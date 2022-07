Le secteur immobilier est une industrie en plein essor qui se classe parmi les quinze premières places de marché au monde. La valeur totale du marché immobilier mondial a atteint 326 dollars. Cinq billions en 2020 (selon The Private Property Reporter du 24 novembre 2021). Inutile de dire que le secteur immobilier est très lucratif et très compétitif. Par conséquent, les agents immobiliers et les agences de gestion immobilière sont constamment à la recherche de nouvelles façons d'atteindre leur clientèle.

Les journées portes ouvertes, les appels à froid, les listes de sites Web et la publicité conventionnelle ont fonctionné dans le passé. Mais dans le monde numérique en évolution rapide d'aujourd'hui, où les clients occupés ont besoin d'un accès instantané en temps réel aux informations immobilières, les applications immobilières mobiles sont devenues une solution immobilière pratique. En outre, le profil des propriétaires immobiliers et des utilisateurs d'applications mobiles immobilières d'aujourd'hui s'est élargi pour inclure de jeunes entrepreneurs, des athlètes, des célébrités et des magnats de la technologie. D'autres incluent des primo-accédants enthousiastes et des vendeurs immobiliers prudents pour qui des informations immobilières fiables et rapides sont vitales.

Entreprise immobilière traditionnelle

Les investisseurs commerciaux traditionnels de l'immobilier et les acteurs de la promotion immobilière maintiennent toujours leur vif intérêt pour le marché immobilier. Cependant, ils se sont adaptés aux moyens modernes de recevoir des informations sur les annonces immobilières des agents immobiliers. Les agents immobiliers entreprenants et prospères apprécient que les besoins de leur clientèle s'adaptent à la technologie d'aujourd'hui. Malgré tous les changements, il n'en reste pas moins que le marché immobilier est plus lucratif qu'il ne l'a jamais été. Cela signifie qu'il existe une grande opportunité d'entrer sur le marché du développement d'applications mobiles immobilières.

Comment les applications mobiles immobilières sont-elles utilisées ?

Les personnes qui cherchent à louer, acheter ou vendre leur propriété s'appuient sur des applications immobilières mobiles pour localiser les acheteurs, les vendeurs et les locataires. Ils utilisent des applications immobilières pour répertorier une propriété, rechercher une propriété appropriée pour les transactions et localiser les parties prenantes. Les utilisateurs d'applications mobiles immobilières comprennent des acheteurs, des vendeurs ou des locataires à la recherche d'un bien à acheter, à vendre ou à louer à court ou à long terme. Les locataires utilisent des applications mobiles immobilières pour trouver des listes de propriétés pour leurs logements de vacances, leurs locations à court terme ou leurs baux à long terme. Les gestionnaires immobiliers qui sont dans le domaine de l'administration et de l'entretien des propriétés sont également de fervents utilisateurs des plateformes d'applications mobiles immobilières. Ils utilisent des applications mobiles immobilières pour gérer les tâches administratives et communiquer avec les locataires ou les occupants de la propriété qu'ils gèrent. Les sociétés de développement immobilier utilisent des applications immobilières mobiles pour annoncer de nouveaux développements immobiliers à des clients potentiels. Les informations sur ces développements incluent souvent des maquettes architecturales 3D du projet achevé.

Les agents immobiliers sont également de fervents utilisateurs d'applications immobilières mobiles pour connecter les clients à leurs arrangements immobiliers idéaux. Leurs clients comprennent ces acheteurs, vendeurs, locataires, sociétés de promotion immobilière et agences. Tous ces utilisateurs ont besoin d'un accès pratique, détaillé et instantané aux informations sur les propriétés à partir d'applications immobilières mobiles. Plus l'application immobilière mobile est fiable, plus ces utilisateurs peuvent obtenir rapidement leurs solutions d'hébergement et de propriété idéales.

Quelle est la meilleure société de développement d'applications immobilières ?

Avant d'explorer la meilleure application immobilière, il est important de noter que les applications immobilières peuvent être regroupées en différentes catégories. Chaque type d'application possède diverses fonctionnalités qui répondent aux besoins uniques de ses utilisateurs sur le marché immobilier des services immobiliers.

Applications d'évaluation de propriété

Ces applications immobilières mobiles permettent aux utilisateurs d'évaluer leur propriété à leur convenance. Leurs fonctionnalités de développement d'applications permettent aux utilisateurs de soumettre l'emplacement, les mesures, les photos et les vidéos de la propriété. Les applications immobilières d'évaluation immobilière manipulent les données des utilisateurs en plus de leur vaste base de données pour arriver à une estimation de la valeur de la propriété. Des applications mobiles telles que Trulia analysent les données démographiques du quartier telles que la tranche de revenu, l'attrait extérieur, le niveau d'éducation et même les statistiques de sécurité dans la zone ! Ces données sont utilisées pour effectuer une analyse comparative et arriver à la valeur estimée de la propriété.

Applications de recherche de propriétés

L'application commerciale immobilière mobile la plus populaire pour l'achat, la vente et la location de biens dans le monde est Zillow. Elle a toujours été élue l'application immobilière la plus populaire en raison de ses nombreuses fonctionnalités interactives, de sa navigation intuitive, de sa base de données étendue et de son intégration multiplateforme. Les utilisateurs créent des profils de compte d'application immobilière et peuvent parcourir les millions d'annonces en utilisant leur outil de recherche et de filtrage précis.

Applications de location immobilière

L'application mobile Apartments.com dispose d'une vaste base de données immobilières avec des milliers de propriétés locatives disponibles pour les acheteurs potentiels. Cette application mobile est considérée comme l'une des meilleures applications mobiles immobilières de cette catégorie en raison de ses nombreuses fonctionnalités. Les acheteurs peuvent afficher, filtrer et postuler aux propriétés locatives directement depuis l'application immobilière.

Comment créer une application immobilière ?

Rechercher. Avant le début du processus de développement d'applications immobilières, des recherches doivent être menées pour déterminer comment les utilisateurs sont servis par les applications immobilières mobiles existantes. Identifiez les lacunes du marché des applications mobiles immobilières et utilisez les données pour créer des solutions d'applications mobiles immobilières pour répondre à ces besoins. Vous pouvez également utiliser la phase de planification et de recherche pour trouver une analyse SWOT des applications mobiles immobilières concurrentes afin d'identifier leurs points forts pour mettre en œuvre une stratégie similaire. L'analyse de pré-développement sera essentielle pour déterminer le type d'application mobile immobilière qui vous conviendrait le mieux.

Avant le début du processus de développement d'applications immobilières, des recherches doivent être menées pour déterminer comment les utilisateurs sont servis par les applications immobilières mobiles existantes. Identifiez les lacunes du marché des applications mobiles immobilières et utilisez les données pour créer des solutions d'applications mobiles immobilières pour répondre à ces besoins. Vous pouvez également utiliser la phase de planification et de recherche pour trouver une analyse SWOT des applications mobiles immobilières concurrentes afin d'identifier leurs points forts pour mettre en œuvre une stratégie similaire. L'analyse de pré-développement sera essentielle pour déterminer le type d'application mobile immobilière qui vous conviendrait le mieux. Créer une base de données immobilières . La prochaine étape de développement consiste à créer une base de données qui aide vos utilisateurs. Si l'application immobilière de votre mobile est créée pour attirer des locataires, une base de données complète et précise des listes de propriétés locatives est nécessaire. Ces fonctionnalités de développement d'applications immobilières sont utiles pour toutes les catégories d'applications mobiles, qu'il s'agisse de créer une application mobile pour les évaluations immobilières, les achats ou les baux. Au lieu de réinventer la roue, les applications mobiles immobilières peuvent se connecter aux bases de données immobilières existantes telles que le système MLSS utilisé par les agents immobiliers.

. La prochaine étape de développement consiste à créer une base de données qui aide vos utilisateurs. Si l'application immobilière de votre mobile est créée pour attirer des locataires, une base de données complète et précise des listes de propriétés locatives est nécessaire. Ces fonctionnalités de développement d'applications immobilières sont utiles pour toutes les catégories d'applications mobiles, qu'il s'agisse de créer une application mobile pour les évaluations immobilières, les achats ou les baux. Au lieu de réinventer la roue, les applications mobiles immobilières peuvent se connecter aux bases de données immobilières existantes telles que le système MLSS utilisé par les agents immobiliers. Créer des fonctionnalités de monétisation. La principale raison de créer des applications immobilières est de monétiser leurs fonctionnalités. Les utilisateurs paient des frais pour ces fonctionnalités et services d'applications mobiles immobilières. Ces services aux entreprises immobilières incluent la liste des propriétés et un accès exclusif aux acheteurs et aux vendeurs via des notifications d'application prioritaires. Les agents immobiliers bénéficient également de la monétisation sur les applications immobilières mobiles qui facturent une commission en échange des nouveaux prospects sur les listes de propriétés et les clients. Les revenus publicitaires peuvent être générés sur l'application immobilière mobile par des promoteurs immobiliers, des agents immobiliers et d'autres parties prenantes qui paient des frais pour faire de la publicité sur l'application.

La principale raison de créer des applications immobilières est de monétiser leurs fonctionnalités. Les utilisateurs paient des frais pour ces fonctionnalités et services d'applications mobiles immobilières. Ces services aux entreprises immobilières incluent la liste des propriétés et un accès exclusif aux acheteurs et aux vendeurs via des notifications d'application prioritaires. Les agents immobiliers bénéficient également de la monétisation sur les applications immobilières mobiles qui facturent une commission en échange des nouveaux prospects sur les listes de propriétés et les clients. Les revenus publicitaires peuvent être générés sur l'application immobilière mobile par des promoteurs immobiliers, des agents immobiliers et d'autres parties prenantes qui paient des frais pour faire de la publicité sur l'application. Fonctionnalités de l'application immobilière. La pile technologique, les fonctions et les caractéristiques sont des aspects essentiels du développement d'applications immobilières mobiles. Les utilisateurs s'appuient sur ces fonctionnalités de l'application immobilière mobile pour trouver la solution immobilière qui correspond à leurs besoins.

La pile technologique, les fonctions et les caractéristiques sont des aspects essentiels du développement d'applications immobilières mobiles. Les utilisateurs s'appuient sur ces fonctionnalités de l'application immobilière mobile pour trouver la solution immobilière qui correspond à leurs besoins. Options de recherche et de filtrage. L'une des fonctionnalités préférées d'une application immobilière mobile comprend la possibilité de rechercher, trier et filtrer les préférences en fonction de différentes catégories. Les filtres d'applications mobiles peuvent être basés sur l'emplacement, la taille de la propriété, les commodités et le prix de vente.

L'une des fonctionnalités préférées d'une application immobilière mobile comprend la possibilité de rechercher, trier et filtrer les préférences en fonction de différentes catégories. Les filtres d'applications mobiles peuvent être basés sur l'emplacement, la taille de la propriété, les commodités et le prix de vente. Emplacement, emplacement, emplacement. L'application immobilière mobile devrait intégrer des cartes en tant qu'élément clé du développement de l'application. La technologie cartographique permet aux utilisateurs de rechercher et de localiser la propriété en s'intégrant à des applications de localisation telles que Google. Les informations de localisation dans l'application mobile immobilière doivent être exactes et à jour en temps réel. Les fonctionnalités de développement de l'application mobile doivent être entièrement fonctionnelles et avancées afin que chaque recherche renvoie des résultats opportuns pour les utilisateurs.

L'application immobilière mobile devrait intégrer des cartes en tant qu'élément clé du développement de l'application. La technologie cartographique permet aux utilisateurs de rechercher et de localiser la propriété en s'intégrant à des applications de localisation telles que Google. Les informations de localisation dans l'application mobile immobilière doivent être exactes et à jour en temps réel. Les fonctionnalités de développement de l'application mobile doivent être entièrement fonctionnelles et avancées afin que chaque recherche renvoie des résultats opportuns pour les utilisateurs. Intégration transparente. Les équipes de développement d'applications s'assurent que le mobile immobilier inclut des fonctionnalités qui peuvent s'intégrer pleinement aux plateformes de médias sociaux telles que Google, Facebook et Instagram. Ces fonctionnalités simplifient l'enregistrement du profil sur l'application mobile et facilitent une communication croisée transparente entre les utilisateurs sur la plate-forme. Il permet également aux utilisateurs de visualiser des images de propriété et de publier facilement des détails à partir d'une variété de plateformes de médias sociaux. Les fonctionnalités de développement d'applications doivent inclure la compatibilité avec les appareils Web, Android et iOS.

Les équipes de développement d'applications s'assurent que le mobile immobilier inclut des fonctionnalités qui peuvent s'intégrer pleinement aux plateformes de médias sociaux telles que Google, Facebook et Instagram. Ces fonctionnalités simplifient l'enregistrement du profil sur l'application mobile et facilitent une communication croisée transparente entre les utilisateurs sur la plate-forme. Il permet également aux utilisateurs de visualiser des images de propriété et de publier facilement des détails à partir d'une variété de plateformes de médias sociaux. Les fonctionnalités de développement d'applications doivent inclure la compatibilité avec les appareils Web, Android et iOS. Meilleure société d'applications immobilières. Dans le monde du développement d'applications mobiles immobilières, il existe de nombreuses options pour les personnes qui souhaitent créer des applications immobilières. Chaque entreprise a ses forces qu'elle utilise pour créer des solutions d'applications immobilières pour répondre aux besoins de ses clients. AppMaster est une plate-forme sans code qui peut vous aider à créer des solutions pour le secteur immobilier afin d'aider ses utilisateurs. Cette plate-forme est l'un des meilleurs fournisseurs de services dans son domaine en raison de la suite flexible de solutions d'applications. Ils peuvent créer une application mobile immobilière MVP simple et simplifiée avec des fonctionnalités essentielles et fournir des fonctionnalités plus complexes avec des solutions de développement d'applications personnalisées. Avec des années d'expérience dans le développement d'applications mobiles, ils créent des applications immobilières avec des fonctionnalités spécialisées pour leur large éventail d'utilisateurs.

Comment commercialiser mon application immobilière ?

Blog

Faites connaître votre application immobilière mobile en publiant du contenu Web promotionnel sous la forme de blogs et d'articles. De courts articles d'information sur des plateformes telles que LinkedIn sont également un excellent moyen d'informer sur l'application mobile.

Des médias sociaux

Faites la promotion de vos applications de marketing immobilier sur les réseaux sociaux en utilisant des publicités sponsorisées sur des sites de réseaux sociaux tels que Facebook, YouTube et Instagram. Les vidéos de marketing d'influence et d'expérience utilisateur sur TikTok et YouTube sont utiles pour montrer le fonctionnement de l'application.

Annonces de site Web

Le placement d'annonces sur des sites Web, des plateformes et des forums immobiliers contribuera à sensibiliser les agents immobiliers et la communauté immobilière.

Combien coûte la création d'une application mobile immobilière ?

Combien coûte la création d'une application mobile immobilière ?

La création d'applications mobiles immobilières qui seront utiles aux acheteurs, aux vendeurs et aux agents immobiliers peut varier. Ces coûts de développement d'applications varient en fonction du type d'utilisateurs, de la complexité des fonctionnalités et de la catégorie d'application immobilière. L'équipe de développement d'applications, la pile technologique et le nombre d'heures de travail jouent également un rôle dans les coûts de développement d'applications immobilières.

Le développement d'applications immobilières avec des fonctionnalités personnalisées complexes telles que la géolocalisation, les filtres de recherche et les notifications push aux utilisateurs peut coûter plus de 70 000 USD à l'extrémité supérieure de l'échelle. Pour le développement d'applications immobilières bas de gamme, un MVP avec des fonctionnalités de base peut commencer à partir de 25 000 USD seulement : plus la solution de développement d'applications immobilières est complexe, plus l'investissement est important.

Heureusement, vous pouvez économiser beaucoup sur le développement si vous adoptez l'approche sans code et que vous vous référez à la plate-forme AppMaster . L'avantage de fonctionnalités conviviales de pointe dans une application immobilière personnalisée peut en faire l'application mobile préférée des particuliers, des propriétaires et des agents immobiliers.