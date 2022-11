Swift to najlepszy język programowania, którego powinieneś się nauczyć i w łatwy sposób stworzyć swoją wymarzoną aplikację. Programowanie Swift to potężny, a zarazem łatwy do nauczenia się język kodowania stworzony przez Apple. Jest często używany do tworzenia aplikacji iOS i macOS, a także aplikacji tvOS i watchOS. Chociaż możesz używać innych języków do tworzenia aplikacji Apple, Swift jest preferowanym językiem i jest zalecany, ponieważ jego kod jest bezpieczny dla projektowania i tworzy błyskawiczne oprogramowanie. Swift został zaprojektowany, aby pomóc programistom w zabawie i interaktywnym sposobie pisania, z łatwiejszą składnią czytelności, bezpieczeństwem, które zapobiega błędom w kodowaniu, i nowoczesnymi funkcjami, które zwiększają odporność na błędy.

Czym jest programowanie w języku Swift?

Swift zajęło lata, aby rozwinąć i rozwinąć istniejące funkcje języka C; poprawia kompilator, debugger i infrastrukturę ramową. Oferuje dostęp do aktualnego frameworka Cocoa, plus połączenie kodu Objective C. Swift oferuje wiele nowych funkcji i łączy obiektowe i proceduralne części języka. Głównym celem kodowania swift jest bycie najlepszym językiem do korzystania z aplikacji mobilnych, desktopów, programowania systemowego i usług w chmurze. Programowanie Swift zostało opracowane w celu utrzymania korekty pisania łatwej dla dewelopera.

Cechy Swifta

Niektóre niesamowite funkcje w Swift sprawiają, że jest on lepszy niż poprzednie wersje języków programowania. Poprawia go od czasu do czasu, czyniąc go bardziej wydajnym i nowo zaktualizowanym językiem programowania.

Bezpieczny

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ważne jest, aby podkreślić błędy programisty iOS, zanim oprogramowanie pójdzie dalej w produkcji. Swift nie pozwala na przekazywanie niedokładnych danych lub zmiennej przez program, dopóki nie będzie ona w poprawnej formie. Użytkownik może uznać, że trudno jest przejść przez pomiary bezpieczeństwa swift, ale oszczędza to dużo czasu w przyszłości. Oszczędza również pamięć z powodu nieakceptowania niebezpiecznego kodu; nie będzie pamięci podręcznej jako takiej, która zabija pamięć.

Szybki

Swift został stworzony jako zamiennik języków opartych na C; jego wydajność jest równoległa do języka C w większości zadań. Ale obsługuje wszystkie funkcje i systemy iOS w szybki sposób. Posiada technologię kompilatora LLVM, dzięki której pisanie kodu jest szybkie i wydajne. Wydajność kodu sprawia, że funkcjonalność gadżetu jest szybka, na przykład aplikacje telewizyjne, Zegarki lub aplikacje mobilne.

Ekspresyjna

Swift oferuje prostą i intuicyjną składnię, której dokładnie pragną programiści iOS. Programiści mogą łatwo pisać bardziej ekspresyjne kody, używając składni Swift. Swift został opracowany z funkcjami Objective-C, takimi jak generic i null ability, które sprawiają, że kod Swift jest czystszy i bezpieczniejszy programowanie staje się bardzo łatwe.

Otwarte źródło

Swift jest tworzony na swift.org, strukturze open-source z kodem źródłowym, bug trackerem, listą mailingową i regularną listą rozwojową. Opiekuje się nią grupa deweloperów, którzy współpracują ze społecznością w celu ulepszenia i ciągłej aktualizacji języka. Swift wspiera wszystkie platformy Apple; sprawia, że programowanie jest proste, szybsze i bardziej bezpieczne. Wraz z dużym zapotrzebowaniem na Swift, jego deweloperzy ciężko pracują nad wprowadzeniem go na inne platformy.

Dlaczego powinienem zacząć uczyć się Swifta?

Zanim rozpoczniesz programowanie w języku Swift, ważne jest, aby wiedzieć, dlaczego powinieneś się go nauczyć. Język programowania Swift został zaprojektowany tak, aby był łatwy do nauczenia i łatwy w użyciu. Apple opracował ten język z nowym kodowaniem. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, badasz dla nowej ścieżki kariery, czy chcesz nauczyć się kodować, Swift jest pierwszym językiem programowania, który jest prosty i intuicyjny do nauczenia się. Jeśli jesteś nowy w kodowaniu, aplikacja Swift na iPada (Playgrounds) ułatwia naukę programowania Swift. Wymieniłem kilka tematów związanych ze Swiftem, których możesz się nauczyć i dzięki nim zarabiać:

Tworzenie aplikacji mobilnych

Programowanie baz danych

Rozwój systemów 3D

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria biblioteczna

Uczenie się maszyn

Inżynieria dźwięku

Testerzy oprogramowania

Zalety i wady języka Swift

Rzućmy trochę światła na plusy i minusy języka swift, aby ocenić, czy powinieneś się go uczyć.

Plusy Cons Łatwy do nauki Kod Swift jest łatwy do nauczenia się i użycia i ma dostęp do nauki budowania kursów aplikacji Xcode. Słabe wsparcie międzyplatformowe Code Swift nie obsługuje wszystkich platform Apple; najlepiej sprawdza się w natywnym rozwoju iOS. Nowoczesny Kod Swift jest łatwy do odczytania i utrzymania, jasny i wolny od błędów. Częste aktualizacje Swift jest najnowszym językiem, który często się aktualizuje. Znalezienie odpowiednich narzędzi do pomocy w poszczególnych zadaniach może być trudne. Duża społeczność Swift ma społeczności open source, plus wiele zasobów, które poprowadzą Cię w nauce języka.

Wieloplatformowość Swift obsługuje wszystkie platformy Apple, Windows, Linux i Ubuntu.

Przyszłość Swifta Swift z czasem zyskuje na popularności i chwyta więcej uwagi fanów niż inne języki programowania.



Jak widzimy, jest znacznie więcej plusów niż minusów, a wszystkie te minusy wydają się znikać w najbliższej przyszłości. Po nauczeniu się kodowania Swift, będziesz zwycięskim kandydatem dla potencjalnych pracodawców. Programiści Code Swift są w wysokim popycie i otrzymują przystojne wynagrodzenie dla programisty iOS w USA. Istnieje wiele opcji, z których możesz wybrać po nauce kodowania Swift; możesz wybrać jeden ze swoich zainteresowań i możesz doskonalić się w swojej karierze. Niektóre znane firmy używają kodu Swift do ich rozwoju, takie jak Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft i Firefox.

Jak rozpocząć naukę programowania w języku Swift?

Jeśli chcesz się nauczyć i rozpocząć tematykę swift, można to zrobić online, śledząc oficjalną stronę internetową. Na tej stronie znajdują się odpowiednie pliki i wskazówki dotyczące tego języka. Ponadto, ponieważ rośnie jego popularność, wiele danych jest dostępnych na różnych blogach, a także na Youtube. Zacznij swift tematy dostępne na ich stronie internetowej, a następnie podążaj swoją ścieżką wzdłuż, jak na swojej wiedzy.

Swift to przyszłość języków programowania; pokonuje C Objective, python i wiele innych języków programowania, które wymagają kodowania. Czy istnieje wiele sposobów na naukę programowania Swift? A odpowiedź brzmi tak, zdecydowanie! Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

Oficjalna strona Apple

Darmowe kursy online

Płatne kursy online

Filmy na Youtube

Samouczki

Posty na blogu

Podcast

Książki

Dokumentacja

Podpowiedź: Jako początkujący powinieneś oglądać filmy edukacyjne, ponieważ możesz lepiej zrozumieć oglądając, a następnie zrobić to samemu.

Czy Swift jest łatwy do nauczenia dla początkujących?

Tak, nauka podstaw języka programowania Swift jest łatwa, ale nie jest łatwo zrozumieć zaawansowane funkcje rozwoju systemu iOS, gdy idziesz do przodu. Ale nie trać nadziei; możesz stworzyć swoją pierwszą prostą aplikację bez zaawansowanych funkcji. Po ukończeniu pierwszego projektu szybko zrozumiesz nowe funkcje i będziesz mógł tworzyć aplikacje iOS na zaawansowanym poziomie. Początkujący mogą szybko nauczyć się tematów związanych ze swiftem, jeśli włożą w naukę odpowiednią ilość zainteresowania i czasu.

Programiści iOS uważają, że swift jest łatwym sposobem dla początkujących, aby rozpocząć język programowania. Apple ma samouczki dotyczące kodowania Swift do nauki, które są bogate w wiedzę dostępną na swojej stronie internetowej. Można nauczyć się kodowania Swift od podstaw bez tła programowania lub kodowania. Tematy Swift to najlepszy sposób na rozpoczęcie nauki kodowania. Nie będziesz miał problemów ze zrozumieniem kodu Swift po opanowaniu podstaw. Swift jest bardzo bezpieczny i mniej czasochłonny, ponieważ nie musisz spędzać dużo czasu na debugowaniu błędów runtime.

Czy można nauczyć się Swifta na własną rękę?

Tak, twórcy sprawili, że jest to tak proste, że wydaje się, że uczysz się nowego języka. Nie ma żadnej nauki rakietowej w nauce rozwoju iOS; musisz zainwestować dobry czas na naukę. Im więcej czasu zainwestujesz, tym więcej zyskasz w przyszłości, w postaci zarabiania poprzez programowanie. Po pierwsze, ten język jest bardzo prosty. Po drugie, kursy online są tak łatwe, że Uczyniły ten język łatwiejszym. Nie potrzebujesz nikogo, kto poprowadzi Cię krok po kroku; możesz przeprowadzić naukę samodzielnie, poszerzyć swoją wiedzę i zrobić swoją przyszłość w tym języku programowania.

Na początek spróbuj sam, oglądając filmy. Nie będziesz w stanie się go nauczyć, dopóki nie spróbujesz praktycznych doświadczeń. Swift jest open source, który pozwala na wnoszenie nowych funkcji; możesz naprawiać błędy i ulepszać istniejące projekty. Ponieważ wymaga mniej kodowania, możesz łatwo nauczyć się swifta na własną rękę i profesjonalnie rozwiązywać wszelkie problemy.

Jak szybko można nauczyć się programowania w Swift?

Jeśli masz podstawy języka programowania, możesz szybko nauczyć się swifta i jego zaawansowanych funkcji w ciągu 3-4 dni. Ale jeśli jesteś nowy w świecie programowania, będziesz potrzebował 3-4 tygodni, aby nauczyć się podstaw Swifta i niektórych jego zaawansowanych funkcji. Ponieważ Swift jest nowym językiem, wymaga ciągłych aktualizacji, nowych funkcji i wszystkich rzeczy, których brakuje starym wersjom. Powinieneś nauczyć się go z czasem, gdy się poprawi i zaktualizuje. Więc przygotuj swój umysł, aby zainwestować setki godzin w naukę iOS development swift code. Zrozummy to w prostych słowach, włóż 5% w oglądanie tutoriali do nauki Swifta i czytanie blogów, a 95% włóż w praktykę kodowania i pisania kodów na sobie. Jeśli zacząłeś programowanie Swift poprzez oglądanie tutoriali, możesz ukończyć kurs w zaledwie 3 godziny. Najważniejsze jest, aby ćwiczyć kodowanie rozwoju iOS. Im więcej zrobisz przykładów, a będziesz się uczyć tak szybko.

Pozwól mi podzielić się kilkoma przydatnymi wskazówkami, aby nauczyć się języka iOS Swift szybko i skutecznie.

Zacznij od podstaw i bądź z nimi wygodny. Nie posuwaj się do przodu, dopóki nie staniesz się w nich ekspertem.

Jeden po drugim, zacznij uczyć się nowych funkcji i dodawaj ich kody do istniejących. Dzięki tej metodzie, będziesz uczyć się nowych funkcji skutecznie i lepiej zrozumieć funkcje nowych funkcji.

Miej cierpliwość i rozwijaj swoją aplikację lub ucz się kodu Swift stopniowo. Nie próbuj budować swojej aplikacji na iOS od razu. W ten sposób możesz szybko złapać błędy i pozbyć się ich bez bólu głowy.

Zachowaj bezpieczeństwo kodowania praktyki. Staraj się pisać kody z tutoriali i stopniowo tworzyć swoje kody. Nie usuwaj niczego, co ćwiczysz. W ten sposób będziesz się uczyć na swoich błędach.

Kontynuuj ruch; nie bądź zdemotywowany, jeśli nauka zajmuje ci więcej czasu niż innym. Pamiętaj, że każdy jest wyjątkowy i każdy ma do czynienia z różnymi scenariuszami. Konsekwencja może wygrać cel, a ty będziesz deweloperem iOS z determinacją.

Czy Swift jest łatwy do kodowania?

Kiedy robisz język programowania, musisz pisać złożone kodowanie i radzić sobie ze skomplikowanymi funkcjami. Staje się to trudne do utrzymania linii komentarzy. Swift uczynił to wydajnym i prostym, ponieważ wprowadził nowe funkcje, które wymagają 15% mniej praktyki kodowania niż inne języki. Będziesz zaskoczony jego technologią; pozwala na kopiowanie i wklejanie obrazów, rysunków i danych z iOS do macOS.

Dostępnych jest wiele gotowych szablonów, które pozwolą Ci edytować kod zgodnie z Twoim wymaganiem. Nie ma potrzeby pisania kodów od podstaw; możesz użyć szablonu i stworzyć swoją aplikację w krótkim czasie. Tworzenie aplikacji od podstaw może być kosztowne i czasochłonne, natomiast korzystanie z szablonu aplikacji Xcode pozwala na projektowanie już napisanych kodów i pozwala na stworzenie nowej aplikacji w przystępnej cenie. Szablony te mają wszystkie funkcje, takie jak menu, wizualizacje i układy. Możesz po prostu edytować funkcje na swoje wymagania, czytając instrukcje. Szablony te są responsywne i przyjazne. Mnóstwo szablonów są dostępne online; niektóre są darmowe, a niektóre są płatne. Możesz użyć obu; płatne ma więcej wykonalności i funkcji. W tym samym czasie, można zacząć od wolnego szablonu i zaprojektować dobrze funkcjonalną aplikację.

Dolna linia

Wraz ze wzrostem popularności tworzenia aplikacji, podstawowe części aplikacji na iOS są z powodzeniem kodowane w Swift. Jako programista iOS możesz wyróżnić się z tłumu, jeśli wiesz, jak kodować w Swift i masz doświadczenie w Swift. Są pewne wady, ale Apple codziennie je aktualizuje, aby je naprawić. Jest jednak więcej plusów niż drobnych minusów, których nie będzie nawet w przyszłości, zakładając, że Swift wzniesie się z wykresów w najbliższych latach.

Oprócz tradycyjnych języków programowania, takich jak Swift, istnieją alternatywne ścieżki rozwoju, takie jak programowanie low-code lub no-code. Te podejścia trzymają się koncepcji niskiego wejścia. Oznacza to, że musisz poświęcić znacznie mniej czasu i wysiłku na naukę tych podejść do rozwoju. Taki szybki rozwój pomaga programistom rozpocząć karierę i rozwijać się jako profesjonaliści. Pomimo łatwości wejścia, nie powinieneś myśleć, że tylko proste MVP i projekty domowe mogą być tworzone na platformach bez kodu. Wcale nie. Załóżmy, że mówimy o takiej platformie jak AppMaster. Jest to obecnie najpotężniejsze narzędzie no-code na rynku, narzędzie trzy w jednym. Możesz tworzyć aplikacje internetowe, aplikacje mobilne i backend. Oprócz kodu źródłowego, platforma napisze za Ciebie również dokumentację techniczną. Czy nie jest to wspaniałe, aby nie spędzać już czasu na rutynowych zadaniach i dokumentacji, ale całkowicie poświęcić się ciekawym opracowaniom i przemyśleć architekturę aplikacji?