Negli ultimi anni le soluzioni di sviluppo rapido sono diventate una parte fondamentale dello sviluppo di applicazioni di livello aziendale. Le aziende sono alla ricerca di uno sviluppo rapido delle applicazioni per la trasformazione digitale. Questi approcci allo sviluppo del software hanno sostituito lo sviluppo tradizionale per creare applicazioni per la gestione dei processi aziendali e promuovono l'idea dei "Citizen Developers". Inoltre, questi strumenti di sviluppo offrono interfacce visive per ottimizzare la programmazione. Lo sviluppo di app con questi strumenti consente ai proprietari di aziende di automatizzare le operazioni aziendali attraverso lo sviluppo visivo.

Lo sviluppo con no-code si basa sulla creazione di una comunità di cittadini sviluppatori che creano applicazioni anche se non hanno competenze di codifica. Secondo un'indagine globale, quasi il 70% delle aziende sta spostando i propri processi aziendali verso soluzioni low-code. Ciò significa che è necessario scrivere una riga di codice quando si progetta la creazione di un'app.

Prima della diffusione delle piattaforme di sviluppo no-code per la creazione di applicazioni, gli sviluppatori professionisti impiegavano molto tempo per scrivere codice per applicazioni di livello aziendale. Era l'epoca in cui la creazione di queste applicazioni richiedeva un'ampia programmazione e molto tempo. A quel tempo, il processo di sviluppo delle app senza conoscenze di programmazione non era possibile. Negli ultimi anni, le piattaforme no-code hanno sostituito il processo di sviluppo tradizionale. A causa di questi rapidi cambiamenti, gli sviluppatori professionisti hanno iniziato a dipendere da questi strumenti, che consentono loro di eseguire le attività aziendali senza problemi e di dedicare il tempo a compiti più critici.

Fino all'arrivo di queste piattaforme di sviluppo, le persone sono solite pensare che la creazione di app sia sempre laboriosa, lunga, faticosa e che richieda le competenze di codifica di sviluppatori professionisti. Queste soluzioni promettono di semplificare e accelerare i processi aziendali con strumenti visivi. Inoltre, queste piattaforme low-code offrono gli strumenti essenziali per automatizzare il flusso di lavoro delle aziende. Volete creare applicazioni senza assumere sviluppatori professionisti con ampie conoscenze di programmazione? Se sì, non cercate oltre!

In questo articolo sveleremo i vantaggi dello sviluppo visuale, la differenza tra queste due soluzioni di sviluppo e i fatti interessanti sullo sviluppo senza codice o con meno codice. Scaviamo più a fondo nei dettagli.

Il Low-Code No-Code è il futuro dello sviluppo software?

Le piattaforme low-code/no-code sono il futuro dello sviluppo di applicazioni per siti web o per dispositivi mobili, grazie alla varietà di opzioni di trascinamento e rilascio. Gli sviluppatori di applicazioni si affideranno sempre più a questi strumenti automatizzati per fornire soluzioni aziendali a prezzi accessibili. Tuttavia, anche un principiante può portare a termine il processo di programmazione senza chiedere l'aiuto di sviluppatori professionisti dopo la penetrazione di questo sviluppo rapido. Grazie all'economicità e alla rapidità dello sviluppo di applicazioni, la prossima era sarà quella dello sviluppo low-code.

Inoltre, la domanda di piattaforme di sviluppo no-code è aumentata in modo massiccio durante la pandemia, quando le aziende hanno spostato le loro operazioni verso il mondo digitale. Il motivo alla base dell'uso massiccio di strumenti basati sull'intelligenza artificiale (AI) è stata la disponibilità di un'interfaccia utente semplice da usare che ha permesso lo sviluppo di applicazioni in pochi clic. Un tempo, la creazione di applicazioni aziendali richiedeva l'assunzione di un team di sviluppatori con ampie conoscenze di codifica. Conservare i dati in un luogo centrale era un processo complesso per automatizzare il flusso di lavoro delle aziende. Ma grazie alle soluzioni di sviluppo no-code che aiutano gli sviluppatori di applicazioni a creare applicazioni senza perdere tempo e senza bisogno di grandi competenze nello sviluppo di soluzioni aziendali.

