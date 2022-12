Google Play e Apple App Store sono di gran lunga le due maggiori piattaforme per la distribuzione e la promozione delle applicazioni. Non importa se sviluppate l'applicazione da soli, se la commissionate a sviluppatori professionisti o se la realizzate utilizzando strumenti no-code, il processo di pubblicazione delle applicazioni sugli store è uguale per tutti ed è importante rispettare alcuni requisiti affinché la vostra applicazione superi la moderazione e venga pubblicata.

Per evitare problemi e possibili rifiuti di pubblicare la vostra applicazione, abbiamo compilato un elenco di requisiti che devono essere soddisfatti per pubblicare con successo un'applicazione su ciascuno degli store.

Google Play Store

Google Play rimane la piattaforma principale per la distribuzione di applicazioni Android, anche se esistono molti altri store alternativi.

Per pubblicare e consentire agli utenti Android di scaricare e utilizzare la vostra applicazione sui loro smartphone e tablet, dovete seguire questi passaggi e assicurarvi che la vostra applicazione soddisfi i requisiti.

Fase 1: Creare un account Google Developer

Creare un account Google per sviluppatori. La registrazione prevede un costo una tantum di 25 dollari, dopodiché sarà possibile pubblicare le applicazioni sullo store.

Fase 2: Includere la descrizione dell'applicazione

Inserite un titolo e una descrizione per la vostra applicazione. Il nome deve essere unico e riflettere l'essenza della vostra applicazione. Lunghezza del testo consigliata:

nome dell'applicazione: non più di 30 caratteri;

descrizione breve: non più di 80 caratteri

descrizione completa: non più di 4000 caratteri.

Fase 3: caricare il materiale di marketing

Caricare l'icona della candidatura: 512x512 pixel, formato PNG a 32 bit, con canale alfa, peso consentito: 1024 KB.

Caricare da 2 a 8 screenshot della propria applicazione: da 320px a 3840px con un rapporto d'aspetto non superiore a 2:1. Formato JPG o PNG a 24 bit senza canale alfa. Per scattare belle schermate direttamente dallo schermo, utilizzate la barra di stato pulita.

Caricare un elemento grafico: 1024px x 500px, JPEG o PNG a 24 bit (senza canale alfa). Questo è necessario per il posizionamento su Google Play, è la prima cosa che gli utenti vedono quando aprono la pagina della vostra applicazione nello store.

Importante: se la vostra applicazione è disponibile per i tablet, caricate ulteriori screenshot per questi ultimi.

Suggerimento: la libreria di Google Play è piena di applicazioni diverse. La concorrenza è molto forte, dato che ci sono almeno 100 app per ogni categoria. Assicuratevi di rendere le vostre immagini e i vostri contenuti coinvolgenti per attirare gli utenti.

Fase 4: Informativa sulla privacy e informazioni generali

Impostate un limite di età. Per farlo, accedete alla Google Play Developer Console e compilate un questionario per ciascuna delle vostre applicazioni. I programmi senza il limite assegnato possono essere bloccati per gli utenti o i Paesi.

Aggiungere un'informativa sulla privacy per spiegare come si gestiscono i dati sensibili degli utenti e dei dispositivi.

Passo 5: caricare il file dell'applicazione

Caricare il file dell'applicazione in formato APK (.apk) o ABB (.abb). Questo è necessario per eseguire l'applicazione su un dispositivo Android. Dall'agosto 2021, Google ha iniziato a passare al formato ABB, poiché questo formato è più piccolo del 15% e può essere scaricato più velocemente. L'ABB diventerà presto il formato principale e sostituirà completamente l'APK.

Fase 6: Moderazione

Ora non resta che aspettare. Se la vostra applicazione supera la moderazione, sarà disponibile nel Google Play Store entro poche ore o alcuni giorni.

Motivi del rifiuto da parte di Google Play

Contenuto limitato. La vostra applicazione non sarà approvata se contiene contenuti inappropriati legati a violenza, bullismo, molestie, attività illegali e odio esplicito che possono potenzialmente mettere in pericolo i bambini o minacciare gli utenti in generale.

La vostra applicazione non sarà approvata se contiene contenuti inappropriati legati a violenza, bullismo, molestie, attività illegali e odio esplicito che possono potenzialmente mettere in pericolo i bambini o minacciare gli utenti in generale. Proprietà intellettuale rubata. La vostra app verrà eliminata se fate riferimento o copiate qualsiasi marchio che non vi appartiene.

La vostra app verrà eliminata se fate riferimento o copiate qualsiasi marchio che non vi appartiene. Problemi di sicurezza e privacy. Google si impegna a proteggere la privacy degli utenti. Se viene rilevato un abuso ingannevole, doloso o intenzionale dei dati privati degli utenti, la vostra app sarà severamente vietata.

Google si impegna a proteggere la privacy degli utenti. Se viene rilevato un abuso ingannevole, doloso o intenzionale dei dati privati degli utenti, la vostra app sarà severamente vietata. Il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) non viene rispettato.

(COPPA) non viene rispettato. Le linee guida per la fatturazione non vengono rispettate. Una volta inclusa la monetizzazione nella vostra app, assicuratevi di indicare tutti i costi nella descrizione.

Una volta inclusa la monetizzazione nella vostra app, assicuratevi di indicare tutti i costi nella descrizione. Gli annunci non sono conformi a tutte le politiche di Google.

a tutte le politiche di Google. Funzionalità interrotte. Le applicazioni di bassa qualità che presentano numerosi crash e blocchi vengono bandite dal Play Store.

