Swift è il miglior linguaggio di programmazione che dovreste imparare per realizzare facilmente l'applicazione dei vostri sogni. La programmazione Swift è un linguaggio di programmazione potente ma facile da imparare, creato da Apple. Viene spesso utilizzato per sviluppare applicazioni iOS e macOS, nonché app tvOS e watchOS. Anche se è possibile utilizzare altri linguaggi per creare applicazioni Apple, Swift è il linguaggio preferito ed è consigliato perché il suo codice è sicuro per la progettazione e produce software velocissimi. Swift è stato progettato per aiutare gli sviluppatori a scrivere in modo divertente e interattivo, con una sintassi di più facile lettura, una sicurezza che previene gli errori di codifica e caratteristiche moderne che aumentano la tolleranza ai guasti.

Che cos'è la programmazione Swift?

Swift ha richiesto anni di sviluppo e avanzamento delle caratteristiche esistenti del linguaggio C; migliora il compilatore, il debugger e l'infrastruttura del framework. Offre l'accesso all'attuale framework Cocoa, oltre alla combinazione di codice Objective C. Swift offre molte nuove funzionalità e unisce le porzioni orientate agli oggetti e procedurali del linguaggio. Lo scopo principale della programmazione Swift è quello di essere il miglior linguaggio per l'utilizzo di applicazioni mobili, desktop, programmazione di sistema e servizi cloud. La programmazione Swift è stata sviluppata per mantenere la correzione della scrittura facile per lo sviluppatore.

Caratteristiche di Swift

Alcune caratteristiche straordinarie di Swift lo rendono migliore rispetto alle versioni precedenti dei linguaggi di programmazione. Il linguaggio Swift viene migliorato di volta in volta, rendendolo un linguaggio di programmazione più efficiente e aggiornato.

Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza, è importante evidenziare gli errori dello sviluppatore iOS prima che il software vada in produzione. Swift non consente di passare dati imprecisi o una variabile attraverso il programma finché non è nella forma corretta. Un utente potrebbe trovare difficile passare attraverso le misure di sicurezza di Swift, ma questo fa risparmiare molto tempo in futuro. Si risparmia anche memoria perché non si accetta codice non sicuro; non ci sarà una cache che uccide la memoria.

Veloce

Swift è stato creato come sostituto dei linguaggi basati su C; le sue prestazioni sono parallele a quelle del linguaggio C nella maggior parte dei compiti. Ma gestisce tutte le funzioni e i sistemi di iOS in modo veloce. Dispone della tecnologia di compilazione LLVM che rende la scrittura del codice veloce ed efficiente. Le prestazioni del codice rendono veloci le funzionalità del gadget, ad esempio le applicazioni TV, gli orologi o le applicazioni mobili.

Espressivo

Swift offre una sintassi semplice e intuitiva che gli sviluppatori iOS desiderano esattamente. Gli sviluppatori possono scrivere facilmente codici più espressivi utilizzando la sintassi Swift. Swift è stato sviluppato con le caratteristiche di Objective-C, come le capacità generiche e null, che rendono il codice Swift più pulito e la programmazione più sicura molto semplice.

Fonte aperta

Swift è stato creato su swift.org, una struttura open-source con codice sorgente, bug tracker, mailing list e lista di sviluppo regolare. È curata da un gruppo di sviluppatori che lavorano con la comunità per il miglioramento e l'aggiornamento costante del linguaggio. Swift supporta tutte le piattaforme Apple e rende la programmazione semplice, più veloce e più sicura. Vista la grande richiesta di Swift, gli sviluppatori stanno lavorando duramente per lanciarlo su altre piattaforme.

Perché dovrei iniziare a imparare Swift?

Prima di iniziare a programmare con Swift, è importante sapere perché si dovrebbe imparare. Il linguaggio di programmazione Swift è stato progettato per essere facile da imparare e da usare. Apple ha sviluppato questo linguaggio con una nuova codifica. Che siate studenti, alla ricerca di un nuovo percorso professionale o che vogliate imparare a programmare, Swift è il primo linguaggio di programmazione semplice e intuitivo da imparare. Se siete alle prime armi con la codifica, l'applicazione Swift per iPad (Playgrounds) rende facile l'apprendimento della programmazione Swift. Ho elencato alcuni argomenti di Swift che potete imparare e guadagnare con essi:

Sviluppo di applicazioni mobili

Programmazione di database

Sviluppo di sistemi 3D

Ingegneria del software

Ingegneria delle librerie

Apprendimento automatico

Ingegneria audio

Tester di software

Pro e contro del linguaggio Swift

Facciamo luce sui pro e i contro del linguaggio Swift per valutare se è il caso di impararlo.

