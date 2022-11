Podczas Covid, świat był świadkiem masowych sprzedawców na platformach freelancingowych, aby zarobić pieniądze zdalnie. Firmy szukają również rozwiązań aplikacji, aby utrzymać ich działanie w formie bieżącej. Tak więc, bez kodu budowanie aplikacji jest najlepszym pomysłem, aby rozpocząć jako freelancer. Rozpoczęcie kariery jako freelancer no-code nie wymaga znajomości kodowania. Dzięki narzędziom no-code dla szybszych i tańszych aplikacji dla rozwoju biznesu.

Technologia no -code zyskała ogromną popularność, ponieważ pomaga ludziom budować wysokiej jakości oprogramowanie, takie jak aplikacje mobilne i internetowe, bez rozwoju lub wiedzy o kodowaniu. Te narzędzia no-code pomogły wielu organizacjom budować aplikacje, zamieniając ich wyobraźnię w rzeczywistość. Z pomocą tych platform budowania aplikacji, rozwój aplikacji stał się szybszy i tańszy. Istnieje ogromny rynek dostępny dla tych niesamowitych narzędzi do budowania bez kodu.

Czy jesteś zainteresowany oferowaniem usług jako freelancer no-code? Czy chcesz rozwijać się w karierze freelancera no-code, budując aplikacje dla swoich klientów? Jeśli tak, jesteśmy tutaj, aby pomóc ci stać się freelancerem no-code. W tym artykule omówimy podstawy, aby doskonalić się jako no-code freelancer, umiejętności wymagane do budowania aplikacji i platformy do oferowania usług jako no-code freelancer. Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem i odnieś sukces jako freelancer no-code, aby budować aplikacje dla swoich klientów.

Dlaczego warto rozpocząć karierę w budowaniu aplikacji bez kodu?

Przed rozpoczęciem kariery jako freelancer no-code, kluczowe jest spojrzenie na zapotrzebowanie na budowanie aplikacji w rozwoju oprogramowania. W ostatnich latach kariera freelancera no-code zyskała uwagę twórców oprogramowania, ponieważ firmy chcą większej widoczności poprzez budowanie oprogramowania, takiego jak aplikacje mobilne i aplikacje internetowe. Właściciele małych firm stają przed wyzwaniem w budowaniu aplikacji, ponieważ wymaga to rozległych pieniędzy i czasu na rozwój aplikacji.

Platformy no-code app-building przeszły długą drogę, aby pomóc małym firmom zdobyć więcej odbiorców i freelancerom rozpocząć kariery no-code freelancing, aby budować oprogramowanie w przystępnej cenie. Ze względu na popularność tych narzędzi no-code, firmy mogą wdrożyć aplikacje mobilne w ciągu kilku dni zamiast tygodni lub miesięcy, a freelancerzy no-code app-building mogą zdobyć więcej klientów w krótkim czasie. Czy nie warto rozpocząć kariery jako freelancer no-code? Twoja odpowiedź będzie absolutne tak, ponieważ no-code freelancerzy oferują szybsze i tańsze rozwiązania aplikacji dla firm.

Zacznij dochodowy biznes z karierą freelancera bez kodu

Badanie przeprowadzone przez Flexjob pokazuje, że młodsze pokolenia są bardziej zainteresowane freelancingiem niż starsze grupy. No-code freelancing jest w modzie, ponieważ pozwala odnieść sukces jako no-code freelancer bez przestrzegania standardowych operacji biznesowych i procedur. Bycie freelancerem no-code oferuje wiele korzyści, takich jak niezależne godziny pracy i wybieranie projektów i klientów do wyboru.

Zakres budowania aplikacji bez kodu na rynku freelancerskim

Przed rozpoczęciem kariery jako freelancer no-code, możesz zastanawiać się nad zakresem no-code app-building na rynku freelance. Podczas gdy narzędzia no-code mogą pomóc każdemu w budowaniu aplikacji mobilnych, właściciele małych firm i przedsiębiorcy mogą nadal uważać to za trudne ze względu na brak czasu. Więc uważają, że bardziej odpowiednie jest uzyskanie usług freelancerów no-code dla szybszego i tańszego budowania aplikacji.

To jest powód, że freelancerzy no-code zarabiają w szybkim tempie. Zazwyczaj freelancer bez kodu oferuje projektowanie UX i budowanie aplikacji w celu zwiększenia widoczności biznesu i pomaga właścicielom firm w podniesieniu ich wykresu biznesowego. Ci freelancerzy bez kodu są dobrze zorientowani w tym, jak budować aplikacje w szybszy i tańszy sposób.

