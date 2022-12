In questo mondo avanzato, in cui il design tecnologico si sviluppa quotidianamente, stanno emergendo anche nuove tendenze di design UX. L'esperienza dell'utente (UX) e il design dell'interfaccia utente (UI) sono i fattori più importanti che giocano il loro ruolo nel raccogliere più pubblico sul sito web attraverso l'UX. Ci sono nuove tendenze emergenti nel design UX (user experience) in tutto il mondo. Il design UX è l'effetto visivo che presenta il vostro marchio di fronte a un pubblico in modo che diventi cliente in breve tempo. La prima espressione dei prodotti è molto importante per il marchio, poiché predice l'esperienza dell'utente attraverso il design UX.

Non importa se il vostro prodotto è valido e utile, ma se il design della UX/UI è povero e obsoleto, non otterrete il traffico desiderato. Nel mercato emergente del design moderno, è necessario aggiornarsi in base alle tendenze del design. Senza seguire e adattare le nuove tendenze del design UX/UI, non sarete in grado di competere efficacemente con i vostri concorrenti. In questo articolo discuteremo alcune tendenze del design UX da tenere in considerazione nel 2022. Questo vi aiuterà a capire quale tendenza UX si adatta meglio al vostro marchio per ottenere più traffico dagli utenti e definire l'esperienza dell'utente.

Design della vita

In passato i design UX/UI erano incentrati sull'utente, ma le crescenti tendenze del riscaldamento globale e dei problemi ambientali hanno spostato la tendenza UX verso l'esperienza dell'utente. Le tendenze delle UX/UI di oggi e del futuro si stanno spostando verso design UX incentrati sulla vita. I progetti UX/UI incentrati sulla vita sono quelli che si concentrano maggiormente sugli effetti ambientali del prodotto. Gli utenti più rispettosi dell'ambiente sono facilmente attratti da questi tipi di design.

Immagini 3D

I design unici e nuovi delle UX/UI attirano sempre gli utenti e li fanno aderire al vostro marchio. Il tempo delle immagini in 2D è finito e le tendenze del design UX si stanno spostando verso ipnotiche esperienze in 3D per aggiungere qualcosa in più all'esperienza dell'utente. L'esperienza 3D è più accattivante grazie alla profondità e alla chiarezza del design che offre agli utenti. Nella presentazione tridimensionale del design si possono utilizzare ombre, animazioni ed effetti di livello. I design 3D non si limitano solo a immagini e fotografie, ma si stanno orientando anche verso la narrazione per attirare più traffico attraverso un design accattivante.

Controllo dei gesti aerei

È la nuova tendenza del design mobile nella UX che consente ai gesti del corpo di eseguire un'azione. Ad esempio, i selfie possono essere scattati mostrando un gesto del palmo della mano davanti alla fotocamera. Le cose sono cambiate molto con l'avvento degli schermi tattili e l'elevato rapporto di aspetto delle interfacce mobili. La tecnologia è diventata più potente con il trend UX del controllo dei gesti aerei, in quanto consente agli utenti di utilizzare un telefono cellulare senza toccare lo schermo, semplicemente mostrando il palmo, agitando la mano o pizzicando le dita.

Animazioni

Le animazioni a scorrimento giocano un ruolo incredibilmente eccitante nel catturare gli utenti e aggiungere un effetto sorprendente all'esperienza dell'utente attraverso la UX. L'UX esprime il contenuto come uno storytelling e tiene i clienti incollati. Anche Apple utilizza questa tendenza dell'UX per attirare maggiormente l'attenzione e far sentire gli utenti parte del marchio e della storia.

Approccio mobile-first

Oggigiorno le persone si orientano verso prodotti più maneggevoli e preferiscono i cellulari ai computer. Quindi, con questa tendenza in crescita nella UX, è necessario orientarsi verso la creazione di progetti UX per l'esperienza utente che non siano solo adatti al PC, ma che risultino anche accattivanti sullo schermo del cellulare. I web designer preferiscono questo approccio mobile-first a causa del crescente utilizzo dei telefoni cellulari. Le persone preferiscono prenotare biglietti, acquistare prodotti e prenotare tavoli al ristorante attraverso i loro cellulari. Inoltre, la preferenza si sta spostando anche perché il design UX è il modo più semplice per conquistare più utenti e clienti.

La tipografia

La tipografia è uno dei fattori critici per catturare l'attenzione dei consumatori e aumentare l'esperienza dell'utente. Scegliere saggiamente lo stile del carattere e utilizzarlo in modo appropriato per mostrare il contenuto del sito web è un aspetto fondamentale per il design UX. Di solito le persone cercano informazioni sui siti web che possano essere scansionate facilmente, e lo stile dei caratteri potrebbe aiutarle a farlo. Molti siti si basano potenzialmente sulla tipografia per ottenere più traffico dagli utenti.

Scrittura UI/UX

L'espressione della scrittura sul sito web è molto importante perché gli utenti notano il tono di voce durante la scansione del contenuto. Lo stile dei caratteri e il tono di voce sono altrettanto importanti per catturare gli utenti. La scrittura UI e UX dovrebbe includere frasi brevi. In questo modo è più facile per gli utenti assorbire le informazioni e la posizione della politica e dei prodotti del marchio, insieme all'aiuto che il marchio può fornire. Semplicemente, è possibile esprimere il proprio punto di vista in modo efficace con meno parole.

