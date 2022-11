Il Low-code o No-code è un modo recente di sviluppare siti web e applicazioni mobili senza conoscenze tecniche e background. Non è necessario avere competenze o background di programmazione per lavorare su queste piattaforme no-code. Questo aiuta a risparmiare tempo e denaro e offre una maggiore comodità a chi non è un codificatore. Se si desidera una copertura professionale, è possibile assumere uno sviluppatore no-code per queste piattaforme. Le opportunità sono enormi, ma sapere come scegliere e cosa interrogare è difficile prima di assumere uno sviluppatore no-code con competenze tecniche.

Un'agenzia affermata e le startup si stanno concentrando sullo sviluppo di siti e app no-code, sperando di fornire applicazioni senza esperienza di codifica e con diverse competenze richieste per risparmiare tempo e denaro. Tuttavia, per ottenere il miglior sviluppatore no-code per la vostra azienda, dovete sapere come intervistare i candidati prima di assumerli.

Prima di immergervi nel processo di intervista con gli sviluppatori no-code, imparate a capire cosa interrogare nei candidati e come trovarlo. Questo articolo spiega i punti chiari: dovete conoscere e interrogare i candidati prima di fare un colloquio con gli sviluppatori no-code da assumere.

Gli sviluppatori web fanno colloqui di codifica?

Sì, gli sviluppatori web devono sostenere un colloquio di codifica prima che un'agenzia li assuma come sviluppatori a tempo pieno o no-code. In questo colloquio, l'ente di assunzione interroga le capacità degli sviluppatori per valutare le competenze trasversali, le conoscenze tecniche e le capacità di comunicazione. Di solito, il test per la parte tecnica prevede una prova pratica o l'esame del lavoro precedente dello sviluppatore. Il resto del colloquio è solitamente verbale e accede in base ai criteri di idoneità dell'azienda.

Come si affronta un colloquio di programmazione?

Un colloquio di programmazione si divide in due parti: una contiene le competenze tecniche e l'altra le soft skills.

Per quanto riguarda le soft skills, il colloquio è di tipo verbale, in cui vengono giudicate e analizzate le capacità di comunicazione, i comportamenti, la creatività, ecc.

L'esperienza tecnica viene analizzata, così come un piccolo test per analizzare le competenze dello sviluppatore.

Cosa cercano gli intervistatori in un colloquio di codifica?

Dopo aver annotato i requisiti o i punti rilevanti, la cosa successiva è il colloquio. Quindi, scegliete tra gli sviluppatori no-code diversi candidati. E prima di concludere l'accordo, assicuratevi di intervistare i candidati. In questo modo, sarete in grado di capire le loro qualifiche. Inoltre, è possibile conversare di persona con coloro che sono fondamentali per il successo del vostro progetto.

Un colloquio ben organizzato vi aiuta a capire la bravura dello sviluppatore, soprattutto nella delicata fase di sviluppo di siti e app no-code. Inoltre, sarete in grado di distinguere tra candidati autentici e mediocri. Questo è possibile perché, attraverso il colloquio, ascolterete come descrivono il loro impegno in vari progetti. I candidati migliori risponderanno alle domande con professionalità e calma.

L'intervistatore di codifica è alla ricerca di candidati per l'agenzia che soddisfino i requisiti del ruolo e che siano in grado di soddisfare le loro descrizioni di lavoro. La maggior parte degli intervistatori interroga gli sviluppatori su alcuni aspetti specifici.

Di seguito sono riportati i criteri generali delle principali agenzie quando chiedono a qualcuno un colloquio di codifica. Tuttavia, i criteri possono variare da agenzia ad agenzia, ma in generale la maggior parte di essi cerca:

Competenze tecniche

Capacità di comunicazione

Capacità di risolvere i problemi

Esperienze e progetti precedenti

Quali sono le domande del colloquio per gli sviluppatori?

L'assunzione di uno sviluppatore per la vostra azienda è fondamentale, soprattutto se state costruendo un marchio digitale. L'agenzia cerca sia le soft skills che le competenze tecniche quando avvia l'assunzione per questa posizione.

