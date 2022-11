La manutenzione del software è costosa. Punto. Indipendentemente dal tipo di software in uso, i costi di manutenzione aumentano con la crescita dell'azienda e l'aggiunta di nuove funzionalità al software. Non sorprende quindi che ogni azienda cerchi un modo per ridurre i costi di manutenzione del software, sia che si tratti di aggiornare la versione del software che di utilizzarne una nuova. La buona notizia è che esistono molti modi per ridurre i costi di manutenzione del software senza scrivere alcun codice. In questo post esploreremo alcune strategie per ridurre i costi di manutenzione, mantenendo allo stesso tempo i programmi sicuri e conformi agli standard del settore.

Cos'è il software no-code/low-code?

Il software no-code/low-code è una piattaforma che consente agli utenti o agli sviluppatori di creare le proprie applicazioni o il proprio software con poca codifica (low-code) o senza alcuna codifica (no-code). La piattaforma offre un'interfaccia drag-and-drop e strumenti integrati per lo sviluppo, il test e la distribuzione. Questo tipo di software è perfetto per creare applicazioni mobili o applicazioni web.

La popolarità di questo tipo di software è dovuta alla sua semplicità e al fatto che può essere utilizzato da sviluppatori di ogni livello per creare qualsiasi applicazione per le esigenze aziendali. Inoltre, le piattaforme offrono un'ampia gamma di funzionalità, tra cui il supporto per l'autenticazione degli utenti e l'archiviazione dei dati.

Vantaggi del software low-code e no-code

I software low-code e no-code stanno diventando sempre più popolari nel mondo dello sviluppo. Offrono una serie di vantaggi, tra cui

Riduzione dei costi di sviluppo

Lo sviluppo di software low-code e no-code è spesso molto più economico rispetto alle applicazioni software tradizionali.

Riduzione dei tempi di commercializzazione

I software low-code e no-code possono essere sviluppati rapidamente, il che può aiutarvi a commercializzare il vostro prodotto più velocemente e a raggiungere un pubblico più ampio.

Maggiore flessibilità e personalizzazione

Poiché i software low-code e no-code sono molto flessibili, è più facile personalizzarli per creare l'esatta soluzione applicativa di cui si ha bisogno, senza bisogno di codificare da zero. Ciò significa che potete creare rapidamente versioni della vostra applicazione per diversi tipi di pubblico o piattaforme senza dover abbandonare del tutto la vostra visione originale.

Il software low-code e no-code consente un processo più snello e può essere più conveniente, non solo per i progetti più piccoli.

Quanto costa la manutenzione del software?

I costi di manutenzione sono spesso calcolati in base al numero di sviluppatori a tempo pieno necessari per il software. Il modo standard per calcolarlo è esaminare quanto costa ogni ora di sviluppo. Tuttavia, alcune aziende hanno capacità in eccesso nel loro team di sviluppo e altre lavorano con contratti temporanei.

Ad esempio, se un team di 5 sviluppatori fornisce manutenzione e supporto per un progetto di 3 mesi con una tariffa oraria di 25 dollari, il costo sarà di circa 20.000 dollari per i 3 mesi.

Quanto costa il low-code?

Le piattaforme software low-code possono costare da 5 dollari al mese a 1.000 dollari al mese con sviluppo illimitato di app. Il costo di una piattaforma low-code o no-code varia solitamente in base alle caratteristiche e alle funzionalità specifiche incluse. In generale, una piattaforma low-code o no-code, anche con il livello più alto, è molto più economica dei metodi di sviluppo software tradizionali.

Quali fattori incidono sul costo di manutenzione del software?

La manutenzione del software può essere costosa per due motivi principali: comporta un notevole dispendio di tempo e di energie per mantenere aggiornata la versione esistente del software e spesso è difficile individuare i costi quando tutto viene eseguito attraverso un processo automatizzato. Se avete un numero crescente di utenti, se aggiungete costantemente nuove funzionalità o se operate in un settore altamente regolamentato come quello bancario, dove ogni riga di codice deve essere sottoposta a controlli approfonditi prima del rilascio, la priorità di mantenere i vostri sistemi software costerà di più che se operaste in un settore meno complesso e con meno regole.

In passato, la versione del software era spesso associata a un aumento dei costi di manutenzione. Tuttavia, questo assunto non è più sempre vero: se un'organizzazione opta per approcci no-code o low-code, riduce il lavoro manuale necessario per gli aggiornamenti del software e i costi di manutenzione. In sintesi, i seguenti fattori influenzano il costo della manutenzione del software:

Le dimensioni dell'azienda

Il tipo di software o la versione in uso

il numero e il tipo di caratteristiche (funzionalità dell'applicazione) che possiede

La frequenza con cui gli utenti utilizzano il programma (traffico)

Il tempo necessario per lo sviluppo e l'implementazione di una determinata funzionalità.

Come si controllano i costi di manutenzione del software?

Il primo passo per ridurre i costi di manutenzione del software è identificare le attività specifiche necessarie per la manutenzione quotidiana del software. Di solito si tratta di tre categorie:

Mantenere i dati puliti e garantire l'aggiornamento dei sistemi.

Assicurarsi che il software funzioni correttamente in caso di aggiornamento a una nuova versione.

Rintracciare i problemi che si presentano o che richiedono una modifica.

Il software no-code o low-code è una soluzione di sviluppo che consente agli sviluppatori di costruire e distribuire progetti senza scrivere codice. Il processo può essere accelerato dall'uso di modelli, che possono contribuire a ridurre il tempo necessario per sviluppare questi progetti.

Senza spendere tempo a scrivere codice, è possibile risparmiare ore al mese mentre il team si concentra sulle funzionalità dell'applicazione. Il software no-code o low-code riduce anche i costi di manutenzione del software, perché non dovete pagare qualcun altro per scrivere il codice al posto vostro. Inoltre, aiuta a mantenere i sistemi aggiornati con le ultime modifiche degli standard normativi. Quando si utilizza un software no-code e low-code, si è in grado di mantenere la conformità agli standard del settore riducendo al contempo il costo totale associato alla manutenzione del software.

Perché avete bisogno di un sistema di gestione basato su regole?

Le regole sono necessarie per governare i costi di manutenzione del software per qualsiasi azienda perché, senza di esse, ci sarebbe un alto grado di incoerenza nelle modalità di manutenzione del software o delle applicazioni da parte delle diverse organizzazioni. Ciò comporterebbe un aumento dei costi, in quanto le diverse organizzazioni dovrebbero impiegare più persone per mantenere il loro software nello stesso modo.

Inoltre, alcune organizzazioni potrebbero scegliere di non mantenere affatto le funzionalità delle loro applicazioni a causa dei costi associati. L'utilizzo di una gestione basata su regole aiuta l'azienda nella misura in cui utilizza una serie di istruzioni specifiche (regole) che regolano le modalità di utilizzo e manutenzione del software. Queste istruzioni sono in genere archiviate in un manuale o in formato elettronico e utilizzate dagli amministratori di sistema o da altri esperti quando devono effettuare modifiche o riparazioni. Seguendo queste regole, gli amministratori possono assicurarsi che gli aggiornamenti e le riparazioni siano eseguiti correttamente e risparmiare tempo e denaro nel lungo periodo.

Come iniziare con il software low-code/no-code

Se volete iniziare con il low-code o il no-code, decidete quale tipo di applicazione state eseguendo e quanti utenti ha. Inoltre, prima di procedere con il progetto, considerate tutte le funzionalità di cui la vostra applicazione potrebbe avere bisogno. Ci sono molti modi per ridurre i costi di manutenzione del software utilizzando piattaforme low-code o no-code. Ad esempio, se utilizzate una piattaforma software no-code come AppMaster, dovrete dedicare pochissimo tempo e impegno alla manutenzione della vostra applicazione.

Questa piattaforma no-code ha il backend più potente tra tutte le piattaforme. Quindi, sia che vogliate sviluppare applicazioni web o applicazioni mobili, vi conviene iniziare con AppMaster, il che significa che a lungo termine sarete in grado di risparmiare in modo massiccio sullo sviluppo, di mantenere o garantire adeguatamente la funzionalità della vostra applicazione senza problemi e, infine, di ridurre i costi di manutenzione.