Y a-t-il une raison commerciale de créer une application de fitness en 2022 ? Y a-t-il suffisamment d'applis de fitness sur le marché ? Quel est le public cible d'une appli de fitness moderne ? Comment créer une appli de fitness et obtenir du succès ? Nous avons essayé de répondre à ces questions dans l'article.

Pourquoi les applis de fitness sont-elles toujours populaires ?

La pandémie a changé le monde. Les gens comprennent que la santé est la priorité, et qu'elle nécessite de l'attention tous les jours, mais pas seulement une fois lorsque vous ou un membre de votre famille êtes déjà dans un hôpital. Au cours du premier trimestre 2020, les applis de santé et de fitness ont été téléchargées 593 millions de fois.

Les gymnases étaient fermés, les gens avaient donc besoin d'un "entraîneur de fitness de poche" pour s'entraîner chez eux. La situation de pandémie est toujours d'actualité dans certains pays. Pourtant, même sans pandémie, une application de fitness offre aux utilisateurs de nombreux bonus, contrairement à un abonnement à une salle de sport ou à la fréquentation d'un préparateur physique. Les principaux d'entre eux :

le prix d'une appli de fitness est beaucoup plus bas que le prix de l'abonnement à une salle de sport ou de la fréquentation d'un entraîneur de fitness privé; une possibilité de faire de l'entraînement presque n'importe quand et dans n'importe quel endroit (sur les vacances, pendant les voyages, à la maison, dans la rue de votre région, au travail); le choix massif de pratiques sportives - vous pouvez étudier le yoga, le qigong, les exercices de réhabilitation, le fitness classique, les danses sportives, et presque tout ce que vous voulez et qui n'est pas disponible dans votre région ; une appli de fitness est souvent plus compréhensible qu'une pratique de fitness en direct en groupe - la rapidité d'un entraîneur dans un groupe ne permet souvent pas de faire les exercices correctement et de les répéter autant de fois que nécessaire pour s'en souvenir ou les faire correctement; les progrès dans une appli de fitness sont faciles à suivre - les gens n'ont pas le temps, donc avoir une appli de fitness qui enregistre leurs activités de fitness et leurs résultats est une nécessité. Grâce à l'analyse constante des données qui sont enregistrées par l'application de fitness, les gens peuvent faire leur planning quotidien et corriger leur routine; une fixation et une réalisation faciles des objectifs de fitness - les gens peuvent facilement fixer leurs propres objectifs dans les applications de fitness. La personne qui connaît le mieux son corps fixe des objectifs qui peuvent être atteints.

Construire une application de fitness à partir de zéro n'est pas facile. Elle peut être divisée en tâches principales :

détecter le public cible ;

analyser les concurrents ;

définir les caractéristiques d'une application ;

sélectionner le meilleur algorithme à utiliser ;

choisir la pile technologique pour une application de fitness ;

fixer le budget ;

créer un plan de monétisation et de mise à l'échelle.

Revisitons tous ces points avec précision. Si vous décidez de vous faire une place dans la niche des applications de fitness, préparez-vous bien et accomplissez ces étapes.

Développement d'applications de fitness

Le processus de développement d'applications nécessite une bonne préparation. Avant de développer une véritable application de fitness, vérifiez et effectuez les étapes suivantes.

Détecter le public cible

Détecter le public cible de votre application de fitness signifie qui utilisera votre future application de fitness ? Pour segmenter correctement le public, vous pouvez utiliser des moyens psychométriques ou/et démographiques.

Les données démographiques et les statistiques aident à créer un persona utilisateur moyen, tandis que les données psychographiques vous guident vers l'algorithme de correspondance.

Recherchez les caractéristiques démographiques de votre futur persona utilisateur, telles que l'âge, le sexe, la situation familiale, l'éducation, la profession, l'emplacement, les principaux loisirs. Ces informations, les utilisateurs peuvent les saisir lors de l'inscription.

