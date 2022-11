State cercando un modo per testare la vostra applicazione mobile senza codice? Se sì, questa sarà una guida completa per voi. Negli ultimi anni il gioco mobile ha aumentato la sua popolarità e la sua capacità di creare dipendenza. Non solo per il suo elemento di intrattenimento, ma anche per le entrate finanziarie che questo settore ha generato a livello globale. Se state cercando di lanciare la vostra applicazione di gioco per cellulari con una piattaforma no-code come AppMaster, i test prima del lancio sono ancora importanti per garantire che tutto sia all'altezza.

Il ciclo di vita dello sviluppo di videogiochi e dispositivi mobili è in piena evoluzione e sta guadagnando popolarità nel mondo degli affari. Il software di test dei giochi per cellulari purifica la funzionalità, l'usabilità e la stabilità di un gioco sui dispositivi mobili. I giochi per app mobili senza codice stanno diventando sempre più popolari. Ma come si fa a testarli per assicurarsi che funzionino correttamente?

Prima di rilasciare i giochi per app mobili al pubblico, è importante assicurarsi che siano testati a fondo. Ma come si può testare un gioco costruito senza codice?

Perché i test sono importanti nelle applicazioni mobili?

Con il boom dell'informatica nel mondo, l'uso delle applicazioni mobili sta crescendo, sia che si tratti di un privato che di un'azienda. La vostra presenza su siti web e applicazioni mobili indica l'affidabilità, l'efficienza e l'orientamento al cliente della vostra azienda. Inoltre, alcune attività emergenti si basano esclusivamente sulle app per dispositivi mobili, come ad esempio le app per chattare, i giochi, le app per portafogli, le app per incontri e le app per filtri Cam.

Il test delle applicazioni mobili è importante perché consente di trovare e risolvere i bug prima che lo facciano gli utenti. Può identificare bug e crash e contribuire a migliorare le prestazioni complessive dell'app. Inoltre, garantisce che l'app funzioni su diversi dispositivi e sistemi operativi. I test possono contribuire a migliorare la qualità dell'applicazione e a renderla più facile da usare. Se la vostra applicazione mobile è fantasiosa, la promettente e bella app presenta problemi come crash, consumo della batteria e scarse prestazioni, gli utenti ci mettono un attimo a cancellarla.

Le applicazioni mobili devono essere sicure, poiché quasi tutti gli utenti scaricano applicazioni bancarie, pagamenti mobili, salvataggio di password e archiviazione su cloud. Se la vostra applicazione non è sufficientemente sicura, gli hacker possono attaccare facilmente i cellulari degli utenti, con conseguenti pericoli per questi ultimi. Inoltre, la vostra app fallirà e subirà perdite finanziarie.

Che cos'è il test dei giochi per dispositivi mobili?

Testare i giochi su dispositivi mobili significa assicurarsi che funzionino correttamente. È possibile farlo manualmente o con l'uso di software di test specializzati. Il testing dei giochi per dispositivi mobili è importante per garantire che i giochi siano compatibili con tutti i dispositivi e i sistemi operativi e che offrano un'esperienza di gioco fluida e piacevole per tutti gli utenti.

Il test dei giochi per cellulari è il processo di valutazione della qualità dello sviluppo di un gioco per cellulari prima del suo rilascio. Il software di testing dei giochi aiuta a garantire che il ciclo di vita del gioco sia privo di bug e che funzioni bene su vari dispositivi.

Per testare un gioco per cellulari, gli sviluppatori utilizzano in genere emulatori o simulatori. Gli emulatori sono programmi software che imitano l'hardware e il software di un dispositivo specifico. I simulatori, invece, simulano solo il software di un dispositivo.

L'uso di software per il testing dei giochi per cellulari può richiedere tempo e denaro, ma è essenziale per rilasciare giochi di alta qualità. Individuando i bug e valutando le prestazioni fin dalle prime fasi, gli sviluppatori possono risparmiarsi molti grattacapi in futuro.

Test delle app per giochi mobili: Cose importanti da sapere

Come sviluppatore di giochi per cellulari, probabilmente sapete già quanto sia importante testare i giochi prima di rilasciarli agli utenti. Ma che dire del test di un'applicazione di giochi per cellulari senza codice?

Ci sono alcune cose da ricordare quando si testa un'applicazione di gioco mobile no-code. Innanzitutto, dovete assicurarvi che i giochi funzionino senza problemi su tutti i dispositivi. In secondo luogo, occorre verificare la presenza di eventuali bug o problemi che potrebbero avere un impatto sul ciclo di vita del gioco. Infine, dovrete assicurarvi che il gioco sia equilibrato e divertente.

Ecco alcuni suggerimenti per iniziare a testare le applicazioni di gioco:

Test dei dispositivi

Non tutti i dispositivi sono uguali; alcuni possono essere più adatti di altri per i test. Quando si scelgono i dispositivi per il test dei giochi, si devono considerare fattori come le dimensioni dello schermo, la risoluzione, la velocità del processore, ecc. Anche le marche e i sistemi operativi dei dispositivi giocano un ruolo fondamentale. È quindi consigliabile eseguire test di gioco su diversi modelli di cellulare e processori per ottenere una migliore esperienza di gioco.

Non tutti gli utenti utilizzano lo stesso dispositivo, quindi è meglio, se state testando un'applicazione di gioco, prestare attenzione a come il ciclo di vita dello sviluppo del gioco viene eseguito su ciascun dispositivo e cercare eventuali problemi potenziali che si verificano su quel modello di telefono cellulare o dispositivo specifico. Se trovate bug o problemi, annotateli in modo da poterli risolvere prima di rilasciarli agli utenti del gioco.

Compatibilità

Verificate se l'app di gioco funziona bene su diversi sistemi operativi, piattaforme e browser. La compatibilità comprende il test di dispositivi esterni per garantire che tutti gli utenti siano soddisfatti dell'applicazione. Quindi, sarebbe utile se vi occupaste anche della compatibilità di dispositivi esterni come il box VR, la console di gioco, i controller di gioco più diffusi, ecc. Verificate la compatibilità dell'app di gioco con i dispositivi di fascia bassa o con i telefoni cellulari e i grandi sistemi di gioco.

Funzionalità dell'app

Tutti i pulsanti e i collegamenti devono funzionare come previsto. Come suggerisce il nome, comprende il controllo completo del gameplay e del ciclo di vita dello sviluppo del gioco per garantire l'interfaccia con l'utente finale. Il tester di gioco controlla le prestazioni di gioco in base a diversi parametri importanti, poiché la stabilità del gioco è considerata un aspetto importante del test funzionale del gioco.

Verificare che la batteria non si scarichi durante il processo di sviluppo del gioco. Assicuratevi che il gioco non scarichi rapidamente la batteria del cellulare. Il consumo della batteria deve essere ideale per le lunghe ore di gioco e non deve richiedere tempi di caricamento su diversi dispositivi di gioco.

La connettività di rete serve a testare i giochi per assicurarsi che l'app del gioco mobile funzioni senza intoppi su tutti i tipi di rete, come WiFi, pacchetti di dati cellulari 2G, 3G, 4G e 5G e reti duplicate.

Si tratta di far provare l'app a veri utenti del gioco e di fornire un feedback. In questo modo, le cose che potrebbero mancare durante i test potrebbero essere scelte dall'utente reale, e se non gli piace o ha difficoltà a utilizzare una funzione di gioco, è possibile cambiarla o modificarla prima del lancio.

Perché i test sono importanti nei giochi?

Quando uno sviluppatore di giochi sviluppa una nuova applicazione, l'aspettativa è quella di aiutare gli utenti e far sì che il gioco abbia successo. Tuttavia, ci vogliono molto tempo e molti sforzi per raggiungere la vetta e far sì che il gioco si distingua dalla massa. È qui che entra in gioco il software di testing dei giochi per verificare eventuali difetti prima di farli giocare agli utenti.

Quando si tratta di giochi, i test sono essenziali per diversi motivi. Innanzitutto, i test possono aiutare a garantire che il gioco sia divertente e coinvolgente per i giocatori. Inoltre, i test possono aiutare a identificare eventuali bug o difetti del gioco prima che venga rilasciato al pubblico. Infine, il software di test dei giochi può aiutare a bilanciare gli aspetti del gioco, come i livelli di difficoltà e le ricompense di gioco.

