Czy szukasz sposobu, aby przetestować swoją grę aplikacji mobilnej bez kodu? Jeśli TAK, to będzie to dla Ciebie kompletny przewodnik. Gry mobilne podniosły swoją popularność i uzależnienie w ciągu ostatnich kilku lat. Nie tylko ze względu na swój element rozrywkowy, ale również przychody finansowe, które ta branża generuje globalnie. Jeśli chcesz uruchomić swoją własną grę mobilną za pomocą platformy bez kodu, takiej jak AppMaster, testowanie przed uruchomieniem jest nadal ważne, aby upewnić się, że wszystko jest na miarę.

Cykl życia aplikacji mobilnych i gier rozkwita z czasem, aby poruszać się i zdobywać popularność w świecie biznesu. Oprogramowanie do testowania gier mobilnych oczyszcza funkcjonalność gry, użyteczność i stabilność na urządzeniach mobilnych. No code gry aplikacji mobilnych stają się coraz bardziej popularne. Ale jak je przetestować, aby upewnić się, że działają poprawnie?

Przed wypuszczeniem swoich gier na urządzenia mobilne do publicznej wiadomości, ważne jest, aby upewnić się, że są one dokładnie przetestowane. Ale jak przetestować grę, którą zbudowałeś bez kodu?

Dlaczego testowanie jest ważne w aplikacjach mobilnych?

Ponieważ świat przeżywa rozkwit IT, wykorzystanie aplikacji mobilnych rośnie, niezależnie od tego, czy jesteś osobą prywatną czy firmą. Twoja obecność na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych wskazuje na niezawodność, efektywność i zorientowanie na klienta Twojej firmy. Co więcej, niektóre powstające firmy opierają się wyłącznie na aplikacjach mobilnych, takich jak aplikacje do czatowania, gry, aplikacje portfelowe, aplikacje do randek i aplikacje do filtrów Cam.

Testowanie aplikacji mobilnych jest ważne, ponieważ pozwala znaleźć i naprawić błędy, zanim zrobią to Twoi użytkownicy. Może zidentyfikować błędy i awarie oraz pomóc poprawić ogólną wydajność aplikacji. Zapewnia również, że Twoja aplikacja działa na różnych urządzeniach i systemach operacyjnych. Testowanie może pomóc poprawić jakość aplikacji i uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Jeśli Twoja aplikacja mobilna jest wymyślna, obiecująca, fajna aplikacja ma problemy, takie jak awarie, drenaż baterii i słaba wydajność; użytkownicy poświęcają sekundę, aby ją usunąć.

Aplikacje mobilne muszą być bezpieczne, ponieważ prawie wszyscy użytkownicy mobilni pobierają aplikacje bankowe, płatności mobilne, zapisują hasła i przechowują je w chmurze. Jeśli Twoja aplikacja nie jest wystarczająco bezpieczna, hakerzy mogą z łatwością atakować telefony użytkowników, co prowadzi do pewnych zagrożeń dla użytkowników. Dodatkowo, Twoja aplikacja poniesie porażkę i straty finansowe.

Czym jest testowanie gier mobilnych?

Testowanie gier na urządzeniach mobilnych ma na celu zapewnienie ich prawidłowego działania. Można to zrobić ręcznie lub za pomocą specjalistycznych testów oprogramowania. Testowanie gier mobilnych jest ważne, aby zapewnić, że gry są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami i systemami operacyjnymi oraz zapewniają płynną i przyjemną rozgrywkę dla wszystkich użytkowników.

Testowanie gier mobilnych to proces oceny jakości rozwoju gry mobilnej przed jej wydaniem. Oprogramowanie do testowania gier pomaga zapewnić, że cykl życia rozwoju gry jest wolny od błędów i działa dobrze na różnych urządzeniach.

Aby przetestować grę mobilną, programiści zazwyczaj używają emulatorów lub symulatorów. Emulatory to programy, które naśladują sprzęt i oprogramowanie konkretnego urządzenia. Z drugiej strony, symulatory symulują jedynie oprogramowanie urządzenia.