Uno sviluppatore deve avere un approccio multidisciplinare, diverse capacità di risoluzione dei problemi e ottime doti comunicative, poiché dovrà lavorare con imprenditori, analisti, grafici, ecc.

Ecco alcune domande di base per gli sviluppatori, in particolare per gli sviluppatori no-code, al momento dell'assunzione in azienda:

Come organizzi il tuo progetto?

Iniziate a intervistare i candidati su come organizzano il progetto prima di iniziare. Ad esempio, come risolvono i problemi, rispondono alle revisioni, garantiscono la qualità e lavorano in team.

Perché avete scelto di essere uno sviluppatore no-code?

Con la crescente popolarità del no-code, questo approccio è ormai riconosciuto per i progetti di sviluppo web e di sviluppo di app da zero al lancio. Pertanto, chiedete al vostro candidato perché ha scelto di essere un no-code e quali competenze possiede.

Su quali piattaforme no code ha lavorato?

Sono nate diverse piattaforme no-coding. Chiedete al candidato su quante piattaforme ha lavorato e quanta conoscenza ha di queste piattaforme.

Quale piattaforma No Code / Low Code è la migliore?

Una delle migliori piattaforme no code e low code è AppMaster. Lasciate che i candidati vi parlino delle loro piattaforme no-code preferite e del perché.

Parlatemi delle vostre esperienze lavorative passate in dettaglio

Nonostante l'eliminazione dei codici, i candidati intervistati dovrebbero essere in grado di lavorare con diversi strumenti per creare un'applicazione funzionale. Non sto insinuando che gli sviluppatori no-code debbano gestire migliaia di strumenti. Tuttavia, devono dimostrare di averne utilizzati più di una manciata con buoni risultati. Oltre alla padronanza degli strumenti, dovrete assumere uno sviluppatore no-code con diverse competenze nella codifica tradizionale. Sebbene sia più facile configurare qualsiasi sito web o applicazione con la piattaforma no-code, è importante avere uno sviluppatore no-code che possa aiutarvi quando è necessaria la personalizzazione di funzionalità di basso livello.

Qual è la struttura del progetto recente del candidato? Conoscere le condizioni e la struttura dei loro siti web o delle loro applicazioni recenti vi dà un'idea chiara delle loro capacità rispetto a una copertina successiva. Coinvolgeteli in una conversazione per determinare il tipo di lavoratori che sono. Questo vi aiuterà a trovare il candidato giusto per collaborare con il resto dello staff.

Come spieghereste il progetto a un cliente che non ne sa nulla?

Lo sviluppatore assunto deve essere in grado di interagire efficacemente con i reparti non tecnologici dell'azienda, come le vendite. Verificate la loro capacità e abilità di comunicare in un linguaggio semplice con chi non ha alcuna conoscenza tecnica.

Qual è stato il peggior feedback ricevuto finora?

Gli sviluppatori devono essere in grado di gestire recensioni e feedback negativi che possono essere scoraggianti. Il candidato ideale per la posizione deve saper prendere questi feedback in modo positivo e migliorare. Chiedete come affronterà e raggiungerà una soluzione.

Siete in grado di lavorare sotto pressione e di rispettare le scadenze? Spiegate la situazione

La capacità di lavorare sotto pressione, rispettando tempi e budget è un must per uno sviluppatore. Chiedete loro come affrontano lo stress durante le scadenze, come programmano i tempi e quale etica lavorativa seguono. Queste diverse abilità aiutano il candidato a soddisfare grandi capacità tecniche e interpersonali per offrire una fantastica esperienza digitale.

Cosa ne pensi di uno sviluppo no-code personale?

Chiedete al candidato cosa ne pensa dello sviluppo no-code e come pensa che sia diverso e quali sono i suoi pro e contro rispetto allo sviluppo di siti web e app basato sulla codifica.

Quale pensa che sarà il futuro dello sviluppo web e delle app?

