Volete avviare la vostra attività con un budget limitato e pensare di portarla online per migliorare le vendite? Se sì, questo può essere fatto facilmente con un budget limitato e con un approccio no-code. Il no-code è un approccio che prevede l'utilizzo di un budget limitato per lo sviluppo. L'idea alla base del no-code è quella di ridurre la manodopera e il costo complessivo del progetto e, contemporaneamente, di aumentare la produttività. Piattaforme come AppMaster consentono di costruire costi e applicazioni software con piattaforme no-code che permettono un semplice metodo drag-and-drop in modo facile ed economico. Il costo è molto più contenuto rispetto alla costruzione di un'app tradizionale, perché permette di lavorare con una sola persona e non richiede molto tempo. Mentre per lo sviluppo di un'app tradizionale è necessario un team di sviluppatori e mesi di duro lavoro; di conseguenza, lo sviluppo di un'app e di un software no-code costa più del triplo.

Come il no-code aiuta le startup a ridurre i costi del software

Lo sviluppo di software è un metodo per creare un'applicazione, un sito web o un software personalizzato ben funzionante. Può essere un compito che richiede tempo, denaro ed energia per una persona. E se vi dicessi come ridurre i costi di denaro, energia e tempo? Sorpresi? Beh, questo è possibile con le piattaforme no-code. I costi del software no-code sono ridotti dai costi di sviluppo e manutenzione del software.

Inoltre, è possibile sviluppare il software in modo molto più rapido e con sforzi semplici. Se siete una nuova startup, potete sviluppare un software efficace utilizzando il software no-code e gestire in modo efficiente la vostra attività.

Nel mondo di oggi, senza un'apparizione online, le possibilità di crescita sono minori. Tuttavia, se l'azienda è presente online e ha un sito web o un'app dedicata, sarà ampiamente e facilmente disponibile per l'utente finale. Ma la maggior parte delle aziende non riesce a farlo perché lo sviluppo di un software costa molto e non rientra nel loro budget. Ecco il ruolo dello sviluppo di app no-code. Se si tratta solo della vostra startup e avete meno fondi da investire per generare maggiore produttività, avete bisogno di un'apparizione online attraverso un'applicazione mobile o un'applicazione web. Tuttavia, se non rientra nel vostro budget, prendete in considerazione l'idea di provare lo sviluppo di app no-code per far brillare la vostra attività online in modo efficace.

Cosa sono le startup no-code?

Le startup no-code sono prodotti o software personalizzati costruiti senza codice, che non richiedono alcuna conoscenza tecnica di scrittura del codice. Con l'aiuto delle piattaforme no-code, potete semplicemente gestire l'editor visivo trascinando e rilasciando le funzioni di cui avete bisogno nei costi del software per la vostra attività. È necessario conoscere le piattaforme no-code per sviluppare il proprio software in modo più rapido ed efficiente. Anche gli utenti tecnici utilizzano un approccio no-code (dove c'è flessibilità) per sviluppare il software, perché può aiutare gli sviluppatori a lavorare rapidamente e a risparmiare energia.

Chi ha bisogno degli strumenti no-code?

Gli strumenti no-code sono molto utili per tutti; dato che oggi ogni cosa e ogni azienda ha un'applicazione, un approccio no-code sarebbe fantastico. Scopriamo quali sono le persone che possono utilizzarli e i loro vantaggi.

Imprenditori : Un ottimo modo per espandere un'attività esistente nel mondo online attraverso lo sviluppo di software no-code in modo economicamente vantaggioso.

: Un ottimo modo per espandere un'attività esistente nel mondo online attraverso lo sviluppo di software no-code in modo economicamente vantaggioso. Studenti : Possono imparare a conoscere gli strumenti no-code e creare software in modo da riuscire a guadagnare mensilmente come lavoro part-time.

: Possono imparare a conoscere gli strumenti no-code e creare software in modo da riuscire a guadagnare mensilmente come lavoro part-time. Imprese : Le aziende sono i potenziali clienti dello sviluppo di software no-code. Possono creare soluzioni a pagamento mensile per la gestione dei progetti aziendali.

: Le aziende sono i potenziali clienti dello sviluppo di software no-code. Possono creare soluzioni a pagamento mensile per la gestione dei progetti aziendali. Sviluppatori : Anche gli sviluppatori possono utilizzare gli strumenti no-code per gestire i progetti in modo più rapido ed economico. Potrebbero avere diversi progetti in cantiere, quindi possono utilizzare un approccio rapido per creare applicazioni con lo sviluppo no-code. Possono sottoscrivere un abbonamento mensile ad AppMaster e creare i loro progetti.

: Anche gli sviluppatori possono utilizzare gli strumenti no-code per gestire i progetti in modo più rapido ed economico. Potrebbero avere diversi progetti in cantiere, quindi possono utilizzare un approccio rapido per creare applicazioni con lo sviluppo no-code. Possono sottoscrivere un abbonamento mensile ad AppMaster e creare i loro progetti. Progettisti : Riescono a giocare con gli strumenti no-code e possono mostrare la loro creatività implementandoli nello sviluppo di software personalizzato di un'azienda. Le piattaforme no-code più diffuse e comuni sono oggi utilizzate dai designer.

: Riescono a giocare con gli strumenti no-code e possono mostrare la loro creatività implementandoli nello sviluppo di software personalizzato di un'azienda. Le piattaforme no-code più diffuse e comuni sono oggi utilizzate dai designer. Startup: Possono testare le loro idee e creare software utilizzando gli strumenti no-code da soli, senza spendere molto denaro e gestendo in modo efficiente la gestione dei progetti. Inizialmente, un abbonamento mensile sarà ottimo per iniziare. Inoltre, al giorno d'oggi, quando le startup non possono permettersi sviluppatori molto pagati, il no-code permette alle startup di sopravvivere.

Quanti soldi servono per una startup software?

Una volta presa la decisione di dotarsi di un software per l'avviamento di un'impresa, è necessario pensare ai costi di una startup software. Quanto tempo ci vuole per creare un software e quanto vi costerà? Quando chiedete allo sviluppatore il costo dello sviluppo di un software per la vostra azienda, dovrete sentirvi rispondere "dipende", perché ogni progetto e software personalizzato è diverso.

Se il vostro progetto è semplice, richiederà pochi costi, strumenti e processi di base. Se invece state costruendo un software complesso e di alto livello per la vostra azienda, avrete bisogno di molto denaro, di strumenti avanzati e di più tempo per costruire un software completamente funzionale.Esistono due opzioni per lo sviluppo del software: la costruzione di un software personalizzato con codice e senza codice.

Secondo Clutch, le piattaforme no-code costano 37.913 dollari, mentre la codifica di un software personalizzato costa 171.450 dollari. Scegliere una piattaforma no-code è un modo intelligente per risparmiare. Si può scegliere una piattaforma no-code come AppMaster.io, il cui costo va da 5 a 855 dollari al mese.

Come mantenere bassi i costi di avvio?

Secondo uno studio, è possibile risparmiare fino all'80% dei costi sviluppando software personalizzato con una piattaforma no-code. Il vantaggio principale del no-code è che non richiede sviluppatori costosi, linguaggi di programmazione qualificati o strumenti avanzati e costosi. La velocità del processo di sviluppo con gli strumenti no-code è molto allettante. Gli sviluppatori no-code possono costruire un prototipo di progetto per la vostra azienda o un proof-of-concept in poche ore.

Il costo degli sviluppatori no-code è inferiore

Gli sviluppatori no-code non sanno come scrivere codici e gestirli, ma l'uso di un editor visuale consente di risparmiare energie e di chiedere meno soldi ai clienti. Inoltre, gli sviluppatori no-code sono più facili da assumere rispetto ai software di codifica. Perché se si assume uno sviluppatore di software di codifica per la propria azienda, è necessario capire quale linguaggio di codifica è adatto ai propri progetti e molte altre cose.

Gli strumenti no-code fanno risparmiare tempo

Sia che stiate costruendo nuovi progetti o aggiungendo funzionalità a quelli già esistenti, il principale vantaggio degli strumenti no-code è che fanno risparmiare tempo agli sviluppatori e permettono loro di concentrarsi sui requisiti attuali dei clienti. Gli sviluppatori riescono ad aggiungere ulteriore valore ai progetti piuttosto che pensare alla logica e scrivere codici.

Bassi costi di manutenzione

Se il software presenta un errore o un bug, non è necessario spendere molto per risolverlo, perché la piattaforma può farlo facilmente e a basso costo. Non è necessario riscrivere il codice, ma apportare modifiche all'editor visivo.

In breve

In conclusione, il no-code sta emergendo ed è anche il futuro dello sviluppo di app. Le piattaforme no-code hanno colmato il divario tra i programmatori professionisti e i non programmatori, consentendo loro di creare le applicazioni desiderate anche se dispongono di fondi e tempo limitati. In breve, si tratta di uno sviluppo a costo zero. Fa risparmiare denaro, energia e tempo e aiuta le aziende e i privati a lanciare più velocemente le loro app e i loro software. Al contrario, tagliando i costi e aumentando l'aspetto online, il pubblico raggiunge vendite e produttività.

Le piattaforme no-code sono facili da usare anche se non si hanno conoscenze ed esperienze di programmazione. Se state pensando di creare la vostra applicazione no-code per qualsiasi scopo, potete facilmente creare la vostra applicazione e il vostro software utilizzando AppMaster.io. AppMaster ha aiutato startup, aziende e privati ad automatizzare il loro software aziendale e a risparmiare innumerevoli quantità di denaro e tempo. Con AppMaster è possibile creare facilmente applicazioni desktop e mobili di ogni tipo e scopo. Quindi, iscrivetevi e iniziate oggi stesso. Se siete bloccati o avete bisogno di aiuto, il nostro team di esperti di AppMaster è qui per aiutarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.