La tipografia è lo stile testuale o l'arte di utilizzare parole, simboli e caratteri scritti per comunicare. L'arte di scrivere per connettersi si è evoluta da semplici simboli grafici a una scrittura di fantasia con una vasta gamma di caratteri e stili. Nei tempi moderni, l'arte della tipografia si è digitalizzata e le persone si affidano a testi, caratteri e font digitali per comunicare con gli altri online. La tipografia digitale è diventata lo strumento di comunicazione più comune online, con milioni di persone che utilizzano questi font e caratteri su applicazioni mobili e web. Gli utenti si affidano alle applicazioni mobili e web e al loro sistema di caratteri e testi per comunicare. Data la popolarità delle applicazioni mobili e web, è importante garantire che i loro elementi di design offrano un'ottima esperienza all'utente.

Non c'è da stupirsi che i creatori di applicazioni mobili e web, come Note, abbiano usato questo nome descrittivo per la loro applicazione. Questa applicazione mobile per prendere appunti semplifica il processo di creazione del testo ed è accessibile su Android, iOS e Web. Note è una delle applicazioni più popolari perché offre un'esperienza d'uso fluida e ricca di elementi testuali utili. Se decidete di creare un'applicazione mobile o web simile, quali sono i font, i testi e gli elementi di design migliori per migliorare l'esperienza dell'utente? Quali semplici suggerimenti e trucchi potete utilizzare per creare font nelle vostre applicazioni mobili e web?

Qual è la dimensione migliore dei caratteri per le applicazioni mobili?





Quando si parla di testo e caratteri, l'esperienza dell'utente dipende dalla facilità di lettura. Sì, la leggibilità è molto importante quando si parla di caratteri. Gli utenti devono essere in grado di leggere comodamente le parole e le dimensioni del testo devono essere leggibili. Gli utenti devono essere in grado di leggere il testo sui loro dispositivi senza strizzare gli occhi o affaticarli. I progettisti di app che prestano attenzione a questo elemento permetteranno alle persone di avere un'esperienza d'uso più confortevole.

La dimensione dei caratteri non deve essere troppo grande o in grassetto, in modo che il testo risulti prepotente per l'utente. Tuttavia, non deve nemmeno essere così piccola da rendere difficile o impossibile una lettura confortevole. Ciò significa che nella progettazione dei caratteri, i progettisti di applicazioni mobili e web devono essere equilibrati nella creazione di questi elementi. Esistono anche standard universali generalmente accettati a cui i progettisti di app dovrebbero attenersi nel determinare la dimensione migliore dei caratteri per le app mobili.

Lo standard di progettazione esistente per le dimensioni dei caratteri nelle app mobili è di almeno 16 pixel, il che potrebbe creare un problema per le persone con problemi di vista. Per i progettisti di app mobili, è necessario che la dimensione del testo non sia inferiore a 16 pixel per garantire un'esperienza utente ottimale. Le applicazioni mobili per Android utilizzano una dimensione minima dei caratteri di 12 pixel, mentre iOS utilizza una dimensione minima dei caratteri di 11 punti. Questi standard di progettazione delle app garantiscono la leggibilità e sono le dimensioni dei caratteri più consigliate per il testo principale delle app mobili. Si suggerisce inoltre di mantenere un rapporto di 90/10 tra le dimensioni dei caratteri del corpo del testo e quelle dei titoli.

Come si sceglie un carattere per la propria app?

Accessibilità

I caratteri delle applicazioni mobili devono essere leggibili e coerenti su tutti i tipi di dispositivi, indipendentemente dalle dimensioni. I caratteri devono essere facili da leggere e confortevoli anche per gli utenti che trascorrono molto tempo davanti allo schermo. I caratteri devono inoltre essere universalmente accessibili su diverse piattaforme, in modo che il testo venga visualizzato allo stesso modo, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Ad esempio, il font Times New Roman è uno dei caratteri tipografici più utilizzati dai progettisti di app per dispositivi mobili. È anche il più riconoscibile e accessibile dagli utenti di applicazioni mobili e web su tutte le piattaforme.

Peso del carattere

Il peso del carattere o la larghezza di un particolare testo o carattere è importante per creare una buona esperienza utente. Le preferenze di peso dei caratteri delle applicazioni mobili e web variano da utente a utente. Uno può preferire leggere o digitare con un carattere grassetto e spesso, mentre un altro può preferire la versione più sottile dello stesso carattere. I progettisti di app dovrebbero fornire agli utenti opzioni semplici per regolare il testo in base al peso del carattere preferito. Questa caratteristica del design influisce direttamente sul livello di comfort degli utenti delle applicazioni mobili e web.

Leggibilità

La leggibilità del testo si riferisce al livello di chiarezza, facilità e comodità di lettura di un carattere. I progettisti di app devono prestare grande attenzione agli elementi di design per garantire che i caratteri siano leggibili per gli utenti. Un carattere difficilmente leggibile irriterà gli utenti dell'app e li renderà meno propensi a interagire con i contenuti che utilizzano quel particolare carattere. I caratteri leggibili sono ordinati, hanno una buona spaziatura, sono abbastanza grandi da poter essere letti e abbastanza chiari da poter essere visti anche da soli. Gli elementi decorativi del testo e l'allineamento della spaziatura devono essere applicati con moderazione. Questi elementi possono rendere il font molto elegante, ma rendere il testo illeggibile per gli utenti.

Altre considerazioni

I font migliori per le applicazioni mobili hanno caratteristiche distinte che sono universali per tutti gli utenti. I font devono essere facilmente accessibili, personalizzabili e migliorare l'esperienza di un'ampia gamma di utenti. Il design dei font deve essere inclusivo e aiutare gli utenti normali e quelli con capacità fisiche o cognitive ridotte.

Personalizzazione degli utenti

Poiché le capacità degli utenti variano, la dimensione dei caratteri e il design del testo nelle applicazioni mobili e web devono essere personalizzabili. Gli utenti con disabilità visive potranno regolare la dimensione, il colore, il peso e il tipo di carattere del testo. Dovrebbero anche poter regolare lo sfondo e l'evidenziazione del testo per ridurre l'affaticamento della vista. La personalizzazione dei caratteri è di grande aiuto per gli utenti di app che soffrono di difficoltà di apprendimento, deficit cognitivi o problemi di vista.

Quale tipo di carattere è migliore per il Web?

Helvetica

Il design pulito, nitido e classico di questo font lo ha reso una scelta popolare fin dal 1957. È versatile, leggibile e visibile anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo carattere è preferito per la sua chiarezza, l'estetica minimalista e la versatilità.

Serif

Il carattere serif ha un design elegante e formale che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi documento. Facile da leggere, è uno dei caratteri web più caratteristici, con il giusto equilibrio tra elementi decorativi e formali.

Calibri

È un'ottima scelta per le applicazioni web perché i suoi bordi morbidi e arrotondati creano un'esperienza di lettura confortevole. Grazie a queste caratteristiche, è un font ideale per la lettura di contenuti web di lunga durata, che richiedono un tempo di visualizzazione prolungato. Tuttavia, potrebbe non essere visibile agli utenti Mac sulle piattaforme web e potrebbe essere sostituito da un font simile.





Arvo

Il carattere Arvo è un font a base geometrica molto utilizzato nelle applicazioni web e nella stampa. Questo carattere versatile è disponibile in 4 varianti: Roman, Roman Bold, Italics e Bold Italics.

Quanti caratteri diversi si dovrebbero usare in un sito web?

La regola generale nella progettazione di app per il web è che nei siti web non si dovrebbero usare più di tre font o caratteri di testo diversi. Un massimo di 3 font è versatile, comodo da leggere, esteticamente gradevole e riduce la confusione.

Qual è il font più gradevole alla vista?

Helvetica

L'Helvetica si conferma ancora una volta il carattere più popolare per la progettazione delle UI delle app! È versatile e facilmente leggibile su siti web, schermi e supporti di stampa. È considerato un carattere pulito e neutro, che non disturba e si integra facilmente nell'ambiente di progettazione. Helvetica è un carattere "sicuro" per i progettisti di app, che può essere utilizzato sia per testare i progetti delle UI delle app sia per lanciare un'applicazione software completamente sviluppata.

Raleway

È un font semplicistico e raffinato, con un design di testo leggero e pulito simile a un serif. Design moderno. È facile da leggere, versatile e molto ordinato. La spaziatura e il design del testo lo rendono il font preferito dai progettisti di app di tutto il mondo.

Pacifico

Questo divertente font a pennello è utilizzato per contenuti mobili e web divertenti e giocosi. I suoi bordi arrotondati, la fantasia e il peso del carattere lo rendono molto piacevole alla vista!

Lato

Il design arrotondato del font Lato è ideale per il marketing e i contenuti di stampa, poiché è molto piacevole da vedere, facilmente leggibile e semi-formale ma divertente. Grazie alla sua bellezza e alla sua struttura classica, questo testo è un'ottima scelta per le applicazioni mobili e web.

Quale font di Google è il migliore?

Google Fonts offre una grande quantità di ispirazione per nuovi font che gli sviluppatori possono incorporare nei design delle UI delle app! Dispone di un'ampia libreria di centinaia di font gratuiti per dare ai contenuti e al testo un aspetto distintivo. Google Fonts offre molte possibilità ai designer di app, indipendentemente dalle dimensioni del progetto. Sia che dobbiate creare caratteri grafici, testo per il corpo o altri contenuti, questi font sono ideali per completare il vostro lavoro.

Display Playfair



Questo font è ideale per i progettisti di app che hanno bisogno di aggiungere un tocco classico ai loro progetti di testo. Playfair Display ha pesi versatili e un'eccellente spaziatura ed è ottimo per i contenuti dei titoli.

Ubuntu

Ubuntu è uno dei font più leggibili online ed è stato progettato per essere utilizzato in modo ottimale per applicazioni e siti web. È versatile e può essere utilizzato come testo per il corpo e per le intestazioni.

Trattare

Treat è un carattere tipografico piuttosto creativo nella suite di Google Fonts, poiché, come Pacifico, utilizza una scrittura a pennello. Ha anche una spaziatura moderata che lo rende facile da leggere. Questo font, che attira l'attenzione, dà un tocco creativo ai vostri contenuti mobili e web.

Montserrat

Questo semplice carattere sans-serif di Google Font è un classico design di testo utilizzato per un'ampia varietà di contenuti. Ad oggi, sono state realizzate 16 varianti del carattere Monsterrat.

Indù

Hindu è il carattere ideale per il body design delle pagine web grazie al suo design audace. Sebbene non sia disponibile in una variante corsiva, è ancora una scelta popolare per i contenuti che devono essere in grassetto. Questo carattere è spesso utilizzato per i titoli dei giornali, grazie alle sue straordinarie caratteristiche.

Raleway

Il font Raleway è molto versatile ed è uno dei più noti di Google Fonts. Questo font è ideale per i progetti e i contenuti che richiedono un testo di grandi dimensioni per risaltare.

Arvo

Questo font è stato creato per garantire la massima leggibilità sul web. Arvo è anche una scelta eccellente per la stampa. Con un design serif, i suoi elementi decorativi sono squisiti e sorprendenti per il testo che deve risaltare.

Aprile Fatface

Questo font di Google Fonts è di facile lettura e disponibile in diverse grammature. Il font April Fatface è utilizzato principalmente per i contenuti pubblicitari, per dare un tocco di drammaticità al testo del corpo dei vostri progetti.

Karla

Grazie alla sua chiarezza e leggibilità, Karla è un carattere Google Fonts ideale per i designer che devono dare ai loro progetti un'estetica minimalista.

Quali sono i font utilizzati in Android?

Gli elementi di design di successo nelle app Android includono sfondi, simboli e colori. Tuttavia, nessuno ha un impatto così forte sul contenuto complessivo come i caratteri accattivanti! Questi caratteri uniscono l'intera estetica del design dell'applicazione mobile o web, conferendo ai contenuti un aspetto unico e distinto. Grazie alle numerose opzioni di personalizzazione del testo, gli utenti possono scegliere i loro font preferiti per migliorare le loro esperienze di comunicazione e lettura.

Roboto

Roboto è il carattere preferito per la progettazione dell'interfaccia utente delle applicazioni Google per Android, grazie alla sua facilità di lettura e al design pulito. L'allineamento delle spaziature, le curve arrotondate e l'aspetto leggero lo rendono uno dei più versatili da utilizzare per i contenuti testuali delle applicazioni Android. È interessante notare che questo font è stato sviluppato dallo stesso gigante tecnologico Google!

Open Sans

Il font Open Sans è un'altra scelta popolare per le applicazioni Android grazie alla sua facilità di lettura. La sua fluidità si estende ai contenuti per cellulari, web e stampa ed è uno dei font preferiti perché migliora la coerenza dei contenuti testuali. Il peso del carattere, le dimensioni e l'allineamento della spaziatura sono bilanciati e rendono il font facile da leggere per gli utenti Android.

Le migliori applicazioni di creazione di font per Android

HiFont

Date una scossa alla vostra esperienza di font Android con HiFont! Questa applicazione unica nel suo genere è una delle applicazioni per font Android più sorprendenti ed è dotata di una serie di opzioni di personalizzazione colorate per gli utenti Android. Questa app di font per Android offre un'ampia gamma di app divertenti e moderne che possono essere personalizzate anche per assomigliare ad animali! Si tratta di un'alternativa più interessante ai font di testo statici standard che abbiamo utilizzato.

Fonty

Se volete creare il vostro font in modo unico, Fonty è lo strumento perfetto! Permette agli utenti di creare i propri font basati sulla propria calligrafia con la sua interfaccia di creazione del testo. Questa applicazione consente agli utenti di disegnare e creare i propri font e caratteri con uno schizzo a mano. Lo schizzo del carattere viene poi convertito all'interno dell'applicazione per fornire agli utenti caratteri unici basati sulla loro scrittura a mano. Gli utenti hanno anche la possibilità di aggiungere elementi di design per le applicazioni Android, come adesivi e caratteri.

Ha anche una vasta gamma di font precaricati che potete scegliere e applicare alle vostre applicazioni Android. Il suo fascino unico, tuttavia, risiede nella possibilità di personalizzare facilmente la propria scrittura per creare uno stile unico di caratteri per le proprie applicazioni.

Qual è il carattere più facile da leggere?

Storicamente la parola "font" si riferisce al carattere tipografico utilizzato per creare testo o caratteri stampati. La leggibilità del font dipende dalla fluidità dei caratteri, dalla varietà delle impostazioni, dal design del testo, dall'allineamento della spaziatura e da altri elementi. I caratteri più facili da leggere sono essenzialmente di due categorie: serif e sans serif.

Serif

Serif è un termine tipografico usato per indicare l'ornamento del testo e dei caratteri. Si manifesta nella parte superiore e inferiore dei singoli caratteri, formando un piede opposto. I font Serif più leggibili sono Bookman Old Style, Courier, Garamond e Times New Roman. I font serif si basano su disegni tradizionali e classici, semicurvi e abbelliti.

Sans Serif

I font sans serif significano "senza abbellimenti". Di conseguenza, questi caratteri tipografici non presentano elementi decorativi o ornamenti aggiuntivi. Si presentano come linee rette senza ornamenti. Alcuni hanno un design classico, pulito e minimalista per migliorare l'esperienza di lettura degli utenti. I font sans serif più leggibili sono Arial, Calibri, Franklin Gothic ed Helvetica. I font sans serif sono più facili da leggere e possiedono linee pulite e moderne che li rendono più attraenti per gli utenti più giovani o per i creatori di contenuti.

La dimensione e la spaziatura dei caratteri determinano anche la leggibilità del testo del corpo dell'applicazione mobile. La dimensione dei caratteri determina quanto grandi o piccoli appaiono le lettere o i caratteri nel testo scritto. Un testo chiaro e grande su carta è il più facile da leggere per gli occhi. Quanto più grandi sono i caratteri serif e quelli sans serif, tanto migliore è la lettura e la comprensione del contenuto.

Conclusione

Seguendo questi semplici consigli e trucchi, si prevede che il design delle applicazioni avrà successo nella creazione di applicazioni mobili e web. AppMaster vi offre la migliore soluzione e guida grazie al suo team di esperti.