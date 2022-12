Zamiast stanowić techniczną barierę wejścia, technologia powinna umożliwiać i zachęcać do kreatywności. No code i low code wykonują tę pracę. Nie jest to techniczna bariera wejścia, ale przyspiesza transformację cyfrową. Obywatelscy inżynierowie otrzymują dostęp do przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak interfejsy i edytory typu "przeciągnij i upuść", dzięki narzędziom platformy deweloperskiej typu low-code i no-code. Narzędzia te umożliwiają osobom niebędącym programistami szybkie tworzenie, wdrażanie i utrzymywanie aplikacji oprogramowania dla przedsiębiorstw. Przykładami takich osób są działy kadr, działy marketingu i zespoły operacyjne.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej przy użyciu Low-Code i No-Code Development

Wiele różnych celów można osiągnąć poprzez transformację cyfrową, w tym identyfikację nowych możliwości biznesowych, dostosowanie doświadczeń klientów, uproszczenie przepływu pracy i procedur, przyjęcie zachowań opartych na danych oraz badanie nowych granic technologicznych. W większości przypadków, aby organizacja z powodzeniem przeszła transformację cyfrową, musi:

Twórz nowe programy, integruj systemy i umiejętności analityczne;



Uaktualniaj swoje aplikacje, aby mogły działać w chmurze



Projektuj aplikacje mobilne, które wchodzą w interakcję z klientami



Przepływy pracy powinny być zautomatyzowane.

Większość firm dostarczających aplikacje ma problemy z rekrutacją odpowiednich talentów technicznych; organizacje te muszą zbadać innowacyjne metody, aby spełnić wymagania związane z transformacją cyfrową. Budowanie rozwiązań cyfrowych zajmuje dużo czasu i zasobów, ale korzystanie z low-code może zmniejszyć czas i zasoby potrzebne do tego procesu. Ponieważ budowanie aplikacji jest dostępne dla każdego, niezależnie od poziomu umiejętności technicznych, więcej osób może uczestniczyć w przyspieszeniu transformacji cyfrowej. Możesz przyspieszyć transformację cyfrową za pomocą platform programistycznych low-code i no-code z pomocą AppMaster. AppMaster.io to platforma no-code, której celem jest pomoc organizacjom w tworzeniu aplikacji na poziomie produkcyjnym z generowaniem kodu. Te aplikacje obejmują backend, web i natywne aplikacje mobilne.

Będziesz miał pełną kontrolę nad miejscem, w którym Twoja aplikacja jest wdrażana z AppMaster.io, a także będziesz mógł zachować niezależność od platformy, eksportując kod źródłowy, który pozwoli Ci skalować z minimalnego produktu wykonalnego (MVP) do rozwiązania korporacyjnego zdolnego do obsługi milionów żądań na minutę.





Firmy wspierają swoje zespoły przedsiębiorstw i mają programy do tworzenia oprogramowania bez kodu, które budują prostsze programy szybciej, pozwalając im nadążyć za szybkim rozwojem aplikacji. Osoby nietechniczne mogą tworzyć aplikacje bez użycia jakiegokolwiek kodu dla swojego przedsiębiorstwa. Jedna z firm świadczących usługi finansowe dostarczyła nowe możliwości cyfrowe do swojego portalu klienta dwa razy szybciej niż oczekiwano, ponieważ ludzie biznesu stworzyli większość z nich bez pomocy IT.

Co to jest Low-Code Development?

Termin "low-code" odnosi się do tworzenia oprogramowania, które nie wymaga żadnego kodu do tworzenia aplikacji i procedur. Zamiast używać skomplikowanych języków programowania, platforma programistyczna low-code wykorzystuje graficzne interfejsy użytkownika. Te przyjazne dla użytkownika narzędzia umożliwiają osobom bez formalnego zrozumienia kodu lub rozwoju oprogramowania konstruowanie aplikacji z różnych powodów, takich jak aplikacje mobilne i aplikacje biznesowe, bez konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia w żadnej z tych dziedzin. Według badań, low code może przywrócić na właściwe tory duże projekty programistyczne, utrzymując jednocześnie niskie koszty i wykorzystując ukrytą wiedzę techniczną organizacji.

Czym jest rozwój bez kodu?

Tworzenie i wykorzystywanie aplikacji przez programistów lub stosowanie metody znanej jako "no-code" nie wymaga od użytkowników wcześniejszego doświadczenia z kodem lub zrozumienia języków programowania. Ten rodzaj oprogramowania jest przykładem trendu samoobsługowego, który daje użytkownikom biznesowym możliwość generowania, zmieniania i wykorzystywania aplikacji opartych na danych w celu poprawy jakości ich pracy.

Bez kodu, Twoja firma może rzeczywiście przyjąć zwinny rozwój. Brak kodu pozwala ludziom projektować innowacyjne rozwiązania, aby zmienić działania firmy i spełnić wymagania klientów. Ponadto, gdy nie ma kodu w programie rozwój wykracza poza platformę lub technologię. Mówi się również, że platformy, w których nie jest wymagany żaden kod, są dobrą opcją do budowy prostej aplikacji. Jeśli brakuje kontroli, pojawią się wady bezpieczeństwa. Ponieważ opracowałeś kod, więc wiesz, że możesz polegać na nim szeroko podczas rozwijania. Brak deweloperów kodu zapewnia większą bazę programistów. Większa baza programistów jest wymagana do przyspieszenia działalności.

Spójrz na niektóre z tego, jak rozwiązania o niskim kodzie pomagają przyspieszyć transformację cyfrową poniżej:

Ulepszony wzrost wizualny i rozwój

Platformy low-code mogą zmniejszyć ilość pracy potrzebnej do skonstruowania nowych aplikacji o 90%, sprowadzając całkowity czas z ponad 6 miesięcy do mniej niż 4 tygodni. Funkcja drag-and-drop może być wykorzystana w budowie aplikacji frontendowych w locie przez programistów jak i osoby nie będące programistami. Platformy low-code pozwalają użytkownikom na szybkie konstruowanie i testowanie pracy nad potencjalnymi rozwiązaniami, co jest jedną z najbardziej przydatnych możliwości, jakie oferują te platformy. Poprzez dystrybucję platform o niskim kodzie do użytkowników biznesowych - ludzi, którzy najlepiej znają i rozumieją kwestie operacyjne - platformy o niskim kodzie przyczyniają się do uwolnienia innowacji. Użytkownicy w świecie przedsiębiorstw mogą tworzyć prototypy i iterować swoją drogę w kierunku w pełni operacyjnych aplikacji.

Większość planów rozwoju aplikacji o niskim kodzie może być dostarczona w krótkim czasie z bardzo małym lub żadnym kodem niezbędnym, ponieważ znaczna część została usunięta. Wykorzystanie narzędzi low-code zapewnia kilka korzyści, z których jedną jest możliwość ponownego wykorzystania komponentów. Inne zalety to biblioteka wstępnie zbudowanych komponentów i wstępnie skonfigurowanych modułów.

Demokratyzacja rozwoju aplikacji

Możliwości istniejących technologii informatycznych nie nadążają za zapotrzebowaniem na aplikacje związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Wskazuje to, że brak dostępnych umiejętności jest główną barierą dla cyfrowej transformacji. Firmy dostarczające aplikacje mogą wzmocnić zespoły do tworzenia wysokiej jakości rozwiązań dla codziennych operacji poprzez przekształcenie dużej liczby swoich pracowników technicznych w deweloperów obywatelskich. Deweloperzy obywatela odgrywają główną rolę w rozwoju aplikacji.

Dzięki temu firmy mogą spełniać przepisy dotyczące bezpieczeństwa IT i rozwiązywać problemy związane z cyberbezpieczeństwem, a jednocześnie upoważniać zespoły do tworzenia wysokiej jakości rozwiązań. Jeśli chodzi o projektowanie aplikacji, stron internetowych, procesów i low-code zapewniają proste doświadczenie użytkownika. Użytkownicy mogą łączyć swoje rozwiązanie z wieloma źródłami danych i generować unikalne portale internetowe za pomocą niektórych najbardziej zaawansowanych platform low-code, które oferują również integracje backendowe.

Dlatego deweloperzy obywatelscy mają potencjał, aby zwiększyć zasoby programistyczne i przyczynić się do przyspieszenia wartości komercyjnej. Podczas gdy skupiają się na programistach dla firm, ludzie z IT mogą poradzić sobie z bardziej złożonymi wyzwaniami, które się pojawiają. Profesjonalni programiści zazwyczaj nie są wymagani podczas rozwoju low-code i no-code, chyba że aplikacja osiąga stopień złożoności i wymagania zgodności, które wymagają ich integracji z przedsiębiorstwem.

Obniżenie kosztów i możliwość rozwoju

Użytkownicy mogą w prosty sposób połączyć się z informacjami pochodzącymi z różnych działań przedsiębiorstwa i rozbudować aplikację, wykorzystując wcześniej ustanowione połączenia do wielu źródeł danych. Praca, którą trzeba wykonać, aby rozbudować i zarządzać aplikacjami w całej organizacji lub dla milionów konsumentów, jest ułatwiona dzięki zastosowaniu strategii low-code. Deweloperzy muszą tylko raz skonstruować coś, by móc to wykorzystać gdzie indziej; zajmuje to tylko minuty. Zasięg aplikacji może być łatwo rozszerzony z jednego obszaru na drugi, dzięki prostocie wdrożenia w chmurze.

Łatwa integracja danych

Dostosowanie do potrzeb klienta jest metodą, która daje największe rezultaty, gdy próbujemy wydobyć największą wartość z już istniejących systemów. Narzędzia opracowane w technologii low-code oferują wysoki poziom personalizacji i skalowalności. Platformy low-code umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji dostosowanych do konkretnego celu. Wraz ze starym oprogramowaniem aplikacje te mogą być łączone za pomocą konektorów API lub przez programistów. Ostatecznym rezultatem jest kompletny produkt. Dzięki temu zespoły mogą łączyć się z dowolnym istniejącym wcześniej oprogramowaniem przedsiębiorstwa, takim jak ERP, CRM, aplikacje na zamówienie i bazy danych, zapewniając łatwe w użyciu integracje API i baz danych.

Ułatwienie zarządzania cyklem życia aplikacji

Podstawowym celem jest tworzenie aplikacji, które są przystosowane do aktualizacji, szybkie, elastyczne i opłacalne, a także uproszczone pod względem wymagań dotyczących ich utrzymania. Użytkownicy mogą wdrażać różne aplikacje za pomocą kilku kliknięć, korzystając z technologii low-code development, która przyspiesza dostarczanie aplikacji. Eliminuje to konieczność polegania przez użytkowników na zespołach inżynierskich lub operacyjnych.

Faza utrzymania oprogramowania jest niezbędna, ponieważ umożliwia szybkie wprowadzanie zmian w tym, co już zostało zbudowane, co jest konieczne, aby zapewnić, że aplikacja nadal spełnia potrzeby przedsiębiorstwa. Koncepcję low-code można streścić w jej nazwie: polega ona na pisaniu mniejszej ilości kodu, co zmniejsza ilość kodu, który musi być utrzymywany.

Zalety korzystania z rozwoju bez kodu

Jak dokładnie rozwój obywatelski, low-code i no-code development przyspieszają wysiłki organizacji w zakresie budowania aplikacji, procesów, integracji i analityki w kontekście transformacji cyfrowej? Oto kilka głównych zalet rozwoju no-code w transformacji cyfrowej:

Przyspieszenie procesu pozyskiwania potrzeb. Platformy low-code pozwalają programistom szybko prototypować doświadczenia użytkownika, poświęcając mniej czasu na wireframe'y i bardziej skomplikowane projekty. Klienci końcowi, którym pokazano szybki prototyp, są bardziej skłonni do zaoferowania wkładu w to, czego naprawdę pragną, co ostatecznie skutkuje bardziej szczegółowymi potrzebami.

Elastycznie wprowadzaj zmiany. Podejście zwinne jest niezbędnym elementem transformacji cyfrowej, ponieważ pozwala zespołom na ulepszanie aplikacji w oparciu o informacje zwrotne zebrane podczas każdego sprintu. Ponieważ low-code zachęca do szybkiego tworzenia aplikacji i abstrahuje od wielu szczegółów technicznych, zespoły zwinne mogą zaprezentować zmiany interesariuszom podczas przeglądów sprintu i szybciej wytworzyć realny produkt.

Zwiększenie doświadczenia mobilnego. Low-code zazwyczaj zawiera narzędzia niezbędne do poprawy doświadczeń w kilku innych programach, w tym w sieci, na urządzeniach mobilnych i tabletach. Wiele z nich pakuje najlepsze doświadczenia użytkownika i techniki projektowania.

Buduj z barierami ochronnymi. Tworzenie aplikacji to coś więcej niż tylko pisanie kodu; wiąże się to raczej z wykonywaniem procedur gwarantujących niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo doświadczenia.

Część tej złożoności może być wyabstrahowana przez rozwój low-code i narzędzia, które z nim idą, ale tylko do punktu, w którym programiści osadzają swój własny kod w aplikacji.

Zapewnienie wsparcia i ulepszeń bez skomplikowanego programowania. Utrzymanie i modernizacja aplikacji stają się znacznie trudniejsze, gdy trzeba pracować ze skomplikowanym kodem, który nie jest udokumentowany. W porównaniu z alternatywą czytania setek linii kodu, wykorzystanie narzędzia wizualnego znacznie ułatwia zrozumienie logiki biznesowej, procesów i konwersji danych.

Wniosek

Technologie low-code i no-code pomogły organizacjom w dostosowaniu się do klimatu post-pandemicznego przedsiębiorstwa przy zachowaniu konkurencyjności. Otóż rozwiązania low-code będą stanowiły 65% budowania aplikacji wkrótce z różnych powodów, z których najważniejsze to problemy z wydajnością, braki w umiejętnościach i zaległości w realizacji projektów biznesowych. Gdy zastanawiamy się nad przyszłością, widzimy, że platformy low-code będą odgrywały zasadniczą rolę w ułatwianiu przyspieszenia transformacji cyfrowej.

Plany low-code wykorzystują graficzne interfejsy użytkownika, które zawierają podstawową logikę i możliwości przeciągania i upuszczania, zamiast stosowania skomplikowanych języków programowania. Dzięki temu użytkownicy mogą nabrać wprawy w posługiwaniu się jednym systemem, co sprawia, że są one na tyle łatwe, że może z nich korzystać praktycznie każdy zatrudniony w danej instytucji. Zastosowanie low-code nie eliminuje potrzeby posiadania programistów, gdyż są oni równie ważni. Uwalnia ludzi od obowiązków, których najbardziej się obawiają, co pozwala im skupić się na tych aspektach pracy, które sprawiają, że są naprawdę ważni oraz na tych, które stanowią dla nich wyzwanie i intrygują.