Nel corso di un colloquio è necessario chiedere quali sono le conoscenze e le opinioni del candidato sul futuro degli sviluppi basati sulla codifica e su quelli senza codifica. Ad esempio, l'intelligenza artificiale (AI), il metaverso, ecc. Questo vi permetterà di sapere come intendono aggiornarsi per il futuro e di definire le aspettative a lungo termine.

Ha esperienza di SQL?

Informatevi sull'approccio del candidato alla gestione dei database e prendete in considerazione coloro che sono molto interessati e disposti a fare ciò che serve per affrontarlo. Il candidato deve comprendere la differenza tra database SQL e NoSQL.

Desiderate assumere qualcuno che sappia costruire la gestione del database e mantenerla funzionale e aggiornata, includendo nel processo di colloquio le domande fondamentali relative al suo approccio alla gestione del database.

Come si spiega il lavoro di squadra e perché è importante?

Per ottenere una persona piacevole e produttiva, è necessario fare un colloquio che tenga conto delle esperienze interpersonali, del lavoro di squadra e delle conoscenze tecniche.

Molte persone spesso trascurano di verificare le referenze. Tuttavia, si tratta di una fase ovvia. Le risposte dei clienti recenti vi danno un'idea chiara di quanto sia stato facile collaborare con il candidato. Inoltre, forniscono informazioni sulla sua produttività, sulla sua risposta e su quanto sia stato perfetto con le richieste di cambiamento, le modifiche e le revisioni. Altre caratteristiche da considerare sono il lavoro di squadra, l'apertura mentale, la mancanza di ego e la disponibilità ad abituarsi a nuovi modi di svolgere le varie attività.

Le abilità comunicative sono importanti? E perché?

La creazione di un sito di successo richiede un maggiore coordinamento con le parti interessate. Assicuratevi di intervistare qualcuno che sia in grado di comunicare lo stato del progetto o lo stato di qualsiasi ostacolo che potrebbe incontrare. Per evitare questi problemi di comunicazione, esaminate il candidato e il suo linguaggio del corpo e assicuratevi che sia in grado di utilizzare termini di facile comprensione. Sono in grado di articolare i loro approcci alla costruzione e di spiegare chiaramente il processo?

Offrite altri servizi aggiuntivi?

Chiedete se il vostro sviluppatore offre alcuni servizi aggiuntivi che vi forniranno un pacchetto completo in grado di migliorare l'impegno a lungo termine e l'elevato ROI. Gli imprenditori stagionali hanno notato che sono importanti diversi follow-up, tra cui la pronta risoluzione dei problemi, l'aggiornamento delle nuove funzionalità e la costante ricerca di mercato. Pertanto, prima del colloquio, è necessario stabilire se gli sviluppatori o i freelance no-code forniranno o meno servizi aggiuntivi. Se lo fanno, questo è un punto a favore.

Ci sono altri strumenti con cui hanno esperienza?

Alcuni servizi aggiuntivi possono contribuire alla crescita del vostro progetto. Assumete uno sviluppatore con vari strumenti per fornire servizi aggiuntivi.

Sono desiderosi di imparare?

Informatevi sui progetti che lo sviluppatore sta imparando o su cui sta lavorando. I progetti possono includere

Lanciarsi in un linguaggio di codifica.

Giocare con nuovi strumenti di esperienza sviluppati di recente.

Gestire un progetto personale.

È consigliabile intervistare un candidato che abbia esperienza con strumenti di recente sviluppo. Il settore no-code è in continua evoluzione. Per questo motivo, è necessario rimanere aggiornati. È quindi importante assumere una persona aperta a nuovi strumenti, idee e approcci al database.

È preferibile lavorare con uno sviluppatore che sia disposto a rimanere all'avanguardia e che sia in grado di mantenere aggiornata la vostra applicazione o il vostro sito web. L'affermazione "Non ho esperienza con questo strumento, ma vorrei giocarci" dimostra che i candidati sono disposti a utilizzare nuovi strumenti e idee per far crescere il vostro sito.

Sono efficaci nella risoluzione dei problemi?

