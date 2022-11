Lo sviluppo di app per dispositivi mobili è il luogo in cui è possibile coltivare le proprie idee e portare avanti l'innovazione. Il settore sta proliferando ed è diventato più breve, immenso e ricco di opportunità. Per distinguersi in questo mondo digitale, è necessario conoscere le diverse tendenze di sviluppo delle app mobili.

Siamo nel 2022 e questo è il momento di innovare i vostri approcci allo sviluppo di applicazioni mobili per offrire ai clienti esperienze più soddisfacenti. In questo articolo condivideremo tutti i fatti essenziali che vi servono per guardare avanti e mettere a punto una strategia efficace per guidare il settore.

Costruire un piano efficace non è così semplice come si pensa. Per avere successo con le vostre strategie di marketing e lo sviluppo di app mobili nel 2022, dovreste rimanere aggiornati e seguire le tendenze dello sviluppo di app mobili per prevalere nei vostri approcci di marketing e nello sviluppo di app mobili. Questo articolo riassume le recenti tendenze di sviluppo di app mobili nel 2022 che dovreste seguire.

Quali sono le principali tendenze di sviluppo delle app mobili nel 2022?

Di seguito sono riportate le 16 principali tendenze di sviluppo di app mobili che abbiamo determinato dopo un'analisi basata sulla realtà. Entriamo nel dettaglio di queste tendenze.

L'incredibile tecnologia 5G

5G è l'ultima parola d'ordine di Internet. I produttori di smartphone hanno iniziato a lanciare dispositivi 5G, utilizzati come pubblicità per incrementare le vendite. Poiché l'aumento dei profitti implica che le persone sono interessate alle reti 5G, gli sviluppatori di applicazioni mobili devono integrare il 5G nelle loro applicazioni. Il 5G è allettante per la sua incredibile velocità di download e per altri aspetti.

La parte migliore del 5G è che Opensignal sostiene che la velocità di download del 5G è stata tra 1,6 e 15,7 volte più veloce del 4G durante i test. Poiché il 5G dispone di una crittografia dei dati migliorata e di molte connessioni per km2, sarà il trend di sviluppo di app mobili più interessante nel 2022.

Il tempo di risposta del 5G è inferiore a un millisecondo. Rispetto al tempo di risposta umano, che può raggiungere i 300 ms, il 5G si fa sentire quasi istantaneamente. Inoltre, i veicoli senza conducente connessi alla realtà aumentata e alla realtà virtuale, l'Internet delle cose (IoT) e altri campi beneficeranno della combinazione di ritardo incredibilmente basso, efficienza della larghezza di banda e connettività massiccia del 5G.

L'alta velocità e la riduzione del ritardo ridurranno certamente il consumo della batteria. Lo slancio del 5 G sposterà la capacità di calcolo verso il "bordo", eliminando le procedure che risucchiano le batterie dei telefoni cellulari. Il gioco e altri settori che si basano sull'alta velocità di Internet possono utilizzare il 5G per aggiornare e sviluppare applicazioni mobili migliori.

Cosa possiamo aspettarci dal 5G

Il 5G assicura dati veloci, un'alta densità di connessione e l'efficienza della larghezza di banda.

Questo nuovo modello sarà 100 volte più veloce del 4G.

Le applicazioni multimediali in streaming beneficeranno di una risoluzione migliore, di una latenza più bassa e di un throughput più elevato.

Il trasferimento dei dati tra i dispositivi sarà molto più rapido e dinamico.

Con il 5G, gli sviluppatori di applicazioni mobili potranno sviluppare funzionalità innovative senza impattare sulla velocità delle loro applicazioni mobili.

Il mobile banking sarà più sicuro e veloce grazie all'esecuzione efficiente delle informazioni biometriche per il riconoscimento.

Entro il 2024, il numero di abbonati al 5G dovrebbe raggiungere i 1.900 milioni.

Secondo Statista; Liftoff, entro il 2025 il 20% della popolazione mondiale farà parte di una rete 5G.