I giochi disponibili nei PlayStore o negli AppStore sono infiniti e vengono scaricati milioni di volte al giorno. Se il vostro gioco non riesce a impressionare gli utenti, questi non ci metteranno un secondo a cancellarlo. Per mantenere il vostro gioco sul cellulare degli utenti, dovete prendere in considerazione i seguenti tipi di test di gioco.

Tecniche di test delle applicazioni di gioco per cellulari

Test di funzionalità

Come suggerisce il nome, si tratta di testare il funzionamento dei giochi. Tutte le impostazioni funzionali devono essere automatizzate, come la stabilità del gioco, l'audio-video, il design, l'interfaccia e gli errori meccanici. Lo scopo principale è quello di garantire che il gioco funzioni secondo le funzioni specificate. Inoltre, con i test di gioco, è possibile individuare e risolvere tempestivamente i bug e gli errori, come gli arresti anomali e i blocchi del gioco.

Qualsiasi problema con la grafica, i bug di animazione, i glitch di colore, le canzoni mancanti, i problemi di localizzazione del gioco e le interferenze dell'utente possono essere rilevati e risolti durante il processo. Anche le funzioni che includono il tempo di caricamento, la corruzione, la lingua, gli strumenti, i problemi con i controlli e gli arresti anomali possono essere selezionate e testate. Il concetto del gioco, i suoi livelli, le diverse fasi, l'impostazione del gioco multigiocatore e altri dettagli importanti possono essere considerati e risolti in caso di problemi.

Test di compatibilità

Ogni dispositivo è unico e ha software, dimensioni dello schermo, dettagli grafici e sistema operativo diversi. I tester di gioco devono verificare che il gioco sia compatibile con i diversi dispositivi. Gli utenti utilizzano anche altri gadget collegati al cellulare per giocare, come controller di gioco, gadget VR, ecc. I tester di gioco dovrebbero prendere in considerazione l'esecuzione di test di compatibilità sulla maggior parte dei gadget di gioco per cellulari.

Questo software di test dei giochi consente di convalidare la compatibilità dell'interfaccia del gioco su tutti i dispositivi e le dimensioni dello schermo. Inoltre, bisogna assicurarsi che i giochi soddisfino i requisiti hardware e software necessari. I giochi migliori si comportano bene sui dispositivi convenzionali e offrono la migliore esperienza utente su tutte le dimensioni dello schermo.

Test ad hoc

Il test di gioco, chiamato anche test generale o error guessing, mira a testare in modo casuale qualsiasi sezione dell'applicazione di gioco senza alcuna documentazione. L'ad havoc aiuta a individuare bug ed errori e a ripristinarli rapidamente. Viene effettuato nel momento in cui le tecniche non trovano errori minori.

Il processo è casuale, quindi non ha alcun requisito o documentazione specifica o un piano adeguato per eseguirlo. Allo stesso modo, non deve essere strutturato, ma eseguito una volta terminata l'esecuzione del test in corso.

Test di localizzazione

Questo test coinvolge gli aspetti legati alla localizzazione geografica. Il test di localizzazione è fondamentale perché richiede la capacità di rispondere alle componenti culturali e alla lingua unica della località selezionata. I contenuti devono adottare la lingua locale se i giochi vengono scaricati in un paese non anglofono. Inoltre, il test convalida il fuso orario, i formati dell'ora, la valuta locale e tutte le norme di gioco locali, che sono gli aspetti chiave del test di localizzazione.

Test di carico

Il test di carico riguarda le caratteristiche non funzionali dei giochi. Controlla il comportamento del gioco elettronico con diversi utenti che lo utilizzano. Ci sono molti problemi che coinvolgono più giocatori, ad esempio dieci, cento, mille o più. I tester di gioco verificano se il multiplayer è incluso e quanti giocatori possono giocare contemporaneamente su un server. Inoltre, si assicurano che la connessione sia stabile e che comunichi efficacemente in caso di pressione del carico.

Test di regressione

È essenziale per i test di gioco che tutti dovrebbero fare. Controlla se i giochi funzionano senza problemi dopo aver modificato le funzioni del gioco, averli aggiornati o aver cambiato il tema. Il test di regressione viene eseguito quando il gioco viene aggiornato. Utilizza nuove funzioni o test del software per verificare che siano prive di errori. Inoltre, evidenzia i nuovi bug e gli errori presenti nell'applicazione. Viene eseguito per verificare se i giochi sono correttamente funzionanti e se funzionano bene per offrire all'utente un'esperienza ottimale.

Test di sicurezza

Un test di gioco molto importante prima di avviare il ciclo di vita finale del gioco è il test di sicurezza. Quasi tutti i giochi contengono acquisti in-game e utilizzano informazioni personali o account di social media per la registrazione. Per questo motivo, i test di sicurezza sono indispensabili. Rileva le scappatoie o i passaggi vietati che minacciano i giochi a livello dell'utente. Gli utenti dei giochi tendono ad hackerare i giochi o a ottenere valuta gratuita nei giochi, premi gratuiti o titoli. Questo gioco di verifica trova tutti gli errori e lavora contro qualsiasi altra minaccia software esterna. Inoltre, garantisce che le informazioni dell'utente siano sicure e protette.

Che cos'è il test manuale nei test di gioco?

Il test manuale dei giochi è il processo di verifica manuale dei giochi senza l'uso di strumenti o script automatizzati da parte dei tester. Questo può essere fatto eseguendo i giochi sul proprio dispositivo e provando tutte le funzionalità per vedere se funzionano come previsto. Il test manuale dei giochi può richiedere molto tempo, ma è essenziale per garantire che i giochi siano di alta qualità.

Il test manuale dei giochi può richiedere molto tempo, ma è essenziale per garantire che i giochi siano di alta qualità. Inoltre, consente ai tester di verificare tutte le funzioni, i pulsanti, la stabilità e la grafica su dispositivi diversi con sistemi operativi diversi.

Nel test manuale dei giochi non sono necessari strumenti ed è il metodo di test più antico. I tester trovano manualmente i bug nei giochi. Tuttavia, si tratta di un metodo che richiede tempo e sforzi supplementari, ma i risultati sono impeccabili nell'aumentare il first-time user environment (FTUE).

Quali sono i vantaggi del processo di testing manuale?

Il test manuale dei giochi richiede l'intervento di persone reali e qualificate. È possibile testare quasi tutti i tipi di applicazioni attraverso il test manuale, ma d'altra parte è un processo che richiede molto tempo, noioso e costoso. Si raccomanda di verificare manualmente tutte le applicazioni prima di passare all'automazione dei test. Tuttavia, i vantaggi dei test manuali delle applicazioni di giochi per cellulari rispetto a quelli automatizzati sono numerosi. Alcuni di essi sono riportati di seguito:

Creatività critica

I test manuali possono trovare bug critici e quasi tutto ciò che potrebbe mancare nei test automatici o nei software di testing dei giochi.

I giochi di test manuali devono essere gestiti e condotti da esseri umani per comprendere meglio l'esperienza dell'utente e il modo in cui gli utenti interagiscono con la vostra applicazione.

I test manuali possono essere più efficienti ed economici, in quanto non richiedono l'acquisto di software di test o di strumenti. Se siete agli inizi, il metodo manuale dovrebbe essere il vostro approccio.

Il test manuale può essere più flessibile in quanto consente di elaborare i requisiti in base alle esigenze del progetto e può variare da un'applicazione all'altra. Non essendo necessaria alcuna documentazione o criterio specifico, è possibile aggiungere o eliminare i passaggi desiderati.

I test manuali sono facilmente accessibili e possono aiutarvi a identificare potenziali problemi di prestazioni senza alcuna codifica ed esecuzione. Voi o il vostro sviluppatore potete facilmente eseguirli da soli come sviluppatori di giochi.

I test manuali sono facilmente accessibili e possono aiutarvi a identificare potenziali problemi di prestazioni senza alcuna codifica ed esecuzione. Voi o il vostro sviluppatore potete facilmente eseguirli da soli come sviluppatori di giochi. Feedback su UI e UX

I test manuali possono aiutare a individuare manualmente e in modo più appropriato i problemi dell'interfaccia utente (UI) e dell'esperienza utente (UX). Facile da usare

Diversi tipi di test manuali

Esistono molti approcci diversi al test del software per il collaudo manuale dello sviluppo dei giochi. Alcuni approcci comuni sono discussi di seguito:

Test white-box

Il white box o glass box è una tecnica utilizzata per la codifica e l'infrastruttura dell'intero ciclo di vita dello sviluppo del gioco. Gli sviluppatori esaminano ogni riga di codice prima di passare alla fase di test del software per ottenere il risultato desiderato. Poiché questo metodo dipende dalla codifica, un tester deve saper programmare. I test white box si concentrano sull'esame del software all'interno per verificare e migliorare la sicurezza del software. Dopo aver superato questo test, l'applicazione di gioco può essere avviata con i requisiti necessari.

Test Black-Box

Questo tipo di test è noto anche come test comportamentale. Il suo scopo è analizzare il comportamento dell'applicazione dal punto di vista dell'utente. Questo metodo non prevede l'esecuzione di codici relativi alle funzioni e non si occupa dei dettagli interni del sistema. I tester controllano varie funzionalità di applicazioni, siti web o prodotti software in base alle esigenze dei clienti.

Test unitari

Questo test può essere eseguito durante lo sviluppo dell'applicazione per verificare i componenti del software. Determina se la composizione dell'applicazione funziona bene e individua i primi bug nella fase di sviluppo, in modo che gli sviluppatori possano risolverli rapidamente. Ciò garantisce un risparmio di tempo e denaro. Questo approccio è basato sul codice e fornisce una documentazione dettagliata. Il vantaggio è che il test viene eseguito su una singola unità o parte del progetto.

Test di integrazione

Il test di integrazione coinvolge due o più componenti software uniti. Questo test viene eseguito su un gruppo di componenti combinati del software per verificarne l'integrità tra loro. Questo test mira a determinare se ogni parte è interconnessa l'una all'altra. Gli sviluppatori eseguono questo test dopo il test unitario e prima del test di sistema. È il secondo in linea dopo il test unitario e consiste in quattro componenti:

Big bang

Ibrido

Dall'alto verso il basso

Dal basso verso l'alto

Test di sistema

Viene al terzo posto dopo il metodo unitario e quello di integrazione e valuta l'intera applicazione di gioco insieme. Dopo il test unitario, integra tutti i componenti nell'applicazione web. Dopo il processo completo di test dello sviluppo del gioco, gli sviluppatori testano l'intero sistema per garantire che i componenti dell'applicazione mobile o del sito web interagiscano tra loro. Si tratta di testare i seguenti elementi:

Hardware

Funzioni complete

Tempo di caricamento

Migrazione

Software

Recupero

Usabilità

Test di accettazione dell'utente (UAT)

Il cliente esegue un test manuale per garantire che il sistema software soddisfi tutti i requisiti. Questo test di sviluppo del gioco viene eseguito prima di lanciare l'applicazione al pubblico. L'UAT si divide in due fasi: accettazione esterna e accettazione interna. Quella interna viene eseguita dai dipendenti interni dell'azienda. Quella esterna è condotta da persone esterne all'azienda.

Conclusione

In conclusione, testare software e applicazioni prima del lancio è di estrema importanza. I test manuali sono sempre migliori degli strumenti automatizzati, sia che si tratti di un'applicazione no-code che di un gioco di codifica. Tuttavia, è sempre meglio sviluppare questo tipo di applicazioni attraverso una piattaforma no-code come AppMaster e poi testarle prima del lancio finale. Date un'occhiata alle applicazioni recenti realizzate con l'aiuto di piattaforme no-code.

Se state cercando una piattaforma di sviluppo di giochi per cellulari che non richieda alcuna codifica, AppMaster è la migliore in circolazione. Su AppMaster è possibile creare quasi tutte le applicazioni mobili, le applicazioni web e le applicazioni di gioco in modo semplice e senza alcuna conoscenza di codifica. Offre un'ampia gamma di funzioni che vi aiuteranno a garantire che il vostro gioco funzioni senza problemi su tutti i dispositivi. Inoltre, in caso di problemi, il nostro servizio di assistenza clienti è eccellente e sempre disponibile, in modo che possiate sempre ricevere aiuto in caso di problemi. Prendete in considerazione l'idea di sviluppare la vostra applicazione mobile oggi stesso con AppMaster.