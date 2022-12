Sviluppo senza codifica

Lo sviluppo no-code è una nuova metodologia di sviluppo del software che offre un modo semplificato per costruire applicazioni senza alcuna competenza di codifica. Gli strumenti no-code stanno diventando sempre più popolari e possiamo capirne il motivo: di solito hanno un'interfaccia facile da usare, il che significa che consentono di immaginare rapidamente il processo di implementazione in modo da poter descrivere la logica aziendale complessiva in tutti i dettagli.

No-Code utilizza gli editor drag and drop; si tratta di un componente che seleziona l'aspetto o i moduli desiderati con un clic del mouse e li interrompe insieme su uno spazio telato mentre i risultati si riflettono in finestre proporzionalmente impostate sullo schermo. No-Code astrae le parti e i principi da cui nascono i programmi più complicati attraverso ambienti di sviluppo che rendono più semplice per chiunque imparare a codificare, anche se non l'ha mai fatto prima.