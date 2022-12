Invece di essere una barriera tecnica all'ingresso, la tecnologia dovrebbe consentire e incoraggiare la creatività. Il no code e il low code fanno questo lavoro. Non è una barriera tecnica all'ingresso, ma accelera la trasformazione digitale. Gli strumenti delle piattaforme di sviluppo low-code e no-code consentono ai cittadini ingegneri di accedere a funzionalità di facile utilizzo, come le interfacce e gli editor drag-and-drop. Questi strumenti consentono ai non sviluppatori di creare, distribuire e mantenere rapidamente le applicazioni software aziendali. Esempi di questi non sviluppatori sono i dipartimenti delle risorse umane, i dipartimenti di marketing e i team operativi.

Accelerare la trasformazione digitale con lo sviluppo low-code e no-code

La trasformazione digitale consente di raggiungere diversi obiettivi, tra cui l'identificazione di nuove opportunità di business, la personalizzazione dell'esperienza dei clienti, la semplificazione dei flussi di lavoro e delle procedure, l'adozione di comportamenti basati sui dati e l'esplorazione di nuove frontiere tecnologiche. Nella maggior parte dei casi, perché un'organizzazione possa affrontare con successo una transizione digitale, deve:

Creare nuovi programmi software, integrare sistemi e competenze analitiche;



Aggiornare le applicazioni in modo che possano essere eseguite nel cloud.



Progettare applicazioni mobili che interagiscono con i clienti



I flussi di lavoro devono essere automatizzati.

La maggior parte delle aziende che forniscono applicazioni hanno difficoltà a reclutare talenti tecnologici adeguati; queste organizzazioni devono studiare metodi innovativi per soddisfare i requisiti legati alla trasformazione digitale. La costruzione di soluzioni digitali richiede molto tempo e risorse, ma l'uso del low-code può ridurre il tempo e le risorse necessarie per questo processo. Poiché la creazione di app è accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di competenza tecnica, un maggior numero di persone può partecipare ad accelerare la transizione digitale. Con l'aiuto di AppMaster è possibile accelerare la trasformazione digitale utilizzando piattaforme di sviluppo low-code e no-code. AppMaster.io è una piattaforma no-code che mira ad assistere le organizzazioni nella creazione di applicazioni di livello produttivo con la generazione di codice. Queste applicazioni includono applicazioni backend, web e mobile native.

Con AppMaster.io avrete il controllo completo sulla posizione in cui la vostra applicazione viene distribuita e potrete mantenere la vostra indipendenza dalla piattaforma esportando il codice sorgente che vi permetterà di scalare da un prodotto minimo realizzabile (MVP) a una soluzione aziendale in grado di gestire milioni di richieste al minuto.





Le aziende sostengono i loro team aziendali e si affidano a programmi di sviluppo software no-code per costruire programmi più semplici in tempi più rapidi, consentendo loro di tenere il passo con il rapido sviluppo delle applicazioni. Le persone non tecniche possono sviluppare applicazioni senza l'uso di alcun codice per la loro azienda. Una società di servizi finanziari ha fornito nuove funzionalità digitali al proprio portale clienti con una velocità doppia rispetto a quella prevista, poiché la maggior parte di esse è stata creata da personale aziendale senza l'aiuto dell'IT.

Che cos'è lo sviluppo low-code?

Il termine "low-code" si riferisce allo sviluppo di software che non richiede codice per creare applicazioni e procedure. Invece di utilizzare linguaggi di programmazione complicati, una piattaforma di sviluppo low-code fa uso di interfacce grafiche. Questi strumenti di facile utilizzo consentono alle persone che non hanno una conoscenza formale del codice o dello sviluppo del software di costruire applicazioni per vari motivi, come applicazioni mobili e applicazioni aziendali, senza dover avere alcuna esperienza precedente in questi campi. Secondo la ricerca, il low code può far ripartire i grandi progetti software mantenendo i costi bassi e utilizzando le competenze tecniche nascoste dell'organizzazione.

Che cos'è lo sviluppo senza codice?

Lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni da parte degli sviluppatori o l'impiego di un metodo noto come "no-code" non richiede agli utenti alcuna esperienza precedente con il codice o la comprensione dei linguaggi di programmazione. Questo tipo di software è un esempio della tendenza al self-service, che offre agli utenti aziendali la possibilità di generare, modificare e utilizzare applicazioni basate sui dati per migliorare la qualità del loro lavoro.

Senza codice, la vostra azienda può adottare lo sviluppo agile. Il no-code consente alle persone di progettare soluzioni innovative per modificare le operazioni aziendali e soddisfare le richieste dei clienti. Inoltre, quando non c'è codice nel programma, lo sviluppo va oltre la piattaforma o la tecnologia. Si dice anche che le piattaforme no-code, in cui non è richiesto alcun codice, siano una buona opzione per costruire un'applicazione semplice. Se manca il controllo, si creeranno delle falle nella sicurezza. Poiché il codice è stato sviluppato da voi, sapete di potervi fare ampio affidamento durante lo sviluppo. Gli sviluppatori che non sviluppano codice forniscono una base di sviluppatori più ampia. Una base di sviluppatori più ampia è necessaria per l'accelerazione del business.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come le soluzioni low-code stanno contribuendo ad accelerare la trasformazione digitale:

Miglioramento della crescita e dello sviluppo visivo

Le piattaforme low-code possono ridurre del 90% la quantità di lavoro necessaria per costruire nuove applicazioni, portando il tempo totale da oltre 6 mesi a meno di 4 settimane. La funzione di drag-and-drop può essere utilizzata nella costruzione di applicazioni frontend al volo da sviluppatori e non. Le piattaforme low-code consentono agli utenti di costruire e testare rapidamente le soluzioni potenziali, il che è una delle funzionalità più utili che queste piattaforme offrono. Distribuendo le piattaforme low-code agli utenti aziendali - le persone che meglio conoscono e comprendono le problematiche operative - le piattaforme low-code contribuiscono al rilascio dell'innovazione. Gli utenti del mondo aziendale possono sviluppare prototipi e iterare il loro percorso verso applicazioni pienamente operative.

La maggior parte dei piani di sviluppo di applicazioni low-code può essere consegnata in breve tempo con una quantità di codice molto ridotta o nulla, perché una parte significativa è stata rimossa. L'utilizzo di strumenti low-code offre diversi vantaggi, uno dei quali è la possibilità di riutilizzare i componenti. Altri vantaggi includono una libreria di componenti precostituiti e moduli preconfigurati.

Democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni

La capacità delle tecnologie informatiche esistenti non riesce a tenere il passo con la necessità di applicazioni legate alla gestione di un'impresa. Ciò indica che la mancanza di competenze disponibili è il principale ostacolo alla trasformazione digitale. Le aziende che forniscono applicazioni possono mettere i team in condizione di creare soluzioni di alta qualità per le operazioni quotidiane, trasformando un gran numero di lavoratori tecnici in sviluppatori cittadini. Gli sviluppatori dei cittadini hanno un ruolo importante nello sviluppo delle applicazioni.

Ciò consente alle aziende di rispettare le normative sulla sicurezza informatica e di affrontare i problemi di cybersecurity, consentendo ai team di creare soluzioni di alta qualità. Per quanto riguarda la progettazione delle applicazioni, i siti web, i processi e il low-code offrono un'esperienza utente semplice. Gli utenti possono collegare la loro soluzione a molte fonti di dati e generare portali web unici utilizzando alcune delle piattaforme low-code più avanzate che offrono anche integrazioni backend.

Pertanto, i citizen developer hanno il potenziale per aumentare le risorse di sviluppo e contribuire all'accelerazione del valore commerciale. Mentre si concentrano sugli sviluppatori per le aziende, gli addetti all'IT possono affrontare le sfide più complesse che si presentano. Gli sviluppatori professionisti di solito non sono necessari durante lo sviluppo low-code e no-code, a meno che l'applicazione non raggiunga un grado di complessità e requisiti di conformità tali da richiederne l'integrazione in un'azienda.

Riduzione dei costi e capacità di sviluppo

Gli utenti possono semplicemente collegarsi alle informazioni provenienti da una serie di attività aziendali e far crescere l'applicazione sfruttando le connessioni prestabilite a molte fonti di dati. Il lavoro da svolgere per espandere e gestire le applicazioni in un'intera organizzazione o per milioni di utenti è reso più semplice dall'utilizzo di una strategia low-code. Gli sviluppatori devono solo costruire una cosa una volta per metterla in uso da qualche altra parte; questo richiede solo pochi minuti. La portata dell'applicazione può essere facilmente estesa da un'area all'altra, grazie alla semplicità della distribuzione nel cloud.

Facile integrazione dei dati

La personalizzazione è il metodo che produce i maggiori risultati quando si cerca di estrarre il massimo valore da sistemi già esistenti. Gli strumenti sviluppati con tecnologia low-code offrono un alto livello di personalizzazione e scalabilità. Le piattaforme low-code consentono di sviluppare rapidamente applicazioni su misura per uno scopo specifico. Insieme al vecchio software, queste applicazioni possono essere collegate tramite connettori API o dagli sviluppatori. Il risultato finale è un prodotto completo. Ciò consente ai team di collegarsi a qualsiasi software aziendale preesistente, come ERP, CRM, applicazioni personalizzate e database, fornendo integrazioni API e database facili da usare.

Facilitare la gestione dei cicli di vita delle applicazioni

L'obiettivo principale è quello di sviluppare applicazioni adattabili agli aggiornamenti, rapide, flessibili, economiche e semplificate in termini di requisiti di manutenzione. Gli utenti possono distribuire diverse applicazioni con pochi clic grazie allo sviluppo low-code, che velocizza la consegna delle applicazioni. Questo elimina la necessità per gli utenti di affidarsi a team ingegneristici o operativi.

La fase di manutenzione dello sviluppo software è essenziale perché consente di apportare rapidamente modifiche a ciò che è già stato costruito, necessarie per garantire che l'applicazione continui a soddisfare le esigenze dell'azienda. Il concetto di low-code può essere riassunto nel suo nome: si tratta di scrivere meno codice, riducendo così la quantità di codice da mantenere.

Vantaggi dell'utilizzo dello sviluppo no-code

In che modo lo sviluppo citizen, low-code e no-code accelerano gli sforzi di un'organizzazione per costruire applicazioni, processi, integrazioni e analisi nel contesto della trasformazione digitale? Ecco alcuni dei principali vantaggi dello sviluppo no-code nella trasformazione digitale:

Accelerazione del processo di acquisizione delle esigenze. Le piattaforme low-code consentono agli sviluppatori di prototipare rapidamente le esperienze utente, dedicando meno tempo ai wireframe e ai progetti più complessi. I clienti finali a cui viene mostrato un prototipo rapido sono più propensi a fornire input su ciò che desiderano veramente, il che si traduce in esigenze più specifiche.

Iterare in modo flessibile. Gli approcci agili sono una componente essenziale delle trasformazioni digitali, perché consentono ai team di migliorare le applicazioni in base al feedback raccolto durante ogni sprint. Poiché il low-code incoraggia lo sviluppo rapido delle applicazioni e astrae da molti dettagli tecnici, i team agili possono dimostrare le modifiche agli stakeholder durante le revisioni di sprint e produrre più rapidamente un prodotto valido.

Migliorare l'esperienza mobile. Il low-code offre in genere gli strumenti necessari per migliorare le esperienze in diversi altri programmi, tra cui il web, i dispositivi mobili e i tablet. Molti di questi strumenti sono il frutto delle migliori tecniche di progettazione e di esperienza dell'utente.

Costruire con barriere protettive. La creazione di un'applicazione non si limita alla semplice scrittura di codice, ma comporta l'esecuzione di procedure che garantiscono l'affidabilità, le prestazioni e la sicurezza dell'esperienza.

Una parte di questa complessità può essere eliminata dallo sviluppo low-code e dagli strumenti che lo accompagnano, ma solo fino al punto in cui gli sviluppatori incorporano il loro codice personalizzato nell'applicazione.

Fornire supporto e miglioramenti senza la complessità della programmazione. La manutenzione e la modernizzazione delle applicazioni diventano molto più difficili quando si deve lavorare con codice complicato e non documentato. Rispetto all'alternativa di leggere centinaia di righe di codice, l'utilizzo di uno strumento visivo rende molto più semplice la comprensione della logica aziendale, dei processi e delle conversioni dei dati.

Conclusione

Le tecnologie low-code e no-code hanno aiutato le organizzazioni ad adattarsi a un clima aziendale post-pandemico, mantenendo la competitività. Ebbene, le soluzioni low-code rappresenteranno a breve il 65% della creazione di applicazioni per vari motivi, i più importanti dei quali sono i problemi di produttività, la carenza di competenze e gli arretrati dei progetti aziendali. Se consideriamo il futuro, possiamo vedere che le piattaforme low-code svolgeranno un ruolo essenziale nel facilitare l'accelerazione della trasformazione digitale.

I piani low-code utilizzano interfacce grafiche per l'utente che includono la logica di base e le funzionalità di drag-and-drop, piuttosto che impiegare complicati linguaggi di programmazione. In questo modo gli utenti possono diventare esperti in un unico sistema, rendendolo abbastanza facile da essere utilizzato praticamente da tutti i dipendenti dell'istituzione. L'uso del low-code non elimina la necessità di sviluppatori, che sono altrettanto importanti. Libera le persone dalle incombenze che temono di più, consentendo loro di concentrarsi sugli aspetti del loro lavoro che li rendono veramente importanti e sugli aspetti del loro lavoro che li sfidano e li incuriosiscono.