JavaScript è un linguaggio di programmazione web che aiuta gli sviluppatori web a rendere più dinamiche le pagine web statiche per una migliore esperienza utente. Negli ultimi anni si sono moltiplicati i framework JavaScript, che forniscono una tabella di marcia per la costruzione di applicazioni client. Questi framework sono diventati popolari nello sviluppo web perché forniscono una migliore esperienza utente con sistemi di separazione del codice.

Quando si progetta il frontend di un'applicazione web, è fondamentale sapere come codificare questi framework JavaScript. Quando si lavora come sviluppatore web, può essere necessario conoscere librerie come React, Angular o Svelte. Potreste chiedervi quale sia il framework migliore per le applicazioni web. In questo articolo parleremo di cos'è JavaScript, della funzione dei framework JavaScript e dei migliori framework JavaScript del 2022, in modo che possiate fare una scelta. Approfondiamo i dettagli:

JavaScript è un linguaggio di programmazione multi-pattern per applicazioni web event-driven, orientate agli oggetti e basate su prototipi. Inizialmente, il codice JavaScript era destinato solo al lato client, ma negli ultimi anni è stato utilizzato anche come lato server del web.

Oggi JavaScript è il linguaggio di programmazione più diffuso sul web. È l'unico linguaggio sul web con diversi framework disponibili. I framework JavaScript consentono agli utenti di costruire applicazioni web scalabili con l'aiuto di strumenti standard. Dispongono di diverse librerie di codice JavaScript con modelli di codice JS che aiutano a completare le attività di programmazione standard. La maggior parte delle persone confonde i framework web con le librerie a causa delle loro funzioni, ma sono diversi per quanto riguarda i compiti e la portata.

Una libreria JavaScript contiene codice confezionato, classi, metodi e funzioni che possono essere riutilizzati per sviluppare un'applicazione web. Queste librerie offrono codice JavaScript che gli sviluppatori possono riutilizzare. Contrariamente al codice JavaScript delle librerie JavaScript, i framework JavaScript definiscono la progettazione delle applicazioni web, chiamano una libreria JS e utilizzano il codice al suo interno per completare l'applicazione. Questi framework offrono una roadmap completa per la costruzione di applicazioni web, invece di una singola soluzione. Gli sviluppatori hanno aggiunto questi framework alla loro cassetta degli attrezzi quando sviluppano soluzioni web per i loro clienti. Il vantaggio di utilizzare questi framework è che è possibile progettare più pagine web utilizzando i loro componenti riutilizzabili.

Prima della diffusione dei moderni framework, jQuery era la libreria più utilizzata dagli sviluppatori per scrivere codice JavaScript compatibile con tutti i browser web. Tutte le funzioni erano astratte in una libreria semplice e facile da imparare, che gli sviluppatori utilizzavano nelle loro pagine web.

jQuery ha aperto la strada a framework moderni come React, Backbone, Angular ed Ember, che forniscono un'architettura per costruire nuove applicazioni web con pagine dinamiche.

Il ruolo dei framework JavaScript nelle applicazioni web

Un framework JavaScript fornisce un layout che aiuta gli sviluppatori a costruire applicazioni in modo più rapido ed economico. Utilizzando questi framework, è possibile eseguire il codice senza errori.

Con l'aiuto dei loro layout, è possibile costruire applicazioni web e realizzare le diverse parti delle interfacce utente per riutilizzare questi componenti in modo indipendente, creando applicazioni web altamente interattive ed eleganti.

Inoltre, questi framework aiutano gli sviluppatori a:

Implementare i componenti delle interfacce utente sui dati

Attenuare i problemi del frontend

scrivere codice riutilizzabile e di facile lettura

Riutilizzare gli incrementi per costruire applicazioni

astrarre le idee in un linguaggio comprensibile

Standardizzare gli elementi dell'interfaccia utente, come la combinazione di colori, i pulsanti e lo stile dei caratteri, per migliorare l'esperienza dell'utente.

Inoltre, questi framework aiutano gli sviluppatori a utilizzare linguaggi specifici del dominio per mantenere il codice in un formato più comprensibile. Questi linguaggi possono includere JSX e Handlebars. Tutte queste funzioni semplificano lo sviluppo per gli sviluppatori con l'aiuto dell'integrazione di strumenti per il test e il debug del codice. Inoltre, questi framework JavaScript aiutano gli sviluppatori ad automatizzare l'installazione, l'aggiornamento e la configurazione delle librerie senza errori.

Perché usare i framework JavaScript?

Senza dubbio i framework JavaScript sono molto diffusi, ma ci sono ancora attività in cui non è necessario utilizzarli. Diciamo che lo sviluppo di un'applicazione web è semplice e non richiede funzioni complesse. In questi casi, l'uso di un framework non è consigliabile. I framework offrono diverse funzionalità, ma tutti hanno una politica di prezzi. Questi framework forniscono indubbiamente un codice più dichiarativo, ma si può arrivare a un'applicazione con un costo computazionale più elevato rispetto al normale JavaScript.

Se si lavora a un piccolo progetto che richiede l'interattività dell'utente, si consiglia di non utilizzare il framework. In questo caso, si può semplicemente utilizzare JavaScript per creare applicazioni. Dopo aver letto la nostra guida, potrete esplorare i diversi framework JavaScript e decidere quale sia l'opzione migliore per il vostro progetto.

Vantaggi dell'uso dei framework JavaScript

Come sviluppatore web, vale la pena utilizzare i framework JavaScript per diversi motivi. Di seguito elenchiamo i vantaggi dell'uso dei framework per la realizzazione di applicazioni web. Iniziamo:

Forniscono un forte supporto alla comunità

Poiché questi framework sono diventati popolari tra gli sviluppatori web, alcuni di loro potrebbero già incontrare il problema che state affrontando. Quindi, collegandosi alla comunità di sviluppatori, è possibile trovare una soluzione a un particolare problema.

Offrono riusabilità

Poiché questi framework hanno metodi integrati, è possibile riutilizzare un modello per sviluppare applicazioni senza scrivere una sola riga di codice.

Sviluppo veloce

L'uso di un framework JavaScript permette agli utenti di costruire e lanciare le loro applicazioni più velocemente, risparmiando tempo.

Riduzione dei costi

La maggior parte dei framework JavaScript sono gratuiti e riducono i costi di sviluppo. L'uso di questi framework è economico, soprattutto per le piccole imprese.

Quale framework JavaScript scegliere per il vostro progetto?

Quando si sviluppa un'applicazione web, è necessario utilizzare framework moderni. Potreste non avere le idee chiare su quale sia l'opzione migliore da utilizzare per le applicazioni web. Non preoccupatevi! Ci sono diversi framework a disposizione degli sviluppatori per la creazione di applicazioni, ma noi stiamo elencando i sette framework più popolari nel 2022:

React

Svelto

Vue

Angolare

Ember

Backbone

NextJS

Prima di scegliere un framework, assicuratevi che:

Il framework disponga di tutorial e guide per i principianti.

Scegliere il framework adottato dagli sviluppatori nel corso degli anni.

Scegliere un framework che abbia una forte comunità e documentazione.

In questo articolo parleremo dei framework JavaScript più popolari nel 2022. Approfondiamo i dettagli:

React JS

React è un framework open-source di proprietà di Facebook (Meta). React è un framework libero e dichiarativo ampiamente utilizzato per progettare interfacce utente intuitive per le applicazioni web. È possibile utilizzare questo framework per costruire applicazioni scalabili più velocemente. Inoltre, React ha pacchetti piccoli, quindi è facile da imparare per i principianti. È possibile utilizzare il framework React per sviluppare applicazioni web su larga scala utilizzando diversi dati. React è stato inizialmente utilizzato da Facebook e sarà utilizzato per i feed di Instagram. Inoltre, è possibile utilizzare questo framework per progetti web di grandi dimensioni con un piccolo team.

Secondo il sondaggio di State of JavaScript, React è il framework più utilizzato. React.js fornisce interfacce utente veloci per costruire istantaneamente applicazioni web con componenti piuttosto che aggiornare singole parti come fa una libreria. Questo framework consente l'uso incrementale dei componenti per aggiungere aggiornamenti più rapidi alle pagine web. React fornisce anche un'interfaccia utente chiamata JSX per una migliore esperienza utente. Vediamo le caratteristiche del framework React:

Caratteristiche

Permette l'uso incrementale dei componenti

React consente agli utenti di dividere una pagina web in più componenti. Ogni componente appartiene all'interfaccia utente, ha il proprio codice e la propria struttura e aiuta gli sviluppatori a costruire applicazioni web con codice riutilizzabile.

Lavorare con il modello virtuale a oggetti del documento (DOM)

React fornisce un modello virtuale di oggetti documento (DOM) per la rappresentazione dei dati in una struttura ad albero. Inoltre, React categorizza i dati in componenti contenenti un codice per ogni elemento indipendente di un'interfaccia utente nel documento. La disponibilità del DOM nel framework React aggiorna solo una parte della pagina web piuttosto che l'intero sito.

Supporto di JavaScript XML (JSX)

JavaScript XML (JSX) è simile all'incorporazione dell'HTML nelle chiamate JavaScript. Queste chiamate aiutano gli sviluppatori web a incorporare moduli JavaScript all'interno di elementi HTML.

Interfaccia utente dinamica (UI)

JavaScript consente di controllare il design e il flusso dell'applicazione utilizzando la sintassi in stile HTML di JSX. La scelta di un'architettura web aiuta a decidere l'aspetto dell'applicazione web.

Svelte

Svelte è un framework JavaScript open-source che aiuta gli sviluppatori web a trasformare il codice grezzo delle applicazioni web statiche in interfacce utente intuitive e interattive. Questo framework, creato da Rich Harris, ha arricchito l'ecosistema JavaScript. Come React, Svelte è più di un framework; funziona come un compilatore per trasformare il codice Svelte in JavaScript vanilla e ottenere soluzioni web più veloci di VueJS e React.

Nota: se si è interessati alla creazione di applicazioni con il framework Svelte, è necessario consultare lo SvelteKit. Svelte compila il codice come componenti JavaScript indipendenti e carica le applicazioni più velocemente senza che il browser debba svolgere un piccolo compito. Diamo un'occhiata alle caratteristiche di Svelte:

Caratteristiche

Lavora senza DOM virtuale

A differenza di React, il framework Svelte lavora direttamente con il codice senza un Document Object Module (DOM) e sposta la maggior parte del codice per la compilazione, ottenendo risultati più rapidi rispetto ad altri framework.

Fornisce reattività

Il framework Svelte converte i moduli in funzioni DOM che reagiscono alle modifiche dei dati e rendono le modifiche come codice JavaScript.

Richiede un codice minimo da parte dello sviluppatore web

Il framework svelte richiede un codice minimo rispetto a React e Vue, aiutando gli sviluppatori web a dedicare più tempo a compiti diversi dalla codifica.

Fornisce uno stile modulare delle pagine web

Svelte fornisce un flusso di design coerente in tutte le pagine web delle applicazioni, aggiungendo stili unici e creando nomi unici per le classi.

Vue

Vue è stato sviluppato nel 2014 da Evan You e utilizza una licenza MIT. Evan è un ex dipendente di Google e tuttora aiuta il team a mantenere questo framework. È un framework open-source che aiuta a costruire interfacce utente intuitive. Questo framework combina le caratteristiche popolari di Angular e React. Utilizza i template e il data binding di Angular e gli oggetti di scena di React.

Il framework Vue ha una caratteristica di spicco rispetto agli altri framework: è adottabile in modo incrementale per costruire applicazioni. Gli incrementi includono una soluzione di routing, una toolchain, un input da riga di comando (CLI) e la gestione degli stati.

Questo framework offre moduli adottabili in modo incrementale, in modo che si possa codificare per aggiungere nuovi incrementi al proprio progetto web. L'architettura di questo framework è facile da usare e non è necessario comprenderne tutte le caratteristiche. Vale la pena notare che Vue è un framework leggero di 23kb. Vue richiede una conoscenza approfondita di JavaScript, HTML e CSS per costruire applicazioni web su larga scala e combinarle in applicazioni nuove o già esistenti con JSX. Diamo un'occhiata alle caratteristiche:

Caratteristiche

Interattività

Vue consente di aggiungere effetti di transizione per dare più vita alle pagine web. Inoltre, è possibile aggiungere librerie di animazione di terze parti per aumentare l'interattività delle applicazioni web.

Legare il DOM con i dati degli oggetti usando i modelli HTML

Il framework Vue fornisce modelli HTML per legare il DOM con i dati degli oggetti. Inoltre, questo framework avvia la compilazione dei template come HTML, compatibile con tutti i browser.

Permette agli utenti di navigare più velocemente

I router di Vue passano da una pagina all'altra senza aggiornare frequentemente le pagine web e rendono la navigazione più veloce per gli utenti.

Fornisce direttive per l'integrazione del codice

Le direttive sono un insieme di istruzioni per integrare il codice delle istanze Vue. Questi elementi visivi forniscono interattività all'applicazione per una migliore esperienza dell'utente.

Angolare

Angular, creato da Google nel 2010, è un framework open-source scritto in linguaggio Typescript. È un framework basato sugli incrementi che offre diverse librerie e strumenti integrati per costruire, testare e mantenere il codice delle applicazioni web. Questo framework è un'opzione robusta per gli sviluppatori web che vogliono sviluppare applicazioni interattive con codice JavaScript.

Il framework angular integra modelli interattivi e strumenti di integrazione end-to-end per ridurre le sfide dei progetti web. È possibile utilizzare questo framework per costruire applicazioni web monouso. A causa della grande popolarità di questo framework, sono disponibili molte versioni di Angular. Questo framework è l'opzione migliore per sviluppare applicazioni di livello aziendale integrando funzionalità complesse. Spesso si confonde Angular con AngularJS, ma c'è una differenza tra questi due framework. Angular è compatibile con tutti i browser mobili, mentre la versione JS supporta solo i browser desktop.

Vediamo ora di approfondire le caratteristiche del framework Angular:

Caratteristiche

Supporto del data binding in due dimensioni

Il framework Angular supporta il data binding bidimensionale per rappresentare il livello del modello. Il bello di questo framework è che ha un'anteprima per monitorare i cambiamenti nel modello. Gli utenti possono quindi visualizzare automaticamente le modifiche al modello, riducendo i tempi di sviluppo dell'applicazione.

Fornisce interdipendenza

Questo framework consente a classi, metodi, funzioni e moduli di lavorare con moduli interdipendenti e di mantenere la coerenza del codice riducendo le modifiche alle classi.

Architettura MVC (Model View Controller)

La struttura di questo framework separa il codice dell'applicazione dall'interfaccia utente, aiutando gli sviluppatori web a risparmiare tempo sul codice.

Ember

Il framework Ember, creato nel 2011 da Yehuda Katz, è ampiamente utilizzato dagli sviluppatori web per creare applicazioni compatibili con i browser desktop e mobili e applicazioni web a pagina singola. Questo popolare framework utilizza il modello HTMLBars che aggiorna automaticamente le modifiche ai dati. Approfondiamo le caratteristiche del framework Ember:

Caratteristiche

Fornisce un linguaggio di template

La sintassi di Handlebar appartiene a un linguaggio di template. Utilizza un modello e i dati di input per creare HTML o altri formati di dati. Questi modelli sono simili al testo normale che utilizza la sintassi del manubrio con le parentesi graffe.

Fornisce uno strumento di ispezione

Questo framework fornisce uno strumento di ispezione per controllare il proprio codice Ember, monitorare le prestazioni delle applicazioni che utilizzano Ember ed eseguire il debug degli errori nelle applicazioni più velocemente.

Fornisce l'autenticazione

Questo framework offre modelli di sicurezza per autenticare e autorizzare le applicazioni. Inoltre, fornisce modelli astratti e si integra con altre opzioni di sicurezza per protocolli più rigidi.

Fornisce inizializzatori di applicazioni

Questo framework offre la funzione di inizializzatori di applicazioni per avviare e configurare l'iniezione di dipendenze dell'applicazione.

Backbone

Backbone è un framework JavaScript minimalista creato da Jeremy Ashkenas nel 2010 per l'event-driven che consente di progettare applicazioni lato client compatibili con tutti i browser web. Questo framework offre moduli MVC per l'astrazione dei dati e combina questi componenti per costruire eleganti interfacce utente (UI) scrivendo poche righe di codice.

Questo framework utilizza la programmazione imperativa per costruire le applicazioni web desiderate, mentre altri framework offrono uno stile di sviluppo dichiarativo. Approfondiamo le caratteristiche di Backbone:

Caratteristiche

Utilizzo di metodi e funzioni JavaScript

Il framework Backbone utilizza funzioni e moduli JavaScript come elementi costitutivi del codice JavaScript e fornisce moduli vincolanti e occorrenze personalizzate.

Framework gratuito e open source

Backbone è un framework gratuito e open source per progetti web che offre oltre 100 librerie per la creazione di applicazioni.

Supporto allo sviluppo di applicazioni multipiattaforma

I framework Backbone aiutano gli sviluppatori web a creare applicazioni compatibili con tutti i dispositivi e i browser.

NextJS

NextJS è un framework gratuito e open-source per la creazione di applicazioni web statiche con React. Questo framework offre una migliore esperienza utente, prestazioni migliori e uno sviluppo più rapido delle applicazioni web. Oggi, questo framework ha raggiunto il massimo livello grazie al forte supporto della comunità. Questo framework JavaScript aiuta a sviluppare applicazioni a partire da modelli esistenti, anziché scrivere codice da zero. NextJS è il framework migliore per le aziende, grazie al controllo completo sui prodotti come siti web o applicazioni. Utilizzando questo framework, non è necessario affidarsi a plugin come altri framework. La maggior parte degli sviluppatori preferisce riutilizzare i componenti di React per ridurre i tempi e i costi di sviluppo.

Riflessioni finali

Negli ultimi anni, lo sviluppo di applicazioni ha preso una nuova direzione, come quella del no-code. Il no-code è una direzione promettente che permette agli sviluppatori di eliminare le attività di routine e di fare cose più complesse ed entusiasmanti, come la progettazione dell'architettura. Tuttavia, alcuni sviluppatori sono ancora scettici riguardo allo sviluppo senza codice, ritenendo che questo sia solo il livello MVP, ma le piattaforme hanno fatto molta strada e potrebbero sorprendervi.

Allo stesso modo, i framework JavaScript sono un'estensione dello sviluppo senza codice che offre soluzioni web più veloci ed economiche. JavaScript è un popolare linguaggio di scripting utilizzato per lo sviluppo web. Questo linguaggio consente di sviluppare utilizzando librerie e framework. Vi consigliamo di utilizzare qualsiasi framework di vostra scelta per ridurre i tempi e i costi di sviluppo delle applicazioni web.