In definitiva, la tecnologia 5G migliorerà la velocità, la fluidità e le prestazioni delle applicazioni mobili. Questa nuova tendenza genererà anche possibilità di nuove idee. Tutte le vostre fantastiche idee per la vostra app mobile non saranno più solo tali. Potrete trasformarle in un volto naturale con la tecnologia 5G.

Applicazioni web progressive e applicazioni "istantanee

Leapplicazioni web progressive sono una combinazione tra siti web e applicazioni mobili. Il vantaggio più significativo delle web app è che richiedono un tempo di realizzazione minimo rispetto alle app tradizionali, poiché si tratta semplicemente di siti web con una richiesta di servizi. Le app web progressive, invece, hanno più funzionalità di quelle che sembrano siti web, dato che possono essere conservate sul desktop.

Durante la crisi del coronavirus, l'importanza di queste applicazioni web è stata enfatizzata, in particolare nel business online, a causa dell'aumento significativo dell'attività di acquisto online. In seguito allo sviluppo e all'avvio delle loro piattaforme di app web progressive, molte aziende B2B e B2C hanno notato un aumento delle interazioni, del tasso di conversione e dei ricavi.

Le Progressive Web App sono molto più fluide di un software o di un'app nativa, poiché non costringono i clienti a prendere decisioni difficili. Inoltre, gli utenti non vedono la procedura di configurazione standard. Toccano un solo pulsante e appare un collegamento sul desktop o sulla schermata iniziale. Le app web occupano un po' di spazio con i file essenziali, ma molto meno del software o delle app native.

Vantaggi delle PWA

Per le aziende

Non ci sono intermediari nel processo di installazione dell'app

Autonomia nel processo di aggiornamento dell'app

Percorso digitale ininterrotto con integrazione occasionale o inesistente

Tempi di caricamento ridotti al minimo

Livelli più elevati di crescita e conversione degli utenti

Per gli utenti

Tempo di caricamento rapido

Prestazioni eccellenti in caso di problemi di rete

Funzioni simili a quelle di un'app

Aggiornamenti automatici

App indossabili

I dispositivi indossabili hanno le stesse funzioni dei dispositivi mobili, ma sono più piccoli e leggeri, quindi facili da trasportare. Le app indossabili interagiscono con le app mobili adatte per fornire informazioni agli imprenditori. Un nod ring è un gadget Wi-Fi che consente di avviare programmi sul cellulare o sul computer portatile con un movimento della mano o con un'unica levetta sul dispositivo.

Aira è una combinazione di occhiali indossabili che guidano le persone non vedenti nella giusta direzione. Questo gadget avvisa i non vedenti di potenziali pericoli sul loro cammino. I dispositivi mobili indossabili possono svolgere i seguenti compiti:

Analizzare dati e generare report

Interpretazioni di apparecchiature, video e così via

Apertura/chiusura, accensione/spegnimento

L'importanza dell'integrazione delle app mobili con i dispositivi indossabili

I clienti, le aziende e gli sviluppatori di app mobili sono stati tutti influenzati dallo sviluppo delle app indossabili. Tutti sono alla ricerca di nuove potenzialità. A causa della crescente crescita del mercato degli indossabili, la maggior parte degli utenti, dei telefoni e dei guadagni sono in continuo aumento. Di conseguenza, il settore ha bisogno di maggiori capacità e competenze per fornire app ai consumatori per la gestione della tecnologia indossabile. Per questo motivo le competenze di sviluppo di app mobili sono più che mai necessarie.

Edge computing

Sebbene siano molte le aziende che traggono vantaggio dal cloud, questo sta rapidamente invecchiando. Il dilemma del cloud è che è centralizzato e causa ritardi, un problema significativo per le tecnologie che il 5G assicura. L'edge computing, invece, è uno degli approcci migliori per garantire tali garanzie. L'edge computing è una struttura di sistemi informativi (IT) centralizzati in cui i dati dei clienti vengono gestiti il più vicino possibile alla fonte iniziale, ai margini della rete.

L'edge computing sta cambiando il modo in cui miliardi di macchine IoT e di altro tipo generano, archiviano, elaborano, esaminano e trasferiscono i dati. L'obiettivo originario dell'edge computing era quello di ridurre i costi dei dati sostenuti per spostare le informazioni di base dall'origine a un'infrastruttura di cloud computing o al cloud. L'emergere di applicazioni legittime che richiedono tempi di attesa ridotti, come le auto autonome, ha recentemente spinto il concetto in avanti.

Si pensi ai sistemi che supervisionano una videocamera web che trasmette video in diretta da un sito remoto. Mentre un solo gadget può trasferire rapidamente le informazioni su una rete, i problemi arrivano quando un certo numero di macchine invia filmati in diretta nello stesso momento. Moltiplicate una singola videocamera che invia filmati in diretta per migliaia di dispositivi. La qualità del video non solo si degrada a causa dell'elevato ritardo, ma le spese per la larghezza di banda possono essere esorbitanti.

Ecco perché i servizi di Edging computing entrano in gioco per risolvere questo dilemma, fornendo una fonte regionale di produzione e archiviazione per questi sistemi.

Tecnologia Beacon

La tecnologia Beacon è un'altra tendenza dello sviluppo di applicazioni mobili nel 2022 che dovreste tenere aggiornata e seguire. La tecnologia beacon è un gadget Bluetooth che invia un messaggio che altri sistemi Bluetooth, come i telefoni cellulari, possono identificare. Il beacon non invia un messaggio spontaneo.

Invia un numero di identificazione unico che informa l'apparecchio in ascolto su quale beacon è adiacente. Quando un'applicazione mobile entra in contatto con un beacon, interpreta le informazioni del beacon, determina quale attività è attribuita ai dati ed esegue l'attività. Da strumento Bluetooth moderato di Apple a innovazione di fama mondiale con oltre 400 milioni di implementazioni, questa tecnologia è cresciuta notevolmente.

Utilizzo della tecnologia beacon

L'applicazione più comune della tecnologia beacon è la pubblicità di prossimità. Può essere semplice come presentare un avviso ai clienti dell'app con un codice di sconto per un prodotto a cui l'utente è vicino o complicato come mostrare dati in-app con una spiegazione di un'occasione di prossimità. Può anche essere complesso, come determinare l'area di un cliente in base alla sua vicinanza a un beacon.

Quando i venditori impostano i beacon nel loro negozio online, tutti hanno identificatori separati collegati alla loro app unica. L'ID può indurre l'app mobile a rilevare qualsiasi spostamento del venditore. In alternativa, ha il potenziale di raccogliere metriche per sapere come ottimizzare un'area dedicata.

Intelligenza artificiale e apprendimento automatico

Prima di immergersi nei dettagli di questa tendenza di sviluppo delle app mobili, è necessario conoscere l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico. L'intelligenza artificiale è il fenomeno dello sviluppo di macchine intelligenti. L'apprendimento automatico è un tipo di intelligenza artificiale che aiuta a sviluppare applicazioni di automazione.

L'apprendimento automatico (ML) può potenzialmente ridurre drasticamente le ore dedicate allo sviluppo di applicazioni mobili. In ogni caso, l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico possono ottimizzare le applicazioni mobili e ridurre al minimo gli errori che i codificatori umani non avrebbero notato.

Le app mobili attuali includono elementi di IA come i chatbot, ma alcune personalizzano le caratteristiche fondamentali di una richiesta del cliente. McDonald's, ad esempio, utilizza l'intelligenza artificiale per personalizzare i menu del drive-thru in base a variabili come il cliente o il clima.

L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico sono da anni le tendenze più diffuse nello sviluppo di applicazioni mobili. Tuttavia, questi sviluppi tecnologici innalzano gli standard per lo sviluppo di app mobili nel 2022.

L'apprendimento automatico è un altro argomento emergente in cui prevediamo sviluppi rivoluzionari. Quando l'intelligenza artificiale lavora insieme, può trasformare i progetti di app mobili fornendo dati di qualità e approfondimenti accurati.

L'apprendimento automatico e l'intelligenza artificiale continueranno senza dubbio a essere fattori significativi delle innovazioni tecnologiche nel 2022 e oltre. Mentre i dispositivi medici AI sono l'inizio per il settore sanitario, possiamo prevedere a breve applicazioni di automazione su tecnologia indossabile e cellulari che regolano un ambiente IoT.

Commercio elettronico

Il m-commerce è un'altra delle tendenze più importanti per lo sviluppo di applicazioni mobili nel 2022, che si applica a qualsiasi attività commerciale svolta tramite applicazioni o siti web mobili. Il mobile commerce può essere definito in generale come un sottogruppo dell'e-commerce o il sito mobile dell'e-commerce.

Il settore del mobile commerce è in rapida espansione, con una percentuale e una distribuzione di acquisti online effettuati su mobile che cresce di anno in anno. Man mano che le vendite via cellulare diventano più pratiche e sempre più individui in tutto il mondo accedono a telefoni cellulari e tablet, la possibilità di fare acquisti via cellulare continua ad aumentare.

Il commercio mobile è correlato al flusso di e-commerce su computer, in quanto il consumatore naviga tra le applicazioni, clicca sui siti mobili e tende a prendere decisioni di acquisto. Di solito viene eseguito tramite applicazioni mobili dedicate. Tuttavia, può anche essere eseguito come un acquisto di social commerce, con siti di social media come Twitter, Snapchat, WeChat, Tiktok e Instagram che forniscono quotazioni in-app.

Esistono diversi metodi per effettuare un acquisto di m-commerce, e i portafogli mobili stanno crescendo sempre più rapidamente. Invece di inserire i dati della carta di credito in ogni app, si può utilizzare il portafoglio mobile dell'utente e completare il pagamento con un semplice tocco.

Applicazioni mobili su richiesta

Le app mobili su richiesta sono un'eccellente tendenza di sviluppo di app mobili 2022 che funziona come una "terza persona" attraverso la quale i consumatori possono utilizzare un prodotto o un servizio. Il servizio Uber ne è un esempio lampante, dove l'offerta di una discussione è un viaggio. Queste app soddisfano altri requisiti in vari settori, come cibo, spedizioni, generi alimentari, alloggio e altro ancora, quando i consumatori lo richiedono.

Nel 2022 le applicazioni on-demand saranno tantissime, ma il 2023 e oltre sembrano molti. Le innovazioni svilupperanno sicuramente nuove aspettative e gli individui prenderanno in considerazione nuovi modi per semplificarsi la vita, che le applicazioni on-demand possono soddisfare. I lussi diventeranno necessità, poiché le app on-demand permeeranno ogni aspetto della vita, dalla casa alla carriera ai viaggi. Le app on-demand come Uber e le app per il cibo forniscono servizi su richiesta. Grazie ai numerosi progressi tecnologici, nel 2023 ci saranno più applicazioni e offerte mobili on-demand.

Blockchain

Blockchain è un'altra famosa tendenza dello sviluppo di app mobili che sicuramente avrà un effetto significativo nei prossimi anni. Questo metodo di registrazione dispersa può cambiare il modo in cui le aziende lavorano, stabilendo un modo più sicuro e adulterato di archiviare i dati.

Sebbene la tecnologia blockchain sia generalmente associata alle criptovalute come il Bitcoin, ha molte possibilità per le aziende di tutte le dimensioni. Ad esempio, potrebbe essere impiegata per controllare i livelli delle scorte, migliorare le operazioni della catena di produzione o forse anche iniziare a creare accordi digitali sicuri.

Poiché il mondo sta diventando sempre più digitale, è evidente che la Blockchain svolgerà un ruolo significativo nel futuro delle imprese. Di conseguenza, è il momento per le organizzazioni di iniziare a valutare come trarre vantaggio da questa impresa digitale.

Questa tecnologia si è evoluta in modo significativo e attualmente può essere applicata in diversi campi. È in rapida espansione e si prevede che genererà un fatturato annuo di 20 miliardi di dollari entro il 2024. La tecnologia blockchain sta cercando di svolgere un ruolo significativo anche nella creazione di applicazioni mobili.

Portafoglio per cellulare

Il portafoglio mobile è un'altra delle migliori tendenze di sviluppo delle app mobili. Purtroppo, però, molte aziende non sono ancora informate sull'effettivo valore che le app mobili possono avere per i loro prodotti e sull'influenza che avranno sulla vita quotidiana delle persone. Lo sviluppo di app per dispositivi mobili non è un'idea recente, ma la sua importanza è cresciuta a causa del modo in cui le persone utilizzano i loro telefoni cellulari.

Secondo Statista, oggi ci sono oltre 6 miliardi di utenti attivi di telefonia mobile e questa cifra è destinata a crescere. Questo apre alle aziende la possibilità di creare applicazioni mobili che aggiungano valore alla vita dei loro clienti. È possibile utilizzare queste applicazioni mobili per memorizzare in modo sicuro i dati della carta di credito e altri dettagli del conto.

Ciò consente loro di effettuare acquisti in-app o singoli senza dover inserire ogni volta i dati della carta di credito. Questa è una funzione completa per i clienti e riduce il rischio di truffe.

Si prevede che i portafogli digitali aumenteranno di popolarità nei prossimi anni e le aziende dovrebbero sfruttare questa tendenza creando il loro software per portafogli mobili. Questo le avvantaggerà e consentirà loro di offrire una migliore esperienza agli utenti.

Chatbot

I chatbot sono programmi software che simulano le discussioni umane. Sono comunemente utilizzati solo per l'assistenza ai clienti o per generare contatti. Tuttavia, possono essere impiegati per la pubblicità o addirittura per i profitti. L'intelligenza artificiale e l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) sono utilizzate dai chatbot elettrici (NLP). Ciò consente loro di riconoscere le discussioni umane e di reagire in modo da simulare il dibattito umano.

L'impiego dei chatbot in azienda presenta numerosi vantaggi. I nuovi arrivati sono disponibili in ogni momento della giornata, sette giorni su sette. Ciò significa che possono assistervi nella generazione di lead anche quando i vostri dipendenti umani non sono facilmente raggiungibili.

Inoltre, i chatbot possono gestire carichi di traffico elevati. Questo è perfetto per le aziende che hanno un traffico web considerevole, ma che non hanno il personale per gestire da sole le indagini. Queste tendenze di sviluppo delle app mobili possono facilitare l'idoneità dei clienti. I chatbot possono aiutarvi a determinare se un rendimento vale la pena di essere indagato, ponendo domande e raccogliendo dati.

App P2P

Leapp P2P sono un'altra delle più importanti tendenze di sviluppo delle app mobili 2022. Le nuove forme di pagamento digitale semplice sono app in rete o individuali. Il numero di telefoni cellulari e le loro capacità sono in aumento. Oggi il telefono cellulare è un gadget multiuso che ci permette di accedere a diverse funzioni che rendono la nostra vita più comoda.

Una delle più recenti tecnologie e soluzioni è il modulo NFC. Grazie a questo sviluppo, il telefono cellulare può essere utilizzato come metodo di pagamento. Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto tecnico della situazione, è possibile riconoscere un fattore app. Con le applicazioni mobili peer-to-peer, è possibile scambiare denaro tra i clienti senza bisogno di un modulo NFC.

Le app peer-to-peer sono applicazioni di terze parti che consentono di inserire i propri dati bancari ed eseguire transazioni. In questo modo, i consumatori possono evitare gli sportelli automatici e i prelievi di contante, effettuando tutte le transazioni digitali. Inoltre, queste app sono facili da usare.

L'Internet delle cose (IoT)

LoT, o Internet delle cose, è un sistema di dispositivi fisici, automobili ed elettrodomestici in grado di accumulare e inviare dati via internet. loT è anche una delle tendenze più significative per lo sviluppo di app mobili per gli imprenditori nel 2022, ovvero il potenziale dei gadget di collegarsi e interagire tra loro. Si prevede che entro la fine del 2022 ci saranno quasi 29 miliardi di apparecchi IoT a livello globale. Si tratta di un numero significativo di nuovi consumatori per le aziende interessate a investire nella creazione di un'applicazione mobile compatibile con l'IoT.

Realtà virtuale e aumentata

Si prevede che le aziende continueranno a investire nello sviluppo di app mobili nel 2022, anche dopo la crisi della pandemia di coronavirus. Il motivo è che le applicazioni mobili offrono alle aziende un modo significativo per raggiungere i loro clienti e migliorare l'interazione con i clienti. I fatti aumentati e virtuali sono una famosa tendenza dello sviluppo di app mobili nel 2022. Questa tendenza di sviluppo delle app mobili prevede l'utilizzo della tecnologia per offrire ai clienti un'esperienza interattiva.

Le aziende utilizzano questa tecnologia per consentire agli utenti di sperimentare come l'oggetto in questione appaia nelle loro case prima di acquistarlo. Al contrario, grazie a questa tecnologia, le aziende forniscono ai clienti un assaggio accurato di un nuovo servizio. Le industrie che utilizzano queste innovazioni possono offrire un'esperienza interattiva e distintiva che le aiuterà a differenziarsi dalla concorrenza.

Hub intelligenti

L'hub per la casa intelligente è una delle tendenze di sviluppo di applicazioni mobili più diffuse nel 2022. Si tratta di un software che consente la comunicazione su una rete domestica. Questa tecnologia può collegarsi a livello regionale o al cloud ed è utile per i telefoni IoT che utilizzano sistemi Bluetooth anziché Wi-Fi. Questa tendenza di sviluppo di app mobili raccoglie e interpreta i metodi di comunicazione conosciuti dagli apparecchi intelligenti.

Questa tecnologia ha anche contribuito alle misure preventive per ridurre la dispersione della COVID-19, in particolare per le persone che devono rimanere nelle loro case. Un hub intelligente è perfetto per gestire i telefoni digitali in una casa senza doverli toccare, consentendo invece la funzione di attivazione vocale.

Identificazione biometrica

Le tendenze di sviluppo delle app in termini di sicurezza stanno diventando sempre più rigide e sostanziali. Di conseguenza, la tecnologia biometrica è diventata una funzione di protezione della privacy necessaria per i gateway di pagamento. Questo ha migliorato la sicurezza più volte, consentendo una verifica e una procedura rapide. Il software di riconoscimento facciale e il lettore di impronte digitali sono tutti esempi di questa nuova tecnologia. Questi tipi di sviluppo di app mobili possono migliorare notevolmente la sicurezza dei dati dei clienti.

Conclusione

Ci sono numerose app su Google ed è difficile distinguersi dalla massa del settore senza seguire le ultime tendenze di sviluppo delle app mobili. Queste sono solo alcune delle numerose tendenze di sviluppo delle app mobili nel 2022. La necessità di app mobili aumenterà con la crescita del numero di utenti mobili. Le aziende devono stare al passo con gli sviluppi per rimanere redditizie. Conoscendo le attuali tendenze di sviluppo delle app mobili, possono assicurarsi di creare le migliori app mobili per i loro clienti.

Questo non è un elenco esaustivo delle tendenze di sviluppo delle app mobili. Qualsiasi tendenza può emergere inaspettatamente in qualsiasi momento. Tuttavia, le tendenze citate valgono la pena di essere prese in considerazione. Se state cercando di sviluppare un'applicazione mobile professionale e fantastica, bussate ad AppMaster.

Sulla piattaforma no-code di AppMaster è possibile creare:

Applicazioni web

Applicazioni mobili

Backend

Domande frequenti

Che tipo di applicazioni sono molto richieste nel 2022?

Le applicazioni mobili sono estremamente importanti al giorno d'oggi. Possiamo svolgere qualsiasi attività utilizzando le app mobili. Le app mobili on-demand stanno diventando sempre più popolari. Di seguito sono elencate le app mobili più popolari:

Applicazioni per la consegna di cibo

Applicazioni per i social media

Applicazioni per il trasporto

Applicazioni per l'assistenza sanitaria

Consegna di medicinali

Applicazioni basate sulla moda

App per la spesa

Quali app sono necessarie nel 2022?

Le 16 tendenze di sviluppo delle app mobili menzionate sopra meritano di essere prese in considerazione. Di seguito sono riportate altre idee necessarie nel 2022:

Qual è l'app più popolare nel 2022?

TikTok è l'app più popolare nel 2022, poiché è l'app più scaricata.

Quali sono le 5 principali classi di sviluppo di applicazioni mobili?

Di seguito sono elencate le 5 principali classi di sviluppo di app per dispositivi mobili: