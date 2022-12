Siete sviluppatori incalliti? Forse siete abituati a creare applicazioni da zero, il che richiede competenze di codifica della piattaforma. Ma cosa succede se sei un principiante senza esperienza di codifica di app? Capiamo che volete distinguervi tra gli altri 3 milioni di app su Android, e testare le vostre idee con poche risorse può essere difficile. Se non avete le competenze per sviluppare un'applicazione online ma avete un'idea fantastica, questo articolo fa per voi.

Qui sono raccolte le migliori piattaforme che possono essere utilizzate per creare applicazioni Android, per le quali non è richiesta alcuna esperienza o competenza di codifica. È molto più economico e facile creare un'applicazione Android tramite un'applicazione come AppMaster. Utilizzando questa applicazione, potrete creare la vostra app aziendale in pochi giorni, senza dover ricorrere a esperti di codifica!

Fasi essenziali dello sviluppo di un'applicazione Android

AppMaster è una necessità se avete bisogno di creare un'app senza codifica. Questo strumento contiene modelli pre-programmati e funzioni facili da usare che potete utilizzare per personalizzare e modificare la vostra app. Un modulo flash per lo sviluppo di app Android è un insieme di strumenti pre-programmati in modelli, in grado di fornire funzioni che consentono di modificare e personalizzare la vostra app in base alle vostre esigenze. Qualsiasi startup può creare un'app Android utilizzando quattro passaggi.

Scegliere il modello di app:

Ogni modello ha una caratteristica che va a vantaggio del tipo di attività che producete. Se trovate che un modello sia eccellente sulle piattaforme, ma non vi fornisce la funzione desiderata, potete personalizzarlo secondo i vostri gusti. La cosa principale che rende questi modelli divertenti è la loro capacità di essere personalizzabili per creare un'app per Android. Ciò significa che non è possibile trovare una funzione adatta allo sviluppo della vostra applicazione. È possibile aggiungerle seguendo un metodo semplice.

La costruzione di app. Spectrum ha reso più semplice la creazione di applicazioni Android da zero. Le piattaforme di codifica sono riuscite a inserire una pagina di funzioni di allarme. Ciò significa che troverete sempre un modello adatto alla vostra attività. In caso contrario, potrete personalizzarlo secondo le vostre esigenze.

Scegliete il marchio della vostra azienda:

Successivamente, tutto ciò che dovete fare è collegare inizialmente il vostro sito web a un builder. I colori già utilizzati vengono mostrati in una tavolozza sulla piattaforma dell'app. Questo vi aiuta a creare una palette corrispondente al vostro branding attuale.

In ogni caso, non abbiamo già un sito web. È necessario scegliere i colori. Tuttavia, se non state decidendo quale colore volete, potete saltare questo passaggio per il momento. In questa fase, vi suggeriamo di inserire il numero di telefono, in modo da potervi inviare le anteprime ogni volta che ne avrete bisogno. I colori non sono l'unico mezzo per dare un marchio alla vostra applicazione Android. Anche la personalizzazione di un'app tramite immagini è resa più semplice dalla piattaforma per app.

Aggiungere contenuti:

Nelle piattaforme di codifica delle app si trovano sempre contenuti precaricati. Questo per facilitare le operazioni di modifica. Ad esempio, è possibile modificare il testo visualizzato nella pagina di presentazione, oppure aggiungere immagini con descrizioni. Le informazioni possono variare da qualsiasi punto, che si tratti di informazioni di contatto e sociali o di blog. È sempre possibile personalizzare il design in base alle proprie esigenze.

È sempre più facile impostare un back-end per la funzione. Non solo, ma è anche possibile mantenere un accesso limitato. Ciò consente l'accesso a determinate pagine solo agli utenti che hanno effettuato il login ufficiale.

Pubblicare l'applicazione:

Ora che avete dedicato il vostro tempo alla progettazione delle piattaforme. È giunto il momento di aggiungere i contenuti e le aree desiderate della vostra applicazione. La prima cosa da fare è confermare che non violerete nessuno degli avvertimenti che vi sono stati indicati. L'ultima cosa da fare è registrarsi per un account di sviluppatore di applicazioni Google e Android. È un requisito per chi entra nel mercato come sviluppatore.

Le 20 principali piattaforme no-code da considerare:

Le piattaforme che non sono in grado di assumere programmatori Android possono facilmente avvalersi dei servizi di AppMaster. Forniamo tutto, dal lancio di siti web all'automazione del flusso di lavoro. Di seguito sono riportate le 20 soluzioni per notebook che aiutano i nuovi ingressi nel mercato a comprendere meglio l'ambiente.

AppMaster:

AppMaster è una piattaforma che non richiede alcuna codifica per creare applicazioni Android. È una delle applicazioni no-code più potenti. Anche le grandi aziende si affidano ad AppMaster per i loro progetti. Vedrete che fornisce un'applicazione di livello di produzione. Le aree coperte includono backend, web e applicazioni native. Scoprirete di ricevere milioni di richieste diventando MVP con l'aiuto della piattaforma App Master. Tutte le funzionalità possono essere aggiunte con la facilità del drag and drop.

App intelligenti:

Se anche voi desiderate creare un'applicazione senza dover ricorrere alla codifica, allora Smart Apps Creator è un'opzione. La piattaforma offre il supporto per i file multimediali.

Android Studio:

Molti sviluppatori di app pensano che includere Android Studio nell'elenco possa essere una scelta sbagliata. Tuttavia, è comunque in grado di produrre il risultato desiderato. Il piccolo inconveniente è che dovrete fare un po' di codifica sull'app per farla funzionare senza problemi.

Scapic:

Scapic è riuscito a incanalare le esigenze di qualsiasi sito web su una piattaforma di e-commerce. È riuscito a includere tutte le immagini essenziali per qualsiasi sito web sulla piattaforma. Il software comprende quanto sia importante l'impatto delle immagini su qualsiasi azienda online e sul suo sito web. Per questo motivo, aiuta gli utenti manager a utilizzare le loro competenze e a creare in modo efficiente un'app per Android.

Mailchimp:

Mailchimp ha permesso agli utenti di esplorare il proprio pubblico. Possono tracciare i visitatori e le loro interazioni con il sito web. Se siete una nuova startup, la codifica di questa app è l'opzione perfetta per voi. Sarete in grado di produrre una base di clienti e di comunicare efficacemente con loro.

Parabola:

Uno dei compiti più faticosi per uno sviluppatore Android è quello di integrare e collegare le app dopo la programmazione. Parabola ha risolto efficacemente questo problema per il suo pubblico con la piattaforma. Non ha senso se i contenuti web sono collegati a un database esterno. Gli streamline di Parabola sono in grado di collegarli con la massima facilità.

Voiceflow:

Sappiamo tutti quanto la tecnologia ad attivazione vocale sia entrata in modo significativo nel mercato. Inoltre, Siri e Alexa per Android erano nomi comuni anche per noi qualche tempo fa. Ora tutti ci affidiamo a loro come assistenti di riferimento. Quindi perché dovremmo limitare l'uso della tecnologia ad attivazione vocale solo a coloro che sanno come programmarla?

Bolla:

Anche la progettazione del software è diventata più accessibile con la tecnologia no-code. Non è necessario comprendere alcun linguaggio per lavorare su Bubble. Gli sviluppatori di app hanno a disposizione un'ampia gamma di componenti visivamente accattivanti. Sarete in grado di assemblare e lanciare la vostra applicazione da soli.

Makerpad:

Se avete ancora bisogno di leggere informazioni sull'applicazione, non preoccupatevi. Makerpad vi copre per i vostri problemi di codifica delle app! Troverete numerosi tutorial in cui potrete imparare a conoscere l'app e a creare i vostri progetti seguendo semplici procedure. Potrete anche scoprire un'ampia gamma di casi di studio per aiutarvi.

Airtable:

Immaginate di avere a disposizione una serie di applicazioni Android importanti come Excel e Google sheets. Sarete in grado di creare programmi per collegare, organizzare e gestire i dati in un unico luogo.

Coda:

Coda ha sviluppato uno spazio di lavoro dedicato per tutti gli utenti. La necessità di utilizzare piattaforme diverse per il database viene meno: Coda doc crea un mezzo di collegamento per tutti i vostri software. In questo modo, è possibile ottenere un'elevata produttività senza compromettere l'efficienza.

Gumroad:

Spesso si crea un mito sulle startup che sono ossessionate dalla tecnologia. Tuttavia, si dimentica che devono fare affidamento sui loro guadagni per vivere. Gumroad offre una soluzione alle persone che trovano difficile realizzare progetti creativi sull'e-commerce. Ciò significa che possono creare i loro progetti da soli. Un artista androide può finalmente avere la propria attività.

Chatbot:

I chatbot sono piattaforme efficaci per le aziende per soddisfare i clienti se progettati in modo efficace con o senza codifica. I chatbot possono fornire saluti e informazioni sull'organizzazione al cliente. Possono anche fornire agli utenti informazioni utili e risolvere le loro domande. Tuttavia, non ci si può affidare completamente a loro. È importante avere bot personalizzati.

Zapier

Zapier è famoso per fornire alle persone una piattaforma comune per le app. Crea un legame tra le diverse app che vengono gestite sotto l'ombrello della vostra organizzazione. Sarete in grado di gestire e semplificare il vostro approccio aziendale senza dover ricorrere alla codifica.

È intuibile:

Se volete scegliere un'opzione sostitutiva per le app Android, thinkable è la seconda migliore opzione. È possibile trovare una serie di progetti open source, il che significa che tutti i progetti react-native vengono ora creati senza problemi dai team di un'organizzazione.

Typeform

Se la creazione di moduli e sondaggi è una routine per la vostra azienda. Non è necessario costruire il modulo per ogni persona. Typeform è la migliore alternativa no-code per voi. Potete trovare moduli e sondaggi completamente personalizzabili con vari modelli.

Quixey:

È un'applicazione aziendale basata sul cloud, progettata per consentire alle organizzazioni di automatizzare i propri flussi di lavoro. Costruisce applicazioni di livello aziendale. Tutto questo è possibile grazie al semplice drag and drop.

Jotform

Se volete avere la facilità di creare applicazioni con l'aiuto di una semplice funzione di trascinamento, allora il costruttore di applicazioni gratuito di Jotform è la vostra scelta. Può essere scaricato su smartphone, tablet o computer. Non sono necessarie competenze di codifica per il funzionamento di questa applicazione.

SondaggioSparrow

Un omnichannel end-to-end è sviluppato per migliorare l'esperienza di gestione delle organizzazioni. Molti strumenti per soddisfare le esperienze dei clienti sono progettati con strumenti come NPS, sondaggi offline e a 360°. L'interfaccia utente conversazionale trasforma i sondaggi in un'esperienza simile a una chat che aumenta i tassi di completamento dei sondaggi del 40%.

Domande frequenti:

È possibile sviluppare un'applicazione Android attraente senza dover ricorrere alla codifica?

Certo, per questo potete sempre affidarvi ad AppMaster! Troverete le funzioni in grado di creare un'applicazione mobile dinamica senza codice. Potete inserire il nome della vostra azienda, selezionare alcune opzioni essenziali e siete pronti per andare a testare la vostra applicazione.

Posso creare un'app senza codice?

Non è necessario imparare il codice per sviluppare un'app. Una volta presa una buona decisione, tutto ciò che serve è capire come utilizzarla.

Come si fa a creare un'app senza avere competenze di codifica?

È possibile creare la propria applicazione senza spendere molto denaro utilizzando soluzioni no-code e low-code. Quando si sceglie quale strumento o quali strumenti no-code utilizzare, è fondamentale prima di tutto definire il design dell'applicazione per eseguire tutte le fasi successive senza problemi.

Creare un'applicazione è accessibile?

Esistono numerose opzioni per la creazione di app gratuite, come AppMaster. Tuttavia, se mettete le mani sull'edizione comunitaria, sarete in grado di vedere più opzioni. Il che, in ultima analisi, indica una piattaforma di successo per la vostra azienda.

Come fanno i principianti a creare app?

Siete un principiante e siete confusi sullo sviluppo di un'app. Potete preservare il vostro denaro evitando di investirlo in un web designer professionista o in uno sviluppatore di applicazioni. Se volete sviluppare la vostra applicazione, allora dovete considerare l'opzione migliore, ovvero scegliere AppMaster.

Come generano denaro le applicazioni gratuite?

Per monetizzare le applicazioni gratuite si utilizzano pubblicità, acquisti in-app, sponsorizzazioni e marketing di affiliazione. Popolare tra gli imprenditori e le applicazioni di gioco, il modello freemium è sempre un'opzione. Annunci pubblicitari, pop-up, sponsorizzazioni, spot video, banner pubblicitari e altri modi per generare denaro dal vostro pubblico di riferimento possono essere inclusi nella versione accessibile della vostra app utilizzando questa strategia.

Posso creare un'app da solo?

Se avete intenzione di realizzare un piano di sviluppo di un'app da soli. Allora è meglio scegliere una delle opzioni: assumere una terza parte, creare un team interno o realizzare l'intera app da soli. Una volta scelta l'opzione di sviluppo online o offline. Potete salvare il vostro cast. Tutto ciò che occorre fare è allineare i seguenti elementi:

Avere un piano ben congegnato.

Comprendere meglio il pubblico di riferimento per la vostra applicazione mobile.

Scegliete un nome per la vostra app che susciti la curiosità delle persone e che rimanga impresso nella loro mente

Stabilite un budget e un calendario per lo sviluppo dell'app.

Scegliere tra applicazioni native, web, ibride e multipiattaforma.

Riflessioni finali:

App builder ha reso più facile la creazione di applicazioni mobili. Non è più necessario acquisire conoscenze di programmazione per creare applicazioni. Tuttavia, la capacità di costruire un'applicazione da zero è solo l'inizio del processo di sviluppo di un'applicazione mobile. Ciò significa che il vostro viaggio con AppMaster è appena iniziato. Lo scopo e l'obiettivo è quello di aiutare gli imprenditori ad avviare la propria attività sul web con questo nuovo strumento. Inizialmente, vi forniamo un piano di successo di 30 giorni. Questo vi aiuta a farvi un'idea di come funziona l'organizzazione. Inoltre, riusciamo anche a fornirvi idee di evoluzione del business a lungo termine.