Gli sviluppatori no-code o i freelance spesso funzionano come risolutori di problemi. Sarebbe utile se aveste qualcuno in grado di risolvere problemi complessi e di trasformarli in pezzi azionabili. Verificate quindi le loro capacità. Se possibile, sottoponeteli a un caso di studio per determinare la loro capacità di identificare e risolvere i problemi, illustrando i loro approcci. Potete anche chiedere loro di svolgere attività rilevanti, come ottenere informazioni da un foglio di calcolo complesso.

Quali conoscenze hanno su UX e UI?

Un prodotto software perfetto deve essere funzionale e fornire funzionalità in modo accessibile, intuitivo e amichevole. Anche se non ci aspettiamo che gli sviluppatori no-code o i freelance siano designer esperti, devono capire cosa significa un buon design e come includerlo nel prodotto software finale.

Per testare il senso del design dei candidati, fornite loro dei prodotti ipotetici e lasciate che ne disegnino l'interfaccia. Potreste anche avere bisogno di sapere cosa piace e cosa non piace loro. Questa pratica consente di avere una visione chiara della comprensione delle caratteristiche di base del design da parte degli sviluppatori.

A parte gli aspetti tecnici, gli sviluppatori no-code o i freelance devono essere raggiungibili. A volte i progetti possono essere pressati e non dovrebbe essere necessario molto tempo per ottenere una risposta dal vostro sviluppatore.

Dato che un progetto può richiedere molto tempo, dovete essere tranquilli quando vi rivolgete a uno sviluppatore no-code. Questo significa lavorare con sviluppatori proattivi e sensibili.

La comunicazione è una concessione reciproca. Lavorare solo sui requisiti non è sufficiente. Gli sviluppatori no-code o i freelance devono impegnarsi per fornire suggerimenti, se necessario. Ad esempio, dovrebbero fornire soluzioni per rendere i progetti più efficienti e aiutare a superare i vari ostacoli.

Hanno il digitale

Ogni potenziale sviluppatore no-code presenterà i propri lavori sul proprio sito web. La maggior parte degli sviluppatori condivide informazioni sulle app o sui siti che ha costruito di recente.

I vostri potenziali sviluppatori no-code possono ricavare molti attributi dal loro lavoro recente. Il completamento di uno sviluppo complicato dimostra l'abilità e la conoscenza del settore dei candidati. Inoltre, fornisce una chiara visione di come sarà la vostra futura applicazione o sito web se assumerete un determinato sviluppatore no-code.

Una delle caratteristiche principali dello sviluppo no-code è la raccolta di modelli e plugin. Un team di sviluppo che utilizza i moduli dà priorità all'efficienza e alla flessibilità. È una buona idea scoprire se lo sviluppatore sarà in grado di costruire applicazioni o siti di questo tipo nel vostro settore. L'esperienza nella creazione di applicazioni o siti simili può favorire il vostro settore. Il potenziale sviluppatore potrebbe decidere di utilizzare modelli simili e altri strumenti di esperienza per catalizzare il processo.

In conclusione

Il no-code sarà presto il futuro e la codifica sarà a un certo punto riluttante. Anche se questo può sembrare una realtà, la codifica potrebbe essere ancora necessaria e sarà integrata da soluzioni low-code. Tuttavia, la popolarità di piattaforme no-code come AppMaster non può essere ignorata. Se siete alla ricerca di una soluzione di sviluppo web facile e senza codifica, AppMaster sarà la vostra soluzione numero uno. Sia che assumiate uno sviluppatore no-code o che lo facciate da soli, AppMaster è la piattaforma più semplice per lo sviluppo di applicazioni. Avete domande? Contattateci e il nostro team di esperti vi guiderà.

Questo è tutto ciò che dovete sapere prima di iniziare il processo di intervista per gli sviluppatori no-code. I punti precedenti sono ben studiati e vi aiuteranno ad assumere il giusto sviluppatore no-code. Scegliere il giusto sviluppatore no-code è il primo passo per creare un'applicazione no-code perfetta con AppMaster. Con piattaforme di qualità superiore come AppMaster, è possibile costruire: