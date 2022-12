L'aumento della tecnologia in diversi settori e industrie ha reso essenziale per tutti i tipi di aziende, organizzazioni e agenzie avere applicazioni mobili affidabili ed efficienti. La domanda di tutti i tipi di applicazioni mobili sta rapidamente aumentando con il passare del tempo.

Ad esempio, le applicazioni per l'e-commerce sono diventate più popolari che mai dopo la pandemia COVID-19 e la crescita esponenziale delle aziende online. Per creare applicazioni per il commercio, la logistica, la finanza, la produzione e altri settori dell'economia si utilizzano numerosi strumenti di sviluppo di app.

Tutto ciò che serve è un'idea per un'app, che può diventare realtà con l'aiuto di un app builder. Il processo di sviluppo di un'applicazione mobile è diventato disponibile come mai prima d'ora. Diverse applicazioni vengono utilizzate anche per generare lead per nuovi consumatori. Questo articolo si propone di discutere le tendenze moderne del processo di sviluppo delle app e di aiutarvi a imparare come creare un'app, anche se siete alle prime armi o non siete esperti. Alla fine di questo articolo, conoscerete le competenze e le conoscenze importanti necessarie per creare un'app, quindi continuate a leggere!

Importanza dello sviluppo di un'app mobile

Prima di addentrarci nei passi dettagliati di come creare un'applicazione mobile, analizziamo l'importanza di apprendere il processo di sviluppo di applicazioni mobili per iOS e Android.

L'enorme fatturato delle applicazioni mobili

Secondo uno studio del dipartimento di ricerca Statista, si prevede che il fatturato generato dalle applicazioni mobili aumenterà fino a raggiungere l'enorme cifra di 613 miliardi di dollari entro il 2025. Il grafico seguente mostra il risultato dello studio:

Aumento della dipendenza dagli smartphone

Non c'è bisogno di dire che quasi tutti noi usiamo lo smartphone più di quanto abbiamo mai fatto prima. Le ragioni alla base della nostra crescente dipendenza dagli smartphone sono molteplici. Molte procedure di lavoro sono passate alle moderne app.

Anche un'ampia gamma di social network come Instagram e Snapchat contribuisce alla "dipendenza da smartphone". Qualunque sia la ragione, uno studio dimostra che un gran numero di persone usa il telefono per circa 5-6 ore al giorno.

Un maggiore utilizzo degli smartphone significa che c'è ancora molto spazio per l'emergere di nuove applicazioni e piattaforme nel settore delle applicazioni mobili e per attirare i consumatori. Pertanto, questo è il momento ideale sia per gli sviluppatori che per gli utenti non tecnici per affidarsi ai creatori di app no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni e per impressionare gli utenti.

Cose da considerare prima di creare un'app

Una volta che avete iniziato a interessarvi a come creare un'app, dovreste familiarizzare con alcune cose importanti prima di passare al processo di sviluppo vero e proprio.

Le cose più importanti da considerare prima dello sviluppo di un'app sono:

Esplorare le idee per le app

Molte persone vogliono creare un'app, ma non hanno una visione chiara per realizzarla. Pertanto, è importante esplorare diverse idee di app per trovarne una specifica che vi interessi e che vi faccia affrontare l'intero processo di creazione e commercializzazione dell'app.

Idealmente, tutti dovrebbero passare attraverso l'importante fase di pianificazione e di esplorazione delle idee di app per assicurarsi di essere sulla strada giusta. Questo aiuta anche a determinare l'obiettivo generale, le funzioni e il layout dell'app. Chiedetevi perché state creando un'app. Tutto conta! Il fatto è che un numero enorme di app esiste già su app store come iOS App Store e Google Play Store. Inoltre, ogni giorno nascono molte nuove app. Non volete rischiare di essere messi in ombra in questo settore competitivo, quindi dovete prendere decisioni intelligenti in ogni fase del processo di sviluppo di un'app mobile.

Comprendiamo che la creazione di un'applicazione in un mercato così saturo possa intimorire. Ma può essere reso più facile! Un eccellente concetto di app maker dovrebbe rispondere a uno o due problemi urgenti se state sviluppando per un'azienda consolidata. Gli utenti specifici del settore potrebbero preferire un sito web o un'applicazione mobile per la vostra azienda di e-commerce, oppure potreste scegliere un'applicazione per ricevere e organizzare gli appuntamenti dei clienti.

Ricerche di mercato

Le ricerche di mercato svolgono un ruolo fondamentale per il successo di un prodotto, compresa un'applicazione per smartphone. Gli aspetti di una ricerca di mercato completa sono molteplici, come la ricerca di informazioni sui concorrenti, l'analisi di diversi modelli di business e l'identificazione delle caratteristiche della domanda dei clienti.

Prima di iniziare a creare un'applicazione, è necessario avere una comprensione completa della propria nicchia e una visione chiara di come l'applicazione fornirà valore agli utenti. Una ricerca di mercato completa vi aiuterà a evitare gli errori commessi dai vostri concorrenti e a sviluppare un'app che soddisfi le esigenze degli utenti. Potete anche leggere le recensioni dei vostri concorrenti per avere un'idea chiara del feedback degli utenti sulle app esistenti.

Se realizzate un'app senza una ricerca di mercato significativa, l'intero progetto può fallire e farvi sprecare una quantità significativa di denaro, tempo ed energia. L'obiettivo finale della ricerca di mercato è assicurarsi che il prodotto/servizio che si intende vendere abbia un mercato a cui rivolgersi.

È essenziale perché se riuscite a studiare il prodotto sul mercato e a fissarlo come punto di riferimento, sarete in grado di ottenere risultati migliori e significativi nella fase iniziale del vostro lancio. La fase iniziale richiede una grande quantità di ricerche e il vostro app store è il miglior punto di partenza.

Se scegliete di creare un'app per risolvere un problema simile al vostro, significa che il vostro prodotto ha un suo mercato. Assicuratevi sempre di prendere attivamente appunti, soprattutto quando costruite un'app destinata a un mercato di nicchia. Il loro pubblico mirato e le loro caratteristiche sono rivolte a un cliente potenziale specifico. Ciò che dovete notare di queste app di nicchia è ciò che le rende adatte. Dove mancano? E come potete superare i loro progressi?

Una corretta ricerca di mercato sui vostri concorrenti dovrebbe, come minimo, affrontare le seguenti domande:

Chi sono i miei concorrenti diretti e indiretti?

Quali sono le caratteristiche che mancano e che i clienti desiderano?

Come posso migliorare l'attuale soluzione fornita dai miei concorrenti?

Quali modelli di business utilizzano e quanto sono efficaci?

Una nota di cautela

La ricerca di mercato non deve limitarsi alla scelta dell'app store. Per capire veramente l'atmosfera dei vostri clienti target, è essenziale che parliate direttamente con loro quando create l'app. A tal fine, è possibile utilizzare annunci pubblicitari mirati ai loro dati demografici, chiedendo loro di partecipare a un sondaggio in cambio di una carta regalo o di una ricompensa di valore.

Definire gli obiettivi dell'app

È il momento di determinare l'obiettivo della creazione di un'app. Sarebbe utile trovare un motivo per cui è necessario creare un'app dedicata alla vostra azienda. Seguire questa procedura vi permette di sviluppare un piano per le funzionalità che volete offrire nella vostra applicazione. Inoltre, è possibile determinare quali problemi si intende risolvere attraverso l'applicazione. Gli utenti delle app e i loro obiettivi tengono conto di tutto, dalla situazione alla vostra strategia.

Considerate quanto segue per aiutarvi a stabilire lo scopo del vostro dispositivo di installazione dell'app:

Perché avete bisogno di un'app (quale problema è in grado di risolvere)?

Come avete deciso il vostro pubblico di riferimento?

Come può il creatore dell'app aiutare questo pubblico a risolvere i suoi problemi?

Quali sono le funzionalità necessarie agli utenti per affrontare questi problemi?

Una nota di cautela

Cercate di concentrarvi sul fatto che la sezione con le informazioni "piacevoli da avere" è piena di funzionalità dirette all'esperienza del cliente. Questo perché l'obiettivo della creazione di un'app è quello di mantenere il pubblico impegnato con l'azienda.

Inoltre, volete che la transazione commerciale sia vantaggiosa per entrambe le parti. Quindi, volete assicurarvi che il vostro cliente non esiti a visitare il vostro sito web. Una volta che avrete risposto a tutte le domande sul perché, chi, cosa e come, potrete iniziare a definire i vostri obiettivi.

Esplorare le opzioni di monetizzazione

Esistono diversi modi per monetizzare un'app e assicurarsi che sia in grado di generare un reddito sano da essa. L'esatto metodo di monetizzazione dipende dal tipo e dalle funzionalità delle applicazioni mobili, quindi non esiste un metodo perfetto.

Prima di iniziare il processo di sviluppo dell'app, lo sviluppatore dovrebbe esplorare queste opzioni di monetizzazione per garantire il successo e la redditività del progetto.

Freemium

Le app mobili freemium sono utili per attirare gli utenti e trasformarli in fedeli clienti paganti con l'aiuto di funzionalità efficienti e affidabili. Queste app sono disponibili negli app store per essere scaricate gratuitamente dagli utenti.

Tuttavia, ciò non significa che gli utenti possano utilizzare tutte le funzionalità gratuitamente. Al contrario, devono pagare un certo importo per sbloccare determinate funzioni e contenuti di un'applicazione mobile. Se intendete creare un'app freemium, assicuratevi che fornisca un valore sufficiente ai clienti per coinvolgerli e farli pagare per le funzionalità aggiuntive.

Pubblicare annunci

L'inserimento di annunci pubblicitari è certamente il metodo più popolare di monetizzazione delle app. È comune a tutti i tipi di app e giochi per dispositivi mobili. La pubblicità in-app diventa ancora più efficace quando si dispone di un database di utenti massiccio, attraverso il quale è possibile mostrare annunci mirati agli utenti senza influire negativamente sulla loro esperienza d'uso.

Acquisti in-app

Gli acquisti in-app sono molto popolari tra gli utenti, soprattutto tra i giocatori. Potreste aver giocato a giochi popolari come Clash of Clans o Candy Crush, in cui ci sono varie opzioni per acquistare funzionalità aggiuntive.

Le app e i giochi che offrono acquisti in-app interessanti sono in grado di generare una quantità significativa di entrate. I clienti, le funzioni aggiuntive, il denaro di gioco e i punti di ricompensa giornalieri sono alcune delle cose principali che si possono offrire agli utenti all'interno di un'app.

È importante considerare l'incorporazione di questi acquisti prima di iniziare il processo di sviluppo dell'app. Sarebbe utile concentrarsi sul miglioramento dell'esperienza dell'utente e posizionare gli acquisti in modo strategico, in modo che l'utente sia interessato ad essi.

Abbonamenti

Il modello di abbonamento è un altro tipo di monetizzazione delle app molto diffuso. Se scegliete questo modello, dovreste offrire un periodo di prova gratuito per alcuni giorni o settimane. Una volta terminata la prova, l'utente può essere convertito in un abbonamento a pagamento. Un'alternativa affidabile è quella di offrire un'app gratuita con funzioni limitate e chiedere all'utente di pagare per accedere a tutte le altre funzioni.

Se un'app basata sul modello di abbonamento viene implementata con successo, può essere estremamente redditizia, in quanto offre entrate costanti e ricorrenti. Assicuratevi che gli utenti si aspettino ulteriori contenuti e funzionalità da queste app tramite aggiornamenti regolari. Pertanto, in qualità di creatore dell'app, dovrete risolvere rapidamente i bug e aggiornare regolarmente l'applicazione.

Collaborazioni

La collaborazione con inserzionisti e marketer è un metodo per monetizzare la vostra app. Sta diventando sempre più popolare, soprattutto con l'aumento delle strategie di influencer marketing. Gli sponsor dell'app offriranno all'utente determinati vantaggi e ricompense se eseguirà le azioni scritte nell'app.

Interfaccia utente (UI) e esperienza utente (UX)

L'interfaccia utente, ovvero l'aspetto e la sensazione di un'applicazione, è molto importante per il suo successo. L'interfaccia utente mobile, che è un insieme di componenti visivi del touchscreen, determina il modo in cui gli utenti interagiscono con la vostra app.

Alcuni di questi includono menu, icone, scorciatoie per la navigazione, elementi di feedback (suoni, luci e messaggi), colori e caratteri tipografici. L'interfaccia utente deve essere il più semplice e costante possibile in tutto il programma.

L'esperienza utente è il modo in cui gli utenti vedono le cose. L'esperienza utente è il livello totale di eccellenza e di profondità del percorso dell'utente. Ciò include la qualità dell'interfaccia utente e altri fattori come la velocità di caricamento, la complessità della struttura dell'app, il volume delle informazioni e il tempo necessario per andare da qualche parte o scoprire qualcosa. La loro percezione del vostro marchio ne risentirà. Inoltre, tenete presente che gli utenti della vostra app la vedranno su uno schermo molto piccolo (Apple raccomanda una dimensione del touch screen di circa 44 pixel quadrati).

Come scegliere il miglior metodo di sviluppo di un'app?

Ora che avete preso in considerazione tutti gli aspetti importanti prima di progettare, sviluppare e distribuire un'app, è importante che prendiate confidenza con le diverse piattaforme di sviluppo delle app e con il modo in cui potete utilizzarle per creare un'app efficiente.

Anche se non conoscete un linguaggio di programmazione, potete affidarvi ai costruttori di app di facile utilizzo per utilizzare l'approccio di sviluppo senza codice.

Alcune delle domande più importanti da considerare per scegliere l'approccio di sviluppo migliore sono:

Quale app store state sviluppando per il web, per le app iOS o per le app Android?

Volete un'app nativa o un'app ibrida?

Qual è la vostra situazione finanziaria?

Quali piattaforme no-code potete utilizzare per raggiungere il vostro obiettivo?

Vi suggeriamo di provare AppMaster per creare la vostra applicazione mobile, in quanto vi permette di creare un frontend facile da usare con un backend potente. Di conseguenza, potrete creare un'applicazione affidabile in modo rapido ed efficiente. Utilizzando strumenti di programmazione visuale come AppMaster, potrete integrarlo con le vostre app sviluppate da Bubble o Adalo!

Tipi di sviluppo delle app

L'esatto tipo di approccio di sviluppo scelto è influenzato anche dal tipo di applicazione che si vuole creare. Al giorno d'oggi, le applicazioni ibride sono piuttosto popolari, in quanto consentono agli sviluppatori con un budget limitato di creare un'applicazione per entrambe le piattaforme iOS e Android.

Sviluppare applicazioni native significa invece creare un'applicazione per una particolare piattaforma. Ad esempio, se il target di un'applicazione è costituito da utenti Android, essa sarà realizzata per piattaforme Android e pubblicata sul Google Play Store.

Esploriamo questi tipi di sviluppo di app.

Sviluppo di app native

Tradizionalmente, il processo di sviluppo di app native richiedeva competenze di codifica di basso livello. Tuttavia, l'avvento di popolari app builder no-code come AppMaster ha reso possibile a chiunque creare un'app nativa. Ciò significa semplicemente che non dovete preoccuparvi di assumere i costosi servizi di uno sviluppatore di app professionista.

L'aspetto positivo dei costruttori di app è che consentono di creare applicazioni native sia per Android che per i dispositivi. Inoltre, potrete distribuire le app native sia sullo store iOS che sul Google Play Store per raggiungere il vostro pubblico di riferimento.

Un importante vantaggio della costruzione di un'app nativa è che avrete un maggiore controllo sull'esperienza utente e sulla flessibilità dell'app. Vi aiuterà a ottenere un controllo completo sul design e sulla struttura dell'app, in modo da soddisfare gli utenti.

Sviluppo di app ibride

Come suggerisce il nome, le app ibride sono costruite per entrambe le piattaforme iOS e Android, in modo da poterle pubblicare su diversi app store. JavaScript è il linguaggio di programmazione principale utilizzato per sviluppare app ibride e distribuirle su varie piattaforme.

La flessibilità e il controllo sul design dell'app sono limitati rispetto al processo di sviluppo di un'app nativa. D'altra parte, vi aiuterà a risparmiare denaro e tempo, poiché potrete distribuire la stessa app sia per gli utenti Android che per quelli iOS.

Sviluppo rapido di app

Il Rapid App Development (RAD) è un metodo di sviluppo delle app molto diffuso tra gli utenti non tecnici. Microsoft ha ideato questo progetto per supportare gli utenti con zero competenze di codifica nella creazione di un'app. Il lavoro principale di RAD consiste nel creare applicazioni a partire dagli strumenti esistenti attraverso un'interfaccia online di facile utilizzo.

Anche se non sono necessarie competenze significative di codifica per utilizzare questo approccio di sviluppo, è necessario possedere alcune conoscenze tecniche per fornire funzionalità rilevanti in un'applicazione. È importante notare che RAD ha caratteristiche e funzioni limitate per la creazione di un'app, il che dimostra che i moderni costruttori di app no-code sono molto più efficienti di RAD perché offrono un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione.

Costruttori di app mobili drag and drop

Lo sviluppo di applicazioni low-code con l'aiuto di app builder come AppSheet e AppMaster è l'approccio di sviluppo più fattibile al giorno d'oggi. Questi costruttori consentono di creare applicazioni mobili senza alcuna precedente esperienza di codifica. La vostra applicazione per Android o iPhone sarà pronta in pochissimo tempo, se scegliete un modello o trascinate gli elementi al loro posto.

Su queste piattaforme siete liberi di creare la vostra applicazione come volete. Potete decidere se volete una landing page o meno. Non è necessario aspettare mesi o spendere decine di migliaia di dollari per sviluppare applicazioni. Tuttavia, la scelta di una piattaforma di sviluppo di app no-code adatta è di fondamentale importanza per ottenere i migliori risultati. Sul mercato sono presenti molti sviluppatori no-code.

Ma dovreste affidarvi a una piattaforma che vi permetta di costruire sia il frontend che il backend di un'applicazione senza alcuna codifica. Ecco perché l'app builder AppMaster è diventato un nome popolare nel settore dello sviluppo di applicazioni, in quanto costruisce un backend potente e un'interfaccia facile da usare per le applicazioni web e mobili.

Sebbene sia facile confondersi tra i vari tipi di approcci allo sviluppo di app e di app maker, si dovrebbe scegliere l'approccio di sviluppo all'avanguardia che prevede l'utilizzo di app builder no-code. Queste piattaforme soddisfano le vostre esigenze aiutandovi a creare un'app in modo semplice e veloce.

I 7 passi principali per creare un'app

Dopo aver scelto l'approccio di sviluppo migliore per voi, il passo successivo è costruire un'app di successo che attiri il vostro pubblico di riferimento.

Fase 1 - Scegliere un nome e concentrarsi sul branding

Secondo le statistiche ufficiali, ci sono oltre 2,65 milioni di app su Google Play Store e 4,75 milioni di app su Apple App Store.

È evidente che il settore delle app per dispositivi mobili è già enorme, quindi quando state per creare un'app, dovete pensare a tutti i fattori che possono farla emergere dalla concorrenza e trasformarla in un'app di successo.

La scelta di un nome adatto per la vostra app è una delle strategie più importanti per assicurarvi che la vostra app non vada persa nell'app store e attiri invece un gran numero di persone. Assicuratevi che il nome scelto sia unico, memorabile e accattivante.

Non dovete assumervi la responsabilità di scegliere un nome da soli. Potete invece condurre una piccola ricerca con i vostri amici e familiari per scegliere un nome che interessi le persone. In linea di massima, il nome dell'app dovrebbe essere collegato alle sue caratteristiche principali, ma non ci sono regole ferree, quindi è bene considerare tutte le opzioni creative.

Questa fase è più semplice se si dispone già di un marchio o di un sito web. Tuttavia, se siete agli inizi, dovete concentrarvi anche sul branding generale dell'app. Il branding influisce direttamente sulle strategie di marketing dell'app e sul successo complessivo del progetto.

Alcuni consigli generali da tenere in considerazione per dare un nome all'app sono:

Il nome deve essere correlato al marchio generale.

Assicurarsi che il nome dell'app sia unico e facile da pronunciare.

Scegliete un nome adatto che sia rilevante per il vostro pubblico di riferimento.

Cercate di scegliere un nome che abbia un appeal globale.

La scelta di un'adeguata miscela di colori che si completino a vicenda è importante per il successo di un'app. Una combinazione di colori perfetta per il vostro marchio può evocare determinati stati d'animo e sentimenti tra gli utenti dell'app.

Inoltre, i diversi colori hanno caratteristiche artistiche proprie, quindi è necessario scegliere uno schema che si adatti alla propria app. Non è sempre necessario utilizzare molti colori. Si possono invece utilizzare semplici sfumature o tinte unite se si sta realizzando un'app semplice.

Fase 2 - Finalizzare le funzionalità

La finalizzazione delle funzioni e delle funzionalità di un'app è una delle fasi cruciali del processo di creazione di un'app. In questa fase, avrete già fatto un brainstorming delle diverse idee e caratteristiche che volete incorporare nell'app. Inoltre, in questa fase abbiamo già definito gli obiettivi dell'app, quindi dovreste creare una bozza finale delle funzionalità dell'app intorno agli obiettivi che avete deciso in precedenza. Il primo passo dovrebbe essere quello di definire e identificare le funzionalità principali della vostra app che la renderanno diversa dalle altre piattaforme. Scrivete tutte le funzionalità e le caratteristiche che volete vedere nella vostra app.

Assicuratevi di prendere in considerazione il risultato di una ricerca di mercato completa e il feedback degli utenti in questa fase. Funzionalità sofisticate come il live tracking, l'integrazione dei gateway di pagamento, i protocolli di sicurezza per il rilevamento dei volti, i moduli di registrazione e altre funzionalità di questo tipo stanno diventando sempre più comuni in vari tipi di app.

Una volta scritte tutte le caratteristiche, il passo successivo è l'eliminazione delle funzionalità irrilevanti dall'elenco. Tenete presente che l'aggiunta di funzionalità irrilevanti nella versione finale dell'app non vi sarà di alcuna utilità. Al contrario, avrà un impatto negativo sulle prestazioni dell'app.

Quando avete un'idea chiara dell'app, potete affrontare il processo di sviluppo dell'app con la massima efficienza e garantirne il successo. La progettazione di strategie di marketing per un'app che risolve un problema particolare con funzionalità mirate è molto più semplice, in modo che possa entrare facilmente in contatto con il pubblico.

L'aspetto positivo dei costruttori di app no-code è che consentono di eliminare o aggiungere funzionalità in diverse fasi dello sviluppo dell'app. Non è necessario assumere uno sviluppatore di app professionista per apportare le modifiche più volte. Al contrario, creerete prima un prodotto minimo realizzabile (MVP) per integrare diverse funzionalità e analizzare il funzionamento complessivo dell'app. Questo vi permette anche di ottenere il feedback degli utenti e di apportare modifiche di conseguenza.

Fase 3 - Creare un wireframe e un mockup dell'app

Molti pensano erroneamente che creare un wireframe sia un compito complicato. Tuttavia, si tratta essenzialmente di un progetto di massima dell'applicazione mobile. Non è necessario utilizzare software e strumenti complessi per creare il design. È invece sufficiente creare un wireframe su un foglio di carta o su uno strumento di wireframing digitale di facile utilizzo.

Esistono molti modi diversi per creare un wireframe. L'obiettivo finale di questa fase è illustrare le caratteristiche e il layout dell'applicazione mobile. Se state costruendo un'applicazione per iPhone e un'applicazione per Android separatamente, potete anche creare più wireframe. Tenete presente che l'obiettivo principale del wireframe deve essere la struttura e il flusso dell'applicazione. Se riuscite a ottenere l'aspetto finale dell'app, allora è fantastico, ma questo non è l'obiettivo principale del wireframe.

Un wireframe ben progettato è quello che si occupa del percorso complessivo dell'utente e delle diverse notifiche e schermate a comparsa che si verificheranno quando si clicca su un pulsante specifico. Esplorate le alternative di ciò che accadrà se un utente fa clic su pulsanti diversi. I wireframe sono importanti anche quando più persone lavorano a un'applicazione. Fornisce un quadro di riferimento per la visione dell'applicazione e aiuta tutti a essere sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda la struttura e il funzionamento dell'applicazione.

Una cosa importante da decidere prima di iniziare a lavorare sull'interfaccia dell'app è la creazione del layout. È qui che la vostra immaginazione prende forma. Tutto ciò che avete in mente deve essere presente nell'app. Si tratta di una parte intensa dell'intera applicazione.

Non si vuole rovinare nulla di ciò che si è progettato, perché tutto ciò che viene prodotto in questa fase durerà a lungo termine. La prima cosa su cui bisogna concentrarsi è il wireframe, che si riferisce al layout in bianco e nero destinato a essere una creazione grezza. L'idea è di mantenere allineate e pianificate le caratteristiche necessarie per un mockup.

L'obiettivo di qualsiasi mockup è renderlo realistico ma statico. Non si vuole fare uno sforzo extra, ma si vuole vedere come apparirebbe l'applicazione all'utente. Si possono usare immagini, icone, loghi e tutto ciò che è possibile per dare un aspetto realistico, senza impegnarsi per rendere l'applicazione funzionale.

Una nota di cautela

Un fattore cruciale da sviluppare è un design mockup da mettere in prospettiva. Se si crea un'app, questa risulterà come il mockup. Per questo motivo, selezionate correttamente i colori, gli stili di carattere e i tipi di icone.

Volete assicurarvi che l'aspetto sia gradevole agli occhi, dal punto di vista del cliente. Spesso si ricorre a un prototipo per poter interagire con l'applicazione. In questo modo possono capire quali pulsanti e caratteristiche sono in grado di funzionare correttamente. Di conseguenza, tendono a risolvere qualsiasi mancanza di prestazioni.

Fase 4 - Creare il design dell'app

Ci sono molti aspetti da tenere in considerazione in un'accurata progettazione di un'app, poiché si tratta del design complessivo dell'aspetto e dell'interfaccia utente. Non si tratta solo di selezionare la giusta combinazione di colori. L'attenzione deve essere rivolta alla creazione di un'applicazione mobile di facile utilizzo che si distingua sulle piattaforme di app e attragga i potenziali utenti.

Un efficiente creatore di app no-code come AppMaster vi permette di creare applicazioni di facile utilizzo per telefoni iOS e Android senza avere alcuna conoscenza tecnica dei processi di sviluppo delle app. È importante sperimentare diversi design e strutture per migliorare l'estetica dell'app.

Concentratevi sui seguenti componenti dell'app, uno per uno:

Icona dell'app e schermata iniziale

L'icona dell'app è la prima cosa che il pubblico target vedrà interagendo con l'app. È fondamentale avere un'icona attraente, in modo che le persone facciano clic su di essa su Google Play o iOS App Store.

Se disponete già di un logo aziendale, potete utilizzarlo come icona dell'app, in quanto vi aiuterà a creare consapevolezza del marchio. Altrimenti, potete creare i loghi da strumenti di progettazione grafica facili da usare come Canva.

Inoltre, è necessario scegliere uno sfondo adatto per migliorare la visibilità. In genere, la scelta di un semplice colore a blocchi come sfondo è sufficiente, dato che il logo dell'azienda o dell'app sarà posto davanti ad esso. Assicuratevi che il design non sia eccessivamente affollato, in quanto influisce negativamente sull'esperienza dell'utente.

Lo splash screen dell'app è la schermata che appare quando si fa clic su un'applicazione. Si tratta dell'introduzione degli utenti alla vostra app, quindi è necessario creare una splash screen efficace che incoraggi gli utenti a continuare a usare l'app. Create una grafica accattivante per lo splash screen e incorporatela nel vostro progetto.

Layout dell'app

Il layout dell'app si riferisce al design complessivo e alla struttura dell'applicazione. Si tratta del modo in cui sono disposti gli elementi e le funzioni dell'app. Oltre all'estetica dell'app, è necessario assicurarsi che l'interfaccia sia facile da usare per tutti gli utenti.

Un'interfaccia facile da usare avrà un'ottima impressione sugli utenti. In effetti, il design UI/UX può essere il fattore determinante per il successo di un'applicazione mobile. È possibile utilizzare l'ampia libreria di temi disponibili sulle piattaforme no-code e personalizzare questi layout in base alle proprie esigenze e aspettative.

Caratteri e colori

Quando realizzate un'app per dispositivi mobili, la vostra priorità deve essere quella di assicurarvi che l'app sia accessibile a tutti. Ciò significa utilizzare caratteri e colori adatti che tutti possano leggere e comprendere. È possibile utilizzare caratteri diversi per il testo, l'intestazione e il piè di pagina. Tuttavia, evitate di usare caratteri troppo creativi o corsivi, perché diminuirebbero la leggibilità e potrebbero indurre l'utente a smettere di usare l'app.

In questa fase, dovreste avere il layout generale dell'app, quindi dovreste iniziare a posizionare il testo e le diverse opzioni in modo strategico. Invece di pensare come uno sviluppatore, dovreste assumere il ruolo del vostro cliente target per determinare se può usare facilmente l'app.

Fase 5 - Creare un MVP

Quando iniziate a creare il software, dovreste sempre creare un MVP (minimum viable product ). Il vantaggio principale di un MVP è che vi spinge a considerare le caratteristiche più importanti della vostra applicazione. Si tratta di una componente cruciale del progetto di app che deve essere presa in considerazione per ottenere il successo. Che cosa è veramente necessario per far funzionare la vostra applicazione? Realizzate prima queste funzionalità e poi concentratevi sulle altre.

Quasi tutto può essere trasformato in un'app. Durante il processo di costruzione, è facile che ci si distragga e si perdano di vista gli obiettivi. Le idee costeranno semplicemente più tempo e denaro al progetto. Anche il funzionamento di base del programma può risentirne.

Aggiungere cose in un secondo momento è sempre possibile, soprattutto in un costruttore di app no-code. Assicuratevi che l'MVP contenga le funzionalità essenziali necessarie a soddisfare le funzioni e i casi d'uso più elementari. Non preoccupatevi della completezza, perché in questa fase non è così significativa. Ricordate che, anche se l'MVP non è un'applicazione completa, è molto più di un'applicazione di prova.

Fase 6 - Costruire l'applicazione

Ora avete completato la progettazione e la pianificazione della vostra applicazione. Potete finalmente darle vita. Il passo iniziale consiste nel progettare le pagine, che saranno le schermate di visualizzazione dell'app. Una volta stabilito il design delle schermate, è necessario progettare il processo che assegnerà la navigazione dell'app.

A tale scopo, vi suggeriamo di mantenerla naturale e lineare, evitando di utilizzare contenuti appariscenti che distolgano lo sguardo dal contenuto principale. Questo è un passo fondamentale nella creazione di un'app. Una volta completato il layout dell'app, è necessario determinarne il contenuto. Tutto ciò che riguarda i link al marchio, i contenuti, gli articoli, gli annunci e il backstage è essenziale.

L'approccio di sviluppo no-code è sicuramente l'opzione migliore per creare un'app, in quanto è conveniente e consente a tutti, compresi gli utenti non tecnici, di creare app sofisticate con un'interfaccia utente affidabile e un backend potente.

Sviluppo di applicazioni native con AppMaster

AppMaster è un potente app builder che consente di creare applicazioni native per il web e i dispositivi mobili senza scrivere alcun pezzo di codice. Al contrario, crea il codice con l'aiuto di algoritmi di intelligenza artificiale che forniscono le funzionalità in base alle esigenze degli utenti.

La creazione di app native è una strategia molto utile perché le tecnologie native sono sempre state la tendenza principale nel settore dello sviluppo mobile. Offrono affidabilità e prestazioni elevate con l'aiuto di varie API e funzionalità.

Analizziamo in dettaglio i vari componenti del software per la creazione di app.

Il design

Nel processo di progettazione devono essere decisi molti fattori diversi. Tra questi, l'aggiunta dello schema di colori generale dell'app, il design dell'intestazione, il formato di navigazione, il logo dell'app sulle schermate iniziali e nei negozi, lo splash screen e altre icone.

Di solito è una buona idea mantenere l'aspetto abbastanza coerente con il design attuale che contraddistingue il marchio. Componenti come logo, colori, caratteri e icone dovrebbero rimanere coerenti in tutti i tipi di attività, comprese le app per dispositivi mobili. Pertanto, quando si sceglie un modello, è bene tenere a mente questi fattori.

La home page dell'app sarà quella che riceverà più traffico, quindi assicuratevi che sia attraente e coinvolgente per gli utenti. La navigazione dalla home page alle altre schermate deve essere facile e veloce. Se avete progettato un wireframe accurato, sarete in grado di completare rapidamente il processo di progettazione dell'app.

Aggiungere i contenuti

Una volta completata la progettazione dell'app, il passo successivo è iniziare ad aggiungere i contenuti. In alcuni casi, il contenuto dell'app viene aggiunto insieme al design. Tuttavia, si consiglia di concentrarsi prima sul design e poi di aggiungere i contenuti per assicurarsi che tutto sia al posto giusto.

L'aggiunta di contenuti va ben oltre la semplice aggiunta di testo o immagini. Comporta anche l'aggiunta di funzioni moderne come la connessione di account di social media, l'integrazione di feed live e molte altre funzioni simili che variano da app ad app. In generale, è necessario mantenere una struttura semplice, incorporare una navigazione facile e rendere il testo facilmente leggibile per garantire che tutti possano utilizzare la vostra app.

Aggiunte

La maggior parte delle app oggi offre una selezione di componenti aggiuntivi per migliorare le funzionalità dell'applicazione in base alle esigenze e al tipo di lavoro. Questi componenti aggiuntivi migliorano anche la qualità dell'interfaccia e l'esperienza dell'utente.

Ad esempio, se state sviluppando un'app per il vostro negozio al dettaglio, i componenti aggiuntivi per coupon e carte fedeltà possono aiutarvi a mantenere vivo l'interesse dei clienti e a riconoscere la loro devozione. Potete condividere informazioni su nuovi articoli, eventi imminenti e così via, utilizzando le notifiche push.

I componenti aggiuntivi per chat e community possono aiutarvi a promuovere un senso di comunità e a facilitare i contatti tra i vostri utenti, sia che il vostro software sia richiesto per assistere un'organizzazione locale, sia che venga utilizzato internamente dai lavoratori della vostra azienda.

API

L'uso di diversi tipi di APIsta diventando sempre più popolare per varie applicazioni e siti web, in particolare per le applicazioni di commercio elettronico. In parole più semplici, l'API è un ponte software che funge da tramite per le informazioni da un software all'altro. L'uso delle API nelle applicazioni di e-commerce consente di accedere ad alcune funzioni all'avanguardia che permettono di recuperare le impostazioni e personalizzare ulteriormente l'applicazione.

Fase 7 - Testare l'applicazione

Una volta terminato il design dell'applicazione, è necessario verificare che questa sia impeccabile sul mercato. E dovete capire che le eventuali lacune sono coperte. Dovete controllare l'interfaccia utente in base alle preferenze che avete stabilito prima di progettare l'app.

Nessuno vuole bug, errori e difetti di vario tipo nella propria applicazione quando la rilascia al pubblico. Per questo motivo si tende a testare il proprio prodotto più volte prima di considerarlo come prodotto finale. Non solo, ma anche dopo la creazione, i programmatori preferiscono testarla regolarmente.

Test

Dopo aver messo insieme tutti i componenti del processo di produzione dell'app (idea, design e tecnologia), arriverete a una versione quasi pronta per il rilascio. Ma prima di rilasciare la nuova app al pubblico, è necessario condurre una serie di test per assicurarsi che tutto funzioni come sperato.

È necessario testare l'app su tutte le piattaforme per verificare se sarà disponibile su diversi sistemi operativi e browser web. Assicuratevi anche di arruolare alcuni beta-tester; un punto di vista diverso attirerà la vostra attenzione su parti o problemi che potrebbero esservi sfuggiti o sui quali potreste avere un'opinione distorta.

Velocità e tempo di caricamento dell'applicazione.

Nulla si blocca quando si compie un'azione.

Prestazioni quando la connessione è bassa o non disponibile.

Il design è esteticamente bello e adeguatamente ridimensionato per tutti i display, e ogni funzione e interazione reagisce all'obiettivo per cui è stata pensata.

L'interfaccia utente e la navigazione sono semplici ed efficaci.

Fase 8 - Distribuzione dell'applicazione

Sappiamo tutti che siete entusiasti che il progetto della vostra app sia giunto al termine. Tuttavia, non è ancora finita. La fase principale è proprio davanti a voi! Vi suggeriamo di rivedere le linee guida prima della pubblicazione, in modo da essere sicuri di rispettare la conformità. Compilate anche le informazioni della vostra app. Qui si inseriscono elementi come il nome del programma, la descrizione, il titolo, i sottotitoli, il testo, le schermate dell'app, le introduzioni video, il logo/l'icona e così via. In questa sezione si inseriscono anche le parole chiave che verranno utilizzate per classificare l'utente.

Infine, è necessario inviare la copia finale della domanda nel formato di file corretto. È necessario capire che ricevere un rifiuto è previsto quando si crea un'applicazione; non bisogna farsi prendere dal panico. Quando si riceve un rifiuto, è bene analizzare nel dettaglio e cercare di migliorare le proprie lacune, evitando di ripetere gli stessi errori.

Una volta completato il processo di creazione dell'app e dopo averla testata a fondo, il passo successivo è la distribuzione dell'app. Ciò significa pubblicare l'applicazione mobile su diversi store come Apple App Store e Google Play Store. Iniziate la distribuzione dell'app inviando l'applicazione all'app store di riferimento. Assicuratevi di rispettare le regole di entrambi gli store, come Google Play Store e Apple App Store. È necessario prestare molta attenzione a queste regole per assicurarsi di poter lanciare l'app sul mercato con il massimo successo.

Secondo un rapporto della CNBC, l'App Store di iOS rifiuta ogni anno più del 40% delle applicazioni. Allo stesso tempo, almeno il 55% delle app inviate è stato rifiutato dal Play Store. Le cause di questo rifiuto sono molteplici, tra cui problemi di compatibilità del software, crash, bug, norme sulla privacy e scarsa usabilità.

In genere, quando ci si affida a un costruttore di app professionale come AppMaster, non si devono affrontare questi problemi, poiché viene prestata particolare attenzione alla costruzione di app native che seguono gli standard globali di sviluppo delle app. I costruttori di app hanno condotto ricerche approfondite sui permessi e sulle specifiche precise che l'app di un cliente deve soddisfare e forniscono loro indicazioni adeguate.

Fase 9 - Promuovere l'app

È opinione diffusa che i prodotti di successo non abbiano bisogno di marketing, ma questo non è vero. Il marketing è la voce che comunica ai clienti chi siete, in cosa credete e come vi differenziate dalla concorrenza.

Al giorno d'oggi, le aziende hanno spesso ingenti spese di marketing e pubblicità.

Ma se avete appena iniziato, potete porvi solo tre domande:

Quale problema affronta la vostra applicazione?

Chi state cercando di raggiungere?

Come potete entrare in contatto con loro?

Potete iniziare a commercializzare l'app indipendentemente dal fatto che sia stata caricata o meno sull'app store. Utilizzate un banner sul vostro sito web, scrivete un post sul blog dedicato all'app. Potete creare un'attraente landing page dell'app per assicurarvi di ottenere più utenti.

Inoltre, l'invio di e-mail ai vostri clienti attuali, la creazione di video interattivi per Facebook, la pubblicazione di immagini o video su YouTube e la pubblicazione di tweet su Twitter sono alcuni metodi tipici per pubblicizzare la vostra app. Inoltre, se volete attirare più utenti, incoraggiate gli influencer a condividere fotografie o video della vostra applicazione mobile sui loro social network.

Ottimizzazione dell'App Store (ASO)

La pratica di migliorare l'esposizione di un'app sulle piattaforme, aumentare i tassi di conversione delle app e incrementare il volume dei download è nota come ottimizzazione dell'app store (ASO). L'App Store di Apple per le app iOS e il Play Store di Google per le app Android sono i due principali app store, quindi è necessario concentrarsi sull'implementazione di pratiche di ASO per entrambi gli store per ottenere il massimo numero di clienti per la propria app mobile.

Alcuni dei numerosi vantaggi dell'ASO sono:

Migliore visibilità

Se le persone non riescono a individuare la vostra app, non saranno in grado di scaricarla e utilizzarla. Per quanto meravigliose siano la vostra app mobile e la vostra idea di app, non riuscirete ad aumentare il numero di installazioni se è difficile da trovare.

Più download

Le installazioni organiche aumenteranno con una buona campagna ASO e il successo a lungo termine è garantito. La vostra app apparirà nei risultati di ricerca quando i consumatori digitano termini associati alla vostra applicazione. Migliorare regolarmente il vostro ASO vi garantirà di mantenere un buon posizionamento.

Riduzione dei costi degli annunci a pagamento

Potete ridurre le spese per l'acquisizione di utenti concentrandovi sulla crescita organica utilizzando l'ASO piuttosto che investendo denaro nella pubblicità. In questo modo si assicura uno sviluppo costante e si risparmia denaro.

Maggiori entrate e tasso di conversione

Potete monetizzare le vostre applicazioni in vari modi, tra cui pubblicità in-app, acquisti in-app e servizi di abbonamento. Di conseguenza, molti di voi possono scegliere di pubblicare annunci pubblicitari per attirare più persone e, quindi, più denaro.

Tuttavia, le spese di marketing saranno inutili se la pagina di listing dell'app store non converte e non convince i consumatori a scaricare il vostro software. Tenete presente che il miglioramento dei tassi di conversione e l'incoraggiamento degli utenti a fare clic e a scaricare l'applicazione sono entrambi elementi dell'ottimizzazione delle applicazioni mobili.

Raggiungere un pubblico più ampio

Potete attirare consumatori di tutto il mondo a trovare la vostra app rendendola accessibile in altre lingue attraverso il processo di localizzazione delle app, che è una tecnica di ottimizzazione delle app mobili. Con l'uso dell'ASO potete ampliare la portata della vostra app.

Caratteristiche importanti da aggiungere alla vostra app

Ora che conoscete le fasi fondamentali della creazione di un'app, esploriamo gli aspetti più importanti e apprezzati di un'app mobile affidabile. A questo punto siete in grado di creare un'app. Tuttavia, la concorrenza è sempre più alta nel settore dello sviluppo di app per dispositivi mobili, quindi dovete considerare l'aggiunta di alcune caratteristiche uniche che attireranno le persone e le renderanno utenti fedeli della vostra app.

Come creare un'app che i vostri clienti vorrebbero usare è la domanda giusta da porsi in questo momento. È fondamentale includere nella vostra app le caratteristiche appropriate, quelle che la completano e che sono necessarie per fornire il miglior servizio possibile ai clienti. Ovviamente dipende dallo scopo dell'app che state sviluppando, ma ci sono alcune caratteristiche generali che gli utenti di tutti i tipi di app amano. Alcune delle caratteristiche più diffuse delle app sono:

Blog

Un blog è uno strumento fantastico per diffondere le proprie idee e ci sono molti tipi diversi di blog che si possono aprire. Indipendentemente dalla vostra area di competenza - tecnologia, affari, finanza, cucina, fotografia o qualsiasi altra cosa sotto il sole - un blog è la piattaforma migliore per condividere le vostre conoscenze con le migliaia di persone che le cercano.

C'è un inconveniente: se avete un blog su un sito web, i vostri lettori dovranno digitare il vostro URL ogni volta che vorranno leggere ciò che avete scritto, oppure dovrete fare in modo che aprano le newsletter o le e-mail che inviate. Questo spiega perché l'opzione blog è così preziosa.

Quando trasformate il vostro blog in un'app, date ai vostri visitatori la possibilità di accedere facilmente a tutte le informazioni utili che fornite. Il vantaggio maggiore è che liberate spazio sui loro preziosi dispositivi, aumentando così la probabilità che continuino a usare la vostra app.

Eventi recenti

Ogni cosa richiede una preparazione, da una festa universitaria fuori dal comune a una riunione di lavoro di grandi dimensioni. Anche le più piccole sfumature possono far crollare tutto. Per un organizzatore di eventi ha senso affidarsi a qualcosa di affidabile, come un'app con la fantastica funzione Eventi.

Con questa funzione è possibile pianificare con precisione i propri spostamenti, senza possibilità di errore. Combinando questa funzionalità con il Calendario e le Notifiche Push, potrete garantire che tutti gli utenti della vostra app siano informati di qualsiasi aggiornamento o nuova informazione.

È possibile utilizzare questa opzione anche per inviare notifiche nei giorni internazionali o festivi. È una pratica comune tra gli utenti di telefonia mobile che spesso tendono a dimenticarsi di un'app dopo averla installata. Tuttavia, se inviate loro notifiche con una frequenza adeguata, potrebbero continuare a usare la vostra app per molto tempo.

App per l'apprendimento

Le app didattiche e di apprendimento sono estremamente popolari nel settore delle applicazioni mobili. La loro popolarità è aumentata ulteriormente dopo la pandemia, poiché il concetto di apprendimento e istruzione a distanza sta diventando comune in tutto il mondo.

Non dovete limitarvi ai bambini che potete raggiungere solo perché siete costretti a una certa posizione geografica. Aggiungete la funzione Istruzione alla vostra app per condividere le vostre conoscenze con gli utenti di tutto il mondo.

La componente educativa vi permette di includere un dizionario, fornire corsi video, produrre e-book e venderli attraverso la vostra app. L'istruzione diventerà così più inclusiva, aperta e conveniente.

Navigazione

Se avete un negozio tradizionale, dovete aggiungere all'app la posizione precisa della vostra attività. Scrivere solo l'indirizzo non è sufficiente in questa era digitale in cui tutti utilizzano strumenti di navigazione come Google Maps.

Avete la possibilità di fornire agli utenti della vostra app istruzioni specifiche e passo-passo per raggiungere la vostra sede utilizzando la funzione Mappa della vostra app mobile. Pensate a questo esempio. Avete configurato il vostro studio medico in modo perfetto e avete un'app fantastica che gli utenti possono usare per fissare subito un appuntamento con voi.

Tuttavia, le persone non sembrano essere in grado di localizzare la vostra clinica quando cercano di andarci. È inefficace e una completa catastrofe dal punto di vista commerciale. Una volta impostata la funzione Mappa, gli utenti della vostra app possono utilizzarla per ricevere istruzioni precise senza mai uscire dall'app e raggiungere la vostra sede in tempo!

Ultimi aggiornamenti

Il mondo è insaziabilmente curioso, che si tratti del mercato azionario, dei più recenti sviluppi politici, delle notizie commerciali, del mercato delle criptovalute o delle notizie sulle celebrità di tutto il mondo. Ci sono momenti in cui, come reporter, non vedi l'ora di informare il mondo su ciò che sta accadendo in tutto il mondo.

Le organizzazioni giornalistiche non solo possono censurare il materiale, ma potrebbero anche stampare il vostro pezzo senza darvi credito. Non dovete più fare affidamento su nessuno! Create la vostra app, quindi utilizzate la sezione Notizie per pubblicare i vostri articoli con il vostro nome. Senza l'intervento di un supervisore, di un editore o di un consiglio, questo software vi aiuterà a mettere in evidenza i problemi che vi stanno a cuore.

Chat

L'aggiunta di un'opzione di chat e la creazione di una comunità sull'app è uno dei modi più rapidi per attirare persone e aumentare il numero di utenti. Tuttavia, esistono già molte app di messaggistica istantanea sul mercato, quindi se decidete di aggiungere l'opzione "Chat", cercate di renderla diversa dalle altre, in modo che più persone inizino a preferire la vostra app alle altre.

Una nota di cautela

Una volta iniziato lo sviluppo, è facile farsi prendere dalla necessità di avere di più. Si iniziano a notare altre caratteristiche che potrebbero migliorare l'esperienza dell'utente dell'app. Tuttavia, non è il caso di agire di conseguenza. Ogni volta che create un'applicazione, cercate di renderla facile e semplice.

Discutere di queste diverse funzionalità potenziali serve solo a darvi diverse idee per le app. Non significa che dobbiate utilizzarle tutte. Al contrario, potete anche scegliere di concentrarvi su una nicchia particolare, come ad esempio creare un'app di notizie,

Ricordate che l'obiettivo è coinvolgere l'utente dell'app il prima possibile. Attenetevi alla strategia. Qualsiasi altra funzionalità prevista può essere aggiunta alla lista dei desideri e realizzata in un secondo momento. Non complicate lo sviluppo includendo funzioni estranee. In definitiva, le app mobili che risolvono i problemi degli utenti o che forniscono loro un valore aggiunto hanno maggiori possibilità di attrarre utenti e di avere successo.

Cosa fare dopo la pubblicazione dell'app?

Il processo di successo e di redditività di un'app non si esaurisce con il processo di sviluppo dell'app o con la sua commercializzazione. Si tratta invece di un ciclo continuo, soprattutto nei primi mesi o anni di vita dell'app, fino a quando non si riesce a stabilire un marchio di successo. Dopo la pubblicazione e la commercializzazione dell'app, è necessario adottare delle strategie per garantire che le persone continuino a interessarsi all'applicazione.

Strategia 1 - Ottenere il feedback degli utenti

Il contributo diretto degli utenti è molto importante quando si tratta di migliorare le funzionalità dell'app. Anche dopo la pubblicazione dell'app, possono essere apportati aggiornamenti. Infatti, una volta che gli utenti inizieranno a usare il vostro software, saprete cosa ne pensano.

Potreste ricevere un feedback sulla vostra app dai vostri utenti. Inviate una breve e-mail a tutti chiedendo, ad esempio, cosa piace dell'app e cosa potrebbe essere migliorato. Inoltre, potete verificare come i consumatori hanno valutato e recensito vari prodotti.

Inoltre, potete coinvolgere gli utenti su Facebook o Instagram e fornire loro una piattaforma per esprimersi. I clienti possono sempre evolvere e migliorare grazie ai suggerimenti degli utenti. L'utilizzo di App analytics è un'ulteriore strategia.

Potete esaminare le informazioni sugli utenti, come la fascia d'età, la posizione o l'area in cui si trova la maggior parte degli utenti target, per scoprire quanto è diventata popolare la vostra app. Le aspettative del pubblico sono chiare.

Strategia 2 - Manutenzione

Il feedback degli utenti è importante perché vi aiuta a gestire il vostro software. Potete prepararvi ad aggiornare la vostra app principalmente in tre modi.

Richieste di funzionalità: Potete rispondere alle preoccupazioni degli utenti o alle esigenze aggiuntive dell'applicazione, se sono state rese note dal pubblico. Se i clienti richiedono ulteriori funzionalità, potete aggiungerle all'app. Correzioni di bug: Una volta che il vostro programma è stato reso disponibile, molte persone lo utilizzeranno. Potreste scoprire che il programma presenta alcuni problemi. Ad esempio, il caricamento di alcune schermate richiede più tempo. Potreste mantenere l'applicazione e risolvere questi difetti e altri nelle prossime versioni. Aggiornamenti software importanti: Dovete aggiornare la vostra app ogni volta che Apple o Google rilasciano un nuovo aggiornamento del software. Pertanto, è necessario tenere aggiornata la propria app.

Strategia 3 - Tracciare gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

La vostra app è popolare? Per rispondere a questa domanda è necessario stabilire e monitorare gli indicatori chiave di prestazione (KPI). Al di là delle misure di performance dell'app, come la velocità e il tempo di attività, le analisi e i KPI dell'app devono essere completi (anche se entrambi sono ovviamente utili in termini di prestazioni e affidabilità). Tenete sotto controllo i vostri KPI e valutate il grado di utilizzo dell'app da parte degli utenti. Gli utenti scaricano l'app? Il numero? Gli utenti mantengono il programma o lo rimuovono. Con quale frequenza gli utenti riutilizzano l'app?

Per visualizzare le analisi dei nuovi utenti, degli utenti che ritornano, del tempo trascorso nell'app e di dove viene trascorso il maggior tempo, è necessario disporre di un sistema. È difficile valutare le prestazioni della vostra app senza dati di questo tipo. Non si può gestire un'azienda di successo sulla base di speculazioni; occorrono dati concreti a sostegno delle proprie ipotesi. Per sapere quali parti della vostra app stanno producendo i risultati migliori e quali invece richiedono ancora lavoro, potete monitorare i KPI nel vostro account App Store Connect.

Immaginiamo, a titolo illustrativo, che una funzione del vostro software che inizialmente non consideravate un elemento chiave venga utilizzata dalla grande maggioranza degli utenti. Utilizzando queste informazioni, si può rendere la funzione più facilmente disponibile su tutti gli schermi. Posizionatela più in alto nel vostro menu laterale o aggiungetela alla vostra homepage.

Strategia 4 - Aggiornamenti e miglioramenti continui

Nessuna applicazione è impeccabile. Anche le applicazioni più note sul mercato vengono aggiornate spesso. Gli aggiornamenti della vostra applicazione devono dipendere dai suggerimenti degli utenti, di cui abbiamo parlato nella fase precedente. Le stesse procedure utilizzate durante lo sviluppo devono essere seguite quando si torna ad aggiornare il programma. Eseguite sempre controlli di qualità sull'applicazione prima di renderla pubblica. I test di regressione sono un'altra considerazione da fare quando si aggiorna un'applicazione.

Con le successive implementazioni di nuove funzionalità o aggiornamenti, potrebbero sorgere nuovi problemi che prima non esistevano. In altre parole, le modifiche apportate durante l'aggiornamento non hanno causato l'interruzione del funzionamento della versione precedente.

Pertanto, è necessario ripetere il processo di QA ogni volta che vengono apportate modifiche all'applicazione, anche se minime. L'unico modo per garantire che non si sia verificata una regressione che abbia portato a un nuovo punto di guasto nell'applicazione è questo.

Non sottovalutate mai l'importanza di pubblicare nuove iterazioni del vostro software. Gli utenti vi forniscono un feedback e anticipano le modifiche. Se non apportate miglioramenti al vostro programma, gli utenti potrebbero smettere di usarlo completamente.

Conclusione

Siamo consapevoli della grande responsabilità che comporta la creazione di un'applicazione da soli. Diventa complicato anche se viene realizzata con una piattaforma no-code. Tenete sempre una lista di controllo per poter seguire una procedura dedicata.

Seguendo i passi sopra descritti, sarete in una posizione ottimale per creare un'applicazione mobile efficiente con l'aiuto di AppMaster. Potrete soddisfare rapidamente le vostre esigenze di sviluppo e ottenere i risultati desiderati in poco tempo. Inoltre, AppMaster vi permette di riprogettare l'applicazione di volta in volta, in modo da non avere problemi nelle procedure di aggiornamento e manutenzione.

La parte migliore del dispositivo di installazione di AppMaster è che non promuove alcun movimento di codice per procedure di sviluppo efficienti. Pertanto, non sono necessarie competenze di programmazione approfondite per sviluppare la vostra prima applicazione. Questi passaggi devono essere seguiti perché consentono di creare un'interfaccia utente perfetta per i clienti e di lanciare un'applicazione mobile di successo sul mercato.

Domande frequenti sullo sviluppo di un'applicazione

Esistono alcune domande frequenti associate ai processi di sviluppo di un'applicazione mobile. Continuate a leggere per trovare le risposte a queste domande importanti.

Quanto costa realizzare un'app?

Il costo esatto della realizzazione di un'app dipende in larga misura dai vostri requisiti specifici, dalla complessità dell'applicazione e dalla strategia di sviluppo che utilizzate per soddisfare le vostre esigenze.

In generale, lo sviluppo di un'applicazione può costare da 10.000 a 150.000 dollari. Mentre le applicazioni più complesse possono arrivare a costare fino a 300.000 dollari, le applicazioni più semplici costano generalmente circa 50.000 dollari. Le funzioni e il concetto dell'applicazione determinano il budget.

Ad esempio, un'applicazione per la localizzazione GPS in tempo reale e la comunicazione con gli utenti costerebbe di più di un'applicazione semplice per i contenuti. Un'app che si occupa di dati e profili personalizzati, come la lettura di libri elettronici o di flashcard, costerà probabilmente molto meno di altre app sofisticate.

Tuttavia, se state raccogliendo informazioni personali dagli utenti, dovrete dedicare tempo e denaro alla creazione di un database solido per garantire la massima sicurezza. Altrimenti, l'applicazione sarà vulnerabile a una serie di attacchi informatici.

Inoltre, fattori come la creazione di un'app per Android, iOS o entrambe influiscono sul budget totale del progetto. Per questo motivo, dovreste concentrarvi sulle funzionalità principali dell'app che desiderate ed eliminare tutte le funzionalità aggiuntive che potrebbero non fornire un valore significativo ai clienti.

L'approccio di sviluppo scelto è un fattore chiave nel determinare il budget di un progetto di sviluppo di un'app per smartphone. Se si affida la progettazione e la creazione di un'app a un'azienda di sviluppo professionale, si dovrà stanziare un'ingente somma di denaro per pagare i progettisti e gli sviluppatori.

Tuttavia, un'alternativa affidabile e conveniente all'approccio di sviluppo tradizionale e all'assunzione di un'azienda di sviluppo di app è una piattaforma di costruzione di app che consente di costruire la propria app con l'aiuto di sviluppatori di app e di distribuirla su diversi store come iOS App Store per le app iOS e Google Play per le app Android.

Le piattaforme no-code come AppMaster sono utili sia per gli sviluppatori esperti che per gli utenti non tecnici per creare un'applicazione di loro scelta. Pertanto, è consigliabile utilizzare queste piattaforme per usufruire di uno sviluppo di app affidabile, efficiente e conveniente.

Posso creare la mia app?

Assolutamente sì! È possibile creare la propria app senza affidarsi a un'agenzia di sviluppo di app. Tutto ciò che dovete fare è esplorare diverse idee di app per scegliere un tema adatto all'applicazione e fare una ricerca di mercato completa per assicurarvi di essere in grado di costruire un'app mobile di successo.

In passato, per lo sviluppo di applicazioni mobili era necessario un intero team di sviluppatori. Al giorno d'oggi, però, la necessità di sviluppatori di app è scomparsa. Chiunque può creare le proprie applicazioni senza conoscere il codice o l'uso di un linguaggio di programmazione.

Le piattaforme di sviluppo no-code consentono agli utenti non tecnici di costruire un'applicazione da zero senza alcuna competenza e conoscenza tecnica. I costruttori di app forniscono modelli accattivanti da personalizzare in base alle proprie esigenze. È possibile aggiungere plugin e modificare le funzionalità in base alle proprie esigenze.

Anche gli sviluppatori di app professionisti si stanno orientando verso le piattaforme no-code per creare un'app, in quanto offrono un'efficienza e un'affidabilità senza pari. Non è più necessario assumere uno sviluppatore iOS, uno sviluppatore Android o uno sviluppatore web per gestire diversi tipi di app. Al contrario, i costruttori di app sono oggi in grado di soddisfare un'ampia gamma di requisiti per lo sviluppo di app.

Pertanto, è più semplice creare un'app da soli utilizzando un software che dispone già di un'infrastruttura. Avete già accesso a tutti i vostri database, server di analisi, server di backup e server di autenticazione.

In realtà, nessuno di questi dettagli tecnici deve preoccuparvi. Potete concentrarvi solo sulla funzionalità, sul design e sulle strategie di marketing dell'app. Di tutto il resto si occuperà la piattaforma in background.

Il processo dettagliato di creazione di un'app da soli è discusso in questo articolo. In sintesi, le fasi principali della creazione di un'app sono le seguenti:

Creare un concetto di app.

Condurre un'analisi del mercato competitivo.

Delineare le caratteristiche dell'app.

Creare un mockup del design dell'app.

Creare un progetto grafico per l'app.

Creare una strategia di marketing per l'applicazione.

Creare l'app utilizzando una di queste scelte.

Inserire l'app nell'App Store.

Posso creare un'app gratuitamente?

Ci sono molti sviluppatori di app gratuiti sul mercato e piattaforme che offrono un periodo di prova, come AppMaster. Per sviluppare applicazioni per entrambe le piattaforme mobili, potete usufruire di tutta la potenza di una nota piattaforma di sviluppo di app come AppMaster.

Posso creare un'app da solo?

AppMaster, la piattaforma di sviluppo di app senza codice, ha permesso a molte persone di affidarsi a loro. AppMaster ha reso possibile l'utilizzo e la creazione di un'app da parte di chiunque. Non sono necessarie conoscenze di programmazione, se non un occhio per l'arte!

Come può un'app gratuita generare entrate?

Marketing, vendite in-app, sponsorizzazioni e marketing di affiliazione sono tutti strumenti utilizzati per monetizzare le app gratuite e generare entrate.

Come fanno gli sviluppatori di app a guadagnare?

Gli annunci sono il modo più semplice e potente per gli sviluppatori di app mobili di ricavare denaro dalle app gratuite. Tutto ciò che devono fare è incorporare annunci pubblicitari nel loro prodotto e raccogliere entrate da una rete pubblicitaria di terze parti.

È facile costruire un'app?

Sviluppare applicazioni è semplice se si utilizza un app builder no-code come AppMaster. In caso contrario, dipende dalle vostre competenze tecniche e dalla conoscenza del linguaggio di programmazione. La facilità di sviluppo dipende dal vostro team, dai finanziamenti e dalla tecnica di sviluppo se non avete competenze tecniche e capacità di codifica. Immaginate di voler costruire le vostre applicazioni da zero. In questo caso non sarebbe così semplice. Per sviluppare il codice, dovreste diventare esperti di nuovi linguaggi di programmazione e impegnarvi in una grande quantità di tentativi ed errori.

In alternativa, se si utilizza AppMaster, la creazione di un'applicazione è piuttosto semplice. Questi strumenti sono stati creati pensando agli utenti non tecnici. È possibile creare un'applicazione con questa tecnica se si utilizza Internet con sicurezza.

C'è comunque una curva di apprendimento piccola ma gestibile. La piattaforma stessa è tutto ciò che serve per imparare a utilizzarla. Inoltre, la maggior parte dei costruttori di app no-code include una serie di strumenti e tutorial che possono essere utilizzati per imparare a realizzare qualsiasi cosa. La vostra vita sarà molto semplificata da questo. L'aspetto dell'app può essere modificato in base al proprio marchio. Qualsiasi testo, immagine o informazione segnaposto verrà sostituita con una copia originale.

Dopodiché, si può iniziare a dotare l'app di funzionalità personalizzate. In genere, l'installazione di plugin da un marketplace di funzionalità si occupa di questo. Ad esempio, l'installazione di un plugin per YouTube o Vimeo semplifica l'aggiunta di filmati al programma.