Queste soluzioni di sviluppo sono qualcosa in cui la tecnologia e il design dell'applicazione vanno di pari passo per rendere l'applicazione aziendale più interattiva e offrire un nuovo regno di esperienza low-code/no-code. Il mondo sta rapidamente adottando l'era del low-code, un nuovo inizio, e a breve ci sarà una fase in cui lo sviluppo tradizionale farà parte della storia. Con la disponibilità di strumenti low-code/no-code, lo sviluppo di applicazioni si è drasticamente spostato verso un'altra era.

Perché adottare lo sviluppo No-Code/Low-Code?

Secondo un'indagine di Gartner, entro il 2025 il 65% dello sviluppo di applicazioni sarà realizzato con una piattaforma low-code. Inoltre, l'idea di promuovere il concetto di "sviluppatori cittadini" ha reso questa tecnologia più popolare.

L'adozione dello sviluppo di applicazioni low-code/no-code per la creazione di applicazioni interattive è dovuta a diversi motivi:

La tecnologia cloud ha reso tutto accessibile

Fino all'arrivo di questi strumenti, solo le grandi aziende potevano sviluppare applicazioni acquistando hardware. Ma strumenti no-code/low-code come AppMaster, SeaTable, Mendix e OutSystems hanno reso possibile lo sviluppo di applicazioni cloud per soddisfare le esigenze aziendali. Prima della penetrazione delle piattaforme low-code, le piccole imprese soffrivano molto perché non potevano acquistare hardware per mancanza di fondi. Tuttavia, lo sviluppo di software in tecnologia cloud come Searchable, Mendix, OutSystems, AppMaster, ecc. ha reso le cose più semplici per tutti i tipi di aziende.

È sufficiente disporre di una forte connessione a Internet per creare applicazioni senza preoccuparsi di infrastrutture o costi, utilizzando piattaforme low-code per la creazione di applicazioni. L'afflusso di questi strumenti di sviluppo come AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, ecc. ha ulteriormente facilitato il processo di sviluppo utilizzando la piattaforma low-code. La tecnologia cloud è una tecnologia basata sui dati che fornisce un server centrale per archiviare i dati aziendali senza richiedere hardware o costi aggiuntivi per la manutenzione. Questa tecnologia aiuta le aziende a sviluppare applicazioni di livello aziendale. Queste applicazioni aiutano le aziende nell'automazione del flusso di lavoro per soddisfare esigenze aziendali specifiche. Quando si utilizzano questi strumenti, non è necessario scrivere una riga di codice per la creazione di un'applicazione.

Soddisfare la crescente domanda di applicazioni aziendali

Indubbiamente, la domanda di sviluppo di applicazioni no-code sta aumentando 5 volte più velocemente rispetto allo sviluppo di applicazioni tradizionali. Queste piattaforme applicative low-code hanno eliminato la necessità di utilizzare linguaggi di programmazione e di assumere sviluppatori professionisti per creare applicazioni aziendali per flussi di lavoro automatizzati. Con l'aiuto di questi strumenti di sviluppo di applicazioni low-code come Mendix, OutSystems, SeaTable e AppMaster, è possibile automatizzare i flussi di lavoro per attirare più clienti.

Soprattutto, una piattaforma low-code aiuta gli sviluppatori professionisti a liberarsi dalla pressione del lavoro e a concentrarsi su altri compiti critici. Inoltre, queste piattaforme di sviluppo consentono soluzioni di sviluppo rapido per spostare il business verso il mezzo digitale. Oltre alla rapidità delle applicazioni aziendali, le piattaforme low-code aiutano gli sviluppatori a migliorare la consegna dei prodotti, offrendo funzioni di drag and drop, interfacce interattive e componenti riutilizzabili.

Riduzione della dipendenza dall'IT

Prima dell'avvento della tecnologia low-code nello sviluppo di applicazioni, lo sviluppo di applicazioni tradizionali richiedeva una codifica approfondita in ogni fase di sviluppo per creare un'applicazione che soddisfacesse al meglio le esigenze aziendali. Gli imprenditori e i proprietari di piccole aziende sono sempre alla ricerca di soluzioni aziendali convenienti per scalare le proprie attività. Ma qualche anno fa, le aziende con un budget limitato non potevano avere l'opportunità di scalare i propri prodotti e servizi. Oggi le cose sono cambiate drasticamente a favore dei piccoli imprenditori. La disponibilità di vari strumenti di programmazione low-code e cloud ha spostato le aziende verso lo sviluppo rapido delle applicazioni, riducendo il coinvolgimento dei professionisti della programmazione IT. Ci si potrebbe chiedere quale sarà il futuro degli sviluppatori con competenze di codifica e conoscenze di programmazione. Il fatto è che questi strumenti di sviluppo non ridurranno le opportunità dei professionisti del software IT.

Tuttavia, la tecnologia low-code aiuterà i professionisti della programmazione a velocizzare i processi e a eseguire rapidamente il processo di sviluppo. Non solo: con l'aiuto del low-code, chiunque può diventare uno sviluppatore. Potete iniziare la vostra carriera come sviluppatori di applicazioni anche se non avete un background tecnico. Questi strumenti possono aiutarvi a eccellere nella vostra carriera di programmatori di applicazioni con pochi clic. Questo è il bello della tecnologia low-code. Inoltre, le piattaforme no-code come AppMaster forniscono anche il backend delle applicazioni e, se necessario, è possibile prelevare il codice sorgente dell'applicazione.

Agilità

Lo sviluppo low-code aggiunge flessibilità e agilità alle aziende. Questi strumenti possono aiutare le aziende a sostituire i sistemi legacy e a crearne di più moderni per soddisfare le esigenze dei clienti e le condizioni aziendali in continua evoluzione. Queste piattaforme low-code consentono agli utenti di creare applicazioni aziendali in modo semplice e rapido, senza avere conoscenze di codifica/programmazione. Con l'aiuto di queste soluzioni di sviluppo, le applicazioni aziendali sono a pochi clic di distanza dallo sviluppo di applicazioni low-code senza assumere team di sviluppo.

La strategia di sviluppo no-code prevede il semplice drag-and-drop per riprogettare e aggiornare le applicazioni senza sforzo. Le solide funzionalità degli strumenti no-code sono di grande supporto per qualsiasi applicazione, sviluppatore o imprenditore. Queste soluzioni di sviluppo consentono di creare applicazioni che possono essere eseguite su piattaforme e dispositivi trasversali. Soprattutto, queste piattaforme offrono una serie di funzionalità sulla tecnologia cloud che consentono agli utenti di accedere ai dati in pochissimo tempo.

Riduzione dei costi

Qualche anno fa, lo sviluppo tradizionale di app offriva soluzioni aziendali alle imprese a costi elevati. Il processo di sviluppo tradizionale prevedeva più fasi e ogni fase richiedeva un budget elevato per essere completata. Inoltre, i team di sviluppo erano coinvolti in ogni iterazione dello sviluppo.

Oggi, con l'arrivo degli strumenti di programmazione low-code, non è più necessario attendere a lungo per apportare modifiche alle applicazioni o spendere una notevole quantità di denaro per la codifica del progetto. Inoltre, lo sviluppo di applicazioni low-code non richiede conoscenze di programmazione e riduce il periodo del ciclo di sviluppo del software, riduce la necessità di assumere programmatori costosi e comporta costi di manutenzione ridotti per l'applicazione.

Cosa sono le piattaforme di sviluppo Low-code e No-code?

Sebbene le piattaforme low-code abbiano guadagnato un'immensa popolarità, non sono le più adatte per creare sistemi legacy per tutti i tipi di aziende. Potreste chiedervi quando scegliere uno sviluppo con queste piattaforme. Lo sviluppo di applicazioni low-code è ideale per le startup che vogliono ottenere rapidamente un software per i loro progetti e hanno un budget limitato. Il software no-code consente alle aziende di adottare rapidamente l'idea in un tempo minimo per lanciare un prodotto vivo. Il software no-code low-code aiuta inoltre un costruttore a ottenere un'alternativa economica per creare un team di sviluppatori e designer di software.

AppMaster è uno degli strumenti più diffusi che consente di costruire un ecosistema di applicazioni unico senza alcuna competenza di codifica, simile ai modelli di SeaTable. Il bello di AppMaster è che fornisce il backend dell'applicazione, di cui è possibile utilizzare anche il codice sorgente. Queste soluzioni di sviluppo sono state programmate per aiutare gli utenti a progettare, costruire e lanciare applicazioni in modo semplice e veloce, senza preoccuparsi dei requisiti di scalabilità o dei sistemi operativi sottostanti.

Inoltre, questi strumenti basati sull'intelligenza artificiale consentono agli utenti di utilizzare i modelli di dati esistenti per lanciare rapidamente i prodotti online. Per comprendere la portata di questi strumenti, è possibile consultare la sezione di documentazione di AppMaster. I punti salienti dello strumento AppMaster sono i seguenti:

Codice sorgente incluso

Queste soluzioni applicative utilizzano funzioni avanzate di intelligenza artificiale e offrono il codice sorgente al costruttore; pertanto, gli utenti non devono possedere competenze tecniche e conoscenze di programmazione. Il codice sorgente è la base di qualsiasi programma/sito web/applicazione e illustra come è strutturato il programma. In un'applicazione sviluppata con queste soluzioni, il codice sorgente sarà leggibile e sviluppato in testo semplice per la comprensione dei programmatori. Inoltre, AppMaster fornisce il codice sorgente al costruttore dell'applicazione, rendendo le cose più semplici, in modo che gli sviluppatori di software non debbano scervellarsi per codificare il progetto.

Backend reale generato dall'intelligenza artificiale

Lo sviluppo di applicazioni low-code prevede una generazione pura di codici utilizzando le migliori pratiche senza il coinvolgimento di esseri umani. Queste applicazioni sono sviluppate utilizzando la più recente tecnologia AI per aumentare il supporto al programma, in modo da rendere confortevole l'utilizzo della piattaforma no-code AppMaster.

Solostrumenti di editing visivo

Un tempo il completamento delle applicazioni software richiedeva mesi e anni. I team di sviluppo erano coinvolti nello sviluppo per completare le iterazioni del progetto e si trattava di un processo che richiedeva tempo. Oggi, lo sviluppo di questi strumenti è solo una questione di ore. Queste piattaforme di sviluppo no-code contengono strumenti di editing visuale e sono in grado di occuparsi di tutto senza rischi e problemi e di utilizzare il progetto con le modifiche necessarie per soddisfare le esigenze aziendali. La maggior parte degli strumenti no-code è dotata di funzioni drag-and-drop facili da navigare, che rendono lo sviluppo di applicazioni semplice per i proprietari di piccole imprese.

Programma partner per sviluppatori

Questi strumenti per la creazione di applicazioni, come AppMaster, consentono agli utenti di guadagnare premi con lo sviluppo di applicazioni per i loro clienti in pochissimo tempo. Questi strumenti no-code sono a misura di cliente, di sviluppatore e di partner in tempo reale per migliorare la vostra crescita professionale. Per entrare a far parte del programma di sviluppo partner, è necessario visitare il sito ufficiale di AppMaster e cliccare sulla scheda"Diventa partner". Una volta entrati a far parte della comunità di esperti no-code, potrete godere dei seguenti vantaggi:

Strumenti di sviluppo avanzati

AppMaster consente al proprietario di un'azienda di ospitare le proprie applicazioni cloud da qualsiasi luogo. Il toolkit di sviluppo è disponibile per apportare modifiche alle app da qualsiasi luogo.

AppMaster consente al proprietario di un'azienda di ospitare le proprie applicazioni cloud da qualsiasi luogo. Il toolkit di sviluppo è disponibile per apportare modifiche alle app da qualsiasi luogo. Generazione di lead

Una volta che il vostro business è attivo dopo aver creato un'applicazione software con AppMaster, sarete pronti a guidare più traffico verso le vostre applicazioni cloud e ad aumentare il tasso di conversione.

Una volta che il vostro business è attivo dopo aver creato un'applicazione software con AppMaster, sarete pronti a guidare più traffico verso le vostre applicazioni cloud e ad aumentare il tasso di conversione. Offerta di formazione

Il programma per sviluppatori partner di questa piattaforma di sviluppo low-code offre formazione e abilitazione per superare le difficoltà incontrate nello sviluppo.

Il programma per sviluppatori partner di questa piattaforma di sviluppo low-code offre formazione e abilitazione per superare le difficoltà incontrate nello sviluppo. Offerta di prezzi competitivi

Questa piattaforma di sviluppo low-code aiuta gli imprenditori a pagare un prezzo competitivo per le applicazioni low-code senza gravare ulteriormente sul loro budget.

Il no-code sostituirà gli sviluppatori?

Dopo il clamore suscitato dalle piattaforme di sviluppo no-code, si discute se la tecnologia no-code/low-code sostituirà o meno gli sviluppatori. Non esiste una risposta certa a queste domande. La scelta di utilizzare piattaforme low-code/no-code o di assumere sviluppatori professionisti dipende dalla natura dell'applicazione che si intende realizzare.

Queste soluzioni basate su database sono state progettate per creare applicazioni con caratteristiche diverse per persone di ogni provenienza. Indubbiamente, questi strumenti no-code hanno fatto molta strada e le aziende utilizzano queste soluzioni per aumentare il loro raggio d'azione nei confronti dei potenziali clienti. AppMaster non fa eccezione! Questa soluzione di sviluppo no-code offre elementi drag-and-drop integrati. Allo stesso modo, è possibile trovare le stesse caratteristiche in SeaTable, ampiamente utilizzato per scalare, utilizzare, riutilizzare e modificare le applicazioni in base ai requisiti del progetto.

Inoltre, le piattaforme no-code possono aiutare i programmatori a completare rapidamente il processo di sviluppo. Anche un utente alle prime armi può sviluppare tutto ciò che desidera con una facilità pari a quella di SeaTable Mendix, OutSystems e altri strumenti no-code. Si consiglia di utilizzare le piattaforme di sviluppo no-code per la creazione di un'app con funzioni di base.

Tuttavia, quando si tratta di sviluppare un progetto complesso, come la creazione di un chatbot per il vostro sito web o per i sistemi CRM, ERP o HRM, vi consigliamo di affidarvi a sviluppatori professionisti per la realizzazione di queste applicazioni, oppure di utilizzare AppMaster, perché questa piattaforma si basa su database e può aiutarvi a sviluppare applicazioni di livello aziendale. Quindi, c'è un legame tra l'utilizzo di questi strumenti e l'assunzione di un team di sviluppo per lo sviluppo.

Un progetto con piattaforme di sviluppo no-code consente ai proprietari di aziende di sviluppare applicazioni corrispondenti ai modelli di SeaTable senza dover ricorrere alla codifica. Gli sviluppatori web potrebbero dipendere dalle soluzioni low-code per fornire più velocemente prodotti eccellenti. Tuttavia, il no-code è accettabile in larga misura, a meno che non si stiano sviluppando soluzioni di sviluppo che richiedono la codifica manuale. Vale la pena notare che le applicazioni no-code con varie funzionalità non sono state progettate per sostituire gli sviluppatori professionisti, ma per aiutare le persone di qualsiasi provenienza a creare varie applicazioni con pochi clic. Inoltre, queste soluzioni web low-code alleggeriscono lo sforzo degli sviluppatori di scrivere il codice di programmazione per i loro progetti web. Il team di sviluppo può farsi un'idea di piattaforme no-code come AppMaster o OutSystems per semplificare la creazione di applicazioni. Non solo i professionisti, ma queste piattaforme aiutano anche gli utenti meno esperti a sviluppare un'applicazione, sia essa web o mobile.

Le piattaforme web no-code come AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, ecc. sono ottime per i proprietari di aziende per creare applicazioni con funzioni di chatbot senza scrivere una sola riga di codice. È quindi più probabile che i proprietari di aziende utilizzino questi costruttori di applicazioni come AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems, ecc. per completare i progetti più velocemente con questa tecnologia. Questo li aiuterà a liberare il loro tempo per svolgere attività di livello superiore.

Posso creare un'app senza conoscere il codice?

È piuttosto facile per chiunque convertire le proprie idee di app in realtà, anche per i dipendenti tecnicamente interessati, utilizzando queste soluzioni di app builder per i loro progetti. Poiché sono disponibili diversi strumenti di sviluppo no-code, come nuovi costruttori non è necessario avere conoscenze di programmazione o esperienza di codifica per trasformare il proprio sogno in realtà.

Le piattaforme no-code offrono potenti funzioni di sviluppo visivo per costruire applicazioni aziendali eccezionali senza scrivere una sola riga di codice. Questi strumenti sono dotati di codici pre-scritti leggibili. L'aspetto più interessante delle soluzioni di programmazione no-code e low-code è che sono state realizzate anche per i costruttori alle prime armi, anche se non sono tecnicamente interessati. Quindi, chi non è tecnicamente interessato non deve perdere tempo a reinventare la ruota per trovare le chiavi adatte al progetto. Tuttavia, AppMaster potrebbe essere un po' impegnativo per chi ha un background non tecnico, perché si tratta di una piattaforma più potente, adatta a soluzioni aziendali. Ma potete impararlo con un po' di impegno.

Gli strumenti di sviluppo di applicazioni no-code possono occuparsi di ogni parte del progetto, come la logica aziendale, i modelli di dati, il web, il backend, le applicazioni mobili e le API. Inoltre, gli strumenti no-code self-hosted consentono ai dipendenti tecnicamente interessati e al costruttore di pubblicare automaticamente il progetto su AWS, Azure, cloud privato e cloud AppMaster. Inoltre, queste piattaforme ospitate nel cloud consentono di collegare il flusso di lavoro a centinaia di servizi e applicazioni preferiti o di accedere ai contenuti tramite API in modo programmatico. Inoltre, se si desidera personalizzare un'app, non è necessario aggiungere codice personalizzato. È possibile personalizzare queste app in pochi clic, senza bisogno di programmare.

Analisi delle prestazioni di AppMaster rispetto a Mendix, Out Systems, BettyBloks, Bubble e FlutterFlow

In questa sezione presentiamo l'analisi delle prestazioni di diversi strumenti no-code e low-code.

Differenza tra No-Code e Low-Code

Secondo un'indagine di Forrester, lo sviluppo di app no-code raggiungerà un mercato di 21 miliardi di dollari nel prossimo decennio. Sì, avete sentito bene. Gli imprenditori utilizzeranno strumenti low-code per avviare le loro attività. In qualità di imprenditori, è necessario comprendere le differenze tra no-code e low-code, poiché il primo si rivolge agli sviluppatori professionisti e successivamente agli utenti aziendali. Una buona comprensione delle differenze tra no-code e low-code aiuta un buon coder ad acquisire le conoscenze tecniche delle piattaforme e a lavorare rapidamente sui progetti.

Le piattaforme di sviluppo low-code consentono agli imprenditori di creare applicazioni mobili con funzioni drag and drop e una logica minima. È possibile scegliere strumenti low-code per lo sviluppo di applicazioni se si è agli inizi della codifica. È possibile confrontare la tecnologia low-code con l'apprendimento automatico, in cui uno scienziato dei dati costruisce applicazioni web o applicazioni mobili senza programmare esplicitamente queste applicazioni. Ad esempio, lo sviluppo di applicazioni con una piattaforma di sviluppo low-code che utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP).

D'altra parte, gli strumenti no-code per lo sviluppo di applicazioni consentono agli utenti di creare applicazioni senza scrivere una sola riga di codice. In questo modo, anche un principiante senza competenze di codifica può sviluppare applicazioni senza problemi per la crescita della propria azienda. Lo sviluppo di app con lo sviluppo di app no-code presenta una leggera differenza rispetto alle piattaforme di creazione di app low-code. Soprattutto, queste piattaforme di sviluppo low-code aiutano a sviluppare app utilizzando opzioni di programmazione visiva anziché linguaggi di programmazione. Tuttavia, le piattaforme low-code richiedono una comprensione della logica del programma per lo sviluppo dell'app.

Nonostante la lieve differenza, entrambe le piattaforme hanno guadagnato un'immensa popolarità grazie alla rapidità delle soluzioni aziendali senza l'uso di linguaggi di programmazione tradizionali. Pertanto, i proprietari di aziende preferiscono sviluppare soluzioni software con queste piattaforme di sviluppo invece di assumere uno sviluppatore di software professionista. Queste soluzioni software soddisfano tutte le esigenze aziendali e automatizzano il flusso di lavoro dei processi aziendali.

Quindi, siete pronti per lo sviluppo di app senza competenze di codifica? Non è eccitante costruire la vostra applicazione aziendale senza spendere soldi per i costi di sviluppo? Siamo certi che la vostra risposta sarà un sì assoluto.

Le piattaforme di sviluppo low-code offrono fantastiche opportunità e ruoli alle aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, la creazione di applicazioni è facilmente realizzabile solo con le giuste piattaforme in grado di svolgere correttamente il vostro lavoro. Quindi, preparatevi a sviluppare la vostra applicazione in poco tempo e a portare la vostra attività a un livello superiore con il supporto di AppMaster, risparmiando ulteriormente denaro e tempo.

Riflessioni finali

Ci auguriamo che abbiate compreso bene il ruolo di queste piattaforme nell'automatizzazione dei processi aziendali. Potete decidere di passare alla tecnologia no-code/low-code. Come imprenditori, dovete capire le differenze tra queste soluzioni di sviluppo. Potete scegliere le soluzioni no-code se avete un background non tecnico, ma le soluzioni low-code richiedono una conoscenza di base della programmazione.

Le piattaforme di sviluppo software low-code/no-code offrono fantastiche opportunità e chiavi per le aziende di tutte le dimensioni. Tuttavia, la creazione di un'applicazione è facilmente realizzabile solo con le giuste piattaforme no-code. Vi consigliamo di provare lo strumento no-code AppMaster.