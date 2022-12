Un tempo si doveva assumere uno sviluppatore per creare siti web di facile utilizzo. Tuttavia, il cambiamento dei tempi ha portato all'invenzione di software low-code che richiedono conoscenze minime di programmazione per lo sviluppo di app. L'esperienza dell'utente può ora essere diretta con un sito web senza bisogno di assumere uno sviluppatore.

Le piattaforme no-code hanno permesso agli imprenditori di creare un sito web user-friendly come desiderano. Inoltre li autorizza a sviluppare applicazioni a basso costo. Gli imprenditori possono creare applicazioni, siti web mobili e applicazioni aziendali, sia che si tratti di una soluzione interna che di un'applicazione SaaS. Tutto è coperto da una piattaforma di strumenti no-code che copre tutta l'esperienza dell'utente.

La nostra breve guida illustra gli aspetti vitali di qualsiasi piattaforma no-code/low-code. Rispondiamo anche a tutti i vostri dubbi sull'usabilità del no-code e del sito web. Il nostro obiettivo è quello di mostrarvi il famoso design di app e website builder no-code.

Costruire una strategia web facile da usare per la vostra applicazione web

Fase 1: Scegliere l'app giusta per il web builder

AppMaster è una delle piattaforme leader per gli sviluppatori no-code. Anche se ci sono utenti che non hanno conoscenze tecniche, si può comunque fare affidamento sulla piattaforma per creare un pannello di amministrazione facile da usare per il proprio sito web.

La prima cosa da fare quando si inserisce la propria attività è trovare un nome per essa. Una volta che si è dato un'espressione al sito web desiderato, è necessario optare per la categoria che meglio si adatta al tipo di attività e che consente di ottenere l'usabilità del sito web. Successivamente, è necessario progettare un logo e allinearne i colori. Se si dispone già di un simbolo aziendale, è possibile importarlo dal sistema.

Una piattaforma dedicata dove desiderate testare il vostro sito web. Dovete capire che la scelta non deve dipendere da voi, ma dalle preferenze del vostro pubblico di riferimento.

Ora possiamo approfondire l'importante questione dei principi di usabilità.

Fase 2: Scegliere il nome giusto per l'applicazione

Il nome del vostro sito web deve essere diretto al vostro pubblico di riferimento. Assicuratevi che il vostro cliente si colleghi al nome e lo trovi relativo alle sue esigenze. Se per caso avete un'attività già conosciuta tra la gente, vi consigliamo di mantenere il nome.

In questo modo sarà più facile raggiungere i vostri consumatori, che saranno in grado di trovarvi su Internet. Tuttavia, se avete ancora la possibilità di scegliere il vostro nome da zero. Abbiamo alcuni suggerimenti per il vostro sito web:

Il nome deve corrispondere all'immagine che volete dare.

Scegliete un nome distinto ma semplice da ricordare e da pronunciare.

Il nome della vostra app deve essere scelto in base alle caratteristiche dei vostri clienti.

Evitate di usare il gergo e trasmettete i vantaggi dell'app.

Il nome dell'app deve avere un'attrattiva a livello mondiale, anche se la vostra attività si svolge a livello locale.

Fase 3: scegliere il dispositivo di prova adatto

È normale che le persone si preoccupino di come creare un sito web facile da usare. Non solo, spesso le persone si preoccupano anche di come il loro sito web appaia agli occhi del pubblico.

Il motivo è che si può vedere il risultato dell'intero sforzo. Il metodo principale consiste nel progettare un codice QR o un link che indirizzi le persone verso l'applicazione o il sito web. Una volta generato il link, sarete in grado di indirizzare le persone verso l'applicazione sul dispositivo di vostra scelta. È uno dei principi di usabilità da seguire.

Fase 4: installare correttamente l'applicazione

Quando si apprende il processo di costruzione di un'app o di un sito web, è normale che sorgano delle curiosità e che si voglia vedere come procede la navigazione.

Vi suggeriamo di ottenere la funzionalità del codice QR. Il tipo di funzionalità e la fase di sicurezza possono essere facilmente installate nell'applicazione collegata ai dispositivi desiderati. Nel momento in cui si installa la funzionalità dell'applicazione, sarà possibile vedere e modificare facilmente il layout della web app.

Passo 5: Aggiungere le funzionalità desiderate (sezione chiave)

Entriamo nel vivo della conoscenza e discutiamo di come aggiungere i principali principi di usabilità dei siti web al vostro sito o alla vostra applicazione.

La domanda principale e vitale da porsi è: cosa vogliono vedere gli utenti in un'applicazione o in un sito web? Qualsiasi applicazione ideale deve avere il giusto set di funzionalità. Assicuratevi che siano in linea con la vostra applicazione e il vostro sito web. In ogni scenario naturale, l'intera prospettiva dipende dall'intento della navigazione dell'applicazione. Non solo, ma conta anche il motivo per cui si decide di creare un'applicazione.

Fase 6: Test, test e test prima del lancio

Solo perché si pensa di aver realizzato un'applicazione o un sito web non significa che si è pronti a renderlo operativo. È un fatto comune che le persone spesso riprogettino i loro prodotti prima di metterli sul mercato. Pertanto, quando progettate la vostra applicazione o il vostro sito web, dovete anche assicurarvi che sia perfetto prima di metterlo sul mercato. Assicuratevi che ogni navigazione effettuata sulla vostra applicazione sia fatta in modo diligente.

A volte lo sviluppatore decide di saltare questo passaggio, con conseguenti gravi sofferenze in seguito. Se saltate questo passaggio, potrete risparmiare molto tempo. Tuttavia, in futuro vi troverete di fronte a situazioni difficili. Il numero di bug e di errori in cui dovrete imbattervi una volta lanciata sul mercato un'applicazione o un sito web non testati è elevato.

Fase 7: pubblicare l'applicazione

L'unico momento di cui ogni utente ha disperatamente bisogno è il lancio del sito web o dell'applicazione. Potreste notare che la domanda su come creare un sito web è cambiata in come pubblicarlo. È qui che inizia il divertimento di testare l'usabilità del vostro sito web/app. La parte in cui si pubblica l'applicazione è leggermente diversa da come viene visualizzata sull'app store.

Una volta che la vostra applicazione è stata pubblicata su Google Play Store e iOS, i vostri utenti possono efficacemente canalizzare e testare l'usabilità del sito web.

Se siete confusi su come testare l'usabilità della vostra applicazione, potete seguire i passaggi indicati nel video per ottenere una migliore esperienza utente. Vi guideremo attraverso la procedura di web design in modo fluido, in modo da non lasciare alcuna confusione.

Fase 8: Promuovere l'applicazione

Viviamo in un mondo che si basa sul marketing. Pertanto, la semplice costruzione di un sito web non è sufficiente per gestire una grande attività sul web. Si consiglia di assicurarsi che il sito sia in grado di connettere il pubblico giusto. Una volta pubblicata la vostra applicazione o il vostro sito web, non significa che i clienti correranno verso di voi.

Quando si sviluppa un sito web o un'applicazione per offrire una soluzione a un problema già esistente, la cosa principale da capire è che alcune persone potrebbero già utilizzare una chiave. Il vostro obiettivo è convincere le persone che devono cambiare e condurle verso il vostro sito web.

Sarebbe meglio se comprendeste che il marketing non è un approccio lineare alla gestione dell'usabilità di un sito web. Ogni fase del processo commerciale deve essere affrontata in modo progressivo. Qui di seguito troverete un video a supporto di un elenco di marketing pre e post app mobile. Osservate il video per capire come potete costruire la vostra app visibile al mondo!

Cose da considerare durante la costruzione di un sito web

Pianificazione

L'aspetto principale di qualsiasi processo di navigazione di un'applicazione è che state gettando le basi per il vostro futuro successo. Per questo motivo, è necessario un piano che tenga conto dei principi di usabilità!

Conoscere il pubblico

Il vostro pubblico di riferimento e il modo in cui lo segmentate con l'usabilità è il vostro approccio di base. Conducete una ricerca approfondita sul tipo di clienti a cui volete rivolgervi e sul modo in cui li raggiungerete. Inoltre, dovete sapere se potete risolvere o meno un problema per il vostro pubblico target.

Pensare al denaro

Ora dovete pensare al denaro che sarà destinato al sito web. Cercate di far rientrare tutto nel budget assegnatovi, in modo da non perdere denaro extra. Se volete avere un'attività di successo, dovete essere in grado di progettare un modello di usabilità del sito web. Decidete quale valore aggiungete al vostro prodotto? Come lo venderete? Dove lo venderete? Quali saranno i vostri canali?

Attenzione al divario

Una volta individuati gli utenti target, dovrete identificarli. Dove vi collocate e quali problemi siete in grado di risolvere. Dovete trovare un punto che potete raggiungere o meno con i vostri concorrenti. Questo aggiunge valore al vostro prodotto e lo distingue dagli altri.

Costruire

Passiamo subito alla navigazione. Qual è il modo migliore per iniziare per gli utenti? È possibile creare un'app gratuitamente? Bene! Potete trasformare la vostra esperienza utente in realtà con la nostra piattaforma di creazione di app senza codice! Grazie alla nostra semplice interfaccia drag-and-drop, è possibile sperimentare la creazione di app anche se non si conosce il codice.

Abbiamo messo a disposizione una raccolta di video e tutorial per rispondere a tutte le vostre domande e rendere la creazione di un'app semplice come una torta!

Perché scegliere No Code Web Builder?

L'intero scopo di qualsiasi piattaforma no-code è quello di rendere possibile la costruzione di siti web ad alta usabilità. Vi vengono fornite le opzioni "clicca e scegli", "trascina e rilascia" e altre che vi aiutano a semplificare il codice.

Immaginate di creare un sito web senza bisogno di JavaScript o altro. Neanche le conoscenze di base della programmazione. Tutto ciò che serve è l'occhio per l'immaginazione e la capacità di interpretarla.

Esistono centinaia di piattaforme no-code per gli utenti, ma il numero è destinato a crescere rapidamente nei prossimi anni. Un numero sempre maggiore di applicazioni dovrà offrire strumenti no-code alle organizzazioni per impiegare le soluzioni esistenti, dato che la domanda di sviluppatori supera l'offerta.

Verdetto finale

La piattaforma no-code consente di creare un sito web di facile utilizzo. Potete trasformare ogni vostra immaginazione in realtà. Non ci sono scappatoie nella procedura di usabilità del sito web. Qualsiasi sito web viene creato nel modo giusto per gli utenti.

Il forum dell'app è vivace, con persone che pongono domande e offrono risposte, sia che si tratti di principianti dell'usabilità che di esperti del web. Siamo orgogliosi di aver creato una comunità accogliente e aperta di persone disposte a sostenersi a vicenda nella navigazione web.

Domande frequenti

Cosa rende una pagina web user-friendly?

Tra i consigli significativi e comprovati per l'usabilità di un sito web c'è l'uso appropriato dei tagline di navigazione. La corretta generazione e direzione dei contenuti e l'uso strategico delle immagini sono essenziali.

Come si realizza un design user-friendly?

Seguite i consigli che seguono per sviluppare un sito web soddisfacente:

Utilizzate il colore e la struttura in modo strategico.

Costruire una grande gerarchia e trasparenza utilizzando la tipografia.

Verificate se il sistema funziona bene e rispondete rapidamente.

Pensate alla navigazione predefinita.

Quali sono le cinque caratteristiche che creano un sito web con un layout intuitivo?

Sono esteticamente attraenti.

Uso creativo delle immagini.

Caricamento rapido.

Moduli adattivi.

Mobile-friendly/responsive.

Perché il vostro sito web deve essere user-friendly?

Potrete creare un sito web migliore se è in grado di garantire un'usabilità efficiente. Vedrete un aumento delle vendite se riuscirete a incanalare il sito web con la vostra attività. Ecco perché una buona usabilità è fondamentale.

Che cos'è un'applicazione GUI?

Un programma con interfaccia grafica utente (GUI) è creato con elementi visivi, tra cui finestre, menu, finestre di dialogo e altre funzioni di facile utilizzo.

Qual è la differenza tra un sito web facile da usare e uno che non lo è?

Ecco gli indicatori che indicano che il vostro sito web non è user-friendly:

Se il vostro sito web presenta collegamenti interrotti o una navigazione che non appartiene a quella pagina o a quel materiale scritto, cercate di risolverli il prima possibile. Influenzano l'usabilità del vostro sito web. Mantenendo questi collegamenti, si sottintende che non ci si preoccupa dell'esperienza online dell'utente.