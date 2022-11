L'industria dello sviluppo del software sta subendo un grande cambiamento. Piuttosto che costruire tutto da zero, gli sviluppatori adottano sempre più spesso un modello di sviluppo no-code. Questa tendenza è stata guidata dalla nascita di piattaforme no-code, come AppMaster. Queste piattaforme software consentono agli utenti di creare applicazioni trascinando diversi elementi senza dover scrivere alcun codice. Ciò significa che chiunque può creare un'applicazione dall'aspetto professionale, indipendentemente dalle proprie competenze tecniche. Per gli imprenditori, significa testare rapidamente le ipotesi di idee commerciali con costi minimi. Poiché il mondo dell'imprenditoria cambia a rotta di collo, i fondatori di startup devono innovare rapidamente per stare al passo. In questo post esploreremo come gli strumenti no-code stiano aiutando gli imprenditori a innovare più rapidamente che mai.

Che cos'è una piattaforma no-code e perché dovrebbe interessarvi?

Una piattaforma no-code è una piattaforma che consente agli utenti di creare e distribuire applicazioni senza scrivere codice. In genere, queste piattaforme forniscono un'interfaccia visiva drag-and-drop che facilita la creazione di applicazioni senza alcuna conoscenza di codifica. Le piattaforme no-code stanno diventando sempre più popolari perché consentono alle aziende di creare e distribuire rapidamente applicazioni personalizzate. Lo sviluppo no-code presenta molti vantaggi per i fondatori di startup e per gli imprenditori esistenti; alcuni di questi vantaggi sono riportati di seguito.

Risparmio di tempo

Costruire un'applicazione su una piattaforma no-code può essere un modo semplice e veloce per avviare la propria attività. Con lo sviluppo no-code, potete concentrarvi sullo sviluppo della vostra idea e sul lancio del prodotto sul mercato senza preoccuparvi. Naturalmente, la quantità di tempo risparmiata con gli strumenti no-code dipende dalla complessità del progetto, ma è indubbio che vi farà risparmiare giorni, se non settimane.

Flessibilità

Se il vostro prodotto si evolve rispetto a quello che avete creato in origine, o anche se decidete di espandervi in un mercato completamente diverso, la piattaforma può adattarsi ai nuovi cambiamenti, il che significa meno lavoro per tutti i soggetti coinvolti.

Risparmio sui costi

Con le piattaforme no-code, gli imprenditori non devono spendere enormi budget per gli aggiornamenti e la manutenzione del software. Ma il vantaggio più grande è che non c'è più bisogno di un team di sviluppatori altamente retribuito: un abbonamento mensile risolve tutti i problemi.

Mettere i clienti al primo posto

Quando si è una startup, la parte più difficile potrebbe essere quella di costruire un'azienda da zero. Costruire un'azienda in grado di competere con le grandi aziende richiede tempo e denaro. Con gli strumenti no-code, gli imprenditori hanno più tempo per concentrarsi sulle loro idee e creare valore per i clienti. Questo è particolarmente importante in un mondo in cui tutto cambia così rapidamente.

Come iniziare con lo sviluppo no-code

Se siete interessati a iniziare con lo sviluppo no-code, ci sono alcune cose da sapere. Innanzitutto, è importante capire la differenza tra sviluppo no-code e low-code. Lo sviluppo no-code è un modo di sviluppare applicazioni completamente privo di codice, mentre lo sviluppo low-code utilizza un po' di codice per sviluppare le applicazioni. Ecco come iniziare lo sviluppo no-code come imprenditore:

Scegliere una piattaforma di sviluppo no-code

Ci sono molte piattaforme di sviluppo no-code disponibili; è meglio sceglierne una che possa offrire maggiori funzionalità. AppMaster. è un'ottima opzione per tutti coloro che vogliono creare un'applicazione senza codificare. Consente di creare un software completo con applicazioni backend e mobili.

Inoltre, questa piattaforma crea il codice sorgente della vostra applicazione e può distribuirla su qualsiasi provider o server. La piattaforma no-code è facile da usare e offre una serie di funzioni per semplificare il processo di sviluppo delle app. Inoltre, AppMaster ha un piano gratuito, per cui è possibile provarlo prima di passare a un piano a pagamento.

Decidete il tipo di applicazione che volete realizzare

Esistono molti tipi diversi di app, dai semplici giochi alle complesse applicazioni aziendali. Una volta stabilito il tipo di app che si vuole realizzare, si può iniziare a pianificare le caratteristiche e le funzionalità. A seconda del tipo di app che si vuole creare, è necessario considerare diversi fattori come il costo, la complessità e il pubblico di destinazione. Prendendovi il tempo necessario per pianificare la vostra applicazione, potrete assicurarvi che soddisfi le vostre esigenze e quelle dei vostri utenti.

Costruire un MVP

Le piattaforme no-code consentono di creare facilmente prototipi e testare idee senza investire in costose risorse di sviluppo. Questo le rende ideali per testare gli MVP (minimum viable product). Costruendo un MVP su una piattaforma no-code, potete ottenere il feedback necessario per migliorare il vostro prodotto.

Sviluppare il prodotto

Con queste piattaforme, potete distribuire il vostro prodotto e, se necessario, iterarlo o modificarlo. Ciò significa che potete immettere il vostro prodotto sul mercato in modo rapido ed efficiente senza dover codificare nulla da zero. Questo può farvi risparmiare molto tempo e denaro nel lungo periodo e aiutarvi a creare un prodotto migliore.

Unitevi alla comunità no-code

La comunità no-code è un luogo ideale da frequentare se siete nuovi al movimento no-code. Molti no-code esperti saranno felici di condividere le loro conoscenze e di aiutarvi a iniziare. Non c'è da vergognarsi ad ammettere di aver bisogno di aiuto e la comunità no-code è sempre molto solidale.

Domande frequenti sullo sviluppo no-code

Cosa sono le startup no-code?

Le startup no-code sono imprese tecnologiche create utilizzando piattaforme di strumenti no-code. Queste piattaforme consentono agli imprenditori di creare un'app senza programmare o scrivere una sola riga di codice. Si tratta di un enorme vantaggio per gli imprenditori che vogliono lanciare le proprie attività in modo rapido e con una frazione dei costi di sviluppo. Con le piattaforme no-code, è possibile convalidare la propria idea in modo rapido ed economico, il che rende il settore tecnologico un campo imprenditoriale interessante per i nuovi fondatori.

Gli imprenditori hanno bisogno di codificare?

No! Con l'aumento degli strumenti no-code, gli imprenditori non hanno bisogno di imparare a codificare prima di avviare le loro aziende. Piattaforme no-code come AppMaster consentono di creare facilmente un'applicazione senza programmazione.

Cos'è il movimento no-code?

Il movimento no-code è una comunità globale di fondatori, imprenditori, maker e sviluppatori che stanno costruendo startup e aziende senza scrivere codice. Il movimento no-code si propone di mettere le persone in condizione di costruire prodotti tecnologici senza imparare a scrivere codice.

Conclusione

È risaputo che l'imprenditorialità o la creazione di startup riguardano l'innovazione e il cambiamento. Per avere successo, bisogna essere in grado di adattarsi alle nuove situazioni e ai cambiamenti del mercato. La tendenza allo sviluppo senza codice è uno dei più grandi cambiamenti che hanno colpito il mondo degli affari negli ultimi anni. Ha reso più facile che mai per imprenditori e fondatori creare e lanciare le proprie applicazioni senza dover imparare linguaggi di codifica complessi. AppMaster è il luogo ideale per iniziare il vostro percorso di startup, sia che vogliate creare applicazioni per cellulari che per il web. Se avete un'idea per un'applicazione, non c'è motivo per cui non possiate lanciarla! Le piattaforme no-code consentono a chiunque di creare facilmente un'attività di successo.