatyzację przepływu pracy. Buduje aplikacje klasy korporacyjnej. Wszystko to jest możliwe dzięki po prostu następującemu projektowi "przeciągnij i upuść".

Jotform's

Jeśli chcesz mieć łatwość tworzenia aplikacji za pomocą prostej funkcji przeciągania i upuszczania, to darmowy konstruktor aplikacji Jotform jest twoim wyborem. Jest to wykonalne do pobrania na smartfonie, tablecie lub komputerze. Nie wymagasz żadnych umiejętności kodowania aplikacji, aby ta aplikacja działała.

SurveySparrow

End-to-end omnichannel jest opracowany w celu zwiększenia doświadczenia zarządzania organizacjami. Wiele narzędzi do zaspokajania doświadczeń klientów jest zaprojektowanych z narzędziami takimi jak NPS, Offline i 360° Surveys. Konwersacyjny UI przekształca Twoje ankiety w doświadczenie przypominające czat, co zwiększa odsetek wypełnionych ankiet o 40%.

Często zadawane pytania:

Czy mogę stworzyć atrakcyjną aplikację na Androida bez kodowania?

Rzeczywiście, zawsze możesz polegać na AppMasterze w tym zakresie! Znajdziesz tam funkcje, które mogą stworzyć dynamiczną aplikację mobilną bez kodu. Możesz wprowadzić nazwę swojej firmy, wybrać kilka istotnych opcji i jesteś gotowy, aby przejść i przetestować swoją aplikację.

Czy mogę zbudować aplikację bez kodowania?

Nie musisz uczyć się kodu, aby stworzyć aplikację. Po podjęciu dobrej decyzji, wszystko, czego wymagasz, to zrozumienie, jak go używać.

Jak ktoś tworzy aplikację bez umiejętności kodowania?

Możesz stworzyć swoją aplikację bez wydawania dużych pieniędzy, korzystając z rozwiązań no-code i low-code. Wybierając narzędzie lub narzędzia no-code do obsługi, należy najpierw dokładnie określić projekt aplikacji, aby wszystkie dalsze kroki przebiegały sprawnie.

Czy tworzenie aplikacji jest dostępne?

Istnieje wiele opcji darmowego tworzenia aplikacji, takich jak AppMaster. Jednak jeśli dostaniesz w swoje ręce edycję społecznościową, będziesz mógł być świadkiem większej ilości opcji. Co ostatecznie wskazuje na udaną platformę planu dla twojego biznesu.

Jak początkujący tworzą aplikacje?

Jesteś początkującym i jesteś zdezorientowany, jeśli chodzi o rozwój aplikacji. Możesz zachować swoje pieniądze, nie inwestując ich w profesjonalnego projektanta stron internetowych lub dewelopera aplikacji. Jeśli chcesz rozwijać swoje własne wszystko, to jest to punkt, w którym musisz rozważyć najlepszą opcję, którą jest wybór AppMaster.

Jak darmowe aplikacje generują pieniądze?

Reklama, zakupy w aplikacji, sponsoring i marketing afiliacyjny są wykorzystywane do monetyzacji darmowych aplikacji. Popularny wśród przedsiębiorców i aplikacji do gier, model freemium jest zawsze opcją. Reklamy display, pop-upy, sponsoring, reklamy wideo, banery reklamowe i inne sposoby generowania pieniędzy z aplikacji od grupy docelowej mogą być zawarte w dostępnej wersji aplikacji przy użyciu tej strategii.

Czy mogę sam stworzyć aplikację?

Jeśli planujesz osiągnąć plan rozwoju aplikacji dla siebie. Wtedy najlepiej wybrać jedną z opcji: zatrudnić stronę trzecią, stworzyć wewnętrzny zespół lub wykonać całą aplikację samodzielnie. Gdy masz już opcję rozwoju online lub offline. Możesz mieć zapisaną swoją obsadę. Wszystko, czego wymagasz, to mieć następujące rzeczy wyrównane:

Miej dobrze przemyślany plan.

Zrozum lepiej grupę docelową dla Twojej aplikacji mobilnej

Wybierz nazwę dla swojej aplikacji, która wzbudzi ciekawość i pozostanie w pamięci użytkowników

Ustal budżet i harmonogram tworzenia aplikacji

Wybierz pomiędzy aplikacjami natywnymi, internetowymi, hybrydowymi i wieloplatformowymi.

Końcowe przemyślenia:

App builder ułatwił ludziom tworzenie aplikacji mobilnych w dzisiejszych czasach. Sprawił, że nie ma potrzeby, aby ludzie zdobywali wiedzę programistyczną, aby tworzyć aplikacje. Jednak twoja zdolność do budowania aplikacji od podstaw to tylko początek procesu rozwoju aplikacji mobilnej. Oznacza to, że Twoja podróż z AppMaster dopiero się rozpoczęła. Celem i założeniem jest pomoc ludziom biznesu w rozpoczęciu działalności w sieci za pomocą tego nowego narzędzia. Początkowo zapewniamy Ci 30-dniowy plan sukcesu. Pomaga on Państwu w zorientowaniu się jak działa nasza organizacja. Co więcej, udaje nam się również zapewnić Ci długoterminowe pomysły na rozwój biznesu.