Sfondo colorato

La tendenza del design UX/UI di utilizzare sfondi sfocati e colorati è in aumento. I designer si concentrano sull'utilizzo di fino a 10 colori nello sfondo, invece di 2-3 colori in un gradiente lineare che conferisce un aspetto attraente al design UX.

Sicurezza e autenticazione

Mantenere i telefoni cellulari e i PC sicuri e autenticati è necessario per evitare qualsiasi inconveniente. Le password si dimenticano facilmente e una persona potrebbe trovarsi nei guai. Al giorno d'oggi si preferisce l'autenticazione con l'impronta digitale o il blocco del volto. I telefoni cellulari offrono all'utente un'interfaccia con blocco del volto o delle impronte digitali per garantire la sicurezza dei dati.

Personalizzazione

Le tendenze del design UX dell'esperienza utente che soddisfano le esigenze dei visitatori e che esprimono un design UX personalizzato attirano maggiormente l'attenzione. Tuttavia, se non c'è un'esperienza personalizzata nel design UX, i clienti si allontaneranno facilmente dal vostro marchio. Per attirare e mantenere il flusso di clienti verso il vostro marchio, assicuratevi che gli utenti ricevano un design UX personalizzato.

Design per schermi grandi

I progetti UX non si concentrano solo sulla realizzazione di design adatti ai cellulari, ma anche sull'ideazione di app adatte a schermi più grandi e sul miglioramento dell'esperienza dell'utente. Ci sono applicazioni mobili che non sono adatte a PCS o tablet. Con l'emergere delle tendenze UX, si sta seguendo anche la tendenza a realizzare un design che non funzioni in modo efficiente solo su mobile, ma anche su tablet e telefoni pieghevoli.

Esperienze VR e AR

La realtà virtuale e la realtà aumentata stanno crescendo a livello globale e non si limitano solo ai giochi. Al giorno d'oggi vengono utilizzate per scopi diversi, come la vendita al dettaglio, i viaggi, l'industria automobilistica e l'istruzione. L'implementazione di VR e AR nei progetti UX potrebbe migliorare l'efficienza del lavoro e ridurre gli errori.

Design del movimento

Gli utenti si annoiano a guardare immagini statiche e ferme sul sito web. Tuttavia, gli oggetti e le immagini in movimento sullo schermo aggiungono più fascino alla UX e alla UI. Gli utenti sono più attratti dalle animazioni. Il design UX in movimento non solo conferisce un aspetto straordinario all'interfaccia, ma aiuta anche a ottenere informazioni senza annoiarsi.

Disegni astratti e illustrazioni

Le animazioni 3D catturano l'attenzione degli utenti, ma la crescente domanda di illustrazioni astratte e design di UX/UI sta attirando maggiormente l'attenzione. L'aggiunta di colori astratti e brillanti e di diverse angolazioni conferisce un aspetto accattivante al design UX. Utilizzando illustrazioni astratte e SVG nelle UX, è possibile distinguersi dalla concorrenza e ottenere più pubblico.

Texture realistiche

I marchi utilizzano texture realistiche nei progetti UX per rendere l'esperienza realistica per gli utenti. Le texture sono irregolari in modo che gli utenti possano sperimentare gli oggetti. Gli oggetti sullo schermo danno una sensazione di realtà all'occhio umano e sembrano più autentici.

Domande frequenti

Quali tendenze del design UX saranno popolari nel 2022?

Le tendenze UX più diffuse saranno la realtà aumentata e la realtà virtuale, che stanno riscuotendo maggiore attenzione da parte degli utenti. Inoltre, le altre tendenze UX del settore sono i gesti di controllo aereo e le animazioni 3D, che stanno ottenendo più traffico e hanno aumentato il flusso di clienti. Le animazioni e le illustrazioni sono un'altra tendenza UX che aggiunge caratteristiche di narrazione al sito web per rendere le cose interessanti, catturare l'attenzione dei visitatori e renderli clienti abituali.

Qual è la prossima grande tendenza del design UX?

I progressi tecnologici nel campo dell'intelligenza artificiale e della realtà aumentata hanno reso le tendenze del design UX più specializzate. Una delle grandi tendenze della progettazione UX sarà la realtà aumentata e virtuale.

Qual è il futuro della progettazione UI UX?

Il futuro del design UX/UI è più luminoso e specializzato. Le capacità e le competenze dei designer UX aumentano di giorno in giorno con le crescenti tendenze del design. Inoltre, nel settore commerciale si registrano numerose offerte di lavoro per UX designer.

Quali sono le tendenze più recenti del design UI UX?

Una delle tendenze più recenti nel design UX è l'interazione senza tocco. In questa pandemia, la distanza sociale ha giocato un ruolo fondamentale nel dare attenzione a questa tendenza UX. Le tendenze del design UX, tra cui l'interfaccia di controllo vocale e il controllo dei gesti aerei, sono più popolari tra gli utenti e nel settore UX/UI.