Pro I vantaggi Facile da imparare Codice Swift è facile da imparare e da usare e ha accesso a corsi per imparare a costruire app con Xcode. Debole supporto multipiattaforma Code Swift non supporta tutte le piattaforme Apple; funziona meglio per lo sviluppo nativo di iOS. Moderno Codice Swift è facile da leggere e mantenere, chiaro e privo di errori. Aggiornamenti frequenti Swift è il linguaggio più recente che si aggiorna frequentemente. Trovare gli strumenti giusti per svolgere determinati compiti può essere difficile. Grande comunità Swift dispone di comunità open source e di molte risorse per l'apprendimento del linguaggio.

Multipiattaforma Swift supporta tutte le piattaforme Apple, Windows, Linux e Ubuntu.

Il futuro di Swift Swift sta guadagnando popolarità con il passare del tempo e sta attirando l'attenzione dei fan più di altri linguaggi di programmazione.



Come possiamo vedere, ci sono molti più pro che contro, e tutti questi contro sembrano destinati a scomparire nel prossimo futuro. Dopo aver imparato la programmazione Swift, sarete un candidato vincente per i potenziali datori di lavoro. Gli sviluppatori di programmazione Code Swift sono molto richiesti e ottengono un ottimo stipendio per uno sviluppatore iOS negli Stati Uniti. Ci sono molte opzioni tra cui scegliere dopo aver imparato la codifica Swift; potete scegliere quella di vostro interesse ed eccellere nella vostra carriera. Alcune note aziende utilizzano il codice Swift per il loro sviluppo, come Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft e Firefox.

Come iniziare a imparare la programmazione Swift?

Se volete imparare e iniziare a trattare argomenti Swift, potete farlo online seguendo il sito ufficiale. Sul sito web sono disponibili file e indicazioni su questo linguaggio. Inoltre, poiché la sua popolarità è in aumento, sono disponibili molti dati su diversi blog e su Youtube. Iniziate con gli argomenti di Swift disponibili sul loro sito web e poi seguite il vostro percorso in base alle vostre competenze.

Swift è il futuro dei linguaggi di programmazione; sta superando C Objective, Python e molti altri linguaggi di programmazione che richiedono la codifica. Ci sono molti modi per imparare la programmazione Swift? La risposta è sì, decisamente! Ecco alcuni esempi:

Sito ufficiale Apple

Corsi online gratuiti

Corsi online a pagamento

Video di Youtube

Tutorial

Post sul blog

Podcast

Libri

Documentazione

Suggerimento: I principianti dovrebbero guardare i video didattici perché possono capire meglio guardando e poi fare da soli.

Swift è facile da imparare per i principianti?

Sì, imparare le basi per iniziare il linguaggio di programmazione Swift è facile, ma non è facile capire le funzioni avanzate dello sviluppo iOS man mano che si va avanti. Ma non perdete la speranza: potete creare la vostra prima semplice applicazione senza funzioni avanzate. Una volta completato il primo progetto, comprenderete rapidamente le nuove funzionalità e sarete in grado di sviluppare applicazioni iOS di livello avanzato. I principianti possono imparare rapidamente gli argomenti di swift se dedicano il giusto interesse e tempo all'apprendimento.

Gli sviluppatori iOS ritengono che Swift sia il modo più semplice per i principianti di iniziare un linguaggio di programmazione. Apple ha tutorial sulla codifica Swift per l'apprendimento che sono ricchi di conoscenze disponibili sul suo sito web. Si può imparare la codifica Swift da zero senza avere un background di programmazione o di codifica. Gli argomenti di Swift sono il modo migliore per iniziare a imparare a codificare. Non avrete problemi a capire il codice Swift una volta padroneggiate le basi. Swift è molto sicuro e richiede meno tempo, perché non è necessario dedicare molto tempo al debug degli errori di runtime.

È possibile imparare Swift da soli?

Sì, i produttori lo hanno reso così semplice che sembra di imparare una nuova lingua. Non c'è nessuna scienza missilistica nell'imparare lo sviluppo iOS; è necessario investire del tempo nell'apprendimento. Più tempo si investe, più profitti si otterranno in futuro, sotto forma di guadagno attraverso la programmazione. Innanzitutto, questo linguaggio è molto semplice. In secondo luogo, i corsi online sono così facili che hanno reso il linguaggio più semplice. Non avete bisogno di nessuno che vi guidi passo dopo passo; potete imparare in modo indipendente, migliorare le vostre conoscenze e costruire il vostro futuro in questo linguaggio di programmazione.

Come punto di partenza, provate voi stessi guardando i video. Non sarete in grado di impararlo finché non proverete l'esperienza pratica. Swift è un open source che consente di contribuire a nuove funzionalità; è possibile correggere i bug e migliorare i progetti esistenti. Poiché richiede una minore quantità di codice, si può facilmente imparare Swift da soli e risolvere qualsiasi problema in modo professionale.

Quanto velocemente si può imparare la programmazione Swift?