Większość freelancerów no-code używa tych samych szablonów aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych powtórzeń w projektach budowania aplikacji. Po przejściu przez zakres freelancingu no-code, zachęcamy do odniesienia sukcesu w karierze jako freelancer no-code i pomóc firmom w zwiększeniu ich wzrostu poprzez wysokiej jakości aplikacje. Tak więc, musisz podziękować narzędziom no-code, ponieważ mogą one pomóc Ci rozpocząć karierę freelancera no-code bez kodowania lub wiedzy programistycznej.

Porady, jak rozpocząć freelancing bez kodu

Wskazówka 1: Zdobądź wiedzę o narzędziach no-code

Aby odnieść sukces jako freelancer no-code, będziesz musiał zrozumieć funkcjonalność narzędzi no-code, z którymi pracujesz. Dogłębne zrozumienie tych platform do tworzenia aplikacji no-code pomoże ci budować wysokiej jakości oprogramowanie, takie jak aplikacje mobilne i aplikacje internetowe, zgodnie z umową z klientem.

Wskazówka 2: Wyraźna komunikacja

Komunikacja jest kluczem do rozwoju kariery freelancera no-code i pomaga freelancerom komunikować się z klientami w sposób bardziej jednoznaczny i mieć z nimi dobre relacje. Ponadto, wyraźna komunikacja pomoże ci zdobyć więcej projektów freelancerskich bez kodu, zamieniając odwiedzających w leadów.

Wskazówka 3: Solidne umiejętności zarządzania projektem

Kiedy oferujesz usługi budowania aplikacji bez kodu na rynku freelancerskim, możesz otrzymać wiele projektów bez kodu od wielu klientów. Tak więc, aby odnieść sukces jako freelancer no-code, kluczowe jest dotrzymanie terminów projektu, zarządzanie budową aplikacji i dostarczenie projektu na czas. Zarządzanie pracą freelancera no-code wymaga silnych umiejętności zarządzania projektami, aby pracować jako najlepszy freelancer no-code.

Wskazówka 4: Pozostań w kontakcie ze społecznością freelancerów bez kodu

Nawet jeśli pracujesz wyłącznie jako freelancer no-code, wokół ciebie są ludzie, którzy motywują i inspirują cię do budowania wysokiej jakości rozwiązań aplikacyjnych dla firm i pomagają ci znaleźć nowe projekty no-code. Możesz połączyć się ze społecznością no-code, aby pracować wspólnie lub szukać pomysłów od nich. Nasze porady ekspertów pomogą Ci odnieść sukces jako freelancer no-code w każdym miejscu pracy freelancera.

Wyzwania w karierze freelancera bez kodu

Oprócz elastycznych godzin pracy i niezależnej pracy, no-code freelancing ma swoje wyzwania. Możesz zostać odrzucony lub musisz długo czekać, gdy szukasz projektów no-code na platformach freelancerskich. Co więcej, freelancing no-code to coś więcej niż budowanie aplikacji dla firm. Oprócz rozwoju aplikacji no-code, będziesz musiał zarządzać marketingiem, recenzjami i zespołem, aby utrzymać swoją pracę na platformie freelancingowej. Ponadto, musisz mieć wielką pasję do budowania aplikacji, aby uzyskać większą płynność i spójność w swoich projektach freelancerskich. Ale, zauważalnym punktem jest to, że dostaniesz wiele projektów no-code, które pomogą Ci zarobić lukratywne pieniądze. Tak więc, freelancing daje możliwość zwiększenia swoich umiejętności bez kodowania.

Powiedzmy, że nie jesteś dobry w tworzeniu aplikacji, ale nadal istnieje możliwość zarabiania z narzędzi bez kodu. Te narzędzia no-code pomagają początkującym budować aplikacje bez kodowania, po prostu używając opcji przeciągnij i upuść. Mamy nadzieję, że jesteś wystarczająco zmotywowany, aby rozpocząć karierę jako freelancer no-code. A nie jesteś? Twoja odpowiedź brzmiałaby: tak!

Jak zacząć pracę bez kodu?

Być może zastanawiasz się nad rozpoczęciem kariery jako freelancer no-code. Rozpoczęcie kariery jako no-code freelancer nie wymaga kodowania do budowania aplikacji. Istnieje rosnący rynek narzędzi no-code, które mogą pomóc początkującym w rozpoczęciu freelancingu bez kodowania. Nawet ty nie jesteś wyjątkiem! Możesz rozpocząć freelancing jako freelancer bez kodu, nie wymagając rozległych umiejętności kodowania.

Główne powody, dla których warto zacząć programować jako freelancer

W ostatnich latach większość ludzi jest bardziej zainteresowana rozpoczęciem kariery freelancera w programowaniu z kilku powodów. Możesz rozpocząć pracę freelancera, ponieważ jest to zdalne i nie musisz nigdzie się ruszać, aby tworzyć aplikacje. Możesz oferować usługi freelancerskie z Ameryki Południowej, Australii i dowolnej części globu. Co więcej, możesz kochać ideę freelancingu za elastyczne godziny pracy. Tak więc, jesteś swoim własnym szefem i możesz pracować z wolnością, nie napotykając na presję ze strony menedżera.

7 kroków do rozpoczęcia kariery programisty freelancera

Aby rozpocząć karierę freelancera w programowaniu, zdobyć pierwszego klienta i zarabiać na budowaniu aplikacji, wykonaj poniższe kroki:

Krok 1. Wybierz niszę

Pierwszym krokiem w rozpoczęciu kariery programistycznej jest wybór niszy dla aplikacji. Ważne jest, aby zdecydować się na niszę, która pomoże ci wybrać pracę freelancera zgodnie z twoimi umiejętnościami. We freelancingu bez kodu, posiadanie podstawowej wiedzy programistycznej pomoże ci zrozumieć backend i niektóre frontend aplikacji. Na przykład, dzięki narzędziu no-code, takim jak AppMaster, możesz uzyskać kod źródłowy aplikacji no-code i dostosować go, aby uzyskać bardziej spersonalizowane aplikacje dla firm. Jeśli nie możesz zdecydować, jakie usługi freelancerskie będziesz oferować, możesz zbadać najpopularniejsze aplikacje zbudowane za pomocą narzędzi no-code i najpopularniejsze języki programowania do dostosowania.

Krok 2: Zbuduj portfolio

Kiedy masz już umiejętności, aby rozpocząć karierę freelancera w programowaniu, musisz budować aplikacje mobilne, aby stworzyć portfolio swoich prac. Co więcej, pomogłoby to, gdybyś również zbudował portfolio kodowania, aby pokazać swoją wiarygodność klientom.

Podczas odkrywania narzędzia no-code lub uczenia się nowego języka programowania, zawsze warto zbudować portfolio, aby rozpocząć kolejny projekt no-code z płynnością. Co więcej, klienci chcieliby obejrzeć próbki twojej pracy przed rozpoczęciem współpracy z tobą w zakresie aplikacji no-code.

Krok 3: Stwórz swoją stronę internetową

Aby odnieść sukces jako programista freelancingowy, musisz połączyć się ze swoimi klientami poprzez przestrzeń online, taką jak strona internetowa. Możesz zbudować swoją stronę internetową portfolio poprzez kodowanie lub bez kodu. Te platformy do budowania stron bez kodu pozwalają użytkownikom budować swoje strony internetowe z pomocą istniejących szablonów.

Ponadto, będzie to doskonała okazja, aby ćwiczyć swoje umiejętności bez kodu, budując własną stronę internetową. Po zbudowaniu strony internetowej możesz zastanawiać się nad nazwą domeny dla swojej witryny. Zalecamy dodanie swojego imienia lub nazwiska dla osobistego brandingu. Stworzenie strony internetowej pomoże Ci zaprezentować Twoje projekty no-code z pomocą mocnego portfolio.

Krok 4: Zbuduj swoją markę

Twoja obecność w społeczności koderów sprawi, że będziesz znacznie bardziej godny zaufania. Możesz zbudować swoją osobistą markę dodając sekcję bloga do swojej strony. Blogowanie pomoże ci dotrzeć do większej liczby odbiorców, używając najlepszych tagów, które definiują twoje usługi freelancerskie. Oprócz blogów, możesz dołączyć do popularnych blogów kodowania, aby omówić najnowsze trendy w budowaniu aplikacji. Ponadto możesz dołączyć do Quora, aby pomóc innym, odpowiadając na pytania dotyczące kodowania i rozwijając swoją markę jako eksperta od aplikacji. Wreszcie, nigdy nie lekceważ potęgi swoich profili w mediach społecznościowych i dziel się intrygującymi treściami na temat najnowszych trendów w branży aplikacji.

Krok 5: Zarządzaj pracą freelancera

Poza budowaniem marki, zarządzanie pracą freelancera jest kluczem do osiągnięcia sukcesu jako freelancer. Chodzi o zorganizowanie swojego projektu no-code i musisz nim zarządzać jako freelancer. Co więcej, musiałbyś kontaktować się ze swoimi klientami, aby śledzić postępy projektów no-code. Przede wszystkim potrzebowałbyś również umowy freelancerskiej i metody fakturowania transakcji. Nie musisz zadzierać z zarządzaniem projektami ręcznie. Istnieją świetne narzędzia dostępne dla freelancerów, aby śledzić wyniki swoich projektów. Na przykład możesz użyć Google Calendar lub stosu do zarządzania projektami freelancerów.

Krok 6: Zbuduj profil na portalu dla freelancerów

Kiedy masz już podstawowe umiejętności kodowania, portfolio i osobistą stronę internetową, nadszedł czas, aby zdobyć klientów na projekty budowania aplikacji bez kodu. Aby rozpocząć swoją karierę jako freelancer no-code, musisz założyć konta na platformach freelancerskich, aby otrzymywać zlecenia od klientów. Zapisujemy najpopularniejsze portale freelancerskie, na których można zarabiać dzięki narzędziom no-code:

Freelancer.com

Freelancer.com to najpopularniejszy portal dla freelancerów, na którym można oferować klientom usługi no-code. Ta platforma freelancingu zapewnia bezpieczne płatności, a miliony prac związanych z budową aplikacji są tu zamieszczane.

Fiverr.com

Fiverr.com to portal dla freelancerów, który oferuje możliwość rozpoczęcia kariery jako twórcy aplikacji no-code. Jest to najlepsza platforma do budowania portfolio, które można pokazać klientom.

Upwork.com

Upwork.com pomaga freelancerom znaleźć pracę freelancerską nie tylko od prywatnych klientów, ale także od organizacji, aby uzyskać ich wsparcie. Możesz zarejestrować swój profil jako freelancer na tej platformie freelancingowej, aby współpracować z zespołami na poziomie organizacji.

Guru.com

Guru.com to jeden z największych portali freelancingowych, na którym możesz szukać projektów bez kodu z filtrowaniem.

Peopleperhour.com

Peopleperhour to portal freelancerski, na którym możesz się zarejestrować, aby rozpocząć karierę jako freelancer no-code. Możesz dostarczyć wysokiej jakości oprogramowanie, takie jak aplikacje mobilne i aplikacje internetowe, aby zdobyć więcej klientów.

Krok 7: Wyszukiwanie klientów i rozpoczęcie pracy

Po zbudowaniu swojego profilu, jesteś gotowy do rozpoczęcia poszukiwania klientów. Zauważalnym punktem jest to, że możesz nie dostać pracy po wypełnieniu profili freelancerskich. Więc, to pomoże, jeśli konsekwentnie dostać swoje pierwsze zamówienie. Po wykonaniu tych kroków, możesz rozpocząć karierę freelancingu bez kodu, aby uzyskać dochody. Jeśli obawiasz się o rynek freelancerski, możesz spróbować dowolnego z nich, aby jak najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Końcowe przemyślenia

Mamy nadzieję, że jesteś dobrze zorientowany w wartości narzędzi no-code w swojej karierze freelancera i jak odnieść sukces jako freelancer no-code. Polecamy wypróbować AppMaster, popularne narzędzie no-code, aby budować aplikacje dla rozwoju biznesu. AppMaster jest najlepszym narzędziem no-code na swojej liście narzędzi, ponieważ pozwala właścicielom firm budować MVP, proste aplikacje i złożone rozwiązania wysokiego obciążenia na poziomie przedsiębiorstwa. Budowanie aplikacji z AppMaster jest szybsze i tańsze niż tradycyjne tworzenie aplikacji. Co więcej, generuje 22 000 linii kodu na sekundę. Możesz wykorzystać narzędzia no-code do tworzenia aplikacji dla podstawowych usług firmy, systemów CRM i ERP. Możesz zautomatyzować przepływ pracy w biznesie i uzyskać dochód jako freelancer no-code.