Korzystanie z oprogramowania do testowania gier mobilnych może być czasochłonne i kosztowne, ale jest niezbędne do wydania wysokiej jakości gier. Wyłapując błędy i oceniając wydajność na wczesnym etapie, deweloperzy mogą zaoszczędzić sobie wiele bólu głowy w przyszłości.

Testowanie aplikacji do gier mobilnych: Ważne rzeczy, które należy wiedzieć

Jako deweloper testujący gry mobilne, prawdopodobnie wiesz już jak ważne jest testowanie gier przed wydaniem ich użytkownikom. Ale co z testowaniem aplikacji do gier mobilnych bez kodu?

Jest kilka rzeczy, o których należy pamiętać podczas testowania aplikacji do gier mobilnych bez kodu. Po pierwsze, będziesz chciał się upewnić, że gry działają płynnie na wszystkich urządzeniach. Po drugie, będziesz chciał przetestować wszelkie błędy i usterki, które mogłyby wpłynąć na cykl rozwoju gry. Wreszcie, będziesz chciał się upewnić, że gra jest zrównoważona i przyjemna do grania.

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć testowanie aplikacji do gier:

Testowanie urządzeń

Nie wszystkie urządzenia są stworzone równe; może lepiej pasować niektóre do testowania niż inne. Przy wyborze urządzeń do testowania gier, należy rozważyć czynniki takie jak wielkość ekranu, rozdzielczość, szybkość procesora itp. Ponieważ różnią się one między sobą, marki urządzeń i systemy operacyjne również odgrywają ważną rolę. Tak więc, testowanie gier na różnych modelach telefonów komórkowych i procesorach jest zalecane dla lepszego doświadczenia w grze.

Nie wszyscy użytkownicy używają tego samego urządzenia, więc lepiej jest, jeśli testujesz gry, aby zwrócić uwagę na to, jak cykl życia gry przebiega na każdym urządzeniu i szukać potencjalnych problemów z tym konkretnym modelem telefonu komórkowego lub urządzenia. Jeśli znajdziesz jakieś błędy lub usterki, zanotuj je, abyś mógł je naprawić przed wydaniem ich użytkownikom gier.

Kompatybilność

Sprawdź, czy aplikacja gry działa dobrze na różnych systemach operacyjnych, platformach i przeglądarkach. Kompatybilność obejmuje zewnętrzne urządzenia testujące gry, aby zapewnić, że wszyscy użytkownicy gier są zadowoleni z aplikacji. Tak więc, pomogłoby to, gdybyś również zadbał o kompatybilność urządzeń zewnętrznych, takich jak pudełko VR, konsola do gier, popularne kontrolery do gier itp. Zwróć uwagę na kompatybilność aplikacji do gier od urządzeń low-end do urządzeń low-end lub telefonów komórkowych do ogromnych systemów gier.

Funkcjonalność aplikacji

Wszystkie przyciski i linki powinny działać zgodnie z przeznaczeniem. Jak sama nazwa wskazuje, obejmuje to kompletną rozgrywkę i sprawdzanie cyklu życia rozwoju gry, aby zapewnić interfejs użytkownika końcowego. Tester gier sprawdza wydajność gry pod różnymi ważnymi parametrami, ponieważ stabilność gry jest uważana za ważny aspekt testów funkcjonalnych gier.

Zwróć uwagę na wszelkie drenaże baterii w całym procesie tworzenia gry sprawdzającej. Upewnij się, że gra nie drenuje szybko baterii telefonu komórkowego. Zużycie baterii musi być idealne dla długich godzin podczas grania w gry i nie brać czasu ładowania na różnych urządzeniach do gier.

Łączność sieciowa jest do testowania gier, aby upewnić się, że aplikacja gry mobilnej działa płynnie bez zakłóceń na wszystkich typach sieci, takich jak WiFi, 2G, 3G, 4G i 5G komórkowych pakietów danych i sieci duplikatów.

Wiąże się to z posiadaniem rzeczywistych użytkowników gier wypróbować aplikację i dostarczyć informacje zwrotne. Tak, rzeczy, które mogą być brakujące podczas testowania prawdziwy użytkownik może wybrać, jak jeśli nie lubi lub ma trudności z wykorzystaniem każdej funkcji gry, można zmienić lub zmodyfikować, że przed uruchomieniem.

Dlaczego testowanie jest ważne w grach?

Kiedy twórca gier opracowuje nową aplikację do gier, oczekiwaniem jest, aby pomóc użytkownikom i sprawić, aby gra odniosła sukces. Jednakże, to zajmuje dużo czasu i wysiłku, aby osiągnąć szczyt i uczynić gry wyróżniają się z tłumu. To gdzie oprogramowanie do testowania gier wchodzi w grę, aby sprawdzić wszelkie wady przed dopuszczeniem do gry rzeczywistego użytkownika.

Jeśli chodzi o gry, testowanie jest niezbędne z kilku powodów. Przede wszystkim, testowanie może pomóc zapewnić, że gra jest zabawa i zaangażowanie dla graczy gier. Dodatkowo, testowanie może pomóc zidentyfikować wszelkie potencjalne błędy lub usterki w swojej grze, zanim zostanie wydany do publicznej wiadomości. Wreszcie, oprogramowanie do testowania gier może pomóc w zrównoważeniu aspektów gry, takich jak poziomy trudności i nagrody w grze.

Nieskończone gry są dostępne w PlayStores lub AppStores, a miliony są pobierane codziennie. Jeśli Twoja gra nie zrobi wrażenia na użytkownikach gier, nie poświęcą oni ani sekundy, aby ją usunąć. Aby zachować swoją grę w mobile użytkownika, musisz rozważyć następujące rodzaje testów gier.

Techniki testowania aplikacji gier mobilnych

Testowanie funkcjonalności

Jak sama nazwa wskazuje, świadczy to o funkcjonalności gier. Wszystkie ustawienia funkcjonalne powinny być zautomatyzowane, takie jak stabilność gry, audio-video, projekt, interfejs i błędy mechaniczne. Głównym celem jest zapewnienie, że gra działa na określone funkcje. Ponadto, z testowania gier, błędy i błędy, takie jak gry awarii i blokady można wybrać i rozwiązać na czas.

Wszelkie problemy z grafiką, błędy animacji, kolor glitches, brakujące utwory, problemy z lokalizacją gier i zakłócenia użytkownika mogą być zbierane i rozwiązywane w trakcie procesu. Funkcje, w tym czas ładowania, corrupting, język, narzędzia, kwestia z kontroli i awarii może być również wybrany i przetestowany. Koncepcja gry, jej poziomy, różne etapy, konfiguracja gry wieloosobowej i inne ważne szczegóły mogą być rozpatrywane i rozwiązywane w przypadku problemu.

Testowanie kompatybilności

Każde urządzenie jest unikalne i ma różne oprogramowanie, rozmiary ekranu, detale graficzne i system operacyjny. Testerzy gier muszą sprawdzić, czy gra jest kompatybilna z różnymi urządzeniami. Użytkownicy używają również wielu innych gadżetów dołączonych do telefonu do gier, takich jak kontrolery do gier, gadżety VR itp. Testerzy gier powinni rozważyć przeprowadzenie testów zgodności na większości gadżetów do gier na telefon komórkowy.

To oprogramowanie do testowania gier pozwala zatwierdzić zgodność interfejsu gry na wszystkich urządzeniach i rozmiarach ekranu. Upewnij się również, że gry spełniają niezbędne wymagania sprzętowe i programowe. Najlepsze gry dobrze radzą sobie na konwencjonalnych urządzeniach i dają najlepsze wrażenia użytkownikom na wszystkich rozmiarach ekranu.

Testowanie ad hoc

Testowanie gier, zwane również testowaniem ogólnym lub zgadywaniem błędów, ma na celu losowe przetestowanie dowolnej sekcji aplikacji do gier bez jakiejkolwiek dokumentacji. Ad havoc pomaga zlokalizować bugi i błędy oraz szybko je przywrócić. Odbywa się to w momencie, gdy techniki nie znajdują żadnych drobnych błędów.

Proces jest losowy, więc nie ma żadnych konkretnych wymagań ani dokumentacji, ani odpowiedniego planu, aby go wykonać. Podobnie nie musi być ustrukturyzowany, ale wykonywany po zakończeniu bieżącego wykonywania testów.

Testowanie lokalizacji

To testowanie gry obejmuje aspekty związane z lokalizacją geograficzną. Testowanie lokalizacji jest krytyczne, ponieważ wymaga reakcji na elementy kulturowe wybranej lokalizacji i unikalny język. Zawartość powinna przyjąć lokalny język, jeśli gry są pobierane w kraju nieanglojęzycznym. Testy lokalizacyjne obejmują również strefę czasową, formaty czasu, lokalną walutę i wszystkie lokalne przepisy dotyczące gier, które są kluczowymi aspektami testów lokalizacyjnych.

Testy obciążeniowe

Testy obciążeniowe są dla niefunkcjonalnych funkcji gier. Sprawdza, jak ich e-gry zachowują się przy kilku użytkownikach korzystających z nich. Istnieje wiele glitchy związanych z wieloma graczami, na przykład dziesięć, sto, tysiąc lub więcej. Testerzy gier testują, czy multiplayer jest włączony i ilu graczy może grać jednocześnie na serwerze. I upewnij się, że połączenie jest stabilne i jak skutecznie komunikuje się w przypadku presji obciążenia.

Testy regresji

Jest niezbędny do testowania gier, które każdy powinien. Sprawdza, czy gry działają płynnie po zmianie funkcji w grze, aktualizacji gier lub zmianie motywu. Testowanie regresji przebiega, gdy gra jest aktualizowana. Wykorzystuje nowe funkcje lub testowanie oprogramowania, aby sprawdzić, czy są one wolne od błędów. Podkreśla również nowe błędy i błędy od podstaw aplikacji. Odbywa się to w celu podwójnego sprawdzenia, czy gry są prawidłowo funkcjonalne i działają dobrze, aby dać optymalne doświadczenie użytkownika.

Testowanie bezpieczeństwa

Bardzo ważne testowanie gry przed rozpoczęciem ostatecznego cyklu życia rozwoju gry jest testowanie bezpieczeństwa. Prawie wszystkie gry zawierają zakupy w grze i wykorzystują dane osobowe lub konta w mediach społecznościowych do rejestracji. W tym celu, testowanie bezpieczeństwa jest koniecznością. Wykrywa on luki lub niedozwolone bramki zagrażające grom po stronie użytkownika. Użytkownicy gier mają tendencję do hakowania gier lub do uzyskania darmowej waluty w grach, darmowych nagród lub tytułów. Ta gra testowa znajduje wszystkie błędy i działa przeciwko wszelkim innym zewnętrznym zagrożeniom oprogramowania. Ponadto, zapewnia, że informacje użytkownika są bezpieczne.

Czym jest testowanie ręczne w testowaniu gier?

Ręczne testowanie gier to proces ręcznego testowania gier bez użycia jakichkolwiek zautomatyzowanych narzędzi lub skryptów przez testerów gier. Można to zrobić poprzez uruchomienie gry na urządzeniu i wypróbowanie wszystkich funkcji, aby zobaczyć, czy działają zgodnie z przeznaczeniem. Ręczne testowanie gier może być bardzo czasochłonne, ale zapewnienie, że Twoje gry są wysokiej jakości jest niezbędne.

Porównuje zachowanie komponentów aplikacji do gier i pozwala testerom gier sprawdzić, jak użytkownik może doświadczyć aplikacji do gier w prawdziwym świecie. Ponadto, testerzy mogą sprawdzić wszystkie funkcje, przyciski, stabilność i grafikę na różnych urządzeniach z różnymi systemami operacyjnymi.

W ręcznym testowaniu gier nie są potrzebne żadne narzędzia i jest to najstarszy rodzaj metody testowania gier. Testerzy ręcznie znajdują błędy w grach. Jest to jednak czasochłonne i wymaga dodatkowego wysiłku, ale wyniki są bezbłędne w zwiększaniu środowiska pierwszego użytkownika (FTUE).

Jakie są korzyści z procesu testowania ręcznego?

Ręczne testowanie gier wymaga interwencji prawdziwych ludzi, którzy są wykwalifikowani. Można przetestować prawie wszystkie rodzaje aplikacji poprzez testowanie ręczne, ale z drugiej strony jest to czasochłonne, nudne i drogie. Zaleca się, aby sprawdzić wszystkie aplikacje ręcznie, zanim pójdą w kierunku testowania automatyzacji. Istnieje jednak wiele korzyści z ręcznego testowania aplikacji gier mobilnych nad zautomatyzowanymi. Niektóre z nich są zawarte poniżej:

Krytyczna kreatywność

Ręczne testowanie może znaleźć krytyczne błędy i prawie wszystko, czego może brakować w automatycznym testowaniu lub oprogramowaniu do testowania gier.

Ręczne testowanie może znaleźć krytyczne błędy i prawie wszystko, czego może brakować w automatycznym testowaniu lub oprogramowaniu do testowania gier. Przyjazny dla użytkownika

Ręczne testowanie gier musi być obsługiwane i prowadzone przez ludzi, aby lepiej zrozumieć doświadczenie użytkownika i sposób interakcji użytkowników z Twoją aplikacją.

Ręczne testowanie gier musi być obsługiwane i prowadzone przez ludzi, aby lepiej zrozumieć doświadczenie użytkownika i sposób interakcji użytkowników z Twoją aplikacją. Efektywne kosztowo

Testowanie ręczne może być bardziej wydajne i opłacalne, ponieważ nie wymaga testowania oprogramowania lub narzędzi do kupienia. Jeśli dopiero zaczynasz, metoda ręczna powinna być twoim podejściem.

Testowanie ręczne może być bardziej wydajne i opłacalne, ponieważ nie wymaga testowania oprogramowania lub narzędzi do kupienia. Jeśli dopiero zaczynasz, metoda ręczna powinna być twoim podejściem. Elastyczność

Testowanie ręczne może być bardziej elastyczne, ponieważ pozwala na przetwarzanie wymagań na potrzeby projektu i może się różnić od aplikacji do aplikacji. Ponieważ nie jest potrzebna żadna konkretna dokumentacja lub kryteria, możesz po prostu dodać lub usunąć kroki, które lubisz.

Testowanie ręczne może być bardziej elastyczne, ponieważ pozwala na przetwarzanie wymagań na potrzeby projektu i może się różnić od aplikacji do aplikacji. Ponieważ nie jest potrzebna żadna konkretna dokumentacja lub kryteria, możesz po prostu dodać lub usunąć kroki, które lubisz. Dostępność

Testowanie ręczne jest łatwo dostępne i może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów z wydajnością bez konieczności kodowania i wykonywania. Ty lub Twój programista możecie z łatwością przeprowadzić je sami jako twórcy gier.

Testowanie ręczne jest łatwo dostępne i może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów z wydajnością bez konieczności kodowania i wykonywania. Ty lub Twój programista możecie z łatwością przeprowadzić je sami jako twórcy gier. Informacje zwrotne dotyczące UI i UX

Testy manualne mogą pomóc Ci w wychwyceniu problemów z UI (interfejs użytkownika) i UX (doświadczenie użytkownika) ręcznie i bardziej odpowiednio.

Testy manualne mogą pomóc Ci w wychwyceniu problemów z UI (interfejs użytkownika) i UX (doświadczenie użytkownika) ręcznie i bardziej odpowiednio. Łatwość użycia

Testowanie ręczne nie wymaga żadnej wiedzy na temat narzędzi testowych. Ponieważ jest to metoda manualna, możesz łatwo przeprowadzić testy manualne swojej aplikacji jako twórca gry.

Różne rodzaje testów manualnych

Istnieje wiele różnych podejść do testowania oprogramowania do ręcznego testowania rozwoju gier. Niektóre wspólne podejścia są omówione poniżej:

Testowanie White-Box

White box lub glass box jest techniką używaną do kodowania i infrastruktury całego cyklu życia rozwoju gry. Deweloperzy badają każdą linię kodu przed przeniesieniem go do etapu testowania oprogramowania w celu uzyskania pożądanego wyniku. Ponieważ ta metoda zależy od kodowania, tester powinien umieć programować. Testowanie białej skrzynki skupia się na badaniu oprogramowania wewnątrz na zewnątrz w celu testowania i poprawy bezpieczeństwa oprogramowania. Po przejściu tego testu, aplikacja gry może być zainicjowana z niezbędnymi wymaganiami.

Testy Black-Box

Ten typ testowania jest również znany jako testowanie behawioralne. Jego celem jest analiza zachowania aplikacji z perspektywy końcowego użytkownika. Metoda ta nie obejmuje żadnego kodowania funkcji i nie dotyczy wewnętrznych szczegółów systemu. Testerzy sprawdzają różne funkcjonalności aplikacji, stron internetowych lub produktów programistycznych w oparciu o potrzeby klienta.

Testy jednostkowe

Testowanie to może być przeprowadzane podczas tworzenia aplikacji w celu przetestowania komponentów oprogramowania. Określa, czy skład aplikacji działa dobrze i znajduje wczesne błędy na etapie rozwoju, dzięki czemu programiści mogą je szybko naprawić. Zapewnia to oszczędność pieniędzy i czasu. To podejście jest oparte na kodzie i zapewnia szczegółową dokumentację. Zaletą jest to, że testowanie odbywa się na pojedynczej jednostce lub części projektu.

Testowanie integracyjne

Testy integracyjne obejmują dwa lub więcej połączonych komponentów oprogramowania. Ten test działa na grupie połączonych komponentów oprogramowania, aby sprawdzić ich integralność między nimi. Testowanie to ma na celu określenie czy każda część jest ze sobą połączona. Deweloperzy wykonują ten test po testach jednostkowych i przed testami systemowymi. Jest to drugi on line po testach jednostkowych i składa się z czterech komponentów:

Big bang

Hybryda

Top-down

Bottom-up

Testowanie systemu

To przychodzi na trzecim miejscu po jednostce i metodzie integracji i ocenia całą aplikację gry razem. Po testach jednostkowych, integruje wszystkie komponenty w aplikacji internetowej. Po pełnym procesie testowania rozwoju gry, deweloperzy testują cały system, aby zapewnić, że aplikacja mobilna lub komponenty strony internetowej współdziałają ze sobą. Składa się on z testowania następujących elementów:

Sprzęt

Kompletne funkcje

Czas ładowania

Migracja

Oprogramowanie

Odzyskiwanie danych

Użyteczność

Testy akceptacyjne użytkownika (UAT)

Klient przeprowadza testy ręczne, aby upewnić się, że system oprogramowania spełnia wszystkie wymagania. Ten test rozwoju gry jest wykonywany przed uruchomieniem aplikacji dla publiczności. UAT jest podzielony na dwie akceptacje zewnętrzną i wewnętrzną. Wewnętrzny jest wykonywany przez wewnętrznych pracowników firmy. Zewnętrzny jest przeprowadzany przez osoby spoza firmy.

Podsumowanie

Podsumowując, testowanie oprogramowania i aplikacji przed uruchomieniem jest niezwykle ważne. Testowanie ręczne jest zawsze lepsze niż zautomatyzowane narzędzia, niezależnie od tego, czy chodzi o aplikację typu no-code, czy o grę kodowaną. Jednak zawsze lepiej jest opracować tego rodzaju aplikację za pośrednictwem platformy no-code, takiej jak AppMaster, a następnie przetestować ją przed ostatecznym uruchomieniem. Sprawdź ostatnie aplikacje wykonane za pomocą platform no-coding.

Jeśli szukasz platformy do tworzenia gier mobilnych, która nie wymaga żadnego kodowania, to AppMaster jest najlepszy tam. Możesz stworzyć prawie każdą aplikację mobilną, aplikację internetową i aplikację do gier na AppMaster łatwo i bez wcześniejszej wiedzy o kodowaniu. Oferuje szeroki zakres funkcji, które pomogą Ci zapewnić, że Twoja gra działa płynnie na wszystkich urządzeniach. Dodatkowo, jeśli kiedykolwiek będziesz miał jakiś problem, nasza obsługa klienta jest doskonała i zawsze stoi obok, więc zawsze możesz uzyskać pomoc, jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy. Rozważ stworzenie swojej gry mobilnej już dziś z AppMaster.