Tentez également de détecter les principaux problèmes de santé et d'état corporel d'un futur utilisateur de l'appli à l'aide d'indicateurs physiques :

poids;

taille;

mesures de la taille et des hanches;

tension artérielle;

glycémie;

consommation d'eau par jour;

régime alimentaire typique ou type de nutrition;

apport calorique;

maladies chroniques, etc.

Et aussi, essayez de détecter des paramètres psychométriques :

le style de vie ;

les opinions ;

les valeurs ;

la forme physique/les objectifs de santé.

Ces paramètres vous aideront à comprendre comment vos futurs utilisateurs se comportent et pourquoi ils agissent de telle manière. Vous pouvez construire votre application de manière plus engageante, ergonomique et précieuse, et, également, vous pouvez créer des campagnes marketing efficaces en utilisant ces données. Créez un portrait personnel de votre futur client avant d'utiliser votre application, et faites un portrait personnel de votre client après avoir utilisé votre application. Les images de départ et d'arrivée de votre utilisateur vous aideront à construire des étapes entre ces états.

Pour collecter ces données, faites des recherches, réalisez des sondages et des enquêtes, analysez les audiences des concurrents. Plus vous en savez sur les utilisateurs potentiels de votre future appli de fitness, meilleur sera le produit que vous pourrez leur proposer.

Analyse de la concurrence

L'analyse de la concurrence est une étape cruciale dans le développement d'une appli et la création d'une stratégie marketing. Observez vos concurrents et répondez à ces questions :

Quelles sont les caractéristiques de leurs applications de fitness ? Quelles sont les réactions de leurs utilisateurs ? Quels sont les plus et les moins de leurs applications de fitness ?

Vous pouvez mélanger et assortir les caractéristiques, créer de nouveaux mécanismes et combiner différentes fonctionnalités pour obtenir un avantage concurrentiel. Vous pouvez utiliser les défauts de vos rivaux pour développer des applications de fitness ou de santé plus populaires et plus utiles. Passons en revue quelques exemples.

Strava

Strava pourrait être tout à fait dans vos cordes si vous aimez le sentiment d'appartenance et de connexion sociale qui accompagne le fitness. Le programme est conçu pour les coureurs, les cyclistes et les nageurs qui apprécient une petite rivalité amicale pendant qu'ils travaillent pour atteindre la meilleure forme de leur vie. Vous pouvez participer aux défis d'exercices de Strava avec d'autres utilisateurs d'autres applications de fitness, télécharger des photos de vos entraînements et suivre les activités de fitness de vos amis. En plus de cela, elle fournit certaines fonctionnalités essentielles telles que le suivi de la distance, de la vitesse et de la durée de votre entraînement.

Strava Summit, la version payante de l'appli, contient de nombreuses fonctionnalités que les utilisateurs apprécient le plus. Au sein de l'appli, vous pouvez créer vos objectifs d'entraînement de fitness ou de course et recevoir des programmes d'entraînement personnalisés et des commentaires en temps réel pour rendre vos séances d'entraînement plus efficaces.

Vous pouvez également rivaliser avec vos copains dans des segments, comparer vos efforts précédents et obtenir une compréhension plus approfondie de vos habitudes d'entraînement et de vos performances en consultant des statistiques de performance avancées.

Pros:

Facile de cartographier, d'enregistrer, de suivre et d'analyser les séances d'entraînement;

Une grande aide à l'entraînement pour les courses;

Des défis de fitness mensuels gratuits vous gardent motivé;

Décrit par un utilisateur comme un média social pour les personnes qui veulent être actives.

Cons:

Pas d'intégration de musique;

La plupart des fonctionnalités nécessitent un abonnement payant.

Freeletics

Si vous êtes un fan des entraînements courts, transpirants et très efficaces, vous adorerez l'application de fitness Freeletics. Elle met l'accent sur des exercices au poids du corps - tels que les burpees, les squats et les variations de redressements assis - qui sont simples à réaliser partout et à tout moment. Elle comprend également des routines personnalisées d'entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT) avec un coaching audio instructif pour vous aider à vous mettre rapidement en forme.

L'édition gratuite du logiciel comprend 20 exercices HIIT poids du corps, 25 entraînements individuels et 20 séances d'entraînement audio.

Freeletics Coach est un entraîneur personnel alimenté par l'IA qui met en place des activités en fonction de votre expérience, de vos objectifs, de votre niveau de forme physique et de vos préférences.

La version premium du logiciel ouvre un monde de possibilités pour votre régime de fitness et vos progrès personnels. Le coach alimenté par l'IA combine la puissance de l'entraînement HIIT, la pleine conscience, la connaissance du fitness et la motivation pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il est également convivial pour les novices comme pour les athlètes expérimentés.

Pros:

Des séances d'entraînement de 5 à 30 minutes que vous pouvez faire n'importe où, n'importe quand;

Piloté par des coachs experts qui vous motivent à chaque séance d'entraînement;

Des séances d'entraînement vidéo de haute qualité vous assurent de vous entraîner correctement;

Garantie de remboursement de 14 jours sur l'abonnement à Freeletics Coach.

Cons:

La banque de contenu gratuite est limitée;

Les programmes d'entraînement gratuits manquent de personnalisation;

Les utilisateurs disent que la partie étirement de l'entraînement semble un peu précipitée.

Map My Run

MapMyRun est une application de course à pied de longue date. Elle a conservé sa popularité grâce à ses larges capacités et à sa communauté active d'utilisateurs. Les plus de 70 millions d'itinéraires de course de l'application vous assurent d'avoir un nouveau chemin à essayer à tout moment, et elle suit avec précision votre distance, votre vitesse, votre élévation, les calories brûlées et d'autres données pendant que vous courez. Vous pouvez également écouter un coaching audio en temps réel sur vos courses suivies par GPS.

La meilleure partie de Map My Run est les superbes cartes visuelles qu'il fournit. Vous pouvez construire une carte d'itinéraire à l'avance en utilisant l'outil en ligne facile, et vous pouvez examiner chaque élément de votre course directement dans la carte après avoir terminé votre entraînement. L'abonnement virtuel comprend également le suivi GPS en direct et en temps réel, qui vous permet de partager votre position avec votre famille et vos amis en temps réel pour une protection supplémentaire.

Pros:

Les fonctionnalités les plus utilisées sont gratuites;

Peut suivre plus de 600 activités en plus de la course à pied;

Suivre le kilométrage des chaussures, afin que vous sachiez quand il est temps de les remplacer;

Des programmes d'entraînement dirigés par des experts sont disponibles avec l'abonnement MVP.

Cons:

Peut épuiser la batterie de votre téléphone lors de courses plus longues;

Ne prend plus en charge l'intégration de la musique;

Les utilisateurs signalent des problèmes avec l'intégration de l'Apple Watch.

Définir les fonctionnalités d'une application de fitness

Chaque application de fitness possède un ensemble unique de fonctionnalités pour aider ses utilisateurs à atteindre leurs objectifs de fitness et de santé. Cependant, voici les aspects les plus critiques que toute excellente application de fitness devrait avoir:

Les utilisateurs se connectent lorsqu'ils commencent à utiliser les applications. Inclure la connexion via des sources populaires comme le courrier électronique, les réseaux sociaux et les numéros de téléphone pour une meilleure expérience utilisateur; Un autre composant crucial est le profil des utilisateurs. Les utilisateurs doivent pouvoir conserver leurs informations sur leur santé et leur état corporel dès le premier jour d'exercice ; Connexion aux appareils externes. Votre application de fitness doit prendre en charge autant de trackers que possible. Les producteurs de vêtements et les plateformes mobiles offrent aux développeurs la possibilité de collecter et de stocker des informations plus utiles, telles que la fréquence cardiaque, les calories brûlées, le type d'exercices, la durée et l'intensité de l'activité physique ; Le suivi de l'activité seconde par seconde. Cette fonction aide à calculer des besoins et des exigences plus précis en matière de fitness. Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonction pour suivre diverses activités, ce qui pourrait les aider à comparer les progrès de leur forme physique dans le temps ; Géolocalisation. L'appli peut également être utilisée pour choisir un itinéraire et le saisir à l'aide de l'interface tactile. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de construire de nombreux itinéraires de marche, de course et de cyclisme. Elle facilite également la visualisation et le traçage des distances lorsque les joggeurs ou les cyclistes utilisent la carte fournie par le logiciel. En plus de pouvoir visualiser ces données; Notifications - ne laissez pas les utilisateurs manquer leurs routines de remise en forme et de soins personnels. Les utilisateurs de l'appli doivent recevoir des informations opportunes sur les activités qui doivent être réalisées. Cependant, il est essentiel qu'ils puissent modifier les paramètres de notification : les activer et les désactiver, et choisir les types d'exercices pour lesquels ils doivent être notifiés ; Les passerelles de paiement sont nécessaires pour générer des revenus. Permettez aux clients de le faire commodément par des paiements sur Internet s'ils sont prêts à dépenser de l'argent pour des routines de base ou des routines bonus dans l'application de fitness; Considérez la protection. Les individus vont divulguer beaucoup d'informations personnelles sur l'appli, donc, utilisez la vérification. Au lieu de mots de passe, utilisez l'authentification multifactorielle.

Ces caractéristiques fondamentales constituent la base minimale d'une application de fitness ou de bien-être de santé réussie.

Algorithmes des applis de fitness : meilleures pratiques

Un guide d'entraînement est la caractéristique essentielle de tout logiciel de fitness. Les algorithmes ont besoin des données initiales d'un utilisateur pour être plus précis dans la prédiction des séances d'entraînement.

Selon les approches de correspondance, les applications peuvent être divisées en quatre catégories :

Fondées sur les données ;

Fondées sur le calcul (algorithme mathématique) ;

Analyse du comportement ;

Mise en œuvre de l'IA et de la RA.

Les diverses fonctionnalités de l'application, telles que le contenu éducatif sur la façon de rester en bonne santé et en forme, les moyens d'améliorer votre attitude à l'égard de l'entraînement, et même les vidéos d'instruction d'exercice, maintiennent l'intérêt des utilisateurs.

Cette fonctionnalité vise à fournir plus d'incitation et à inciter les gens à ne pas arrêter d'utiliser votre application. Donner des récompenses, des badges et des concours sont des méthodes pour que les utilisateurs aient une mentalité forte quant à l'atteinte de leurs objectifs et restent motivés.

Ajouter des fonctionnalités de médias sociaux à votre appli permet aux utilisateurs de faire connaître leurs découvertes et leur fournit une publicité gratuite puisqu'ils peuvent partager leurs résultats sur leurs comptes de médias sociaux. Il est également essentiel d'établir des pages de médias sociaux pour votre application afin que les gens puissent voir de quoi il s'agit tout en s'engageant.

Pour offrir les résultats de santé les plus significatifs aux utilisateurs de l'application, toutes ces caractéristiques fondamentales et distinctes doivent être prises en compte.

Pile technologique pour une application de fitness

Trouver et employer du personnel compétent et expérimenté est une tâche difficile ici. Sans compter que vous aurez besoin de fonds pour votre emploi. Si vous avez l'intention d'embaucher une équipe de développement, prenez le temps d'en apprendre le plus possible sur les employés potentiels:

Regardez leur portfolio;

Étudiez leur histoire professionnelle;

Analysez les conditions d'emploi et les délais prévus.

Une autre alternative consiste à embaucher une équipe de développement interne ou un seul développeur. Cela permettra d'économiser de l'argent mais prendra plus de temps pour créer un programme de fitness.

Dans les deux cas, vous devez connaître les piles technologiques les plus courantes utilisées pour le développement de nos jours :

Langages de programmation : Swift pour iOS, Kotlin pour Android;

Base de données : PostgreSQL, MySQL;

IDE : Xcode 11+, dernière version d'Android Studio;

Serveur web : Nginx, Apache;

Stockage en nuage : Amazon S3, Heroku, Rackspace;

Autorisation sociale : Facebook SDK, Twitter SDK, Google+ SDK, Instagram SDK;

Passerelle de paiement : Stripe, PayPal;

Utilitaires généraux : Optimizely, Twilio, Google Maps, Google Analytics.

Comme vous allez conserver des tas d'informations et les obtenir, vous aurez besoin de beaucoup de mémoire et de puissance de traitement.

Quel est le budget pour le développement d'une application de fitness ?

Selon des sources Internet, le budget pour le développement d'une application de fitness varie entre 30 000 et 70 000 dollars et peut même dépasser 100 000 dollars. Mais le chiffre d'affaires combiné généré par les applis santé et fitness de l'App Store d'Apple et de Google Play est passé à 837 millions de dollars en 2020, contre un total de 592 millions de dollars en 2019.

Il existe au moins cinq étapes de développement pour vos investissements lors de la création d'une appli de fitness :

Analyse commerciale et marketing ;

Gestion de projet ;

Conception UI et UX ;

Développement et tests ;

Maintenance.

Chaque étape nécessite de nombreux professionnels à rémunérer. La complexité de l'appli influence le coût du développement. Bien sûr, si vous choisissez de vous concentrer simplement sur l'essentiel et d'utiliser un design simple, vous pourrez sans doute réduire les dépenses. C'est pourquoi il est généralement préférable de tout planifier avant le développement.

Stratégie de monétisation

Bien sûr, il est également essentiel de s'assurer que l'application de fitness que vous créez offre des résultats valables. Il existe plusieurs méthodes pour monétiser votre application. Vous pouvez utiliser plusieurs moyens de tirer profit ou d'obtenir de l'argent de votre programme d'exercice :

Applications payantes - Les utilisateurs doivent acheter votre programme de fitness pour bénéficier de ses avantages. Offrir un essai gratuit, puis faire payer ou encourager les utilisateurs à s'abonner pour continuer à utiliser votre appli est une approche que vous pouvez utiliser. Achats dans l'application - Si vous voulez développer un logiciel de fitness gratuit pour les utilisateurs, vous pouvez quand même gagner de l'argent en encourageant les gens à acheter quelque chose dans votre appli, comme un paramètre de fonctionnalité puissant supplémentaire ou un contenu premium qu'ils ne peuvent obtenir que lorsqu'ils achètent la fonctionnalité particulière. Publicités - Les entreprises de fitness peuvent être intéressées par une collaboration avec vous et par l'organisation de campagnes publicitaires via votre appli, que vous pouvez facturer sur la base d'un coût par kilomètre. Applications gratuites - Donnez l'appli gratuitement avec les capacités essentielles de suivi de la condition physique et permettez aux utilisateurs de payer pour des fonctionnalités supplémentaires. Les utilisateurs seront encouragés à acheter des fonctionnalités premium dont ils peuvent avoir besoin pour obtenir un meilleur résultat de remise en forme à long terme.

Pensées finales

Nous savons que la pandémie a une date d'expiration, mais il est clair que les applis de fitness vont perdurer. En créer une nouvelle est un concept intéressant et potentiellement fructueux. N'oubliez pas de développer un concept unique, d'identifier votre public cible et de créer un plan marketing. Si vous ne pouvez pas vous permettre de payer 40 000 dollars pour le développement d'une application, jetez un œil à no-code.AppMaster.io. Il dispose de fonctionnalités qui vous permettent d'amener votre produit aux clients sans rien coder. AppMaster.io possède une fonctionnalité backend préconstruite base de données PostgreSQL. Réalisez un prototype de votre application en quelques semaines, et commencez ensuite à travailler sur la version finale.