App Store di Apple

Quando si tratta di pubblicare, Apple è piuttosto esigente e rende molto più difficile di Google il rilascio della vostra applicazione. Tuttavia, è ancora possibile rendere disponibile la propria applicazione per gli utenti di IOS.

Ecco come caricare un'app per iOS su App Store nel 2021.

Fase 1: Portale degli sviluppatori Apple

Come nel Google Play Store, è necessario creare un account Apple Developer e pagare la quota di registrazione di 100 dollari. Tuttavia, è necessario creare alcuni elementi aggiuntivi, come un certificato di distribuzione e configurare il proprio ID app.

Fase 2: Inserire i dati relativi alla propria app

Create un titolo e una descrizione unici per la vostra applicazione. Il titolo non deve superare i 30 caratteri. La descrizione deve essere dettagliata e menzionare le funzionalità dell'applicazione; il numero di caratteri non deve superare i 4000.

Fase 3: caricare il materiale di marketing

Assicuratevi che la vostra applicazione sia stata costruita con Xcode 12 e iOS 14 SDK.

Caricare le icone delle applicazioni. L'icona deve essere priva di filetti e di trasparenza. Per ogni dispositivo ci sono parametri diversi:

- iPhone: 180px × 180px o 120px×120px. Formato PNG o JPEG;

- iPad Pro: 167px x 167px;

- iPad, iPad mini: 152px x 152px;

- App Store: 1024px x 1024px.

- iPhone: 180px × 180px o 120px×120px. Formato PNG o JPEG; - iPad Pro: 167px x 167px; - iPad, iPad mini: 152px x 152px; - App Store: 1024px x 1024px. Caricate fino a 5 screenshot per risoluzione dello schermo. Le schermate non devono essere trasparenti.

Fase 4: Aggiungere informazioni di marketing

Inserite alcune parole chiave (tag) per rendere la vostra app ricercabile.

URL di supporto e marketing - URL in cui gli utenti possono trovare informazioni di marketing sull'applicazione.

Controllare i prezzi e le descrizioni degli acquisti in-app.

Fase 5: Informazioni aggiuntive

Informazioni sugli aggiornamenti (quando si presenta una nuova versione).

Includere il nome del proprietario e le informazioni di contatto.

Determinare la categoria e il limite di età. A tal fine, è necessario compilare un questionario, specificando alcuni parametri e il sistema assegnerà automaticamente una classificazione per età.

Fase 6: TestFlight

Sottoponete la vostra applicazione al test beta TestFlight per assicurarvi che la vostra applicazione sia conforme a tutte le linee guida dell'App Store di Apple. La revisione dell'applicazione richiederà da 24 ore a una settimana prima di essere pubblicata o rifiutata.

Motivi del rifiuto da parte dell'App Store

Errori multipli. La vostra applicazione verrà rifiutata se vengono rilevati bug o errori. Assicuratevi di testare la vostra applicazione in anticipo.

La vostra applicazione verrà rifiutata se vengono rilevati bug o errori. Assicuratevi di testare la vostra applicazione in anticipo. Contenuto non finito. Un'applicazione che non ha contenuti finalizzati non sarà disponibile su App Store.

Un'applicazione che non ha contenuti finalizzati non sarà disponibile su App Store. Interfaccia utente scadente. Se non soddisfate i requisiti dell'interfaccia, indicati nelle linee guida per il design, riceverete un rifiuto da Apple.

Se non soddisfate i requisiti dell'interfaccia, indicati nelle linee guida per il design, riceverete un rifiuto da Apple. Link rotti. Se i link dell'app non funzionano bene, le probabilità di essere rifiutati aumentano.

Se i link dell'app non funzionano bene, le probabilità di essere rifiutati aumentano. Descrizioni negligenti. Le descrizioni e le schermate imprecise che rendono difficile per gli utenti capire cosa fa la vostra app o promettono funzionalità non disponibili saranno respinte.

Le descrizioni e le schermate imprecise che rendono difficile per gli utenti capire cosa fa la vostra app o promettono funzionalità non disponibili saranno respinte. Pubblicità non valide. Verificate se la vostra app visualizza correttamente gli annunci su tutti i dispositivi.

Verificate se la vostra app visualizza correttamente gli annunci su tutti i dispositivi. Duplicazione di app. Se presentate due applicazioni simili, questo potrebbe essere motivo di rifiuto.

Se presentate due applicazioni simili, questo potrebbe essere motivo di rifiuto. Bassa qualità e scarsa quantità di funzioni. Se un'app non offre funzionalità o contenuti sufficienti o si applica solo a una piccola nicchia di mercato, potrebbe non essere approvata.

Importante!

A partire dal 31 gennaio 2022, le app iOS in cui gli utenti possono creare un account dovranno fornire agli utenti un'opzione di cancellazione dell'account. Per maggiori dettagli sulla nuova regola, consultare l'App Store qui.

Conclusioni

È emozionante poter finalmente rilasciare e mostrare la propria app agli utenti. Tuttavia, prima di inviarla all'App Store o a Google Play, assicuratevi di aver seguito tutte le istruzioni e che la vostra app sia compatibile con tutti i requisiti.

Per saperne di più su come pubblicare e testare la vostra app, consultate la documentazione. Inoltre, se avete domande, siete invitati a rivolgervi agli sviluppatori di AppMaster.io in questa chat.

Link utili

Google Play:

App Store di Apple: