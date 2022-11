Durante la Covid, il mondo ha assistito a una massiccia presenza di venditori su piattaforme di freelance per guadagnare denaro da remoto. Anche le aziende cercano soluzioni per le app per mantenere le loro operazioni in forma operativa. Quindi, la creazione di app senza codice è l'idea migliore per iniziare come freelance. L'avvio di una carriera come freelance no-code non richiede alcuna conoscenza di codifica. Grazie agli strumenti no-code è possibile creare applicazioni più rapide ed economiche per la crescita delle aziende.

Latecnologia no-code ha guadagnato un'immensa popolarità perché aiuta le persone a costruire software di alta qualità, come le app per cellulari e web, senza conoscenze di sviluppo o di codifica. Questi strumenti no-code hanno aiutato molte organizzazioni a costruire applicazioni trasformando la loro immaginazione in realtà. Con l'aiuto di queste piattaforme di costruzione di app, lo sviluppo di app è diventato più veloce ed economico. Esiste un vasto mercato per questi incredibili strumenti di costruzione no-code.

Siete interessati a offrire servizi come freelance no-code? Volete crescere in una carriera freelance no-code costruendo applicazioni per i vostri clienti? Se sì, siamo qui per aiutarvi a diventare un freelance no-code. In questo articolo parleremo delle basi per eccellere come freelance no-code, delle competenze necessarie per la creazione di app e delle piattaforme per offrire servizi come freelance no-code. Seguite la nostra guida e avrete successo come freelance no-code per costruire app per i vostri clienti.

Perché iniziare una carriera nella creazione di app no-code?

Prima di iniziare una carriera come freelance no-code, è fondamentale analizzare la domanda di creazione di app nello sviluppo software. Negli ultimi anni, la carriera di freelance no-code ha guadagnato l'attenzione degli sviluppatori di software, in quanto le aziende desiderano una maggiore visibilità attraverso la creazione di software come app per dispositivi mobili e applicazioni web. I proprietari di piccole imprese si trovano ad affrontare una sfida nella creazione di app, in quanto lo sviluppo di un'applicazione richiede molto tempo e denaro.

Le piattaforme di costruzione di app no-code hanno fatto molta strada per aiutare le piccole imprese a ottenere più pubblico e i freelance ad avviare carriere freelance no-code per costruire software a un prezzo accessibile. Grazie alla popolarità di questi strumenti no-code, le aziende possono distribuire app mobili in pochi giorni invece che in settimane o mesi e i freelance che costruiscono app no-code possono ottenere più clienti in breve tempo. Non vale la pena iniziare una carriera come freelance no-code? La risposta è assolutamente sì, perché i freelance no-code offrono alle aziende soluzioni di app più rapide ed economiche.

Avviare un'attività redditizia con una carriera da freelance no-code

L'indagine di Flexjob mostra che le generazioni più giovani sono più interessate al freelance rispetto a quelle più anziane. Il freelancing no-code è molto richiesto perché consente di avere successo come freelance no-code senza seguire le operazioni e le procedure aziendali standard. Essere un freelance no-code offre molteplici vantaggi, come l'indipendenza dell'orario di lavoro e la possibilità di scegliere i progetti e i clienti che si preferiscono.

Ambito di applicazione della creazione di app no-code nel mercato dei freelance

Prima di iniziare la vostra carriera come freelance no-code, potreste chiedervi quale sia l'ambito di applicazione della creazione di app no-code nel mercato dei freelance. Sebbene gli strumenti no-code possano aiutare chiunque a costruire app per dispositivi mobili, i piccoli imprenditori e i proprietari di aziende possono ancora trovare difficoltà a causa della mancanza di tempo. Per questo motivo, ritengono più opportuno avvalersi dei servizi di freelance no-code per una creazione di app più rapida ed economica.

Questo è il motivo per cui i freelance no-code guadagnano rapidamente. In genere, un freelance no-code offre design UX e costruzione di app per aumentare la visibilità dell'azienda e aiuta i proprietari di imprese a elevare il proprio business. Questi freelance no-code conoscono bene come costruire applicazioni in modo più rapido ed economico.

La maggior parte dei freelance no-code utilizza gli stessi modelli di app per evitare inutili ripetizioni nei progetti di costruzione di app. Dopo aver esaminato l'ambito del freelance no-code, vi incoraggiamo ad avere successo nella vostra carriera di freelance no-code e ad aiutare le aziende ad aumentare la loro crescita attraverso app di qualità. Quindi, dovete ringraziare gli strumenti no-code perché possono aiutarvi a iniziare una carriera da freelance no-code senza conoscenze di codifica o programmazione.

Suggerimenti per iniziare a lavorare come freelance no-code

Suggerimento 1: acquisire conoscenze sugli strumenti no-code

Per avere successo come freelance no-code, dovrete comprendere le funzionalità degli strumenti no-code con cui lavorate. Una conoscenza approfondita di queste piattaforme di costruzione di app no-code vi aiuterà a costruire software di qualità, come applicazioni mobili e web app, secondo gli accordi con i vostri clienti.

Suggerimento 2: comunicazione esplicita

La comunicazione è fondamentale per crescere in una carriera da freelance no-code e aiuta i freelance a comunicare con i clienti in modo più esplicito e ad avere buoni rapporti con loro. Inoltre, la comunicazione esplicita vi aiuterà a ottenere più progetti freelance no-code, trasformando i visitatori in contatti.

Suggerimento 3: solide capacità di gestione dei progetti

Quando si offrono servizi di creazione di app no-code su un mercato freelance, si possono ottenere più progetti no-code da più clienti. Pertanto, per avere successo come freelance no-code, è fondamentale rispettare le tempistiche del progetto, gestire la costruzione dell'app e la consegna del progetto in tempo. La gestione di questo lavoro freelance no-code richiede forti capacità di gestione dei progetti per lavorare come freelance no-code di alto livello.

Suggerimento 4: Rimanere in contatto con la comunità di freelance no-code

Anche se lavorate esclusivamente come freelance no-code, ci sono persone intorno a voi che vi motivano e vi ispirano a costruire soluzioni app di qualità per le aziende e vi aiutano a trovare nuovi progetti no-code. Potete entrare in contatto con la comunità no-code per lavorare in collaborazione o per cercare idee da loro. I nostri consigli da esperti vi aiuteranno ad avere successo come freelance no-code in qualsiasi posto di lavoro.

Sfide nella carriera di freelance no-code

A parte gli orari flessibili e il lavoro indipendente, il freelance no-code ha le sue sfide. Potreste essere rifiutati o dover aspettare a lungo quando cercate progetti no-code sulle piattaforme di freelance. Inoltre, il freelance no-code non si limita a costruire applicazioni per le aziende. Oltre allo sviluppo di app no-code, dovrete gestire il marketing, le recensioni e un team per mantenere il vostro lavoro freelance su una piattaforma freelance. Inoltre, è necessario avere una grande passione per la costruzione di app per ottenere maggiore fluidità e coerenza nei progetti freelance. Ma il punto saliente è che potrete ottenere molteplici progetti no-code che vi aiuteranno a guadagnare denaro in modo redditizio. Quindi, il freelance offre l'opportunità di migliorare le vostre competenze no-code senza codificare.

Supponiamo che non siate bravi a creare app, ma c'è comunque l'opportunità di guadagnare con gli strumenti no-code. Questi strumenti no-code aiutano i principianti a creare applicazioni senza codifica, utilizzando semplicemente le opzioni di trascinamento e rilascio. Speriamo che siate abbastanza motivati da iniziare una carriera come freelance no-code. Non lo siete? La vostra risposta è sì!

Come iniziare a lavorare senza codice?

Potreste chiedervi come iniziare la vostra carriera come freelance no-code. Iniziare una carriera come freelance no-code non richiede la codifica per costruire applicazioni. Esiste un mercato in crescita di strumenti no-code che possono aiutare i principianti a iniziare a lavorare come freelance senza codice. Anche voi non siete un'eccezione! Potete iniziare a lavorare come freelance no-code senza richiedere ampie competenze di codifica.

I motivi principali per iniziare a programmare come freelance

Negli ultimi anni, la maggior parte delle persone è stata più interessata ad avviare una carriera di programmazione freelance per diversi motivi. Si può iniziare a lavorare come freelance perché è un lavoro a distanza e non è necessario spostarsi per creare un'applicazione. È possibile offrire servizi freelance dal Sud America, dall'Australia e da qualsiasi parte del mondo. Inoltre, potreste amare l'idea del freelance per la flessibilità degli orari di lavoro. In questo modo, siete il capo di voi stessi e potete lavorare in libertà senza subire pressioni da parte dei manager.

I 7 passi principali per iniziare una carriera da programmatore freelance

Per iniziare la vostra carriera di programmatore freelance, ottenere il vostro primo cliente e guadagnare con la creazione di app, seguite questi passaggi:

Passo 1. Scegliere una nicchia

Il primo passo per iniziare una carriera da programmatore è scegliere una nicchia per le app. È fondamentale decidere la nicchia di lavoro che vi aiuterà a scegliere il lavoro freelance in base alle vostre competenze. Nel freelance no-code, avere conoscenze di programmazione di base vi aiuterà a capire il backend e alcuni frontend delle app. Ad esempio, con uno strumento no-code come AppMaster, potete ottenere il codice sorgente delle app no-code e personalizzarlo per ottenere app più personalizzate per le aziende. Se non riuscite a decidere quali servizi freelance offrire, potete fare una ricerca sulle app più popolari costruite con strumenti no-code e sui linguaggi di programmazione più diffusi per la personalizzazione.

Fase 2: creare un portafoglio

Una volta acquisite le competenze necessarie per avviare la vostra carriera di programmatori freelance, dovete costruire applicazioni mobili per creare un portfolio del vostro lavoro. Inoltre, sarebbe utile costruire anche un portfolio di programmazione per mostrare la propria credibilità ai clienti.

Quando si esplora uno strumento no-code o si impara un nuovo linguaggio di programmazione, vale sempre la pena di costruire un portfolio per iniziare un altro progetto no-code con scioltezza. Inoltre, i clienti desiderano vedere gli esempi del vostro lavoro prima di iniziare una collaborazione con voi per le applicazioni no-code.

Fase 3: creare il vostro sito web

Per avere successo come programmatore freelance, dovete entrare in contatto con i vostri clienti attraverso uno spazio online come un sito web. È possibile creare il sito web del proprio portfolio attraverso la codifica o senza codice. Queste piattaforme di costruzione di siti web senza codice consentono agli utenti di creare i loro siti web con l'aiuto di modelli esistenti.

Inoltre, sarà un'ottima occasione per mettere in pratica le vostre abilità no-code costruendo il vostro sito web. Dopo aver creato un sito web, potreste chiedervi quale sia il nome di dominio per il vostro sito. Vi consigliamo di aggiungere il vostro nome o cognome per il vostro personal branding. La creazione di un sito web vi aiuterà a mostrare i vostri progetti no-code con l'aiuto di un solido portfolio.

Fase 4: Costruire il proprio marchio

La vostra presenza nella comunità di codificatori vi renderà molto più affidabili. Potete costruire il vostro marchio personale aggiungendo una sezione blog al vostro sito web. Il blog vi aiuterà a raggiungere un pubblico più vasto utilizzando i migliori tag che definiscono il vostro servizio freelance. Oltre ai blog, potete iscrivervi a popolari blog di codifica per discutere le ultime tendenze nella creazione di app. Inoltre, potete iscrivervi a Quora per aiutare gli altri rispondendo alle domande sulla codifica e facendo crescere il vostro marchio come esperti di app. Infine, non sottovalutate mai il potere dei vostri profili sui social media e condividete contenuti interessanti sulle ultime tendenze del settore delle app.

Fase 5: Gestire il lavoro freelance

Oltre alla creazione del marchio, la gestione del lavoro freelance è la chiave per avere successo come freelance. Si tratta di organizzare il vostro progetto no-code e dovete gestirlo come freelance. Inoltre, dovrete contattare i vostri clienti per seguire i progressi dei progetti no-code. Soprattutto, avrete bisogno di un contratto di freelance e di un metodo di fatturazione per la transazione. Non c'è bisogno di gestire manualmente la gestione dei progetti. Ci sono ottimi strumenti a disposizione dei freelance per tenere traccia dell'andamento dei loro progetti. Ad esempio, è possibile utilizzare Google Calendar o stack per la gestione dei progetti dei freelance.

Fase 6: Creare un profilo sul portale di freelance

Una volta acquisite le competenze di base di codifica, un portfolio e un sito web personale, è il momento di trovare clienti per progetti di costruzione di app no-code. Per iniziare la vostra carriera come freelance no-code, dovete creare degli account sulle piattaforme di freelance per ottenere ordini dai clienti. Vi elenchiamo i portali di freelance più popolari per guadagnare con gli strumenti no-code:

Freelancer.com

Freelancer.com è il portale per freelance più popolare per offrire servizi no-code ai clienti. Questa piattaforma di freelance offre pagamenti sicuri e milioni di lavori di costruzione di app sono pubblicati qui.

Fiverr.com

Fiverr.com è un sito web di freelance che offre l'opportunità ai freelance di iniziare la loro carriera come sviluppatori di app no-code. È la piattaforma migliore per costruire un portfolio da mostrare ai clienti.

Upwork.com

Upwork.com aiuta i freelance a trovare lavoro non solo da clienti privati ma anche da organizzazioni per ottenere il loro supporto. È possibile registrare il proprio profilo come freelance su questa piattaforma per collaborare con team di livello organizzativo.

Guru.com

Guru.com è uno dei più grandi portali di freelance, dove è possibile cercare progetti no-code con filtro.

Peopleperhour.com

Peopleperhour è un portale di freelance dove potete registrarvi per iniziare la vostra carriera come freelance no-code. Potete fornire software di qualità, come applicazioni per cellulari e applicazioni web, per ottenere più clienti.

Fase 7: Ricerca di clienti e inizio del lavoro

Dopo aver creato il vostro profilo, siete pronti per iniziare a cercare clienti. Il punto importante è che potreste non ottenere lavoro dopo aver completato i profili di freelance. Quindi, sarebbe utile se si ottenesse costantemente il primo ordine. Dopo aver seguito questi passaggi, potete iniziare la vostra carriera di freelance senza codice per guadagnare. Se siete interessati a un mercato freelance, potete provarne uno qualsiasi per sfruttare al meglio il vostro potenziale.

Riflessioni finali

Ci auguriamo che siate ben informati sull'utilità degli strumenti no-code nella vostra carriera di freelance e su come avere successo come freelance no-code. Vi consigliamo di provare AppMaster, un popolare strumento no-code, per costruire applicazioni per la crescita del business. AppMaster è il miglior strumento no-code del suo elenco di strumenti perché consente ai proprietari di aziende di creare MVP, applicazioni semplici e soluzioni complesse ad alto carico a livello aziendale. La creazione di app con AppMaster è più veloce ed economica rispetto allo sviluppo tradizionale di app. Inoltre, genera 22.000 righe di codice al secondo. È possibile utilizzare strumenti no-code per creare soluzioni app per i servizi principali dell'azienda, i sistemi CRM ed ERP. Potete automatizzare il flusso di lavoro aziendale e guadagnare come freelance no-code.