Se avete un background di linguaggio di programmazione, potete imparare rapidamente Swift e le sue funzioni avanzate in 3-4 giorni. Ma se siete nuovi nel mondo della programmazione, avrete bisogno di 3-4 settimane per imparare le basi di Swift e alcune delle sue funzioni avanzate. Poiché Swift è un nuovo linguaggio, richiede aggiornamenti costanti, nuove funzionalità e tutto ciò che manca alle vecchie versioni. È necessario impararlo nel tempo, man mano che migliora e si aggiorna. Preparatevi quindi a investire centinaia di ore nell'apprendimento del codice swift per lo sviluppo di iOS. In parole povere, il 5% è dedicato alla visione di tutorial sull'apprendimento di Swift e alla lettura di blog, mentre il 95% è dedicato alla pratica della codifica e alla scrittura di codici su se stessi. Se avete iniziato la programmazione Swift guardando i tutorial, potete completare il corso in sole 3 ore. La cosa principale è fare pratica con la programmazione dello sviluppo iOS. Più si fanno gli esempi e più si impara velocemente.

Permettetemi di condividere alcuni consigli utili per imparare il linguaggio iOS Swift in modo rapido ed efficace.

Iniziate con le nozioni di base e mettetevi a vostro agio con esse. Non andate avanti finché non diventate esperti.

Uno alla volta, iniziate a imparare nuove funzionalità e aggiungete i loro codici a quelli esistenti. Con questo metodo, imparerete le nuove funzionalità in modo efficace e ne comprenderete meglio le funzioni.

Abbiate pazienza e sviluppate la vostra app o imparate il codice Swift gradualmente. Non cercate di costruire la vostra app iOS in una sola volta. In questo modo, potrete individuare rapidamente gli errori ed eliminarli senza problemi.

Mantenete la vostra pratica di codifica al sicuro. Cercate di scrivere i codici dalle esercitazioni e create gradualmente i vostri codici. Non cancellate nulla di ciò che praticate. In questo modo, imparerete dai vostri errori.

Continuate a muovervi, senza demotivarvi se impiegate più tempo degli altri per imparare. Ricordate che ognuno è unico e ha a che fare con scenari diversi. Con la costanza si può raggiungere l'obiettivo e con la determinazione si diventa sviluppatori iOS.

Swift è facile da programmare?

Quando si utilizza un linguaggio di programmazione, è necessario scrivere codici complessi e gestire funzioni complicate. Diventa difficile mantenere le linee di commento. Swift ha reso tutto efficiente e semplice, introducendo nuove funzionalità che richiedono il 15% in meno di pratica di codifica rispetto ad altri linguaggi. La sua tecnologia vi sorprenderà: permette di copiare e incollare immagini, disegni e dati da iOS a macOS.

Sono disponibili molti modelli già pronti che consentono di modificare il codice in base alle proprie esigenze. Non è necessario scrivere il codice da zero; è possibile utilizzare un modello e creare la propria app in breve tempo. La creazione di un'app da zero può essere costosa e richiedere molto tempo, mentre l'utilizzo di un modello di app Xcode vi permette di progettare codici già scritti e di creare la vostra nuova app a un prezzo accessibile. Questi modelli sono dotati di tutte le caratteristiche, come menu, immagini e layout. Potete semplicemente modificare le caratteristiche in base alle vostre esigenze leggendo le istruzioni. Questi modelli sono reattivi e amichevoli. Sono disponibili molti template online; alcuni sono gratuiti, altri a pagamento. È possibile utilizzarli entrambi; quelli a pagamento offrono maggiori possibilità e caratteristiche. Allo stesso tempo, potete iniziare con un modello gratuito e progettare un'app ben funzionante.

In conclusione

Con la crescente popolarità dello sviluppo di app, le parti fondamentali di un'app iOS vengono codificate con successo in Swift. Come sviluppatore iOS, potete distinguervi dalla massa se sapete come codificare in Swift e avete esperienza in Swift. Ci sono alcuni difetti, ma Apple li aggiorna quotidianamente per risolverli. Tuttavia, ci sono più vantaggi che svantaggi, che non ci saranno nemmeno in futuro, supponendo che Swift risalga le classifiche nei prossimi anni.

Oltre ai linguaggi di programmazione tradizionali come Swift, esistono percorsi di sviluppo alternativi come la programmazione low-code o no-code. Questi approcci si basano sul concetto di "low entry". Ciò significa che è necessario dedicare molto meno tempo e fatica all'apprendimento di questi approcci di sviluppo. Questo sviluppo rapido aiuta i programmatori a iniziare la loro carriera e a crescere come professionisti. Nonostante la facilità di accesso, non bisogna pensare che sulle piattaforme senza codice si possano creare solo semplici MVP e progetti domestici. Non è affatto così. Supponiamo di parlare di una piattaforma come AppMaster. Attualmente è lo strumento no-code più potente sul mercato, uno strumento tre in uno. È possibile creare applicazioni web, applicazioni mobili e un backend. Oltre al codice sorgente, la piattaforma scrive anche la documentazione tecnica per voi. Non è fantastico non dedicare più tempo alle attività di routine e alla documentazione, ma dedicarsi interamente a studi interessanti e a pensare all'architettura dell'applicazione?